Campazzo: "El triple es pura suerte. Van dos en la temporada, espero que no sean los últimos"

Voz 0699 00:08 pues yo esperaba más resistencia por parte del Barcelona imaginaba que el Real Madrid iba a salir con el cuchillo entre los dientes de hecho en el primer cuarto la cosa estado bastante más equilibrada de lo que refleja el resultado pero luego quince puntos un tremendo Jaycee Carroll en el segundo cuarto yo diría que se ha encargado el partido también es cierto que ese segundo cuarto ha acabado con un triple estratosférico desde propia cansa de Facundo Campazzo para acabar de sellar un cincuenta y tres treinta que en ningún momento ha podido remontar el Barça muy bien el trío Campazzo Tom Kean Randolph en el Real Madrid al margen de Jaycee Carroll en el Barcelona la verdad que muy poquito que destacar el marcador lo dice todo vi quizás un par de jugadores los puedan salvar en el equipo de Pesic pues

Voz 1375 00:48 tengo por ahí a Marta Casas con uno de los protagonistas de el partido en esa victoria del Madrid hola Marta qué tal

Voz 2 00:56 con buena victoria sí menuda victoria del Real Madrid noventa y dos al sesenta y cinco se han impuesto los de Pablo Laso al Barcelona en el clásico el primero europeo de la temporada el segundo de la años encontramos el que se jugó en la Liga Endesa ACB eh creo que mejor acompañada de hecho no no pudo estar con el FACUA Campazzo que ha sido yo diría uno de los grandes protagonistas sin ningún tipo de duda de este partido sobre todo con un triple lazo Manu yo creo que lo has visto que ha metido desde su canasta cuando saca acababa el tiempo cuando se llegaba al descanso ha salido escopeta luego al Vestuario no había quién lo parará ya está aquí el base argentino Facundo Campazzo escuchándote en El Larguero fuck

Voz 3 01:36 muchas gracias esos ensaya o es una chorrada de estas impresionantes pura suerte eh

Voz 4 01:43 dos en en la temporada espero que no sean las últimas por eso digo pero pero bueno una vez que salió es una ruleta bueno pura suerte pero bueno gracias a

Voz 3 01:56 ah no sé qué bueno bueno entró dentro oye sinceramente dinos la verdad más fácil de lo que esperábais

Voz 4 02:05 bueno yo creo que lo buscamos partido sabemos que el Barça es un equipo duro e intenso que presiona toda la cancha que son siempre usando su físico para para defender para atacar y bueno pero que está estuvimos preparado con respecto al último partido Juan Losada sí fuimos muy inteligente en ese sentido saca una diferencia que en ningún momento nos obsesionados con sacar la ni nos fijamos en el marcador en el momento del partido solamente seguimos jugando sentimos el las cosas de momento y bueno defendimos duro creo que atacamos de la defensa de este partido no le bajamos el punta ellos controlamos el rebote pasado pongo en inofensiva tener buenas defensas controlamos los tiros al mejor ubicado y creo que eso fue muy de gente

Voz 1375 02:50 la vista Haven noventa sesenta y cinco sesenta y cinco puntos al Barça en el otro clásico en el primero que jugaste en el Palau en Liga pues ganó el Barça ocho seis seis nueve eh pero hoy sí que había cierta expectación por ver un partido más igualado de lo que al final ha sido sobre todo Davis metió la directa FACUA en el segundo cuarto

Voz 4 03:07 sí sí sí creo que bueno empezamos el partido no mal tampoco del nuestras mejores pero fuimos regular en no perdimos pocas pelotas y es el segundo cuarto también creo que fue un poquito mejor control Bauman en juego defendimos duro controlamos el rebote que es lo que queríamos Si bueno se Dios sólo creo que el buen juego que tuvimos una buena selección de tiro y la buena defensa e hicieron que tuvimos certeros también y estuvimos esa no se fortuna no quiero decir que viabilidad pero la habilidad de convertir a canastas y alejarnos de desde el marcador y controlar el partido con el marcador también sobre todo tras juega muy bien en equipo no Randolph

Voz 1375 03:48 seis a te has metido los siete con ese cara Ashton

Voz 4 03:52 Jaycee Carroll ha metido quince Tabares ha metido doce Tom Kean se metió diecisiete trabajo muy en equipo no si excluimos muy solidarios se buscamos porque en ese momento estaba caliente que sentía que que que le va a meter todas son momento como existió Anthony Stacey Trey eh creo que fuimos muy solidario en ese sentido buscar que estaba encendido buscar el pase extra una vez que se ha pagado un poquito buscamos a otro y también se volvía encenderá sigue

