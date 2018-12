Jabois: “Isco ha sido uno de los jugadores más intermitentes del Real Madrid en todo”

Voz 1 00:00 doce y cuarto están por aquí Manuel Jabois y Ramón Besa antes de irnos al debate de los jueves nueve cero dos catorce sesenta sesenta tiene solución el caso is con el Real Madrid sí o no lo voy a preguntar Jabois y a Ramon Besa pero enseguida os lo pregunta a vosotros que está ahí el teléfono echando chispas nueve cero dos catorce sesenta sesenta creéis que tiene solución el caso con el Real Madrid vámonos

Voz 2 00:20 el día de mañana nadie te podrá quitar lo bailao así que preocupa tesoro de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING Puzo es

Voz 3 00:35 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 4 00:38 que los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 5 00:46 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio

Voz 3 00:50 logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores

Voz 5 00:53 más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1389 00:56 si buscas respuestas disolverá y convocará elecciones generales van a votar a favor o en contra va dimitir ministra

Voz 6 01:03 procura encontrar una buena pregunta

Voz 7 01:05 de lunes a viernes en Hoy por hoy la entrevista de Pepa Hoy por hoy no Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es sea mosqueteros Cadena SER

Voz 8 01:20 anda hace fui

Voz 6 01:30 en doce cuarto una buenos en Canarias en Madrid Manuel Jabois aquí los estudios de Gran Vía o la Manuel qué tal buenas noches está en Barcelona Ramon Besa hola Ramón

Voz 9 01:39 hola buenas noches buenas noches a los dos

Voz 1375 01:41 a caballo entre

Voz 10 01:44 el fútbol y la política que no paras

Voz 1375 01:46 entre Pepa el país Si el escudo

Voz 1389 01:49 yo doy opinando todo que son tiempos donde no dance no gas abastos las columnas eh vamos dar va más rápido la actualidad de lo que de lo que vamos nosotros nos vamos con la lengua fuera siguiendo las noticias probamos que a los que nos gusta esto desde luego son tiempos excitantes

Voz 1375 02:03 muy muy divertido no te leído no no te leído nada sobre Vox te tengo que ir

Voz 1389 02:07 escrito ya estás que te oiga cositas ya lo suficiente como para que no me dirijan la palabra no ha faltado tampoco pero pero sí sí el base que nosotros hicimos algo que fue una de las primeras en Naplusa nacional porque cuando empezó a dejar gente fuera de gran aforo Nos interesamos por el fenómeno que está ocurriendo y de hecho hable con Hable con Abascal publicamos una pieza luego ya empezó el el el el rodillo porque las encuestas empezaron a darle ya es bueno

Voz 3 02:33 en esta mañana más con Pepa Bueno que vamos a ver que estamos en el larguero pero ya te pregunto yo

Voz 1375 02:38 oye y enseguida Ramón y mi hija Boys boys vamos a hacer el debate de los jueves la primera a tiro por ahí lo de Isco Jabois que que qué valoración hace lo viste qué te pareció lo entiendes lo justifican

Voz 1389 02:49 bombona es difícil es difícil de justificar los mucho más entenderlo hay que estar ahí no a las a las revoluciones en las que estás con la gente con la gente encima justificarlo es más difícil lo ideal hubiera sido que el al final del partido solamente enfría hubiera hubiera pido disculpas que tu preguntabas si tenía solución yo creo que sí tiene succión Isco ha sido uno de los jugadores más intermitentes del Madrid en todo en el juego en las alineaciones también en la relación con el club porque siempre es la primera vez que se habla de que puede salir si es verdad que siempre tuvo continuidad en la grada quizá la grada ha sido

Voz 3 03:25 esa ha sido la gran novedad es que por primera vez el enfrentamiento con la verdad que la grada sido la más leal a Isco dentro del Real Madrid es curioso no incluso cuando jugaba poco el grito en era era unánime por más que los entrenadores que a veces los compañeros algunos que que incluso la prensa que la grada ha sido fiel de verdad

