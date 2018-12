Un extraterrestre llamado Nawja Nimri

Voz 1 00:00 Consum atacando

Voz 2 00:08 cuentan demandarán vamos a salir un poquito no va al España

Voz 3 00:11 Interior hacía tiempo que no habríamos nuestra con

Voz 0802 00:13 de esto terrestre dedicado pues a los alienígenas que viven y trabajan en nuestro planeta como queremos que que eso no es que abren porque nunca sabes cuando te va sale un n'était debajo de la cama vamos a abrir teléfonos para que nos cuenten sus cuitas alienígena que tenemos a un extraterrestre no si al teléfono hola amigo o amiga o no se hola

Voz 4 00:30 hola qué tal cual es tu nombre no hablamos ahora cuál es tu nombre cómo te llamas como como te da pero es que no vais a saber pronunciarlo de verdad no

Voz 3 00:40 bueno hemos tenido todo tipo de nombres en esta sección

Voz 4 00:43 nada porque su nombre imposible para los terrícolas que ya lo he probado es que no sabe

Voz 5 00:47 pronunciar por curiosidad solo dilo a ver me llama Naga Nin ríe

Voz 6 00:54 para nosotros pues para los humanos no no no sabemos dónde te llamas

Voz 4 01:01 del planeta mirando de cambiar el nombre de planeta porque no queremos que se no se asocie con la extrema derecha española

Voz 3 01:09 no sé de qué tendencia política es la mayoritaria diga

Voz 4 01:13 aquí ya hará más por el sexo Ray Rice nazis total pero nuestro el nuestro no España

Voz 3 01:19 el de España no terráqueo es otro tipo que grava un nazismo bueno bueno bueno bueno porque no

Voz 5 01:29 lo que no entiendo muy bien la movida esta de que viene ahora la nave Navidad vida Gavira mira cómo era el rollo a celebrar el nacimiento de

Voz 4 01:47 es un señor

Voz 7 01:49 muy resumido muy resumido muy resumido sería es

Voz 5 01:52 no hay regalo entre vosotros y nosotros sí va a celebrar el nacimiento de un tío señora se me voy a volver a mi planeta que aquí

Voz 6 02:05 nosotros no comprarlo

Voz 3 02:08 pues adiós Nam te llame se tenemos a otro alienígena en sintonía de la Ventana hola buenas tardes o la que tarda de dónde llama estudio llamado Planeta Camera Soriano tú pero estás en este camino al camino Soria es un bonito nombre pronto

Voz 4 02:27 mira porque de a ver si tú trazar una línea desde nuestro planeta está al sol esa línea pasa por Soria o sea claro de Mi planeta al sol el camino del cambio tiene que ser delgadísima esta línea bueno Camino Soria está ya ese día Camino Soria Segovia

Voz 3 02:45 y qué tal estás solo tiene otras adaptado estas Agustín

Voz 4 02:48 pues bien además ya tengo trabajo osea que molde como decíais en España

Voz 3 02:54 que no trabaja si se puede decir para él va del Perasso terrestres

Voz 4 03:02 pues muy bien muy bien muy adaptado lo único en lo que no consigo adaptarme en eso defenderme no sé si ofender me como vosotros no me sale ahí no conocen de nada nada en Twitter pero es que no me he visto lo de dárselo bandera golpista facha lo de no es que no no tweet calificando extraterrestre pero vamos

Voz 3 03:24 un pocos y PNV pues aquí la es de lejos desde pues aquí se va a hacer la vida imposible sino tienes capacidad ofenderte

Voz 4 03:33 se lo sé lo sé pero ahora estoy ahí yendo a un terapeuta enseña venderme

Voz 3 03:37 vale pues nada suerte gracias y un abrazo a todos los marcianos que Isaí

Voz 4 03:43 Ciudadanos no sólo de Marte sí verdor IFA cerdos ya esto que no ha del planeta no somos marcianos y dar paso a Federico Jiménez Losa