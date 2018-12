Hora 25 Deportes: Solari confía en su Madrid (14/12/2018)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 00:06 Jesús hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos un día más al programa y gracias por escucharnos hoy el nombre propio del día sigue siendo el de Isco el jugador del Real Madrid yo hoy podemos abrir el programa diciendo que el Real Madrid ha puesto en marcha la Operación Salvar al soldado el club no quiere que el problema que tiene disco con el entrenador o el gesto despectivo del otro día hacia el público del Bernabéu el desánimo que tiene el jugador ahora mismo primen a su equipo de uno de los mejores futbolistas de la plantilla el Madrid quiere que haya relax que haya un acercamiento con el entrenador y el primer paso lo ha dado esta tarde el presidente del Real Madrid Florentino Pérez en el almuerzo de Navidad con las plantillas de fútbol y de baloncesto en un momento dado Florentino ha ido a la mesa donde estaba Isco cabizbajo y taciturno y le ha hecho un gesto de cariño para arrancarle una sonrisa ir demostrarle al entrenador que ese es el camino recuperar Ice es un futbolista que ha sido fundamental los últimos dos años donde se han ganado Champions donde las finales y en los partidos previos de esas torneos Isco era titular fundamenta es decir que el Real Madrid no quiere que la situación de Isco con el entrenador derive en que se pierda a uno de los mejores futbolistas del equipo a ver qué hace Solari a partir de ahora que es el que tiene que tomar las decisiones Solari que hoy en la rueda de prensa cuando los compañeros le han preguntado en la previa del partido de mañana ante el Rayo Vallecano sobre la situación del equipo la dinámica Si puede ser que el Madrid este año se quede en blanco ha salido con este discurso hombre el Real Madrid cómo no vamos a creer en el Real Madrid después de ciento quince años de historia trece Champions tantos trofeos y tantas Ligas y tanta leyenda creo sinceramente lo digo con con ternura la ternura que puedo me parece que estar instalados en en la hipérbole constantes es un poco cursi tarde la hipérbole constantes un poco cursi hay que decirle a Solari que el Real Madrid es una hipérbole en sí mismo ir nunca va a dejar de serlo constante día a día en la derrota en la victoria en el empate siempre va a haber exageración entorno al Real Madrid el Madrid juega mañana pero la jornada de liga recuerdo que sea abre hoy dentro de veintiocho minutos en Balaídos con el partido que juega en el Celta y el Leganés vamos a darnos una vuelta para ver cómo está el ambiente cómo salen los equipos Paula Montero buenas tardes

Voz 0545 02:47 qué tal Gallego muy buenas tardes Celta Leganés que miden aquí su buen momento en Balaídos los de Miguel Cardoso buscarán su tercera victoria consecutiva y aunque el técnico portugués ha recuperado a lo vodka repetir el once que venció al Villarreal los de Pellegrino que acumulan siete jornadas sin perder no podrán contar ni con Ruben Nico Unión ambos por sanción el Celta además tendrá que enfrentarse a Munuera Montero el colegiado con el que todavía no sabe qué es ganar de momento poco ambiente en Balaídos a las nueve Se enfrentan Celta Leganés

Voz 0919 03:16 enseguida repasamos el resto de novedades de cara a la jornada de mañana esta tarde el Athletic de Bilbao ha hecho oficial que renueva a dos de sus jugadores Balenziaga hay de Marcos hasta el año dos mil veintiuno de nuevos imponerle una cláusula de rescisión del contrato como sucediera con Muniaín hijo que también tenemos fútbol de Segunda este viernes Vaya partidazo en La Rosaleda desde las nueve juega en un duelo andaluz Málaga y Cádiz como siempre en el inicio del programa vuestro espacio los mensajes de guasa buenas tardes

Voz 2 03:47 yo sobre el tema de disco vamos a mi opinión es que ahí pues es el chivo expiatorio de todos los poemas del Madrid entero a buscar un culpable culpable hijo llamas es que es es que se vaya a estar

