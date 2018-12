Hora 25 Deportes: Europa es española (13/12/2018)

Voz 1 00:00 unos veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus

Voz 2 00:06 Diego

Voz 1704 00:09 llegó buenas tardes collages ya tenemos enfrentamientos de la Copa del Rey para la siguiente eliminatoria y no hay ningún así

Voz 2 00:15 no es potente está frías le está la temperatura hacía mucho frío

Voz 3 00:21 Madrid no ha caído el Gordo en la Copa del Rey

Voz 2 00:23 el porque estas son las eliminatorias de octavos de final recuerdo partidos de ida y vuelta se jugarán las dos primeras semanas del mes de enero Real Madrid Leganés Levante Barça Girona Atlético de Madrid Athletic de Bilbao Sevilla Sporting de Gijón Valencia Betis Real Sociedad Villarreal Espanyol Getafe Valladolid como digo no hay enfrentamientos

Voz 1704 00:46 bordos pero los habrá seguro en cuartos de final

Voz 2 00:51 hasta que llegue la Copa del Rey tenemos liga ahí tenemos Europa League hoy última jornada de la primera fase de la liguilla inicial con buenas noticias para los equipos españoles porque estamos en la segunda parte por ejemplo en el Pizjuán del partido que enfrenta al Sevilla con el Krasnodar Ifrán ronquido el Sevilla va a estar en la siguiente fase muy buenas tardes

Voz 0700 01:12 hola Gallego muy buenas todo arreglado para el Sevilla que será líder de su grupo si nada cambia de aquí a los quince minutos que restan de partido superada ya la media hora de la segunda mitad gana tres a cero con dos goles de Benji Eder y uno de Banega de penalti líder de su grupo empata Krasnodar que también pasaría si no le mete más de cinco el estándar de lija quedaría fuera hiela quizá con un punto

Voz 2 01:36 también tenemos buenas noticias en el estadio de la cerámica porque el Villarreal se la jugaba con el Spartak de Moscú Xavi Isidro por el momento los diez encaminado buenas tardes

Voz 4 01:46 qué tal Gallego muy buenas así es está cumplía do el Villarreal en el debut de García Plaza en el banquillo dos cero está ganando cuando quedan diez minutos para acabar el partido goles de Samu en la primera parte ID toco es cambien la segunda un Villarreal que ha dominado aunque ha sufrido también porque era Espartaco ha tenido buenas ocasiones pero poca puntería de momento quedan diez minutos para que acabe el partido con este resultado el Villarreal pasaría como primero de momento como segundo lo haría al rap que está empatando ante el Rangers quedan diez minutos Villarreal doce Espartaco

Voz 2 02:13 y también luego a las nueve jugará el Betis en Luxemburgo con el dude el AG el Betis de Setién que ya está clasificado si gana hoy se aseguraría ser primero de grupo que para los emparejamientos de la siguiente fase sería importante para los béticos y hoy también es un día grande en la Euroliga de baloncesto porque se juega el clásico del baloncesto español a las nueve Real Madrid Barcelona aunque ya tenemos un partido juego de esta jornada está jugando el Baskonia en Israel con el Maccabi cómo está el partido Xavi Puebla

Voz 5 02:44 perdón quede infernal de buenas tardes hola Gallego buenas tardes está jugando diez kilos vez Baskonia ha sido superior al Maccabi de Tel Aviv pero quizás quería haber metido algún que otro triple que ha tenido abierto para aumentar su ventaja en el marcador el mejor toco Shengelia con ocho puntos ante un Maccabi Tel Aviv muy anárquico en ataque pero que tiene calidad por ahora están ocho minutos treinta segundos para llegar al descanso marcador ajustado Maccabi de Tel Aviv veintidós kilos vez Baskonia veinticuatro

Voz 2 03:10 enseguida repasamos todo y las consecuencias de la última jornada de Champions pero antes como siempre

