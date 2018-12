Las Noches de Ortega: Los Pecos (15/12/2018)

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser buenas noches

Voz 3 00:31 ah aquí estoy a partir de la década de los setenta de Jacko

Voz 1174 00:52 el año dos hermanos incendiaron los corazones de millones de adolescentes españoles Francisco Javier y Pedro José Herrero Pozo Los Pecos un rubio y un moreno emocionaron a toda una generación de chavales que ya empiezan a no serlo en aquella época fuiste un adolescente a finales de los setenta hervía la sangre escuchando a estos hermanos te apetece contarlo nuestros micrófonos están abiertos para ti

Voz 4 01:31 mira tu vida cuando escuchaba a los

Voz 5 01:33 Pecos

Voz 4 01:34 marca nuestros teléfonos cuenta

Voz 6 01:36 no hablan

Voz 3 01:38 este Háblame de tío oyente cómo recuerda esos años ya pasados quiero conocerte oyentes y comprendes que el amor es todo

Voz 7 01:57 sí me acompaña es cuando yo estoy solo si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes quieres tú mi gente en Háblame de TIM de tu ansiedad si fuera verdad

Voz 8 02:10 no

Voz 7 02:21 diría que has cambiado desde entonces oyente

Voz 9 02:26 ya

Voz 7 02:29 es algo que sigue estando te ves distinto te consideras otra persona o ese adolescente está todavía enganchado a ver a dónde tal vez esta noche normal como todas las noches es la ideal para que recuerdes para que juntos retrocedemos en el tiempo y me cuentes con la complicidad que da la radio que ha sido

Voz 10 03:14 esta

Voz 11 03:23 desde Castellón de la Plana Nos llama Eduardo buenas noches

Voz 12 03:28 cómo estás Eduardo mal va mal porque Eduardo bien lo que ha pasado ya todo lo que ha pasado no apoyó hoy ya no va a volver me ingenuidad la manera en la que palpita

Voz 13 03:57 era una persona maravilloso ponerlo reconoce sin doblez

Voz 12 04:07 me dijo

Voz 6 04:10 hombre no me Eduardo seguro que no seguro que que aún con son

Voz 12 04:15 ya te digo yo te digo yo te digo eso es hijo de puta te está haciendo un poco de aquella ingenuidad ya no queda nada

Voz 6 04:24 ya Eduardo pero aunque no quede nada de esa ingenuidad eso no significa que ese es un hijo de puta

Voz 12 04:31 sabes lo sabré yo que soy yo yo yo digo tengo con ecos

Voz 6 04:41 pero que que constancia tiene un hijo puta

Voz 12 04:45 me dedico a hacer hacer más desde que me levanto y en que se hubiese con números algo ya Morgan y el día del año pues tiene un horario me me que bueno sí sí al nueve la mañana hago daño me esté no vi cuarto lo hago daño a los vecino pues día hacía cuento haciendo daño cuando yo voy a los Pecos era un ingenuo y el abuelo

Voz 6 05:32 pero pero por qué haces daño

Voz 14 05:33 bueno pues en el minuto Tommy fruto con ello

Voz 12 05:38 fruto porque yo digo yo

Voz 14 05:43 yo debería Borges

Voz 12 05:45 no yo puedo claro no sea pues la mina yo estuve instalado en la el mal bueno yo digo que la época en la que yo escuchaba Los Pecos pues no tiene nada que ver con la ola no digo eso será lo que está plan

Voz 1174 06:09 el porque crees que que disfrutas Eduardo

Voz 12 06:13 yo he influido porque como como ya no soy joven y eso me hace estar mal sufro mucho mejor digamos aún entonces al hacer yo daño lo demás nivel verlo mal cuando yo veo mal a los demás por el daño que hoy algo me digo a mí mismo que Joves y está como yo a ver yo yo no no mejoro yo pero como él otra persona empeora los igualaron los igual amor

Voz 6 06:44 bueno no no soy yo quién para juzgar T Eduardo pero bueno estaría bien que que procuran has cambiado

Voz 15 06:51 de acuerdo un abrazo enorme amigo

Voz 16 06:55 adiós tengo recuerdo

Voz 7 07:00 pasado continuamos en directo

Voz 10 07:03 sólo tengo año

Voz 7 07:05 en mi mente

Voz 10 07:08 estamos esperando las llamadas de todos

Voz 1174 07:10 nosotros para que nos contéis como erais en la época en la que los Pecos invadían todas las radios en la que su música alteraba las hormonas de toda una

