Bush combatió en la II Guerra Mundial a los dos años

Voz 0827 01:21 unidad de vigilancia lingüística informe número quinientos sesenta y nueve Isaiah hoy desde Orihuela sí Pérez Francino qué les pedimos a los políticos que hagan examen de conciencia que reconozcan los errores esto no es concretamente reconocer un error pero buen es decir oye he cambiado de opinión sobre algunas cosas le pasó ayer a Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados lo que pasa es que para hablar sobre lo que pensaba de Venezuela entonces ya hora utilizó un verbo que algunos vigilantes nos han dicho a lo mejor no era el verbo correcto

Voz 8 01:51 yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado

Voz 0827 01:54 yo no comparto alguna de las cosas que dije en el pasado y claro compartir con esta acepción es tener las mismas ideas que otra persona salvo que Pablo Iglesias considera que él es él y otra persona saber lo normal es que hubiera dicho otra cosa no no mantengo las mismas ideas hoy cambiado de opinión sobre lo que pasa en Venezuela etc etcétera pero es verdad tiene razón nuestros vigilantes en que el verbo compartir no sería el más preciso otra consulta que nos dejó ayer el equipo de todo por la radio Toni Martínez

Voz 9 02:23 mensaje de elogio hoy que ha tenido una gran repercusión es el mensaje de Elogio de la líder de los conservadores europeos inicia si tiene cojones de acero que en inglés se dice así

Voz 0827 02:35 el grupo extinto

Voz 9 02:38 pero no ha escrito Still vous en ese mensaje ese mensaje de apoyo ha sido escrito en inglés así cojones ojos escribiendo la alusión a los genitales en español por qué por qué cojones no Estir voz

Voz 7 02:57 caramba el gran Isaías

Voz 0827 03:02 bueno se llenaron las para cuál sería la respuesta pues mira yo te diría porque le ha salido de ahí a la que ha escrito esa es la respuesta a la respuesta sinceramente Wendy porque el español también se va extendiendo y a lo mejor hay gente que los tacos los dice mejor en otro idioma y en este caso en español no pero no tengo otra respuesta más que esa pero la curiosidad desde luego es grande bueno es producir elecciones también en Andalucía en estos días con la irrupción de Vox ya lo sabemos ave que vuela a la cazuela el equipo de todo por la radio también no envió esta extraña construcción del secretario general del partido de Francia

Voz 10 03:36 hemos errado por cierto el secretario general que es Francisco Serrano estrena

Voz 9 03:40 la UVI porque dice ahora vamos a enterarse

Voz 1220 03:43 España

Voz 11 03:44 nosotros somos los que hemos llegado aquí para decir primero que existimos

Voz 12 03:50 ahora vamos a enterarse el resto de España

Voz 0827 03:53 yo ahora vamos a enterarse el resto de España

Voz 12 03:55 ya no ya vosotros que lo sabéis la verdad

Voz 0827 03:58 no es que la construcción Herrera de narices podríamos decir no de entre va enterarse el resto de España o vamos a hacer que se entere el resto de España pues quedó este mix de vamos a enterarse el resto de España bueno tras las elecciones en Andalucía también ha habido manifestaciones no se movía un poco con las manifestaciones antifascistas que se han producido en Andalucía por esta manera en la que los contamos y que escuchó Carmen Espinosa

Voz 2 04:23 en varios lugares de Andalucía como Sevilla o Cádiz se han realizado diferente manifestaciones contra el antifranquismo contra el antifranquismo

Voz 0827 04:30 ese han realizado manifestaciones contra el anti fascismo que sería manifestaciones que convocase Vox albornoz en todo caso pero no fue el caso también no sorprendió en la campaña antes de las elecciones

Voz 13 04:42 es un verbo que utilizó Susana Díaz uno verbo el verbo Pin torre que ar

Voz 7 04:49 vamos a meter la gratuidad también de tres a seis años

Voz 14 04:52 varios tienen que pagar los libro que son más caro lo pintó Requena sea lo pintó Requena a ir no pueden pasar a otro niño

