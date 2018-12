Contigo Dentro: Curvatura del pene, regalos navideños, muñecas sexuales y Queen.

Voz 1 00:00 m un número uno el Estado francés

Voz 0401 00:58 claro que hay homosexuales ultraderechistas

Voz 1 01:01 quiero creer que sí

Voz 0401 01:03 no la orientación sexual iría por otro derroteros que no son ni el corazón ni el sentimiento claro que los partidos de ese palo convencen a algunos a todos esos que olvidan lo difícil que ha sido conseguir que no fueran unos apestados articulando las leyes que puedan protegerlos es que eso es gays ultraderechistas empiecen a salir hasta de debajo de las piedras argumentando que se alejan de otras opciones políticas porque no se ven representados echen a patadas a otros que están aún la ultraderecha quiere fuera de la seguridad social a las personas transexuales así lo dice en su programa electoral y lo demuestra en sus política

Voz 3 01:46 las por ahora a pie de calle

Voz 0401 01:50 donde más ruido hace de los gays que los apoyan escupen su voto en la urna para darle poder al que sin ningún miramiento los une encima los mea por considerar que el matrimonio es sólo cosa de hombre y mujer por exhibir a esos homosexuales como trofeo de caza pero luego dejarlos en la inmensidad de que cuando tengan pareja sean otra cosa pero nunca matrimonio con su política en y mis tan a los homosexuales y a las personas transexuales que de la mano tantos derechos consiguen cuando los homosexuales no se preocupan por los derechos de las personas transexuales el problema es de toda la sociedad si dejamos que nos dividan ganarán hay que ser muy fuerte para cambiar una mentalidad heterosexual y machista pero quién dijo miedo hablamos de defender nuestros derechos esto incluye los derechos sexuales mal que le pese a los que sólo respetan su propio culo

Voz 6 03:01 les

Voz 5 03:06 eh

Voz 6 03:17 buenas noches Elia Fernández buenas noches

Voz 7 03:20 cómo lleva que ya estamos tan cerquita

Voz 0542 03:24 la medida pues te diré que los preparativos de estos Contigo Dentro navideños me están viendo que lo frente con muchísima más alegría porque no sabes la de buenas ideas que nos están dando nuestros especialistas para regalar estas navidades no hablamos de grandes dispendios económicos porque casi todos los regalos son más de pensar que gastar

Voz 8 03:45 pues eso es lo que te digo que me encanta que que hagas este tipo de cosas que te empeños en en que sea que hemos este tipo de de temas en el programa porque me gusta que de esa manera todo lo que proponemos puedan hacerse pueda ser accesible

Voz 7 03:59 para cualquiera para cualquiera así que cuando hablamos de estas cosas que son tan difíciles el el cant Gaitán

Voz 0542 04:05 no esto cuesta mucho mucho más para para todo para todos los públicos hacemos un recorrido como siempre por la actualidad en su versión en su vertiente más sexual porque una cosa no es incompatible con la otra actualidad y sexo

Voz 8 04:20 no lo es Cuéntame qué es lo que te has encontrado por esos mundos

Voz 0542 04:24 pues tú dirás por ejemplo que tienen de sexual los disturbios de París

Voz 10 04:29 nada nada pues te equivocas

Voz 0542 04:32 porque una pareja ha sido pillada practicando sexo mientras las protestas pasaban por debajo de su casa

Voz 0401 04:37 en es verdad los chalecos amarillos por debajo de su casa gritando por la subida de el de los carburantes por la situación de crisis en Francia estos dos que me parece bien estos dos teniendo sexo en su casa me parece fenomenal pero los han pillado esto es es haciendo

Voz 0542 04:53 interpretación libre de hace el amor y no la guerra supongo

Voz 6 04:56 sí como les han pillado a estas pobres pues eso es entregaron

Voz 0542 04:58 la pasión sin tener en cuenta que la cámara de un vecino estaba captando lo todo ya que esta estaba Cartago las protestas pero pero se metieron en plano como no podía ser de otra forma las imágenes viral izaron hasta llegar a mí si ya está sí

Voz 6 05:13 el vecino cogió sería inmediatamente y media la meta rival mejor es vecina ni siquiera era consciente o tú crees que tu Ka ha visto las imágenes sí que era bastante

Voz 0542 05:20 sí sí se centra setenta enfoca enfoca con intensidad

Voz 0401 05:25 bueno pues nada que la vamos a hacer pero bueno no hay semana en la que él

Voz 0542 05:28 sexo en público no falte nuestro repaso porque en este caso también ha sido objeto de análisis de la segunda lo que te que te traigo porque a principio de semana supimos que había una pareja que había desatado la ira en Egipto por que colgaron en las redes sociales un vídeo con desnudo incluido en la pirámide de Keops

Voz 11 05:50 puedo decir lo que piensa qué necesidad hay bueno te cuento mira que me encanta

Voz 10 05:56 mira que me encanta llamar la atención mira que me encanta liarla parda mira

Voz 11 06:01 qué necesidad tienes de desnudarte en una pirámide

Voz 6 06:07 el estrés darlo por la cara a tantísima gente para la

Voz 0542 06:10 a nadie se a la que ofende bueno el vi en concreto para que no lo conozca Se trata de un vídeo de tres minutos en el que una mujer y un hombre escalan el monumento por la noche llegan hasta la cima se quitan la ropa Ia hacen ver que practican sexo el autor de las imágenes de su el fotógrafo danés Andreas Habib que no se se pronunció así pero es quedarme

Voz 6 06:30 lo mismo no lo hablo explica

Voz 0542 06:33 era una pose para esta foto se trata de una disciplina de fotografías que se llama Roberto PIN que consiste en escalar construcciones elevaciones de gran altitud y hacer ese tipo de montajes también hay rascacielos y

