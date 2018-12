"Veo que no es justo y no pienso qué puede suceder"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1995 00:10 yo donación muy buenos días Langui horas días te gusta fenomenal pues genial de cómo ha llegado Portu todo mundo sabe ya que vives en bueno tienes de Pan Bendito tuve un poco más lejos hoy como has llegado

Voz 3 00:27 dentro muchas ganas

Voz 1995 00:32 vez obvia y andando en en coche venía en taxi ya pero la gente ahora mismo las tengo todas las grandes ciudades más en Navidad es difícil llegar si tienes problemas de movilidad una especie de odisea complicadísimo complicadísimo bueno ya de hecho el TAS esa llega tarde la de hecho desde aquí un abrazo a nuestros amigos taxistas siempre claro siempre ella

Voz 1222 01:00 no tiene la culpa así es realmente él

Voz 1995 01:02 arriba que no cambia no cambia su forma de

Voz 1222 01:06 no dan a los nuevos tiempos y ellos continuamente no para en decir meses que ahora voy a tienen una llamada con el jefe porque no puede ser posible que no puede ser posible

Voz 1995 01:13 que Cañete designados ya ayer llamamos para para reservar el el taxi para que estuviera es que pierde esa aviones pierdes niñas cuando fue aquello que para este un uno tus se hace dos años recuerdan ustedes una imagen de mira que te metes en líos por qué por qué te metes de Liga si no sé porqué

Voz 1222 01:34 me gorila de repente y veo veo que que no es justo oí no miro luego Si algo mejor miro lo que va a suceder de que voy a estar una semana peleando luchando en en primera plana en los medios y todo lo que viene pues a lo mejor te lo piensas un poco dices o pero en ese momento no piensas piensas en la injusticia piensas en que cómo puede ser esto esta mujer este

Voz 1995 01:53 mire yo mismo o el vecino no va a poder hacer esto de que ahora estén gorilas te vienes arriba se dice que no coño que no ya ya me acuerdo yo que ya imagen el autobús verde para o los medios de comunicación Cleveland bueno hoy viene a contarnos una aplicación que se llama vence qué va a hacer que la gente que tiene movilidad reducida lo tiene problemas de movilidad que gente normal que no los tiene decir que no se todo el mundo se va a ver beneficiado de una nueva aplicación que va a intentar facilitar esos bueno es dificultoso Jack para cualquiera es difícil pero si tienes pruebas de movilidad esto es imposible cómo cómo se vence

Voz 1222 02:34 por eso es un es una aplicación que acaba de salir ahora

Voz 1995 02:38 animo y que nace

Voz 1222 02:41 realmente por la necesidad que tenemos las personas con movilidad reducida y que otras empresas pues no está nada dando

Voz 1995 02:46 el el servicio que que que creo que

Voz 1222 02:50 qué necesario y que y que merecemos estamos hartos yo por ejemplo lo vivo en primera persona entonces puedo hablar de ello puedo ser embajador creo de una forma más justa no al al vivirlo en primera persona llamas a cualquier empresa Elías taxi o lo que sea o la que sí qué hay de repente no hay ningún coche adaptado disponible ya me dentro de cinco minutos y te puedes tirar en una hora y una hora llamando cada cinco diez minutos ya terminas diciendo lo hago al operador cuántos coches hay ahora mismo con con con rampa en Madrid dice el número te dice pues más o menos a estos dicen no me creo que el noventa y cinco por ciento lo estoy diciendo gente con con ruedas y es que ve pasar por delante tuya éxtasis con adaptados con gente sin ningún tipo de movilidad reducida de ruedas cargados con maletas o simplemente haciendo servicio dices esto no puede ser no puede ser y así una tras otra entonces esta empresa nace de ahí son gente que que ya trabajando muy bastantes años en el en el mundo de de de la capacidad de de la movilidad reducida transportando dándolos Issa creado entonces dan un un uso exclusivo para gente con movilidad reducida tuvo ahora mismo te Descarga la aplicación de Vence solicitas un vehículo sino tiene movilidad reducida no va a haber ese ven ese vehículo la para ti luego las posibilidades que te da no hay un montón de personas que bueno pues son son independientes pueden hacer sus pagos pueden ir de su casa al trabajo o a la cita importante donde tengan no necesitan nada más que que la ayuda del coche no pero hay otras personas que no entonces ellos también dar un servicio un poco exclusivo con el mismo coste incumple incluso a los costes son más baratos qué otras que otras aplicaciones de otras empresas entonces está un poco encima están también con las propias