Voz 0827 05:00 pintor requerían no digo que no se diga así en Andalucía eh pero el verbo que está en el diccionario es el mito no pinta Rajoy claro o pintar rajar que lo descubierto una también pintan las pero Pin torre que te raro no sé qué ha dicho ese de momento no está a lo mejor algún día llega el pasado treinta de noviembre que es que llevamos un par de semanas sin hacer la la Unidad de Vigilancia murió el ex presidente de Estados Unidos George Bush el padre las biografías de los muertos siempre se agrandan es lo que tiene morirse y en el caso de Bush pues no iba a ser menos según contamos en la Cadena SER atención combatió en la Segunda Guerra Mundial pero cuando tenía sólo uno o dos años por los datos que dimos esto lo escucharon Elisa Suárez Juan Carlos Orozco Luis Rodríguez y Fernando Martínez

Voz 8 05:47 de él ha destacado su trabajo para poner fin a la Guerra Fría Daniel Lara

Voz 15 05:50 nacido el doce de julio de mil novecientos cuarenta y dos nacido el doce de julio de mil novecientos cuarenta y dos George HW Bush combatió en la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los personajes clave durante la segunda mitad del siglo XX

Voz 0827 06:01 temo que va a ser que no si esos son los datos va a ser que nació el doce de julio del cuarenta y dos peleó en la Segunda Guerra Mundial tuvo que hacerlo con menos de tres años el pobre chiquillo no bueno sendos bailaron los números porque no nació en el cuarenta y dos sino en el XXIV fue el típico baile de cifras aún así peleó muy joven en la Segunda Guerra Mundial con dieciocho años fue el piloto más joven de de la Armada bueno no es infrecuente que tropezamos en la radio con los números ahí tu por ejemplo les suele pasar Le pasó también en el último desafío multiplica me

Voz 1220 06:32 once por doce once Puerto XXI hoy madre empezamos mal ciento treinta años

Voz 16 06:38 por ciento treinta y uno al lado

Voz 0827 06:41 se por doce ciento treinta y uno bueno corrigieron los oyentes en directo pero también Teresa Colomer Josep-Lluis cadena ya no sabían enviado un correo a la Unidad de Vigilancia cuando se produjo esta corrección

Voz 17 06:53 puede impugnar este mediodía hay otro motivo para impugnar estaba colapsada que has dicho que once por doce ciento treinta y uno son ciento treinta y dos

Voz 16 07:06 todos los niños en los coches haciendo calculo mineral estrellado pero

Voz 1220 07:11 bueno porque buenos números multiplicados por dos nunca acabaré nunca algas

Voz 0827 07:16 muy bien niños de España aprender estas cosas se que once por doce ciento treinta y dos y no ciento XXXI aunque lo diga La Ventana pero bueno no solamente no se bailan las cifras a veces también las letras

Voz 18 07:27 no

Voz 0827 07:31 sí bailando bailando por ejemplo convertimos a los bolcheviques que Peaches que sepan lo que es esto también lo escucho Teresa Colomer

Voz 1220 07:40 de qué es independizó ahí por mil novecientos dieciocho dos opositores opciones del Reino sueco que lo tienen pedazos de la Rusia bolchevique de la Rusia bolchevique que tenía ante sí quiero

Voz 0827 07:53 por qué

Voz 7 07:56 no

Voz 0827 07:57 Fall que Vilches del que he visto bueno Ball que evite esa bolchevique lo que Gran Bretaña esa Gran Bretaña más o menos esto es lo escucho Mario Suárez

Voz 19 08:06 Muhammad Bujari ha publicado en su cuenta de Twitter que no está muerto todo por un rumor Bujari pasó cinco meses en Gran Bretaña cinco meses en Gran Bretaña tras la montaña el año pasado reciclando un recibían corrigió

