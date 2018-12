Andrés Pereda: "Las empresas tienen que preparar planes de contingencia ante el Brexit"

Voz 1727 00:00 Andrés Pereda buenos días muy buenos días Andrés pérdida es director de Desarrollo Corporativo de cámaras de Cámaras de Comercio de España una persona que que están muy en contacto con las empresas haciendo pedagogía si me permite la expresión para para explicarles que podía pasar con el Brexit si finalmente se consuma vamos a hablar de todo pero si se consuma el peor escenario lo de esta noche en Bruselas tiene mala pinta pero lo que tiene mala pinta en realidad es la falta de acuerdo en el propio Reino Unido

Voz 1 00:27 si hay un Brexit por las bravas

Voz 1727 00:30 las nuestras empresas están preparadas para eso

Voz 2 00:33 bueno pues esa es nuestra principal preocupación la la mayor parte de las pymes españolas exportan habitualmente únicamente al mercado único y por lo tanto no están familiarizadas con con la desdicha digamos con los con las formalidades aduaneras Icon la practicada exportaron país a un tercer país no que es en lo que se convertiría al Reino Unido en el caso de que el veintinueve marzo pues no hubiéramos sido capaces de alcanzar un acuerdo

Voz 1727 00:59 qué vendemos a Reino Unido

Voz 2 01:01 la verdad es que los principales rúbricas de exportación son vehículos automóviles maquinaria aparatos mecánicos vehículos y por supuesto mucho sector agroalimentario aparatos y material eléctrico y las relaciones es muy intensa

Voz 1727 01:16 y cómo se preparan se están preparando de alguna manera porque claro con esta incertidumbre depende del resultado de la negociación ya está el marco decía Pablo Simón ya hay un marco fijado por igual ese marco no sirve para nada que les explican ustedes a las empresas

Voz 2 01:31 bueno pues les explicamos que efectivamente tienen que elaborar un plan de contingencia a nosotros sabemos que de acuerdo con las con con algunas estadísticas las empresas están ahora más centradas en los problemas más inmediatos que tienen demanda nacional costes laborales deuda externa escasez de personal cualificado precios de la energía costes de financiación tipo de cambio incluso no ahí sí que afecta en el caso de la libra Hay pero también obviamente en menor medida están preocupa está en lo que tienen que hacer es evidentemente hacerse una radiografía así mismas qué relación tiene no piensan con Reino Unido de que más puede afectar y prepararse no hay un tercio de empresas que ya han elaborado planes de contingencia un un tercio de empresas que lo están elaborando en este momento y un tercio y es lo que más nos preocupa que aún pues no ha hecho nada no estamos tratando desde las cámaras de impulsar que que trabaje en ello

Voz 1727 02:21 las más vulnerables son las más pequeñas claro

Voz 2 02:24 sí sí no tienen experiencia y no están familiarizadas con con los con los trámites aduaneros con los con los controles aduaneros y con todas las implicaciones que que esto tiene el país en el caso de que el Reino Unido saliera finalmente de de de la Unión Europea el veintinueve marzo las normas que aplicaría nuestra relaciones comerciales y económicas con Reino Unido serían las propias de la OMC de nación más favorecida serían similares a las que la Unión Europea tiene con EEUU con Rusia sería más desfavorables para las españolas las que las que menos preparadas están pues efectivamente lo van a pasar peor

Voz 1727 02:59 y luego está la burocracia la burocracia cuesta dinero esto es un factor a tener en cuenta en los costes para las empresas no

Voz 2 03:05 la burocracia cuesta muchísimo dinero y la Organización Mundial de Comercio lo ha cuantificado y considera que Cat que es que es el catorce por ciento de los costes que tienen las transacciones comerciales en total es decir es es mayor que digamos facilitar el comercio en términos de de tiempos y de ida Minnelli de cuestiones administrativas sería digamos tendría un efecto en los costes más importante que incluso desarmar todos los aranceles en el mundo de una sola vez no

Voz 3 03:33 sí una una pregunta muy breve en la administración pública y sobre todo el Gobierno está también implicándose en esto se les están echando una mano para tratar de elaborar estos planes de contingencia hay coordinación

Voz 2 03:42 absolutamente la canción es muy buena y hay que agradecer al Gobierno más implicación en esto porque vamos particularmente a través de la secretaria de Estado de Comercio y de la Dirección General de Aduanas que son los agentes del Gobierno más implicados en esto y conjuntamente con patronales y con las propias Cámaras de Comercio estamos habilitando jornadas en todo el territorio precisamente dirigidas a pymes no que es lo que más nos preocupa y la verdad es que las son jornadas técnicas donde se explican aspectos que tiene que tiene implicación esto no que esos servicios financieros de inversiones sector químico audiovisual telecomunicaciones productos farmacéuticos decías muy exhaustivo hice está dando buena mucha y buena información

Voz 1727 04:19 ojo hablamos de un volumen de exportaciones de casi treinta y ocho mil millones de euros el año pasado de España a Reino Unido hemos echado un vistazo a la bolsa después de de de lo ocurrido anoche en Bruselas esa salida de The Mail camino del Reino Unido sin llevarse nada bajo el brazo porque ya está todo pactado bueno pues las bolsas europeas están cayendo alrededor de un uno por ciento es poco la libra está cayendo ligeramente también frente al euro frente al dólar el bono británico a diez años y que está acusando de una manera más notoria los efectos de la cumbre casi casi cae ahora mismo un un tres por ciento por ejemplo esta devaluación de la libra la notan ya las empresas que negocian con Reino Unido Londres Pereda

Voz 2 05:02 bueno eso hace menos atractivo a las empresas del Reino Unido importar productos de otros países porque los encarece obviamente tiene otros efectos para España como por ejemplo digamos seguir unidos el principal emisor de turistas a España diecinueve millones de turistas al año evidentemente ahora esos turistas les sale más caro digamos visitar España no con lo cual es un incentivo adicional bueno me ha habido muchas caídas habido repuntes de la libra desde desde el referéndum del Reino Unido yo confío en que en que finalmente pues ese algún tipo de acuerdo o bien que se active algún otro alguna otra de las vías que permita digamos ganar tiempo no

Voz 1727 05:41 una última cosa me imagino que tienen ustedes monitorizadas a casi todas las empresas españolas pero póngase en la piel de alguien que nos está escuchando en su pequeño negocio que tenía planes para para crecer para abrirse al mercado británico que no ha entrado en contacto con nadie que esto del Brexit parecía algo que bueno en fin que no le iba a ocurrir que lo iba a ocurrir finalmente por las bravas o que no le afectaba que tiene que hacer una empresaria un empresario que esté en esta coyuntura

Voz 2 06:08 pues yo creo que esperar lo mejor pero es es casi una obligación prepararse para lo peor no y efectivamente tiene que digamos radiografiar qué tipo de actividad va a tener con el Reino Unido piensa tener o tiene en la actualidad qué implicaciones tiene tiene en términos de habilitación del de normativas unidos que Le Point aplicar es decir si tiene alguna digamos concesión europea que le permite habilitar en el mercado único pues esa va a dejar de ser válida a partir el treinta de marzo tendrá que recabar la que le permita hacerlo eventualmente en el en el Reino Unido no bueno pues lo que tienen que hacer es analizar esto prepararse y en su caso pues ponerse en contacto un especialista en las Cámaras de Comercio por ejemplo no

Voz 1727 06:47 sí Andrés Pereda ex director de desarrollo corporativo de las Cámaras de Comercio de España gracias y ojalá no tengamos que volver a hablar porque todo salte por los aires