Voz 6 06:46 me viene a decir es que realmente no echaron el polvo

Voz 0542 06:49 era era una especie de de desafío sin embargo él dice que le entristece que tanta gente se haya enfadado tanto pero que también ha recibido una respuesta positiva de muchos egipcios que dicen que gracias a esto se abre un espacio a los más liberales así que bueno

Voz 6 07:06 pues bien si no por ese lado también tengo que decirlo igual que dicho al principio que qué necesidad tienes a lo mejor es que en algunos sitios es necesario montarlas y de salvajemente para que empiecen a dar cuenta de que de que podemos tener ciertas podemos sino que debemos tener ciertas libertades

Voz 0542 07:24 claro esto no sorprende porque precisamente en Egipto también esta semana se ha sabido que una actriz será llevada a juicio acusada de conducta inmoral por llevar un vestido transparente como los que lleva Cristina Pedroche en las campanadas

Voz 12 07:36 baja que estoy super entregada con lo que va a sacar esta

Voz 0542 07:39 como tu bien toda España pues en este caso se trata una actriz que allí es muy conocida que se llama Rania Youssef que se ha visto obligada a pedir disculpas públicamente a todas las familias que hayan podido sentirse ofendidas y haber tú ves la foto iba con una especie de bañador cubierto con un vestido transparente y más estas diciendo que empezó no sale bien nada no no no no para nada transparencias en las piernas

Voz 6 08:05 pues sabes lo que te digo que fíjate he empezado ya está me encanta lo que ha hecho este activista danés este fotógrafo danés aunque solamente sea primero para poner el foco en Egipto segundo parqué llamar la atención sobre las restricciones morales porque no son más que restricciones morales

Voz 11 08:21 y tercero porque

Voz 6 08:24 sí a una mujer se la está tratando así de mal pueden enseñar las piernas creo que algunos egipcios de esa sociedad

Voz 11 08:34 se merecen que de vez en cuando les pongan el espejo que tanto duele por eso

Voz 0542 08:39 el último tú sabes que Weiss esa así como Mi referente informativo

Voz 11 08:45 sí le digo con la voz de la pequeña por qué

Voz 0542 08:49 a salir por cualquier sitio sí pero gracias a es te traigo una idea una propuesta hizo un regalo casi porque lo vamos a poder utilizar todo el año que viene si tú quieres serio si resulta que hicieron un juego que era pedirle a un grupo de mujeres que escribieran con cinco palabras las peores relaciones sexuales mantened las

Voz 0401 09:09 peores

Voz 11 09:12 te leo algunos venga Lauren de veinte

Voz 0542 09:15 cinco años dice telonero en español que a lo mejor no se ajusta a las cinco palabras pero para que veas lo que rechazaba la ducha sus pies olían horrible Un gran resumen Kelly de treinta y dos me mordió a los pezones tan fuerte que lloraba

Voz 11 09:31 que

Voz 0542 09:32 Molly de treinta y seis que decía no sabía cómo usar condones

Voz 11 09:36 no sabía cómo usar condones ese eso es un problema

Voz 6 09:40 enfermedades de transmisión sexual embarazo

Voz 0401 09:43 es es decente no te metes te metes en dos de mayo o Kylie de treinta y uno

Voz 0542 09:47 decía en inglés es for my face Jürgen Sixtina eh que es que en la cara entonces me ha parecido la lista es interminable te diré que hay mucha creatividad y mucha ocurrencia en estás de escribir no sé cinco palabras así que yo insto a nuestros queridos y navideños oyentes Contigo Dentro sí a que hagan lo mismo el reto esta semana cinco palabras que definan tu peor relación sexual ya seas hombre mujer nosotros no vamos a discriminar

Voz 9 10:16 ya veremos qué contamos la semana vale solamente a cambio una tus palabras y cinco cinco en Aguere Feliz Navidad

Voz 13 10:29 James a cada Zappa Beckham flan

Voz 0401 10:33 no

Voz 9 10:37 mucho

Voz 3 10:42 sí

Voz 14 10:46 pues en mi repaso

Voz 7 10:47 pruebe cura me encontré con una nuestros habituales que había publicado un post sobre cómo la curvatura del CNI condiciona las relaciones sexuales

Voz 9 11:00 nunca me hubiese imaginado que que la curvatura del pene pudiese condicionar las relaciones sexuales

Voz 7 11:06 yo no lo había pensado pero Eduard García sí y como él les urólogo está especializada en sexualidad seguro que nos ilumina al respecto

Voz 15 11:16 buenas noches Eduardo García Cruz muy buenas no

Voz 16 11:19 noches qué tal en serio que la curvatura de

Voz 9 11:22 el pene es tan determinante para las relaciones sexuales

Voz 17 11:27 sí hombre pensar que más o menos el el dos tres por ciento de hombres tienen tienen lo que se llama enfermedad ironiza idea esos la ironía es como una especie cicatriz interna el pene tirarse tres por ciento más o menos la mitad van a tener una curva una curva que se manifiesta sobre todo en erección ahí obviamente la gran mayoría hombres tendrán una curva no no demasiado marcaba pero hay un porcentaje de hombres que no es que no es infrecuente que tienen curvas que hacen que el sexo sea muy muy complicado

Voz 10 12:02 porque si complica hacia dónde va la curvatura

Voz 17 12:06 sí unas digamos un punto de vista mecánico no pues si tienes una curva de noventa grados se hace muy difícil mantener

Voz 1018 12:15 las relaciones penetrar luego también hay la propia enfermedad Peyron y una de las cosas que produce es puede producir disfunción eréctil el pene se acorta y entonces sí había entrar a jugar no sólo la parte mecánica sino la parte de ego de autoestima de que no te ves igual esta semana he visto dos chicos dos chicos jóvenes que me traían me traían fotos de de la madera analizarlos con fotos en erección donde no había muchísima curva pero me decían es que es como si no fuera es que me parece súper raro no quieren y tocarme me decían