Voz 0827 08:18 difíciles las dos erres ahí juntas también le pasa algo semejante a José Luis Álvaro Ábalos Ábalos

Voz 7 08:26 José Luis Ábalos ya llegado a ser secretario general de su partido

Voz 20 08:31 pero como el Govern de Catalunya está en otras cosas eh menos perder estrés por decirlo perder estrés por decirlo es gobernar también es que en poco vulgar no es sí sí sí también tenemos hay una saturación

Voz 21 08:45 eh reside Essex pedestre e el que anda a pie

Voz 13 08:50 o el que bueno algo llano algo vulgar algo inculto es lo

Voz 21 08:54 Nos dice el diccionario que sería Pedro Mestre eh pedestre perdón no pedestre como dice

Voz 0827 09:00 José Luis Ábalos cambiamos si cambiamos la historia moderna lo hemos visto con los Wall que Vilches e también le damos una vueltecita a veces a la mitología griega

Voz 8 09:10 a eso ahí no se podía aguantar los ruidos porque el momento que dice que le cortan los cataplines a creo que esa uranio yo creo que esa uranio suene ocho

Voz 0827 09:19 si le cortan los cataplines a uranio que sería un dios radiactivo porque el que conocemos hasta ahora es Uranga también se corrigió en directo pero bueno como muestra de hoy el poeta aquí pues el poeta Benjamín Prado también entra en la Unidad de Vigilancia bueno el Atlético de Madrid jugó esta semana contra el Brujas yen aquella ciudad que es una ciudad desde luego maravillosas supongo que la conociera a muchos de ustedes pero suceden a veces cosas extrañas tal y como contamos en Carrusel deportivo como escucharon dos vigilantes David Andrés y Chris Escudero

Voz 22 10:00 no os presentamos es una de las ciudades más bonitas de Europa Brujas donde en cada rincón seis ya de forma clara y contundente el periodo estival de Navidad el periodo estival de que está a punto de llegar

Voz 0827 10:14 Xevi ver de forma contundente el periodo estival de la Navidad oye debía hacer mucho calor eh sabemos que no quiso decir eso de compañeros porque el período estival efectivamente es el verano lo que no sabemos es qué quiso decir cuando dijo que brujas vivía eso el periodo estival bueno suponemos eso que a lo mejor tuvo acaloramiento también tenemos estas temperaturas un poco extrañas en el K2 que nos envía Alfonso Martínez

Voz 1709 10:38 en deportes y con lo intentará con el K2 en India

Voz 2 10:41 el montañero vasco intentará escalar el K2 de ocho mil seiscientos once metros en invierno con temperaturas inferiores a treinta grados con temperaturas inferiores a treinta grados

Voz 1220 10:51 bueno pues tampoco estaba en corto no Gemma Salvador

Voz 0827 10:54 duras inferiores a treinta grados irá el periodo estival del K2 suponemos no suponemos que lo que se quería decir era con temperaturas treinta bajó de treinta grados bajo cero eh bueno junto este estío navideño tenemos también esta nueva forma de violencia recargada así si recarga artísticamente podríamos decir no que es la famosa kale borroka escucho

Voz 1715 11:19 Julián Lozano el líder del PP está empeñado en convertir a Pedro Sánchez en cómplice de todo lo que pase en Cataluña cómplice de un golpe esto lo escuchamos en su día cómplice también decía hoy de la kale borroka de la kale borroka como la llamado Pablo

Voz 0827 11:32 la kale barroca e la que vino después de otras cabales la botica por ejemplo bien Luis Alarcón te hace bueno si hace pero te hace también una pregunta que le lleva rondando hace unos días a ver cuantas veces te conoces tú con la gente bueno lo dice por esto que te escucho en La Ventana en conversación con Dani Rovira

Voz 23 11:50 tenía que haber hubiera una década como los treinta y ocho encontré oye Dani

Voz 24 11:56 hace unos años la primera vez que nos que nos conocimos tu yo la primera vez que nos que nos conocimos tuyo que es meses nombramos