Voz 0919 03:15 vuestros mensajes de Whatsapp ha vuelto Maite porfió

Voz 6 03:18 sin hola a todas y todos solamente llamo para decir que estoy viva no me muerto pero vaya me ha impulsado sobre todo para darle la enhorabuena a Gallego ello por una cerda director de zona cuando comió los premios estos de las eso de las claro a quién van a decir dónde estamos estamos donde estamos

Voz 2 03:47 un bueno y no

Voz 6 03:49 esa es que estoy muy bien porque era mes retirado yo de la de esta actividad en primera fila porque yo no puedo ya consentir más Getxo el tema de del deporte a mí me está eso que me estaba haciendo mucho daño yo sufría muchísimo ahora como ya me he retirado un poquito oye pues lo veo así como en la lejanía ya no me haces daño estoy relajada como si estuviera con no me venga besitos para todos los corazones

Voz 0919 04:20 la alegría que alegría importantes de vez en cuando

Voz 7 04:22 todo agarrarse a lo de hoy es

Voz 2 04:25 sí

Voz 1 04:25 dejad vuestros creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa los lo que quieras mandando tu nota de voz en el guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 8 04:43 no puedo esperar a mañana para grabarlo me parece fenomenal la decisión de que el Barça no vaya a jugar cambia que está de cruzar continentes para jugar un partido de fútbol me pareció fatal también que la Copa de Libertadores que tiene miga la cosa se jugase en España país de los que dichos libertadores tuvieron que luchar para salir de nuestro yo pero en fin también me pareció muy raro los rapidísimo que es arreglo que se jugará en Madrid

Voz 1704 05:13 está en los ese palco del Madrid Hora veinticinco Deportes

Voz 1 05:18 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:26 hay el partido de Miami el partido de Miami hoy se tenía que haber celebrado el juicio por el partido de Miami la demanda que había puesto la Liga de Tebas contra la Federación de Rubiales y la FIFA que no les dejaban llevarse el Girona Barça Miami el juicio no se ha celebrado porque la demanda se retiró se ha retirado porque como ya os contamos aquí en el último capítulo Si el Barça y el Girona iban a los tribunales contra la FIFA se arriesgaban a ser sancionados gravemente eso era muy peligroso había miedito eso hizo que el Barça el pasado lunes anunciase que Serra Java que lo de ir a Miami sí

Voz 9 06:03 pero lo de ir a los tribunales no

Voz 0919 06:06 que no está Bartomeu para que la FIFA le metiera un puro cuando Javier Tebas se enteró el lunes de la retirada del Barça en el partido de Miami se quedó

Voz 9 06:16 para de perrillo abandonado

Voz 0919 06:19 y aunque dijo que no lo consideraba una traición

Voz 10 06:22 a la ocasión la traición todos los una traición una traición traición traición traición traición traición

Voz 0919 06:28 traición traición y retirada es el último capítulo de esta temporada de confusión en Miami

Voz 1704 06:48 vamos que la oportunidad de viajar a Estados Unidos de viajar a Miami de estaba desnuda carburante nunca

Voz 12 06:56 yo creo que en este momento a Javier Tebas le interesa una federación sin mí porque

Voz 2 07:00 doblemente así se rompa un equilibrio natural

Voz 12 07:02 no se puede monopolizar

Voz 1704 07:06 no tenemos ninguna comunicación de la operación dijeron que no se puede jugar no existe pregunten a la UEFA ninguna comunicación de la UEFA el tiempo que no se puede jugar pregunte a la FIFA no sirven un acuerdo por escrito todo lo que hay son opina López no está acostumbrado entonces a pelear ya pelear las cosas que uno que no tiene derecho no me esta año ya no porque ya lo tengo complicado está esta temporada no pero bueno tiene una obsesiva en problemas

Voz 2 07:46 vi decimos que es el último capítulo de esta temporada porque ya habéis visto que Javier Tebas quiere que el año que viene se juegue en Miami lo volverá a intentar pero para intentar conseguirlo tendrá que tener apoyos más firmes que el del Barça por ejemplo que el lunes se retiró según el directivo Javier Bordas el directivo del Barça no fue porque les diera miedo ir contra la FIFA sólo fue porque no había consenso no los que no hemos dado