Voz 6 12:51 yo eso no es tan tan no

Voz 1018 12:54 tan raro

Voz 7 12:55 y cómo lo abordas tú en en la consulta eso tiene solución

Voz 1018 13:00 claro eso tiene solución primero de todo hay que ver qué problema que predomina por ejemplo hay hombres que tiendan básicamente acortamiento eso se trata de una manera hay hombres que tienen básicamente curva eso se trata de otra a ir luego ver cuál es el impacto que les produce el Peyron y sobre la sobre su sexualidad sobre su autoestima pero hay una hay una cuestión que es antes de eso se vive en general pues los hombres Navas no no les da vergüenza enseñar la cicatriz de de la aprendiz comía pero estas cosas los da mucho cuenta porque los penes y entonces nos pensamos que estamos solos y cuando en general poner a los hombres eran en la perspectiva de vida esto afecta un tras una década treinta hombres tiene esto pues también

Voz 0401 13:47 pero bueno ahora no está solo

Voz 1018 13:50 yo no digo que en cuanto es que no solo esa pues todo esto pasa ir más o menos común Además hay figuras conocidas del mundo el porno que han dicho que tenían enfermedad abrir hoy en fin es algo que debe al normalizarse más o menos la ambos que va mucho al ser algo más o menos público y al pues tu médico darte más datos pues es la manera es entender que es una enfermedad como cualquier otra que tiene pues soluciones como cualquier otra

Voz 11 14:17 la enfermedad de Piru ni de esta cicatriz del pene que la provoca porque unos sí y otros no

Voz 1018 14:24 pues no se sabe se piensa que durante el durante la penetración puede existo existe un cierto traumatismo sobre el los cuerpos Carlos del pene se producen como pequeñas fracturas Ike algunas algunas a algunas personas con una genética particular producirían como una especie de perfil fijaciones estas facturas para que me entiendas pero está la causa exacta ahí segura es desconocido

Voz 11 14:55 yo una duda siempre

Voz 6 14:58 cuando hablamos de curvatura siempre pensamos en una curvatura

Voz 11 15:02 no

Voz 6 15:03 tú me has hablado incluso de una curvatura de noventa y cinco Cc3 que tiene que ser pobrecito de Mi vida ese pobre

Voz 0401 15:08 esta gente de quedaron perdí

Voz 6 15:11 a tres tachas lo ideal es junto

Voz 10 15:13 el noventa y cinco grados cuarenta perdón noventa gracias que me he quedado un poco así como como una sorprendida porque claro dices una escuadra una escuadra pero qué pasa cuando las curvas hay curvatura es que no sean hacia arriba puedes tener una curvatura hacia abajo

Voz 1018 15:30 puedes tener curva hacia abajo hacia los lados curvas complejas que son cuando ocurren en más de un plano Si yo hace venir a la semana pasada vi una a la otra vi una curva en ciento diez grados D'Ors osea hacia hacia arriba

Voz 1377 15:43 es hacia el ombligo la semana pasada una curva de unos

Voz 1018 15:46 Cara a la izquierda es algo yo médico bastante a este a este tema Diego bastantes pacientes lo más normales hacia arriba pero hacia los lados no es infrecuente

Voz 11 15:57 y eso a sus parejas también les afecta

Voz 1018 16:02 sí de hecho uno de los criterios para tratar una curva es cuando produce dolor en la a la pareja al al a la penetración pero sí sobretodo en reside eh parejas de cierta eran mujeres de cierta edad menopausia caras con menos lo ubicación etcétera pues tienen más suelen pueden tener más más dolor pero sobre todo la la afectación sobre todos en el en el hombre que lo sufre alteración de la imagen residual de la imagen corporal un poco la la sensación de que de que no eres el mismo yo yo pongo el ejemplo igual que a las cirugías de mambo que es que es algo que sin ser vamos a así un un órgano capital pero es algo que forma parte de como mujer de tu imagen de tu belleza etcétera etcétera y cualquier cosa que te ocurra cualquier es una cosa que afecta aunque tal vez estéticamente no sea muy muy exagerado pues con él pero no ocurre lo mismo final pene forma forma parte de nuestro consumo como hombres y cuando nos ocurre cualquier cosa hay gente que lo muchos hombres Melón

Voz 11 17:15 te das cuenta Eduardo de que en tu discurso has dicho que en el momento en el que algunos actores del porno han dicho que lo tienen es cuando se ha empezado a hablar del tema ya normalizar decir seguir mostrando el porno si os sí

Voz 6 17:31 para informarnos de las cosas sillas al un actor porno que encima tiene lo mismo que nosotros

Voz 1377 17:36 pues ya como que

Voz 18 17:36 eh normalizado todo no bueno al final

Voz 1018 17:41 pues como no tenemos educación sexual pues lo más cercano aunque sea muy lejano pues lo más cercanos el porno ahí al final los referentes en sexualidad y que a mí me parece muy pero los referentes en sexualidad yo creo para cultural occidental es son las películas porno cuando sale un actor porno diciendo que tiene Peyron bueno la gente au los sobre todos los hombres pues lo lo viven un poco más bueno pues ha pasado pues a mí también me lo puede pasar a uno no no pasa nada

Voz 10 18:16 bueno sobre todo cuando cuando el actor dice que se puede tratar y que acudiendo a un profesional se mejora su vida creo que entonces ya salimos todos ganando

Voz 18 18:25 sí sí dime

Voz 0542 18:28 les llegan demasiado tarde a veces esas consultas porque si hablamos de que durante toda una vida de pareja no se recurre a ti hasta que llevaba por ejemplo decías la menopausia eh podrían haberse ahorrado muchos años de molestias entiendo