Voz 1220 12:02 claro te acuerdas la primera vez que nos conocemos a la primera y única que eso sí ya es la primera vez que atesora la primera luego la segunda ya la segunda ya es otra

Voz 0827 12:10 esa es la segunda vez que te encuentras por ejemplo

Voz 1220 12:13 pero no pero es la primera vez que es la vez que te conoce

Voz 0827 12:15 normalmente salvo que estés despistado bueno es así no sí sí sí sí

Voz 25 12:29 vino

Voz 0827 12:31 si te vas maja eh

Voz 26 12:33 pasa por la ventana paso también Pablo Alborán

Voz 0827 12:36 hace unos días cantó poco después no es debió pasarle una factura por qué alguien en la radio le llamó Pablo Alborán esto lo escuchó Cándida Altagracia

Voz 1060 12:49 de momento quiero poner la música de Gluck pero tengo también dos personas estupendas una Pablo Cervantes con el que echa otra música para componer una una especie de melodía hay también de Pablo Alborán Pablo Alvarado

Voz 0827 13:02 además ha dicho que le gustaría mucho Pablo Alborán aquí ver a José Luis Garci suponemos que el albaranes sería tendría los huye cuánto valdría una canción de Pablo Alborán para José Luis Garci o cuánto Valdería como dijeron en el larguero echaron Roberto Delgado Paco Valladares no podían creer lo que estaban escuchando

Voz 1709 13:22 haciendo una escala en Londres de cuatro horas y otras Galán Palma de Mallorca de cinco horas es decir vale cuanto es Sevilla a Valéry a veinticinco horas de ida más treinta horas de vuelta me duele en mil trescientos euros duele duele duele Valerie alertó

Voz 0827 13:35 ni más ni menos eh bueno cuánto valdría que también es raro pero oye eso es lo que hay que que decir qué le vamos a hacer

Voz 11 13:41 bueno y ahora vamos a hablar de piratas

Voz 0827 13:50 de piratas y de poesía porque a veces nos equivocamos o con los piratas o con la poesía George Fournier y Mario Suárez nos envían este momento en el que Mara Torres modificó esa poesía que Nos aprendimos siendo niños por lo menos algunos hace mucho tiempo la canción del pirata de Espronceda

Voz 8 14:08 bueno hicieron aprender en el colegio ese poema de Espronceda con diez cañones va viento en toda de la oferta

Voz 1220 14:16 por por Orlando eh sería

Voz 0827 14:18 en todo caso os y no serían muchos cañones en el barco bueno también cambio Luis Suárez el famoso dicho estar entre Pinto Valdemoro la cosa acabó ha sido esto no lo envió Pepe Rubio

Voz 1397 14:31 pues que le decía suficiente para andar por casa en cuanto sale de casa le cuesta ya mucho tiene que espabilar por poner un poquito de pasta reducir ese traducir ese los si no nos iba a ir comprar uno dos tres de alto nivel sino pues seguiremos siempre hay entre Pinto y Baldomero

Voz 7 14:52 sí

Voz 0827 14:54 es maravilloso es maravilloso para en Malkhaz entre Pinto Baldomero una nueva forma de decirlo pero bueno estamos aquí hablando de poesía ahí estamos aquí en la tierra de Miguel Hernández y es que ya hemos comprobado que todo el mundo se equivoca se equivoca el vigilante bueno se equivocó en su día hasta el propio Miguel Hernando sí Guinea vetan la garganta escribió Miguel Hernández y después encanto en todas las versiones de este poema el verbo aventar pues como acertar sería me bien también mientan me habiendo tan innoble a ventas en la garganta pero bueno Jessi se equivoca Miguel Hernández como no nos vamos a equivocar nosotros que somos mortales Francino bueno siempre nos gusta volver aquí a esta tierra Alicante a la Comunidad Valenciana es una tierra tranquila a pesar de que hay algunas zonas peligrosas e ya lo documentados en su día peligrosas de de de pone o de narices París

