Cs y PP blanquean a la extrema derecha

Voz 0194

00:00

Ciudadanos y PP prosiguen sus negociaciones para formar gobierno en Andalucía la primera parada es la composición de la Mesa del Parlamento que tiene que constituirse antes de que acabe este mes van acercando sus posiciones van asumiendo que tiene no quién tiene que ocupar la presidencia iban haciendo camino sin verbalizar que ellos solos no suman que necesitan de otra fuerza política Llesta esta fuerza evidentemente es vox aunque de momento hagan ver unos más que otros ya se lo voy a contar hagan ver que no va con ellos bosque al principio dijo que su prioridad era el cambio descabalgar al PSOE de la Presidencia de la Junta ahora que ve que le ningunean empieza a hablar de condiciones de que sus votos no van a ser gratis de que algo van a tener que recibirá a cambio así que los negociadores van a tener que empezar a asumir que hay que hablar con ellos de hecho el PP ya lo ha asumido vox quiere que las conversaciones empiecen la semana que viene Ciudadanos sigue silbando pero sin los votos de Vox su coalición con el PP no sale adelante aunque delegue la negociación en los populares va a tener que acabar asumiendo ya no sólo los votos del partido de ultraderecha sino también sus condiciones iba a tener un problema porque sus socios en Europa los liberales europeos ya le han advertido de que no se puede ir de la mano de la ultraderecha así que después de esta advertencia Rivera ha salido rápido para aclarar que su partido no va de la mano de los que van con Le Pen pues si es así Rivera tendrá que explicar cómo piensa hacerlo si su acuerdo con el PP acaba sumando los votos de Vox tiene exactamente la misma responsabilidad que Pablo Casado en el blanqueo de la extrema derecha y además seleçao El discurso del pacto de Pedro Sánchez con los Independent