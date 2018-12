Un mal día lo tiene cualquiera (14-12-2018): Recordar el peor día de tu vida durante 40 años es masoquismo

Voz 1

00:00

ser una de las personas más poderosas del siglo XIX probablemente la monarca más influyente de todo el planeta sin duda debía tener sus ventajas pero eso no quita que hace ciento cincuenta y siete años la reina Victoria se sintiese como la persona más desgraciada del mundo por qué pues porque el catorce de diciembre de mil ochocientos sesenta y uno murió su gran amor su marido el príncipe Alberto que tenía sólo cuarenta y dos años Victoria Alberto llevaban veintiún años casados y según todos los testimonios la reina emperatriz estuvo enamorada de su marido desde el primer hasta el último día me refiero al último día de ella porque si bien sobrevivió a su esposo durante cuarenta años nunca dejó de llevar luto por él además exigió que sus aposentos en todos sus palacios se conservarán exactamente como él los dejo que los sirvientes lleva el agua caliente toallas cada mañana como cuando su difunto marido estaba vivo que él había pedido que no lo hiciera la Reina erigió varios monumentos y edificios en su memoria hasta el punto de que Charles Dickens escritor llegó a exclamar que haría falta vivir en una cueva para no encontrarse con su recuerdo entre los más destacados que podemos seguir viviendo en Londres está el auditorio del juego Memorial que tiene justo enfrente en los Jardines de Kensington así que piensa que si bien es cierto que no estás gobernando medio mundo tampoco tienes por delante cuarenta años de luto sembrando tu país de estatuas