Voz 1018 18:46 yo yo veo pacientes que tienen pero en India hace pocas semanas pocos meses yo obviamente se puede trabajar para intentar que no quede curva al final sea cuando la curvas estabiliza pues cuando la cicatriz estabiliza no no queda curva que de menos curva luego vino gente que tiene Peyron y es de diez años de evolución hice esos tras como lo has hecho esto diez años bueno hay hay es una mezcla de vergüenza de que ignoraban que existían tratamientos de que pues a veces la el sistema sanitario no ofrece respuesta estos puestos médicos de Familia nuestros urólogo pues no saben insuficientes Sebastià enfermedad entonces entre que no estar muy convencido que te da vergüenza que no tienen sigue hay que tu médico tampoco que le pone mucho interés al tema pues va pasando tiempo

Voz 11 19:40 hedor García Cruz muchísimas gracias por por contarnos que la curvatura del pene si afecta a nuestra vida sexual sobre todo por contarnos que tiene tratamiento y que vamos a poder arreglar cualquier molestia muchísimas gracias por estar en Contigo Dentro

Voz 6 19:57 ilustrando así de bien

Voz 15 20:00 buenas noches

Voz 19 20:04 pues que ha no

Voz 13 20:42 Almudena eso de

Voz 9 20:45 estar al frente de imponer han sex punto com te tiene que dar el suficiente juego como para que puedas decir que puedo regalar en estas navidades que tenga que ver con los asuntos que tu yo tratamos Ophelia pues pues es que si lo pienso lo primero que se me ocurre yo pediría

Voz 21 21:04 eh una pedir una niñera alguien que se ocupan de asuntos

Voz 22 21:11 domésticos luego ya pensando en un poquito más de espacio puede tener hasta este año

Voz 21 21:15 doble rol no por un lado no más evidente por lo por el otro pues casi el más perversas pero lo primero que se me ocurre el más evidente es que cuide adelantados correr mientras yo estoy mareando correcto me pareció una me parece que un bono Davis siete

Voz 6 21:35 unos cuantos días de esto es como que fue sean como los del metro que vayamos tirándonos esa es una buena idea coger y si tienes pagado diez Babysitter por ejemplo sabes que tienes ya diez noches a lo largo del año para hacer lo que te dé la gana con quien sea menester la parte perversa por donde la pillarlas

Voz 22 21:53 pues es que lo pensé me he quedado pero muchas veces no tenemos el sexo que queremos porque estamos cansados que tenemos que hacer otras cosas dijo

Voz 21 22:03 vale esa parte resuelta pero ya imaginando a la niñera en cuestión si además la puedo elegir

Voz 1377 22:12 pues me parecía

Voz 12 22:14 bastante divertido

Voz 21 22:16 sí bueno me ocurrían los trajes de todo de repente me pidiera cinco minutos para pensarlo dije apoyo de aquí sacó algo seguro

Voz 6 22:25 es decir tienes en realidad tú tienes una labor un poquito más difícil porque claro pretender que una de tus niñeras termine contiguo en la camada hace magia perversa me parece ojito ojito tú tienes que tu labor es mucho más difícil es convencer a tus amantes de que también te aguante la Pedro

Voz 0401 22:44 con los niños de algún modo bueno pero

Voz 21 22:46 todo eso esto yo no aterrice que me lo fuera es que me habéis ofrecido un regalo sexual que tuviera que se pudiera materializar ya estaba cobrando ayudamos a dar yo pensaba que me lo elegía es todo que ella pedía ya demanda es que él lo tenía clarísimo con mis gustos y todo

Voz 6 23:10 bueno bueno bueno pues nada vamos sabe bueno eso no déjalo también puede ser bueno señoras y señores que no estén escuchando además de la ley visiten intentan que la Davis ITER me gusta leer

Voz 10 23:22 usted por lo menos Almudena así se lo van a regalar a Almudena que les guste la Babysitter Hito a la visita

Voz 9 23:27 claro no por supuesto porque además ya sabes que cuando tiene carácter que son como a mí me gustan sale más complicado e sale todo el mucho más implicado

Voz 3 23:39 el regalito

Voz 9 23:40 de Almudena M Ferrer en Brennan Sex on lo pasáis bien bien bien estaremos en Gaza

Voz 7 23:47 la dos de recibir nuestro regalo

Voz 25 24:32 no

Voz 6 24:38 cada vez somos capaces de tener sexo que los artilugios más fascinantes no sé se han pasado por la Fundación Telefónica que a cuenta de dos mil uno Una odisea espacial ofrece multitud de actividades en las que la inteligencia artificial tiene mucha importancia no nos damos

Voz 0401 24:56 tan lejos esta noche no lo descarte

Voz 6 24:58 en las noches que vengan porque hoy hemos invitado a David López Frías periodista del español no sea amigo ya no sé cómo presentarte especialista en sexo con muñecos

Voz 16 25:12 batxokis dado fíjate que yo he hecho cosas serias para quedarme especializado en sexo con su tío no para David Bustos Mi madre también te lo digo

Voz 0401 25:22 ya porque eso es lo que dices que tu madre está espeluznar claro

Voz 16 25:26 está disgustada tan bueno que me encasillen en esto pues complicado sí sí otra vez vía Travis no

Voz 6 25:32 y es que tenemos chico nuevo en la oficina que se llama Aizoon es divino no

Voz 16 25:39 es ya te digo para mí es la primera experiencia con un con un chico y la verdad es que estoy bastante está muy conseguida

Voz 26 25:47 en serio estamos hablando de que David ha ido al único burdel que hay en Madrid que tienes

Voz 0542 25:53 sólo con hombres que son de plástico y mujeres que también son de plástico tu es bautizado en tu artículo en el español

Voz 10 26:03 Ada a la muñeca a da por el ardor de Nabokov

Voz 16 26:08 no tienen el nombre puesto ahí él les hizo años

Voz 0401 26:13 vale vale usted que tú ya cuando tú ya dices que yo quiero sexo con con la muñeca con muñecos sino que dices con nada o con IFA no

Voz 16 26:20 es que pasa una cosa la filosofía este tipo de establecimientos es básicamente de tratar a los muñecos como personas que intentar dar la relación más personal posible cuando porque realmente es eso una persona o el concepto de persona que se imagina entonces muy importante darle una identidad desde el primer momento en la página web sale con su nombre hizo saneada

