El Larguero (13/12/2018): Hablamos con Feddal, Roque Mesa y Campazzo

Voz 0933 00:00 muy buenas noches enhorabuena al Sevilla que ha ganado tres cero al Krasnodar y se mete primero de grupo enhorabuena al Villarreal que también se mete

Voz 1 00:46 de ganar dos cero al Spartak de Moscú como primero

Voz 0933 00:48 el grupo en el debut de Luis García Plaza en el banquillo y enhorabuena al

Voz 1670 00:53 Betis que ha empatado a cero en Luxemburgo ante el doodle Lange partido que acaba de terminar hice mete también como primero de grupo

Voz 1375 01:00 los tres más el Valencia que cae de la Champions y que también será cabeza de serie no representarán al fútbol

Voz 1670 01:05 año en la Europa League en directo ahora hoy con el resto de titulares en la portada del Larguero como siempre pero me pide paso Florencio Ordóñez en el estadio de Lange con protagonista del Betis hola Florencio

Voz 2 01:17 hola qué tal buena buenas noches malo desde el Yossi Bar Tel el Estadio Nacional de Luxemburgo aquí un valiente porque estamos aquí en las puertas del estadio a unos metros de lado tubos del Betis con tres

Voz 1 01:29 bajo cero en tus digo un vale

Voz 2 01:31 siente porque hombre no sólo ha tenido que jugar los noventa y tres minutos del del partido el Betis no ha podido ganar hoy pero la verdad es que el objetivo principal era primero clasificarse que ya venía clasificado después de grupos las noticias de Atenas eran tranquilizadoras porque el Milán perdía ahí para que lo ha tenía que no ganar ganase el Milán y el Betis

Voz 1 01:50 al final se mete como campeón de grupo y uno de los

Voz 2 01:52 protagonizas hoy es el que está ahora en sintonía del Larguero tu amigo Zhou fue Dahl

Voz 1670 01:59 me con tres bajo cero noventa Hamburgo estaba aguanta bien el frío

Voz 1 02:03 qué tal muy buenas pasa Manu cómo estás hombre me den y tú qué tal fue muy bien aquí haciendo Larguero esperando a hablar contigo en rapidito ahí aquí estamos en la gloria pero mira para solidarizarme Contigo contigo voy a bajar un poco la temperatura de los venga dale oye tres bajo cero I se mucho frío ahora verdad bueno bueno

Voz 3 02:23 ya sabes cómo es aquí se de Europa Europa

Voz 1 02:26 pero bueno en Marruecos hace cuando hace frío hace frío también en Marruecos no ata crea como sabía exactamente pasión menos bueno hoy enhorabuena porque

Voz 1670 02:35 bate a cero era más seguro la Victor

Voz 1 02:38 ya para para no sufrir pero viendo lo que ha hecho el Milan que ha quedado eliminado el empate aceros vale para pasar como primero

Voz 3 02:45 sí bueno la verdad es que no nos hemos centrado en el otro partido no nosotros hemos ido por el partido bonos como ya han hecho sus compañeros la las condiciones eran ahora lamentable en el campo parecía una pista de patinaje el bono estaba encerrado muy bien por dentro nos han dado las bandas que que era parte donde estaba la campo congelado y no hemos podido circular rápido porque teníamos que casi

Voz 1 03:09 durar eh

Voz 2 03:10 Alonso lo importante era no encajar que eso también lo habéis hecho bien y es verdad que era difícil jugar no corre por el frío por el campo por cómo estaba el rival tampoco ha puesto en demasiados aprietos no

Voz 3 03:21 no la verdad es que no había nosotros desde el primer momento nos hemos adaptado no porque en el fútbol hay que adaptarse a todas las condiciones no pero como bien sabe la gente que entiende un poco de fútbol estas situaciones son muy complicada no y al final para el fútbol que hace el equipo se le complica mucho no el tema pero lo hemos intentado hemos tenido nuestras ocasiones ello supongo que se alegraban con con empatar es sacar un puntito hoy evoca han hecho su trabajo también se defendió eh nosotros pues nos vamos contentos porque acabamos primeros de grupo no delante de dos históricos de Europa como el Milani ni siquiera cosas

Voz 1670 03:58 se mete Olympiacos segundo empatado a puntos con el Milán

Voz 1 04:00 qué queda repito fuera luego lo repasaremos todos los grupos

Voz 1670 04:03 el Milán queda fuera de la Europa League

Voz 1375 04:05 sigue existiendo es seguís teniendo Feddal las

Voz 1670 04:08 Natura pendiente del gol no hoy con Loren titular junto a Joaquín allá arriba

Voz 1 04:12 por detrás pero no es ese está siendo el talón de Aquiles este año

Voz 3 04:17 no no no yo no creo en eso saber la verdad es que los chavales están esforzando mucho bueno yo creo que que es más un tema mental a lo mejor de los delanteros que tenemos que están anclados con el que no que no sea central Álvaro pero yo creo que cuando metan dos tres goles seguidos yo creo que que ganar romper el hielo porque son delanteros con mucha capacidad con que trabajan a diario que se están esforzando al máximo bueno yo les deseo que tengan mucha suerte ojalá pronto puedan romper esa racha que que tanto hija tanto falta las las hay

Voz 1670 04:49 hay se iban alternando Loren que lleva tres goles los tres en Liga iba Sanabria iba Sergio León bueno entre todos eh tú qué tal para terminar sedal cómo va la temporada que nota qué nota le pone esa lo que llevas de temporada

