¿Está vivo el Divo de Juarez?

Voz 1995 00:05 con Toni Garrido a ver cómo lo explicamos esto Juan Gabriel uno de los músicos mexicanos más internacionales del mundo Rey de géneros populares como la ranchera a los boleros olas baladas con más de cien millones de discos vendidos y autor de temas tan famosos como este

Voz 3 00:22 pero va a pedirle Medem tía

Voz 4 00:27 de mí

Voz 1995 00:32 Daniel falleció el veintiocho de agosto de dos mil dieciséis a causa de un infarto el gol

Voz 5 00:38 el cantante Juan Gabriel murió la mañana del día de hoy en Santa Mónica California esto lo Estados Unidos a la edad de sesenta y seis años

Voz 1995 00:47 esto es lo que sabíamos hasta ahora sin embargo hace unos días en la televisión mexicana su ex manager ex Malle puestas muerto ya no puede seguir siendo mala ayer bueno pues el ex manager Joaquín Muñoz decíais esto

Voz 6 01:05 con Gabriel estas vivo no podrán nada absolutamente corazón o en el corazón de todos el corazón de todos los está vivo oí él físicamente me lo compra pues mira este ahora para el mes que entrar pasando al día quién se va aparecer ante el público

Voz 1995 01:28 Juan Gabriel estaría vivo según

Voz 7 01:31 testimonio de su muerte habría sido fingida por razones de fuerza mayor irse presentará según el rey

Voz 1995 01:37 a todo este hombre en carne y hueso mañana ante el mundo dos años después de su fallecimiento además nos emplaza a una gira del cantante que llevaría el nombre perfecto el resurrección tú no pero en hombre que sea así todo esto es verdad o Jesucristo el nombre es ciertamente muy apropiado si que nos vamos a ir a México para que Enrique Hernández presentador estrella de la Doble V Radio México nos cuente cómo se está viviendo este rumor paranormal en el país donde recuerden la muerte se celebra como en ningún otro lugar del mundo Enrique buenos días muy buenos días

Voz 8 02:16 vamos a horas quizá del regreso de Juan Gabriel el regreso de la muerte según Joaquín Muñoz su ex manager que dijo estas declaraciones que está vivo y que no sólo eso sino que está planeando su regreso a los escenarios este quince de diciembre sea verdad o sea mentira ha despertado la inquietud de propios y extraños porque Juan Gabriel sigue vivo algunos dirán cómo va

Voz 9 02:39 agresor si no se ha ido si su música sigue ahí si sus fiestas siguen ahí si sus letras y sus tonos y sus melodías siguen ahí él simuló su muerte dijo su ex

Voz 8 02:52 mánager pero para la cultura mexicana Juan Gabriel es una leyenda que trasciende a la propia muerte del Divo de Juárez porque en cada boda en cada quince años en cada festejo y ahora que empiezan las fiestas navideñas también estará presente Juan Gabriel en todos y cada uno de los hogares Mexicanos porque si Juan Gabriel trasciende fronteras trasciende ideologías trasciende condiciones económicas Juan Gabriel este homosexual no declarado que tiene problemas legales en Siria que sus hijos pelean por sus millones por lo que hizo durante su carrera artística Juan Gabriel en una sociedad de machos como la mexicana sigue siendo el Rey porque a apropiándose de la herencia de José Alfredo para seguir vivo en su mensaje

Voz 1995 03:40 de hecho mensaje gracias Enrique quizá algo más vivo más allá de su mensaje para todos estos asuntos que va más allá de la

Voz 10 03:49 de la muerte contamos con el periodista y escritor Jorge Hernández Jorge buenos días nombre buenos días

Voz 1995 03:55 no estaba muerto que estaba de parranda andaba de paro

Voz 10 03:57 Aranda son los están diciendo fíjate la la floreada epifanía que se va a resolver afortunadamente no escogieron el día de la Virgen de Guadalupe porque eso ya sería demasiado unos de París y Messi honda crisis naciones te es interesante porque o es un bulo o un ardid publicitario muy bien pensado muy bien Orchestra cosa que no logró Elvis Presley por ejemplo nuevo avión en realidad la revelación de una nueva forma del espectáculo en el siglo XXI porque fíjate que hace unos días se presentó Maria Callas Pedro en forma de holograma entonces las personas que pagaron el boleto sabían que lo que iban a ver era una proyección en tercera dimensión pues de una difunta y aquí a lo mejor lo que nos van a proponer es que vamos a poder seguir con el la el aura mística de Juan Gabriel desenredar en realidad lo que no es es decir era un preso que buscaba la libertad Iker logró a través de sus canciones eso dice la película