Voz 15 07:21 integración te apetece contarlo aquí está la radio

Voz 7 07:28 aquí está este grupo de amigos aquí está la SER que te escuchará con el alma abierta de par en par

Voz 17 07:36 no

Voz 5 07:40 no

Voz 3 07:41 no desde Cartagena Carmen buenas noches

Voz 6 07:50 esta cantando a Los Pecos

Voz 1174 07:53 ya te llevas

Voz 5 07:57 hola

Voz 1174 07:58 en como recuerda usted a Los Pecos en en esa época en la que

Voz 6 08:02 lo cariño usted tendría entonces casi recuerdan las letras

Voz 18 08:13 eso sí siempre muy bien Carmen cuando eh Carmen Carmen un momentito Carmen por favor un momentito bueno

Voz 19 08:46 Carmen Carmen

Voz 15 08:51 compañero bajemos la música bajamos la música Carmen

Voz 1174 08:55 Carmen Carmen estoy intentando hablar con usted le preguntaba que qué como a esa época en la que usted escuchaba a Los Pecos

Voz 6 09:05 no se recuerda a usted misma

Voz 20 09:08 de acuerdo con con mucha nostalgia y y yo tenía veintitrés años con los pecó empezaron a tener tú ya aquellas canciones fue a mí

Voz 21 09:19 me imagino que a mucha gente de de esa edad pues me hicieron volar hicieron volar a mí me ha dejado muy tocada la llamada de antes a la del

Voz 6 09:34 Eduardo si Eduardo ha dejado muy tocada todos sí

Voz 21 09:39 desde aquí me gustaría decirle a este señor sí sea una está escuchando que que yo le pueda ayudar en ayuda este señor pues dice mucho gusto dicha medida de lo posible pues me pueden dar el teléfono de este señor hago yo yo creo que sí

Voz 20 10:03 podemos ayudar entre todos a menos yo quiero ayudarle

Voz 1174 10:06 los insisto que dice mucho de usted de su bondad que quién

Voz 21 10:10 ayudarle creo pero me entendió quiero ayudarle en su tarea diaria a su tarea si en

Voz 20 10:20 esto que hace de levantarse ya por la mañana va a ser el mal pues lo veo a él sólo haciendo esto voy yo ahora mismo modo pues podemos hacer el doble de de daño

Voz 21 10:30 me está diciendo me presto a qué quiere usted ayudarme a ayudarle

Voz 20 10:36 hubiéramos con la mañana tipo las ocho y media de la mañana en algún sitio pensamos lo junto a a puntear a personas siempre

Voz 6 10:45 Carmen y yo llevo mucho tiempo haciendo este programa de radio y cada vez entiendo menos yo no lo veo sencillo sólo Si bueno no

Voz 20 10:58 ha estado Cervantes este a apunta a las chicas que yo la que lo tiene todo muy pautado a la hora de daño es que a esta hora el año

Voz 21 11:06 no me parece que eso siempre te imaginas menos meses rompa el corazón quema agónico ahí que otra persona quiera ayudarle su margen actividad no es una actividad no no no sé porque usted sí

Voz 6 11:24 no entienden ex ministro comienza no lo entiende mal no llevaba yo entiendo querer ayudar a alguien algo bueno pero no en esto

Voz 1174 11:37 es como usted quiera yo de verdad he perdido todo el criterio ya no sé si ese señor está escuchando todavía del programa y le apetece tener la ayuda que la tenga de verdad yo ya moralmente no quiero juzgar a nada ya está ya no juzgo

Voz 20 11:53 no tengo Judas como usted moderno y trabajar en la Cadena Ser

Voz 21 11:58 es una emisora buenista y en lo moral relativista que no juzga claro no juzga no

Voz 20 12:05 no sé que que que es decir que han que está ausente pontificar al moderno de hace lo juzga que no comulga eh que que te en nace así de izquierda el ojo no no Jurdan dieron cómo lo quiero que me adjudican hoy no ojos

Voz 22 12:28 bueno sí

Voz 6 12:30 bueno bueno bueno Carmen pues Banesto

Voz 20 12:36 bueno que Eduardo Kutxa me voy a los regímenes casi escuchan no apetece que te ayude en esta tarea

Voz 21 12:42 cuando acabo de hacer daño a gente llaman sí que podemos hablar

Voz 15 12:48 de acuerdo pues un abrazo señores gracias

Voz 3 12:58 continuamos en directo cómo era tu vida cuando escuchabas a Los Pecos la radio está aquí para escuchar muy llámame y cuenta pero

