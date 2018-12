Hispanismos: "cojones of steel"

Voz 2 00:00 Sada habituales buenas noches hoy en la cara B atención eh

Voz 0194 00:25 cojones cojones de acero que así es como calificó la diputada conservadora escocesa Ruth deben son la determinación de Theresa May con el Brexit

Voz 1880 00:33 si el kit que escribió la diputada decía exactamente la primera ministra tiene cojones de acero y está esforzándose a fondo para cumplir su deber cuenta con mi absoluto apoyo bueno realmente está todo escrito en inglés menos los cojones Usera de prime Ministerio cojones of steel bla bla bla en es que la palabra cojones es un mundo está recogida en el diccionario no sé si es una intercepción malsonante coloquial usada para expresar diversos estados de ánimo especialmente extrañeza o enfado la palabra viene del latín con Leo bolsa de cuero el acusa Thibault es con León en que da origen al español Con cojones en Plus igual que las

Voz 0194 01:11 palabras que nosotros adoptamos del inglés son Angle

Voz 1880 01:13 mismos cojones sería un hispanismo que que adoptan ellos que adoptó la lengua inglesa si es un hispanismo es un vocablo o giro de la lengua española empleado o en otra serían también préstamos lingüísticos palabras de una lengua que por varias razones o por bilingüismo o por influencia cultural o porque a través de salen ahora lenguas introdujo el objeto el fenómeno o la situación de la que se habla terminan siendo empleadas como propias

Voz 0194 01:37 es que no es ni mucho menos la primera política extranjera que ha utilizado esta palabra

Voz 1880 01:41 sus discurso por lo que he visto la han usado muchísimos otros antes de ir con los políticos en Muerte en la tarde de mil novecientos treinta y dos de Hemingway este libro sobre la tauromaquia ella dice hacen falta cojones para entregarse a un deporte en el que la muerte es uno de sus ingredientes pero bueno vamos con los políticos entre ellos Kennedy en mil novecientos sesenta y uno El escribió en el Departamento de Estado hay mucho cerebro y pocos cojones en el Departamento de Defensa muchos cojones poco cerebro pero hay más la exsecretaria de Estado de EEUU Madeleine Albright le dijo a Fidel Castro cuando derivó dos avionetas anticomunistas le dijo esto no es cojones es cobardía y una más Sarah Palin esto es de dos mil diez en declaraciones a la Fox a la tele dice que Obama no tiene cojones bueno dice Jan Brewer que era el gobernador de Arizona tiene los cojones de los que carece nuestro presidente escucharla

Voz 3 02:32 bueno ya pero falso no

Voz 1880 02:37 pero no se ve que no sólo la política en el mundo de la cultura también se encarga la gente de mover el lenguaje no por ejemplo los seguidores ingleses de declaró que es a su canción gracias a muchas canciones pero una de ellas Espantax Bones aprendieron frases en español tan chulas como yo te quiero infinito o Mi corazón

Voz 0194 03:10 Daniel Sáez riberas doctor en Filología profesor de Lengua Española en la facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid Daniel muy buenas noches nos quedamos entonces qué qué cojones bueno si lo pronuncie yo lo bronca como Brian ellos cojones es un hispanismo

Voz 4 03:25 sí sí sí efectivamente al principio tenía muy muy dudas cuando me encontré con el caso porque podía ser simplemente un cambio de código en cambio consistente cuando una convivencia de lenguas entendido bilingüismo como sentido amplio aunque no hayan conocimiento perfecto pues un fragmento de una lengua en en en inglés preferido todo en castellano si es cómo van entente había empiezan los prestamos a TD de cambios de código no se va generalizando no pues lo que es muy muy curioso es el caso de cojones y cojones cojones mes que según los los diccionarios el por ejemplo el tenor de Colin que solicita no es muy útil para ver también cómo son las diferencias entre España entre inglés de EEUU inglés de Inglaterra pone como pronunciación de cojones cojones con con una jota mirada porque probablemente es lo que lo dianas que Fidel Castro tenía buenos con jóvenes no no ND K K sí en cambio el cojones de Reino Unido lo claro está más en contacto con el español de España centro peninsular además con su avión fuerte llamase por lo que yo he estado investigando parece ser que es muy frecuente en el lenguaje futbolístico lo creo

Voz 0194 04:46 que se convierte en un hispanismo primeros un préstamo sea primero se se se presta la palabra después ya se convierte se se se queda se introduce

Voz 4 04:55 que crece ante dicho primero hay un cambio de código hay una innovación en todo cambio lingüístico todo cambio lingüístico empieza una innovación que una persona o varias personas momentos distintos lenguajes distintos Génesis utiliza no entonces hecho lo Cala va pasando las brasas a otras personas no es una prueba de que ya está asentado en la lengua que aparezcan diccionarios que varias dicen en los que aparece cojones con diferentes marcas sea señalamientos de por ejemplo parece ser que en Estados Unidos es más vulgar que que ningún que en Inglaterra en Estados Unidos está muy extendido en la política como vieron a ver señalado antes no en cambio

Voz 5 05:36 en el en Reino Unido pues como he dicho

Voz 4 05:38 es está bastante asociado al al mujeres pulpos yo tengo la hipótesis de que dentro de Génesis puede ser que forzado por todos los los jugadores y entrenadores que están jugando y trabajando

Voz 0194 05:53 pero claro que nosotros sería muy yo creo que aquí no diríamos cojones de acero diríamos más bien los tiene