Voz 27 26:40 vale ir tú en el artículo dices que que en fin has hecho bastante José tajo en ellos pero tirarte los tirarte lo machote

Voz 0401 26:51 mira siete seis y siete de por un poquito cuesta arriba o que tienen para que no se te ponga dura David

Voz 16 26:59 me cuesta enseñar Acebo la la primera vez que el intentéis una vez eso es un poco la la exclusiva sonoro contaminen me pasa concejo él mira si veo que me animo aprobar porque al final estado si realmente no sabes de lo que habla porque estos muñecos con muñecos actuales Itu esta faceta de ellos pues realmente no la conocen pero sinceramente y aquí se pueda hablar con con confianza yo no no no tuvieron una elección realmente a mí no me parece una cosa es que que sean muy parecidos que estén muy logrados total de que bueno en mi caso pues pues no ha habido suerte maniquí del acentúa novio suerte hasta

Voz 6 27:41 qué echabas de menos la inteligencia al menos artificial lo que echabas de menos en estos muñecos

Voz 16 27:48 pues mira si esto podría se podría ser importante el tema de la inteligencia artificial lo que está en menos de era que fuesen mal lidiados porque sí que pesa muchísimo sabes la anatomía es complicada porque es un peso muerto treinta que tanto estilo siempre es complicado pero miren teme a la inteligencia emocional de la inteligencia artificial pero nada me hubiera estaba muy bien porque al final bueno te amplia el abanico de interacciones y hacerlo a lo que va a ser eso intelectual un poco

Voz 6 28:16 siempre antes se pues fíjate que la la presentación de de esta entrevista hablaba de la Fundación Telefónica ha estado bueno me la estoy pateando diariamente porque estoy fascinada pero el otro día entendí me explicó una señora que la inteligencia artificial no va a poder crear la empatía precisamente los robots por eso seguramente lo de follar lo tengamos

Voz 27 28:40 un poquito más chusco pero sin embargo eso va a permitir que sean auténticas armas de guerra

Voz 16 28:48 pues sí

Voz 28 28:49 sí sí sí al final en una guerra

Voz 27 28:52 cuando la empatía oye

Voz 0401 28:57 estas son poco sesionando con lo de los kilos esto lo cuentas en tu artículo me lo has dicho a ahora mismo en la entrevista y claro esto me ha hecho pensar que tú y yo jamás vamos a poder tener nada de sexo David Peso sesenta y siete kilos y medio

Voz 16 29:10 espía pues bueno solucionar algún que levantarte a pulso otra

Voz 0401 29:18 o sea que el problema es ese no que el hecho de que sean pesos muertos lo que puedes hacer es subirse encima de ellos follar

Voz 16 29:26 Nyman no que esto es muy fuerte pero tengan la espalda muy sana en mi caso si quieres practicar postura pierde en el en definitiva sacarle todas las posibilidades que tiene que mover y en este caso ya te digo realmente incómodo yo mira me ponía la piel de alguien que realmente esté en esta situación empieza que te contra el rollo tal el mismo handicap importante

Voz 6 29:56 y tú qué pasa que estos reportajes en

Voz 10 29:59 normalmente yo cuando hago reportajes voy con bolígrafo y un y una libreta ahora ya vas con un móvil y a tomar por saco pero

Voz 0401 30:08 así como algo para apuntar tú va a estar bien con reglas con con qué tipo de calibre porque eres capaz de decirme el tamaño de todos los orificios que tienen estos dos muñecos así como para que cualquiera pueda decir a ver tengo una Berga de dieciséis centímetros la voy a poder meter por aquí pero por aquí no a pesar de cuentas que te dan lubricante no te dan todo tipo de parafernalia que La Habitación Roja esa era como para poder hacer todas tus fantasías

Voz 6 30:36 pero con dos muñecos eso

Voz 16 30:39 a sí bueno en mi caso es que hubo un error de interpretación no pues me pilló una muñeca con hice la reserva como la otra vez y entonces es que aquí la novedad es el chico entonces pues pues eso puestos a a ir a la habitación pues coge los dos también para valorar la muñeca en comparación con la otra con la que estuve en Barcelona pero el tema de los orificios si hay trampa hizo lo pregunte recibe un chico y entonces es el que lo explico un poquito pues lo muñeco lubricantes qué es cada cosa casa estaba bastante más currado

Voz 27 31:12 ya porque ella no era bizco

Voz 16 31:15 entre entre cruces pero tenía los ojos muy bien muy alineados a otra tenía ese fallo pero yo quiero discrimina lo Vico

Voz 27 31:22 no no decía Savater está arrasando perdona

Voz 16 31:27 bueno pues ya está ahí lo tienen prueba me mira a los ojos rectos y ya está

Voz 6 31:32 bueno conoces a alguien a quién crees que podría interesarle tener es este sexo con y fan o con nada

Voz 16 31:41 pues fíjate que todo el mundo te habla conmigo sobre este tipo de reportajes me pregunta normalmente suelen poner esa cara de eje quizá no vaya africana pero hay algunas que lo por lo bajo el tema una vagina esto que como que que pacto tiene y esto que mira tiene y esto es algo no especialmente insistente Olmert sí sí sí sí sí sí es lo que te iba a decir los tres orificios los cinco si son tres de ahora

Voz 27 32:11 si nos damos unos orificios el la nada

Voz 16 32:15 vale sí sí es una cosa extraña yo lo recomiendo pues lo mejor experiencia

Voz 6 32:20 una experiencia como otro cualquiera no sé cuál es tu opinión respecto a la prostitución no sé si si preguntarte lo siquiera pero sí me gustaría saber si este tipo de prostitución con muñecos te parece

