Luz Casal, todo un referente más allá de lo musical

Voz 3 00:00 para hoy hemos convocado une lavar

Voz 1515 00:54 la trío musical muy muy muy especial Nos hacía muchísima ilusión tenemos la suerte de que nos acompañen nuestros estudios una mujer con puño de hierro que ha sido capaz de romper cualquier pecho que sea ha puesto por delante

Voz 4 01:12 Inés Vila hola hola refieren es Vila bueno también el camino con esta canción llegó al número uno en el año

Voz 5 01:19 sesenta y dos fue su primer número uno demostró que las mujeres también podían hacer rock comenzamos

Voz 6 01:25 el laboratorio musical de Inés Vila esta semana a experimenta con Luz Casal

Voz 1473 02:02 bueno hablaré de Luz Casal es hablar de un referente no sólo musical cuarenta años en la música más de cinco millones de discos vendidos varias estanterías llenas de premios uno de los últimos la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid tras cinco años de silencio discográfico este año ha vuelto

Voz 8 02:33 este domingo pues los ventiladores giran nada

Voz 9 02:36 pero es buena toda potencia en el Huici center y allí

Voz 1515 02:40 pues va a presentar este disco bueno tenemos muchísima suerte Luz Casal bienvenida Hoy por Hoy Madrid muchas gracias tenía amables por invitarme No More tiene muchísimas ganas de esta entrevista fíjate que en todos estos años no hemos coincidido nunca así que tenerte a las puertas de un conciertazo en el Bicing Center este domingo cinco años de silencio musical que es lo que no te vas a dejar cuando salte al escenario el domingo en el wifi

Voz 1361 03:08 a la entrega la entrega total como es habitual en un concierto no puedes pensar en reservar te nada se llegase a un lugar hacer algo que deseas por más que a la gente le resulte complicado entender que hacer sesenta conciertos puede tener una especie de rutina vamos cada cada concierto es único ya esté lo será además porque se cerrarán estos nueve meses que llevamos tres gira lo hacemos en Madrid que en qué a la casa de casi todos los que formamos el grupo y mucha ilusión de reencontrarnos con amigos con familiares que quieran a vernos sí

Voz 10 03:59 es el público el es la plaza no

Voz 11 04:04 así se en estos cuarenta años de carrera en su discografía pues hemos escuchado canciones de amor de desamor de garra de despecho pero es que este disco es un disco verde pero

Voz 12 04:16 eso sí siempre ha sido un objetivo

Voz 13 04:20 no que he tenido desde práctica

Voz 1361 04:23 la gente que me acuerde osea que aunque expresa emoción esos sentimientos digamos eso pérdidas etc pero que el resultado final de cada álbum que no resulte sabes cómo el paño de lágrimas de un periodo de tu vidas sino que tenga verdaderamente una sensación de puertas abiertas no de de que de que todo es posible que todo es mejorable y que hay futuro y que es verde y en fin ese tipo de cosas sí

Voz 1 05:02 queremos

Voz 14 05:04 sí que importa

Voz 1515 05:08 que corra el aire luz es tu primer disco en cinco años después de un lustro también observando porque no yo entiendo que tiene también más tiempo como te has encontrado la industria la industria discográfica cuando has vuelto buenos días

Voz 1361 05:23 cosas han cambiado en el mundo la música yo siempre he asistido a cambios cambios de de ambientes sonoros de uso de determinados instrumentos sino a otros

Voz 15 05:39 a y nueva gente

Voz 1361 05:42 los nuevos músicos nuevos cantantes una presencia femenina cada vez mayor un cambio en los usos de la música un cambio en los soportes de la música todo eso alguna gente puede puede sentirse Abbás hallada yo creo que es parte de de de del presente de tu en la vida entonces yo no puedo pensar como cuando comenzaba a hacer álbumes no puedo pensar como cuando hice mi primer álbum porque eran unas circunstancias personales y ambientales distintas a las que a la que vivo ahora entonces yo siempre he tenido cuidado en en

Voz 16 06:30 en adaptarme en en coger a agarrar el ritmo

Voz 17 06:36 ajustara

Voz 1515 07:01 cómo va a ser el concierto este domingo en el juicio

Voz 1361 07:05 bueno hemos elegido hacer un repertorio porque ya lo tenemos definido de canciones nuevas no todo el álbum como así lo hacíamos al principio canciones que son casi incuestionables himnos que están si no las hacemos mucha gente se sentiría decepcionada por medio algunas canciones que que encajan no que son como como el puente adecuado para un estilo yo yo otro que es completamente distinto no siempre me ha gustado que que eh bueno así lo hago no canto canciones muy distintas pero siempre me ha gustado que los conciertos tengan un subway baja de emociones de puedes cantar una canción frívola pero a la tercera a la siguiente iguala a la subsiguiente estás haciendo

Voz 18 08:05 no otra cosa otro te metes en otro terreno a otro

Voz 1361 08:09 paisaje y a mí eso me me me resulta muy estimulante porque SAS no te quedas acomodada en una canción y hacerse veinte canciones iguales o parecidas eso requiere de por parte de todos de los músicos

