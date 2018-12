Fran Perea celebra sus 40 años con nuevo disco y libro

Voz 0313 00:00 hola buenas tardes llevamos una época de problemas y sobresaltos tan acelerada y tan intensa que pocas cosas pueden ya sorprendernos So llamar la atención pero yo querría comentar con con todos ustedes con todos vosotros una que me parece realmente notable hacer un pequeño esfuerzo hay que hacer un pequeño viaje en el tiempo retroceder hasta dos mil once con Zapatero en La Moncloa y contemplar o imaginarse una imagen en la que aparece en el propio presidente del Gobierno con la que entonces era ministra de Defensa la malograda Carmen Chacón los militares dos militares de de muy alta graduación el uno jefe del Estado Mayor de la Defensa el JEMAD el otro jefe del Estado Mayor del Ejército el Gene el primero Julio Rodríguez como ya sabrán está en Podemos el segundo Fulgencio Coll acaba de anunciar que será el candidato de Vox a la alcaldía de Palma un general en Vox y el otro en Podemos desde luego somos somos un país de contrastes se pero yo que soy optimista por naturaleza le veo una deriva positiva a toda esta historia Julio Rodríguez y Fulgencio Coll hayan servido como militares bajo las órdenes de gobiernos del Partido Socialista del Partido Popular y también de la sucede ahora que son ciudadanos rasos diríamos como usted y como yo pues ejercen sus derechos cívicos como cualquier hijo de vecino hombre yo he de decir sería hipócrita si no lo hiciera que cuando Fulgencio Coll asegura que da este paso adelante para evitar que España se rompa mental un poquito como de de de sudores fríos no cuando añade que no es posible que no se pueda estudiar en español en España ya directamente me cabreo porque no es verdad o a lo mejor han informado mano pero bueno esa es mi opinión con lo que me quedo es que en otra época Un militar como cualquiera de estos seguramente estaría haciendo algo muy distinto que hablar eso lo han cambiado una democracia y una Constitución con todas sus imperfecciones que acaba de cumplir cuarenta años estaría bien que lo recordaremos por cierto hoy les hablamos desde Orihuela estamos en el Teatro Circo Atanasio dijo Marín porque hemos venido celebrar los cuarenta años de radio Orihuela así que les pido a los oyentes hombre a los que van por la calle conduciendo ahora mismo igual no pero a los que están aquí les pido un aplauso muy grande para todos los compañeros de compra

Voz 1 02:14 quieras que han hecho posible esta página de la historia estos días de gloria bienvenidos a La Ventana

Voz 0313 04:56 aquí estamos ya con la ventana abierta una tarde más en la Cadena SER hoy les hablamos desde Orihuela Mariola Cubells buenas tardes buenas también alias Lafuente buenas

Voz 1 05:03 le a buenas tardes como ésta lo es de verdad hermosura es una

Voz 4 05:08 hermosura su sitio maravilloso cuando alguien inventó en la radio

Voz 0827 05:14 lo de un marco incomparable

Voz 5 05:16 pero para eso se refería algo muy parecido a él

Voz 6 05:19 verdad ahora ya fuera bromas es un sitio es bien estaba haciendo bromas bueno no no no igual es el caso inglés totalmente no no no este sitio ves verdaderamente hermoso es un sitio chic bueno Mariola como venido eso

Voz 0313 05:32 lo hoy unos de ganas chaleco a como los chalecos amarillos es un jersey joder ya lo sé

Voz 0827 05:37 oye está está muy bien sobre todo para estar tendencia moderna de creer que nuestra generación lo ha inventado todo no es este tipo de espacios que habrás inventando para Un concierto como para jugar un partido de baloncesto o para hacer una sesión de circo bueno pues hace un siglo que alguien lo imaginó lo creó después estuvo cerrado un tiempo hace unos cuantos años en rehabilitó sea abrió y ahora estamos haciendo aquí un programa de radio ni más ni menos oye que os

Voz 6 06:03 para Isaías ven

Voz 1 06:07 Caballero de la lengua

Voz 0313 06:09 Caballero de la lengua me gusta oye que os parece la batalla de los generales

