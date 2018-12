Andrés Suárez: "Me ha emocionado que me hayas saludado con un buenas noches robaliza"

Voz 1 00:00 roba liga rivaliza pues vamos a irnos con rivaliza a Galicia suele preguntar a los oyentes siempre al principio quiénes el Faro de subida qué relación tienen con los faros con el mar pero voy a esperar contigo quiero que nos vayamos a un coche donde vayan tus padres han donde esté circulando por una carretera comarcal tu padre lleve una cinta de música que estaréis oyendo a Juan Luis Guerra

Voz 2 00:37 entre entre bueno pero espero poder decirlo creo que ya se nota que soy gallego en en los dos bandos veo hablando entre Ferrol y pan Tim veinticuatro kilómetros de carretera comarcal crecí entre bueno se del ochenta y tres inevitablemente los decenas dos de casetes que llevaba Mis padres de Franco Battiato Antonio Vega pasando por y dos los piratas Milladoiro pero la que más eso no fue Areitio de Juan Luis Guerra

Voz 1 01:06 tus padres tenían un gusto musical parecido

Voz 2 01:09 mi madre canta muy bien mi padre escucha muy bien entonces hecho Mi madre cantó durante un tiempo entonces en eso no discutían la verdad ese eran momentos de paz en paisaje entre Celta y vikinga no

Voz 1 01:22 sí sí nos vamos a tu casa esa casa gallega en pan teen como la describe es a qué olía a que sonaba

Voz 2 01:32 Mar Mi jardín jardinera de arena infancia cantada Mi abuelo se llegó a cantar de una manera más seria que mi madre incluso no sólo le falló la memoria sino también el pulmón tenía un cuarto de pulmón útil vivo cantada hacia la habitación de su nieto que era yo y la pared vibraba no exagero en absoluto los recuerdos de mayor quería ser pared vibrante por mi abuela y los recuerdos que tengo son los de los boleros y los tangos que cantaban Los Rosales es un nieto no te Manuel me realmente esto poca gente lo sabe mi abuelo se llamaba mundo tengo una canción que se llama rusa y Manuel la gente piensa que no se llevó les llamaba Mundi soledad en ese binomio esta nacen todas las canciones no ya era cantautor antes de nacer pero título lea esa canción dedicada a ellos Rossi mano que esto cara algo sino de

Voz 1 02:23 esa canción puedes tocar algo que te recuerde a tu abuelo mundo

Voz 3 02:33 no esto es masa milagro kurdos Un tenerla almas sólo tengo Easyjet no puedo verte

Voz 2 02:44 por qué Dios me hizo querer dice

Voz 4 02:47 verdad hacerme sufrir es

Voz 1 02:53 hasta ahí me otro porque te recuerda tanto a él

Voz 2 02:58 la cantaba cada mañana se había olvidado de número de sus hijos de sus nietos de sus amores de esos paisajes pero no de de las letras de esas canciones comenzaba el día con esa canción diariamente este último día de Alzheimer

Voz 1 03:11 quizá alguno de nuestros oyentes para sí Ferreras ha reconocido en la voz Andrés Suárez

Voz 2 03:17 es que me gracias gracias por presentarme porque nunca me habían llamado lubina ninguna entreviste rivaliza es lubina y entonces me encantó buenas noches rivalizan estaba esto un programa distinto el tuyo a cualquier programa del mundo y es que tengo tanta morriña estoy muy feliz en Madrid pero tengo mucha morriña mi padres marinero mi abuelo por parte de padre era marinero entonces con esta morriña cuando no hay gestos cero niño lubina rivaliza ahora sé que decirlo

Voz 1 03:43 momento de preguntarte qué relación tienes con el mar

Voz 2 03:46 yo nací a mucha honra en el muelle de Ferrol en el ochenta y tres pero a los tres años como te dije me bueno enfermen Nos vamos a vivir a sin antigua es una aldea de no sé cuántos habitantes no muchos eh no bueno es una playa kilométrica preciosa campeonato del mundo sur se hace allí no tela te te invito es un lugar paradisiaco entonces crecí de los tres a los dieciocho años allí entre caballos salvajes entre olas salvajes entre canciones entonces mi como te digo mi mi infancia fue salitre de humedad de frío constante entre no había más que sus guitarras allí Éramos cinco amigos que nos metíamos en el agua todos los días del año fuiste plenamente feliz por eso hablo tanto de Galicia y me encanta tengo la oportunidad de defenderme porque hay hay madrileños que me da mucha caña no me parece que está mal en Madrid yo madrileño votó domina cantara el metro dormía en un cajero de Tetuán sin saber lo que era un metro hacía transbordo saliera calle volvía a entrar perdía dinero unos metros le debo todo el Libertad ocho para los deportes pero unos de monje donde respira todavía yo soy más gallego que cantante que era Andrés que es la morriña este estado permanente nostálgico de felicidad no necesariamente triste pero pero sí de recuerdo no conozco a ningún gallego que hablen mal de Galicia no conozco ningún gallego conocía a lo largo de dieciocho años de de procesión en en Cuba en Argentina Gallego en la Luna no que no caiga una lágrima hablando de su tierra ese es estado de de de regreso constante yo era voluntario