Voz 0141 15:59 la policía autonómica ha comenzado este fin de semana a vigilar las zonas más castigo

Voz 8 16:03 dadas por los rabos por lo rabo por los robos en el ámbito rural de la Comunitat

Voz 0827 16:08 en el ámbito rural de la Comunidad cuidados donde se compra ustedes la casa pero la policía aquí en Valencia es muy eficaz tiene pronto a los autores de los robos osea detiene pronto a los sospechosos

Voz 27 16:21 de momento se han detenido a ocho sospechosos

Voz 28 16:24 sopesó

Voz 0827 16:27 no son las únicas rarezas que tiene esta tierra de la Comunidad Valenciana por ejemplo aquí en Alicante tienen el famoso impuesto de matrimonio ostras sí

Voz 29 16:35 Secretario general de UGT Cándido Méndez ha reclamado hoy en Alicante una reconsideración del sistema tributario español y ha tildado de error trágico que algunas comunidades como la valenciana al ya hayan anunciado que no van a recaudar el impuesto de matrimonio el impuesto de matriz

Voz 0827 16:48 trágico fin sabemos que para algunos el matrimonio es una carga pero no creíamos que aquí se han puesto un impuesto encima por Casquero espero bueno a pesar del impuesto la gente se casa se casa en Alicante desde casa en Orihuela tiene niños y después van al pediatra aunque les cueste no ir al pediatra sino pronunciarlo

Voz 8 17:07 Alicante acoge hasta el próximo sábado el sábado perdón la decimoctava

Voz 30 17:11 edición del Congreso Nacional de pil pil Pediatría Extra hospitalaria por cierto que este congreso de pediatría de pediatría de las de P veo lo diré de la Sociedad Española de pedir puede pedir Teddy actriz

Voz 7 17:23 extrahospitalarias lo que me ha costado

Voz 0827 17:26 espero que salgan sanos los niños te tienes que llamar al pediatra luego lo tenéis claro bueno Alicante es una provincia donde pasan otras cosas se celebran celebrando previas comerciales muy importantes además ferias que apuestan por la modernidad que apuestan por la diversidad sexual como la famosa Feria de la más rico en hería

Voz 2 17:45 de la economía cita destacada hoy en IFA en la Institución Ferial

Voz 0141 17:49 cantina más de doscientas cincuenta firmas expositoras muestran las tendencias del calzado y la más rico pela más rico mar Jokin hería para la temporada primavera verano dos mil diecisiete en futura boda

Voz 0827 18:00 después basa Operación Triunfo dices digo más rico sería o más rico pero bueno no tienen es verdad no aquí no habéis llegado todavía a los avances que tienen en la vecina Valencia allí tienen huso horario el propio cadena SER servicios informativas

Voz 27 18:18 son las cuatro las tres en Valencia al en Valencia

Voz 0827 18:23 no tenéis huso horario propio podríamos decir que menos mal porque con lo que a veces os cuesta concretar

Voz 29 18:28 en otros asuntos el conseller de Justicia y Bienestar Social Jorge Cabré ha asumido las críticas y quejas tramitadas desde la Sindicatura de Greuges más de cinco mil en toda más de diez mil más de cinco mil más de diez mil discurren más de mil en toda la Comunitat

Voz 0827 18:41 espuelas exagerados dicen que están en Andalucía pero bueno si se equivocan aquí oye piden disculpas ya está Francino

Voz 31 18:49 voy a fallar no olvida joya falladas

Voz 0827 18:52 sí Ellos son disculpas eh son gente comedida en general pero hay circunstancias que a veces son difíciles de controlar Francino

Voz 32 19:02 en este rifi rafe que suele tener los partidos de fútbol en lo que llamamos juegos

Voz 0827 19:05 el otro día perdón por la expresión

Voz 32 19:08 Joan muy fuerte mi parte dos mil disculpas a los oyentes pero realmente fue una entrada gente dura