Voz 6 06:13 bueno yo me he quedado yo no sabía lo debo bueno sí

Voz 0313 06:16 llama la atención y si es verdad tienes razón

Voz 6 06:18 lo de que es mejor que está haciendo esto que otras

Voz 0313 06:21 sin duda suenan ni es muy curioso porque

Voz 6 06:24 lo han conseguido gracias a la democracia no

Voz 0827 06:27 a mi me parece que está muy bien quiere decir cualquier ciudadano es verdad que hay algunos que tienen una situación excepcional en sus profesiones Si un magistrado en ejercicio no puede dedicarse a la política como un militar no puede dedicarse a la política pero cuando terminan digamos su carrera profesional pues está muy bien que se comprometan con la política si les apetece eso está fenomenal no yo lo que espero es que efectivamente hay digamos el general Coll lo que haga sea inocular a Vox de algunos valores que creemos que Vox no tenías que esperemos porque bueno ha estado mandando nuestras tropas y el fue el que articuló la red la de las tropas españolas en Irak el que es en marcha la Unidad Militar de Emergencias que tanta risas despertó por parte del PP y entonces sí que habrá es valorada como una unidad importante es decir lo que espero es que Kohl inocula Vox y no al contrario porque a mí lo que me preocupa realmente es que una formación como Vox lo que haga hacia inocular sus ideas a los partidos que están en sus fronteras de tal manera que para captar en ese caladero de votos en donde pesca con tanta eficacia Vox pues de repente digamos den un unos cuantos pasos atrás que tanto nos ha costado dar adelante en los últimos cuarenta años el que estamos celebrando los cuarenta años de radio

Voz 0313 07:45 pues tiempo al tiempo hoy efectivamente estamos de fiesta de aniversario de fiesta de cumpleaños con motivo de Rayo Orihuela los acaba de celebrar también la Constitución y hace muy poquito nuestro primer invitado de Estado el ex actor es escritor es músico empresario director de teatro y nos viene con disco libro homónimos viaja la palabra dos obras para las cuales necesitamos al menos un mapa y un día el mapa sería la vida con todos sus sentimientos con todas sus emociones y el guía y fuera protagonista de ocho a pedir los andaluces se definiría por el cuarto que es que es Guerrero aunque todos y todas conocemos como Fran Perea frambuesas

Voz 7 08:22 claro eso

Voz 1 08:24 cómo estás amigo viviendo el hombre recibir un aplauso aquí en teatro siempre siempre porno según

Voz 0313 08:31 los últimos años acecho de actor de actor de actor y de nada más que actor sí aunque es sobre todo en el teatro sí sí oye el motivo y alcance de este de este proyecto que hoy que hoy comentamos lo de la palabra con un libro con un con un disco con canciones con sí

Voz 0666 08:44 los hay le vi el origen Se buena intentar hacer un ejercicio de

Voz 0313 08:49 o sea que estás delante de un gurú de las palabras olvidadas Bilbao olvidan cuidadito

Voz 0666 08:54 y hay muy difíciles no no que va no el el el lo primero era un ejercicio de honestidad Hay buscar realmente buscaré mi en mi interior las palabras que definen los estados en los que me encuentro al llegar a los cuarenta años básicamente soy un poco el el el origen de de las canciones que hacen el disco que pasó lo que bueno pues bueno hay también me ya me propuse hacer un ejercicio de estilo invocar pues con realmente con intentar ponerme a prueba no hablar siempre de lo mismo intentaré cada canción tuviese su universo propio luego me empujó me llevo un poco hacer una a pensar que podía hacer un recorrido por las canciones que ido componiendo en Mi vida o quedo interpretando e a contar mi vida a través de ellas me

Voz 0313 09:37 Grecia bonito y así lo he hecho pues vamos a vamos a mezclar palabra y canciones en este recorrido y empezaremos por Guerrero Guerrero el primer apellido de abuela materna en segundo de madre y cuarto de frante este guerrero sería más una reivindicaban una reivindicación una definición que sería más

Voz 0666 09:53 bueno yo creo que de una como una carta de intenciones sino más más hay algo no el reivindicativo no de decir bueno como como me con Paul como me defiendo ante situaciones de violencia de las presupuesto no vi la violencia con mayúsculas que no me gusta en absoluto hoy reniego de ella siempre sí no es la violencia en lo cotidiano no en las pequeñas cosas de los roces del día a día en la vida estresada y tal yo la verdad es que lo lleva mal lo llevo regular y entonces soy poco Guerrero para eso me parecía bonito hacer un juego de palabras comía con mi apellido que el apellido que siempre escuchado en mi familia oye lo Guerrero los Guerrero digo yo la verdad soy más hace retaguardia aunque me tengo que ir en primera

Voz 6 10:35 hay que saber es un proyecto muy franco muy descarnado a mi me parece que tanto el libro como las canciones y que cuentan quién eres y donde como ha llegado aquí

Voz 0313 10:44 la gente tiene imaginen que quiere saber cómo es el como es el guerrero Fran Perea es un poco raro es porque no quiere pegarse con nadie mira IMO

Voz 8 10:50 precisamente pero Turcios

Voz 6 10:54 el resto se enemigos que te

Voz 8 10:57 no es mitad de lucha con mi experiencia de Armero

Voz 9 11:05 devuelvo todo

Voz 10 11:10 la violencia la

Voz 9 11:13 las se suma al creer pero cuando su vida

Voz 1 11:48 las guerras al estilo serían otra cosa eh te viene algún Mariola que te no la gente Plautz señor Smiley

Voz 11 11:57 ey yo creo que este League este proyecto cuenta aún Fran Perea distinto al que aquel bueno el el el