Voz 1995 05:08 sí lo pasa que aquí mezclamos a ficción y la realidad y es verdad que en México si cabe lo hacen mejor que nosotros con mucha facilidad mezclar esos esos géneros afición y la realidad Passio o no pase esa esa resurrección hoy estamos hablando de Juan Gabriel recordamos las colas enormes en su día los millones y millones y millones de personas que mostraron su uva aflicción por la muerte del cantante Si esto es una farsa alguien se enfadaba en algún momento Jorge aparte fíjate que hay que recordar que el día que fue la ceremonia en Berriozar tus fue

Voz 10 05:41 el malogrado día en que el presidente Peña Nieto invitó actuaron a México Tron desde el helicóptero en el que voló de la pista donde aterrizó su avión a la Casa Presidencial esperaba del hordas de personas en las calles que lo quería insultar y que les decían que el muro no lo vamos a pagar in estaban cuando vio la concentración le tuvieron que decir no pero esto no es porque usted esto es forjó Hanga entonces se le vino abajo el teatrillo tanto atroz como ha al presidente Peña Nieto

Voz 1995 06:17 si tuviéramos a día de hoy tres años después es verdad que viven nuestros corazones Juan Gabriel la obra de de de de Juan Gabriel sigue activa sigue sigue siendo vigente

Voz 10 06:26 sin duda sin duda no hay una sola reunión donde no se decanten por lo menos dos de sus canciones quién vaya a Ciudad Juárez aparte de lamentable tú de rendirle honores a las muertas de Juárez y de lamentar el estado en el que cayó esa ciudad tan boyante incluye pasar por los lugares el terruño de Juan Guerra que es por ejemplo el no a Noa que se incendió hace muchísimos años sin embargo te siguen llevando en el Tour para que veas en donde estuvo el no ya que no puedo decir en persona buenos por lo menos te imaginas que las a bailar con con Juan Gallo Almudaina clave en la en la letra no sea él dice que pues acaso es que vuelve aún estamos en el lugar es siempre en la misma ciudad con la misma en la misma a lo mejor habría ahí

Voz 1995 07:16 las pruebas de la resurrección supuestamente también en audios con la supuesta voz todos estos supuestos de Juan Gabriel hechas públicas por el ex manager este hombre del cantante pruebas que fueron emitidas en la televisión vamos a escuchar a Juan Gabriel el inmortal supuestamente deseando suerte asuman ayer ante la presentación de su libro

Voz 2 07:35 quiero echarte mucho éxito la presentación de esta tarde con muchísimo cariño y respeto consta coincide con la de Juan Gabriel vivo bueno habría que llamar entonces ahora

Voz 10 07:50 Juan Gabriel se le conoce como el Divo de Juárez sí sí lo de mañana ese confirma debería pasar a ser el vivo de Juan el redivivo no que sería más o menos sentíamos lo que sintió la familia Lázaro no siempre manteado muy bien pero que sería eso cómodo walking dead bien ya fíjate que hace unos meses yo cometí un pequeño truquitos que en una comida no voy a decir con qué persona por una persona muy importante le mencione que me parecía muy honroso que la nueva Casa de México en España estén en la calle de Alberto Aguilera dije que bonito homenaje de la alcaldesa ponerle a la calle el nombre de el verdadero nombre de Juan Gabriel que se llamaba Alberto Aguilera a las veinticuatro horas me llamó esta persona este funcionario optan importante me conoce incide en que problemas me tiene por qué porque tuve una cena con funcionarios del Ayuntamiento de Madrid invención en lo de Juan Gabriel dije que sabías maestro Alberto Aguilera está muertos Dios quince años el verdadero Alberto Aguilera ahora pasa lo mismo ahora el segundo Alberto Aguilera está diciendo que va a resucitar la mañana y que se presente en público tendría que venir a la casa en México en en Madrid que está en la calle Alberto es el verdadero nombre de Juan al es fantástico pero aparte

Voz 2 09:04 hay un nuevo tema de Juan Gabriel el divo de Juárez vivo

Voz 1995 09:12 ahora faltan pocas horas para confirmar si si está vivo si no está vivo si todo esto es una operación de marketing pero es divertido especular con que algo mañana vaya a suceder en esta presentación en México en vamos a despedir durante la canción más conocida de Juan Ariel en nuestro país que es esta que escucha que no la caída él la canta Isabel Pantoja y que es un kit en ambos países Jorge si tuvieras noticia de algún vivo muerto más por supuesto no dudes en ya no hay ahí podemos unas velas negras de a quién más podemos invitar a falta de Jorge Negrete vuelve también ojalá me han confundido con L

Voz 2 09:59 gracias gracias a ustedes Gerona de periodista es un placer

Voz 11 10:16 eh Dios mío