Voz 19 08:29 el ir de ida M

Voz 1361 08:31 estar Trust for martes según las las condenas yo no es que te marca la canción el estilo en la historia de la emoción cada una es de su padre su madre te puedo asegurar que hay momentos en los que verdaderamente te pasan cosas que dices Dios mío esto esto no me había pasado nunca no es es muy es muy emocionantes

Voz 20 09:00 en cancha mucho a lo mejor suena esta

Voz 21 09:08 a lo mejor

Voz 1473 09:10 bueno hablábamos antes de la temática que que encontramos en tu discografía en tus canciones pero hay personajes que también son constantes en tu carrera como por ejemplo tu padre no a clínicas esta canción que volvemos a encontrar en este nuevo disco

Voz 17 09:38 se quedó algo por decirle

Voz 1361 09:41 claro poroso se lo de hecho ahora sólo lo ha hecho ahora porque me di cuenta no hace mucho tiempo de eso de que soy muy parecida a él en lo físico en aspectos muy profunda entonces así como Entre mis recuerdos fue ve la necesidad de aliviar me através en el recuerdo o de los recuerdos que tenía fantásticos con él en esto qué es la evidencia de que soy hija de mi padre en su canal quizá para expresar lo que en mi caso desde luego si no tuviera la música sino pudiera expresarme a través de de las canciones probablemente sería una

Voz 22 10:27 zona eh con problemas

Voz 1361 10:30 no sabría manejar muchas sensaciones que tengo hoy que las expreso a través de las canciones entoces me quedo como como a gustito la música como terapia al final no sí sí lo es para mí lo es para mucha gente también entonces eh bueno es una una forma

Voz 23 10:52 fantástica osea Vives a través de los sonidos y esos sonidos

Voz 1361 10:58 te te llevan a imágenes y te llevan a emociones que que que pocas pocas explosiones

Voz 20 11:07 místicas hay tan fuertes como ella alguna de estas roto en el escenario

Voz 1361 11:12 sí lo que pasa que tengo me da mucho apuro porque eh aprendí muy muy jovencita ya que no no se puede cantar llorando prefiero que es emoción el público

Voz 24 11:25 antes de darme

Voz 25 11:28 más vamos a escuchar otro tema

Voz 1515 11:31 porque hay más nombres propios en este nuevo trabajo de Luz Casal

Voz 26 11:45 eh

Voz 17 11:53 ahora

Voz 27 12:01 fíjate que esta versión del tema de Mari Trini creo que es lo único que queda de la idea inicial de el disco porque en un principio era luz un disco homenaje no

Voz 1361 12:10 si quería haber hecho un disco completo pero por medio se me cruzó las ganas de hacer disco tributa da vida verdaderamente no me sentí capaz no tenía fuerzas para meterme en la vida de otra persona que otra cantante

Voz 28 12:32 y en lo que tenía era

Voz 1361 12:34 las de acabar algunas ideas que tenía para este nuevo álbum Corral aire entonces como ya han pasado muchos años de ese proyecto pensé bueno ya más no entonces aunque sea sólo a a través de una canción el homenaje a mantener hay que hacerlo ya

Voz 1515 12:52 cómo es tu proceso de creación de te metes en casa en el estudio sola hay algo de trabajo en colaboración no es una toma de decisiones más una cosa más íntima

Voz 1361 13:07 Sober hay no tengo una fórmula sea yo lo que hago es todo aquello que me produce una emoción una necesidad o todas aquellas melodías que se me ocurra que me parecen interesantes a priori la grabo las escribo voy acumulando hasta que un día decido que eso que sale de manera espontánea sin orden ni concierto ni ningún tipo de una manera sabes cómo a borbotones me me paro y digo a ver qué es lo que tengo que de todo esto que han sido expresiones así pues me mosqueado con obsequia apoyo

Voz 4 13:55 con una pelota

Voz 1515 13:56 queda mucho más poético que un capullo eh

Voz 29 13:59 ah lo hago

Voz 1361 14:01 de hago como una selección de aquello que verdaderamente me me apetece compartir con la gente que no sea sólo expresión de rabia ea o de o de lo que sea que que que no tienen sin mucha importancia y luego pues ahí casi todas trabajo con casi todas las si les formas y fórmulas para hacer una buena canción por supuesto siempre siempre siempre abierta la puerta a esas canciones que componen otros que de repente dicen pues luz tú las tienes que cantar yo digo a ver por qué digo pues se yo las tengo muy buena

Voz 1515 14:43 ahí te vimos hace poco en un tema que me encanta

Voz 30 14:46 vamos a hacer una pausa breve para volver enseguida que con Luz Casal y entrevistamos a De Pedro

Voz 31 14:53 hace unas semanas el trabajo que ha sacado también es fantástico con temas maravillosos yo te confesaría L confesaría los oyentes que la que más me emociona es la que canta Jairo contigo de te sigo soñando

Voz 4 15:08 se trata es muy cantar bueno dejado unos emocionadas bueno volvemos enseguida