Voz 6 12:05 caso de los mortales tiene en el imaginario no y entonces me parece que es muy interesante que tú redes finas quién eres de dónde estás y hacia dónde vas con este con este proyecto es muy muy interesante

Voz 0313 12:15 nos quedamos con la palabra fama que están en libro también si os he dicho canciones y palabras para ir haciendo este recorrido no

Voz 6 12:21 tiene le

Voz 0666 12:22 sí ahora sí he tenido muy claro tenía otro crecen entonces es si esa que bueno Mariola además nacido en madrina del proyecto

Voz 11 12:31 me pareció que era algo muy muy bonito de verdad algo muy lindo si va desde dentro

Voz 0666 12:36 al final también lo proyectos iban componiendo de la gente que va formando parte de ello es la verdad es que te agradezco aquí públicamente en Orihuela que que que hayas participado conmigo en este viaje bueno si Fama bueno efectivamente Mariola habla de esa imagen que la gente de puede tener no tiene siempre una imagen suele ser una imagen sesgada de lo que tú eres no hay muy bueno sí también me habían mucha persona que me preguntan acerca de mi vida de cómo he he vivido ciertas cosas en mi vida como las me parecía bonito no plantea plantarse delante de un papel en blanco inscribir iraquí desnudas mucho si les este es mucho no hay peligro eh lo intento de de hecho de hecho el y tampoco lo hago de una manera cómo no se me puse delante del papel empezó a salir eso no no no me no le he dado muchas vueltas no pero sí me parece interesante que la gente sepa que detrás de esa fama de tales pues hay hay hay gente normal un tipo normal que sufre que que se alegra que ríe que llora y que pasan por cosa que que luego pues son que pueden ser interesantes

Voz 0313 13:38 en este proyecto tanto libro como como las concejalas y dónde colocar los muebles

Voz 0827 13:44 en su sitio Un poco sí sí venimos a que más que explicar te has querido explicar si igual si a mí mismo

Voz 0666 13:52 el sí a ayudarme a a entender irreconciliable con cosas de mí de mi vida que no a lo mejor no no yo he tenido la oportunidad de hacerlo porque porque como vamos como vamos

Voz 6 14:02 Antonio te pillo muy Robben pilló muy joven el tsunami también se facilita la puede ser muy cruel y entonces a te pillo muy muy joven porque tú ya tienes cuarenta tacos queridos

Voz 0313 14:12 quién es decir algo con que

Voz 12 14:14 hombre claro seleccionó cuarenta en el ecuador quería decir con una experiencia yo mire usted hasta una esperanza de vida ochenta este tema no

Voz 0827 14:23 primero que te quiten lo bailao

Voz 0666 14:26 segundo lugar tienes la capacidad de recorrer los otros cuarenta con la aprendido cosa unos cuarenta cámaras una es que es una buena manera de afrontar la crisis de los cuarenta no decir mira antes de que venga la ponerte delante de las muy pronto por cierto cumplirá años el veinte N

Voz 0313 14:41 esta época tiene mérito es decir no está mal les digo que siempre digo yo digo que está estar este año es bueno hay un montón de palabra las que sirven como conceptos para seguir esta esta ruta este mapa de la vida de de Fran Perea hemos citado Guerrero hemos citado fama esta esta esta miedo está inocencia esta teatro está Boquerón ya está familia y el número seis esto quiero contarlo vivimos en un mundo donde los los modelos de estructura familiar pues en fin han cambiado mucho y para bien madres que deciden serlo sin sin padre parejas de hombres o de mujeres con hijos donde sólo hay papal Soma más da igual un montón de opciones el caso de Perea es todavía más complicado porque ha sido criado por dos padres y dos madres dos dos me explico muy interesantes a su padre

Voz 0827 15:26 con su juicio como niños Jesús su bueno

Voz 12 15:29 lo los dos padres madre mía Isaías su padre su padre su tío

Voz 0313 15:34 Cruz derriba su padre y su tío hermanos su madre y su tía hermanas padres tuvieron dos hijos él email

Voz 0666 15:44 sus tíos no tuvieron hijos

Voz 0313 15:45 pero vivían puerta con puerta con lo cual toda la vida hasta ahora han sido veintiséis

Voz 0666 15:50 seis hasta hace muy poquito que os habéis quedado en cinco pero en fin eso no si un juego de de que yo no sabía que mi número favorito era el seis hasta hace muy poco que descubrí que en un momento que falta pues esa faceta personal te rompe su estructura todo no yo sí he tenido una suerte enorme porque porque he tenido siempre eso cuatro opiniones de cuatro adulto muy diferente además entre sí que siendo de la misma familia porque cada uno tenía su sus cosas hay cuatro adulto y además me mujeres en poder quiero decir también que me han enseñado mucho

Voz 6 16:28 yo conocí a su madre puedo decir que sí

Voz 0666 16:30 el el eran sí sí entonces pues bueno siempre había cuatro opiniones la nuestra que éramos pequeños pero bueno son no ha hecho a mi hermana a mi crecer con un palo muy interesante creo