Voz 13 08:12 nosotros siempre hemos pensado que se vea consenso pues vamos por el partido perdiendo el fútbol pero no haber consenso pues evidentemente no nos vamos a pelear en contra nadie y propone un partido que que hay gente involucrada que no estaba con lo que se puede

Voz 1704 08:32 los muy si hace falta utilicen la escobilla seis plaga pero

Voz 2 08:37 el Barça se rajó IT va se quedó solo tan solo que atención Rubiales aprovechó para intentar sacar tajada moverle la silla llegó a insinuar en El Larguero que te vas a malversado el dinero de los clubes en el partido de Miami los clubes dice Rubiales no se merecen que Tebas se gaste mal su dinero y lo va a investigar

Voz 14 08:56 dar los clubes y las ligas nos ateos ni se merecen que sigan ustedes ubicado quedó en Wagner el lonas de publicidad por todo Madrid periódico en estado es oye me tal cosa no tener de los clubes se tiene que invertir en otras cosas y nosotros vamos a aprendí por mi sobre cómo se ha gastado de enero que repito todos los vamos

Voz 2 09:16 pedir un informe sobre cómo se ha estado Tebas el dinero Rubiales aprovecha para poner a Tebas a los pies de los caballos pero que que Tébar no se va a rendir porque una victoria de Rubiales que sería que sería una victoria de Rubiales

Voz 1704 09:30 no Victoria finales no Historia de la de los españoles

Voz 2 09:33 las manos pasmoso español sería malo para el fútbol español Tébar va a seguir y hasta dónde es capaz de seguir Javier Tebas con lo del partido de Miami

Voz 1704 09:41 al final no les peleando no todos hemos ido a los tribunales ya hasta el final hasta el final y Rubiales Rubiales después de esta victoria inicial

Voz 2 09:52 sabe que Tebas no va a parar cómo ve Rubiales a Tebas después de la derrota bueno

Voz 15 09:58 no se tiene una actitud sé problema da el título sería algo si vamos a un problema de títulos si Madonna problemas

Voz 1704 10:08 si no es amor lo que hay entre Rubial es una obsesión

Voz 2 10:19 pero queremos finalizar esta temporada de confusión en Miami con la esperanza de que habrá un arreglo porque estas cosas se arreglan cómo se arregla en cómo se arreglará pensarlo un poquito con con qué con qué con qué Koke con dinero con dinero se arregla todo como se decía en la frase final de esa gran película que protagonizó Robert De Niro el objetivo es el objetivo

Voz 17 10:43 al final acabaría haciendo lo mismo que cuando empecé seguía teniendo Hamelin cubrición ya sabía cómo hacer ganar dinero a la gente de casa porque estropearon buen apaño y eso esto no

Voz 1704 10:57 porque estropear un buena y eso es todo serie de moda este año seguro el que viene confusión de allá

Voz 19 11:17 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre

Voz 20 11:22 todos lo sabe Línea directa siempre en las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com ir de cuerdas y usa es una furgoneta para trabajar sólo Limia directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 0919 11:40 Línea Directa una compañía Bankinter Mbeki

Voz 21 11:42 hacer repostage te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 22 11:52 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 23 12:02 Santiago posta quicio hacen en la cortina Sami Nair vosotros sabéis por ahí de María Dueñas Teodoro León Gross por tierra Juan Cruz María Kodama a llanta para nosotros entraremos por mal

Voz 21 12:13 a ellos y muchos más ya estén preparados para invadir la antigua Cartagonova en la SER presenta la nueva edición de foros ciudades sitiada las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre el adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso y visita los centros turísticos de la Tri milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra pasión Barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es iban a vivir un fin de semana histórico más info en Cadena Ser punto com patrocinan Cartagena Puerto de Culturas y Ayuntamiento

