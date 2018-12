¿Tiene solución el caso Isco?

Voz 0985 00:00 doce treinta y tres está por ahí Antonio Romero o la Antonio muy buenas presente muy buenas a todo está por ahí Jesús Gallego hola qué tal buenas noches está por ahí en Barcelona Jordi Martí hola Jordi hola muy bueno está todo por aquí Antón Meana sigo aquí bueno la pregunta es muy clara

Voz 1 00:15 tiene solución el caso en el Real Madrid

Voz 2 00:18 sí

Voz 3 00:26 admiro en Instagram arropa El Larguero en facebook punto com barra El Larguero hizo escribe T al canal de Youtube

Voz 4 00:36 es el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 5 00:38 a ustedes lo mismo piel una salida te quiere que debería dimitir es decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir no lo son

Voz 3 00:47 termine tampoco entonces de no guardar no tiene respuesta para eso ministra ni una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es seamos claros Cadena Ser todo por la radio elefante yo presidente USA habrá catador de sopas de la Infanta Sofía el otro

Voz 6 01:18 la sopa no caben en la boca

Voz 3 01:20 digo eso para ligar constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joder por qué no puedo hablar yo soy el padrino yo tengo una amiga coreano nosotros somos La Ventana con las Francino Cadena SER noticia de uno

Voz 7 01:43 ahora según informa nuestra enviada especial a Damasco Jimena Torres Weiss

Voz 8 01:47 de otro alguien muere está pare ayudado pero el fue

Voz 9 01:51 en apoyo a la Marín cientos miles celebra Torres OCI la otra está hoy Ernesto González hablamos por teléfono las quejas empiezan mucho antes del primer disparo

Voz 10 02:02 con todo el éxito

Voz 11 02:05 eran no estoy haciendo una cárcel

Voz 12 02:08 R3 la nueva ficción sonora de los creadores de El gran apagón con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea y Ana Wagner ya disponible en Podium podcast

Voz 0098 02:21 Manu Carreño presentando el larguero hasta las dos de la tarde Ángels Barceló lanzando sus preguntas de cabecera en Hora Veinticinco a las cuatro de la madrugada tú puedes conseguirlo sólo necesitas nuestra paz

Voz 3 02:33 quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 13 02:40 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa red de emisoras inicia la Cadena SER lleva muchos años acompañan muchos años contigo sic tal vez demasiado no perdón digo que tal vez demasiado después ya habría que parar al tratan Taser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleven tantos años de Cadena SER ya calza esto pero nombre que quepa es el que broma hombre pero bueno penosa asusté

Voz 14 03:10 cadena SER

Voz 13 03:12 estaremos siempre contigo que canas el aquel al idiota locutor

Voz 4 03:20 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 15 03:27 todo cariño nada de cobrar el cupón en delante si Charlie ya tiene once en que termina el que Mina

Voz 16 03:39 pues en una dicha con el culo hechos resbala

Voz 17 03:42 Don bonito uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros no capón para once cupón de la ONCE

Voz 1375 03:53 muchos premios músculo partido

Voz 18 03:57 no a

Voz 8 04:03 a los cuatro compañeros Antonio Romero Jesús Gallego Antón Meana Jordi Martí

Voz 7 04:08 la pregunta es muy clara está ya los teléfonos por ahí con los oyentes espera

Voz 1375 04:11 dando a escuchando muy atentamente para decir Xisco tiene solución el caso Isco tiene solución

Voz 0231 04:15 en el Real Madrid sí o no yo creo que es bueno que empiece gallego porque yo estaba en el bando de Romero Jordi Martí Gallego en la redacción me ha convencido y he venido

Voz 11 04:25 y creo que va va creo que va a convencer a los oyentes con su exposición sobre el debate más largo yo esa esa versión lo pongo en duda sonoro adelante sin duda es un descreído que tú que tú le pónganse de acuerdo en algo a vamos no ha convencido me ha convencido sigue comenzará con la música que tiene que escuchar complicar hay cosas que encabeza es como la primera ni la