Voz 3 04:06 comentarios no es que

Voz 2 04:08 yo no es este chico que ha pasado no es que el Madrid perdía tercero pero bueno era primero de grupo no siempre es que vais con no sé qué está pasando tal resulta que es el culpable de todo las armas ahí pues mire ha parecer una cosa absurda ahí que no tiene sentido disco escucha este programa lo escuche yo personalmente la recomiendo que se vaya del Madrid ya se puede irse ahora lo mejor que me da no esperábamos pero que se vaya tiene veintiséis años y todavía puede triunfar por ahí así que señor Isco váyase de Madrid que es bueno tardes

Voz 1123 04:49 sí bueno andan pero no la película

Voz 0231 04:52 la película del Madrid es Salvar al soldado Isco dejado vuestros mensajes

Voz 4 04:58 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto

Voz 5 05:15 chicas entonces miga como aditivo ya no puede ser por mi parte ya no puede ser pero en fin ya que estoy mira ahora resulta que el tema del Madrid siempre está en el caso de

Voz 6 05:30 no y lo único que ama el Real Madrid porque porque lo informadores del Real Madrid son informativo del periodista profesional

Voz 5 05:39 el del Sevilla es sevillista el del Valencia al pedir con otro es y resulta que el Madrid

Voz 6 05:46 bueno bueno ya está ya lo de por camiones tope Piolín

Voz 5 05:50 a muchísimo a ahí por cierto ayer de corrupción en Miami genial cada vez su padre era que puede establecer pueblo Xunta que queda corto sabes pero bueno yo pienso que mejor quedarse corto que no no sí si ese es mi criterio de las cosas buenas poquito corto y con ganas de que continúe Mein K

Voz 0919 06:15 en Hora veinticinco Deportes

Voz 4 06:18 el seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 06:26 lo bueno si breve dos veces bueno empezando mañana en el Bernabéu Real Madrid Rayo Vallecano uno de los informadores del Real Madrid que diría Maite Antón Meana buenas tardes hola qué tal muy buenas Solari hoy ante los medios de comunicación antes de la comida se sabe algo de la comida al margen de ese detalle de Florentino acercándose a Isco y sacando una sonrisa ahí y acariciándola como si fuera un

Voz 0231 07:01 hijo suyo por lo que yo he preguntado normal comida normal una más entre compañeros entre amigos no hay que destacar ningún titular más este es el más bonito la imagen buscada la que el presidente quería que hoy todos estuviéramos en las portadas la foto con Asensio porque como tú explicas el Madrid sabe que no puede perder a Isco tampoco Asensio mañana es un día clave sin Gareth Bale que hoy no ha entrenado el Madrid tiene la opción de meter a uno de los dos en el once inicial porque no quitará tras jueguen los dos con Asensio Benzema arriba y escoltar a los de dentro del campo con Isco mañana lo veremos hoy a Solari le han preguntado esta respuesta me encanta sobre el famoso gesto de Isco cual agrada al árbitro Solari no lo tiene muy claro he visto el dudé

Voz 0919 07:44 en ese sentido he oído que da la impresión de que protesta Con alta no lo sé de todas maneras el foco muchas veces está puesto en lo anecdótico o o en cosa que sucede que a ustedes les llaman la atención el nuestro inexorablemente tiene que estar puesto no en otras cosas es el nuestro te bueno Santiago tienes que ver el golazo de gol tienes que ver con la fue gol porque ahí hemos demostrado claramente que el gesto de Isco esa la grada Hinault al árbitro de área nadie está diciendo que sea grave muy grave como para echarle no pero no se puede vender la milonga que el gesto de Isco es al arbitro de área porque se lo hacían los aficionados y no pasa nada no pasa

Voz 0231 08:24 nada creo que el Bernadeu no va a castigar a Isco demasiado castigada lo que toque pero siempre ha sido de Isco

Voz 0470 08:29 cuando haga dos jugadores con un gol

Voz 0231 08:32 por cierto me cuentan compañeros de Isco que Isco es así que no ha hecho nada para mostrar alegría o tristeza dentro del grupo que él está igual con sus compañeros que siempre que él es muy amigo de sus amigos y es correcto con los demás que posiblemente no sea su mejor época conserje

