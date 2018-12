'Yuli', Cuba a través de los ojos del primer bailarín negro de la Royal Ballet

Voz 1 00:00 cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 hola qué tal bienvenidos a La Script ya conocemos a los finalistas para los próximos Premios Goya el Reino con trece candidaturas y campeones con once parten como favoritas seguidos de pues de Carmen y Lola que es una de las grandes sorpresas del año vamos a hablar de los estrenos de la semana entre ellos Julie la biografía del bailarín cubano Carlos Acosta que dirige Icíar Bollaín que ha conseguido cinco candidaturas y la comedia de Martínez Lázaro Mi amor perdido con Dani Rovira in Michelle Jenner y en televisión Laia Portaceli

Voz 1457 00:55 nos propone nos propone una cosa que yo espero que no haya fumado nos propone hablar de los universos televisivos

Voz 4 01:50 que ya abrimos nuestra trifulca de cine con Elio Castro qué tal Helio hola qué tal Laura Martínez qué tal Laura hola qué tal Pepa Blanes estos a mí me recordaba de Avui Lima Neelie vilo animista

Voz 5 02:04 aquí que no cantaba era un fraude doblaban pero fue un éxito

Voz 1457 02:11 me encanta que decía Elio que que Joaquín Luqui les

Voz 5 02:14 defendía no es que me acuerdo de una discusión que hubo oyendo es que el paro no es crees defendiera pero que decía hice bueno pero que es concepto estaba su concepto musical está muy bien que el otro le decía se pero sí sólo un fraude si les da blanco absenta para estar bien no me menudo sea menuda se armó con estos

Voz 1457 02:33 bueno Barry Brava cantan osea que

Voz 5 02:36 pero sí yo creo que sí por lo menos suena vamos

Voz 1457 02:39 dar después de esta pequeña digresión de entrada para que somos renacentistas capaces de hablar de cualquier cosa

Voz 1463 02:45 hemos amanecido somos estas nos centramos

Voz 1457 02:47 nos en lo nuestro que son los premios Goya que se celebrarán el dos de febrero en Sevilla ir y si el año pasado ganó la librería este año el Reino la película de la corrupción en con Antonio de La torna Antonio de la Torre consigue trece y campeones once ella han estado en las categorías grandes en dirección película guión montaje las interpretativas eh Antonio de la Torre

Voz 1463 03:14 me va a costar donde va a acostumbrada a hacer dobletes entonces vuelve a estar doblemente nominado a mejor actor protagonista por el Reino y a mejor actor secundario por la noche doce años que se la película de Álvaro Brett Ratner película uruguaya

Voz 5 03:28 tienes de José Mujica José Múgica que bueno pues es maravilloso pero sería una ceremonia de los Goya sin doblete de

Voz 1457 03:36 pero bueno es Javier Bardem por todos lo saben que a mí me parece maravilloso coronado por tu hijo Javier Gutiérrez por campeones quién va a ganar Elio

Voz 5 03:45 pues hombre no te parece que Antonio de la Torre es el favorito

Voz 0544 03:53 a priori pero a mí es que me gustan me parece sinceramente que la mejor interpretación del año es la de José Coronado por tu hijo a mi me parece que es la mano José

Voz 1457 04:01 es que son buenas él me gustaba mucho también es verdad que

Voz 1463 04:03 el papel de Bardem en me gusta mucho porque el problema de Bardem uno no problema sino que lo hemos visto hacer papeles tan tan malvados

Voz 0272 04:12 si en este de repente elevemos eh casi casi

Voz 1463 04:15 súper Tierra

Voz 1457 04:17 me encanta bueno la película de Fesser campeones y ha conseguido que estén nominados algunos de los actores con discapacidad intelectual que están en la película como Gloria Ramos que explicaba a la prensa el pasado miércoles después de las de las candidaturas de la lectura lo que ha supuesto para ella esta comedia que además es que ha conseguido en la taquilla diecinueve millones de euros

Voz 0195 04:39 sin Carme está siempre he querido hacer una película como campeones espero que sigamos así si no pues tenemos que convencer hacerse para hacer segunda parte campeones pero me encantaría hacer otras películas con Paco León de aquí no hasta aquí Millas ha ido sin decirme nada

Voz 4 05:08 pues sí estaba ahí muy grande glorias es realmente bueno que como en la película es capaz de pegar una si no hay muchas en la en la en actores revelación hay

Voz 1457 05:21 muchas revelaciones de verdad menos

Voz 4 05:24 Nueva York y que no es tan revelación

Voz 1457 05:26 en el sentido que lleva trabajando mucho tiempo aunque fuera aún pero hay mucho

Voz 5 05:30 no solamente lo había visto la reina Letizia

Voz 1463 05:33 es decir

Voz 5 05:35 descubierta la buena noticia es una veterana una reparación

Voz 1457 05:39 bueno pero quiero decir que hay muchas muchas Israel revelaciones de verdad hablábamos de campeones el Reino pues también con ocho está todos lo saben de Asghar Farhadi la película que inauguró Cannes Entre dos aguas la dice aquí la Cuesta que fue ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián consigue Mejor director y Mejor película eh ópera prima con ocho candidaturas la de Arantza Echevarría Carmen y Lola que estáis hasta las narices de oír hablar de ella porque nosotras somos muy fans de de esta peli hola que también pasó por Cannes ir eh pues nos contaba Arantxa pues pues no es la importancia no la visibilidad que ha dado esta historia de amor de dos adolescentes gitanas lesbianas da igual que ser lesbiana

Voz 6 06:21 da igual que sea el gitana se está hablando del poder el empoderamiento de la mujer de de que la mujer puede tomar sus propias decisiones y eso es muy universal y que el amor es el amor y que da igual a quién no le gusta que ese joven entonces qué ha cambiado yo creo que mucho hay un debate interno también dentro del mundo gitano que la gente después de haberla peli siente cierta empatía hacia hacia las chicas así es como como al esta chica mira cómo puede sentir algo malo está meterme entonces a producir empatía en el mundo gitano pero ya no sólo Ice

Voz 1463 06:53 una de las canciones nominadas a mejor canción que también la tiene hay una versión que la Canaima más pues para que canta estupendamente Javier Limón de la película todos lo saben