Voz 19 04:51 buena música oiga a dejarme tranquilo

Voz 0239 04:57 yo voy a decir tres cosas simplemente eh

Voz 20 05:00 por una bronca con el público un jugador nunca esta sanción sentencia bien dicho eso

Voz 11 05:05 ha pasado muchas veces en Madrid en el bar

Voz 20 05:08 esa y en todos los equipos Isco hace un año un año y poco renovó su contrato con el Real Madrid hasta el año dos mil veintidós se le puso una cláusula de setecientos millones dijo que había rechazado una llamada del Fútbol Club Barcelona y otras ofertas de otros equipos porque extra clon de quería triunfar y bueno pues estaba cumpliendo un sueño Cisco ha sido titular en las últimas dos finales de Champions que ha jugado el Real Madrid titular indiscutible en la recta final de la temporada pasada en los cuartos de final en las semifinales en la final porque Santi Solari haya llegado haya visto entrenar a disco dos días mal porque Isco era muy amigo del anterior entrenador como a cualquiera pues cuando echan a un entrenador con el que tienes una relación de afecto estás un poco triste porque Solari eso lo haya convertido en un señalamiento público de disco dejándole fuera de la convocatoria dejándole fuera del equipo titular no defendiéndole como ha defendido a otros públicamente en esto está de acuerdo conmigo Romero

Voz 11 06:17 están manchados no puede ser no puede red termines

Voz 20 06:19 pero no puede ser no puede ser que un jugado

Voz 0239 06:22 es tan importante en esta plantilla

Voz 20 06:25 por culpa del entrenador este expuesto

Voz 0985 06:27 a marchas sí lo que pasa es que bueno yo solo no me perdona

Voz 0239 06:30 perdona yo yo sólo hola Jordi hola Juan Antonio eh

Voz 0985 06:34 te preocupes porque lo esto estoy de banda mira yo

Voz 1375 06:39 el gallego

Voz 21 06:41 eh

Voz 0239 06:42 va cogiendo cierta edad tiene memoria corta hay que decirle aquello que se vaya sólo a un año atrás hace un año es verdad él ha dicho una verdad media que es la peor de las verdades o mentiras de verdad que hace un año Isco renovó pero acordaros el programa El Larguero que estábamos haciendo hace un año exactamente ahora hace un año en torno a Isco antes de que renovará Isco hace un año ya se estaba planteando tenía en la cabeza irse del Real Madrid porque aunque es verdad que ha sido titular en las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones que en la fase final de la pasada temporada fue titular indiscutible fundamentalmente porque faltaba Bale y eso lo sabe perfectamente gallego Isco desde su llegada al Real Madrid es un futbolista cuyo talento está en sospecha no hubiera renovado para que se arregle la situación de disco hay una cosa muy importante es que tienen que querer todas las partes arreglar la situación de Isco y eso se ha roto nunca lo ha querido el presidente que nunca ha sido un fan tremendo de disco a pesar de que lo firmó nunca ha querido el nuevo entrenador que lleva poco tiempo en el poco tiempo que lleva sólo lo ha puesto de titular en partidos que no valían para nada lo ha dejado en la Roma o en la grada en partidos como el de la Roma que valía para nada más y nada menos que para conseguir la clasificación el tercero es que el único punto de apoyo que le valía a Isco era que era uno de los hijo uno de los niños bonitos del público del Bernabéu y eso rompió ayer Xisco hoy veinticuatro horas después del partido no ha dado un paso al frente para intentar arreglar la situación el único el único que parecía tener interés en seguir en el Real Madrid era Isco el presidente no lo quiere el entrenador no lo quiere el público empiezan a lograrlo Xisco no ha querido arreglarlo hoy la situación está rota

Voz 0985 08:21 a punto sus el medio juntos al hilo de lo que dice Romero Jesús en tu análisis es que te has dejado varios frentes solos ha salvado lo frente Solari pero no nos has dicho nada de frente con la grada porque realmente él en su reproche se dirige a la grada

Voz 20 08:36 le he dicho que no es que no se puede romper una bronca con el público

