"No nos callarán". Un libro que cuenta los 40 años de historia de la FAPA 'Giner de los Ríos'

Voz 1 00:00 parecían muertas pero estaban observando hip hop maleducado e incorrecto únete a mí bando vuelven las capillas los gesto serio y el puño en alto aquí no bailar sus fallos los crucifican crucificados así es como lo hacemos pesado en las de programa

Voz 0867 00:14 en septiembre del año dos mil once una persona a la que tenemos especial cariño La Ventana de Madrid hecho yen sumó su voz en directo cantando contra los recortes en Educación que planteaba en aquel entonces el Gobierno de Esperanza Aguirre y su consejera estrella entonces de Educación Lucía Figar

Voz 1 00:29 nos debemos serlo Traffic creamos con ideas de cambio nos quieren convencer de que está controlado eran años de

Voz 0867 00:36 mucha presión política seguro que se acuerdan de las camisetas verdes de las protestas en defensa de la educación de directores de centros que fueron apartados de profesores señalados todo en mitad de un plan dirigido básicamente a favorecer los intereses de la privada o de la enseñanza concertada bajo la excusa de la libertad de los padres para elegir sus

Voz 2 00:56 la huelga es absurda irracional y política lo que les digo esto es un ensayo general de lo que van a hacer la oposición en los sindicatos cuando ganemos las elecciones yo creo que le vamos a hacer anchas son nuestras espaldas

Voz 1 01:09 allí el alcalde de Valladolid los políticos no saben cuan mal tardes hemos compartido en este programa con nuestro invitado José Luis Pazos qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 0867 01:19 el presidente de de la FAPA Giner de los Ríos también de Ceapa luchó en la calle en los despachos y ahora se ha retirado de la primera línea ha tenido eso sí un poquito de tiempo en estos meses de hipotético descanso no para para escribir un libro que tenemos aquí delante titulado No nos calle harán que es un libro que recopila la historia de esta lucha la historia de esta defensa de la educación pública en Madrid durante cuarenta años un libro que has escrito junto a Isabel Blanco y a José Antonio López

Voz 3 01:48 sí bueno yo escrito la introducción y desde luego han participado en la en los textos porque son parte de la memoria de esta organización libro se centra obviamente en los últimos tres lustros lo que pasa es que arrancamos con los antecedentes de la organización en un momento en el que se funda para que cualquier lector que no conozca la FAPA sepa exactamente qué es cuando empezó por qué y con qué objetivos y bueno evidentemente libros ascenderán a parte que yo he vivido no porque la viviera yo sino porque es la que puedo contar no puedo contar aquello que no me voy personalmente no

Voz 0867 02:23 ahora te voy a preguntar algunas de esas etapas fases históricas de la FAPA pero escuchábamos antes Esperanza Aguirre esta etapa de la Marea Verde la etapa final de Esperanza Aguirre en la amenaza constante sobre la enseñanza pública fue la peor que viviste al frente de la sentirnos de tanta presión que os dieron ganas de tirar la toalla libro en el libro habléis de de una lucha dura y cruel

Voz 3 02:47 bueno el libro ve la luz en el año dos mil dieciocho porque cumple se cumplen diez años del ataque que Esperanza Aguirre hizo precisamente contra la FAPA Giner de los Ríos que es el fondo del libro lo que contamos es el el ataque descarnado e injusto que la el Gobierno de Esperanza Aguirre una parte del Partido Popular porque yo sí quiero dejar claro que entendemos las organizaciones entendemos que no todos los los partidos son completamente homogéneos y todas las personas actúan igual pero sí una parte que ahora parece volver

Voz 4 03:19 del del equipo Aguirre Eden modelo Aguirre

Voz 3 03:23 dos mil ocho atacó sin cuartel a la organización porque lo hizo precisamente porque llevaba gobernando es dos mil tres se encontraba ante sus políticas siempre una organización no la única por supuesto pero una organización de padres y madres que le molestaba más que que fuera de sindicatos que decía que por ahí no que íbamos por mal camino claro dijo Bono pues tengo que acabar con ellos porque sino esta gente me va a dar muchos quebraderos de cabeza como evidentemente le vimos cuando llegó el dos mil once pensaba que ya había acabado con nosotros en el libro se cuenta que hizo durante esos tres años Isère encontró con que no me apena daba que iba a poner a los padres y las madres enfrente de los docentes y se encontró con esta marea verde que constituimos a mí que fue precisamente la unidad de acción de docentes y familias que desbarató buena parte de sus planes aunque no le guste ella perdió la batalla se lo dijimos en su día en un acto además que que aparece reflejado en el libro se lo dijimos que no sabíamos el tiempo que le quedaba asignan seis meses un año y medio pero que ella se marcharía y las familias seguiríamos peleando por la educado

