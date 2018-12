"Nuestro soñador no quiere dejar escapar la oportunidad de compartirse con otra persona"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 llevo ocho

Voz 2 00:04 años viviendo aquí a pesar de ello trazada pero para qué quería yo tampoco amigos ya lo soy de toda la ciudad y por ello me parece que todos me abandonan

Voz 1363 00:15 llega a inquietar mi llevo tres días muy triste dando vueltas resuelto

Voz 2 00:18 amén mente incapaz de comprender lo que me interior más

Voz 1363 00:24 son los primeros pasajes de Noches blancas la novela firmada por Fiódor Dostoievski en mil ochocientos cuarenta y ocho un viaje a la literatura rusa que trae a nuestra madrugada Fran Pastor muy buenas noches de nuevo un hombre nuestro protagonista solitario y en esta ocasión también nuestro narrador deambula por las calles de su ciudad San Petersburgo en verano cuando las noches son cortas y los días largos conoce a una mujer una mujer de la que se queda prendado una historia que Dostoyevski escribió con apenas veintisiete años pero que se ha llevado al cine hasta en siete ocasiones entre otros por Visconti porque Frank qué tiene tienen especial escuchábamos hablar solo

Voz 0702 01:02 lo por la calle cuenta que se ha hecho amigo hasta de los edificios pero no logra hablar siquiera con el anciano con el que se cruza todos los días habla con nosotros no oculta su soledad pero también se cruza con una mujer con la que desde el primer saludo decide mostrarse como es vulnerable envuelto en una soledad involuntaria desde el principio nos encontramos con un protagonista masculino que es capaz de lo que se espera de un nombre y todo esto en la Rusia del siglo XIX

Voz 2 01:28 soy un soñador apenas conozco la vida real en un momento como éste es raro y lograr para mí me sería absolutamente imposible no estarlo evocando continuamente mis sueños esta noche me la voy a pasar y entera soñando con ella que digo la noche toda la semana todo el año

Voz 1363 01:46 las Noches blancas por cierto son las veladas de verano al norte de Rusia las noches son breves los días largos y nunca llega a oscurecer del todo

Voz 0702 01:54 después de conocerse nuestro narrador el auge y el objeto de su deseo comparten cuatro de esas noches cuatro noches en las que ella advierte sólo busca una amistad y eso que nuestro protagonista cuenta con rasgos de héroe cuando la conoció lo hizo para ahuyentar a un hombre que la estaba acosando por la calle otro de los rasgos del héroe clásico es alguien que venció un miedo en este caso el miedo la comunicación cuando la situación lo requería el policía de tiburón por ejemplo padecía al principio de la película miedo al mar

Voz 1363 02:23 y claro tras años sin capacidad de incapaz de hablar siquiera con el anciano al que se cruza cada día nuestros soñador no quiere dejar escapar la oportunidad de compartirse con otra persona de hecho

Voz 0702 02:34 el apenas habla de deseo sólo de compartirse con alguien la primera mitad de la novela reitera una vez y otra lo sólo que se encuentra nuestro personaje esto es así desde Sófocles el héroe no es sólo una persona noble su dimensión ética le lleva a la soledad se enfrenta a las convenciones del pueblo que les rodea en Grecia por ejemplo estaba alejado de la compasión de los dioses cuando Dostoievski reitera que nuestro soñador se encuentra solo también reitera de alguna manera lo heroico que es según la psicología por cierto la soledad es la ausencia de relaciones personales suficientes o significativas yogur

Voz 2 03:07 como ahora con predilección en ciertas horas aquellos sitios en que un día fue feliz feliz a mi manera allí pruebo con la imaginación a imprimir el presente la forma del pasado irrevocable y ahí me pongo muchas veces a dar vueltas sin objeto como una sombra y recuerdo que mis pensamientos de entonces eran igualmente tristes los de ahora

Voz 1363 03:29 y apoyada en la complicidad ella le habla de un desamor pasado él escucha Frank escucha