Voz 1389 03:43 a mis tiene un juego que hay que saber entender es un hombre que retiene la pelota es un hombre que que que pone al equipo jugar a su ritmo y su rival mejor el partido no es el adecuado es un jugadorazo es es un es un es un crack que mundial pero es verdad que su juego puede crear a veces disonancias con el resto del equipo puede crear también problemas a los entrenadores que tienen que ajustar un poco la ataquen Bassas que estéis con este disco ahora él cuando está desatado hoy saca la chistera pues decidió los partidos sean contra quién sean siempre ha levantado no sé ahora qué ocurrirá porque ya te digo que que me escama que la reacción haya sido con con la grada que el público del Bernabeu ha sido un público por así decirlo y exquisita no sé si esta palabra existe pero pero desde luego esta poco a poco pocos favores más unánime ha tenido el Madrid ha tenido con el Madrid que el de el el del público

Voz 1375 04:38 Ramón cómo lo ves

Voz 9 04:40 bueno desde la distancia se me hace difícil opinar porque a veces lo especulábamos más que qué noticias yo me sigo por lo que con lo que publican obviamente los compañeros de del país en Madrid que de los que me fío totalmente la sensación que tengo un poco a veces ese tipo de jugador que a los entrenadores no les gusta demasiado y que como decía es la grada los utiliza para saber qué piensa hacer el entrenador con el su problemas y luego que ha desaparecido Lopetegui porque creo que Bliss con no ha sido titular con varios entrenadores del Madrid Icon Lopetegui parecía que iba a ser un momento no jugar el Volvo lo que ocurrió en el Mundial el jugador sobre el que se picaba el proyecto el disco no está para ser un jugador de acompañamiento esta para ser trascendente y entonces cuando no lo es quiere problemas porque en este momento para mí es la gran incógnita porque Modric ya ha tenido un bajón momento después de lo del Mundial de tampoco parece que está todavía en forma nos del equipo no ha sabido jugar para Isco entonces no sé si es un problema de personalidad un problema de fútbol o cuál es el tipo de problema no sé si es un problema de querencia con el Madrid no sé si es un jugador tampoco sé qué cómplices tiene en El Vestuario le veo como un jugador muy algo que va muy a la suya no veo cuáles son sus complicidades debido también bastante arisco oí increpando con comentarios de periodistas cuando no les gustan por más que puedas estar o no estar de acuerdo incómodo o lo que no sé si esa incomodidad es suficiente como para para irse a otro equipo porque quiere ser cabeza de cartel pero ha tenido la oportunidad de hacerlo en el Madrid en este momento no no funcionó animen extrañó mucho en lo que ha ocurrido con Solari ya Solari como entrenador no le conozco para para saber qué es lo que ha ocurrido pero evidentemente con Lopetegui Isco parecía que iba a despegar y puede ser que le afecta o lo que sea de que haya destituido a es verdad que ese tipo de jugador español más allá de que ha tenido la suerte au ha sabido ganarse la Champions un cartel extraordinario ha encontrado hechos sea la quinta del tres jugadores como Xavi como Iniesta no han tenido a los veintiún veintidós años mantiene los veintiocho a los XXI sentenció una madurez que en el caso de disco el lo que es lo que más sorprende es que a día de hoy parecen cuando pasar de moda cuando un jugador totalmente joven ese para mí es el una como se actualiza Isco que es el tipo de fútbol porque si lo ves jugar parece que el tipo de fútbol de Isco de hoy no sea un fútbol moderno sino que sea un fútbol un futbolista de este tipo de juego que hoy día está en Valencia hay que hay que muchas veces se ha criticado cuando aún utilizaba otros equipos que no ha sido el Madrid Madrid no acepta jugadores que recuerdo por ejemplo el último caso de lujo que habíamos hablado muchas veces en El Larguero James no jugador que me tenía entusiasmó porque tenía tenía ahora regate tenía tiró pero no era un jugador que supieran supe plegarse al equipo quería el protagonismo es en el sale ocurrió salvando las distancias con Iván de la Peña se tipo de futbolista que son genios pero que no no siempre encajan en los equipos

Voz 3 07:48 ahora hablaremos de esto en el en el debate que vamos a seguir hablando del asunto de de Isco Aragón Romero