Voz 1457 07:03 bueno decíamos que Carmen y Lola ha conseguido ocho he echado candidaturas la de las actrices debutantes eh Zaira Morales que decía Arantxa en cómo puede sentir algo malo se esta chica si era amor lo que cuenta la película y Rosi Rodríguez y la verdad es que Arantxa Echevarria compiten dirección novel y también es una categoría interesante porque este año hay tres mujeres en esta categoría Andrea Howard Hawks Rita con Ana de día Arantxa hizo Celia Rico por el viaje al cuarto de una madre

Voz 7 07:35 además este año no sólo por las nominaciones de de tres película dirigida por mujeres que este año hay muchísimas opera prima dirigida por mujeres no sólo está representado en la nominaciones pero pero creo que lo importante que bueno nombrar que hay en muchísimas otras películas que podrían estar perfectamente eh nominada que también es otro motivo de celebración callar las

Voz 4 07:57 y luego hay una cosa interesante es que en el antes hablábamos de la categoría de actores la categoría de actores

Voz 1315 08:03 está son los los cuatro grandes no sí en las de actrices es está Susi Sánchez

Voz 1463 08:09 sí que claro está Penélope Cruz por todos lo saben está Henry porque siempre encantará

Voz 5 08:16 la Dueñas por viajeros y sorprende eso sí

Voz 1463 08:19 Sánchez que es buenos una tres veteranísimo que ha tenido varias nominaciones a los Goya que la hemos visto en el teatro pero claro es una actriz secundaria y aquí de repente la vemos a mejor actriz protagonista y esto es lo que nos contaba después de conocer la noticia

Voz 1457 08:32 pero nunca pensé que me confirma que está acondicionando escuela

Voz 8 08:35 no me conformo con ser una buena Secundaria que la sabido las sigue habiendo muy buenas en este país yo me conformo con estar un trabajo de hormiga jamás pensé que podría llegar a conseguir una nominación por un personaje protagonista

Voz 1457 08:47 bueno pues muy muy merecido porque la verdad es que es una grandísima actriz tenemos que hablar de las ausencias que siempre es un tema que David Trueba se enfada porque dice

Voz 5 08:56 a los cuarenta casi cuarenta mil casi cuarenta

Voz 1463 09:01 el Tau muy celebrado en Marbella

Voz 5 09:05 no yo yo me hago pillarlo más más que más que la ausencia hombre yo me alegro de viaje al cuarto de una madre que a mí me gusta mucho de Carmen y Lola se reconoce por fin Entre dos aguas de Isaki Lacuesta por fin eh no como de los Premios Feroz que miserablemente han ignorado a Isaki Lacuesta y eso se debe fundador

Voz 0544 09:23 la porque Isaki Lacuesta como una película modesta Von no ha dado canapés a los periodistas

Voz 1463 09:27 pero decir eso de la Asociación de se tendría que ser democráticos y los honores

Voz 5 09:35 por supuesto los compañeros explicaciones no pero aquí se reconoce el trabajo se lo que decimos

Voz 1457 09:40 decidido a mí me me falta

Voz 1463 09:43 más para Giuly no hubiera gustado era Itziar entre ciento las nóminas porque me parece que esta vez la película tiene un trabajo de dirección muy completo no es verdad que están fotografía están guión pero me hubiera gustado algo más me falta penetrar por supuesto Barbara Lennie y como no estaba de tres papelón es que tenía no obstante o todo la película de cuerda no tiempo después no ha tenido ni siquiera guión bueno hay yo creo que hay ausencias pero bueno también cuando hablamos de ausencias es porque hay mucho

Voz 5 10:12 hay mucho había los veinte está muy bien no hubiese grita tanto

Voz 0544 10:16 hay donde elegir donde el el voto José dispersa no pues hay muchas opciones y muy buenas a mí me parece pues eso que las que has comentado tuve pavos podrían estar perfectamente y no sería nada extraño

Voz 1457 10:26 yo Luis Bermejo por el Rey si yo creo que también hace un papel muy muy interesante bueno pues el algunas de las películas candidatas Se van a estrenar en nos decían por ejemplo Carmen y Lola A ver si por ejemplo la de Isaki Lacuesta puede devolver a tener otro empujón en la

Voz 5 10:44 es decir una maldad pero no la digo te pasa o no

Voz 1457 10:47 no Helios no eres tú

Voz 1463 10:50 tienes que decir porque nuestros oyentes pueden

Voz 4 10:52 esto no lo bueno es que era una mala muy mal todas vamos a dejar las maldades así porque ya está ya está ya estamos ahí haberla alguien digo no

Voz 5 11:04 ah sí

Voz 1457 11:06 ha sido imposible estás es imposible intratable no sé lo que te pasa vamos

Voz 1463 11:12 que aprendan de Netflix que no den datos de taquilla

Voz 1457 11:16 bueno vamos a hablar de Giuly que es una de las películas que con cinco candidaturas a los Goya y bandas sonoras sonido de fotografiar actor revelación para Carlos Acosta ión para Paul Laverty que también lo ganado en San Sebastián y es la adaptación de las memorias el bailarín cubano Carlos Acosta que protagoniza el mismo ir fue este este hombre el primer bailarín negro que tuvo un papel protagonista en la Royal Ballet de Londres y a través de su historia hay del ballet pues Icíar Bollaín pues nos va contando pues la evolución de Cuba de ese país con el racismo

Voz 1463 11:51 así que tuviera ser bailarín Carlos no no

Voz 9 11:54 si se quiere si queréis

Voz 1 11:58 que tú quieres Movele

Voz 1463 12:04 el afán tiesa como Riego Mariví de eso que están a joder ahora sólo uno hace falta una última es que no

Voz 1457 12:15 luego puedas decía Icíar Bollaín que el padre de de Carlos Acosta debía ser de armas tomar sake dijo vamos compadre en toda regla pago de Lucía de tu aquí

Voz 0544 12:26 una tomo no te nueve oye pues a mí eso me parece lo más interesante una de las cosas más interesantes de la película es decir que esta es la otra cara de Billy Elliot no debe Billy Elliot veíamos quiero bailar se sí