Voz 6 13:24 tú no

Voz 11 13:26 Nos dieron Eduardo Eduardo buenas noches de nuevo ha escuchado la llamada de Carmen

Voz 12 13:31 sí y la verdad es que me he emocionado es cierto que esto a mí me viene dando ya ya me viene me viene grande yo empecé haciendo es así de manera amateur pero esto se está haciendo de si yo me he pensado en buscar ayuda de algún tiempo el año que llevado para una persona sola ya ya empieza a hacer mucho mucho trabajo y este ofrecimiento de la señora Carmen a mismos digo la verdad le viene como agua de mayo la verdad

Voz 6 14:11 sea que acepta la ayuda de Carmena

Voz 12 14:14 bueno a ver a mi me gustaría hablar con la Jaume son muchas las que van juntos yo tampoco quiero meter en la casa que personas yo lo está éxito unas garantías de quemamos

Voz 6 14:29 pues por qué esta persona estoy en casa día que ha quedado

Voz 12 14:35 esto es un trabajo a jornada completa su trabajo a jornada completa a hacer el mar al nivel que yo lo hago putter como yo creo que me levantados la llamada Cueto requiere dedicación muy bien esta señora donde ya que vivir en la casa tengo una habitación hijos ya no vive en casa mis hijos mi mujer falleció ya en marcha y que bueno estamos solos podemos planificar muy bien desde aquí pues

Voz 6 15:12 ese día mejor pregunto

Voz 1174 15:16 disculpe sin pregunta le puede parecer un poco tonta pero no sería mejor dejar de hacer Mali empezar a vivir tranquilito iría

Voz 12 15:23 no le tengo ya ya es tarde y yo soy yo tengo yo tengo yo un camino marcado yo ya he hecho luego sube lo fuera yo planteado este año ha prestado lleva tiempo pero lo que tengo va abriendo vivió tanto tiempo sólo coge manía follar un cambio

Voz 6 15:52 no yo ya

Voz 12 15:54 hasta que me llegue la muerte voy a seguir con esto comió en el año

Voz 20 16:01 yo siempre

Voz 1174 16:05 bueno Eduardo pues a ver si suerte y gracias por su llamada

Voz 12 16:09 hay una gracias a la radio porque mi amada una ilusión en la vida es todo una una dilución a ver si

Voz 15 16:21 bueno a ver si

Voz 7 16:23 voy a enhebrar desgracias

Voz 3 16:40 continúan los teléfonos abiertos cómo has cambiado desde la época en la que escuchabas a Los Pecos íter vía nasal

Voz 10 16:56 siento querido Hoyos

Voz 7 17:04 es Carmen está llamando de nuevo Carmen buenas noches

Voz 6 17:06 sí bueno no sé si bien no parece que si no ha ido más bien este hombre está dispuesto a que está

Voz 10 17:21 Carmena

Voz 6 17:23 Carmen Carmen Calvo que que que va a hacer

Voz 21 17:28 intentar intentó intentarlo fue insertaron unos no ha perdido nada voy a este hombre voy a ponerle los puntos sobre las si yo es hijo de eso

Voz 6 17:42 claro a ver si

Voz 20 17:43 que si el creer yo puedo ayudarle a a muchas dijo a gente tiene alrededor pues

Voz 21 17:52 ahí voy a estar yo porque usted dando no defraudarles porque usted es mejor la la decisión última eso

Voz 20 17:58 ya la decisión última daba de Navas la va a tener es

Voz 1174 18:02 porque si se es una persona también malvadas una persona perverso

Voz 20 18:06 no que va que yo siento fue pan un trozo de pan que no no en no he hecho daño a nadie Mi vida pero bueno a veces la vida pues hay que hay que reinventar hay que reinventarse que es giros

Voz 1174 18:20 nunca es tarde bueno nunca es tarde

Voz 20 18:23 espero que esta oportunidad me Binda no de que cambiar de bueno empezar empezar con otro sendero en Beacon

Voz 6 18:31 sí a mi esto me hace

Voz 20 18:33 esto de hacer daño a Agger tema seducido de oro ya digo yo tampoco quiero

Voz 21 18:40 ya no quiere decir que campanas al vuelo

Voz 20 18:43 pero al final no yo no le interesase señor todo ya digo ya depende de no quiero hacerme tampoco Lucio

Voz 1174 18:49 claro claro eso está en el tejado del del de este hombre ahora está la decisión está en el tejado