Voz 0470 08:50 yo Ramos correcto tampoco es la mejor época

Voz 0231 08:53 Ramos como capitán del Madrid en el vestuario que eso no le preocupa nada y que él está convencido de que con su forma de ser ha llegado hasta aquí y que va a terminar jugando no está con Solari cree que le ha fallado pero es casi un matrimonio de conveniencia a Solari le interesa llevarse bien con Isco

Voz 0919 09:10 de aquí a junio ya Isco le interesa

Voz 0231 09:12 jugar así que si todo va bien según la cabeza de Isco acabará siendo una temporada normal para él jugando a veces Hinault jugando

Voz 0919 09:21 ya veremos si está en el once o no ante el Rayo Vallecano que llega en una situación peliaguda del Bernabéu Andoni De la Torre novedades

Voz 0470 09:28 pues sí vital sumar para no perder comba con la salvación preparados para visitar el Bernabéu hoy a Michel no le preocupa su futuro sino el futuro del club

Voz 7 09:34 no estoy cuestionado por mi preocupado por el club pero no preocupado

Voz 0231 09:38 sé que el Real Madrid de de mañana será

Voz 8 09:41 diferente pero bueno hemos

Voz 7 09:43 dado encontrar sus puntos débiles

Voz 0470 09:46 lista de convocados de Michel novedades de Abdulá iba y Sergio Moreno nombre que ilusiona a la afición que podía tener minutos incluso con las bajas en ataque y no están sancionados rol de Thomas que no puede jugar por la cláusula del miedo y Óscar Trejo que saca ávido a última hora por cierto el Real Madrid ha prohibido a la afición rayista cualquier elemento de animación

Voz 0919 10:01 me evaporó eh bombos banderas en el estadio gallego mañana partidos enseguida lo repasamos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 9 10:10 qué piensas durante días que regalar Ipad que cuestas con una sonrisa porque ya lo sabes y también para di que no sabes cómo decir que quieres porque este es un mensaje para todos los que mantenemos viva la ilusión este año es muy fácil aceptar con el corte

Voz 10 10:30 pues sí Begino que es lo que te instalaron el otro día en el serrín suelo unos detectores de la alarma es Pussy alguien intente entrar por ahí eso es si alguien se cuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 11 10:44 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0919 11:04 mañana a las cuatro y cuarto en Pucela en Valladolid Valladolid Atlético de Madrid vamos a preguntarle a Miguel Martín Talavera porque con la plaga de lesiones que hay en el Atlético de Madrid el Cholo Simeone no sé si en las últimas horas ha habido alguno más osea acabado esto Talavera buenas tardes

Voz 1576 11:19 qué tal Gallego buenas tardes pues sí ha caído definitivamente otro más el francés Thomas le mar salía mal trecho del duelo de Liga de Campeones ante el Brujas y al final no ha podido superar la última prueba no ha viajado a Pucela donde ya está la expedición de Diego Pablo Simeone por lo tanto se une a Lucas a Giménez Diego Costa y tendrá tan sólo dieciséis jugadores de la primera plantilla por lo tanto Borja arces y Joaquín los chavales del filial para completar la lista la buena noticia es que hay dieciséis porque Juanfran Torres ha recibido hoy el alta médica y al menos uno ha entrado en la enfermería y otro ha salido la prueba la tiene más o menos clara digo palos Simeone con arias y con Filipe dos laterales con Savic Godín que es lo que tiene en el centro de la defensa otro de campo volvería Saúl después de jugó de lateral izquierdo al lado de Rodri de Koke iré Ángel Correa en punta de ataque volvería Nicola acompañando Antoine Griezmann el Atlético de Madrid quedó segundo en Liga de Campeones a pesar de que tan sólo tres equipos hubieran conseguido en la competición europea de los clasificados más puntos que el equipo rojiblanco ser segundo dicen Diego Pablo Simeone que ya no vale y hay que autoexigencia