Voz 0985 08:40 pero Jesús no nos has dicho nada de su enfrentamiento con el Vestuario os sino explíqueme Jesús si es razonable o normal que Marcelo explicara el incidente del brazalete mio parece sorprendente IT dejas finalmente el frente de Florentino Florentino ante todo esto silencios Tampa el ha condenado a Isco e Isco está pendiente de abajo y otra cosa más Jesús lo de Marcelo no sólo es que explicarlo del brazalete yo recuerdo una declaración de hace poco tiempo en la que venía a sugerir que hay que entrenar decía hay que entre

Voz 0239 09:13 pero eso es lo decía Portugal e Isco por Marcelo es como tema de trabajo era una pregunta directa sobre la situación de es con el Real Madrid

Voz 0985 09:24 para ello lo que hecho Jesús es completar el puzzle porque tus flote te referías al enfrentarse no lo habíamos frente

Voz 0231 09:33 el gallego aunque no Villoro que un golito contra el Rayo el sábado la gente perdona lo del otro día contra el CSKA

Voz 0239 09:41 arte ayer por la lesión de Carrusel por cierto fuiste tú el que el primero gastaste el gesto me pareció escucharte que que Isco tiene mala relación o no tiene relación con Ramos y Marcelo o que esa relación esta fría muy fría este correcta tú crees tú crees que un jugador que yo creo que es recuperada para el equipo tú crees que un jugador que está enfrentado con o que no es del agrado del presidente que no tiene ninguna relación porque eso también doctor en Meana si tú has contado durante las última semanas la información Ali e Isco no tienen relación que es una relación Rot no que voy más allá que Solari cree que Isco es una persona que no encaja en su fueron dictadas por su Cristina Rota la palabra rota pero si tú has contado también tú has contado la antena de la Cadena Ser que Isco no tiene relación o tiene una relación fría con los dos primeros capitanes de sí sí

Voz 11 10:37 pero pero explica fíjate no pero llama mucho o no entiendo no pero yo escucho a Gallego

Voz 0231 10:43 Israel no ha terminado porque si mañana tuviera que jugó arisco de súper estrella del Madrid no hay tiempo a que se arregle pero pensar que todo el fútbol de Isco en el Madrid se ha acabado yo creo que no creo que tiempo para arreglarlo y que el Madrid va a necesitar ahí

Voz 0239 10:58 de aquí a que termine la temporada lejos a diferente que el Madrid necesitará disco aunque y nadie quiere si el Madrid quiere ganar algo en esta temporada que el Madrid tiene que recuperar es evidente que es una y otra cosa es que se consiga y que todas las partes estén dispuestas a ello que no lo parece Gallego

Voz 20 11:15 vamos a ver si si entre Isco y Solari para el Real Madrid el más importante Isco como quedó demostrado ayer porque si Santiago Solari o alguien piensa que con Javi Sánchez con Vallejo con Llorente ICOM Valverde va a ganar Solari algo este año se le quitó de la cabeza ayer ipso facto el Madrid para hacer algo necesita a sus jugadores importantes Isco fue importante en las últimas dos temporadas para ganar la Champions titularísimo con lo cual el manuelismo mentira clarísimo en las dos finales Event está donde a finales y eso está bien Bale estaba en el banquillo

Voz 0239 11:53 la cereales en una estaba lesionado en otra llegó con el gato

Voz 20 11:55 es más

Voz 0239 11:57 la directiva tiene muy claro

Voz 20 12:00 que uno de los trabajos que tiene hacer Santiago Solari es recuperar a Isco sí se llenó de orgullo cuando Isco le dijo lo que le dijo Le le hizo el gesto que que lo hiciera tiene que rectificar porque para ganar algo el Madrid este año necesita a sus jugadores importantes y no a los chavales chavales en una situación para jugar partidos con el Melilla Hinault partidos de Champions y eso lo aprendió Solari en el día de ayer

Voz 0239 12:24 o sea que desde el club os saque desde el club que han estado por ejemplo el año pasado cuando el equipo jugaba de narices incluso en la época en la que Bale

Voz 11 12:34 el año pasado fue practicamente toda la temporada hasta estar Gallego

