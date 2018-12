Assumpta Serna, de Almodóvar a Ángela Channing

Voz 0261

04:02

el la creatividad quieres algo no puede esconder que está en cada momento de tu vida para mí esa etapa me sirvió también mucho no pero también puedes aportar muchas cosas de los sitios en los que vas conociendo en eso te abre mucho no estás Angela Channing el día está lleno de sorpresas cree que tu existencia era un oscuro secreto pero me alegro de que estés aquí todavía no se hablaba de nada de todo esto sabes el cine de Fórmula americano era mal visto sabes en América nada no de las la película que llegaba de allí éramos un poco sabes contestatarios en con la regla que entonces nos querían imponer no y luego siempre pues ves que que la regla hay que conocerla para luego poder cambiarla pero primero hay que conocer a Kenia plaga de Falcon Crest de los Nikos viñedos estoy muy contento de tener la ocasión de ver por mí misma este hermoso país Nos encanta tenerte tenía como esa necesidad de conocer esa curiosidad esa esa constante en marcha e para para conocer ciudades sitios países seres una especie de de no me acuerdo que los periodistas que siempre sois un poco como psicólogos me dijo un periodista hoy tú de qué huyes no verdad de que huyo siempre uno ha de preguntarse mucho es cuánto tiempo te quedará no lo sé eso dependerá varias cosas no dejaremos que se vaya encantada de conocer la señora Cheney por favor llámame a mí me acuerdo que en tenía esa crisis que hay de los cuarenta no cuando dices manera sólo me quedan cuarenta para vivir cuidado voy a pensar un poco lo que hago en estos otros cuarenta ahí empecé a decidir otras cosas no escribí un libro Informe la Fundación sabe se vine otra vez a España ya sabes yo creo que que el momento de de pararse a reflexionar de es es es muy interesante si lo puedes hacer a un aún no ocultó a la fuerza que tienes a los cuarenta y con toda la sabiduría que has tenido de vivir una vida a tope no a lo mejor me gusta dirigir una película pero tampoco es tampoco es lo que me gusta producir me gusta poner gente creo que en la producción es lo menos lo menos entendido sabes fíjate que gracias a la producción hacemos películas