Voz 15 16:47 el niño

Voz 9 17:08 por me con la por qué que se queda no

Voz 0313 18:03 esta tarde en La Ventana estamos haciendo un recorrido vital con la ayuda de Fran Perea este proyecto basado en la palabra que nos habla que nos canta y que nos hace reflexionar sobre muchos aspectos de la vida la vida da muchas sorpresas aquí a menudo repetimos que lo de hacer planes es un poquito absurdo porque luego esa misma vida te coloca donde le da la real gana hoy estamos en Orihuela y nos hemos encontrado por pura casualidad con que este domingo se va a producir una historia que creo que merece la pena ser contando una historia protagonizada por por Mamen por María Dolores María Dolores está hoy con nosotros enseguida explicaré por qué no Mamen no este domingo se celebra en la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas es una carrera que en este caso ha pulverizado todos los récords de inscripción ahora mismo y habrá más que domingo seguro pero en este momento están apuntados ya cuatro mil trescientas personas bastante por encima por ejemplo de lo que con su

Voz 0666 18:54 yo que fue mucho también Alicante fueron tres mil sí

Voz 0313 18:56 cientos hace poco esta cita deportiva va a ser posible gracias a cuatro personas tozudas cabezota que se empeñaron que este domingo verán ese sueño ocho hecho realidad María Dolores Castejón buenas tardes bienvenida La Ventana que tarde

Voz 1 19:14 María Dolores yo decía

Voz 0313 19:17 el niño no puede estar cuenta porque en nuestra por favor

Voz 0262 19:21 bueno mamen nos dejó el veinticinco de noviembre seguro que si ya estuviera aquí estaría en este momento aquí porque ella era la que daba la cara y no tenía ningún tipo de problema yo eran poco estaba en segunda fila cada una tenía su opción

Voz 0313 19:38 toca el relevo

Voz 0262 19:40 por responsabilidad estoy aquí ahora mismo porque seguro que ella querría que yo estuviera aquí

Voz 0313 19:45 cómo empezó toda esta historia cuéntanos lo por favor

Voz 0262 19:48 pues empezó por una oriolana Ana Gómez Pardo que fue a un evento solidario se sentó al lado de un señor que tenía una camiseta color morado Illana le preguntó esta camiseta que es si ese señor que estaba a su lado le dijo que era médico y que él estaba dentro de un proyecto de Estudio de las Enfermedades del páncreas y que se iba a hacer una carrera en Alicante contra esta enfermedad ya Ana Gómez Pardo que es pues una vitalista dijo esta carrera hay que hacerla en Orihuela en un principio él y pensó que que era un poco precipitado pero Ana lo leyó de tal manera que se frenó Orihuela y de Orihuela Nos llamaron a Mamen ya cuando nos reunimos en Orihuela los cuatro dos de nosotros no veíamos factible poder llevar a cabo con tan poco tiempo esta carrera porque él noviembre era el mes en que debía de celebrarse porque todas las carreras como ahora explicaré todas las carreras se celebraban en noviembre pero claro a finales de septiembre con todo lo que conlleva una carrera de este tipo Enrique De Madaria que es el médico al que me refiero creíamos que no era posible pero había dos personas que lo veían clarísima con la disimulada era Mamén Yllana o El Pardo no volvieron a liar desde allí mismo comentamos que siete si vamos afrontar un evento de este tipo sí que necesitábamos nosotros teníamos la canas el trabajo pero necesitábamos un soporte de un y la ayuda de una persona que conociera este tipo de eventos deportivos desde allí mismo llamamos a Ximo Ruber que es una persona que hace este tipo de eventos a un alto nivel de hecho celebró aquí el campeonato nacional de duatlón aquí lo pusimos en altavoz yo digo madre mía que embolado Le vamos a meter a este hombre bueno pues desde ese mismo momento dijo sí íbamos para delante y así empezó todo cuanto

Voz 0313 22:09 de recaudar aquí el domingo para la investigación contra el cáncer de páncreas cuando contarnos más son las cuatro mil cuatrocientos aparte de que hay una fila cero donde hay una filatelia gente como como foráneo que no estaremos aquí no podremos ir a correr podemos colaborar bueno ni Said bueno digo franqueo porque somos más deportistas que vosotros porque el se aplica pero es verdad que la raro por favor

Voz 0262 22:34 Nos ha dejado fuera

Voz 0827 22:36 lo importante más o menos

Voz 0262 22:39 eh sí son un somos unos cuatro mil quinientos a media de diez de diez euros

Voz 0313 22:44 veinticinco mil euros

Voz 0262 22:47 obviamente hemos tenido nuestros gastos que habrá que deducir pero luego está también la fila cero que no se las donaciones de patrocinadores

Voz 6 22:57 desde pueda seguir apuntando hasta Arango la fila

Voz 0262 22:59 así a la fila cero sí acogedora de cerramos inscripciones

Voz 0313 23:05 tú quieres apuntar pero igual gente que

Voz 0262 23:08 sí o no cerramos inscripciones por el tema de no nos daba tiempo a camiseta

