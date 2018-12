"Hay que segurar que la madre y el bebe salgan sanos"

Voz 0313 00:00 no sé qué ha podido ocurrir en este caso concreto yo creo que está todavía investigando pero como reflexión general y lo que es lo más recomendable ya sé que hace tres cuatro años este mismo debate lo tuvimos en estos micrófonos con el tema de las aulas de las dos las dicen no es que no nos conocen bueno que que es lo que hay que hacer glorias vamos

Voz 1 00:18 lo que hay que hacer es asegurar por todos los medios que el bebé y la madre salgan sanos en el trance de la maternidad y eso es lo que hay que hacer ante todo y tiene que primar por encima de todo

Voz 0313 00:29 sí les habían advertido como parece de que el de que el bebé venía de nalgas que ese es un parto muy complicado ya de por si os tras pregunto lo de lo de lo de quedarse en casa es paz un poco temerario no digo

Voz 1 00:42 es bastante temerario es bastante temerario o un parto de nalgas ahora mismo en España en algunos hospitales algún protocolo qué hay de la Asociación Española de Ginecología Obstetricia recomienda no no solamente que que se que se debe hacer en un hospital sino que en algunos casos en la mayoría de los casos tienen que hacer un de una intervención cesárea porque el parto tiene un riesgo muy alto de tener problemas tanto sobre todo para el que Eto de tal manera que incluso ya se ha descartado en algunos protocolos el parto vaginal que tendría que ser hecho por supuesto en ese caso por unos Tetra por un médico especialista pero a día de hoy los protocolos casi han cambiado en muchos que que yo sepa en algunos hospitales de tal forma que ya no se hacen partos vaginales sino cesáreas para evitar estos riesgos con lo cual es hacer un parto o permitir un parto eh muy muy muy especializada conlleva en un domicilio conlleva un riesgo altísimo ya lo hemos visto en este caso

Voz 1603 01:46 Gloria de los pocos datos que conocemos de esta pareja sabemos que la anterior

Voz 2 01:50 de niño que habían tenido el actual ante

Voz 1603 01:53 de origen lo habían tenido también en casa y lo que resulta extraño es que al parecer durante el último trimestre del embarazo que es donde posiblemente hay que tener más que más haciendo tal no había pasado ningún tipo de revisión con su hubo obstétrica con su con su ginecólogo eso eso es habitual alguien que de una manera consciente asume los riesgos de tener un hijo en casa se supone que debe tener un plus de de información como como cómo afronta es vosotros cuando alguien es dicen ellos lo voy a tener en casa ni siquiera hace falta que vaya al médico porque tengo una matrona la que llamo por no entrar en el territorio de las Doblas que yo creo que estamos hablando de otra cosa diferente

Voz 1 02:34 a ver yo por mi forma de pensar es si que recomiendo que las madres de una luz en los hospitales porque porque aunque el parto en principios normal aunque la evolución del embarazo haya sido normal y todo se desarrolle de forma normal es verdad que en algún momento muy concreto y muy puntual puede ocurrir a una un un factor de riesgo muy muy grande que obligue a que se intervenga de manera inmediata de una mujer en un domicilio pues necesita un tiempo para ser trasladada a un hospital y ese tiempo es muy precioso para salvar a lo mejor la vida del niño por lo tanto yo en ideología eso o mi forma de pensar que las madres tengan a sus hijos en el hospital es verdad que en España no está regulado hoy hay matronas que hacen repartos a domicilio en estos casos bueno pues es absolutamente imprescindible que el parto sea normal se prevea absolutamente normal el embarazo haya sido normal haya sido ha valorado en algo en en en unas visitas mínimas por un tocó luego donde se haya hecho una ecografía indeterminadas determinadas pruebas que valoren que garanticen que se embarazo es normal y por tanto previsiblemente el parto vaya a ser normal y por lo tanto lo pueda tender una una matrona en el domicilio desde luego eso es absolutamente imprescindible y una matrona que asume eso tiene que saber que lo cual que en ante cualquier riesgo inmediatamente tiene que llevar a la mujer el hospital Is sobre todo bueno no no actuar fuera de su competencia ya segura de todo primar la el el la salud de la madre y no primar su propio interés los propios honorarios o

Voz 0313 04:21 no lo sé es lo que es que lo que está diciendo Gloria bueno es un tío común todo yo no sé habrá es puro sentido común

Voz 1603 04:28 pero esa pasa una cosa Francia fíjate hablamos de las falsas noticias de las noticias falsas y tal bueno se ha creado una corriente que eso sí bastó del parto llamado natural su saque es estupenda y además en muchos hospitales ya están poniendo para que para que el parto los partos normales que a priori no lo sé pero menos medicalizados a mí eso me parece fantástico pero hay todo una especie de literatura sobre qué bonito el par los los médicos te machacan una especie de de criminalización de la cesárea porque es verdad que ha habido a lo mejor más de las que debiera pero también hay una razón de seguridad del del bebé de la madre el hacerlo y luego tú nunca te enteras de esos supuestos partos maravilloso que han acabado con problemas porque la gente rápidamente comparten Facebook lo bonito que fue un parto en la bañera solo rodeado de una de amigos tal nadie comparte un una experiencia tan dolorosa como Rifle como cuando tienes que pasar cuando en cuestión de minutos y un parto yo lo sé por experiencia Se puede complicar en cuestión de minutos puede dar al traste un embarazo normal un bebé que estaba creciendo sano en el vientre de su madre entonces contra eso también hay que luchar contra esa especie de

Voz 3 05:45 el ensañamiento mágico cirílico no sabía

Voz 1603 05:48 yo soy una mujer sana mi embarazo va fenomenal

Voz 3 05:50 lo hemos visto además conecta con la

Voz 0827 05:53 ciencias y con todo eso a lo mejor puntería pero a lo mejor los partos en casa se tendrían que hacer con prescripción médica es decir usted puede parir en casa pero para atender estas garantías de las que nos hablaba no

Voz 4 06:03 es decir en Bilbao no puede garantizar que no

Voz 0827 06:08 no pero médico te puede garantizar que que el embarazo está siendo normal que viene sin riesgo que el niño viene bien

Voz 4 06:14 colocado pero eso no te exime para una ultima complicación que sí está monitorizado a la madre y los que se puede subsanar en que eso no está era la última complicación si estás con una comadrona digamos que está

Voz 0827 06:25 acreditada no que es una señora que dice que yo he traído a muchos niños al mundo es decir quiero decir que esta regulación pero sobre todo porque es que el bien a proteger es la vida de la madre pero también el bingo a de la vida del menor que viene del año que viene no entonces yo creo que algún tipo de de regulación debería haber pero lo ocurrido

Voz 1603 06:43 eso es que esta mujer dejó de ir dejó de hacer los controles algo que a mí me resulta insólito El pero los controles en el último trimestre del embarazo para saber por qué esos controles te permiten sabe ese tipo de sufrimiento fetal es decir es que es muy sencillos y si no es nada especialmente ni complicado ni invasivo el mío

Voz 0313 07:04 terrible en fin este día terrible gloria Boal gracias por estos minutitos en La Ventana eh