Voz 33 15:43 se va aún más

Voz 34 15:57 por qué

Voz 35 16:05 a ver si en dos mil quince heridos

Voz 1515 16:08 con Alonso

Voz 1 16:21 año

Voz 1515 16:22 bueno Inés Vila aquí continuamos hoy tenemos en este laboratorio musical yo diría edición especial Luz Casal creo que era la mujer más esperada ya en el programa de lo poco que nos quedaba de estas cosas que nos hacía tantísima ilusión tener bueno pues ya tenemos la suerte de que nos acompaña Luz Casal que además este domingo recordarles tienen que estar meterse ya compre las entradas para ver a Luz Casal en este cierre de gira en un sitio tan tan chulo también yo me imagino que luz para un artista a salir en el en el antiguo Palacio de los Deportes impresiona mucho no

Voz 1361 16:58 sí espero que no me impresiona pero sí los espacios son importantísimas para sentirte cómodo a un poquito menos se menos cómoda incómoda casi nunca me lo siento porque eso eso sí sería y en fin pero tal

Voz 1515 17:15 calor del público

Voz 1361 17:17 que yo creo que va a ser un una tarde noche

Voz 1515 17:20 preciosa van a sonar en temas como este este es uno de los nuevos que estamos escuchando días prestados tú dices luz que este es un disco de esperanza y seguramente esta es una de las canciones que mejor lo ejemplifica no

Voz 12 17:33 se días prestados

Voz 1361 17:37 sólo con con la frase del inicio no estamos aquí de paso yo tengo una especial un especial interés en el decir a aquel a aquellas personas que me queman a escuchar que no pierdan el tiempo que el tiempo es nuestro tesoro más preciado ayer ya paso ya no podemos recuperar saldó con nuestra memoria pero ya no es lo mismo

Voz 36 18:01 Inés hemos con la siguiente canción no venga

Voz 37 18:08 su memoria

Voz 36 18:16 sí

Voz 37 18:18 más

Voz 36 18:20 decía antes cuando te preguntamos por el proceso de composición pues que bueno pues te inspira para componer pues son temas que interesan en sentimientos quienes Lucas Lucas

Voz 1361 18:31 fue un niño que bebió muy poco tiempo que yo lo conocía básico sobre todo por tres personas por tres mujeres su propia madre que me que hizo un libro y me envió al cabo de bastantes años por una compañera de colegio de De Lucas que es una familia armenia y que de una manera impresionante pasados algunos años supe que dejaba cada semana una cartilla decimal la tumba de Lucas para explicarle todo lo que estaba pasando con sus amiguitos en el colegio etcétera ya para de colofón para que esa historia se hiciera canción o eso o esa hiciera canción la mamá de esa niña y y tienen un percance de salud gravísimo ella El día que fui a visitar al hospital en Vigo me dijo que había cruzado el Tonight blanco vista Lucas entonces claro después de ese encuentro me

Voz 24 19:38 y es que era era eh

Voz 1361 19:42 imposible no dedicarle una canción a Lucas y al final queda una canción llena de esperanza o o o cantaba sin ningún tipo de dramatismo porque Lucas se ha convertido en canción Lucas está presente es maravilloso

Voz 36 20:27 bueno todas estas canciones van a sonar domingo Güiza encender concierto de Luz Casal las nuevas y las que son historia de la música Inés lo vamos a hacer repaso también sí porque hay algunos de tus

Voz 1515 20:39 éxitos luz pues podrían también poner banda sonora

Voz 36 20:42 algunos momentos

Voz 39 20:44 ah sí

Voz 40 20:49 culpa

Voz 43 21:00 no

Voz 1473 21:04 algunos momentos no a muchos momentos pero a nosotros esta canción ahora nos va a servir para hablar de geografía Almodóvar y su Tacones lejanos pues te abre las puertas del mundo de Francia Japón Grecia Canadá Serbia

Voz 28 21:16 cómo se ve fuera a los españoles hoy es una pregunta muy compleja para simplifica

Voz 1361 21:23 Parla en una frase se me voy a atrever

Voz 28 21:27 pero yo sí te puedo decir lo que significa este país párame cuando esté fuera que significa pues que sea el mejor es hace como no sean

Voz 1361 21:38 decirles que y mira que me era que en lugares como Japón a lo pasé y fue una cosa maravillosa la estancia allí ya hay lugares de los que guardo muy buenos recuerdos y sobre todo cuando no Nos vuelven a llamar siempre pues al final acabas cenando un cariño no un plus más pero a mí que me parece que tenemos cosas incomparables a la la cantidad de Historia IDAE restos históricos de mezclas culturales que tenemos aquí

Voz 44 22:18 es por encima de practicar

Voz 28 22:21 ante cualquier otra parte del mundo cualquier otro país

Voz 36 22:24 la Bolsa y recorrido musical por donde Nos llevas ahora Inés vamos a vamos a mirar al reloj

Voz 47 22:41 un año

Voz 1515 22:45 es que a mí me imagino en el Güiza fin este domingo cuando empecemos a dar los nuevos

Voz 25 22:51 maravillosas pero cuando suenan estas canciones como bueno esta canción es