Voz 22 12:53 de Cartagena colaboran Renfe Repsol

Voz 2 13:00 y atención antes de volver a los partidos de la Europa League una noticia que tiene que ver con la Federación recordaréis que hace unos dos meses en este programa nos preguntábamos porque la Federación española no había puesto en su página web a disposición de todo el público que quisiera verlo ese gran documental

Voz 1704 13:17 Luis el sabio del éxito que estrenó para un reducido grupo de periodistas el mes de octubre era una película con

Voz 2 13:28 tal grabado en la última Eurocopa que ganó Luis Aragonés decíamos pero hombre si esto es tan bueno porque porque no lo puede ver toda la gente teníamos muy claro que la Federación lo estaba su bastando encontrando un operador que lo quisiera dar decíamos bueno que sea un operador que llegue a todo el mundo al máximo número de aficionados españoles posibles porque Luis Aragonés también es suyo bueno pues la Federación ya encontrado operador para que la gente pueda ver el documental lo va a anunciar el próximo lunes Antón Meana ir cuál es el operador buenas tardes qué tal buenas tardes Amazon Amazon

Voz 24 14:05 Time vídeo es el operador que va a ofrecer el documental de Luis Aragonés el próximo lunes se va a presentar este acuerdo con Luis Rubiales presidente de la Federación con Ricardo Carbonero de Amazon Prime Ico Luis Aragonés Fernández el hijo del que fuera seleccionador en la Federación están muy contentos también en la familia del Sabio de Hortaleza en el propio Jesús Paredes del responsable de este reportaje así que se podrá ver en la plataforma Amazon Prime Video Amazon

Voz 1704 14:31 Time vídeo no es una televisión generalista ganar ganar ganar ganar

Voz 2 14:42 vamos en directo al Pizjuán todo claro en el Sevilla Krasnodar rojillo

Voz 0700 14:46 acaba de dar el árbitro tres minutos extra estamos en el descuento tres a cero le gana el Sevilla va a pasar como líder de su grupo

Voz 2 14:53 si en el debut del nuevo entrenador del Villarreal también buenas noticias ante el Sparta vemos con Xavi

Voz 4 15:00 así es sigue el dos cero juega con uno menos el Villarreal pero parece que no va a sufrir en exceso en el tramo final también el Villarreal va a pasar como primero y a las nueve juega el Betis

Voz 2 15:09 es en Luxemburgo ya está clasificado el equipo de Setién pero vamos a ver cómo salen los verdiblancos ante el doodle Ángel Florencio Ordóñez buenas tardes hola Gallego qué tal

Voz 1623 15:20 muy buenas tardes noche fría además aquí en Luxemburgo el campo helado calentando el Betis y aunque lo tiene muy bien bueno ya está clasificado lo primero que hay que decir pero lo tiene muy bien además para ser campeón de grupo ganando aquí al modestísimo Douglas o que el Milán no gane en un duro partido que tiene en Atenas frente al Olympiacos a pesar eso digo Se cien saca uno de con varios pesos pesados por ejemplo sale de inicio William Carvalho también juega tras Sidney en la defensa Bartra hasta inicialmente en el banquillo Mandi que contenía también sale de inicio Joaquín además de Lorenzo como referencia es decir mezcla de titulares y suplentes para un Betis que quiere ganar no tener que pensar en lo que haga el Milán y que también de reojo están mirando al partido del próximo domingo frente al Real Club Deportivo Espanyol más de quinientos béticos en esta fría noche en Luxemburgo están presentes en las gradas del estadio Yossi Bar pel el Estadio Nacional de Luxembourg

Voz 2 16:12 el rayo verde imparable por Europa y en el resto de esta última jornada de la Europa League que destacamos Héctor González hola