Voz 6 23:13 pero la Taylor sale sale

Voz 0262 23:16 hay gente que viene a correr esa gente le gusta tener claro y luego estamos los andarines que vamos a a la fiesta

Voz 0313 23:25 tú vas a andar Cheek to vendan cómo estás

Voz 0262 23:27 no yo estoy bastante bastante bien

Voz 0313 23:30 la opción que como es

Voz 0262 23:31 yo ahora mismo estoy en tratamiento de quimioterapia hay dentro de lo que es un tratamiento de este tipo pues creo que lo llevo bastante bien porque a una vida más o menos normal no la vida que llevaba antes pero pero una vida medianamente normal

Voz 0313 23:50 cómo se vive con esta compañía

Voz 0262 23:54 pues se vive de una forma diferente a la vida anterior pero yo siempre digo que soy la misma soy exactamente la misma si era mala antes ahora también soy y si hiciera buena antes también lo sois

Voz 0666 24:12 pero la enfermedad no me cambian

Voz 0262 24:14 carácter yo en todo caso tendré que luchar contra ese carácter de fuera que es la enfermedad pero a mí la enfermedad no me va a cambiar

Voz 0827 24:23 pero te cambia la mirada sobre la enfermedad porque ahora

Voz 4 24:28 ahora con esta carrera estáis apelando a la gente que está muy sana

Voz 0827 24:31 que aquello muy lejos salvo que ya tenido una circunstancia acercando ahí

Voz 0262 24:35 yo estaba muy sana claro

Voz 0827 24:37 esto tenía ya está mirada antes o te ha cambiado la mirada sobre la enfermedad por

Voz 0262 24:41 yo siempre he sido muy realista pero voy a decir una cosa que lo digo por primera vez en público para mí lo peor ha sido que cuando yo me acostaba por la noche yo por la noche no me acordaba que yo estaba enferma y cada día que me levantaba me daba un una una sorpresa en negativo y entonces necesitaba cinco minutos para decir María Dolores acuérdate que estas enferma para mí eso ha sido e impactante durante muchos meses parece que ahora por los sueños que tengo ya tengo asumido que estoy enferma

Voz 0827 25:22 te levantas bien ya me levanto de otra manera porque

Voz 0262 25:25 sí porque convivió con la enfermedad

Voz 0313 25:27 desde luego por las tardes extras geniales

Voz 1 25:30 menos muchísimas gracias María Dolores

Voz 9 25:38 en timos que todo está la inocencia de aquel crío que se sentía protegido esto está regresa a aquel lugar

Voz 16 26:27 me es a poder se queda volví a no ver diga

Voz 0313 27:32 en veintitrés minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias hoy el hilo conductor de esta primera hora de la Ventana está siendo sin ninguna duda la la vida y su sorpresa

Voz 19 27:42 emociones sentimientos Fran Perea nos ayuda

Voz 0313 27:45 con su proyecto basado en la palabra pero también la historia que no acaba de contar María Dolores Castejón y sin embargo en la vida hay un montón de cosas que ocurren a diario y que no nos dejan con la esperanza y con la sonrisa como nos acabamos de quedar no hay por ejemplo algunas resoluciones judiciales que uno o por desconocimiento o por ignorancia o por lo que sea pero chirrían chirrían tanto hay enfocados nuestra polémica

Voz 20 28:11 no

Voz 21 28:15 si salías Lafuente

Voz 0827 28:17 pues mira un joven acusado de abusar sexualmente de una niña de once años en un parque de Madrid cuando él tenía ya veinticinco ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid el tribunal formado por dos magistradas Llum magistrado entiende que la víctima aparentaba más edad y que además actuó de una forma natural en el contacto sexual que mantuvieron según la sentencia el joven no se planteo en ningún momento averiguar la edad de la niña dada la rapidez con la que sucedieron los hechos esto es lo que le hemos bueno siempre que intentamos explicarnos nuestra natural estupefacción ante resoluciones como ésta hay una voz interior que nos llama la atención sobre nuestra ignorancia en materia penal lleva a saber tú eh que ponga en duda la opinión fundada de tres jueces claro lo que sucede en este caso Francino es que la Fiscalía que sabe mucho más que yo pidió para el presunto agresor nueve años de cárcel por qué no tragó con la versión del acusado porque además en el mejor de los casos hombre que el agresor supiera que la edad de consentimiento entonces era de trece años que para eso hay que saber mucho de Código Penal que la apariencia física de esta niña concreta estaba ahí en la frontera lo normal es que si no se celebró Se equivocó sea el adulto el que pague Hinault la menor aquí en el adulto debería respetar siempre la justicia sino es el caso proteger

Voz 1 29:42 Mariola Cubells que qué hacemos con esto porque yo soy muy bien peluquerías ahí