Voz 12 12:24 Bhutto al Atlético de Madrid que hoy suele estar segundo no es tan bueno esto genera más exigencia humille son oculta pero la existencia subió tenemos la responsabilidad de guardia tenemos ser autocríticos

Voz 0919 12:43 exigencias responsabilidad y autocrítica me gusta este discurso de Cholo Simeone y nos gusta a todos el Valladolid que está en mitad de la tabla décimo segundo y que mañana recibe a los colchoneros como Tornadijo buenas tardes

Voz 13 12:56 hola sabes bueno pues conllevar Torrellano que ha sido un gran ambiente para el partido y sobre todo con la intención de dar la sorpresa de ganar un partido que le colocaría al conjunto de Sergio pues prácticamente entre los ocho primeros de la tabla Sergio que ha destacado sobretodo el potencial de Le tipo y que el Atlético de Madrid para él es un equipo evitar tras ganar en Anoeta prácticamente seguro va a repetir equipo cuenta con las bajas de Ibi IU dicho pero no son titulares habituales

Voz 0919 13:22 esta Ronaldo

Voz 13 13:24 Ronaldo estará en casa no falla nunca de mañana compartirá por tanto hay palco con quién venga del Atlético de Madrid

Voz 0919 13:30 Marzo de directivas Enrique Cerezo lo bueno más que eso va a ser vamos para grabarlo

Voz 13 13:36 es que está está muy contento con cómo va todo y la verdad es que bueno pues la gente está encantada con él y el yen con este Valladolid que de momento está funcionando como decíamos todos sus veinte puntos que no está nada mal futuras

Voz 0919 13:47 gracias a un abrazo mañana nueve menos cuarto en Ipurúa Eibar Valencia el Valencia que después de haberle ganado al United mejoró un poco su relación con el público de Mestalla

Voz 0962 14:02 sí

Voz 0919 14:02 pero que en la Liga sigue décimo quinto lejos de los puestos de la Champions y sigue siendo una prueba cada partido para Marcelino Marcelino me veo que si miras una foto de hace seis meses con una de ahora tiene un veinte por ciento más de arrugas hoy de nuevo ante los medios como ha estado Ximo mar mano buenas tardes hola muy buenas Gallego

Voz 0962 14:28 hace seis meses se acababa de clasificar para la Champions acababa de renovar del Valencia y en Valencia era Marcelino once más era un auténtico Dios ahora ya como los resultados no son los que se esperaban pues el empieza a discutir vamos a ver mañana cómo está en la vuelta a la Liga que es donde el equipo no funciona en Eibar y hoy la pregunta era indispensable para el técnico asturiano siente Marcelino que se la juega mañana

Voz 14 14:52 yo no tengo la sensación de que no jugó nada me juego el trasmitir el convencer que queremos ganar siempre lo he hecho desde que estoy aquí no tengo ninguna sensación diferente a el primer partido que al Valencia tras pandas aquí

Voz 0919 15:08 gente que no se la juega el Eibar enfrente que viene de empatar a cuatro ante el Levante Iker tendrán las bajas por lesión de Dimitri Talavera Pedro León gracias Ximo mañana a la una se juega un Getafe Real Sociedad un partido que ha cobrado un mayor interés es después de que el presidente Ángel Torres ayer en un acto público en Getafe dejase caer una sospecha o una acusación los árbitros quieren salvar a los equipos vascos y hacer que al menos dos equipos de la Comunidad de Madrid bajen a Segunda División

Voz 1284 15:44 suena muy duro pero José Antonio Duro eso fue lo que dijo ayer Ángel Torres bueno la insinuación gallego qué tal muy buenas del presidente del Getafe que en una cena navideña se atrevía a decir lo escuchamos lo siguiente que enseguida explica

Voz 12 15:54 lo digo algunos grupo dijo yo sé que aquí no para nosotros no

Voz 0919 16:09 porque los tiros van por ahí yo sé de buena tinta que quieren que dos equipos de Madrid bajemos