Voz 1415 16:18 qué tal Gallego lo más sorprendente hasta ahora es que el Chelsea que ya está clasificado está empatando dos dos en Hungría contra el vídeo Otón en un grupo en el que de momento se metería según el Bate Borisov además enfrentamiento directo entre Malmö hoy Besiktas ganan los suecos uno cero avanzar de ronda junto al Racing Game lo propio está haciendo el Rennes dos cero sobre las tan acompañarían los franceses al Dínamo de Kiev descalabro del Marsella perdiendo uno tres en casa contra el Napoleón chipriota sólo un punto en esta fase de grupos para los de Rudi García de lo que empieza a las nueve equipos de renombre como el Arsenal Sporting de Portugal Leverkusen Zenit o Fenerbahçe ya están clasificados se juegan una plaza en el grupo B el Celtic de Glasgow Yates Leipzig dependen de sí mismos los escoceses

Voz 2 16:55 las consecuencias de la jornada de Champions el Madrid clasificado primero pero con lío al rededor de Isco el Madrid necesita paz social y Antón Meana hoy la pedido bueno un hombre de paz Emilio Butragueño así lo ha pedido Emilio Butragueño en el sorteo en Las Rozas le ha preguntado a la Cadena Ser a Butragueño por cómo de importante es que el público esté con sus jugadores Hinault pite la respuesta del buitre clara

Voz 25 17:19 la unidad entendemos que es un elemento fundamental para seguir adelante para acercarnos a esos objetivos por lo tanto cuando los resultados no son como uno desea pues todavía mucho más no porque es la mejor

Voz 2 17:32 manera de que haya paz y la otra consecuencia de lo de ayer en Valencia Pedro Morata finalmente Guedes pasa por el quirófano buenas tardes

Voz 1716 17:39 sí buenas tardes la de Guedes eso un poquito anterior la más reciente de ayer noche es la de con DO vía Guedes mañana pasa por el quirófano estará entre ocho y diez semanas de baja tiene un problema en una de es de una descompensación pélvica es una operación muy parecida a la que ya sufrió por ejemplo Ander Herrera con dos vía hay preocupación porque se cree que puede tener una pequeña rotura en el isquiotibial y por lo tanto podría ser baja también entre veinte días y treinta le esperan como mínimo para después de vacaciones Gabriel parece que se va a recuperar ha entrenado esta tarde podría llegar justo pero podría llegar para poder jugar el sábado en Eibar

Voz 21 18:15 eran doce minutos para las nueve esto es hora25 deportes en la SER Mbeki cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 22 18:35 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com oye vecino

Voz 26 18:45 es lo que te instalaron el otro día en el jardín son unos detectores de la alarma Spurs si alguien intenta entrar por ahí eso es si alguien se cuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dos

Voz 2 18:56 hemos mucho más tranquilo

Voz 27 18:59 importe con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 19 19:09 te has parado a pensar cómo afecta la música a tu bebé durante el embarazo has oído hablar de el efecto Mozart escucha en Podium podcast placentera de Fisher Price hablaremos con los psicólogos pedagogos para descubrir las melodías que pueden ayudar en el desarrollo detuve no te pierdas el podio

Voz 25 19:26 más placentera de Fisher Price banda sonora

Voz 21 19:30 de al para que tu UPD Fisher Price que

Voz 25 19:32 los niños sean niños o

Voz 28 19:35 Echanove no Emery buenas primen irrigar vamos a Twal tomate leoneses verá un poquito pimiento un poquito no mucho truco dime

Voz 3 19:42 pasa hoteles las salsas más o menos claro no me que una galleta María Fontaneda churras como Hoyos que Sardina a Mercurio mira coges colaboran como le voy a poner una galleta la salsa tomate pero que elevada aguarda a mí me lo que quieras con respeto a mí como confidente

Voz 1704 20:06 contesta bueno Toni Garrido

Voz 6 20:09 en Hoy punto es Cadena Ser

Voz 1 20:16 hombre veinticinco deporte

Voz 25 20:21 Jesús Gallego

Voz 2 20:23 tres soñamos que hay celebración en Sevilla y en Villarreal los dos equipos se clasifican para la siguiente fase de la Europa League terminó el Sevilla Krasnodar ronco