Voz 0867 04:26 el público ya sin pues se marchó porque en dos mil once dos mil doce en septiembre de dos mil doce eh

Voz 3 04:32 por las razones que no merece la pena comentar ella sabrá ya dijo una serie de cosas pero lo que está claro es que su política estaba muy tocada Hay había entrado en una espiral el Gobierno que a mucha gente parece que se ha olvidado vinculada con muchos procesos judiciales algunos muy sonados que siguen recorrido con personas que tuvieron que marcharse como por ejemplo Lucía Figar que también guardó relación guarda relación al menos con algún proceso judicial que está en marcha o parado o no ya veremos eso es lo de menos pero la cuestión es que la política educativa de Madrid del Gobierno de Aguirre fue muy contestada y aunque ella diga una huelga política hombre nosotros hacíamos política educativa lo conocíamos era política partidista ayer Vera ya le hubiera gustado a ellas y que la FAPA hubiera hecho política de la ideología que ya propugnaba porque entonces no hubiera dado todo lo hubiéramos querido como hizo con otros pero nosotros hacemos bueno una huelgas apoyamos huelgas de los docentes salíamos a la calle de forma conjuntamente luchando precisamente claro contra una política absolutamente desafortunada nefasta como el tiempo ha demostrado contra la escuela pública no ella dice que no pero entonces solamente por las instrucciones que aprobó en dos mil once perdimos cinco mil trescientos docentes eso que al fueron unos tres mil seiscientos en Primaria en Infantil y primaria y mil setecientos en Secundaria Formación Profesional se puede traducir en cifras en el libro decimos son eso es perder ciento cincuenta y nueve mil horas semanales

Voz 0867 06:06 de enseñanza dedicados a la enseñanza fueron tiempos complicados y luego volveremos a hablar dilución Figar pero repasando la historia de de la FAPA que nacen en el setenta y siete relatada dicen relata el episodio que que no ha aparecido bueno uno de los más emocionantes del libro No al mismo tiempo también muy muy curioso es el momento en el que se están redactando los estatutos de la FAPA y hay una persona que es el abogado que trabajaba los estatutos precisamente que salva su vida por los pelos en la matan de de Atocha qué pasó exactamente

Voz 3 06:36 bueno pues veinticuatro de enero en una cafetería Julio Rodríguez que es la persona que estaba el abogado que estaba ayudando a los compañeros y compañeras de la Federación entonces a poner en marcha precisamente de la parte documental los estatutos pues estaba con ellos y ahí quién convivió con él yo he tenido el placer de conocerle y hemos estado unos nuestros últimos actos estando yo en la organización bueno pues la persona alguna una persona que convivió con

Voz 4 07:04 él decía que él pensaba que se

Voz 3 07:08 cruzó con los que hicieron cometiera un atentado cuando él volvió hacia los despachos no después de haber estado con nuestros compañeros y compañeras me es posible que si hubiera estado en esa cafetería pues hubiera tenido un un desarrolló su vida distinto no bueno esa es una buena prueba de que la organización estuvo desde el primer momento ligada a la historia de este país como novedades otra manera no ha tenido tiene y tendrá siempre una gran importancia de hecho hoy el presidente actual Camilo compañero Camilo está en una hasta de una reunión de la el Consejo Escolar de Madrid hasta una reunión de la Plataforma Regional por la escuela pública es decir al pie del cañón porque esta organización nunca se ha parado yo lo decía hace año y medio por eso teniendo también tiempo de escribir el libro un libro que además Él ha sido uno de los que me han animado a que lo hiciera porque decía hay que contarlo esto no puede quedar en el olvido y es verdad no podemos contribuir a que la sociedad olviden todo lo que ha pasado porque entonces bueno pues luego tenemos determinados sucesos aparece en determinadas corrientes fuerzas políticas etcétera que vino como si fueran nuevas como si ellos no hubieran roto un plato en la vida sus ideas no hubieran sido demoledoras para la sociedad y la sociedad no compra porque no recuerda qué es lo que pasó cuando ellos aplicaron esa forma de actuar no