Voz 26 32:37 qué mínimamente más liviana mínimamente mejor

Voz 6 32:40 mejor pegó por una fric cada quiere una reflex

Voz 27 32:44 con absoluta sobre la prostitución con muñecos

Voz 16 32:48 pues fíjate yo es que para esto se ve muy liberal a veces mira yo por mi trabajo de Concepción en concreto yo he hecho varios reportajes sobre sexo y hablado con muchas trabajadoras sexuales hablado mucho porno y hablo con mucha gente que se edita esto por lo tanto estoy con es una dejaron de reflexión pero lleves sentido estoy bastante liberal yo pues eso igual es utópico pero realmente lo que estoy en contra de la trata de la esclavitud de la delincuencia además pero bueno bueno pues sí

Voz 6 33:22 que sea con muñecos

Voz 16 33:24 que en el caso es que es algo muy negro me parece bastante bien quiere simplemente no sé lo que hablamos

Voz 1018 33:32 consolado sí pero hubo un uso

Voz 16 33:35 icono porque antropomorfos pues no lo sé yo personalmente no tengo nada en contra para mí no nos somete anal

Voz 28 33:42 sí muy subió cuando haré mi Ethernet Fabio

Voz 16 33:46 los tópicos ni nada muñecos si al final va el que quién te sabes sentido de país

Voz 6 33:52 pues David ya sabes que como alguien se le ocurra yo qué sé poner un burdel con con el osito misa o con Snoopy

Voz 27 34:02 te lo vas a tener que quedar no sé yo tengo es perversiones infantiles polen de las marejadas pero tu jefe

Voz 0401 34:10 te iba a mandar mítines otra

Voz 16 34:12 esa Oh Paradiso no tiene adjudicado este tipo de reportajes que salgan reportajes de aquí a hasta que yo me retire que si vamos que Salguero el chico que me va a eh

Voz 6 34:25 pues cariño eso ya existe yo me di sí hay auténticas perversiones con muñecos y peluches así que no descartes que alguien esté escuchando esta noticia vamos a poner uno de esos burdeles aquí

Voz 11 34:45 sí

Voz 0401 34:46 que a éste no lo verdad oye maneja lo mejor que puedas lo de tu madre hay tus reportajes porque madre sola hay una hay al perro lo encontramos en la calle

Voz 16 34:57 muchas gracias espero que mi jefe no haya escuchas Tolima parece que ya hay sitios porque como manda Japón el tío

Voz 6 35:04 por ello además después de entrevistarse con muchísimo gusto

Voz 0401 35:08 a tu jefe que te ya un beso fuerte David López rafia gracias a ti por meterte en todas estas protestas

Voz 29 35:22 dicha ah

Voz 6 35:40 no sé yo si están ustedes comprando los regalos de Navidad yo este año si ya que me llevó Reus con esto de la Navidad pues prefiero hacerlo poco a poco antes de que me aturde huye como me

Voz 0401 35:50 de todos los años

Voz 6 35:53 estoy buscando ayuda desesperadamente con esas personas cuya sexualidad me interesa buenas noches sangraba Bravo desde Radio Barcelona

Voz 0542 36:03 hola buenas noches Celia sabes Sandra que no

Voz 6 36:05 tras la entrevista de el otro día aquella a la que me contaste como pone trabas a tus amantes es una de las más descargadas de nuestra página web que me encanta encandila a que sí sí tenía que decírtelo porque claro

Voz 10 36:18 cuando he visto lo mucho

Voz 6 36:20 que ha interesado saber cómo tramos nosotras he dicho Sandra tiene que ser una de las personas a las que yo les pregunte por mi regalo de Navidad que te parece me parece genial vamos a empezar por la literatura Sandra porque me gusta especialmente lo de leer

Voz 30 36:36 sí me gusta

Voz 3 36:39 su

Voz 6 36:40 esas historias en las que hay sexo de por medio que me recomiendas

Voz 3 36:43 pues mira te recomiendo la segunda parte de Manuel de la famosa novela erótica que la segunda quizás Se conoce menos Se llama el antivirus gen que es también de la misma autora de Manuel Larsson su libro que me fascina porque es como una continuación de este personaje femenino tan interesante tan apasionante y aparte aquí digamos que

Voz 7 37:02 entra en juego todo lo que es

Voz 3 37:05 multiplicación del número de amantes un poco todo este tema el camino a mi me gusta mucho y hay mucho sexo de por medio mucha sensualidad Yeste poder tan fuerte que tiene Emmanuel hollín dad que poco conocidos esta segunda parte no sin estás contando que habla de amor que habla de Bono de todo por lo menos no cita el término pero sí que habla mucho de de que ya la aritmética del número dos no tiene mucho sentido en el amor y la sexualidad

Voz 7 37:31 lo de la monogamia que Reus no

Voz 3 37:34 exacto y oye y pasemos a la acción

Voz 6 37:37 es un regalo con sexo

Voz 3 37:40 pues mira este regalo que te recomiendo lo he hecho yo es casero pero es fácil hacer porque digo bueno pues venga vamos allá donde tenemos que pedirlo cuéntame qué es lo que pueda hacer con esta manitas IMI Tricot posa para la cama pues mira yo he cogido una cajita de T muy mona que lleva siete mini cajitas cada una con un día de la semana donde en teoría debería haber una bolsita de té que eche yo he vaciado las bolsitas de té evidentemente puesto mensajitos que son acciones au peticiones sexuales explícitas para la persona a la que lo voy a hacer en regalo en cuestión por favor

