Quiero un mote argentino

Voz 1 00:00 Especialistas secundarios

Voz 1610 00:06 bueno hoy me quiero dirigir a las fuentes que viven en Madrid y en especial los que estáis en esta mesa que soy hay unos cuantos que deben en Madrid no hay Chase de menos algo hoy martes no echas de menos a los argentinos que hayan quedan todavía le queda todavía

Voz 2 00:23 esta mañana dos que van con la con la bufanda

Voz 1610 00:26 pero lo ha sonreído miles y miles de argentinos que unido a la Libertadores claro porque los de acuerdo el domingo bueno pues amigos para muchos madrileños la estancia de tantos argentinos de golpe pues se ha dejado ha dejado huella ir a estas personas es Javier Martín Javier Martín

Voz 3 00:43 hola muy buenas tardes qué tal en vivienda Ventana gracias tú eres ciudadano de Madrid verdad madrileño de pura cepa almendra almendra el hueso del hueso de la almendra madrileño de además de los pocos madrileños que tiene siete apellido madrileño yo

Voz 1610 01:03 pues ya tiene dudas no soy Rubén Martínez

Voz 3 01:06 Morcillo Castelldefels Garraf día Pérez

Voz 1610 01:11 ahí están pero sí señor bueno no os contábamos antes fue la antena Javi que echas mucho de menos a los argentinos

Voz 3 01:22 la mira muchísimas me siento vacío por dentro que un ciervo disecado lo dicho esto ha sido un poquito sí sí sí

Voz 1610 01:34 aquí

Voz 3 01:35 presidió la serie que practicar argentino como Kimi cambio ahí a entiendo por ejemplo mira y sirio estipula Torrente conmigo y que te hace la vida imposible si me aprendía todo paso conmigo cosa que no tenía nada eh mira la gente mira como aquí y mira con otros ojos y loco coincido nada hasta mi pareja me Paloma seis lo estoy pagando lamentó el sueldo mil nuevas no si te quedas con la mina cola a mí no ha cambiado es maravilloso

Voz 4 02:15 que vaya Tour adiós

Voz 1610 02:19 oye Arellano

Voz 3 02:22 una que no deberá me ha cambiado la vida hasta la pesadilla vuelvo como más

Voz 1610 02:27 vamos al tema que interesa lo siguiente es porque no lo he llamado para que te hiciéramos un favor verdad

Voz 3 02:31 así no es verdad yo ahora me me me argentino total voy a seguir así a toda la vida me va a instalar en la ira la Argentina ha sido una pena porque los argentinos siempre tiene una entonces a ver si puede abrir teléfonos vosotras que tenéis que la gente

Voz 1610 02:50 qué te proponga apodos bueno sin con difícil pero vengamos en los que envíen mensajes de voz al Whatsapp del programa te parece bien tú vasco aunque si lo que queráis a verla la fórmula Argentina que siempre es lo mismo no sé el nombre apodo puedes no hortaliza un animal no por ejemplo Jaime Palomero Iturriaga eso sería no pues mira yo tenemos dos ya tenemos mensaje en el contestador te parece que vamos a escuchar títulos comentando que sirve alguno venga vamos para allá a ver venga

Voz 5 03:21 a ver si te parece bien este Javier en Javier Martín repetitivo imaginar un Javier el lote Martiño de Palate no me algo cabrón

Voz 1610 03:39 un mes Martínez

Voz 3 03:41 caliente caliente vaya bien

Voz 5 03:44 Javier el orondo Marc Martín generando hay que ajustar otro Javier caliente vamos bien vamos bien el penal el flaco el cabrón Martínez

Voz 1610 04:07 oye nos ayudaría