Voz 1375 07:53 con gallego y con Jordi Martí y con Icon Antón Meana de momento partido contra el Rayo ahora en Liga luego el Mundial de Clubes sí veremos a ver lo que pasa pero te convences como los cómo vas viendo cómo vas viendo si todo

Voz 1389 08:08 cero tres cero tres está claro que no te convence no lo menos nota mucho cambio de Lopetegui a Solari no sinceramente no he notado cambio en la suerte de el tenemos partidos Lopetegui mereció ganar cuatro cinco de los partidos que empató o perdió por ocasiones por no que se jugase desde luego un fútbol excelso pero sí se mereció ganar lo que pasa que como te he dicho en aquel entonces y Madrid nunca merece ganar eso no existe usado ganas sólo ganan sólo emerge de mar ganar y lamentan que por la fortuna son cuestiones que el madridismo no nunca ha aceptado oí para para a veces es una desgracia y otras veces pues por fortuna se ponen las pilas con no con Solaria ha habido más golpes de suerte es incierto en cierto modo pero la mentalidad sigue siendo más o menos la misma este es un equipo errático pueden pero un equipo errático en su en su máxima expresión simple a Juncal ha sido un equipo por lo menos en los últimos años cuando a los diez últimos años no no no no ha destacado nunca por su gran regularidad no seis a una Liga luego se relajaba no traga una Champions y hasta diciembre no enchufados en la Liga este tipo de cosas pero en esta ocasión está siendo demasiado exagerado libere cualquier equipo o cualquier equipo con perdón y te pinta la cara tú por mucho por muy clasificado que estés y por mucha primera posición que tengas no puedes someter a tu público a un cero tres en casa contra el CSKA de Moscú

Voz 1375 09:27 como que Zidane vio algo que a lo mejor otros no vieron y él dijo

Voz 1389 09:32 ya te a lo mejor extra sensoriales no muy propias de Zinedine Zidane no

Voz 3 09:37 ha ganado tres seguidas tres años esto ya se va cristianos sigue me voy a ir esto es mejor irse estuvo en el equipo se dejó un poco Guardiola preguntado Ramón no

Voz 1389 09:44 a la cabeza en en en el banquillo se cabeza en el campo eso para empezar pero pero después con Zidane también se jugaba a la ruleta rusa e cocina también se jugaba a la ruleta rusa una temporada que sí que segaron ahí Caixanova chismes pero el resto ganar la Champions no se gana nada la la temporada hubiera sido un fiasco y de hecho yo creo que él también se va porque entiende que esas sensaciones es están marchando y ahora efectivamente están completamente muertas yo lo que vi el miércoles el fue un cadáver un equipo absolutamente roto roto ahí no no puedes pero por todos los años que conjugar cuatro cinco partidos buenos en Champions vas a ganar la Copa de Europa porque eso te ha pasado lo triunfos no digo que no vaya

Voz 3 10:22 qué ha pasado quiero comerme nada en junio

Voz 1389 10:24 pero pero vamos en no tienes derecho a que la afición esté así a tres meses de empezar la temporada como si todo esto

Voz 1375 10:31 mira yo hubiera terminado para algo parecido le pasó a pero no después de su cuarto año que ya le pareció que incluso casi sobraba cuando hijo o me voy de aquí no Ramón o yo este estos entrenadores ven algo en un vestuario que os acomoda o que ya tiene estómago muy lleno que sea como dice Jabois igual sensaciones ultras sensoriales que dicen de aquí me tengo que ir