Voz 3 05:00 bueno a ver contento no puedo estar no porque no estoy jugando te teniendo esa continuidad que me gustaría pero pero bueno tambor que por qué crees hombre no sea decisiones evidentemente no yo las respeto al cien por cien años estoy trabajando a diario para poder convencer pero bueno también se que salgo de una lesión muy importante que se me me he esforzado como cualquier persona que sea uno pues para volver lo más antes posible y Ivonne la verdad que tengo que que encontrar esa continuidad de con todo depende de mis también manos en trabajar en seguir mejorando eh cuando me da la oportunidad entrenador pues intentar aprovecharla

Voz 1670 05:37 a base a base de minutos que es lo que hace falta también hoy en tres

Voz 4 05:41 ahí Sinde Javi García hay tú no

Voz 3 05:43 sí la verdad que en rodajas importante pero Bono como bien te digo yo lo voy a competir a cualquiera que esté jugando bueno tengo muchas ganas de tener esa continuidad que tanto falta amenaza pero bueno al respetable lo está haciendo lo está haciendo francamente bien no está dándome minutos pero está claro que no tenga continuidad de partidos seguidos pero bueno paciencia seguir aprovechar todo lo que me venga ahí todos un regalo

Voz 1 06:07 calidad tiene sí seguro que volverá a estar allí unos minutos en el partido es importante este la última hay que dejo que hace frío de sorprende lo del Milan CEGAL

Voz 3 06:15 mucho la verdad que mucho y tengo un compañero que juega bueno me sabe mal por ellos porque es un club histórico

Voz 1670 06:24 qué le deseo que corazón que vuelva a lo que lo que

Voz 3 06:28 ha sido durante muchos años y la verdad que miran se merece estar entre los mejores

Voz 1 06:33 que consiste en el Parma con quién

Voz 3 06:35 con dos de Mauri Mavi por nada

Voz 1670 06:38 ahí quedan eliminados de de la Europa League el Betis pasa como I junto con el Sevilla y Villarreal que también se metió primeros de grupo federal me alegro de escucharte que vaya muy bien lo que cada temporada un abrazo fuerte y otro para Moratti

Voz 1 06:49 hasta luego federal el defensa del Betis en el decrece

Voz 1670 06:52 no de Florencio Ordóñez Florencio con los deberes hechos primero de grupo ya espera rival en el sorteo

Voz 2 06:57 sí de momento el Betis va muy bien fíjate que tuvo ahí una mala racha de resultados pero las cuatro victorias consecutivas en tres competiciones ni diez empate pero que le da con el campeón el ser campeón del grupo le da privilegios para el sorteo del próximo lunes a la una de la tarde de la Europa League y a ver que sigue haciendo que es capaz el equipo porque el domingo un partido muy interesante también en Barcelona frente al Espanyol de hecho de hecho mañana el equipo no vuelva a Sevilla es decir volvemos todos en la expedición para el avión en Barcelona para que se bajen los futbolistas y el cuerpo técnico el cuerpo técnico a Barcelona probarán lo Celso y canales que señalo en Sevilla porque no podían jugar por sanción imán di que fue reservado por el entrenador y ahí van a ir a tope para intentar cerrar el año con una victoria ante el Espanyol si es posible y también en el último partido en casa frente al Eibar porque las ambiciones y las exigencias del Betis son alta este año si se quiere que sea una temporada para la historia y que el equipo sea capaz de dar ese salto de calidad que desde hace mucho tiempo le viene demandando show numerosísimas afición que hoy por cierto en Maze quinientos en más de quiniela eh en esta gélida noche luxemburguesa han estado aquí animando a su equipo está deseando volver a Sevilla eh que ahí no hay trabajo pero no no no allí vamos a estar mucho más calentita no llegan cada vez quieres que te diga hablaremos un abrazo muy fuerte muy buen viaje de vuelta enhorabuena a los béticos y especialmente a los quinientos que han ido allí dejamos a

Voz 1 08:20 venció Ordóñez ya federal en el micrófono de la SER el marroquí pedazo de futbolista que acabará teniendo minutos porque calidad tiene es obra del central marroquí bueno cero cero para el Betis como digo queda en su grupo primero el Betis segundo Olympiacos pasan al sorteo de dieciseisavos de final en el grupo del Sevilla tres cero ha ganado el equipo de Machín dos dobles deben llevar y uno de Banega el Sevilla pasa como primero con doce puntos el Krasnodar pasa como segundo a pesar de haber perdido esta noche esta tarde noche en el Pizjuán Sevilla primero caras no

Voz 5 08:51 el segundo en el grupo G el Villarreal

Voz 1 08:55 el que ha ganado también al Spartak de Moscú dos cero con goles de cuece de Camby sí

Voz 1670 09:02 mete también como primero de grupo también empatado a puntos con el

Voz 1 09:04 el segundo con el Rapid de Viena esto en cuanto a los tres equipos españoles la gran sorpresa la eliminación de Milan otros grandes como el Arsenal o el Chelsea por supuesto estarán el sorteo luego lo repasamos todo con con Héctor González