Voz 0239 12:37 que se deslizaba se deslizaba desde el club desde el club no desde el vestuario desde el club la posibilidad de que el juego del equipo separaba un poco que no le iba bien a Cristiano Ronaldo que Isco paladín pero que para muchos resulta que ahora tú no vienes aquí a contar que el club se ha dado cuenta que Isco es mejor que Valverde que Marcos Llorente Ike Javi Sánchez usted si no suelen dar así nos hubieran dado cuenta de eso estaría muy ciegos en el club

Voz 20 13:03 eso lo que cualquiera pues pues esa es la razón como nueva en Madrid para que para que Solaris estaba con la suya y quite de de de jugador importante a uno que sí lo es para poner a los chavales que no están ahora para eso el mal Eric Renfe tiene que reflexionar y Solari tiene que reflexionar y el Madrid no puede ir a la Champions sin que Isco se importante con lo cual esto se tiene

Voz 0985 13:25 Pero Jesús tú que ya tienes memoria histórica yo he visto en el bueno tú

Voz 20 13:28 también tiene digo

Voz 0985 13:31 he visto en el Bernabéu a Zidane a Butragueño fíjate a Raúl García Herreros a Cristiano arregló pero hice arreglo e incluso Michel yo creo que tuvo un grave enfrentamiento pero sí pero cuando se unen frente es porque hay un frente que me han ni Jesús Gallego nos dicen nada frente Vestuario

Voz 1375 13:53 el Vestuario e insisto Jesús en lo

Voz 0985 13:55 de Marcelo me pareció corte tan grave que Marcelo hiciera público el episodio del brazalete con Carvajal asombrado ese María harto de sus una cosa que tú has dicho teme que también es muy grave el club no sólo el Madrid también pasa en el Barça son incapaces de decirles a los jugadores Oye no te lo toleró note toleró que te enfrentas a la grada en rueda de prensa a la zona mixta disculpa ante la afición

Voz 0239 14:22 que ese es el dato Jordi es el dato más evidente de que Isco no quiere mover los pies

Voz 0985 14:28 Ana de puede que haya basa

Voz 0239 14:31 y que el club no le ha obligado porque no puede obligarle no puede digo porque ya esa batalla está perdida a que salgan de comunicación a pedir perdón disco que en anteriores ocasiones ha salido por chorradas por tonterías por averías por niña harías ha salido al corte de determinadas informaciones en sus redes sociales favoritas resulta que en la mayor metedura de pata desde que futbolista del Real Madrid se produce hace más de veinticuatro horas e Isco que según Gallego lo quiere arreglar no lo puede arreglaron

Voz 0985 15:00 Antonio non triste tuit

Voz 0239 15:02 CIU pido perdón a nadie

Voz 11 15:07 Jesús

Voz 0985 15:08 si no descartó seis que este enfrentamiento con la grada éste no disculparse os si el tiene la intención de crear un clima para irse en enero cuidado eh no sólo te digo que nos reconduzca sino que igual puede estar abriendo la puerta para su salida

Voz 11 15:25 esto es el Jordi al Barça el Madrid no lo estos elencos yo estoy contigo hoy los oyentes muy fácil reconducirlo

Voz 20 15:34 Mari pone a Isco Isco juega bien Isabelle Huppert

Voz 1375 15:37 pues Gallego es que ha estado impecable yo creo que esto es lo que tiene lo dejamos abierto el teléfono vamos a todos los teléfonos hola Simon hombre horas muy buenas lleva un rato escuchando atentamente a los cuatro números llamas

Voz 22 15:50 la Fuenlabrada de Fuenlabrada

Voz 1375 15:52 sí poderes

Voz 22 15:54 bueno pues yo tengo simpatía hacia el Atleti pero pero es también eh

Voz 1375 16:03 hola muy bien muy ligera simpatía hacia el Atleti pero también del Madrid

Voz 22 16:07 mire le voy a decir una cosa Dios yo me horas nombres de más jugadores y no sí si puedo dar de más de dos equipos es uno

Voz 1375 16:21 mucho lesionado también ahora ahí le gustaría usted perdáis con el Atlético no le gustaría miráis con el Athletic

Voz 22 16:29 hombre joven quede que pueda no mejores esa clase no me cualquier no

Voz 1375 16:38 la tienen muchos y usted es Simon cree que tiene solución el caso con el Real Madrid