Voz 9 10:53 si tienen perspectiva de las cosas y saben que las decisiones que tienen que tomar son traumáticas si no tienes una complicidad de la dirección de la presidencia largas yo creo que con Guardiola al distanciamiento con Rosell cada vez fue más manifiesto empezó cuando se traspasó a Chigrinskiy diciendo que si no se traspasaba no podía pagar la nómina de los empleados ese pues en la la advertencia que tuvo y a partir de aquí no sabemos porque al menos lo desconozco y no sé que se haya hecho público en qué consistía y a la intervendrá el intervencionismo de Guardiola pero iba a ser quirúrgico y creo que en el caso de Zidane iba a ser lo mismo y puede que Florentino Pérez pues no estuviera dispuesto a a consentir solo no no estamos acostumbrados hoy día en que los jugadores mandan más que los entrenadores y que los directivos que cuando el entrenador además es muy pedagogo pero no tiene currículum tiene ascendente lo pasa mal si la pelota no entra no sea Lopetegui podía ser un gran entrenador igual que lo podía ser Benítez pero cuando cómo se pongan en plan Power Point y explicarle a los futbolistas como hay que tocarlo como hay que defender como hay que atacar pues se lo toman a Peter Robinson cambios y sólo dice Ciudadanos se lo dice otro tipo de entrenador se lo creen en el caso del Barça es evidente que desde la partida de de Guardiola hoy el gran debate es el Barça con Denver el Barça ganaba por ganar es cada vez más madridista y en cambio los puristas y ortodoxos miran al City y piensan que el Barça así que hubiera Guardiola jugaría como City y muchos te dicen bueno sí pero Guardiola con el City ganará la Champions qué es lo que queremos ganar nosotros pues no sé qué decirte es decir en el fondo el Barça ha ido evolucionando hacia formas que no eran precisamente las que auspicia va a Guardiola y que ahora Bartomeu creo que representa como legado como como sucesor de Burton

Voz 1389 12:44 ahí lo que estaba viendo Ramón hay vestuarios que tienen tanto futuro que lo que necesitan ya no es un entrenador que someta tanto que un apartado técnico como que que de una estabilidad amante a las figuras que que en fin que que estén cómodos que se suelten y que sobre todo se comprometan porque aún que parezca mentira hablando de fútbol de elite muchísimas veces falta el compromiso de ganar un partido que que que que en fin que no lo ha sacado adelante costando una Liga sales al campo de su enchufado para Fallas un primer pase dices bueno cómo sacarnos

Voz 1375 13:14 lo que se da por hecho que es el compromiso muchas veces es lo más bonito

Voz 1389 13:17 de un entrenador sacar los partidos adelante como sea al tran tran algo que ahora mismo en una competición sobre todo europea no existe ya

Voz 1375 13:24 preguntaros por otro tema para terminar que ha sido noticia también estos días que es el Athletic Club de Bilbao vuestra opinión casi siempre Jabois hablando del Madrid de fútbol porque siempre me Ramon Besa del Barça el otro equipo junto con Madrid Barça que nunca ha bajado la historia de nuestro fútbol del Atlético que acaba de cambiar de entrenador pero que jamás va a cambiar de política su política la de fichar sólo jugadores vascos o formados en Euskal Herría antes prefieren bajar a segunda o la tercera que cambiara

Voz 1389 13:51 esa filosofía por supuesto hay otra filosofía nunca ha bajado a Segunda División con tu política porque vas a cambiar que a lo mejor no falta

Voz 3 14:01 a lo mejor ahora sí te haga Fall no presta debate lo hemos tenido porque el

Voz 1389 14:04 Bilbao ya coqueteó en su momento con el descenso hace no sé cuántos años supongo que bastantes porque me estoy haciendo viejo a una velocidad intolerable pero pero yo recuerdo ya este este este debate que

Voz 3 14:16 qué hay que siempre digo lo mismo Jabois en Bilbao no hay debate en Bilbao este debate no no podemos tener aquí allí no lo allí lo tiene muy claro que no

Voz 1389 14:22 existir porque la grandeza a veces están las vitrinas y otras veces están otras cuestiones Si la además de tener las vitrinas bastante llenas el Athletic Bilbao desde luego lo que le hace diferente y lo que le hace único esa política que que sí y creo que bueno me gustaría por supuesto debido a eso y debido a la simpática siempre tenido por lo que nunca baje o que no baje porque porque en fin no sé yo si tampoco será la frase los últimos románticos o algo distinto pero esto no

Voz 1375 14:49 te son un poco esclavos de su política que teniendo dinero como tienen por todo lo que han ido vendiendo tampoco pueden fichar más en este mercado tan Leonid no que hay ahora no doy Roncero de fichas que no puede fichar casi en en la Real por las cláusulas suelo