Voz 1670 09:18 lema ha sabido esta tarde sorteo de la Copa del Rey

Voz 1 09:21 el Real Madrid quedó emparejado con el Leganés y el Fútbol Club Barcelona con el Levante eh el Madrid jugará primero en casa el Barça primero fuera el rostro emparejamientos Girona Atlético de Madrid Getafe Valladolid madre mía contra Jaime Mata tenía que vernos real Betis Real Sociedad el equipo de Setién que también estaba vivo en la Copa Atlético de Bilbao Sevilla el equipo de Machín de toca ir a San Mamés para empezar el Villarreal el equipo de Luis García Plaza recibirá al Espanyol para empezar el único equipo de Segunda que es el Sporting de Gijón lo único que queda vivo en la Copa le ha tocado con El Valencia la ida de estos partidos de Copa ocho nueve diez de enero la vuelta a la semana siguiente

Voz 1375 10:02 hace quince dieciséis diecisiete de en

Voz 1 10:05 pero prohibido emparejamientos de octavos de la Copa del Rey

Voz 1670 10:09 eh hoy el debate de los jueves va a

Voz 1 10:11 a tener una pregunta muy clara creéis que tiene solución el caso Isco enseguida Javi Herráez Antón Meana Nos cuentan la última hora la resaca en el día después de esa derrota en el Bernabéu ante el CSKA de lo que pasó ayer con Isco y la grada del Bernabéu en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta podéis ir llamando ya para debatir con Romero gallego Antón Meana Jordi Martí tiene solución el caso con el Real Madrid creéis que sí o crees que ya es irreversible e nueve cero dos catorce sesenta sesenta luego lo debatimos con vosotros hoy estábamos pendientes también de la situación de el Reus de la posible suspensión del Reus Córdoba de este fin de semana por los impagos que están sufriendo los jugadores pues bien la Federación no ha autorizado la solicitud de la Liga de suspender el partido se va a jugar este sábado según la Federación no se cumplen los requisitos establecidos reglamentariamente al respecto además cree que los jugadores pese a la difícil situación no van a actuar de manera poco profesional estancos que van a jugar dándolo todo en el partido sí que no se suspende ese partido noticia también de esta tarde Antiviolencia ha propuesto doscientos mil euros de sanción a Osasuna la clausura del estadio El Sadar durante un mes por mantener como socios a miembros de dar Gorri que han sido condenados penalmente permitiendo a algunos de ellos acceder al estadio en la presente

Voz 0933 11:25 temporada

Voz 1 11:26 es propuesta de Antiviolencia doscientos mil euros de sanción de multa clausura del estadio de El Sadar durante un mes fuera del fútbol hechos que han sido calificados como muy graves fuera del fútbol ha destacado el Real Madrid Barça en la Euroliga lo lo contaremos con Pacojó oigo Marta Casas le ha ganado el Real Madrid el segundo clásico de la temporada el primero en Liga ganó el Barça hoy Euroliga Real Madrid noventa y dos Barça sesenta y cinco dominio clarísimo de los de Pablo Laso casi de principio a fin y además el Baskonia ha ganado en Tel Aviv al Maccabi siete nueve ocho uno luego estarán por aquí Ramón

Voz 1670 12:02 un ves hay Manuel Jabois tendré

Voz 1 12:04 hemos también que hablar de pádel porque llega

Voz 5 12:07 el último evento del año el el

Voz 0933 13:15 sintonía de Europa League además del Betis casi subiéndose de

Voz 1670 13:19 al autobús para irse hacia el aeropuerto los jugadores del equipo verdiblanco en directo con Florencio Ordóñez con feudal en Luxemburgo pero antes de ese partido se han jugado los del Sevilla y el Villarreal está Boris ante Ortega hola muy buenas

Voz 9 13:33 qué tal mano buenas noches tres cero de los de mayor

Voz 1670 13:36 sin solventando bien el partido con dos goles deben ceder uno de Banega pero pendientes también de lo que pasaba en la grada como decíamos anoche no

Voz 9 13:43 claro francés a sólo un partido rápido para el Sevilla era lo importante en este caso ser ganar y ser primero de grupo los tuvimos contando todo estas últimas horas con respetadas posibilidad sevillano Europa pero había otro partido que se jugaba que era el de la grada después de la junta de accionistas del pasado lunes los rumores insistentes de negociaciones para vender el Sevilla o el paquete mayoritario de acciones soy Villa es de que vas a escuchar ahora se ha repetido varias veces casi haciendo hilo musical cuando no ha habido fútbol principio a la salida de los jugadores al descanso y al final esta es la respuesta de la grada a los movimientos accionariales en el club

Voz 1670 14:44 pues gritos muy mayoritarios eh muy

Voz 11 14:47 yo muy era muy mayoritario y además no

Voz 9 14:50 es que algo aislados quiero es este partido va a ser una vitalidad mientras no se aclare la situación allí algún gesto que varíe lo que parece que está encaminado a una venta en el medio plazo en el corto medio plazo y creo que esto va a ser una constante y que muchas noches

Voz 11 15:06 que no las próximas semanas hablaremos de la protesta

Voz 9 15:09 no sólo en el campo sin algunas que se organizar aquí incluso una propuesta de las bufandas antes del comienzo del partido al césped en señal de protesta también así que creo que los próximos Larguero este asunto próximo partido sirvió Girona el próximo domingo a las doce de la mañana va a cobrar mucha relevancia también en la vida social

Voz 1 15:26 insistimos en los que es lo que les venimos contando que para que se venda el club no sólo es una decisión de Pepe Castro Pepe Castro se tiene que poner de acuerdo con los otros cinco seis máximos accionistas del club entre todos ellos reúnen el capital suficiente para que se pueda vender el club si se ponen de acuerdo entre ellos como no recordaba Santi Ortega noche Pepe Castro José María del Nido eh pero ese siente que algo se está cociendo que os hemos contado y que ya veremos cuando se produce pero