Voz 1284 16:17 textual de Ángel Torres ha resultado incluso incómodo para el entrenador Pepe Bordalás esta mañana que ha preferido no opinar sobre el asunto marcado ese partido el Getafe Real Cabré jornada de sábado a la una tiene una novedad en la Real el juvenil de dieciséis años Barrenechea mientras que mata sancionado Se lo pierden los madrileños tampoco estará Amat por cierto ya se encontraban del Getafe recambio para el africano será Samu Saiz no estará mañana en el palco pero la próxima semana gallego pasará reconocimiento médico va a ser nuevo jugador del Getafe actualmente están

Voz 0919 16:46 el gracias duro vamos a hablar del Athletic de Bilbao que hace poco sorprendió a todos renovando Higuaín iré diciendo que no se ponían contrato ninguna cláusula de rescisión bueno pues parece que esto se va a convertir en norma en el Athletic porque hoy

Voz 0470 17:01 los dos jugadores han renovado igual Diego González buenas tardes hola buenas tardes y Óscar De Marcos y Balenziaga dos laterales dos dos que acaban contrato esta temporada los dos han renovado dos años más hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno y los dos como apunta

Voz 0919 17:13 esa fórmula de Muniaín sin cláusulas decisión

Voz 15 17:17 pues muy contenta de seguir unos años más de Athletic y bueno para mí lo sabe que es un sueño pero estoy intentando robar tiempo eh pues unos años más aquí sí sí la verdad que muy contento no era lo que quería poder estar durante muchos años y por ese motivo para traer a casa

Voz 1123 17:36 así que si alguna de las partes que romper el contrato tendrá que llegar a un acuerdo con la otra au sino acudir a la justicia ordinaria gracias Diego vamos a hablar de la segunda división que está pendiente

Voz 0919 17:45 sí sobre todo de un equipo el Reus Deportivo que este fin de semana ante el Córdoba puede jugar su último partido porque los jugadores no aguanta más Joel Reche cuenta no buenas tardes muy buenas tardes Gallego

Voz 16 17:59 pues sí la plantilla del Reus ha anunciado que aunque no está de acuerdo con la disputa del partido de mañana contra el Córdoba por la situación que está viviendo la plantilla pues saltarán al césped demostrando una vez más su profesionalidad los jugadores dan la situación por perdida hay ya lejos del club rojinegro han cargado de forma contundente contra el máximo accionista del club Joan Oliver que tiene hasta el martes para encontrarlo a entrada de dinero que le permita evitar la marcha de los jugadores sino llega ese dinero el conjunto rojinegro se quedasen sin un mínimo de fichas establecido será eliminado de la competición una competición en la que encontrarán todos los partes

Voz 0919 18:32 el jugados hasta ahora hice darán por perdidos los que

Voz 16 18:34 quedan por jugarse a partir de la jornada siguiente recordemos que quedan tres partidos para acabar esta primera vuelta

Voz 0919 18:39 sí es una medida algo discutible porque hay tres equipos que no han jugado con el Reus y que se han garantizado seis puntos mientras que otros bueno pues si a lo mejor ha ganado los partidos pero otros los han empatado y los han perdido en cualquier caso la retirada del Reus y se produce Bacon

Voz 1123 18:57 accionar la clasificación final de la Segunda División

Voz 0919 19:01 once minutos para las nueve Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 17 19:03 seguimos la mañana perfecta empieza con olor a café a bollo recién horneado dos a ese plato apretadito te apetece

Voz 0295 19:10 sí y es aún más perfecta cuánto puedes disfrutar de todo gratis ahora reservando una noche en cualquier hotel NH el desayuno del que todo el mundo habla no te cuesta nada a reserva desde sesenta y nueve euros por habitación doble hasta el veintisiete de diciembre en Viajes El Corte Inglés

Voz 17 19:30 y prepárate para disfrutar de tu mañana más perfecta

Voz 0919 19:34 sí Papá Noel trae todo media

Voz 18 19:37 Marc si esta Navidad piden los natal

Voz 19 19:39 sí Mediapar Te3 exclusiva Media Mark por sólo ciento cincuenta y nueve euros Up to Navidad