Voz 48 22:57 no tiene comparación con ninguna juegos

Voz 1361 23:00 todos repertorio pues así las dos canciones que grabé para para Tacones lejanos son distintas esta ya el resto son todavía más pues es yo siempre canta esta canción como si me como si fuera una cantante como decirte antigua en un ambiente peso de humo donde las plumas son casi esenciales para poder cantar la canción y es como una transformación en una cantante de de los años cincuenta

Voz 49 23:38 si se se público

Voz 1515 23:42 empiezan ya a sonar los primeros acordes que tú ya dices la va a cantar la andares la canción

Voz 1361 23:47 sí hay hay reacciones a veces muy muy llamativas no sabes qué el caso has acertado con esta canción que estaban esperando escucharla no eso pues te lo pone fácil nos lo pone fácil

Voz 36 24:01 hablabas bueno olas de un año de amor en esta canción pero en este año hablaba sesenta conciertos como has comentado cómo aguanta el ritmo

Voz 25 24:11 pues yo creo que lo aguanto porque me gusta mucho lo que algún truco alguna técnica

Voz 50 24:17 con esa técnicas claro que tiene que saber que tiene unos músculos que hay que ejercitar para tener

Voz 1361 24:26 la potencia para dar este tipo de notas como hasta el final de un año de amor

Voz 50 24:34 tienes que estar físicamente preparaba pensar que vas a hacer algo que deseas desde que eras niña que es

Voz 25 24:44 es importantísima para parate que es importante para la gente que acude disfruto más ahora conciertos que hace muy atrás que hace dos años atrás cuando has estado en Japón por ejemplo el público japonés cuando sale si cantas Un año de amor qué pasa

Voz 1361 25:01 pues es lo más sorprendente el de que se consigue con la música o sea que es hacer quejan Janto después de los conciertos y te diga que han entendido la tal canción no saben la historia que hay pero lo han entendido sea Lance sentí

Voz 49 25:19 pero ella se lo más lo más maravilloso que Keane

Voz 1515 25:23 estos días me contaba Inés Vila luz que algo que suena en casa mucho

Voz 36 25:30 es música clásica

Voz 51 25:34 on

Voz 1361 25:38 yo por ejemplo durante los primeros meses que viví en Madrid cuando llegué a un pasillo con ellas el concierto número uno de piano Chaikovski era lo máximo para mí sea expresaba todo lo que sentían uno aquel momento bueno cuando decían las primeras entrevistas que hacía que a mí me gusta Alba le espetó que

Voz 4 26:05 había veces que como hace hacer como así es que se iba no os estado

Voz 52 26:12 en qué dice que le gustan Roca cerrado aquí dedo estar vale mileurista

Voz 1361 26:16 se esto como es pues se se puedes tener gustos muy variados pues tener una expresión personal más o menos abierta que es mi caso no no ser una impostores ya eso es lo que he hecho toda mi vida a hacer lo que me gusta y y usando

Voz 53 26:39 este extintas materiales es como un pintor que sólo pintar un solo color yo cojo todos los colores y aún así todos los colores que hay y encima lo mes las mezclas te diré ya

Voz 1515 26:51 hablas de ti como estudiante salió un estudio hace unos meses que la leímos en la prensa diciendo cómo estaban haciendo las grandes universidades de Inglaterra Estados Unidos la selección de sus alumnos decían que cada vez quería más alumnos poliédrico es decir venderían al número uno que era todo matrículas sino un alumno que tocas el piano pero que también a lo mejor es una banda de rock y luego estuviesen un grupo de teatro que le encanta bailar flamenco

Voz 10 27:14 porque le daba un poco la Messier

Voz 54 27:17 verdad es que la la

Voz 1361 27:20 totalidad de la música española la gente más jovencillo me me encanta que haya tanta variedad que secante el el idioma que sea Ike Semel

Voz 55 27:32 la el soul el blues sea el flamenco la

Voz 1361 27:35 tras sí me encanta me parece total porque es que sea si te expresas a alguien que tenga una vida más o menos rica no hace falta ser un portento y ningún prodigio pero cualquiera de nosotros vive diferentes momentos a lo largo de un día siglos quieres expresar a través de canciones resulta que tienes que expresarlo de maneras distintas entonces pues eso es lo que hago y lo que he hecho vida Illano no va a haber

Voz 4 28:09 no creo que vaya a hacer el mismo álbum el resto a vida

Voz 56 28:17 Price

Voz 1 28:22 P

Voz 1515 28:43 vayan y disfruten Lou este domingo a las ocho de la tarde tenemos la suerte de tener

Voz 57 28:47 ver a Luz Casal en el juicio Center ha sido un placer tenerte aquí

Voz 1361 28:52 igual algo dilatará acompañada por la mujer de Fassi con tapa eh para Plasencia hay tanto conocimiento de la vida de alguien como yo

Voz 1515 29:04 Nos a ello están intentando esto es esto es complicado el otro día Jordi Évole lo poniendo el tuit decía como entrevistas claro tú tienes que mantenerte en un lugar como periodista y como entrevistador pero cuando entrevistas a alguien porque en pierdes los papeles al final eres un fan no con lo cual tienes que hacer un ejercicio de equilibrios permanente pues eso