Voz 12 15:51 eh es una realidad de la que

Voz 1 15:54 son conscientes los aficionados del Sevilla que se oponen a esa venta del club aunque me da que no van a poder evitarlo es era un par

Voz 1670 16:02 miedo en la grada el otro en el terreno de juego con buena nota para los de Machín como decía Santi

Voz 1 16:07 con los dos deben con el de Banega nunca

Voz 1670 16:09 la que está pone también habrá con Fran rojillo hola arranque qué tal hola Manu buenas noches buenas noches con uno de los hombres que hoy

Voz 0700 16:16 ha destacado también es repartido juego ha sido un magnífico manifiesto de Sevilla junto a Banega qué ha hecho tres goles un Sevilla que ha dado momento tranquilizado a la grada en cuanto a la clasificación por qué pasa como líder no ha pasado apuros en ninguna fase del partido de hecho quién te vas a saludar a estaba a punto incluso de marcar un auténtico golazo te saluda ya en El Larguero Roque Mesa

Voz 1 16:36 hola Roque buenas noches muy buenas noches

Voz 1670 16:39 que atraviesa eh

Voz 13 16:40 ya no es verdad que ha tenido que bajar un poquito más

Voz 1 16:44 ha fallado un poquito el punto de mira ahí bueno enhorabuena

Voz 1670 16:46 no victoria a primeros de grupo los deberes más que

Voz 13 16:49 esos no se sabíamos desde el principio que era un partido muy importante para nosotros que teníamos que ganar en casa bueno yo creo que el equipo salió fiscalizado desde los primeros diez minutos dos goles igual hemos apretado bien sabíamos que que este equipo juega muy bien lo hemos visto de aquí padrazo

Voz 1670 17:08 bueno la verdad es que con el trabajo hecho y muy pronto dos cero al descanso que era muy importante luego el portero también ha estado fantástico eh

Voz 13 17:15 sí bueno sabíamos que quiero un equipo complicado viene jugando muy bien nosotros hemos estado cien por cien concentrado durante todo el partido y eso era eso era la clave

Voz 1 17:25 eh está competiciones muy del Sevilla o el Sevilla es muy de esta competición he leído esta tarde el dato lleva el Sevilla diecisiete eliminatorias seguidas ganadas en esta competición

Voz 13 17:35 bueno no es casualidad no enseguida la verdad que esta competición Cela muy bien igual que esperemos que sigan siendo ha sido una acto muchos tiempos

Voz 1 17:43 pasa primero el Sevilla II el Krasnodar oye Roque es fácil jugar

Voz 13 17:47 y abstraerse de lo que ha pasado en la grada bueno nosotros como profesionales Almo No somos tonto tampoco sabemos lo que pasa fuera pero sí es verdad que nosotros desde el principio queríamos aislarnos de lo que pasa porque son cosas que a nosotros no no me incumbe aquí somos deportista al final lo que les incumbe nosotros lo que pasa en el ancho en el verde igual que yo creo que en este sentido el equipo ha respondido bastante bien la afición terminar los mismos proteger con el equipo y aquí

Voz 1670 18:17 te preocupa particularmente personalmente al vestuario del Sevilla le preocupa lo que le preocupa también a la afición o como tú dices y se va al Sevilla a manos de otro grupo inversor lo importante

Voz 13 18:27 es centrarse en el fútbol sólo eso bueno piénsalo

Voz 1 18:30 Vestuario si nosotros ahora mismo noveles

Voz 13 18:32 qué sentido no podemos controlar nada no no tenemos voz ni voto en este sentido nosotros simplemente no los ha traemos eso intentamos hacer lo que es la vamos a hacer que juegan al fútbol son con los que se tienen que

Voz 1670 18:46 no que entiende la preocupación de la gente

Voz 13 18:48 bueno como todo no al final esto no dejase en un equipo que que del Sevilla de donde la gente de Sevilla se siente muy identificada igual hay que entender todas las partes no tome

Voz 1 19:01 el Girona eh

Voz 13 19:02 sí partido complicado pero bueno vamos a intentar sacar otra punta en casa aquí lo buena Roque Moyá hace bueno

Voz 1 19:08 lo que me esa protagonista de este Sevilla tres cracks

Voz 1670 19:11 no dar cero con los deberes Roque pues eso más que hechos doce puntos primeros de grupo segundos en Liga pues novato no va nada mal pero sigue pesando lo extradeportivo

Voz 0700 19:20 sí aunque cabe destacar lo ha dicho nuestro protagoniza en la noche de hoy que que la afición ha estado vienen una cosa eh que los gritos a la grada o mejor dicho los gritos de la grada al palco han sido siempre en momentos en los que no tenían incidencia en el juego

Voz 1670 19:34 es decir en los prolegómenos del partido medio

Voz 0700 19:36 antes del partido y hasta casi los jugadores saliendo ya del túnel de vestuarios