Voz 6 38:14 pero saber alguna de esas peticiones bien

Voz 3 38:16 Clemente una de ellas está relacionada con nuestra entrevista no podía ser de otra manera pero hay muchos temas y por ejemplo puesto uno de de vivido en el que durante veinticuatro horas me ofrezco a ser la muñeca de esa persona que me que me duché quede vista que me maquilla y que haga que me trate como una muñeca ese día por ejemplo eso es no pero no tu peticionarios sexual puede ser un bombazo porque claro estamos Pi tú pides lo que tú quieres o lo que le quiere regalar a esa persona o qué en lo que se que le puede gustar a esa persona que conozco sus gustos en parte también que yo lo disfrute aquí hay una parte de egoísmo en este regalo no vamos a negarlo vale os hay que podemos ser un poco egoísta ese los regalos sexuales que hagamos estas Navidades yo creo que sí porque el sexo es cosa de todas las personas que están en la ecuación por tanto tiene que gustar a todo el mundo poquito egoísmo es necesario

Voz 6 39:13 cuánto sexo hay en tu vida durante Navidad

Voz 3 39:17 pues espero que mucho lo que pasa es que siempre es una época un poco más familia pero bueno siempre se encuentran momentos hombre noche vieja la Nochevieja

Voz 6 39:27 anormalmente vamos a hacerlo nos lanzamos a las calles pues Sandra Bravo tu peticionarios sexual me parece un regalazo para estas navidades IMI han cantado lo de lana virgen la segunda parte de Manuel no conocía que existía y me parece que puede ser una estupenda lectura para que la naviera tenga su pequeño toque no de sexo diferente sí sí

Voz 0401 39:57 ya lo creo yo te recomiendo las escuche que la lea pues Sandra Bravo Sandra guion bajo

Voz 6 40:04 en Twitter muchísimas gracias por tu recomendaciones navideñas

Voz 0542 40:08 en gracias a las otras

Voz 31 40:10 sin duda eso sí que hay soy

Voz 32 40:24 la Davis

Voz 6 40:27 cuéntame tu que eres periodista y estás acostumbrado a diseccionar también la música merecido el triunfo de Bohemia han Rapsodia en las carteleras de todo el mundo a ver

Voz 1377 40:41 como Pelli de puro entretenimiento IMAS a quien le guste Queen si se consigue iba me lo pase pipa viéndolo es sólo consigue ahora bien para mí flaquea en algunas cosas el guión

Voz 6 40:57 el guión vale muestra con suficientes actitud quién fue Freddie Mercury

Voz 33 41:03 pues ahí quiero llegar el el

Voz 1377 41:06 la persona que que representa esta película es alguien como que de alguna manera vídeo un poco encerrado en sí mismo vive conflicto armado por su sexualidad en gran parte como que una solitaria que no consigue encontrar el amor que sinceramente en la imagen que yo tenía de cuidar completamente diferente estado leyendo entrevistas pasadas investigando un poco y efectivamente creo que eso no es muy acorde con lo que era Freddie Mercury ni ni con suavidad

Voz 6 41:42 es decir crees que lo han dulcificado un poco

Voz 1377 41:45 han dulcificado por un lado la parte de de cuando se infecta es sida cuando lo cuenta etcétera pateando edificado porque su última etapa la omiten directamente pero sin embargo su su sexualidad que fue algo bastante que la ayuda de una forma bastante luminosa curiosamente esa parte han oscurecido de alguna manera con lo cual cuál es

Voz 27 42:08 Sage real que que da la película

Voz 1377 42:14 la película da un mensaje por un lado hay una cosa que se refleja muy bien y es que para la banda su sexualidad no es que no fue importante para nada el símbolo de la amistad talento musical de Freddie Mercury pasa

Voz 0401 42:28 quién hables claro cuestionables Bosquet pasaban

Voz 1377 42:31 la mente de todo lo demás por otro lado el mensaje real que queda es efectivamente el talento que tenía Freddie Mercury etc pero como digo esa otra parte es esa parte más tristón ha del personaje que intentan reflejar incluso su conflicto con su primera novia y el amor de su vida Mary Austin etcétera yo creo que no eso no refleja la realidad para nada de lo que fue él

Voz 34 42:58 yo tengo a mi moco que tiene diez años y al que voy a disfrazar como si tuviese doce o trece como ganando como yo para que puede ir a verla ahí vamos a ir a ver la película yo no dejo de decirle porque los dos nos gusta mucho Queen pues que vamos a ver cómo era

Voz 0401 43:17 cómo era el hombre a aquel magnífico de Queen

Voz 11 43:22 entre el también

Voz 6 43:24 me gustaría que me hiciese parte de ese trabajo que mi caso no es nada sucio de educar a mi hijo en la tolerancia y la diversidad sexual lo consigue

Voz 1377 43:36 sí pero al mismo sea sí refleja tolerancia la película pero al mismo tiempo no refleja una realidad el personaje creo que Freddie Mercury fue ejemplar la soltura y la la felicidad con la que que lo lo que era él como que ya sexualmente en un momento dado punto no forma mucho más relajado de lo que de lo que intentan reflejar estaba preparado el rock para la diversidad sexual bueno era una época ya lo hemos hablado en algún otro programa

Voz 0401 44:07 sí me encanta traer

Voz 1377 44:10 posiblemente fue la época de mayor diversidad sexual porque todos jugaban a a a esa dualidad a mantener el misterio era parte del juego es lo bueno era que se tomaba como algo divertido no ya hablamos de que Lou Reed en también jugó a eso en su día David Bowie Freddy Mercury lo hizo lo que parece además sin decir nunca claramente yo soy bisexual lo dejó de serlo hacia lo que él apetecía en cada punto

Voz 6 44:37 así que a veces como quedamos demasiadas explicaciones y que tenemos que estar todo el rato ondeando una determinada bandera en vez de decir señores simplemente no me juzguen efectiva

Voz 1377 44:44 mente efectivamente y cuando se murió Freddie Mercury salieron varias entrevistas varios artículos su sexualidad real etcétera Brian May siempre repetía en todas las entrevistas de nosotros veíamos que a veces cambiaba el género de la persona que entraban en su camerino para echar un polvo de dicho claramente pero ni él nos daba explicaciones nosotros en la pedíamos podían es que