Voz 1 05:17 sí la morriña tiene una música

Voz 6 05:21 que que musicales buenas

Voz 5 05:25 tú quitas y elude hay luz

Voz 4 05:33 de

Voz 5 05:34 sí saldré a vamos a ver

Voz 2 05:48 vela Trini

Voz 4 05:50 que

Voz 5 05:52 crujir edad viven ya

Voz 3 05:56 no así que dadas es que

Voz 1 06:04 y qué es la saudade

Voz 2 06:09 hay distintas interpretaciones yo pienso que las saludable que maravilla estar ahora me voy a emocionar al final lo vas a conseguir era saudade yo pienso que es ese la morriña puede tener una connotación triste melancólica a ratos depresiva Nos ayuda de no saudade yo pienso que es el el el olor exacto al que vuelves cuando eres feliz el color el sabor Galicia somos de comer y beber bien

Voz 1 06:33 Andrés has citado has citado Madrid has dicho dormía en el metro perdí dinero le debo mucho a esta ciudad

Voz 2 06:44 en qué momento te plantas aquí con la guitarra veinte años tengo treinta y cinco mil llevábamos así que hace quince entre un cajero Tetuán y el sofá de mi amigo Miguel espero ustedes escuchando Miguel gracias por aquellos años ah pues fui manteniendo me yo yo durante muchos años a mucha honra hagan trabaje la BBC bodas bautizos comuniones el orquesta no hay vídeos para mi suerte de eso pero vivía era hacer versiones de Juan Luis Guerra de de maestros de mucha gente y eso en Galicia que es la tierra de las orquestas te permite un fondo económico te permite subsistir un tiempo aquí mientras cantas en El Rincón del Arte Nuevo en el bandos ciento uno si es que aún existe intentarán dos personas no entonces

Voz 1 07:23 eh

Voz 2 07:24 es inevitablemente uno echa se siente muy sólo en un lugar tan tan gigante no entiende esto de cinco carriles en cada sentido viniendo de Panticosa y y bueno son recuerdos me dice el maestro Javier Ruibal Quino da la vida por un sueño no fue complicado como supongo que en tu trabajo y en todos estar llegar hasta donde estoy ahora pero yo creo que me trajo el corazón el alma Sabine vine sin dudarlo creía mucho en mi Sáenz Andrés

Voz 1 07:51 que este programa va de los vecinos estamos durante toda la noche girando alrededor de ese concepto vecinal como eran tus vecinos el pan teen como han sido los de Madrid como son los de ahora que vive a las afueras

Voz 2 08:07 creo que la primera la segunda foto que tengo en el Instagram es una foto dividida entre las vacas debe de pantera que están al lado las vacas y los caballos bien hoy el primer paisaje tuve Lavapiés que yo viví seis años la Corral un primero entonces dije distintas realidades no imagínate el cambio es decir en Pandillo vivo hace a metros del mar de la playa en una ladera de una montaña no muy cerca de la carretera comarcal como bien decías y al llegar a mano no fue mi primer primera viviendo en Lavapiés pero sí le tengo mucho cariño esos últimos seis años aquí en el centro a día de hoy más música en directo en la calle que maravilla tuve problemas con todos mis vecinos incluso yo creo que ellos conmigo sin yo quererlo porque era de componer de noche ahora no escribo con un cazo por la mañana pero fui bastante coñazo lo reconozco entonces aquello era