Voz 1 19:40 luego han vuelto en el descanso porque durante eh

Voz 0700 19:43 el tiempo que la pelota está Don juegos sean dedicado a animar ya no parar de cantar dejarse la garganta por el Sevilla ya cuando estaba todo resuelto pues algún cántico sea oído tales como del campo del Sevilla no nos moverán entonando la famosa de Chanquete y el barco ya alguna que otra dedicada con con algún piropo Imre producirle a Pepe Castro y a la consejera Carolina Alex pero cuando el balón ha estado en juego y el Sevilla tenía que decidir este partido para meterse en la siguiente eliminatoria y superar la fase de grupos la grada de Zhao volcada con el equipo como siempre ha habido una animación tremenda por parte de los treinta y cuatro mil que hoy han venido

Voz 13 20:20 Sánchez Pizjuán abrazar rojillo otro fuerte

Voz 1670 20:23 nada dejamos ahí el banquillo ya santo Ortega un abrazo a los dos Victoria del Sevilla cerramos con el Villarreal ketamina grado en el estadio de la cerámica hay también pasa como primero de grupo en el estreno de Luis García Plaza en el banquillo Xavi Isidro hola

Voz 1 20:36 qué tal mano muy buenas pues si además siguiendo la tradición del Villarreal siete veces ha participado la fase de grupos y en las siete ha conseguido la clasificación esta vez no podía ser menos menos tenía que ganar para ser primero y la verdad es que lo ha hecho con dos goles de muy de tocó de Camby hablamos de Samu ya como algo habitual tanto en asistencias como mongoles se tiene sólo diecinueve años y lo está haciendo francamente bien gracias a Samu en parte ha conseguido ganar en el debut también de Luis García Plaza al frente del banquillo dos entrenamientos ha para afrontar este encuentro hombre muchos muchos cambios no ha habido muchas novedades y muchas pinceladas de Luis tampoco se han visto pero sí un cambio por ejemplo de sistema al cuatro cuatro dos clásico con muy conformes arriba en las bandas sorprendiendo sobre todo ese doble pivote tan defensivo en Cáceres y con Javi Fuego y la verdad es que le ha funcionado ha ganado el Villarreal dos cero no ha hecho su mejor partido ni mucho menos pero ha sido efectivo arriba que otras ocasiones hablábamos de muchos fallos de cara a gol en defensa hombre ha tenido bastante suerte porque el Spartak que en algunas ocasiones ha convertido Andrés en el mejor del partido pero al final ganó el Villarreal dos cero consigue el objetivo pasa como primero de grupo hoy estará el lunes en el sorteo satisfechos se marchaba Luis García Plaza después de esta primera victoria en su debut

Voz 1342 21:48 pues muchas cosas bien primero hemos ganado hay que estar muy contento a mí me ha tocado el partido pero bueno no es anteriores se clasifica hay otros resultados antes Kika Kerber que pertenecen al al cuerpo técnico y a los jugadores vale hubiera que la Liga no es ni mucho menos la que deseamos pero bueno en esta competición teníamos la oportunidad al verla en casa y muy contento de estar muy muy contentos y esperemos que que sea un comienzo de algo de dominio en Huesca

Voz 1 22:13 pues ojalá sea así Gemma la si la época de Luis García Plaza dure mucho tiempo que vaya con buenos resultados pero insisto creo que el Villarreal tendrá que mejorar todavía muchísimo en defensa curiosidades esta noche el Villarreal la pasa en el hotel de la ciudad deportiva concentrados mañana a las diez y media entrenamiento porque en cuarenta y ocho horas tienen que viajar y jugar en en Huesca así que veremos si consigue la segunda victoria de la temporada me abrazo Xavi hasta luego hasta luego bueno pues Sevilla Betis y Villarreal más el Valencia irán al sorteo de los dieciseisavos de final de la Europa League y sorteo de este próximo lunes después del de la Champions o la actos González muy buena muy buena yo haber huesos duros ya estaban el Chelsea y el Arsenal más los que caen de la Champions habido sorpresas hoy sobretodo una si el Milán

Voz 0074 22:57 ha caído tenía que perder de dos goles para caer eliminado ya caído en Grecia en Atenas tres a uno contra Olympiacos además con

Voz 1 23:05 bastante polémica arbitral se queja el Milán de que

Voz 0074 23:07 el uno cero viene en un córner que no es el tres uno del Olympiacos de un penalti bastante dudoso de

Voz 1670 23:13 es un abrazo que es un abrazo

Voz 1 23:15 el que no era vamos a abate sobre toros sí dice

Voz 0074 23:18 ha caído tres uno el el Milán hemos visto a Pepe Reina

Voz 1 23:20 mira ver pero intentando rematar en el córner para meter el gol porque un tres dos les metía los italianas y al final

Voz 0074 23:25 el bono invasión de campo de la aficionados griegos tres no pasa el Olympiacos como segundo en ese grupo del Betis y lo demás ya estaba todo más o menos resuelto el Chelsea ha empatado a dos en un partido intranscendente contra el

Voz 1670 23:36 Atón y o Morata titular pero no ha marcado

Voz 0074 23:39 esta pero se ha lesionado en el minuto cuarenta y cinco imágenes preocupantes porque se dolía de la rodilla mañana conoceremos el alcance de la lesión suerte pero ha dicho eso es la

Voz 1 23:48 noticia positiva que no reviste

Voz 0074 23:51 gravedad hacia el otro resultado destacado del día es el Arsenal uno Karabaj cero ya estaba clasificado el al lado Emery mucha bola a jóvenes promesas de la cantera gunner ha ganado uno cero con gol de la caset ir los bombos de lo que hablábamos el Villarreal el Sevilla el Betis y el Valencia se quedan en el bombo uno en el mismo en el que van a estar Arsenal Chelsea Inter y Nápoles evitan a los cuatro cocos en esta primera ronda en el bombo dos posibles rivales son el Bru

