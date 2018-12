"Le pido a Pedro Sánchez, por favor, que no celebre el Consejo de Ministros en Barcelona"

Voz 1 00:00 no te preocupes

Voz 3 00:06 esas miles

Voz 5 00:13 escuchamos lo nuevo de Leiva

Voz 3 00:15 aquí se publica hoy viernes Leiva luchando contra bestias gigantes como algunas que tenemos en la barra libre política de este viernes dan

Voz 6 00:24 te vamos a empezar en Andalucía con una pregunta Rafael Martín Alcalá de Guadaíra renunciar a ciudadanos a los votos de los populistas de Vox imprescindibles para poder conseguir ellos la presidencia del Parlamento de Andalucía te responde Antonio de Motril

Voz 7 00:42 en Andalucía parece que Ciudadanos va a experimentar cómo pactar con la extrema derecha sin parecer que para

Voz 6 00:52 este asunto no sólo preocupan Andalucía buenos días

Voz 8 00:55 Raúl de Madrid pues estaba pensando que no me gustaría estar en el pellejo de muchos andaluces en este momento con el panorama de ver como los señoritos del PP vamos no se ponen y colorados diciendo que van a negociar con todo el mundo incluido Vox con el PIN pollo Rivera como dice José Mari diciendo que con Vox nada pero vamos yo no me creo nada yo simplemente si fuera andaluz me echaría a temblar y nada pues un abrazo a todos hay que tenga en muy buen día

Voz 3 01:27 con Dios y con Dios tronco otro abrazo

Voz 6 01:30 sí por la canción del Langui que hemos escuchado a las seis hoy va estar con Toni Garrido a partir de las diez y terminamos en el norte con otro asunto Diego A Coruña por qué le preocupa

Voz 3 01:40 que hable que elevó por que le preocupa a usted a las cabras

Voz 9 01:44 es troncos hago ha sido un político tan acertada aburre usted a las cabras porque claro el que estaba allí aburriendo a las cabras pues si las acudiera pero las cabras quiénes son pues efectivamente gente como el que pronuncia la frase

Voz 3 02:00 con buen humor Diego gracias gracias a todos siete menos diez seis menos diez en Canarias

Voz 6 02:10 terminamos de repasar la semana con Maricarmen

Voz 11 02:12 referente en la reunión de los ministros que se va a celebrar en Barcelona peletería Pedro Sánchez que por favor que lo celebren en Madrid porque la que se va liar allí va ser Gordy sin nos ahorraría ahorraríamos un dinero y un disgusto para los catalanes que no somos independentistas porque vamos a dar una imagen vamos que yo no quiero un intensa amparo al bicampeón

Voz 12 02:36 que a veces estos está enquistado más parece el título de la película no me chiíes que no te veo unos no quieren escuchar yo no quieren ver pero no le veo solución unos encierran todos en un sitio para hablar de la situación y no salen de ella hasta que lo solucionen o esto cada vez va ir a peor a propósito de los Goya Monster arrastraban

Voz 13 02:56 es que el fotógrafo al fotógrafo de Hausen haya tenido tan tan poco seguimiento tiene pero no demasiado hay películas que tienen más que yo creo que es una película que la tendrían llegue a ver todos sobre todos los jóvenes esos exaltados que van detrás de las banderas para que se tiene en cuenta de dónde lo prevé llegar el fanatismo que daño pueden hacer

Voz 14 03:17 así terminamos con otro asunto de esta semana vete de este ronda porque no baja la cifra de fumadores a pesar de la ley antitabaco uno por porque el tabaco es un negocio redondo para el Estado dos porque no entereza es decir las cosas por su nombre el tabaquismo no es un vicio no es un hábito no es una costumbre es una enfermedad adictiva crónica y los fumadores son enfermos y como tales necesitan ayuda hice también muchas gracias PP Amparo Mari Carmen