Voz 5 12:36 tú lo aquí en España

Voz 0544 12:38 si esta película es no quiero bailar no en cambio gracias al padre gracias a los profesores sin pues entonces este chico que tenía aún

Voz 5 12:46 don natural para la danza pues consigue ser un gran bailarín mundial no entonces

Voz 0544 12:51 me parece que esa es la reflexión más importante que hay en la película no si hay que esforzarse por supuesto pero que padres y educadores se tienen que implicar activamente para que un chaval que tiene una serie de condiciones para el estudio en general pues se hagan estudiar no he ahí otra reflexión no dejar a los niños que a su libre albedrío albedrío y entonces bueno que es que hubiera sido de Carlos Acosta que no quería

Voz 5 13:14 a ese bailarín requería

Voz 0544 13:19 Darse con sus compañeros de barrio entonces a mí eso es es lo más interesante de la película también pues habla del desarraigo la película habla de desarraigo habla de la soledad de ese niño que tiene que salir de Cuba y tiene que irse a estudiar a Inglaterra bueno que que hacer una carrera en solitario y eso también tiene puntos en común ir y bueno pues ahí no

Voz 5 13:40 me pareció que a lo mejor puede tener excesos

Voz 0544 13:42 yo excesivos números de baile la película pero bueno hay mucha gente que que le gusta no y que esos números de baile quizá un poquito aunque intenta complementar

Voz 1463 13:51 tendrán explicar efectiva no

Voz 0544 13:54 pero a mí me parecieron un poquito o un poquito excesivos pero bueno eso son para ponerle peros no

Voz 1463 14:00 a mí me parece una una de las películas más completas no quizá no redonda pero sí que es una película muy de público es muy muy muy muy emotiva vamos que yo me acuerdo que me pasé todo el pase de San Sebastián y llorando porque la verdad es que sí que consigue tiene esa cosa de los del guión de Paul Laverty no que tiene esa reivindicación política social constantemente pero también la capacidad de hacerte llorar eh con esta historia que además es muy interesante porque sí que es verdad que los números de baile quizá a veces yo creo que sí tienen una función narrativa pero a veces no está no encajan tan perfectamente cómo deberían pero sí que es muy interesante cómo va contándonos la evolución de Cuba el periodo especial los balseros hasta luego la esclavitud leyendo el orgullo del claro

Voz 1457 14:46 Cobo dentro a mí me impresiona cómo dentro de una misma familia hay unos niños blancos porque la madre tenía una relación anterior como eso condiciona no las oportunidades que la que los porque en realidad es una película sobre tú como has nació en el mundo y cómo es y lo que dice Leonor y cómo puedes evolucionar o él está la política está la raza es una película que lo

Voz 1315 15:06 mira todo es de una manera muy inteligente no

Voz 1463 15:10 es una cosa que que insiste mucho Carlos Acosta porque claro después de triunfar en Londres pues mucha gente preguntaba qué porque había vuelto porque esa insistencia de volver a jugar hoy precisamente eso y que había una todavía muchas cosas malas pero una de las cosas buenas era el sentimiento de comunidad no oí ese sentimiento de trabajar juntos los unos con los otros claro que para él todo lo que le habían dado los profesores son incluso su padre no con el que ha tenido esta relación tormentosa que cuenta la película el de alguna manera sentía que tenía que devolverlo creando una escuela y enseñando a niños a bailar no entonces ese es algo bonito que también está en la película en un mundo en el que nos enseñan que te vas triunfan y no invierten nada en nadie no sé qué qué es eso

Voz 1315 15:49 de esa manera americana de tu número yo me lo merezco no Laura a mí

Voz 0272 15:53 me gustaba mucho tampoco tiene mucho que añadir a todo lo que a todos lo que habéis dicho pero me quedo con lo que dice el tema de de la vocación porque como esta paradoja de delito de que se debían hacer algo es como que estar comprometido con y sonó como cumplir como sentirse obligado a a seguir eso a pesar de que no de que no sé lo que lo que deseas así que me parece

Voz 1315 16:12 muy interesante esta esta perspectiva a mi me parece que

Voz 1457 16:15 tras un poco tanta tanta ambición me gustan mucho los números musicales me gusta muchísimo la la música de Alberto Iglesias pero entiendo que que han enfoca demasiadas cosas que no todos los actores ayudan la parte que más me interesa es la del niño precisamente no y entonces es quizá tan esa ambición que Lastra también a a la historia esta pelicula pasó por San Sebastián ahí charlamos con su directora Icíar Bollaín que no se explicaba cómo había llegado a esta historia

Voz 6 16:43 pero me dijo lluvia un poco que la gente joven películas pues como muy violenta así y no veo valores y me dijo yo creo que mi historia con desde su modestia me decía yo creo que en Historia tiene valores y al esfuerzo sepa es al esfuerzo tiene recompensa él me dijo y yo creo que pueda inspirar a la gente joven esto me dijo hay una cosa muy bonita del del que lo encuentras en Cuba mucho que hay una especie de de sentimiento de devolver lo que te han dado es que la Comunidad es que de verdad que eso existe porque te pregunta no preocupa cómo estás muy mal en muchas cosas lo que tú quieras es muy contradictorio siempre estás ahí con todos los cables cruzados porque hay muchas cosas que no te gustan de lo que ves pero hay un sentido de la comunidad impresionante estuvimos durante la preparación de una nuestra Huracán había un despliegue entre los a la policía y demás pero luego hay unas redes de vecinos de tal no se queda nadie colgado no se queda nadie en el piso de arriba inundado o sea que

Voz 0272 17:40 ya el año anterior el Katrina se iba por delante

Voz 6 17:42 la de un montón de gente en el país más rico del mundo bueno pues

Voz 1457 17:46 todo Carlos Acosta que también estuvo en San Sebastián decía en la rueda de prensa que si hubiera nacido en otro país pues él no podría haber sido bailarín

Voz 10 17:54 personas como nosotros hemos sido capaces de estudiar algo que por ejemplo vale vale que algo de lo más caro que hay una zapatilla apunta te puede costar cien euros imagínese una gente como yo es imposible eh pero sin embargo en Cuba se hizo se