Voz 1 08:57 de los que decían que dormir es de cobardes

Voz 2 09:00 yo es que quiere dormir era tan aburrido tenía tantas ganas de vivir y de vivir tan apasionadamente y salir tan repleto de cicatrices como ahora no entonces tenía mucha curiosidad con con mucha sed comenta años el Libertad ocho el Galileo Clamores aquellos bares prohibidos de cara con los poetas malditos aquello era maravilloso no lo viví muy intensamente hablábamos antes pues de referentes como Tontxu Ismael Serrano muchísima gente con la que compartí noches fui muy feliz no a día de hoy mi realidad es otra es otro Madrid yo creo es de un pequeño Galicia entre Madrid En la sierra en Torrelodones y me llevo mejor con los vecinos ya no me echan la bronca por la guitarra tengo un estudio grabación llamado Mora Ayman a Lugo a una casa con puertas abiertas para quien quiera entrar pero pero la verdad es que agradezco muchísimo la tolerancia los recintos en esta ciudad distintas casas han tenido conmigo porque uno no sabe cuando llegan las musas que haberlas haylas

Voz 1 09:57 tú tuviste una historia de amor tan demoledora que te dio para buenas canciones no

Voz 2 10:02 es que esa es que pase estoy en un momento ahora mismo de un momento muy feliz no fue un rato me me paraba alguien por la calle decía joder tío dale iba con mi compañera Blair dijo tengo unas ganas de que tengas una depresión después yo te deseo el bien es decir está maravilloso es de José Alfredo Jiménez el dolor la ir a la melancolía en las canciones estoy hablando aquel José Alfredo de que te den lo que no puede darte aunque yo te haya dado de todo es tan necesario a día de hoy o mono por lo menos en mi caso estando también y tan feliz me ahorro muchas cosas no público todo lo que canta y no quiero hablar permanentemente del amor la LUV la felicidad y el sexo me dedico practicarlo no ha describirlo cuando te dejan cuando te engañan cuando pierdes la partida de tu vida entonces si escribes esas canciones que a mí me interesan las de Aute Serrat Sabina los maestros son los que más me interesa entonces conocí los límites del amor por lo tanto de la de dolor pasé nueve meses bueno encerrado en un piso en un primero de Lavapiés con la persiana baja sin salir de casa escribiendo dos discos ya no me apetece hablar de mi ex mucho de tratar de demostrar que que que por la mañana con cafés escribía mejor enterando se de todo no no me arrepiento de aquellas canciones pero no estoy muy de acuerdo con el público en general tienes que hacer lo que te dé la gana es decir no puede ser que la gente reivindique el tu parte melancólica triste y cuando acuda a ese lugar te diga oye estas demasiado tristes canciones alegres

Voz 1 11:32 pero es que te paso eso que el público

Voz 2 11:35 eso es imposible estar de acuerdo es decir me pasó porque esto último disco desde una ventana el séptimo más luminoso no te ves no te voy a decir que sea un disco alegre porque cualquiera que lo pueden llamarte ahora hay decirnos cuatro cosas no es eso pero está alguien otro Estado no de momento no es raro que vaya bares no porque no no no no me alegro la musica de visita a los viejos amigos pero no me apetece es como que ya pasó esa etapa no etcétera treinta y cinco años noche borracho en el barrio de música en directo no me apetece en absoluto

Voz 1 12:08 quizá quizá también a aquello fue una forma de sacarle algo positivo al dolor porque en realidad todos vivimos situaciones así quién tiene oportunidad de crear a parte sacar sus demonios afuera que también está muy bien probablemente aquello fue un punto de inflexión en tu en tu trayectoria musical y ahora estás en otro momento pero le debes mucho aquello sino tu hubiera pasado ahora no podríamos estar aquí charlando de que ahora tienes un disco mucho más luminoso

Voz 2 12:37 absolutamente abrazo el premio de aquellas noches aunque haya canciones que aún me hagan llorar aunque haya olvidado a esa persona mi música y mi trabajo es algo tan mágico que durante tres minutos vuelve es así olor a ese momento a a la cama o al beso al paseo a vuelves él de modo que en Rossi Manuel vuelvo a la célula de Mis abuelos yo lo que canto lo ves se lo viví lo conocí no me inventé ninguna historia se ha sido intenso hizo mucho daño y entonces me encanta revivirlo a veces te emocionas al escenario pero ya fue salió una canción yo creo que tú también amasaba la palabra hablada escrita cantada narrada Iniesta

Voz 1 13:16 qué canción quieres poner ahora mismo en El Faro después de esta este francamente conversación que hemos mantenido

Voz 3 13:30 acuérdese de mí con el paso de los años

Voz 5 13:37 no por mí crearan y misma no

Voz 3 13:39 sí

Voz 8 13:45 yo lo veo desde mi

Voz 5 13:50 cuando una niña Electra antes

Voz 3 13:55 sin guitarra en el jardín

Voz 5 14:02 no más sin escalera cuando busques piso de medias si no no quieras dormir por beber dormir a tu pareja