Voz 0700 20:31 o sí pero déjame que te cuente que también es noticia que antes el partido en el descanso ya muy al final con todo resuelto el público ha mostrado su disconformidad con el tema tratado en la junta del pasado día diez aquí ha sonado en esta grada el directiva dimisión el Sevilla no se vende del campo del sevillano nos moverán recuerdas aquella canción del barco de Chanquete pero ya algún pito y reproducirse para de becas luego en el Larguero contamos

Voz 2 20:57 muchas gracias rojillo y el Villarreal también celebra su clasificación ante el Sparta Xavi

Voz 4 21:02 así es solventó la primera final de la temporada en el debut de García Plaza dos cero victoria del submarino con goles de Samu de tocó de Camby un Villarreal que tiene mucho que mejorar todavía pero que va a estar el próximo lunes en el sorteo y además como primero de grupo así que a celebrar ya preparan eso sí también el encuentro del fin de semana ante el Huesca

Voz 2 21:20 gracias baloncesto gran jornada de la Euroliga enseguida preguntamos como Le Bal Baskonia en Israel ante el Maccabi pero vamos a vivir el ambiente previo a un duelo un clásico de nuestro baloncesto Real Madrid Barça en el Palacio de los Deportes de Madrid seguro que con un ambientazo Marta Casas buenas tardes

Voz 29 21:38 Ashton con ambientazo en la previa de este segundo clásico de la temporada el primero en la Euroliga con el recuerdo todavía muy cercano de lo que pasó en el Palau en la Liga Endesa ACB con la victoria del Barça el Real Madrid es segundo en esta Euroliga es Barcelona es séptimo los dos equipos separados por tan sólo tres victorias Rudy Fernández no bastan en el Real Madrid es baja de última hora por abre Pau Ribas a ser el descarte de Pesic ahora un partidazo que comienza a las nueve de la noche con las concreto a poco tomando color los dos equipos calentando ya en la pista con un homenaje que se va a celebrar en la previa a Pedro Ferrándiz leyenda del Real

Voz 2 22:15 te en su noventa cumpleaños ya el Baskonia lleva ya un rato jugando en Israel con el Maccabi cómo está el partido

Voz 5 22:21 Bin pues te decía gallego que en el primer cuarto estaba muy bien el Baskonia había sido superior sobre todo en defensa pero sí atascado y mucho en el segundo cuarto anotaba la primera canasta pero a partir de ahí parcial de quince a dos para el equipo israelí que ha cogido ventaja en el marcador pero ha habido primero una reacción del Baskonia y acto seguido la contra reaccionen equipo Macabeos sobre todo aprovechada por varios errores en ataque del Baskonia los mejores Charing y Shengelia con diez puntos cada uno queda un minuto y cinco segundos para llegar al descanso en la mano de Elías Maccabi de Tel Aviv treinta y nueve kilos vez Baskonia treinta y cuatro

Voz 2 22:54 bueno partido igualado y mañana juega el cuarto equipo que tenemos en Loriga Herbalife Gran Canaria que visita la cancha del sus no muy necesitado el equipo canario de Victoria Rafa León buenas tardes

Voz 30 23:05 no notarles sobre todo necesitaba la CM de Europa un premio que lógicamente Iker Casillas ya confirmado técnico del equipo grancanario de la cantera casado como técnico ayudante que el equipo se concentren sesenta para intentar seguir dando la sorpresa porque te podría decir que en Europa dando la sorpresa aunque donde debería darla en la Ser bella hay que donde está Blow hoy se confirma también fichajes de voz ha estado en el buen labrada y que viene reforzar el Buster otra Jamal

Voz 2 23:34 en la NBA Javier Blanco buenas tardes Gallego aparte de que Luka Doncic sigue alucinando a los norteamericanos que destacan

Voz 4 23:42 los de la última jornada pues hombre lo más importante es ese partidazo impresionante entre Toronto