Voz 1457 18:10 es bueno es que claro era todo preguntarle cómo era porque claro una película sobre Cuba como está Cuba hoy Israel todo el rato si no no si es que no se nos un poco lo que siempre dicen los cubanos no que no juzga no no quieren entrar en el sistema político sino en en la gente pero es es interesante que este hombre que ha triunfado en Inglaterra precisamente un país en el que ahora los actores eh no llegan los actores de clase obrera de la película algo

Voz 0544 18:35 de justicia poética de este descendiente de esclavos que triunfe en Inglaterra en este caso que fue pues uno de los de los países esclavistas no de eso también se destacaba Icíar Bollaín pues yo creo que lo tenía es una historia que que que ha querido desde hace mucho tiempo llevar a cabo Icíar Bollaín

Voz 1457 18:54 sí la verdad es que yo creo que a pesar de que hay él sea candidato a mejor actor revelación a mí no me parece precisamente lo mejor de la película sea entiendo que que también es una especie de homenaje de los de los compañeros bueno pues vamos con otra película española en esta ocasión dirigida por Martínez Lázaro no con guión de su hija Clara de Miguel Esteban es una historia de amor millennials amor y muy poco comprometido que protagoniza Michelle Jenner Dani Rovira que hace de actor y humorista de monólogos la pareja se enamora adoptan a un a un gato que se llama mi amor como el título sea mi amor perdido es un dato que hablen valenciano

Voz 5 19:37 hay buenas lágrimas que había entre el público valenciano

Voz 11 19:44 y es maravilloso todos siempre sale

Voz 12 19:49 esto se acaba llevamos mucho tiempo juntos ya Oliver la pared

Voz 13 19:56 creo que gordito lleno de tu familia

Voz 1315 20:01 vamos a empezar por la millennials

Voz 1463 20:03 los millennials bueno yo no sé si le parecía sólida glorias valenciano gracias

Voz 5 20:09 sí

Voz 1463 20:09 bueno lo habrá un poquito más joven igual sí pero creo me pilla millennials última millennials valencianas a ver a mí me anime entretenido mucho y me han salido muy caro

Voz 0272 20:22 me ha gustado vaya me ha puesto de bueno bueno

Voz 1463 20:24 es una peli que a lo mejor cojea de algunas partes tira

Voz 0272 20:27 algunas incoherencias a mí por ejemplo me ha recibido un poco el hecho de que quiere hablar del amor y que por ejemplo nos perdamos la parte en la que en la en la en la que rompen por así decirlo no me falta un poquito eso pero sí que es cierto me ha gustado mucho Michelle Jenner verla con este con este aspecto cómico porque

Voz 14 20:43 así siempre es como muy triste au así

Voz 5 20:47 Isabel la Católica Isabel la Católica que no se cambiaba de camisa a ver a esta chica divertida

Voz 0272 20:54 me gusta me pareció que ya está estupenda es verdad que tiene

Voz 1457 20:57 que es paso ve como una cabra ahí es un registro

Voz 0272 21:00 yo no había visto de Michelle Jenner sí es interesante bueno que ella termina por escribir una obra de teatro de su historia y me gusta mucho me quedo sobre todo con la escena final de la representación porque me parece que ahí ella está estupenda la manera de improvisar porque vamos se nota que está vamos ella misma parece que toma

Voz 1457 21:17 con mucho Colacao

Voz 1315 21:20 no no no de

Voz 5 21:23 bueno mi amor el gato Mi amor eso que regalen sea

Voz 1463 21:29 a mí me hace gracia todas las referencias del gato hoy de Valencia pero supongo que es por favor proximidad no y las de Chimo Bayo quizá no sea me parece un me pareció una buena idea que ellos están muy bien quizá me falta algo en el guión no sé si lo han cuando un poco lenta o hay cosas que me gustan sobre todo me gusta una cosa y es que en es una película que empieza con citas entonces en el tema de las

Voz 0272 21:53 citas hay mucho micro machismo es vea que la peli

Voz 1463 21:56 la tiene es muy graciosa porque está constantemente ella está como cosa cromatismo esos bueno es verdad que es como muy forzado pero tiene su gracia que una comedia romántica que era una un género tradicionalmente pues siempre la mujeres alguien cortejado pues de repente las cosas vayan cambiando se vayan reflejando algunos clichés que pueden ir mejorando con el tiempo no

Voz 1457 22:17 sí a mí me parecido un poco lento sin mañana a costar otra Castella uno no porque ahí me parece que le falta colmillo me parece interesante que los millennials porque es verdad que no quieren comprometerse que que tanto el rato planificando pero le falta acidez

Voz 5 22:34 veces sí bueno es una comedia alocada no que tiene algunos puntos en común así como con La fiera de mi niña no describo Comedy no incluso bueno ahí había un leopardo que un gato es mucho más tranquilo el gato que Leopard pero también la organiza y luego a mi me parece que dentro de la película además de lo que habéis dicho vosotras pues me parece que que sí que hay pero que hay una cosa de lo que es la comedia no porque en la en la películas está continuamente discutiendo de y lo que es gracioso y lo que no es gracioso lo que te hace reír y lo que no te hace reír las bromas pesadas sillas puedes contar en un momento determinado o no es conveniente contar determinadas bromas pesadas ir con un humor muy negro y muy ácido no

Voz 0544 23:16 sí eso en los tiempos que vivimos no pueden me parece que es que es muy acertó

Voz 1457 23:21 no sí porque al ser monologuista Logista está todo el rato haciendo comentarios sobre lo que funciona

Voz 5 23:28 gastándose pero más claro y pesadas no así

Voz 0544 23:31 ya en en algún momento le dice pero cómo puedes hacer amor o con moco es hacer humor de esto que es real

Voz 1457 23:37 claro no solamente mismo Guitiriz eso que porque esto porque los monologuistas es verdad que siempre están haciendo fosfato a su propia vida

Voz 15 23:45 que debe ser muy desagradable ser Family

Voz 5 23:47 como no lo tiene y luego tiene ese juego que es verdad lo que decía

Voz 0544 23:51 Laura de la representación que se hace de la realidad no y entonces como esa realidad pues pasa el filtro de la ficción y acaba en un escenario hoy de lo que realmente pasó a lo que se representa en un escenario que es lo que hay de verdad y lo que debe de mentira