Voz 22 29:47 sexto sinceramente claro yo no me atrevo a decir no desconozco absolutamente que les ha llevado a a sentenciar así es mi sentido común me hace pensar que es una sentencia equivocada pero es lo que tú apuntas claro una una tiende a pensar no yo soy una ignorante ellos sean basado en en bueno en algo que a mi se me escapa porque no puedo creer que que sea fruto de otra cosa no quede algo que a mi se me escape y está en ese en ese

Voz 0313 30:15 pero son pero son demasiados episodios parecidos que se acumulan no además en poquito tiempo no hace falta ni tan siquiera invocar el el famoso caso y lamentable caso de de la manada están sentencia muy reciente de de un tribunal de Lleida donde también un delito que parecen como te lo cuentan bastante evidente de violación fue rebajado porque según parece la víctima no se resistió no gritó tanto como su supondría no o sea no no no lo sé

Voz 12 30:38 siempre nos lleva a pensar que que que nosotros seguro a mí me lleva a pensar salvó lo que he dicho es que estaba la Fiscalía claro que también tiene muchos estudios y una oposición dura y la Fiscalía sí que vez delito porque la acusación es normal que lo veía pero la FIA

Voz 0827 30:54 haría lo veía y la Fiscalía pide nueve años de prisión y sin embargo este tribunal dice bueno no se cerciorarse y es que la chica parecía un poquito mayor pero si la chica tenía once años igual aunque parezca lo bueno es que tenía once años

Voz 6 31:07 gracias te quiero tienes hijos eso

Voz 0827 31:09 puede ser un firmante podría ser un atenuante para en vez de una condena mayor sin una condena peor pero claro pasar de la acusación a la absolución es lo que parece un poco grave Si se ha hecho porque efectivamente no

Voz 12 31:21 Código Penal no está muy bien atinado cambiemos el Código Penal

Voz 0313 31:27 por lo menos

Voz 12 31:29 la Mariola Urrea que siempre me da bofetadas

Voz 6 31:32 si me dejan el sitio entonces claro ya no me atrae

Voz 0313 31:35 bueno porque ella porque ella es de es una experta en Derecho Dexter recolocar tiene otro bueno si tienen otros argumentos pero pero lo algo no acaba no por ejemplo no acaba no acaba

Voz 0827 31:47 si la justicia es incomprensible tan a menudo eso es lo que no debemos ser prematuros son en digamos cargar la culpabilidad yo no sé si la culpa es de estos tres magistrados no sé si la culpa es mía porque no sé leer muy bien los acontecimientos o no sé si la culpa está en la ley pero desde luego algo pasa entonces si somos nosotros los equivocado bueno nos tenemos que acostumbrar a que pasen cosas como estas no pero yo creo que algo falla desde luego ya tienes razón Carles

Voz 22 32:11 cada vez que abordamos una sentencia así Nos Nos buenos par nos paramos a pensar siempre acabamos teniendo más dudas que certezas

Voz 0827 32:19 bueno pero hemos evolucionado mucho también eh quiero decir que debates como es

Voz 0313 32:22 todo esto hace diecisiete años

Voz 0827 32:25 a plantea se planteaban donante hace veinte años por supuesto para que se reconociera una violación tenían que penetrante y con el órgano viril porque no se contemplaba aquí una violación pudiera ser el otro día te otro procedimiento no un poquito más de diez no pero quiero decir que que las cosas han evolucionado porque efectivamente la conciencia social evoluciona también lo que tienen que hacer las leyes es ajustarse a ello después por supuesto los jueces y los fiscales y todos los que trabajan en el aparato judicial aplicarlas con el mayor rigor posible pero bueno a lo mejor es que todavía tener los hay asignaturas pendientes esas tendencias y con con el tema de la manada por ejemplo se vio claramente cuando estamos aquí viendo si es abuso o agresión violación bueno pues a lo mejor eso es que hay que ajustarlo un poquito más

Voz 0313 33:09 a lo mejor los de la Madrugá iban a pagar exactamente formaron María a mí me parece muy bien que lo ponga de manifiesto

Voz 0666 33:15 nosotros en el programa porque eso ya poner de manifiesto estas cosas todo el rato también vosotros hacéis un favor educativo a la sociedad porque la palestra este tema ir poco a poco el aceite va entendiendo que no se sitúe hablaba culpable pero desde luego era una cuestión de responsabilidad responsabilidad ética

Voz 12 33:31 las decisiones judiciales también son de abatibles salón se tienen que asumir pero son perfectamente criticables