Voz 0702 03:36 eso les ponen en contacto para que puedan saber qué fue del otro ella le da una carta para que el amado y será hace llegar podría habérsela quedado haber engañado es lo que habría hecho el gran conquistador por excelencia de nuestra literatura el donjuán a todos no suena también el banquete de Platón aquello de las dos mitades pero hay otro ensayo más desconocido que también trata sobre el amor Pedro que es arrasador habla del amor asimétrico de la diferencia entre amante llamado El amante por ejemplo no soportará que su amado les sea mejor o igual estará celoso de su hacienda se alegrará si la pierde pues nuestro soñador es capaz de todo esto quiere la felicidad de la otra persona hay una diferencia entre la leyes Pita por Platón la ley del pueblo y la ley simbólica la ley del héroe tan pronto Nos detenía

Voz 2 04:21 vamos y nos estábamos hablando largo rato sin movernos de una losa como reanudaba el paso y nos íbamos Dios sabe hasta dónde de lejos sin advertirlo siempre riendo llorando al mismo tiempo

Voz 1363 04:35 parece que en una de esas cuatro noches blancas uno Se han encontrado

Voz 3 04:40 sin embargo ella no logra dejar marchar nunca el reto

Voz 0702 04:43 acuerdo de aquel otro amor del desamor para la CAM el deseo es lo opuesto a la voluntad es justo lo que el sujeto no quiere también hablaba de eso eh Cedro en Platón hay una opinión unida a la sensatez y un deseo ligado al delirio eh buena parte del cine español de los noventa trata sobre esto en discursos creó felizmente superados Mujeres enamoradas del desamor ocurre en Mujeres al borde de un ataque de nervios de Almodóvar en La buena estrella de Ricardo Franco en La pasión turca de Vicente Aranda esto también le ocurre a muchas parejas no vienen convencidas de que el objeto del desamor nunca será tan intenso tan delirante como lo es del amor correspondido como se estremeció ella como se desprendía de mi brazo y corrió hacia

Voz 2 05:26 pero largo rato permanecido allí quieto mirando los no tardaron en Les aparecer de vista

Voz 1363 05:33 ya que el viejo amor aquel desamor en realidad aparece y ella se marcha

Voz 0702 05:38 vayamos a Freud y el deseo dirigido a una satisfacción originaria ella estaba llorando en un puente al principio del libro y el deseo el objeto de su deseo sólo puede llevarle allí de nuevo bueno pues aunque creemos a y felizmente superado el decía hay que dejar de civilizar el deseo palabras más contemporáneas Macarena tenemos claro que no nos vamos a fijar en un chico malo no no

Voz 1363 06:01 no Ifrán como decíamos el héroe se queda solo

Voz 0702 06:06 no se quedan solos acaso también en nuestra sociedad son héroes los futbolistas son héroes quienes cuentan con más seguidores en las redes sociales los líderes políticos por ejemplo aparecen siempre aplaudidos por miles de sus semejantes cuando un héroe en literatura también en este libro es todo lo contrario está sólo como arropados en el verano de dos mil doce a la selección española cuando ganó la Eurocopa

Voz 1363 06:27 abierto como lo hicimos esos mismos días

Voz 0702 06:29 el llegaban a Madrid los mineros a pie desde Asturias a cuántas personas conocen el artista de moda y cuántas a Paciencia Melgar es la mujer que paso el ébola en África a la que no se le permitió pasar la enfermedad en España y que más tarde regaló su plasma para ayudar a curar a pacientes españoles ya no pedimos a nuestros héroes que cuenten con esa dimensión ética

Voz 1363 06:49 y cuando dirías que llegó a ese giro Fran cuando pasamos de creer en el héroe solitario ético a arroparlos entre las masas

Voz 0702 06:58 diría que no es un giro cronológico es la mera diferencia entre ficción y realidad igual que nuestro protagonista sueña con unas cosas por la mañana se encuentra otras diferentes pues hablábamos de Platón por ejemplo de los tres filósofos griegos Platón Aristóteles Sócrates solo dudamos de la existencia de uno de Sócrates del que se comporta como un héroe de quién Cebé solo frente a la Asamblea deciden morir ejecutado prefieren padecer la injusticia o acometerla pues nuestro soñador el soñador de Noches blancas es un héroe está sólo en España según datos de dos mil quince cuatro millones de personas se sienten solas de forma no deseada pues veremos si ahí no hay una cantera enorme para encontrar a nuestros héroes a los de verdad a quiénes nunca nos dejarían como al personaje de este libro llorando en un puente