Voz 1361 29:24 Nos ha pasado bueno pues no se ha notado mucho esfuerzo lo Casal un placer gracias igual igual un saludo para todos

Voz 3 31:14 para hoy hemos convocado une

Voz 1515 31:17 la Treo musical muy muy muy especial Nos hacía muchísima ilusión tenemos la suerte de que nos acompañen nuestros estudios una mujer con puño de hierro que ha sido capaz de romper cualquier techo que sea ha puesto por delante

Voz 4 31:34 Inés Vila hola buenas refieren es Vila bueno también manda el camino con esta canción llegó al número uno en el año

Voz 1473 31:41 treinta y dos fue su primer número uno

Voz 5 31:44 lo que las mujeres también podían hacer rock comenzamos

Voz 4 31:48 el laboratorio musical de Inés Vila esta semana

Voz 6 31:50 a experimenta con

Voz 1473 32:24 bueno alarde de Luz Casal es hablar de un referente no sólo musical cuarenta años en la música más de cinco millones de discos vendidos varias estanterías llenas de premios uno de los últimos la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid tras cinco años de silencio discográfico este año ha vuelto

Voz 8 32:56 este domingo pues los ventiladores giran Hadad

Voz 9 32:59 en a toda potencia en el Huici center y allí

Voz 1515 33:02 pues va a presentar este disco bueno tenemos muchísima suerte Luz Casal bienvenida Hoy por Hoy Madrid muchas gracias tenía amables por invitarme More y muchísimas ganas de esta entrevista fíjate que en todos estos años no hemos coincidido nunca así que tenerte a las puertas de un conciertazo en el Bicing Center este domingo cinco años de silencio musical que es lo que no te vas a dejar cuando salte al escenario el domingo en el wifi

Voz 1361 33:32 la entrega la entrega total como es habitual en un concierto no puedes pensar en reservar te nada llegas pese a un lugar a hacer algo que deseas por más que a la gente les resulte complicado entender que hacer sesenta conciertos puede tener una especie de rutina vamos cada cada concierto es único ya esté lo será además porque se cerrarán estos nueve meses que llevamos esta gira lo hacemos en Madrid que en qué en fin es la casa de casi todos los que formamos el grupo y tenemos mucha ilusión de reencontrarnos con amigos con familiares que quieran a vernos no

Voz 10 34:21 eh yo con el público el Bicing es la plaza no

Voz 11 34:27 así se en estos cuarenta años de carrera en tu discografía pues hemos escuchado canciones de amor de desamor de garra de despecho pero dices que este disco es un disco verde

Voz 12 34:39 sí siempre ha sido un objetivo

Voz 13 34:43 yo que he tenido dos de práctica

Voz 1361 34:45 hay gente que me acuerde osea que aunque expreso es emoción esos sentimientos digamos au pérdidas etc pero que el resultado final de cada álbum que no resulte sabes como el paño de lágrimas periodo de tu vidas sino que tenga verdaderamente una sensación de puertas abiertas no de que de que todo es posible que todo es mejorable y que hay futuro y que es verde y en fin ese tipo de cosas sí

Voz 1 35:22 no queremos

Voz 14 35:26 sí que importa

Voz 1515 35:31 que corra el aire luz es tu primer disco en cinco años después de un lustro también observando porque no yo entiendo que tiene también más tiempo como te has encontrado la industria la industria discográfica cuando has vuelto bueno

Voz 1361 35:46 cosas han cambiado en el mundo la música yo siempre he asistido a cambios cambios de de ambientes sonoros de uso de determinados instrumentos sino a otros de

Voz 15 36:01 qué nueva gente

Voz 1361 36:04 de nuevos músicos nuevos cantantes una presencia femenina cada vez mayor un cambio en los usos de la música un cambio en los soportes de la música todo eso alguna gente puede puede sentirse Abbás hallada yo creo que es parte de de de del presente de tu de la vida entonces yo no puedo pensar como cuando comenzaba a hacer álbumes no puedo pensar como cuando hice mi primer álbum porque eran unas circunstancias personales y ambientales distintas a las que a la que vivo ahora entonces yo siempre he tenido cuidado en en

Voz 16 36:52 en nada estarme en en coger agarrar el ritmo

Voz 17 36:57 qué tal

Voz 1515 37:24 cómo va a ser el concierto este domingo en el juicio

Voz 1361 37:28 bueno hemos elegido hacer un repertorio porque ya lo tenemos definido de canciones nuevas no todo el álbum como así lo hacíamos al principio canciones que son casi incuestionables himnos que estaban que si no las haces mucha gente se sentiría decepcionada por medio algunas canciones que que encajan no que son como como el puente adecuado para un estilo yo yo otro que es completamente distinto no siempre me ha gustado que que bueno así lo hago no canto canciones muy distintas pero siempre me ha gustado los conciertos tengan no voy baja de emociones de pues cantar una canción frívola pero a la tercera a la siguiente ojalá a la subsiguiente estás hacían

Voz 18 38:27 todo otra cosa otro te metes en otro terreno a otro

Voz 1361 38:32 paisaje y a mí eso me me me resulta muy estimulante porque SAS no te quedas acomodada en una canción y hacerse veinte canciones iguales o parecidas eso requiere de por parte de todos de los músicos