Voz 2 23:48 yo Golden State Warriors ahora sí

Voz 4 23:50 qué podemos decir ya gallego que estos raptos van en serio es de largo el mejor equipo de toda la luz de toda la Liga de toda la energía con veintitrés victorias y siete derrotas y anoche se lo hizo saber a los actuales campeones los gordos cayeron por veinte en casa contra unos Raptors que encima no tenían a su mejor hombre que es un gran partido de Kyle Lowry veintitrés puntos y doce asistencias y también del hispano el congoleño Serge Ibaka que ha recuperado la titularidad doble doble con veinte puntos doce rebotes dijo anoche Duran Kevin Duran tras el partido dijo esto Raptors que no son un equipo que vaya hacia arriba y hacia abajo nunca más ya están aquí están aquí para quedarse iban a pelear por el título con nosotros dijo veremos recordemos que están

Voz 2 24:31 yo lo es ayudante de esa ayuda el entrenador

Voz 4 24:34 recordemos que el año pasado también hicieron una temporada regular magnífica y luego cuando llegaron a los periodos es inflaron dejaron muy mal sabor de Europa en cuanto a los españoles los Hoeness de Billy ganaron a los Pistons de Calde los bélicas de Miriotis impusieron a los Thunder de Abrines victorias también de los Grizzlies de Marc hilos jazz Derrick

Voz 2 24:49 queremos también hablar de un deporte que está creciendo sin parar

Voz 4 24:52 por el paro

Voz 2 24:53 del este fin de semana bueno desde hoy comienza a disputarse el Master final del Wall Padel Tour aquí en Madrid en la Caja Mágica con una expectación tremenda para ver quiénes son las parejas en el cuadro femenino en el masculino números uno del mundo Javier milonga buenas tardes qué tal Gallego pues sí desde hoy la

Voz 31 25:13 las ocho mejores parejas femeninas y masculinas están disputando esa Copa de Maestros del Wall Padel Tour en Madrid cuatro días en los que la capital española se convertirá en el epicentro mundial del pádel y que finalizará este domingo con la final femenina a las diez y media de la mañana ya continuación con la masculinidad de momento no ha habido sorpresas y los favoritos han clasificado para las semifinales recipientes alguna entrada eh vamos a verlo

Voz 2 25:35 esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con Carolina Durante uno tres cuatro este grupo madrileño que hace más o menos un año pusimos por primera vez aquí en Hora veinticinco Deportes Iquique como es Peta este fin de semana dos conciertos sin entradas en Madrid que grandes los Carolina Durante otras noticias de jueves Toni López Caro ha hasta con Amaya Amaya ha cantado con cara al final durante no se equivoque pero no te equivocas Boston Globe

Voz 32 26:20 sorteo de la Copa de la Reina cuartos de final el Madrid Barça Athletic Club Atlético de Madrid Real Sociedad Rayo Vallecano

Voz 2 26:26 el Levante Sevilla eliminatorias a partido único

Voz 32 26:28 para buscar los semifinalistas se jugarán el próximo treinta de enero obviamente de dos mil de Segunda también contamos que Antiviolencia ha propuesto doscientos mil euros de sanción en la clausura de estadio durante un mes a Osasuna por mantener como socios a miembros del grupo ultra Gorrín que han sido condenados por diversos delitos veremos que también ha finalmente el Comité de Competición que también te cuento de tenis que el serbio Novak Djokovic en la rumana Simona Halle han sido nómina nombrados perdón como los mejores tenistas del año mil dieciocho para la Federación Internacional de Tenis

Voz 2 26:56 en unos instantes comienza en Luxemburgo el partido del Betis de lo que pasa en ese partido y de lo que ha sucedido en el Pizjuán lo que ha sucedido en Villarreal hablaremos en El Larguero donde hoy vamos a debatir sobre y claro claro el tema del día Isco no os lo perdáis mañana a las ocho y media vuelve Hora veinticinco Deportes un saludo de Gallego gracias por escucharnos mañana