Voz 22 16:44 tampoco está si cambia entrenado en sí

Voz 0239 16:49 puede ser una solución

Voz 22 16:51 si no es estando muy bien fría

Voz 11 16:54 hace a por su moto Simon no lo necesitamos hoy mucho

Voz 22 16:57 gracias Simon mire te voy a decir una cosa si yo tengo noventa y dos años que ella no sé si LP pues jóvenes deriva amistades que ustedes no conocen a llenen en la Cadena Ser si me Eduardo la cueva Mercedes Prieto sale mal

Voz 11 17:25 el Underground

Voz 1375 17:28 grandes donde bueno pues nada usted cree que no tiene solución

Voz 22 17:33 si se mide Verda se han dos ya no los dedos que nos aclaran

Voz 11 17:43 a quién le da usted el voto entonces a los era un tema Manu no sé lo que sí

Voz 22 17:47 no mire yo sé me jugaba once diez a Ana a jugador

Voz 11 17:56 es decir que sí que sí que sí que es Cristo lo bien que tiene solución no dicho no tiene claro que si resolución perdóneme

Voz 22 18:08 lo que pasa es que que no tiene que enfrentarse con al público dama tiene unos días bien este rezo pero bueno es tan buen jugador

Voz 1375 18:21 es un fenómeno no tiene necesidad

Voz 22 18:23 el de densas cortas Simón ha visto

Voz 1375 18:26 te están un poco nerviosos porque todos quieren ganarse su voto entonces tiene usted tiene usted que dejarles muy claro para quién es el voto cree usted que tiene solución Isco con el Madrid

Voz 22 18:36 Solari

Voz 1375 18:39 bueno pero no si Solari sí

Voz 22 18:46 ahora que me doy de venir votase jugador

Voz 1375 18:52 ahora gracias un abrazo hasta luego Ximo buenas noches gracias por llamar a soluciones

Voz 0985 18:57 Art

Voz 1375 18:58 no no que va apareciendo la resolución es que con sólo tiene solución no tiene solución contienen ahora mismo el voto

Voz 11 19:06 para gallego y para para vetarla preguntó segundo Jordi que hoy a lo mejor no

Voz 1375 19:12 según ha reconocido que ha sido difícil pero la interpretación del jurado que tengo ahí detrás me está diciendo que lo interpreta así exactamente igual

Voz 11 19:19 que con Solari que es con el que estaba no menos

Voz 1375 19:21 noventa y dos años sí señor un abrazo un abrazo así que no sigue escuchando muchos años hola José

Voz 23 19:27 hola buenas tardes fuera estaba a perdón

Voz 1375 19:29 no sé lo que me está usted grabado que que ahora tiene que ahora tiene

Voz 23 19:35 bueno lo pagaba no

Voz 19 19:39 no no no la contienda no lo entienda la bola menos diez de donde los llama José Sevilla Sevilla

Voz 1375 19:47 pues sí me encender la luz sin encender la luz sin molestar a nadie díganos si cree usted que lo de Isco tiene solución

Voz 23 19:54 a ver yo creo que tiene solución que porque es un buen jugador lo que ocurre es que disco debe tener poca formación también no se visionadas no tan fácil debido a que su película pero el culpable de todo eso

Voz 24 20:09 si no es si Solari nadie es impresentable presidente en este caso podría yo muchas cosas pues nada pues no pero está haciendo mucha bobada hay mucha gente decidida de porque yo famosos yo ya bueno pasa así faltan al respeto a nadie yo Dyson tiempo Bernabéu dijo por favor

Voz 23 20:29 no entre este señor presidente en el Madrid porque ya lo quiso con anterioridad el táctica quiso es

Voz 1375 20:35 qué cree usted que sí que tiene solución es con el Real Madrid así que voto para gallego y para mañana gracias Jose de Sevilla por llamar yo os pido que no falte al respeto a nadie y menos si no está aquí presente

Voz 25 20:47 Katia uno hola Félix hola buenas buena noche de donde no sea más de Irún Guipúzcoa donde ha jugado el Madrid más de una vez dígame de Félix dime