Voz 1995 04:40 Elías ya ha llegado ya está bien etcétera es esas prestaciones que te da que es alucinante que viene sobre todo porque la movilidad parece un derecho es un derecho poder movernos libremente como les de la gana y gente que no puede usted porque directamente no no puede Lange es un referente yo me acuerdo me gusta mucho su frase de a mí no me digas que no se puede en Huelva en un congreso nacional de motivación Universidad ayer te despidieron de esta manera

Voz 3 05:15 es que jugamos todo un resfriado

Voz 1995 05:16 final sacado quién te iba a decir adictivas acabar convertido en un referente fíjate has echado a dos pasos dijo un referente Juanma

Voz 1222 05:25 eh bueno yo yo creo que lo más importante de todo esto es que creo en una de las cosas importantes en que que el ser un referente eh es bueno para la gente que viene por detrás te explico rapidez grano enrolla enrollarnos de haciendo poco lo quiere usted por ejemplo yo cuando llegue con con con bueno pues con trece años con catorce años y dije después de que ya sabía que no iba a ser futbolista hay que medir contra un muro y que nada me motivaba y de repente me motiva la música al rap espectáculo les digo a mis padres que yo quiero ser rapero que yo quiero ostras ellos ante el miedo de no hay referentes que cantante sabía con movilidad reducida que cantantes había con otras capacidades delante de la tele el cantante de tesis que no se levantaba de la butaca no sabía si da bien lo que pasa no tenías entonces era muy difícil lo primero para Haití aunque tú tengas ese sueño dices pero yo podré pero no hay nadie pero para ir sobre todo a tu familia no tiene ningún espejo

Voz 1995 06:23 pero yo me imagino Juanma tus padres en esa con lo que dice el niño que quiere ser rapero sí era era era

Voz 1222 06:30 tremendo le vemos muy motivado en su habitación que está más cuaderno más Cuadernos escribiendo está ahí motivado con algo pero hostias este mundo ya de poesía difícil donde buena persona con movilidad reducida con discapacidad a dar conciertos en el mundo de la tele cuando no hay cuándo entonces ahora mismo cuánta gente hay con con movilidad reducida gone con con algún tipo de discapacidad diferente drapeado porque no llegan porque conozco yo quiero ser rapero o yo quiero interpretar sus padres Gorila hoy dicen ostrás miran enfrente dicen por qué no lo sé si mira Juan Manuel es desde allí pues tendrán entonces Langley puede pues eso te dediques se lo muestro como quieras poder motivar a enviar viva a persona eso Mora Ilbo y luego cuando otra cosa ya no sólo para la gente con muchachos son muchachas con con algún tipo de capacidad diferente sino el hecho de de ser un referente en los jóvenes en general que vas a un instituto un centro va son colegio ellos de repente sabes al salón de actos Yves a chavales de seis de siete de trece de quince dieciséis que no tienen delante tienen delante un tío con una capacidad diferente ostras ya es un valor añadido no se les genera una empatía

Voz 1995 07:42 le el año pasado con se buscan valientes se claro que dejaba a los niños en el colegio con esa canción ponían la canción en el cole se buscan valientes esa canción seguro que recuerdan la campaña anti atribuye Langui se meten hay un charco ahí digiriendo sin querer iba el charco este de vacaciones y que a veces Singer estuviese Moscú la semana pasada si tú que haces moco poco hosco

Voz 1222 08:09 hay un festival muy muy importante que se llama para música que van representantes de diferentes países de todo el mundo pues con una capacidad diferente is hace allí en en el estadio de uno de los estadios de allí de Moscú y es increíble la verdad hace la cantidad de gente talentosa que que se concentra allí llevan dos años y llamándome para representar a España allí por temas de trabajo y de giras y demás pues nunca ha sido posible y este año pues intentamos intentamos ir allí