Voz 19 38:51 el de ida M

Voz 1361 38:54 a estar Trust for martes según las las condiciones que te marca la canción no les sí lo en la historia de la emoción cada una es de su padre su madre yo te puedo asegurar que hay momentos en los que verdaderamente eh pasan cosas que dices Dios mío esto esto no me había pasado nunca no es es muy es muy emocionantes

Voz 20 39:22 en cancha mucho a lo mejor suena esta

Voz 21 39:30 a lo mejor

Voz 4 39:32 bueno hablábamos antes de la

Voz 1473 39:33 temática que que encontramos en tu discografía en tus canciones pero hay personajes que también son constantes en tu carrera como por ejemplo tu padre no dedicase esta canción que volvemos a encontrar en este nuevo disco

Voz 17 40:01 se quedó algo por decirle

Voz 1361 40:04 claro poroso se lo de hecho ahora sólo lo ha hecho ahora porque me di cuenta no hace mucho tiempo de eso de que soy muy parecida a él en lo físico aspectos muy profunda entonces así como Entre mis recuerdos fue ve la necesidad de aliviar me através en el recuerdo o de los recuerdos que tenía fantásticos con él en esto qué es la evidencia de que soy hija de mi padre su canal quizá para expresar lo que en mi caso desde luego si no tuviera la música sino pudiera expresarme a través de de las canciones probablemente sería una

Voz 22 40:50 sonaba con problemas

Voz 1361 40:53 no sabría manejar muchas sensaciones que tengo hoy que las expreso a través de las canciones entoces me quedo como como a gustito la música como terapia al final no sí sí lo es para mí lo es para mucha gente también entonces eh bueno

Voz 22 41:12 suma una forma fantástica

Voz 23 41:16 sea Vives a través de los sonidos y esos sonidos

Voz 1361 41:20 te te llevan a imágenes y te llevan a emocionas que que que

Voz 20 41:28 pocas pocas explosión artísticas hay tan fuertes como ella alguna de estas roto en el escenario

Voz 1361 41:34 sí lo que pasa que tengo me da mucho apuro porque aprendí muy muy jovencito ya que no no se puede cantar llorando prefiero que es emoción y el público

Voz 24 41:48 antes de de darme una lágrima

Voz 1515 41:51 vamos a escuchar otro tema porque hay más nombres propios en este nuevo trabajo de Luz Casal

Voz 17 42:16 ahora

Voz 27 42:24 fíjate que esta versión del tema de Mari Trini creo que es lo único que queda de la idea inicial de el disco porque en un principio era luz un disco homenaje no

Voz 1361 42:33 si quería haber hecho un disco completo pero por medio se me cruzó las ganas de hacer disco tributa da vida verdaderamente no me sentí capaz no tenía fuerzas para meterme en la vida eh te otra persona otra cantante

Voz 28 42:55 ITER lo que tenía era gay

Voz 1361 42:56 más de acabar algunas ideas que tenía para este nuevo álbum el aire entonces como ya han pasado muchos años de ese proyecto pensé bueno ya más no entonces aunque sea sólo a a través de una canción el homenaje a mantener hay que hacerlo ya

Voz 1515 43:15 cómo es tu proceso de creación de te metes en casa en el estudio sola hay algo de trabajo en colaboración no es una toma de decisiones más una cosa más íntima

Voz 1361 43:29 Sober hay no tengo una fórmula sea yo lo que hago es todo aquello que me produce una emoción una necesidad o todas aquellas melodías que se me ocurra que me parecen interesantes a priori la gran a bolas escribo voy acumulando hasta que un día decido que eso que sale de manera espontánea sin orden ni concierto ni ningún tipo de una manera sabes cómo a borbotones me me paro y digo a ver qué es lo que tengo que de todo esto que han sido expresiones así pues me mosqueado con obsequia apoyo

Voz 4 44:17 que bote

Voz 1515 44:19 queda mucho más poético que un capullo eh

Voz 29 44:22 y y hago

Voz 1361 44:24 de hago como una selección de aquello que verdaderamente me me apetece compartir con la gente que no sea sólo expresión de rabia o de o de lo que sea que que que no tienen sin mucha importancia y luego pues ahí casi todas trabajo con casi todas las si les formas y fórmulas para hacer una buena canción por supuesto siempre sí siempre siempre abierta la puerta a esas canciones que componen otros y que de repente dicen pues luz tú las tienes que cantar yo digo a ver por qué digo pues se yo las tengo son muy buena

Voz 1515 45:06 ahí te vimos hace poco en un tema que me encantó

Voz 30 45:08 vamos a hacer una pausa breve para volver enseguida que con con Luz Casal y entrevistamos a De Pedro

Voz 31 45:15 hace unas semanas el trabajo que has sacado también es fantástico con temas maravillosos Lluc P confesaría y confesaría a los oyentes que la que más me emociona es la que canta Jairo contigo de te sigo soñando

Voz 4 45:31 se trata es fácil de cantar bueno nos emociona bueno volvemos enseguida