Voz 0867 08:21 en esa forma de actuar que no fue casual quiero decir es cierto que Esperanza Aguirre es el máximo exponente de lo que luego se intentó hacer de cosas que luego se hicieron pero el proyecto en el que se favoreció sobre todo a la enseñanza concertada en el que cambie realmente el modelo educativo parte ya de Gallardón uno de los gobiernos del propio Alberto Ruiz-Gallardón si él

Voz 3 08:44 pone en marcha por ejemplo aunque no que luego no nadie lo recuerde pone en marcha por ejemplo Checan infantil una cosa que que nace con él Ignacio también la cesión de los terrenos no tampoco solamente Aguirre esto es verdad

Voz 0867 08:57 ah no que había un un consejero que tenía un mapa en el despacho no con círculos rojos donde se ubicaba las escenas que no novia centros concertados que además coincidían con gobiernos con ayuntamientos en los que gobernaba Izquierda Unida o el PSOE

Voz 3 09:10 sí claro y él decía estas son son territorios en los que no podemos hacer que entre la concertada y esto esto tiene que cambiar no resultaba curioso yo tengo que reconocer que al principio que yo no venía de los movimientos sociales ni tenía deben tener un pasado de lucha con muchas personas en seguida sacan a relucir para mí fue todo un descubrimiento ver como al frente de la educación madrileña tenemos a personas que consideraban a los demás enemigos a batir yo qué sé ese lenguaje que siempre me ha producido unas una sensación muy difícil de de de describir lo veía con una facilidad pasmosa y de hecho bueno no descubro nada de faltas nada más que escuchar ayer por ejemplo lo que pasaba en la comparecencia del presidente del Gobierno respecto al tema del Brexit además si Cataluña es más el tema de la por ellos parece que que está como muy muy encima de la mesa con cualquier cosa no o estás conmigo o estás contra mí a mí ese tema nunca me ha gustado no a la Federación nunca le ha gustado esto de hecho

Voz 4 10:11 la organización tiene la credibilidad que tiene precisamente por eso porque le ha dado la razón a quién la tenía la quitado que no la tenía siete de la tarde y XXXIV dos La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 13:37 me atrevo a siete de la tarde treinta y siete minutos estamos con José Luis Pazos hablando de unos cayeran en libro que recoge la historia de la FAPA Giner de los Ríos y no me resisto a preguntarle por por el presente no contábamos ayer mismo como el Gobierno va a dejarlo todo listo el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que en un futuro a saber quién puede impulsar los conciertos con la privada en el Bachillerato no es que haya fecha pero digamos que se está diseñando y el sistema del esquema y que va a permitir hacerlo próximamente hubo algún punto de inflexión entre Cifuentes Garrido y los gobiernos anteriores hubo un cambio real au era una pose

Voz 3 14:07 bueno sobre lo que pase con lo que hoy con lo que acabas de comentar en el en el presente la posición obviamente le toca plantear la Federación estoy seguro de que podréis hablar y hablar con ellos ya habláis con ellos habitualmente ellos la fijarán a mí me suena a lo de siempre me suena lo que combatimos en su día con los cheques de formación profesional con muchas de las cuestiones que se han ido poniendo encima de la mesa

Voz 4 14:31 yo sino T y la Federación así

Voz 3 14:35 lo entendió un cambio cuando entró Rafael Van diría que Cifuentes en el Gobierno hubo un cambio de formas no de políticas pero sí de formas las formas en democracia son muy importantes no es una cuestión

Voz 4 14:48 no pero ahora parece ser

Voz 3 14:51 yo no voy a aventurar me porque yo no me corresponde a mí evaluarlo pero parece ser que volvemos al modelo ya las formas llegan las políticas más nocivas que Aguirre planteo porque yo creo que las personas que ahora mismo están al frente forman parte de ese grupo no en fin supongo que muchas de las cosas que ahora se vayan a desarrollar quién el libro podrá entender porqué hemos llegado hasta aquí y por qué se siguen planteando en las políticas que de plantean no si quieren leerlo pues encantados de la vida de que lo lean al menos de que no se olvide todo lo que pasó si decir que tendremos un acto por supuesto organizado conjuntamente con la federación como una pues de otra manera

Voz 4 15:28 el diecinueve de enero

Voz 3 15:31 es la fecha en la que se cumplen diez años de la primera emisión de un programa de radio que tenemos nosotros no en FAPA el no es nuestra organización todavía hablo como si estuviera dentro aunque ya hago tiempo que esto fuera el diecinueve de enero allí el que haya leído el libro que venga