Voz 1995 08:40 te esa experiencia juntarnos unos minutos es decir en nueva campaña en la aplicación Moscú la movilidad y luego tiene que esto les pasará a ustedes también los barrios en las ciudades medianas y no hace falta que sea una gran ciudad no es lo mismo el barrio bueno que el barrio malo y parece que los vecinos de los barrios buenos y los barrios malos entre comillas mal no sé la que ustedes me entiendan pagan los discos impuesto entonces en Madrid que es donde Juanma ha dicho pues no está esta eh ha iniciado una campaña que lleva ya recogidas más de setenta mil firmas una campaña yo una canción

Voz 4 09:16 queremos comunes se lleven de hierba reside los enseres en Get In Time padre y conciertos

Voz 1995 09:23 tú debe ser para un rato en casa no te puedes quedar un rato ya hay sesenta

Voz 3 09:27 pero viendo la tele y contenedores

Voz 1222 09:31 bueno mira que muchas veces digo es lo que me apetece es lo que quiero es o quiero irme a Marte y allí perderme

Voz 1995 09:37 escrita en cómo puede ser que en las distintas pagando los mismos impuestos haya varios con una iluminación ahora en Navidad en Navidad sobre es evidente en esos barrios con unas luces maravillosas los barrios poco más periféricos no hay que sembrar

Voz 1222 09:52 ese muy lejos poquito más allá

Voz 1995 09:55 pero nada aquí no hay novedad habida solamente para estos la recogida de basuras allí aquí no cierto cierto

Voz 1222 10:01 o como como yo digo por ejemplo en en un barrio bien no como entre comillas el bien para que todos nos entendamos Maldito tú Se levantándose adoquines en la calle o tres semanas pero a los dos días están aquí en un barrio así de repente se levantándose no nueve nadie viene tres cuatro empieza la lluvia se va levantando el desperfecto la gente que pasa ya a los dos años tienes ocho metros a siete metros de la levantada como tenemos en nuestro barrio la persona mayores no se les dificulta no pueden pasa si tienen que dar el doble a la manzana el yo algunas sierras tampoco el que iba con un carrito tampoco dices es sorprendente la verdad y sobretodo más sorprendente aún el hecho de que bueno tú ya lo saben nosotros en cierto modo con nuestra música pues siempre hemos intentado poner nuestro granito de arena allí donde vivimos para reivindicar da igual esté el partido político que esté de hecho ahora veinte años desde Nos subimos a un escenario yo con mi grupo la excepción y han estado los diferentes partidos políticos y todos todos ante la crítica de alguna canción que hemos sacado y los medios Nos han puesto micrófono pues han llamado hoy para callarnos la boca bajamos la hemos estado contó con Ana Botella dando una vuelta por el barrio bendito hemos estado con con con Ahora Madrid en en este cambio dando una vuelta pues bendito todos delante de los medios traen a sus propios medios también para que se haga la foto prometen vamos a cambiar este barrio de Diego la la antigua administración lo ha hecho muy mal este barrio se va a cambiar que necesita Juanma vamos a dar un paseo no va a enseñar porque conoce bien el barrio su vecinos y nuestras necesidades de repente lo mismo lo mismo como esta última legislatura osea

Voz 5 11:37 bajó bajó a Madrid

Voz 1222 11:39 eh qué pasa y esto está mal esto es cabal esto está aval mira cómo estamos aquí mirar las zonas verdes mirar el el el el polideportivo polideportivo que tenemos un polideportivo en ruinas la cantidad de muchachos que quieren hacer deporte te promete prometo armamento

Voz 1995 11:57 esa

Voz 1222 11:58 entonces entonces la evidente en todos los problemas políticos piensan que hacer un unas declaraciones pero luego no te dije que como

Voz 1995 12:09 es que luego no paramos aquí de de rajar que lo has montado un club de fútbol efectivamente es algo que me tiene muy motivado y es si cuesta elegir un tema del que hablar contigo pues sí pero el tema de fútbol ya no por el hecho el fútbol sino extras lo que tú quieres y como Florentino me juego