Voz 33 46:05 se va

Voz 35 46:28 a ver si le dos mil quince heridos

Voz 1515 46:31 con Alonso

Voz 1 46:44 año

Voz 1515 46:45 bueno bienes Vila aquí continuamos hoy tenemos en este laboratorio musical yo diría edición especial Luz Casal creo que era la mujer más esperada ya en el programa de lo poco que nos quedaba de estas cosas que no hacía tantísima ilusión tener bueno pues ya tenemos la suerte de que nos acompaña Luz Casal que además este domingo recordarles tienen que estar meterse ya compre las entradas para ver a Luz Casal en este cierre de gira en un sitio tan el chulo también yo me imagino que luz para un artista a salir en el Whiting en el antiguo Palacio de los Deportes impresiona mucho no

Voz 1361 47:21 sí espero que no me impresiona pero sí los espacios son importantísimas para sentirte cómodo a un poquito menos se menos cómoda incómoda casi nunca me siento porque eso eso sí sería y en fin

Voz 1515 47:37 calor del público

Voz 1361 47:40 que yo creo que va a ser un una tarde noche

Voz 1515 47:43 preciosa van a sonar en temas como este este es uno de los nuevos que estamos escuchando días prestados tú dices luz que este es un disco de esperanza y seguramente esta es una de las canciones que mejor lo ejemplifica no

Voz 12 47:55 se ha días prestados

Voz 1361 47:59 sólo con con la frase del inicio no estamos aquí de paso yo tengo una especial un especial interés en el decir a aquel aquellas personas que me quedan a escuchar que no pierdan el tiempo que el tiempo es nuestro tesoro más preciado ayer ya paso ya no podemos recuperar saldó con nuestra memoria pero ya no es lo mismo

Voz 36 48:24 vamos con la siguiente canción no

Voz 37 48:27 casado almas

Voz 36 48:43 antes cuando te preguntamos por el proceso de composición pues que bueno pues te inspira para componer pues son temas que interesan en sentimientos quienes Lucas Lucas fue un niño quede

Voz 1361 48:55 dio muy poco tiempo que yo lo conocí a pase sobre todo por tres personas por tres mujeres propia madre que me que hizo un libro a mí me envió al cabo de bastantes años por una compañera de colegio de De Lucas que es una familiar mía y que de una manera impresionante pasados algunos años supe que dejaba cada semana una cartilla a la tumba de Lucas para explicarle todo lo que estaba pasando con sus amiguitos en el colegio etcétera ya para de colofón para que esa historia se hiciera canción o ese o esa persona a la canción la mamá de esa niña y y tiene un percance de salud gravísimo ya El día que fui a visitar al hospital en Vigo me dijo que había cruzado el Tonight blanco sea vista Lucas entonces claro después de ese encuentro me

Voz 24 50:03 era era eh

Voz 1361 50:05 imposible no dedicarle una canción a Lucas y al final queda una canción llena de esperanza o o o cantaba sin ningún tipo de dramatismo porque Lucas se ha convertido en canción Lucas está presente es maravilloso

Voz 37 50:27 cuál

Voz 36 50:49 bueno todas estas canciones van a sonar domingo Güiza encender concierto de Luz Casal las nuevas y las que son historia de la música Inés lo vamos a hacer repaso también sí porque algunos de tus

Voz 1515 51:02 éxitos luz pues podrían también poner banda sonora

Voz 36 51:04 algunos momentos

Voz 40 51:12 Cuba

Voz 43 51:22 todo bien

Voz 1473 51:26 algunos momentos no a muchos momentos pero a nosotros esta canción ahora nos va a servir para hablar de geografía Almodóvar y su Tacones lejanos pues te abre las puertas del mundo de Francia Japón Grecia Canadá Serbia

Voz 28 51:38 cómo se ve fuera a los españoles hoy es una pregunta muy compleja para simplifica

Voz 1361 51:45 Parla en una frase se me voy a atrever

Voz 28 51:50 pero yo sí te puedo decir lo que significa este país párame cuando esté fuera que significa pues que sea el mejor es hace como no sean

Voz 1361 52:01 pues mira que mira que en lugares como Japón me lo pasé y fue una cosa maravillosa la estancia allí ya hay lugares a los que guardo muy buenos recuerdos y sobre todo cuando nos vuelven a llamar siempre pues al final acaba hasta con cariño no un plus más pero a mí es que me parece que tenemos cosas incomparables a la la cantidad de historia ida restos históricos de mezclas culturales que tenemos aquí

Voz 44 52:41 es por encima de practicar

Voz 28 52:43 ante cualquier otra parte del mundo cualquier otro país

Voz 36 52:47 la seguir recorrido musical por dónde Nos llevas ahora Inés vamos a vamos a mirar al reloj

Voz 47 53:04 un año

Voz 1515 53:07 es que a mí me imagino en el Whiting este domingo cuando empecemos a dar los nuevos

Voz 25 53:13 maravillosos pero cuando suenan estas canciones como bueno esta canción