Voz 6 18:54 hago de de de Eduardo está en su tejado eso estatales

Voz 20 19:00 a ver cuál son que está en su tejado ojalá ojalá seguro de

Voz 6 19:05 qué me dicen que está llamando Eduardo ahora quiere

Voz 1174 19:07 con él la hablamos si no lo hacemos mía claro

Voz 20 19:11 yo no sé yo así hablar con la hora o o quedarme más rato con este incertidumbre

Voz 6 19:17 quedarse más rato con ahí

Voz 20 19:20 hola tengo la incertidumbre de si voy a poder estar con él trabajando con él o no es que incertidumbre medalla me me me ilusiona si ahora hablo con él y resulta que no se me va la ilusión no sé yo si prolongar este momento bueno que tengo de ilusión

Voz 1174 19:35 bueno pero también no sé también es posible que te diga que sí que todo sea

Voz 20 19:39 hablaré pues venga hablemos con él

Voz 1174 19:43 a darle pasaba

Voz 20 19:44 no vamos a prolongar les la ilusión mis ilusiones ilusiones se tenían pocas en la vida como estas

Voz 6 19:50 que prolongarla hubiéramos ilusiona entera

Voz 20 19:53 hablara con Eric saber el veredicto

Voz 6 19:55 pero prolongarla tal como

Voz 21 19:59 a este momento de alguna manera muy ilusionado poquico como acabamos que como una relación algo

Voz 1174 20:07 es una canción ir al

Voz 3 20:10 vamos a alargar es que tampoco sea mucho rato eh

Voz 19 20:18 amante de la mantener la ilusión no

Voz 20 20:20 no lo sé

Voz 6 20:21 vale para vale

Voz 19 20:24 muy radical

Voz 15 20:29 vale pues no

Voz 19 20:35 ahora el tinglado mejor

Voz 3 20:44 bueno ya está no me que más bueno ya esta eh venga venga vamos a hablar con Eduardo Eduardo buenas noches

Voz 12 21:03 buenas noches como esta señora Carmen si este se tranquila porque la he escuchado no parece usted una persona de confianza es lo yo una persona fiable no no allí adelante junto pero ellos vamos a trabajar bien en estoy muy ilusionado pues ya he cuente con ellos vamos lo bien que viene acaso tiene una habitación a yo por la mañana las ocho y media llegada

Voz 20 21:40 pues comedor si podemos pensar que si quiere compartimos gasto

Voz 12 21:50 lo mismo con con con mi pensión los dos podemos ir tiras

Voz 23 21:55 venga y esto a partir de cuándo se con que no

Voz 20 22:01 claro ya diez digo yo mañana cojo un tren muy podía de ilusión de Macao alguna de las luces más grande de mi vida enorme enorme pues se va a quedar usted en su casa con lo que se ha quedado casi como Di

Voz 6 22:22 por pero Eduardo que por qué me dices

Voz 20 22:29 señor Edward Niño de Eduardo J

Voz 12 22:32 si no quisieron que venga que yo no necesito ayuda

Voz 6 22:36 Eduardo esta mujer se había ilusionado con con ilusión

Voz 12 22:41 por eso ahora me digo que no pensemos vapuleado las

Voz 23 22:48 es una de las cosas más más triste hecho

Voz 20 22:52 sí siento muchísimo

Voz 6 22:54 no deberíamos haber confiado en él en este hombre buenas noches buenas noches Carmen Eduardo estaba contento buenas noches

Voz 24 23:06 me han bueno excluir ni

Voz 6 23:09 bueno bueno

Voz 16 23:11 tengo recto he pasado feliz

Voz 10 23:18 en mi mente

Voz 7 23:22 los Pecos iniciaron su carrera con un Single en mil novecientos setenta y nueve se titulaba esperanzas estuvo todo un mes en el número

Voz 25 23:33 años

Voz 7 23:36 poco después la CBS lanzó el primer disco completo Concierto para adolescentes y se vendieron casi medio millón de discos en muy poco tiempo luego llegó el segundo disco Un par de corazones alcanzaron un volumen de ventas de locura

Voz 26 24:09 yo yo

Voz 7 24:11 la canción más importante de ese álbum Háblame de ti se escuchaba en todas las radios

Voz 2 24:18 de nuestro país esta

Voz 7 24:29 si aún te reconoces cuando echas la vista atrás se todavía te emocionan estas canciones es porque sigue siendo aquel el tiempo ha pasado y pasará todavía más y las canciones de ahora acabarán siendo antiguas pero siempre estará aquí la SER para contarte no volveremos la semana que viene a la misma hora volverá a la luz a vuestros transistores abrigado si salir a la calle ser felices hasta la semana que

Voz 3 24:58 queridos amigos