Voz 1222 12:29 ahora tuviera elige ojalá tuviera el dinero Florentino y no tener que estar a regañadientes para tener instalaciones en condiciones en el barrio porque bueno yo yo vi tenemos una asociación ya a mí no me digas que no se puede que se fundó en en en dos mil diez en la cual intentamos crear un espacio para para los chavales del barrio y que las herramientas que nosotros hemos ido aprendiendo pues dárselas a ella para que se sientan útiles y saca su mejor versión con talleres etc de repente viendo la la la la necesidad de los chicos de hacer deporte de hacer fútbol todos pedían fútbol este año pasado todos con fútbol no lo llevamos a las canchas a las malas canchas que tenemos fútbol ya de repente decía pero tú no estabas en equipo el año pasado ya no puede porque a y no tiene trabajo y tú no estabas en otro club no me paré a no puede porque no hay trabajo y tú es que el mayor está nosotros no podemos Ebro apuntadas Itu yo nunca está en un club así así así de repente te das cuenta que el fútbol base se ha convertido en un negocio que ahora les cobran a las familias una cuota mínima de quinientos euros para arriba cuatro quinientos euros en Federación sí sí sí entonces hay familias que se lo pueden permitir o pueden hacer F

Voz 1995 13:35 entonces hay que pagar quinientos euros para que el niño juegos sí

Voz 1222 13:38 el fútbol base se convirtió en un negocio grande entonces luego te llenan de de Infantil Infantil B infantil categorías pues un montón de letras venga niños que es así como se financia el club ah bueno ahora se triplica ahora que uno está metido dentro sabe lo que cuesta una fichan Federación lo que cuesta la mutua lo que cuesta un equipaje lo que cuesta un árbitro lo que cuesta un entrenador dices ostras si es que están cobrando el doble o el triple y algunos Club el triple a las familias de lo que vale un niño entonces de repente junto a Autoclub claro le dije vamos a montar un club en el cual ve que hemos al cien por cien de los jugadores y jugadoras todo para familias que no pueden permitírselo entonces bueno al principio íbamos a hacer un equipo pero yo vi que hicimos una convocatoria se presentaron ciento y pico niños allí en el barrio claro todo el mundo quería jugar al fútbol y eso lo pago yo soy mecenas y bueno con con agradecido de de de colaboradores de empresas que van aportando un poco que de repente dice yo te pongo El Vestuario como mayor para ello como el Vicar XXV te ayuda a los chavales que su padre no pueden desplazarse por trabajo o porque no tienen para darle un metro que ha pasado cuando jugamos fuera de casa pues es que hay familias tenemos refugiados tenemos inmigrantes que no tiene no tienen cuatro euros para darles a los niños país y volver al metro Poyet de pongo una furgoneta los vamos a cambio sabes que va a esa teoría y no sé si

Voz 1995 14:59 yo te ayudo me gusta más lo que haces con lo de la vida si acabar con la injusticia de los distintos ayuntamientos sino que tenemos aquí eso que yo jugar a fútbol deporte bueno de porteros sambenito de Viena

Voz 1222 15:13 Atlético Pan Bendito le digo en se en nuestro

Voz 1995 15:16 pan bendito Pineda de venta familias allí décadas cada y aquí nadie te puedo decir que no se puede ha dicho esto si ustedes que está me hizo muy buenas pero los desde la Cadena Ser buenas personas sin alguna de esas que les hemos contado tienen algún tipo de interés nosotros les ponemos en contacto rápidamente ahora que llega la Navidad Illes obra un jabón pues hacemos un sorteo iba para Klopp ya estaría genial lomo o lo que sea vamos hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com mal si echamos una mano que esa gente pueda seguir jugando al fútbol fenomenal sacaba al tiempo porque hay que hablar de otras cosas pero sabíamos estará quitó el día hablando de las cosas que se me da mucho porque es es tener mucho cariño qué te has adelgazado

Voz 3 15:58 a Elsa no es verdad es bueno