Voz 6 45:09 qué ha pasado con toda esa diversidad sexual si tenemos en cuenta que estamos usando de sucesos que acontecen a finales de los setenta durante todos los ochenta y hace bien poquito de montó aquí un dos de mayo por una situación en una cosa como Operación Triunfo porque de repente un chico besó en los labios a otro nos pareció que era la mejor representación de precisamente la diversidad sexual

Voz 10 45:33 automáticamente hubo un montón de gente que empezó a atacar

Voz 6 45:35 esa posibilidad que nos ha pasado en estos

Voz 1377 45:38 yo pues yo creo que somos víctimas y además esto está en el terreno de la sexualidad y por desgracia en otros terrenos también víctimas de una era de lo políticamente correcto que que mandamos me parece que es algo escandaloso que está acabando con nuestra naturalidad que y que está acabando con otros como sociedad que se pueda expresar libremente

Voz 11 46:02 cómo afecta lo que es a la música

Voz 10 46:06 se pueda producir en un país porque a mí sí que me preocupa hemos tenido una polémica por una letra de una canción de Mecano Siglo lo de maricones

Voz 0401 46:14 sí por ejemplo que podríamos haberla tenido por contestó que no pero no por ejemplo la de modo más motivo o pero quizás rimas de posibles de todo pasa en Nueva York y jamón de York no no

Voz 6 46:29 hemos discutido sobre cultura hemos discutido sobre sobre el precisamente las maricón solas mariconadas au ese tipo de lenguaje de momento determinado

Voz 11 46:39 pero no cuestionamos que cada vez está

Voz 6 46:42 os mostrando menos diversidad sexual en todos los ámbitos culturales sí sí absolutamente que podemos hacer a pie de calle porque ellos solamente soy una persona que pone discos que se gasta dinero en discos y poco más

Voz 1377 46:57 pues no lo sé pues intentar a contar historias como la de Freddie Mercury por ejemplo hay ver cómo se pueden hacer las cosas en su día la forma en la que se movían el escenario muchas veces te un acento cuando una Andrología o tal mucho eso podían tomar de pronto como que estaba parodiando al a los gays en un momento dado no nadie se lo tomaba así en su en su momento el el el podía tener un rol de de Rock de rock sí un rol de de de de rockero más pétreo o ser o decidirse en un poquito más Glam en otro concierto nadie se planteaba lo que hacía dejaba ya

Voz 11 47:41 las reglas que se establecen

Voz 6 47:44 tan duras y tan cerradas en cuanto a diversidad sexual en la música

Voz 11 47:48 la SER revientan también desde la música

Voz 0401 47:53 es decir se monta la pelota era por lo de esto de la de la letra

Voz 6 47:58 a mí así como a bote pronto me pedía el cuerpo en otros decidió o sea yo tengo tantos amigos a los que lo llamó a los que llamó maricón Aifos porque me piden además que los llamen maricón amigos a veces me da la sensación de que solamente desde la música vamos pude a poder reventar también todas estas cosas

Voz 1377 48:15 sí igual hace falta que haya una actitud más gremial la música no me da la impresión de que falto mensaje común es decir respeto a estas cosas que yo creo que debería haber salido cómo reacciona es soy otras tantas cosas también no al final parece que por decir una forma llana la gente va a los grupos van un poco a su bola no en en este sector aquí no estaría mal un comunicado algo

Voz 6 48:42 comiso no compromiso más unitario

Voz 1377 48:45 qué tiene más fuerza antes has dicho que

Voz 27 48:47 que el hecho de que exista una película como

Voz 6 48:50 está puede dar también apertura a la diversidad sexual yo ahora como están todos los colegios con esto de de los villancicos no sé si sabes que tú tienes hijos no no yo es que yo tengo solamente una tampoco se sepa mucho del tema pero me intentó poner un poco la pila hay una cosa que sí que hacen que es en vez de cantar villancicos los villancicos de antaño hacen un espectáculo musical claro es que Freddie Mercury fue capaz de llevar un mostacho como el de un guardia civil puedo coger una aspiradora

Voz 11 49:22 dar un icono en sí mismo cantando

Voz 6 49:27 yo no dejo de pensar que tú imagínate que en cualquier colegio en vez de hacer cualquiera de sus representaciones el hecho de que salga un niño con una aspiradora imitando a Freddie Mercury sería todo un avance

Voz 1377 49:39 sería maravilloso y además creo que mucha gente piensa en la idea no fue de Freddie Mercury no fue Roger Taylor además para que se vea también el nivel de normalidad que habían la lo que les gustaba jugar con esto fuera no lo fueran heteros fuera no fueran gays o lo que fuera no la normalidad y naturalidad era absoluta y me parece que son clásico

Voz 33 50:04 que a nadie Le Le le toca la piel Nile Nile irritan y nada

Voz 1377 50:10 lo escuchan conservadores lo escucha gente más

Voz 0401 50:12 pero es que aquel Vigo todo solamente se lo tiene claro pero las People a Freddie Mercury es que era de sinceramente era como verán Guardia Civil claro de ahí estaba la gracia ahí estaba la gracia no

Voz 1377 50:26 solamente

Voz 11 50:27 recomendación con la mano en el corazón vamos a verla

Voz 1377 50:31 sí eh tiene sus efectivos que ya lo he dicho rompen la cronología un poco para hacerlo más cinematográfico también pero bueno no va a haber un documental más a disfrutar con Queen y eso desde luego con sus canciones y desde luego eso vamos eso lo cumple con creces voy a llorar que ella es de las que llegan al final es posible que sí pero vas a llorar pero porque era algunos momentos que son un poco aficionados también para sale un rollo más sentimental entonces si te lo lo van a conseguir

Voz 6 51:03 bueno puedo qué gusto también que sea que en la mariguana que llevábamos todos dentro se claro que es muchísimas gracias Luis por irte a ver una película venir a mi programa contarme tantas cosas

Voz 11 51:15 ya se trate buenas noches

Voz 37 51:25 a eso yo