Voz 2 24:14 has el Fenerbahce el Galatasaray

Voz 0074 24:17 el Sporting de Portugal Shakhtar dones Viktoria Pilsen Krasnodar menos para el Sevilla que han compartido grupo Rennes Rapid de Viena menos para el Villarreal Bate Borisov Malmö Zurich Celtic de Glasgow Slavia de Praga y Olympiacos menos para el Betis así que yo creo que los rivales a evitar son la Lazio el Sporting de Portugal y Fenerbahce sobre todo por pudiera jugar a Turquía de esa os dieciseisavos que arranca la el partido de ida el catorce de febrero día de san Valen

Voz 1670 24:41 qué bonito día para empezar los partidos de la

Voz 1 24:44 Khalid vaya batacazo cómo estarán en Milán el batacazo de los dos equipos el Inter tercero en la Champions pasa la Europa League el Milan que partía con aspiraciones de ganar la competición queda fuera de la Europa League

Voz 0074 24:54 interina poles han caído a Europa League de la Champions sólo la lluvia el paso como primera la rama como segunda pero en un grupo contra

Voz 1 25:00 Estonia Pilsen y CSKA y en la Europa League

Voz 0074 25:02 el año pasado segunda el Milán se ha quedado fuera pero es que la Talanta que era el tercer equipo que sabía clasificado no llegue a jugar la fase de

Voz 0933 25:08 sí

Voz 1 25:08 qué bien viven los periodistas deportivos italianos te lo digo de qué calidad de vida aunque no les impidiera sobre todo prefiero lo nuestro

Voz 1670 25:15 cuando hasta la final ganándola la mayoría de los años pero es que se les han ido todos a las primeras

Voz 1 25:19 a las primeras regresa a Kojo Annan ha aclarado

Voz 0074 25:24 la Gazzetta ahora mismo con el partido en Milán

Voz 1 25:26 la madre de mi vida vaya batacazo del fútbol italiano en Europa bueno en seguida gracias Héctor chao dejamos el fútbol internacional enseguida vamos a ir al debate de los jueves El de hoy tiene una pregunta muy directa crees de verdad que tiene solución el caso Isco en el Real Madrid consolar y no está jugando nada con los compañeros parece que declaraciones como la de Marcelo no sé si nos dan pistas de cómo está la situación en El Vestuario ayer lo que pasó en el Bernabéu con la grada pitos al futbolista lo que dijo Isco bueno crees que tiene solución el caso bis con el Real Madrid sí o no nueve cero dos catorce sesenta sesenta enseguida Jordi Martí Antón Meana Antonio Romero Jesús Gallego llama ya que están ahí reservando el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta y enseguida hablamos

cadena SER bueno ya sabéis que todas las mañanas de los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias Ser aventureros verdad Chema

Voz 0933 30:13 a las doce de la noche una menos en Canal que esto es estar ahí los del debate

Voz 1670 30:22 para un poco por favor que también empezado el debate tiempo para para la información que Peinado ya los mandos espectacular bueno bueno una cosa

Voz 1 30:30 tan tremendo tremendo eh buena música buena información con Antón Meana y con Javi Herráez en el día después de lo del Madrid el CSKA de Moscú tres hola Javi Herráez muy buenas hola qué tal hermano muy buenas Don Antón Meana qué tal qué tal Carreño buenas noches bueno qué se cuece en el día después en ese vestuario hoy ha entrenado al equipo no los suplentes les hemos visto en Valdebebas como está Isco cómo está el vestuario Javi

Voz 25 30:54 es un día muy raro e de los más raros que yo recuerdo en el Real Madrid porque siguen insistiendo que Isco bueno no dice a la grada no esa esa ese desprecio hacia la grada no es así sino que esa

Voz 26 31:06 al a juez de línea el juez de fondo mejor

Voz 25 31:09 dicho el que no pita la falta con la jugada de Vinicio ese disco pero da igual no sea al final el público entiende que fue hacia él imágenes para todos los gustos pero se los labios la frase que tú anoche decías aquí en El Larguero la de que queréis y luego hay más cosas no que podemos interpretar como un insulto en cualquier caso Isco no ha querido hacer ningún tipo de en referencia a sus redes sociales en el día de hoy el club como digo pues e insiste en que no se dirige al público Easy al juez de fondo y lo que aquí se ve Manu claramente es que el bajón en el vestuario es absoluto después de esta debacle en el partido de ayer que no significa nada porque afortunadamente Madrid exprimió su grupo estamos al final lo mejor hasta la fecha para el Real Madrid sólo resultados a cinco puntos del Barça y metido en octavos de final de la Champions el sorteo del próximo lunes pero la sensación de un equipo frágil de un equipo que es el vigente campeón de Europa que aspira o quiere aspirar a todo pero que al final las cosas salen como vimos anoche en el Bernabéu empieza bien parece que Madrid va a ganar el partido a la primera el equipo se cae y se desconecta el asunto de Isco pues a lo vas a debatir pero hombre pinta muy bueno la verdad que no tiene no Isco Alarcón que Un fantástico futbolista un buen tío es como es nuestra forma de ser pero me consta que es un buen tío que nos arruga que ayer dio la cara incluso cuando las cosas iban mal pero que ahora mismo tiene muy complicado porque su técnico no confía en él claramente se lo dijo además en un entrenamiento conjunto aquí en la Cadena Ser que aunque jugara de la forma que quería Solari no le garantizaba que iba a jugar de inicio y de hecho no ha jugado nada más que los partidos de inicio el de Melilla el de ayer frente al CSKA de Moscú y el futuro al futuro Dios dirá pero menos hasta fea fea