Voz 0313 33:37 montón de asuntos que van dando vueltas y vueltas su vueltas un día tras otro y al final te acaban cabreado un poquito yo no quiero poner de mal humor a nadie esta tarde estamos en Orihuela acompañados amigos de amigos estamos muy Agustín Agustí Ximo con los cuarenta años de de radioorihuela pero es que hay otro asunto que Jover vuelve que jóvenes italianos hay otro asunto que tiene que ver con con él trato quedamos a a personas que son exactamente igual que nosotros pero han tenido la la poca fortuna o la desgracia vital de estar en un contexto donde las cosas no les han ido muy bien buscan porque tienen todo el derecho a hacerlo una vida mejor estamos hablando de los migrantes de los inmigrantes utilicemos la palabra que queramos pero es que tenemos dos historias hoy Hall que merece la pena que la cometemos un poquitito Un es tristísima ha ocurrido en la en la frontera entre México y Estados Unidos una niña de siete años que fue detenida el pasado fin de semana con sus padres un grupo de guatemaltecos que formaban parte de esa caravana de esa marcha de de gente de Centroamérica que trata de entrar en el país de Trump Bono esa niña siete años ha muerto a bordo según parece deshidratada y estaba bajo la custodia de las autoridad norteamericanas no se limita al desierto en una travesía no no estaba bajo custodia de las autoridades ya muerto según parece víctima de la deshidratación que son Estados Unidos y en Holanda que es un país que en los últimos años ha cambiado mucho en cuanto a su percepción y a su sensibilidad para coger a gente que que viene de fuera está pasando una cosa muy curiosa porque ante grandes males grandes remedios no y ante dificultades gordas imaginación al poder no la iglesia protestante de Betts él está oficiando un servicio religioso está dando misa desde hace un mes veinticuatro horas al día por qué porque de esta forma intenta evitar que se expulse a un matrimonio armenio y a sus tres hijos Isabel Ferrer buenas tardes hola buenas tardes Isabel como saben los oyentes es la colaboró en el diario El País en en Holanda y me gustaría contar al detalle de esta historia por ejemplo no sé cuánto tiempo lleva a esta gente en territorio holandés por ejemplo ver

Voz 23 35:39 es una familia dos padres y tres hijos se llevan nueve años dos hijos tienen veintiuno diecinueve y quince de modo que eran muy pequeños cuando salieron de Armenia el padre dice que es un disidente político que está amenazado de muerte y que si regresa le a hacer cualquier cosa pero el Gobierno holandés con la ley en la mano dice que Armenia es considerado un país seguro y que por lo tanto con que no viaje a la frontera con Azerbayán donde sí hay brotes de violencia en Nagorno Karabaj pues que hay que Conquero vaya ahí es no tiene ningún problema el Servicio de Inmigración dice que para ellos no son los políticos sino inmigrantes económicos y que tienen que volver a esta familia ha recurrido en dos ocasiones la la expulsión y ha ganado los recursos del tercero el último que era leerle esencial es fundamental lo perdió como esos tres niños eran menores mientras ellos estaban litigando pidieron que se les aplicara lo que se llamó la amnistía para niños el perdón para niños los que llevan cinco años en Holanda según la ley el secretario de Estado de Inmigración tiene discreción para decir si se quedan o no pero qué dice el Gobierno que tienen cuatrocientos casos similares y que no van a hacer una excepción que se tienen que marchar

Voz 0313 36:46 yo lo de lo de la misa permanente de qué utilidad tiene

Voz 23 36:52 a ver es un oficio religioso que no para es una rotación de veinticuatro horas porque también según las leyes holandesas mientras un templo de la del creo que sea tiene dentro un oficio religioso en marcha no pueden entrar la policía no pude entrar ninguna autoridad lo que hacen es no quebrar esa rutina de manera que hay trescientos predicador eso sacerdotes incluso fieles de todas las denominaciones del barrio o no modela ya no hace falta que sean de La Haya vienen de todo el país que intentan estar allí durante todo el día rezando cantando hablando para que no entre ninguna autoridad sacarlos

Voz 0313 37:24 eso iba comentarte que está participando un montón de gente no

Voz 23 37:28 mucha gente el problema es que estas familias son cinco llevan ahí metidos su mes porque si sale no se quién

Voz 19 37:34 sí es verdad es verdad

Voz 0262 37:37 sí

Voz 0313 37:37 E Isabel esa que comentaba de que Holanda es uno de los países que han cambiado un poquito sumó su fisionomía en este aspecto durante los últimos años es verdad no

Voz 23 37:46 sí la verdad es que a ver es un país que tiene fama de tolerante pero ellos mismos se han dado cuenta de que la tolerancia con poco un espejismo por no llamarlo una falacia era es vivir y deja vivir en los propios Gobiernos holandeses admiten que es verdad que hay un montón de comunidades que llevan muchos años aquí y que están medio integrado eso que la gente no les hace demasiado caso pido por otra parte no es que sea la culpa del líder ultraderechista tiene sus ideas como todos los ultras de extrema derecha xenófobos anti musulmanes en Europa pero sí es verdad que el resto de los partidos como pasa en otros países y sobre todo en Holanda le un cordón sanitario es el segundo partido en votos y sin embargo no está en ninguna parte porque nadie quiere hacer nada con él pero al un goteo de lo que él dice K en los programas de los magazines y entonces creando parecido la ley antiinmigración Ovelar