Voz 1389 15:00 Osasuna fichados igualmente graves

Voz 1375 15:03 es más fácil ahora es mucho más complicado entonces los fíjate la tienes dinero en caja pero no puedes usarlo

Voz 1389 15:07 hace también una cosa muy bonita que ha ocurrido con los años y que que tiene que tener que ver también con el con el proceso con la ahora que estábamos hablando de OCU con con el beneficio de la multiculturalidad y con la integración no de ver a jugadores como Iñaki Williams en Bilbao de de que vas a ir viendo con los años como como esa cantera se va a ir poblando de jugadores nacidos y criados en en en el País Vasco pero de orígenes muy diversos de culturas muy diversas y que formará un mosaico pues conciliador además de haber ejemplar para para tiempos políticos que vienen que parece que es bastante complicado sigue ejemplos como el de el de esa cantera pueden servir como como como baluarte de teorías

Voz 1375 15:47 tenemos alternativa hay quién dirá Ramón ya pero estamos en dos mil dieciocho no tiene sentido que esperamos quitando fronteras ellos pongan fronteras para fichar a un equipo pero es algo que es una cita

Voz 3 15:56 toma de entender además lo va a arreglar es que claro me dices tú para fichar a Cristiano Ronaldo no va a ser usted

Voz 9 16:02 la que a una de las cosas buenas que tiene maravillosamente mientras no sea una sociedad anónima deportiva es que habrá que ver si es que algunos de los candidatos se desmarca de este sentido general no lo sé por lo movimiento parece que no como dice Martínez el que se desmarque de esa política no gana las elecciones es decir mientras se me como el Madrid del o como Osasuna ahí como el Barça eso depende de los socios y yo tengo la sensación de que a ellos les da igual como lesbiana sino que lo importante es cómo se sienten aquí a partir de aquí ellos se sienten bien le están a gusto y creen que es más difícil conseguir títulos porque hasta ahora había una competición que se llamado la Copa del Rey hasta que llegó Guardiola Mourinho hizo el Barça en Madrid empezaron a pelear por la Copa una competición que va a la que aspiraban el Athletic el Español el Zaragoza otros equipos no sé si esto este año se va a repetir es posible que el Barça es pues la experiencia el año pasado en la Copa Biniez suplentes pueda caer pues en en una ronda de octavos y que eso facilite que entre nuestros clubs porque aquel aquella pugna Guardiola Mourinho será ya por por superada de alguna forma hay que esos clubs tengan la posibilidad de ganar una competición pero si no ellos es el día que juegas contra el Madrid del día que juegas contra el Barça el día que juegan una competición europea esto te permite reafirmarse en tu identidad Dios sino es que el Athletic un por obligación le convierten igual que al Barça el Madrid en una sociedad anónima y lo compran chino norteamericano o lo compra alguien que no da igual lo que es el la identidad vasca ahí empieza a fichar lo que sea veo que ellos están muy a gusto y les importa un pepino lo que

Voz 3 17:34 entonces los demás no quiero ser yo tampoco el fichaje para la paz es verdad lo dice yo cuando veces treinta goles lo inoportuno de la fiesta aquí sí

Voz 9 17:52 todos todos dos valoro adheridas San Mamés iba al Barça San Mamés y es con un cosquilleo eso no te lo quitan es decidida a Bilbao irá a San Mamés es de de de cómo esté la Lady pues desde aquí no de una sensación única es un tiene tiene su historia tienes además yo creo que ellos ayer va el martes creo que era hablabas con con Llorente no preguntaba si tú por la conversación denuncias que él se moría de ganas lo que venía opciones qué porque esa llama ese vínculo se reafirma constantemente no tienen tendrá como mejor esos peores jugadores pero qué jugador vasco no quiere jugar en quiere regresar a darse la gracia de jugar en San Mamés pues bueno es una claro en ningún sitio

Voz 1389 18:34 en otro estadio se llama en la catedral yo es una catedral no pocos vas muy raro

Voz 3 18:40 está claro que no es que haya debate en Bilbao pero hay debate ni fuera un abrazo a los dos

Voz 1375 18:46 si tenéis que venir más por aquí un placer escucharlas como siempre