Voz 1763 04:19 eso acompaño va muy buena defensa creo que encontramos el equipo en el partido Pacojó alguna para FACUA no

Voz 0699 04:26 no tengo una conociéndole es un poquito a ellos y conociendo a Pablo Laso quería preguntarles Paco si esta victoria se empezó a gestar hace unos diez días

Voz 5 04:34 o cuando acabó el partido en El Vestuario del Palau

Voz 4 04:37 ay bueno puede ser el que sí te digo que no nos quedamos un poco a poco he después el partido en el en el Palau lo bueno el lo que te da revanchas he otro derbi más pero bueno en la Euroliga así que no queríamos pasar este este partido con nuestra gente nuestra afición y creo que también eso ayudó mucho el sexto jugador no

Voz 1375 04:58 nada décima victoria en la Euroliga para el Real Madrid Victoria veintisiete en la temporada con veintitrés arriba al descanso un partido iba bastante encarrilado hace ya unos días Fuck You de The River Boca eres de uno de los dos

Voz 3 05:12 eso no no exacta no lo visto lo visto ninguno no digo a lo mejor visto desde Chacarita seriamente al calor de una división que la es de siempre

Voz 4 05:24 pero daba igual Rivero boca te daba igual si el pueblo Gavin que es hincha de River pero lo fuimos a ver juntos y lo disfrutamos viendo quería mover un espectáculo sin incidente con tranquilidad ahí bueno lo

Voz 1375 05:36 lo tenemos muy claro porque el domingo pasado tu jugabas a las cinco creo no sea que terminase

Voz 1763 05:40 no lo digo a misa fuimos y para el partido

Voz 1375 05:43 de grande oye enhorabuena eh que sigan cayendo las mandarinas esas tipo Llull enhorabuena por la victoria

bueno ojalá ojalá no muchas gracias Paco Campazzo al micrófono

Voz 1375 05:52 de Marta Casas contento muy feliz con ese canasto aunque metido y con esa victoria vos muy muy muy contundente ante un Barça Pacojó que venía con la etiqueta de bueno de de un Barça claramente en evolución hacia arriba no

Voz 0699 06:08 sí como decíamos al principio todos esperábamos más del Barça pero también como ha dicho Campazzo yo creo que esa victoria se empezó a gestar justo después de acabar el partido del Palau porque yo diría que sí hubo no sólo la bronca en el estilo argentino es decir el irse con bronca sin la bronca en el estilo español Pablo Laso acabó echándole es un buen rapapolvo a sus jugadores estudió mucho al Barça yo creo que hoy se ha notado ir bueno es que el hacer el análisis como decíamos al principio es mirar al resultado es un noventa y dos sesenta y cinco y realmente en el Barça tan sólo y Pangos han estado a un nivel aceptable y a los demás el Real Madrid los arrasado y los ha pasado

en dieciséis para

Nortel Marta hay once para Pangos el resto todos por debajo de día

Voz 2 06:55 si el resto han estado muy muy muy discretos de hecho ha habido durante gran parte de los minutos que tan solo dos jugadores ya entrados en el último cuarto casi habían superado los cinco puntos sólo dos de ellos de el equipo de Pesic y la verdad es que bueno el Real Madrid ha sido muy superior decía el que les ha costado a entrar en el partido yo creo que desde el primer cuarto se ha demostrado que el Real Madrid ha salido hoy con el colmillo afilado han hecho de menos por así decir a jugadores como Tomic que estaba en buen momento como Pangos que también ha pasado desapercibido en gran parte de los minutos y al final la victoria ha quedado aquí en el Palacio de los Deportes ha quedado a favor del Real Madrid la brecha ya tanto entre el Real Madrid y el Barcelona es de cuatro victorias en esta clasificación de la Euroliga valores líderes

Voz 6 07:37 bache con once triunfos después de doce jornadas a un partido están el Madrid y el CSKA de Moscú con diez victorias con seis está el Barça

Voz 1375 07:46 nada Pacojó que venga más Madrid Barça pero pero más o más Barça Madrid pero más igualados porque ninguno de los dos lo ha sido ni el de Liga ni el de hoy

Voz 0699 07:52 ya llegarán a veces van a ir tomando la temperatura a los dos equipos que me da la impresión de que vamos a decir a partidos más igualados porque la distancia que hay entre el Barcelona y el Real Madrid no la no la refleja el partido de hoy yo creo que están más juntitos aunque me sigue pareciendo que el bloque del Real Madrid la constancia la consistencia hizo lo que lleva de temporada avanzado es todavía superior