Voz 0313 38:40 en para inmigrantes está claro

Voz 0827 38:42 fíjate que los temas son absolutamente vamos dispares no pero lo que hemos comentado antes en la polémica y esto es se parece mucho seguramente con la ley bueno pues la ley holandesa el Gobierno holandés en la mano expulsar vez digamos una parte de la balanza no pero claro cuando uno mira una familia que lleva ya nueve años residiendo en Holanda un chaval tiene quince años que lleva seis años allí el otro diecinueve el otro XXI que han pasado más de la mitad de su vida en Holanda obra un poquito holandeses ya integrados no saber si van a un país donde si tú te acercas a una frontera hombre tu vida corre peligro hombre un poquito de peligro corre tu vida no ahora dispuesta a la reacción ciudadana que es lo que hacen gente como María Dolores por el cáncer bueno pues estos lo están haciendo ahí discúlpenme pero hombre una misa de treinta días para evitar que tres y feligreses excluyo sean expulsados con sus hijos es la hostia

Voz 1 39:38 Isabel Ferrer muy acompaña nada que hasta luego hasta luego

Voz 9 39:58 que es no queda otra

Voz 21 40:14 sí sí

Voz 9 40:17 siempre sería

Voz 0313 40:37 ahí estará pensando el desaparecido roza aquí de golpe por qué pues porque forma parte

Voz 0666 40:41 de de este proyecto de de Fran Perea de

Voz 0313 40:44 viaja la palabra es un lujo Cerga roza

Voz 0666 40:48 es una maravilla la por lo buena que es haciendo su trabajo lo que hace es buena gente le el corazón que tiene buena gente oye Fran cuarenta

Voz 0313 40:59 es otra palabra otro concepto que de forma casi obligatoria aparece en este proyecto tuyo hoy estamos celebrando los cuarenta años de de radioorihuela en este momento de tu vida que qué dirección marca la brújula hace donde apunta

Voz 0666 41:12 ahora ha insistido elaboral dices en todo

Voz 2 41:16 sí

Voz 0666 41:17 bueno en todo pues la verdad es que es un buen momento la verdad que en general siento que estoy en un buen momento porque de tomar la vida de otra manera

Voz 6 41:26 más relajada saber un poco más puedes dar tu opinión sobre las cosas tanto miedo te vas a Finlandia a rodar de ahora me voy también lo entrarte romper el profesional muy bien porque he hecho este proyecto lo vamos a girar vamos a empezar a girar lo en primavera íbamos a hacer cosas muy bonitas a salir fuera vamos a Serbia ya sabes Isaías perdona que en Serbia han aumentado las matriculaciones en castellano el Instituto Cervantes gracias a las series de televisión protagonizados por famosos

Voz 0827 41:55 en su libro ya que habla de Guerrero tendría una buena traducción China sería

Voz 7 42:01 van pelea aplausos por favor

Voz 1 42:09 más respaldada muy pero en fin no sólo téngase en cuenta además que te voy a Finlandia me voy a hacer una serie ahora

Voz 6 42:18 qué sería de estas ya internacionales coproducción hispano

Voz 0666 42:22 la Endesa así que muy bien lo que va va en un en una serie de policiaca de esas que hacen la gente y en el soy los nórdicos Islandia ha ido más amigo

Voz 6 42:32 entonces eso va a ser estupendo Paradise no

Voz 0313 42:36 oye te podemos atracar eh nos canta salvo en directo así rapidito para cerrar esta primera de La Ventana sólo lo hago con una cara

Voz 6 42:43 aunque se venga Iñaki de la Torre con la guitarra pero sólo hay que tú sabrás vamos a cruzar hablara venga

Voz 1 42:53 pues a más bonito sí señor sí señor

Voz 0313 42:58 viaja la palabra a palabra y la música y la y la vida que con la guitarra me preocupa no te creas eh además luego a las seis volverá en la sección de música en directo pero bueno en fin cifrando ha pedido

Voz 0666 43:08 bueno es que han ensayado hay Islamiya devolver

Voz 0313 43:15 vamos a mi voz que en la primera canción que compuse para el proyecto vi cómo cómo lo tiene voz el chico verdad pues está bien que la le

Voz 13 43:24 vamos a

Voz 24 43:27 en

Voz 21 43:40 mi voz es la espuma sus que escapa a mi boca es un Canal una excusa las cuerda vidas se cuela por la edad de flexible una membrana con la acción esta es

Voz 9 44:43 está que venía ya la oferta

Voz 21 44:49 la que me dieron cuando llegue con Ford no tiene más sin intención de hacer se escucha

Voz 25 45:09 eh

Voz 21 45:23 lo más profundo que la marco lugar de esta Smith es más ni menos que esta la oferta que me dieron cuando se que es papel de como mejor no tiene más sin intención que la de hacerse Escucha mi voz un puño apuntaron todavía amén que pensar

Voz 26 46:16 lo que le hago decir sí

Voz 27 46:36 eh