Voz 1457 24:07 buena más esta película Martínez Lázaro es el gran el pues el director que ha hecho las los apellidos vascos osea que sea así

Voz 1463 24:14 la borrador no Elda dijo que no iba

Voz 1457 24:18 Centauro y es la tercera vez que trabaja con Dani Rovira las otras dos fueron en los apellidos decía en Hoy por hoy eh que bueno no es que sea su actor fetiche pero que sí que es un actor Dani Rovira con Rovira con muchos registros

Voz 0558 24:31 pero desde luego es un gran actor y además te voy a decir una cosa en las dos películas anteriores que había hecho con de los apellidos tendría dos registros uno el que domina que es impresionante que dificilísimo de conseguir como lo hace el que es el de la farsa exagerada que la astracanada practicamente eso que que los actores de tercera es la otra cara dificilísimo hacer lo va a hacer

Voz 1463 24:55 atención a esta parte

Voz 15 24:56 eh dramática de de de Dani Rovira que defendía

Voz 1457 25:00 el director y vamos a terminar con otra película española trote que es un drama gallego de espacio baño con María Vázquez Celso Bugallo es la historia de una hija que vive con su padre con el que apenas habla y una madre enferma incapaz de huir de ese ambiente opresor de las montañas gallegas

Voz 1 25:19 Francis

Voz 16 25:20 cómo me iba así

Voz 17 25:25 quizás por eso

Voz 5 25:29 que bueno hay que has aparecido Elio pues bueno bueno recomendable para los más cinéfilos de nuestros oyentes no va a haber una historia intensa de ambientada en el en el mundo rural gallego es sobre una mujer que se va a romper con su vida de digamos OO es Aubry oprimida por cuidar a una madre enferma durante muchos años y que quiere romper todo eso ambientado pues en unos días de fiesta que tiene más luz y más tal pero que pues se contraponen con la vida interior que lleva esta esta mujer

Voz 1457 26:01 Laura eh buenos es una película muy

Voz 0272 26:04 muy lenta advertencia de un tiempo muy lento hablas más los silencios digamos que las palabras

Voz 5 26:09 buenos una pericos

Voz 0272 26:10 Lage que habla pues de salir del núcleo familiar cuando tiene un compromiso por así decirlo esa lealtad que tienes que romper y también hablaba director de que es una especie de lucha interna entre el instinto y la razón

Voz 1457 26:23 bueno pues muchísimas gracias compañeros hoy en monotema

Voz 4 26:27 de cine de cine español Laura Elio hasta ahora no

Voz 14 27:03 abrimos la sección de series en esta recta final de dos mil dieciocho vamos a hacer balance dentro de las tendencias sería filas Laia Portaceli nos va a hablar de universos así en general es la propuesta que traes esperamos Laya que haya la medicación que padeció la correcta así que te hace estar

Voz 1463 27:24 cantando en catalán

Voz 1907 27:28 ah claro es que luego me decís que traigo música muy de abuelos eh esto va de cabo a Juana edad que el otro día me dijo tú que quieres Se nota que el fatal con sorna yo digo pues ya pues te queda fatal no con lo que no pasa nada no entendía nada pero eran pero no perdona pero yo te voy a ayudar a comprender con esto de los universos porque es una tendencia que ahora que en las series

Voz 0272 27:53 que bueno pues el que no es fan de Star Wars pues les dejó de tronos o ahí

Voz 1268 27:57 de los superhéroes de Marvel UDC o los zombis The Walking Dead en fin que bueno gente que le

Voz 0272 28:02 tanto la peli de Fargo pues luego se enganchó a la serie o luego pues los están los los consiguen a Better call Saul los extremos ahorrar

Voz 1463 28:12 lo que te quiero decir es que ya no hablamos sólo de espía

Voz 0272 28:14 hemos remix eh puntuales e sino que de de ficciones ya sea libros series películas comics cuyo universo se extiende a diferentes formatos pues también Tibi Movies serie peli de cine precuela secuela but antología osa puede adoptar cualquier forma todo mientras esté dentro de ese universo no por ejemplo lo bueno lo vemos con escritores como Margaret Atwood no que hablamos también del universo de Margaret Atwood consagradas del cuento de la criada ya va a sacar un spin off el libro pero oye quizá ese libro también se convierte en una serie y luego pues también es escuchábamos el otro día que Netflix quiere sacar una serie ficciones inspiradas en las obras de Roldán ha hecho me gusta claro entonces ven vamos que es como has también el Cádiz

Voz 1457 28:55 también se lo vemos claro

Voz 0272 28:58 ha sido claro entonces eso es a lo que yo me refería

Voz 1457 29:01 eh hablabas de comics es que he tardado en entrar en la en tu universo y entonces ahí pues por ejemplo los comisaria inspirado muchos universos de superhéroes precisamente hoy nos acompañan dos compañeras periodistas que yo decía que tienen que ver que tiene que ver este universo con María José Arias Raquel Pérez o la compañeras que es un bueno le compañeras periodistas hay autoras del libro salvando el mundo en pijama y a las dos especialistas en de ficción televisivas que además eh bueno pues que han hecho este este libro vosotros que os parece que va más allá de una moda sea creéis también el universo en el de los superhéroes siempre hay gente en pijama

Voz 1315 29:45 es un universo muy amplio en el que nosotras estamos totalmente entregadas implicadas y dentro si vivimos más en el mundo de los superhéroes que no

Voz 0272 29:53 es normal a veces menos general pensáis que las series también a todo esto las secuelas los precuela ya se ha llegado a un punto

Voz 1268 30:01 lo de de de fenómeno de de yo o de fase de fase de del mundo de la televisión

Voz 1315 30:08 yo creo que en en los cómics ya lo sobretodo mar Bell que en ese sentido es más madeja que DC ya lo venía ya venía preparando a sus fans no porque la línea de Los cuatro Fantásticos se mezcla con la de Los Vengadores Los Vengadores con los X Men de repente uno de los X Men es el mejor amigo de otro de tsunami