Voz 1509 19:45 así en tu tiempo allí en medio punto es

Voz 1 19:50 hora veinticinco Deportes sus que aquí

Voz 0919 20:02 por cierto que la Segunda División comienza dentro de nada en La Rosaleda partidazo mucho tiempo de Primera división seguro que ambiente vamos a verlo Málaga caddie Justo Rodriguez ahora

Voz 0660 20:14 hola buenas noches que su pues hay ambiente hace frío aquí la capital de la Costa del Sol más de medio millar de aficionados eh gaditanos están aquí en el estadio de La Rosaleda un Cádiz que viene a Málaga con siete victorias consecutivas récord europeo un Málaga que perdió su primer partido en el estadio de la avenida Martiricos hace dos jornadas contra el Granada se jugaban muchísimo uno y otro equipo les separa solamente tres puntos huele a Primera División este enfrentamiento quién los producida hace nada más y nada menos que diez años cuando aquí empataron a cero goles a disfrutarlo

Voz 0919 20:47 gracias justo fútbol internacional de vamos a destacar lo más importante del fin de semana que seguramente alguna ligas empieza con partidos hoy mismo Uxue Caballero cuéntanos

Voz 0419 20:56 qué tal Gallego la Premier mañana Álora inmediato el Manchester City recibirá a todos los de Guardiola quieren volver a ganar tras perder el primer partido el pasado fin de semana ante el Chelsea y el domingo las cinco forrada de clásico inglés Liverpool Manchester United los de Klopp buscar buscan seguir invictos también el domingo hojas en el debutará en el banquillo del tanto en ante el Arsenal a las dos y media en la Bundesliga el Borussia Dortmund que sigue líder tras catorce partidos recibe al Werder Bremen a las seis y media el Bayern se presentará al Hannover a las tres y media en la SER ya destaca el derbi de Turín entre el Torino y la Juventus de mañana a las ocho y media recordamos que la Liga francesa aplazados varios partidos por las protestas de los chalecos amarillos entre los que se encuentran el dijeron PSG que se iba a disputar mañana a las cinco de la

Voz 0919 21:35 baloncesto hoy tenemos Euroliga ayer victoria del Baskonia victoria del Real Madrid ante el Barcelona pero antes de hablar de lo de ayer vamos a darnos una vuelta por lo de hoy porque dentro de nada comienza el Herbalife Woody nos los canarios buscando

Voz 1621 21:50 una nueva victoria en esta Euroliga que les está costando Nico López buenas tardes qué tal Gallego pues si en ocho minutos arrancará ya el partido la principal novedad la oficialidad de Víctor García como técnico del Herbalife Gran Canaria hasta final de temporada en principio estaba con carácter transitorio después de la negociación con Pedro Martínez que acabó con carácter frustrado ir hoy problemas en cuanto a lesiones porque no está Fischer no está Hannah no es tampoco no está tampoco Nelson y la buena noticia de la recuperación de Eulis Báez que parecía que va a estar fuera del partido después de la contusión que tuvo en el partido ante el Real Madrid pero lo ha podido recuperar Víctor García ante el conjunto montenegrino donde hay ex ACB como hombre que estuvo hace tres años en el Gran Canaria o el propio Jackson jugador del Barça que lo fue del Unicaja Hydra estudiantes en poquitos minutos arranca ya el partido entre el Gran Canaria ya pudo algunos

Voz 0919 22:38 ya ayer importante victoria del Baskonia en la cancha del Maccabi setenta y nueve ochenta y uno y el resultado que más llamó la atención fue la paliza que le dio el Real Madrid al Barça además con una canasta de locura Marta Casals cómo fue eso

Voz 1509 22:54 muy buenas gallego noventa y dos a sesenta y cinco veintisiete puntos de diferencia a favor de los de Pablo Laso que dominaron totalmente el partido un partido que rompieron en el segundo cuarto con un parcial de treinta y uno a trece una victoria muy contundente en el segundo clásico de la temporada ya se habían visto las caras los dos equipos en la ACB en aquella ocasión en el Palau había ganado el Barça volvían ayer la victoria quedó del lado del Real Madrid con grandes minutos de Creighton quince Anthony Randolph también de Jaycee Carroll y con ese triple que del que habla gallego ya excandidato a la mejor canasta de la temporada en la Euroliga protagonista el Campazzo triple sobre la bocina para cerrar el segundo cuarto desde veinticinco metros aunque el argentino era honesto en El Larguero y reconocía que había sido pura suerte