Voz 11 20:58 te acuerdas de un mes la camiseta cultural si me acuerdo nota llegamos aquí no me digas que va por el camino al repartidor el mensajero pero bueno será posible no Meco datos

Voz 1375 21:09 Javi Javi Javi no le coge entre los datos rabia está escondiendo detrás de teléfono la última vez que no coger los datos a quién vaya a mandar la camisa a que se han quedado él te has quedado tú Javi te sinvergüenza ahora te coger a los datos Javi Varas

Voz 11 21:23 sí bueno me puede no que no por favor Javi conoce los datos y lo vas a comprar la camiseta la Cultural para todos los jugadores sí hombre vamos a poner elitista suelo que probablemente sí sí sí pero vamos uno aunque sea pulpa

Voz 25 21:36 ah bueno vale venga cuéntame

Voz 24 21:40 a ver a ver yo pienso que la solución no no Solari no tiene solución si eso es enfrentarse a la público son los que les pagan me entiende sólo se pagan

Voz 1375 21:56 el público se paga y que tienen todo su derecho a expresar su disconformidad su descontento si les parece que un jugador juega amado porque ya pero es que a ver una cosa

Voz 24 22:09 sí sí sí el público paga si hace un gesto al público que yo no sé si lo hizo porque yo he visto las imágenes es que no sé si él o al público es que las imágenes se ve claro que es al público normal que están enfadados

Voz 22 22:25 yo usted quien cree que es es que la Duero

Voz 24 22:28 la mía también y si dicen que el dinero del fondo y El Chino se pronuncia hay pedir perdón que no ha hablado en rueda de prensa entiendes ahí está lío

Voz 1375 22:40 pues nada podría haber salido en una rueda de prensa

Voz 24 22:42 es decir oye mira lo deja al público porque estaba cabreado o los nervios yo qué sé si exactamente Ikeda como un señor

Voz 1375 22:50 os asistente que estáis equivocados exactamente pero en cualquier caso pase lo que pase pasara lo que pasara crees que no tiene solución

Voz 24 22:58 lo de disco en el mar no eso es es un jugador muy bueno eh

Voz 11 23:02 sí sí sí eso es cojonudo pues Félix no me cuelgue es que va a coger los datos delgadez de Javi cualquier problema que tenga me ya más que no me pongo serio como Javi que se manejan mejor congele tú a Javi Blanco la dirección para que no se te atrás que me deja Vila ha habido un saludo adiós adiós

Voz 1375 23:23 pues muchas gracias con la camiseta pero uno dos uno dos de momento para Romero que jugáis en casa lo que intuyo que si no vamos el primero a recurrir creo hola no no el primero ha sido como el tercero ha dicho mientras éste Solari

Voz 11 23:38 lo que ha dicho Félix si se olvida el pequeño detalle que el entrenador del Real Madrid hasta dos mil veintiuno a renovando creo no demasiados ya veremos destacó

Voz 1375 23:46 hola hola José buenas noches de aquí de Málaga sí de ahí de Málaga muy bien qué tal ha ido el día bien

Voz 22 23:55 regular

Voz 1375 23:59 vale me han pensado de cualquier persona verdad vale vale casi un día bueno por la mañana será mejor seguramente seguro que mañana irá mejor José pues nada esperemos cuéntanos crees que lo de Isco que tú lo conoces bien ahí en Málaga y lo conocéis muy bien en Málaga crees que tiene solución en el Madrid sí sí que tenemos claro hombre si opere quiera ya no supere no Kieran no hay solución no pero si quiere seguir sí que hay solución perfecto podían no quede no hay emoción David vial da la vuelta esto ahora queremos contar lo veo José o no hay ya pero José tú crees que Florentino lo quiere solucionar que sigue hombre pues yo creo que no podía está Jesús dos perdona lo que nos dice José de Málaga es que él cree que Florentino no está por la labor

Voz 20 24:53 que si que sí

Voz 1375 24:56 hay que es el nombre entonces hemos usted cree que juega en el club

Voz 11 25:02 el que manda en el club el que pone la pasta les cuando no pero quiero decir que no va a dimitir

Voz 0239 25:08 en los próximos días en las próximas fechas no quiere solucionar el tema usted cree que esto tiene