Voz 1907 30:31 deja claro su era la red a mí ver

Voz 1315 30:33 pues me han preguntado por dónde empieza a leer digo pues no sé qué decirte por el final feliz ver hacia atrás porque yo creo que han intentado recrear eso entre serie Si cine

Voz 15 30:46 creéis que ha funcionado el trasvase de súper héroes de cediese de cines a series

Voz 1315 30:51 cómo lo veis yo creo que abrió el melón por decirlo así el cine eh ha ido siempre como un paso por delante y ahora le está tocando a las a las a las series en el en el cine digamos que marcó un antes y un después en el género Nolan con el caballero oscuro luego a todo el mundo se quiso no no la Nizar a unos les sale mejor y otros peor llene el tema de la en la en el apartado de las seis yo creo que ha ido en paralelo un poco más tarde ir empezó con dar débil que marcó también un poco un antes y un después las series ahora también son como más para adultos ir pero también se da una paradoja es que en el cine ha ido por delante pero por ejemplo en en una cuestión de feminismo se ha hablado mucho de Wonder Woman pero antes que Wonder Woman en el cine llegó supera a la a la televisión que yo creo que es una de las de las series más feministas que hay actualmente que se atreve con temas que no que

Voz 1457 31:38 imanes que era un poquito blandito

Voz 1315 31:40 aquí Carter hablemos de P

Voz 1907 31:43 meditan tenemos un superhéroe porque no tiene poderes esa ya a discursos de que soy heroína Airways débil por ejemplo

Voz 1268 31:49 que que es es bastante oscura no

Voz 0272 31:53 días después pero antes ya estaba Jens Ozil no sé si fue de las primeras series

Voz 1315 31:57 o o como o no antes que dar débiles entornos culo lo intentó Arrow por ejemplo pero no es al igual de bien hay había habido el canal DC

Voz 0272 32:07 la W no que sí que empezó a lanzar mucho auxilio en bueno

Voz 1315 32:10 yo por ejemplo han hecho todo este universo del que hablabas no hay universo con micro en series como el de quince en igual que el de W el universo de cine de Marvel está más unido y el universo de de de las series de la C W está más cuajado el de Marvel que los agentes de si Peggy están así un poco abandonado y de que es exactamente

Voz 1457 32:34 de nuestro mundo que salva en pijama

Voz 1315 32:36 hablamos un poco de todo de todo

Voz 19 32:39 Trias locas de estos que se te ocurren cuando estás tomando

Voz 1315 32:42 café entre pase y pase eh a intentar reivindicar un poco paralelo a los hay que ir los ayudantes de del héroe tenemos un capítulo especial que es uno de nuestros favoritos yo creo que es el de que ser periodista en el mundo de la serie supere es mola mucho más que en la vida en la vida real

Voz 1907 33:00 entonces vamos desarrollando eso estoy totalmente de acuerdo que dista en en en una cierta siempre es Wayne vive mucho mejor que nosotras super

Voz 1315 33:09 el azul Love que dices desde dónde saca un mileurista no puede ser claro

Voz 0272 33:14 no sé si en Estados Unidos claro se inspiran en otra en otra cosa pero bueno antes estáis hablando de Marvel precisamente pues eso ya sabéis que Disney ha comprado Marvel además de otras compañías como Pixar como Lucas Film Is se lleva los superhéroes a a su nueva plataforma streaming ésta de la que es está hablando mucho Disney Plus que si tiene que arrancar ahora bueno arrancará en dos mil diecinueve así que bueno pues las series de Marvel de Netflix están en el aire no precisamente han cancelado Deir débil de la que tú estabas

Voz 1315 33:43 así la única que queda viva es Jessica Jones

Voz 0272 33:45 porque han cancelar esa puerta ya están han casi Rodin Grace Jones que es que es una serie muy sólida y que bueno lo que pasa es que quizá cuando termine los quizá no hagan ya más temporadas no lo que podría ser suceder iguana bueno y luego pues Disney también está preparando a su vez nuevas ficciones como las inspiradas en lo que Bruja Escarlata que padece que protagonizaría en los mismos actores que en el cine no que ahí está está bien bien pillado no porque sea Atom fiel de Estonia Elizabeth Olsen que tendrán ahí su su tirón miniseries serán claro pocos capítulos Ivonne por su lado DC Comics pues también se va a integrar en otra gran plataforma que se Warner mi idea que que pertenece a otro conglomerado aquí bien vamos bien acosaban formando ahí

Voz 1315 34:23 como grandes conglomerados de de compañía

Voz 0272 34:25 las para generar contenido entonces no se este movimiento de ya estos conglomerados si son buenos para para los fans de las series de superhéroes no o como

Voz 1315 34:36 debemos de dar débil a mí me duele la cancelación de datos que cuando Disney haga su propia versión no creo que vaya con ella

Voz 20 34:45 a a adoptar

Voz 1315 34:47 todo el equipo creativo y el artístico de de la dudo que lo hagan halal hiciese pero no creo supo que resulte Aran querrán hacer su propia serie pero por ejemplo igual la hacen un Iron es mejor o mucho mejor no se ella me llamó casi llorando a la débil

Voz 5 35:04 le ha dado mucho yo creo que de P

Voz 1315 35:06 donde lo que busque el público es así tú buscas que las series estén más interrelacionadas y que haya una unidad así pues es bueno si tú buscas distintos tipos de vista de creador pues como esta misma Solé informe exacta a todos ha pasado marca es que tanta plataformas a tanta plataforma los espectadores al final tienes que elegir no no puedes pagar tanto claro entonces causa ya antes podía hacerlas en de Flis un buen puñado en HB otras de Movistar otras al final si se dispersa tanto eh bueno hay gente que sólo de de fíjate que sólo de Marvel yo por ejemplo que si de ambas porque creo que no hay por qué elegir que que pagas Quique que es un pastón

Voz 1457 35:48 no Disney que que están es bueno va a comerse parece como que va a comer mucho mucho territorio en en el futuro también además tiene otra marca con el gran universo ambientado en aquella galaxia tan lejana