Voz 1 32:53 E insisto en lo que algunos cuentan Tomé

Voz 1375 32:55 lo que se ha dicho hoy porque en el sorteo de la Copa donde ha estado Antón en la Federación se habla más de disco que el sorteo pero insisto es lo que decía anoche no hay una imagen que demuestre al cien por cien que se lo dice a los aficionados a mi me parece que se lo dice a la afición a mi me lo parece puede usted a mi me parece que eso lo dice la afición y es más a la afición también le parece que se lo dice a ellos porque a partir de ahí es cuando empiezan a quitarle a todo el partido ya ya no es nuestra opinión es la opinión es contamos algo que ha pasado en el Bernabéu que es que la afición del mal se le pita en esa jugada el momento concreto en el que mata porque no la pasa bueno ahí me invitan la reacción de ir diciéndole al árbitro pero qué pero qué queréis a mí no me encuentro mucho sentido que disco le diga al árbitro pero qué queréis hijos de tal es lo que sale en los labios a las imágenes de los compañeros de Movistar Plus lo que han recogido sus cámaras a mí no tiene mucho sentido que el árbitro sinceramente pero es mi opinión y en este caso mi opinión coincide con la mayoría de la grada el Santiago Bernabéu que a partir de ese momento como la grada del Bernabéu entiende que ese desaire ha sido a ellos pues a partir de ahí la empiezan a pitar siempre hay descubrieron que dice Javi otro a lo mejor se arruga a los esconde Isco a partir de ahí yo creo que hasta pidió más el balón con personalidad que quiere jugar que está cabreado porque no lo ponen pues que está hasta las narices de la de cómo le ha cambiado

Voz 1 34:25 la vida en tan pocas horas sienta pocos días

Voz 1375 34:27 pasando de un entrenador a otro igual mañana se va a Solari viene no sé quién es titular indiscutible es que es así pero ahora mismo está cabreado

Voz 27 34:36 está bueno pues lo que

Voz 1375 34:38 lo que sabemos que está pasando y lo que venimos contando cada

Voz 1 34:41 cada semana no hay buen feeling con Solari no juega

Voz 1375 34:43 después de ese desaire el público del Bernabéu entiende que es a ellos por eso el Bernabéu le pita Isco cada vez que toca la pelota de eso se habla hoy más que otra cosa en en la Federación no mucho más

Voz 0074 34:55 además de moda en el fútbol español han tomado la palabra Emilio Butragueño después de conocer que su rival será el Leganés en la siguiente ronda de Copa también ha hablado Guillermo Amor representante del Barça para valorar el enfrentamiento entre el Levante y el equipo de Valverde pero por ejemplo Butragueño hablando de los pitos considera que la clave es que ahora mismo todos estén unidos

Voz 0552 35:13 la unidad entendemos que es un elemento fundamental para seguir adelante para acercarnos a esos objetivos por lo tanto cuando los resultados no son como uno desea pues todavía mucho más no porque es la mejor manera de de salir de una situación que uno no no desea de esto pasa en todas las épocas Si por eso

Voz 1375 35:34 que tener calma ahí trabajar

Voz 0552 35:36 y confiar siempre que confiar en nuestros jugadores

Voz 0074 35:38 hablamos Butragueño y un minuto después tomó la palabra Guillermo Amor dos compañeros uno de Mediaset Álvaro Montero y otro de la Sexta Julio Suárez le preguntaban morisco irse defendía amor más o menos como podía para no meterse en un lío Hinault parecer que está bañando en un ojo

Voz 1 35:55 al jugador malagueño eso todo estos temas

Voz 23 35:57 que hoy toca Copa actualmente los tema parado yo estoy buscando que me gustan mucho futbolistas futbolistas me gusta mucho los del Barça nosotros tenemos futbolistas fantasma

Voz 1375 36:16 ticos si no once sino veinte y pico tengo

Voz 23 36:19 es una plantilla estupenda que es lo que cuenta

Voz 0074 36:22 mañana como le gusta a Javi Herráez más sesión de Isco en la sala de prensa porque habla otra vez Solari a las diez y media de la mañana yo creo que su análisis que tienen la llave porque Isco no va a cambiar y ha sido muy bueno como es con entrenadores que han entendido si Solari quiere entenderle podremos ver al mejor disco de Solari no quiere cambiar que está en su derecho seguirá en el banquillo y apostando por otra gente en el equipo inicial

Voz 27 36:47 así será veremos a ver qué pasa

Voz 1375 36:50 dentro disco no ha dicho nada y supongo que es el que mejor el único el único que de verdad saben el único que de verdad sabe qué qué pasó en ese momento que la mayoría hemos entendido como un desaire a la afición incluyendo la propia afición

Voz 25 37:03 y qué debería hablar que si lo si creo que será lo mejor para él salió ayer lo dije me cae muy bien Isco y me parece que es un mal magnífico futbolista pero sí ayer el público entiende que es contra él con el que contará que va dirigido disco tiene que decir algo o sea es que es así osado por muy cabreado que estés por mucha razón que tenga las por mucha puñeta que te haga tu entrenador que será está haciendo que esa es la verdad da igual os al final de la formas también importan en esto tiene que dar un paso hacia delante estoy yo