Voz 3 14:17 quizá me entiendas

Voz 8 14:22 verde es mi

Voz 9 14:27 yo vine de

Voz 5 14:31 Ci U desafiando doble a ofrecer dos

Voz 3 14:40 las mujeres que Moody

Voz 10 14:45 tal vez volvamos a vernos icónica de ver eso una

Voz 3 14:55 tu padre viril

Voz 5 15:02 una escapando de sí mismas

Voz 10 15:10 pasa con mi

Voz 5 15:14 a escondidas porque no te ahora cuando una quieras que te quiero del cuando sientas terrenos que estábamos

Voz 7 15:29 sacó Bardal en mí

Voz 12 15:35 de Escudero desde mi

Voz 6 15:49 hacia delante

Voz 1 15:52 Andrés hemos hablado un montón de referentes has citado a los referentes que son casi de tu generación poquito mayores que tú pero de tu generación ah has dicho muchas veces la moción que supuso para compartir escenario con Serrat o con Milanés yo te quiero hablar sin embargo de un referente que me ha gustado mucho que lo tengas que es Robe Iniesta Extremoduro

Voz 2 16:18 pero este es un genio a Robe Iniesta está las cintas del coche inicial alucinaba amistades con Extremoduro me llevan conceptos de modelo con trece años en Ferrol peronista es un genio Robe Iniesta sabes qué pasa creo que a veces somos caemos en el error de desierta en cainitas y tan ridículos con perdón de rendir homenaje muerte cuando Robe Iniesta no esté ojalá pase muchísimos años para esto y atenderá su su plaza su calle será estudiado en la en los colegios porque no lo hacemos ahora Robe Iniesta me parece un genio absoluto de la palabra de la canción es historia la música de este país pese a quién la pese y ojalá tenga la oportunidad algún día de de poder al menos conocerlo decirle que me ha marcado

Voz 1 16:58 nosotros aquí en el farol le tenemos como referencia y lo hemos escuchado un montón de veces las composiciones de Rove también que ha hecho después en solitario en quién piensas cuando cierras los ojos innecesarias acordar de de alguien que ha marcado tu vida la de ese faro metafórico

Voz 2 17:21 pregunta maravillosa yo creo que emitió Manolo esto nunca nunca me lo habían preguntado creo yo me tiene Manolo fue demasiado pronto

Voz 1 17:29 sí

Voz 2 17:29 hermano de mi padre y maestro de de tantas cosas que jamás conté evidentemente esta Mis abuelos está muchísima gente con la que me acuerdo mucho de las dos noches que compartí con Antonio Vega lo he hecho demasiado de menos ojalá hubiera podido conocieran Enrique Urquijo Antonio Flores a gente que también me marcó al igual que robe pero nunca había contestado públicamente que emitió Manolo Loché muchos menos si te agradezco la pregunta me estoy acordando ahora es un recuerdo muy dulce

Voz 1 18:01 osea que despedirlos en esta noche que hemos compartido con tu música con tu voz con tus recuerdos con tu morriña con saudade con tu nueva luz y que te voy a dejar que pongas la música que quieras a este a esta despedida aunque tenemos un montón de noche para hablar con los oyentes acerca de los vecinos es raciones con lo que les rodea pero

Voz 2 18:26 pero con qué con qué Nos vamos Andrés quiero darte las gracias por por bueno por programas distintos lugares especiales por el regreso cantado a casa porque lo dije fuera me lo digo ahora no hay música en directo ya no dejan cantar estoy haciendo por suerte mucha promoción me encanta la promo os debemos mucho lo que nos dedicamos a esto pero llega es que no ya tengo el disco no dejan encantar no así que vendía sea tu programa hay tu luz también con con permiso el tiempo que nos quede a Robe Iniesta

Voz 3 18:57 acuerdo de ver hartos

Voz 13 19:06 no puedo

Voz 5 19:07 por mí aquí

Voz 3 19:12 que me siento viejo por otro nuevo Seat

Voz 5 19:22 ya puedo tú me vuelvo a perder entre

Voz 15 19:31 me vuelvo a que sí

Voz 5 19:38 tanto

Voz 10 19:42 a perder el tiempo de tanto brillo hutu dentro

Voz 3 19:57 el que él me siento mejor

Voz 5 20:03 pero no

Voz 16 20:06 no vuelvo

Voz 14 20:10 no

Voz 3 20:11 Baker