Voz 0272 36:07 bueno pues en cine hay varias tecnologías de esta Börse marcha pero en televisión Disney está rodando la primera gran serie de acción real demanda lo habían firmada por don Favreau el director de Iron Man el título hace referencia tarjeta mándalo no se dice así porque muchísimo pero bueno que tenemos conocí como personajes de ese de ese planeta Yanguas boba FEHT en en las en las películas que hayan salido bueno pues el protagonista según la sinopsis es un pistolero solitario que vive aventuras en los confines de la galaxia dejó lejos de la autoridad de la nueva república sale Pedro Pascal

Voz 1268 36:39 o sea el el el empeñada

Voz 0272 36:43 arcos y luego hay otra otra serie también que prepara Disney que sobre casi han Andor que es el protagonista de Rogue One y es que estará protagonizada por Diego Luna esa precuela la película de esta precuela que salió pues van a hacer una serie también con Diego Luna

Voz 1457 36:58 a vosotros parece que hay sitio para todo para Farah esta cantidad de de pre

Voz 15 37:03 es spin

Voz 1315 37:05 pos yo creo que si lo hacen es porque hay sitio porque van a un público muy específico ya está consolidado y entonces Barnes como es como ir sobre seguro ya saben que tienen su público que con ellos va funcional ahí perdona no lo continua donde está lo los puristas los seguidores más puristas de estar Wars que igual no están de acuerdo no hubiera nadie se ríe

Voz 1463 37:28 rodeada por una pureta

Voz 1315 37:31 no es que no me gusta lo que está haciendo Abrahams las no pero Abrams Si me gustó lo que queremos porque no te gusta lo que mete viajes en el tiempo en todo lo vamos a hacer el tiempo dio pero ya ha dicho que los va a meter entonces yo cuando me dijeron viene habrá les dije metió viajes en el tiempo Felicity me haciendo algo muy bueno que es abrir el universo Star Wars a una nueva generación porque las antiguas Star Wars separadas las chavales de ahora sí un poco viejas efectos especiales es una cosa que una cosa que tiene muy buena Abrams aparte de que es es un gran contador de historias es que sabe muy bien de lo que es manejar el espectáculo entonces el hace peligrar muy espectaculares y consigue que gente que no era fan de Star Wars se lo se haga fan de ella como es el caso por ejemplo lo mismo que lo que ha hecho con Star Trek

Voz 0272 38:21 lo que pasa con Star Wars es que es verdad que es de las pioneras de esta cosa de los universos no que ahora está más extendido producida en las primeras y es verdad que ya es una cosa que que que llega a diferentes generaciones porque también se inculca porque es que al final esto es como los equipos de fútbol reacciones a padres hay metiéndole es en vena

Voz 1463 38:37 sí lo que pasa es fan de Star Wars mis primeros regalos fueron comics y la gravedad a ver qué pasa

Voz 1457 38:44 esa con vuestros hijos porque en televisión uno de los primeros fenómenos globales fue Juego de Tronos

Voz 0272 38:52 bueno pues ya sabéis que la serie afronta su recta final

Voz 1463 38:58 el desembarco de los embargo bueno es esencial

Voz 0272 39:02 a ver hay que decir ganará lo hablaremos pero Juego de Tronos yo no sé nada fan del guión de la última temporada me parece que pegó un bajonazo pero es un fenómeno ya ha hecho historia de la televisión porque no volveremos a estar todos pendientes de una serie como lo hemos estado todos todos al mismo tiempo sea hasta ahora está tan fragmentado a la audiencia que cada uno tiene su serie que todos estemos pendientes de nosotros no lo vamos a volver a vivir María no lo va entonces

Voz 1268 39:25 recta final eh

Voz 1315 39:27 es importante que en abril se termina esto que además lo vamos a seguir semanas semana o esto

Voz 0272 39:32 una cosa que ya no se hace seguir semanas semanas

Voz 1315 39:35 la serie millones y millones de personas va a ser una brasa

Voz 1463 39:40 realmente es la séptima temporada nos dejó además

Voz 0272 39:44 además nos dejó en una ahí con un cuidado spoiler yo entiendo que aquí todo el mundo está al día con el derrumbe del muro y el reencuentro de las hermanas Stark está en invierno podemos protegernos

Voz 3 39:55 cuidar la parte

Voz 12 39:59 cae la mi soplan los blancos lobo solitario pero la

Voz 0272 40:08 bueno había varios ha estado mucho rumor con los spin offs al final deja claro de qué va a pasar bueno ayuno que está comprado no

Voz 1315 40:14 así que no vaya a haber más eh pero el que está comprado ya está en marcha es de la guionista y productora inglesa Gene Goldman narra el descenso del mundo

Voz 0272 40:22 desde la Edad Dorada de los héroes hasta su momento más oscuros a salen los Sestak de leyenda ese vemos cómo se formaron los caminantes blancos también está Naomi Watts que que que me parece que interpretaban personaje potente una señor

Voz 1268 40:35 la rica o de de alta sociedad ir

Voz 0272 40:39 el actor de poda de Paul Dark Jos White House iba lleno lo último que sabemos del cásting que estaban es que estaban buscando a dos hermanas gemelas de veintitrés veintinueve años y aún señor a un actor nórdico que tenía que aparentar setenta no sé si lo de nórdico exactamente

Voz 1463 40:53 oye qué pena se me pille me iba los síntomas ya te pones barba bueno Grecia vosotros este este fenómeno

Voz 1315 41:05 a continuar a mí ver un fenómeno poco futbolístico Ésa es al final es lo que decía al año yo creo que desde los igual no había este fenómeno fan con una serie lo sigue semana semana como la Liga de fútbol y luego cada uno tiene como su favorito al trono cada uno va eligiendo yo creo que al final todos tenemos el mismo favorito pero luego aparte de la calidad de la serie que mencionaba la ya el guión de la última temporada pero yo por ejemplo recuerdo aquella primera temporada con nido de águilas que parece de cartón piedra aquel torneo del Rey que eran cuatro gatos que ya pero aún subieron también en la en la producción

Voz 0272 41:38 ah bueno es que pero es que

Voz 1268 41:41 bueno a decir que el piloto lo lo tiraron a la basura el primer piloto que hicieron de dejó de tronos todo