Voz 1361 53:18 es sea no tiene compara

Voz 48 53:21 hacen con ninguna juegos todo el repertorio

Voz 1361 53:24 pues así las dos canciones que grabé para para Tacones lejanos son distintas esta ya el resto son todavía más pues es yo siempre canta esta canción como si me como así fue era una cantante como decirte digo a en un ambiente peso de humo donde las plumas son casi esenciales para poder cantar la canción ICIT que es como una transformación en una cantante de los años cincuenta

Voz 49 54:01 se se se hace público

Voz 1515 54:04 empiezan ya a sonar los primeros acordes que tú ya dices la va a cantar la vaca andares la canción

Voz 1361 54:09 sí hay hay reacciones a veces muy muy llamativas no sabes qué el caso has acertado con esta canción que estaban esperando escucharla no eso pues te lo ponen fácil nos lo pone francés

Voz 36 54:23 hablabas bueno olas de un año de amor en esta canción pero en este año bueno hablaba sesenta conciertos como has comentado cómo aguanta el ritmo

Voz 25 54:33 pues yo creo que no aguanto porque me gusta mucho lo que algún truco alguna técnica

Voz 50 54:40 con mucha técnicas claro que tiene que saber que tiene unos músculos que hay que ejercitar para tener

Voz 1361 54:49 la potencia para dar este tipo de notas como hasta el final de un año de amor

Voz 50 54:56 y tienes que estar físicamente preparaba pensar que vas a hacer algo que deseas desde que eras niña

Voz 25 55:06 es importantísima para T que es importante para la gente que acude disfruto más ahora es conciertos

Voz 1361 55:14 no te por no ir me muy atrás qué hacer

Voz 25 55:17 dos años atrás cuando has estado en Japón por ejemplo el público japonés cuando sale y cantas Un año de amor qué pasa

Voz 1361 55:23 pues es lo más sorprendente es el de que se consigue con la música o sea que ese hacer Janto después de los conciertos y te diga que han entendido la tal canción no saben la historia que hay pero la han entendido sea Lance sentí

Voz 49 55:42 de ellas es lo más lo más maravilloso que Keane

Voz 1515 55:45 estos días me contaba Inés Vila luz que algo que suena en casa mucho

Voz 36 55:52 es música clásica estás mucho

Voz 1361 56:00 yo por ejemplo durante los primeros meses que viví en Madrid cuando llegué a un pasillo con ellas el concierto número uno de piano Chaikovski era lo máximo para mí sea expresaba todo lo que sentía en aquel momento bueno cuando decían las primeras entrevistas que hacía que a mí me gusta que

Voz 4 56:28 había veces que hace acercamos y es que se iba no liado

Voz 52 56:34 en que dice que le gustan Roca cerrado aquí debe estar vale mileurista

Voz 1361 56:39 se esto como es pues se se pues tener gustos muy variados pues tener una expresión personal más o menos abierta que es mi caso y no no ser una impostura ya te eso es lo que he hecho toda mi vida a hacer lo que me gusta y y usando

Voz 53 57:01 los distintos materiales como un pintor que sólo pintar a un solo color yo cojo todos los colores y aún así todos los colores que hay encima lo mes las los metros te diré yo

Voz 1515 57:13 hablas de ti como estudiante salió un estudio hace unos meses que la leímos en la prensa diciendo cómo estaban haciendo las grandes universidades de Inglaterra Estados Unidos la selección de sus alumnos decían que cada vez quería más alumnos poliédrico es decir entenderían al número uno que era todo matrículas sino un alumno que tocas el piano pero que también a lo mejor es una banda de rock y luego estuviesen un grupo de teatro que le encanta bailar flamenco

Voz 10 57:37 porque le daba un poco la Messier

Voz 54 57:40 verdad es que en la

Voz 1361 57:43 totalidad de la música española la te más jovencillo me me encanta que haya tanta variedad que secante el el idioma que sea Ike Semel

Voz 55 57:54 la el soul el blues sea el flamenco la

Voz 1361 57:58 tras sí me encanta me parece total porque es que o sea si te expresas a alguien que tenga una vida más o menos rica no hace falta ser un portento y ni un prodigio pero cualquiera de nosotros vive diferentes momentos a lo largo de un día siglos quieres expresar a través de canciones resulta que tienes que expresarlo de maneras distintas entonces pues eso es lo que hago y lo que he hecho Tom vida Illano no va a haber

Voz 4 58:32 no creo que vaya a hacer el mismo álbum el resto a vida

Voz 56 58:41 le Price

Voz 1 58:45 le no

Voz 1515 59:05 vayan y disfruten Lou este domingo a las ocho de la tarde tenemos la suerte de tener

Voz 57 59:10 leer a Luz Casal en el juicio un Center ha sido un placer tenerte aquí

Voz 1361 59:15 igual algo dilatará acompaña la mujer de Fassi con tanta eh para Plasencia hay tanto conocimiento de la vida de alguien como yo

Voz 1515 59:27 Nos yo estaba intentando esto es esto es complicado el otro día Jordi Évole lo poniendo el tuit decía como entrevistas claro tú tienes que mantenerte en un lugar como periodista y como entrevistador pero cuando entrevistas a alguien porque en pierdes los papeles al final eres un fan no con lo cual tienes que hacer un ejercicio de equilibrios permanente pues eso