Voz 0919 23:33 pura suerte te y dos en en la temporada Provence en las últimas por eso veo pero pero bueno una vez que salió es una ruleta pura suerte pero bueno gracias a a no sé qué gracias a la fe fuerza que que puso ya paletas Lane y plaza espectacular impresionante en la NBA si estamos hablando de talento tiene cuarenta años sigue jugando a un gran nivel no Birkin protagonista de la noche pasada Héctor González jugó cuanto contra quién

Voz 20 24:10 qué tal Gallego muy buenas seis minuto solamente contra Phoenix en los que anotó sólo dos puntos pero la cosa es que no había debutado es todavía esta temporada jugando ayer esos seis minutos se convierte en el jugador con más temporadas en la misma franquicia supera las veinte temporadas de Kobe Bryant con Los Ángeles Lakers se coloca con XXI digna Aubisque que por cierto también es el séptimo mayor anotador de la historia veremos si le da para superar esta temporada a Wilt Chamberlain al que tiene a poco más de doscientos puntos perdió eso sí Dallas noventa ochenta y uno ó noventa ochenta y nueve perdón contra Phoenix con trece puntos cinco rebotes y seis asistencias de Luka Doncic el otro gran protagonista de la noche fue James Harden que le metió cincuenta puntos con diez rebotes y once asistencias en la victoria de Houston ciento veintiséis ciento once frente a los Lakers celebró

Voz 0919 24:56 cuenta puntos ante los Lakers se medio centenar de

Voz 20 24:58 puntos hizo el Rey veintinueve insuficientes ante la exhibición de la barba para esta noche el choque más destacados a las cuatro de la madrugada un duelo de españoles los Denver Nuggets de Juancho Hernangómez líderes del Oeste reciben Oklahoma City Thunder de Alex Abrines terceros en esa conferencia

Voz 0919 25:13 ahora ciclismo porque la noticia de la tarde es que tenemos nuevo seleccionador Borja Cuadrado hola

Voz 0298 25:18 tal Gallego Se trata de Pascual que le ha ganado el pulso Óscar Freire que había reconocido públicamente que quería ser el seleccionador un puesto que estaba vacante después de que Javier Mínguez no fuera renovado después de proclamarse campeón del mundo en Innsbruck con Alejandro Valverde Montparnasse redes castellonense lleva seis años trabajando en la Federación y estamos hablando de alguien que conoce a la perfección a las jóvenes estrellas de nuestro ciclismo como Enric más o como Marc Soler aunque eso sí ahora tendrá que afrontar el reto después de no haber sido director todavía de ningún equipo profesional

Voz 0919 25:47 te vaya bien este fin de semana tenemos en Madrid el Master final

Voz 0470 25:52 Wall para el Tour un espectáculo como Baltar

Voz 0919 25:55 no por ahora Paco Hernández pues ya tenemos Gallego configurada

Voz 0470 25:57 todo el cuadro de en semifinales si acaban de clasificar

Voz 20 26:00 es el español Juan Lebrón y el argentino Juan Martín Díaz semana enfrentar en semifinales ante Fernando velas Terim Pablo Lima la otra semifinal Matías Díaz y Alejandro Galán españoles ante Carlos Muti decía Maximiliano Sánchez las semifinales se juega mañana en turnos de diez y media e4 las finales para el domingo por cierto el cuadro femenino repleto absoluto de jugadoras españolas las cuatro parejas semifinalistas formada por españoles

Voz 0919 26:24 si es que hay un nivelazo en el padel español pero mejor en el pádel femenino dominan totalmente del pádel mundial esta semana cerramos hora25 deportes

Voz 0660 26:36 con Carolina Durante uno dos tres cuatro