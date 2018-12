Manu Carreño: "Ahora mismo Isco está cabreado"

Voz 1375

00:00

E insisto en lo que a darnos cuenta Antón Meana lo que se ha dicho hoy porque en el sorteo de la Copa donde ha estado Antón en la Federación y se habla más de disco que el sorteo pero insisto es lo que decía anoche no hay una imagen que demuestre al cien por cien que se lo dice a los aficionados a mi me parece que se lo dice a la afición a mi me lo parece puede este yo a mi me parece que eso lo dice la afición y más a la afición también le parece que se lo dice a ellos porque a partir de ahí es cuando empiezan a quitarle ya todo el partido ya ya no es nuestra opinión es la opinión es contamos algo que ha pasado en el Bernabéu que es que la afición del Madrid le pita en esa jugada el momento concreto en el que mata porque no la pasa bueno ahí me pitan la reacción de ir de al árbitro pero qué pero qué queréis a mí no me encuentro mucho sentido que Isco le diga al árbitro pero qué queréis hijos de tal qué es lo que sale en los labios en las imágenes de los compañeros de Movistar Plus lo que han recogido sus cámaras no tiene mucho sentido que eso al árbitro sinceramente pero es mi opinión y en este caso mi opinión coincide con la mayoría de la grada el Santiago Bernabéu que a partir de ese momento como la grada del Bernabéu entiende que ese desaire ha sido a ellos pues a partir de ahí la empiezan a pitar siempre a Isco y es verdad lo que dice Javi otro a lo mejor se arruga los esconde Isco a partir de ahí yo creo que hasta pidió más el balón con personalidad que quiere jugar que está cabreado porque no lo ponen pues que está hasta las narices de la de cómo le ha cambiado la vida en tan pocas horas sienta pocos días pasando de un entrenador a otro igual mañana se va a Solari viene no sé quién es titular indiscutible es que es así pero ahora mismo está cabreado está bueno pues lo que lo que sabemos que lo está pasando y lo que venimos contando cada cada semana no hay buen feeling con Solari no juega después de ese desaire el público del Bernabéu entiende que es a ellos por eso el Bernabéu le pita a Isco cada vez que tocaba la pelota