Voz 0827 19:15 debió ser dura e tres dura tan tranquilo hostia os tía también a veces saldar la hora os equivoca

Voz 33 19:23 quedan tres minutos nos hará cumplir al tiempo reglamentario recuerdo que dijo el colegiado cinco más por lo tanto no marchamos al no veinte cinco al de cinco es decir a conecte cuarenta cincuenta y cinco es decir a cuarenta cuarenta cincuenta yo lo digo

Voz 1220 19:37 veinticinco de partido te te has enterado no no

Voz 0827 19:41 no a mi esto me llegó hace dos o tres años yo sigo a todavía trabajando en el coste que acabamos de escuchar bueno Luis XIV diciembre usted ya que se entregaron los Ondas Orihuela no sé si ustedes escucharon la gala pero Orihuela fue protagonista en Orihuela Miguel Hernández e Iñaki Gabilondo

Voz 13 20:00 dos Josep Cuní en un momento memorable de radio

Voz 7 20:13 sí yo quiero ser llorando de la tierra que ocupación temprano ha declarado pum Miguel Hernández visiblemente triste y ha añadido alimentando lluvias caracolas y órganos mi dolor sin instrumento de alentadas amapolas daré mi corazón por alimento todo parece indicar que un manotazo duro un golpe en la dos un hachazo invisible y homicida un empujón brutal lo ha derribado y allí en el lugar del suceso se encuentra ahora mismo nuestra compañera Sonia Reggio no hay extensión más grande que ni herida sólo mi desventura de Coco

Voz 0827 20:57 qué grandes Ortega te puede dar la elegía de Biel Hernández estos de informativos pues con el gran Ortega con nosotros dos grandes Gabilondo ni claro que se puede hacerlo cuando íbamos acabando ya sabemos que el Brexit cuando en los últimos días mella salvado en una moción de confianza pero tuvo que aplazar una votación en el Parlamento ante lo que se anunciaba como una clara derrota en fin el Brexit que es uno de esos neologismos que vamos acuñando que se va colando en nuestra manera de hablar en los que ha profundizado esta semana Ignacio Barrón

Voz 24 21:30 es algo que nos gustan los periodistas es ponerle nombre a los acontecimientos es casi un arte en plena era deje tal es importantísimo que una noticia se realice para eso no hay nada como un buen nombre

Voz 8 21:41 el hombre has pensado Paloma urbanización Palo aún más Urban Fashion puff

Voz 28 21:47 Brexit es un anglicismo que nace de las palabras Exit salida Great Britain Gran Bretaña pero como no tenemos memoria hemos olvidado que este juego de palabras nació años antes en dos mil doce cuando los economistas William Butler Ibrahim Gambari acuñaron la expresión Brexit referida a la posibilidad salida de Grecia de la eurozona de ahí han nacido otros como flexible en Francia con éxito en países va pero si hay un acontecimiento que ha pasado a la historia ha sido el Watergate el caso que llevo Nixon a dimitir como presidente de los Estados Unidos dejó su impronta en el lenguaje aunque Gates significa Berja a partir de entonces se ha utilizado como sufijo cada vez que ha surgido un nuevo escándalo como el Bate el que Borrell o el Irán Garganta Profunda también se ha quedado como la figura queda un chivatazo en honor al denunciante que destapó la trama

Voz 7 22:41 sí

Voz 28 22:42 las filtraciones también son el origen de nuevo sobrenombres la web Wikileaks saltó a la fama después de que Julian Assange publicasen documentos secretos de Estados Unidos con lo que se empezó añadir el sufijo Leaks a este tipo de chivatazos ya que en inglés significa filtraciones algo parecido ha ocurrido con la palabra

Voz 0827 22:58 papers papeles en inglés con los casos

Voz 28 23:01 la evasión de impuestos como los Panamá papers o parada expedito

Voz 7 23:06 tarde es verme sexy y me marcho a disfrutar del fin de semana