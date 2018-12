Antonio Lucas (RACE): "Estamos recibiendo consultas a raíz de las informaciones publicadas hoy por la Cadena SER"

Voz 1

00:00

nosotros estamos recibiendo consultas a raíz de las informaciones publicadas hoy por la Cadena SER sino que estamos es intentando habilitar algún sistema junto con los fabricantes de la ficha técnica para poder remitir a la DGT pues todas estas solicitudes que tenemos hoy en día con la tecnología que hay debería de ser mucho más fácil el que la DGT pues el permitiera a los usuarios sólo con el número de bastidor de su vehículo el poder tener acceso a saber si mi vehículo puede acceder o no a esas pegatinas que está claro es que no es una buena medida si hay usuarios que tienen derecho a su pegatina que tienen derecho a poder meter su vehículo en las ciudades y obligarles a hacer una serie de trámites que no sólo cuestan dinero sino también pues tienen que ir a los talleres que ni tiene la DGT