Voz 4 05:58 cuadrados si no no no

Voz 6 06:01 pues ya lo utiliza lo utilizan como vienen

Voz 4 06:03 claro porque ellos han cambiado cojones por lo que ella se utilice en inglés que es bueno o sea bolas no bolas de acero y a eso es la están reforzado la el la fraseología de bolsos partido con cojones que tiene como más más y más fuerza

Voz 0194 06:20 el el inglés recoge con más facilidad palabras de otros idiomas que que que nosotros por ejemplo

Voz 4 06:26 sí sí general Si tiene una actitud más abierta al préstamo que está unido a muchos muchas características lo que tenemos estudiado en él desde hace siglos y aceptan mucho más facilidad luego por ejemplo tienes menos marcan en lingüísticas en el sentido de de que nuevamente un préstamo se escribe tal cual luego lo pronuncian como les da la gana pero ese es cree tal cual en la lengua original

Voz 0194 06:52 que otros pero que otras palabras habrían incorporado la lengua inglesa

Voz 4 06:56 pues hay hay muchísimas y que pues por ejemplo Aligator que se viene del lagarto porque no lo lo único que este cojones precisamente es que yo hago lo que tengo estudiado hay muchos más mismos evidentemente en español de Estados Unidos en en el perdón en inglés de Estados Unidos el contacto con la era a toda la inmigración es mucho más fuertes no lo interesante es precisamente al Estado como europeo haber muchos españoles también allí es que se están buscando bloqueados en el Brexit no pues están surgiendo estamos nuevos no o reforzándose préstamos nuevos no y luego también hay una cosa intermedia pues lo que justamente ha habido antes de de de clase y salir también en lo que a veces también se llama en situaciones de contacto el el el MoMA PN Sol Jean que están en esa como las las palabras en español que la gente se sabe del en la cultura popular que pronuncia a ganar como siempre que que a veces ustedes pueden tener diferentes connotaciones por ejemplo a mí me está intentando mucho ahora hoy Izquierdo pues tuvieron algún momento con más calma lo que yo llamo que estén en esta España como algo guay no pues pues por ejemplo a mí me gusta mucho Jack White tiene una canción en la que dice como como madera como madera y yeso

Voz 6 08:20 como madre y eso dice usted que lo tiene claro

Voz 7 08:23 dio para nosotros Daniel yo cómo me tengo que dejar aquí a mí

Voz 0194 08:29 ya me sabe mal porque me está encantando esta conversación seguiremos otro día buscaremos otra excusa

Voz 7 08:34 yo muchísimas gracias gracias hasta luego

Voz 8 08:38 venga

Voz 1880 08:42 acabáis de fiesta preverlo lo vuelve a repetir

Voz 8 08:49 estás

Voz 1880 08:51 al éxtasis anónimo de la parte una de estas palabras que ellos dicen fiesta desde que utilizó en mil novecientos ochenta y tres la fiesta en este tema pues es una palabra que se incorporó al inglés Madonna la isla bonita en la que no sólo dice son español dice lo de te dijo te amo es un homenaje en toda regla España de porque la canción si la escuchamos bien tiene hasta castañuelas es una canción de cuna española en un momento también dice Spanish Lula sea Canción de cuna expandir

Voz 0194 09:28 Nos decía Daniel que muchos otros préstamos que se han incorporado al inglés

Voz 1880 09:32 si íbamos a escuchar tres formas diferentes decir uno de estos préstamos que es mosquito la primera Nina Simone dice funky esa mosquito Twitter y sabe que tiene tanto funky como un vuelo de mosquito

Voz 2 09:50 huy

Voz 1880 09:51 adiós a la abadía escucha hermosa giros vale segunda Pearl Jam es mosquito la canción dice mirando por la ventana ve un mosquito rojo que no me deja salir de la habitación ahí está lo tomos sabido hay tres Vanessa Paradis el mosquito suyo está muy enfadado

Voz 2 10:15 vamos a Tel hace bien hablo

Voz 0194 10:17 antes de Hemingway recordado la serie que demanda termina de ver hace unos días arde Madrid

Voz 1880 10:21 sí en la que habrá Gardner dice cojones muchísimos tenemos lo dice muchísimas veces una serie de la verdad muy recomendable de Paco León el mismo como actor también con Inma Cuesta deben pasar y que cuenta los días de la actriz en Madrid sus días y sus noches también su relación con España con una banda sonora además Conte mazos como este

Voz 2 10:48 de libros cada recuerdo a los clubes River no

Voz 1880 10:50 si el original el fueron los to the river de perdidos al río es de mil novecientos noventa y cinco de dos españoles Federico López Socas Ignacio Ochoa pero hicieron varias ediciones posteriores que una de ellas era por ejemplo fueron los to the river han speaking Silver de perdidos al río y hablando en plata todo serán libros de humor con nuestras expresiones traducidas de forma literal al inglés ya hay otro del que quería hablar que es de Bill Maison ese libro Mother Tom que es lengua materna habla de la lengua inglesa de sus inicios de las pronunciación es este tipo de Bill Rice son es un nombre muy interesante que escribió también una breve historia de casi todo que es precioso soy soy uno de sus exitazo el primero en mil novecientos noventa y tres fue una rareza musical para la época dice soy un perdedor Nena así que por qué no me mata B consiguió un impacto inmediato con este tema hasta el momento era un tipo de Los Ángeles totalmente desconocido en el musical algo que es de Ramos en inglés en español pues a medias pero bailando Commons explicaba antes Daniel vamos a actuar con un cambio de código I Know You Juanmi de Pete

Voz 2 12:17 no

Voz 1880 12:21 claro que nos explicaba Ángeles que cambio de código era el empleo alternativo de varias lenguas en un solo discurso un fenómeno natural entre bilingües pues ahora este hombre se va a poner a cantar en español