Voz 0272 41:47 los actores serán bastante desconocidos unos desconocidos justito lo los creadores los creadores no habían hecho nunca televisión entonces esto es como un milagro que se obró yo creo que el Spinoza es difícil que vuelva y luego además ahora tiene competidores no porque está el señor de los anillos que también están preparando una serie está de que es otro universo porque son vídeos libros que se han pasado a videoclip

Voz 1315 42:09 pinta que tiene pinta qué tal entonces en septiembre

Voz 0272 42:11 novelista con con esto es que yo yo creo

Voz 1315 42:14 por qué Juego de Tronos no yo no veo que repita porque la gente no está enamorada del universo de Juego de tronos que decir la gente mata o muere por John Nieve pero luego Desembarco del Rey les da un poquito igual no es tanto como en la Guerra de las Galaxias por ejemplo que que la gente tiene planetas favoritos Si cosas de éstas y razas alienígenas preferidas no aquí tú tienes tú

Voz 1463 42:45 a lo que ha enamorado son los personajes claro lo nuevo no estás no no colecciones dragones hombre sin viene bien el spin off además no va a haber algo no han dicho que no va a haber dragones entre ya en el noventa por ciento en la gracia las labores lo que dice Raquel

Voz 1315 42:59 se siente hacia un personaje principal hacia el actor porque a ver cuántos de esos actores calle Juego de Tronos cuando acabé Juego de Tronos consiguen seguirá adelante ganará porque el si tú decías que pilotará justitos algunos de los que vemos aquí también

Voz 1268 43:12 echarme den parece que sea ha reinventado

Voz 1463 43:15 bueno en los Medici también estaba estaba casi ese chico estaba guapo que tiene la carne

Voz 1315 43:20 que aquí además tienes presión porque yo nieve es guapo pero no alguien estaba llorando a la barba no sea sí la verdad es que son duras son duras vamos a otro fenómeno global de los últimos tiempos de crisis queda The walking dead

Voz 0272 43:39 bueno pues nació de un cómic cómic homónimo de Robert Kidman ha generado el spin off Fear The Walking Dead dará lugar a una trilogía de películas sobre la gente el policía protagonista es ese personaje de Andrew Lincoln que ese se despidió de la serie en quinto episodio de la actual novena temporada el lo siento por los españoles cuidado oyentes

Voz 1 44:00 y todo apuntaba a que iba a morir para vosotros

Voz 0272 44:16 yo te salvarán resulta que Rick eh pues parecía que estaba muerto yo los síntomas de nuestra aldea pero que ha salido en todos los eh pues algo de Parra estaba de parranda se salva con la ayuda de de Yaris aquí pues encima le van a hacer tres películas no para saber exactamente qué es lo que sucede con con este personaje y qué pasa qué pasa

Voz 1315 44:37 vosotras pensáis que esto tiene sentido no

Voz 1463 44:40 yo creo que como siempre dejó de tener sentido hace mucho encima yo ahí sí

Voz 1315 44:44 no o por qué pero no es que no no y además fue un poco estafa porque es tuvimos estuvieron ellos anunciando en las redes sociales se Barry se va va a ser todo súper dramático entonces yo lleva preparada llorar pero como una magdalena llegué de repente fue como Super anti climático no fumo pues pues no que te vamos a dar tres películas porque no se pensamos que eres tonta o algo así y me sentó muy mal

Voz 15 45:15 o es que hay una cosa que a mí me sorprende porque es verdad que las redes sociales

Voz 1457 45:19 en han compuesto es una pata importa

Voz 1315 45:22 ante de las de las series del mundo de las series del siglo del siglo XXI pero no

Voz 1457 45:28 no se puede planificar osea

Voz 1315 45:31 hay mucho marketing detrás y hay mucha intención pero desborda desbordado en la conexión

Voz 1457 45:36 con la gente que a veces pasa hay un fenómeno

Voz 1315 45:39 poco tóxico se habla también últimamente mucho de ello es que fans que se creen que la serie suya y entonces es como no es que miserias no es tu Félix la serie de los creadores y ellos son los que la marcan los designios de los personajes de la gente con que se ofende mucho y lo primero que hacen es recurrió a las redes sociales para afrontar toda la was in the walking Nelson bastante duros hilos de los de los cien aquello ya andan amenazas por Twitter cuando hacen algo no les gusta pero no han sacado una campaña que es trata bien a George RR Martin porque es que osara sobre un agorero nombre recibiendo con que te amo te atreves a sacar ha sacado otro libro que no es ese sino conocimientos de invierno que es el siguiente esperadísimo ICREA que le ha caído la del pulpo y entonces había un has aquí yo me estuve leyendo algunas declaraciones de haters que da miedo

Voz 0272 46:26 porque todo el dinero con el que le hemos dado que con lo que hemos pagado todos si tiene que sacar el libro tiene que ir días Bono cuidado no que este señor pues a las críticas que ha gustado tú has pagado por eso

Voz 1463 46:39 libro pero pero supo con quién va a salvar el mundo en pijama no osea que a lo mejor la perspectiva del pijama ese es peligrosa

Voz 19 46:47 bueno no creo que sea tanto exclusivo de superhéroes como de el fenómeno fan en general pasa también con con realitys como Operación Triunfo eso con

Voz 1315 46:57 Gran Hermano y estas cosas que la gente es como que lo siente tan suyo no proyecta sus frustraciones y sus deseos en esos personajes au en esos libros en esa gente y entonces como que chino hace lo que ellos quieren lo que esperan de repente hay algún su cerebro que también es verdad que las redes siempre se magnifica

Voz 0272 47:15 todo mucho y luego tú conoces un fan

Voz 1315 47:17 normal es normal o no esa es preguntarle a RR Martin todos los días de su vida vas a escribiría libro o te vas a morir antes de escribir el libro que lleva dos todos todos los días no otra preocupación

Voz 0272 47:31 que comiera bien es hoy de desde lo que está decorada preocuparnos porque estaba muy gordo el pobre hombre no dejan en paz pero ya tengo aquí de de todas maneras y que pienso que Rick Grimes tenía caerse muerto hace muchísimo tiempo porque pienso que es un protagonista

Voz 1463 47:43 qué ha ido hacia atrás