Voz 1375 25:14 solución o no que es el tiro si quiere

Voz 0239 25:16 aquí pero yo creo que José tiene deuda

Voz 1375 25:19 te quiero ahora claro no no ustedes Jose no no está es que son bueno estar exactamente si tiene pero si no quieren no hay sus bueno pero una pregunta que el voto es que si en mi opinión no

Voz 0985 25:39 los está diciendo con el actual presidente de Dmitri

Voz 1375 25:41 a ver quién tiene solución

Voz 11 25:44 al voto generó el voto es que no se no tiene solución repite la pregunta por Rubén piensa de verdad unos Lee antes si queréis a los oyentes creado para que su veto

Voz 0239 26:00 pero que te vea te voy a ayudar es que hay que preguntarlo bien me José mire con Florentino Pérez

Voz 11 26:06 no no habrá preguntada José tranquilo la pregunta era

Voz 20 26:13 tiene Isco solución en el Madrid

Voz 22 26:16 otra vez que entre veo que

Voz 1375 26:20 con todo no ha tenido hasta ahora mismo somos yo ya no

Voz 11 26:23 cómo estás esta os ha quedado claro muchas gracias José con la opinión es que no voto para ganar Jordi para Romero ya está ganado hasta luego has sufrido Jordi como me gusta me has ido con cada así atraco a mano armada puede ser un cuatro uno hola Jesús

Voz 23 26:41 hola buenas noches buenas noches donde los diamantes Guadalajara Iguodala

Voz 11 26:45 eh que si bien la respuesta que levante el cadáver el voto es que no no se decida si dejaba los oye

Voz 26 26:50 es tiempo para Jesús cree usted que tiene solución

Voz 1375 26:53 con el Madrid

Voz 23 26:54 pues muy a pesar mío y desgraciadamente pagatorio paradistas no tienes once

Voz 11 27:00 no la verdad no esperaba Quintás no les puedes hacer la pregunta del revés

Voz 23 27:09 vamos a intentar muy de acuerdo con Antoñito Romero efectivamente el pasado día veinticuatro horas ya tenía que haber salido a pedía perdón por me comentó luego el madridismo no madridismo es una ficción muy exigente de acuerdo pero también tenía que haber cobrado poco morro y haber dicho así siento así un calentón ya

Voz 0231 27:31 seis y mañana pide perdón dimite Florentino echan a Solari

Voz 11 27:35 a lo mejor no

Voz 19 27:37 a ver

Voz 27 27:42 no pues esa manera lo tiene claro Jesús de Guadalajara que no quiero que está claro que no bueno pues nada yo es que estoy viendo los fotos en internet la

Voz 1375 27:52 hace Jesús eh un abrazo y gracias por llamar a esta mañana buenas noches cuatro uno y ha sido la calidad ha sido un robo me río porque una vez más

Voz 0239 28:02 una vez más el presentador

Voz 1375 28:05 me dices Javi Blanco intentándolo que ya tenemos la diré

Voz 11 28:07 donde Félix en Irún que no lo voy a dar evidentemente para mandar esa camiseta de la Cultural tal vais a hacer pasar la vergüenza de recordar

Voz 16 28:18 ahora la pelota está en tu tejado en Internet

Voz 1 28:22 a ver si tiene solución treinta y nueve por ciento no tiene solución

Voz 1375 28:28 dando por

Voz 11 28:28 bueno yo que yendo con Jordi con Internet no tenía ninguna

Voz 0985 28:31 Antonio estarás contento de saborearlo

Voz 11 28:34 si podemos ganar algo este año se pueda arreglar el piso de con se puedan yo lo siento gallego porque te arrastraba la derrota diecinueve después de una manipulación de los votos denotaba haber sido votos muy currado preguntando retorciéndose a preguntas se puede retorcer las tesis ahí también es cierto que ha habido cree un par de oyentes que han empezado diciendo una cosa acabado ahí está el arte de

Voz 1375 29:03 con argumentos si efectivamente otra a fuerza de los robots de los robaba otros que bonitas palabras y se muy bonita un abrazo a los cuatro hasta luego