Voz 1 37:31 porque hablará tarde o temprano ídolo explicará y lo aclarará y dirá lo que crea oportuno

Voz 1375 37:36 repito que aunque podemos estar equivocados yo creo que la afición pero no hay una imagen que demuestre cien por cien que es a la afición

Voz 0985 37:45 tampoco hay ninguna imagen que demuestre que no es a la afición ninguna no hay ninguna imagen que demuestre que no es a la afición solamente

Voz 1375 37:57 y enseguida al debate que están ya por ahí preparados y Jordi Martí el propio Antón Meana que se queda por aquí Antonio

Voz 1 38:06 a Jesús Gallo hasta mañana Javier Herráez

Voz 25 38:09 tú coges enfada ahí metido

Voz 1 38:12 un abrazo hasta mañana a Javi hasta

Voz 1375 38:14 lo más cosas que hay que destacar en un día en el que ya hemos contra los emparejamientos de la Copa donde se ha hablado también de un partido España que tiene una fecha pero que no se sabe cuál sí

Voz 0074 38:24 porque tú contaste en El Larguero que Luis Rubiales cuando fuera presidente llevaría a la selección española a Gijón para homenajear a Quini estaba todo preparado para que ese partido se jugará el próximo mes de marzo Pues bien la la Federación aplaza el homenaje a Quini se va a realizar pero no va a ser ni en el mes de marzo Nin el siguiente parón de junio en el mes de marzo el Sporting juega en El Molinón ese fin de semana derbi contra el Oviedo sea fijado el partido de España contra Noruega por la UEFA para el sábado no habría tiempo material de hacer un partido oficial de España el sábado y un derbi asturiano el domingo entonces ese partido España en Noruega no va a ser en Gijón

Voz 1375 39:04 en el mes de junio España

Voz 0074 39:06 haga contra Suecia tampoco va a ser en Gijón porque jornada de Liga en Segunda División te comentaba desde Dublín el día que fue el sorteo que ese partido huele bastante a Mestalla lo ha pedido el Valencia para el centenario del club ché allí como pronto España podría jugar en Gijón el homenaje a Quini partido oficial contra Islas Feroe en septiembre descartado marzo descartado junio para que España juegue en Gijón el homenaje a Kimi

Voz 1375 39:33 el portal de que esa idea no se en tierra sino que se pospone esa idea de la Federación y de Luis Rubiales de homenajear a al Brujo Quini en su estadio en El Molinón sigue adelante y allí jugar a la selección española con y no sé qué más

Voz 0074 39:46 que Luis Enrique Gijón que jugó por ejemplo un España Islas Feroe en el Molinón marcó has hecho bueno será una buena hilar el partido que repetimos lo cuenta El Larguero no va a ser en marzo Innova ser en junio el partido que España vaya a Gijón

Voz 1375 40:03 está hasta luego hasta ahora hasta ahora hasta dentro nada

Voz 1670 40:05 el debate está por ahí Santiago allí en Barcelona hola qué tal

Voz 25 40:07 qué queda al Manu cómo estás Mora pendientes de varios

Voz 1375 40:10 además entre otros a las declaraciones que ha hecho Jordi Alba que merece la pena que es

Voz 25 40:15 sí en la presentación de sus botas un acto de Adidas que lo ha usado Jordi Alba para calmar un poco el caso de melé le ha echado un capote el lateral al extremo francés dice que nunca ha habido malos rollos en el vestuario con Denver escucha le un juego

Voz 3 40:30 ahora lo importante para nuestra otro joven que al final pues pues bueno todo el mundo se puede equivocar pero dentro del vestuario nunca nunca había malos rollos hacia hacia en este caso hacia la ley al final también pues está

Voz 25 40:43 cumpliendo en el terreno de juego todo lo que

Voz 3 40:46 se pueda mejorar fuera pues mucho mejor pero pero estamos contentos con él

Voz 0985 40:50 a Jordi Alba que además

Voz 25 40:53 además de esto ha pasado la pelota al tejado el club sobre su renovación dice que quiere terminar su carrera en el Barça pero que ahora todo depende del club que de él ya no depende de Nava que

Voz 1 41:03 no voy a hacer nada más también

Voz 25 41:05 dicho Manu esto sobre una hipotética llegada se está rumoreando estos días aquí en Barcelona

Voz 1389 41:11 de Álvaro Morata al Barça esto ha dicho Jordi Alba

Voz 3 41:14 Morata es un jugador que tengo un aprecio enorme que lleva muchos años en la élite aún a un grandísimo nivel y al final es una decisión del club del Barcelona que quiera ficharlo no como a él como a cualquier jugador no siempre que fuera verdad interés pues

Voz 1670 41:31 sería bien recibido como como lo son todos los compañeros pues abriendo un poquito a poquito bastante no vamos encantado de que se pudiera ir al

Voz 1389 41:41 yo os digo sí la verdad es que sí es lo que he hecho

Voz 25 41:44 hoy Jordi Alba en la presentación de de sus

Voz 1 41:46 tras también preocupación con un Titín no no

Voz 1670 41:49 no no están muy convencidos tampoco de de del rendimiento futbolístico por supuesto fuera de toda duda pero hay alguna preocupación en torno a la vida del francés