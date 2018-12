El teléfono de la esperanza

Voz 1667 00:00 Punto de Fuga Cadena Ser o la todos muy buenos días todavía hay culturas en este mundo para las que tener a una hija resulta una maldición las pequeñas se convierten en mera mercancía alrededor de siete millones y medio de pequeñas son obligadas a casarse ella convertirse en madres prematuras

tenías Ben Foster una tengo digamos

Voz 4 00:36 seis años cuando todavía estaba en la escuela mi padre tenía planes para casarme para evitarlo mi madre me trajo a la casa de acogida así pude seguir estudio

Voz 4 00:54 cuando estaba embarazada de cuatro meses la familia de mi marido seguía sin aceptar nuestra boda así que me echaron de la casa me fui a vivir con mis tíos después entre en la casa de acogida un chico que me engañó para casarnos me dejó embarazada irse fugó aunque denunció el caso ni la policía ni la gente de la aldea

hoy recibimos en el estudio a una mujer que se ha convertido en todo un salvavidas de cientos de estas niñas en India es Door in Ready responsable del teléfono de ayuda que ha puesto en marcha el Gobierno indio en el distrito de Anantapur con ayuda de la Fundación Vicente Ferrer

el líder Iván y cada mes nos llegan entre ciento cincuenta y ciento ochenta y dos de cada vez tenemos más niñas que no te llaman y nos dicen oiga equiparen mi matrimonio sólo tengo catorce años y mis padres quieren casarme pero yo no quiero yo quiero continuar Mis está así que venga no

ya era un símbolo antes de su asesinato hoy hablaremos de la concejala brasileña Mayrén Le Franco un referente en la lucha contra la pobreza el feminismo los derechos LGTB y la asesinaron en Río de Janeiro hace nueve meses hoy nos visita a su madre

Voz 10 02:55 Mariela era un activista una mujer una mujer negra que siempre se ha puesto al servicio de las otras personas Hydra eso que Mariela presunta Mariela nación Marais creció en Madrid ha hecho se ha graduado en la Universidad de mientras estaba en la madre como ella mismo se llamaba Elia era una muestra de sería no a lo que hizo Madrid fue siempre dar voz a las personas que no tenían voz

Voz 1667 03:29 en nueve meses después espera los resultados de la investigación sobre el asesinato de su hija hablaremos con ella y también con la responsable de Amnistía Internacional en Brasil que nos va a ampliar la situación de las favelas y las redadas policiales nos vamos a ir también a la frontera de Turquía con Siria vamos a comprobar lo que pesa el paso del tiempo a los refugiados

Voz 11 03:49 que ni emitir sus has al final

Voz 0116 03:52 digo de personas que iban en veinte metros cuadrados divididos en dos estancias en que la familia tiene que hacerlo todo llevan cinco años así fuera de su país hay familias que llevan casi ocho los aspectos psicológicos del exilio de la incertidumbre se suman a las duras condiciones material

Voz 1667 04:08 nuestro compañero Álvaro Zamarreño nos trae hoy la voz de una familia siria refugiada a la que él mismo visitó hace dos años así que veremos cómo soportan ese paso del tiempo la ausencia de un futuro más o menos seguro Mundo Express Nos vamos a preguntar si servirá para algo el acuerdo internacional para la inmigración que la aún firmó el pasado lunes en Marrakech

Voz 0518 04:30 hoy con todo una vez que había dicho tratado obligatorio para que de alguna manera una puede ir viendo hoy visitándolo afecta mi infancia supervisión como zonas leche uno los países que tiene este mecanismo a supervisión y que en definitiva tiende a lo mismo nada garantizar derechos a todas las personas que conforman una sociedad independientemente de donde naciera

nos acompaña en el estudio Grady Loring muy buenos días

sí he hecho una mujer con una amplísima trayectoria en la defensa de la igualdad en un territorio complicadísimo para ellas como es la India y lo hace además de la mano de la Fundación Vicente Ferrer ahora hablaremos de de ese trabajo in pero quiero que me hable antes de esa línea de ayuda a menores en riesgo contraer matrimonio a la fuerza

Voz 2 07:32 te digan in the Child el plan de cáncer y frito Oldham Vann Nath en Maine lo llamamos

Voz 1454 07:42 es Airlines es una línea de ayuda gratuita la diez nueve ocho que ha puesto en marcha el Gobierno es un proyecto estatal que se desarrolla a través de las ONGs la Fundación Vicente Ferrer es una de las ONGs nosotros la hemos puesto en marcha en el distrito de Anantapur estamos trabajando en ese distrito pero no están pidiendo que la pongamos en marcha en otros distritos es algo que nos toca pensar ahora

Voz 2 08:07 Foundation es no

Voz 2 08:14 de Barnes está menesteres

Voz 1454 08:17 esto no funciona sólo la fundación no está sola en esto trabajamos con cinco departamentos diferentes de de Gobierno incluidos los servicios sociales a menores la Policía Justicia y el fondo de protección de menores

Voz 2 08:30 el yo te dije con ellos la Fundación andén de Child anda fondo del cómo

Voz 1454 08:52 veinticuatro horas del día los siete días de la semana y funciona muy bien porque las llamadas son gratuitas después de promocionar el número el diez nueve ocho en todas las aldeas y todo el mundo ya habían oído hablar de ese número entonces comenzamos a contarles que era de que se trataba les explicamos queda paran niños para menores de dieciocho años sin importar si son niños o niñas cuando suena el teléfono les recuerdo que son llamadas gratuitas corremos a localizar quién está disponible lo más cerca posible intentamos llegar allí es rescatar al menor Nos encontramos con menores sometidos a matrimonios forzados explotados laboralmente niños perdidos secuestrados también muchas niñas que han sido acosadas sexualmente

Voz 2 09:36 no lo son of entendiste quiere

Voz 1454 09:51 los resulta Amur y tratamos de rehabilitar el Comité Estatal estudia los casos decide dónde debería ir el menor cuando nos toca la Fundación acepta a ese niño y trabajamos por darle un futuro sentimos un gran compromiso en convertir a esos niños en buenos ciudadanos del país

Voz 2 10:09 y es que ven en la de responso boletín hizo of Science Cannes

Voz 1454 10:44 cada mes nos llegan entre ciento cincuenta y ciento ochenta casos casos de todo tipo como los niños que buscan cobijo porque les han abandonado sin comida les ofrecemos condiciones para rehabilitarse de enero a octubre de este año hemos rescatado a trescientas sesenta y siete niñas o al menos hemos frenado su matrimonio forzado después de que ya no es llamara de ellos deben haber treinta y nueve niños abandonados veintiocho que fueron explotados laboralmente son pocos de momento no hemos sido capaces de atraer llamadas de ese entorno que está en muchos sitios de la región que se hace dos años cuando empezamos solo teníamos cincuenta y siete casos la gente comienza a darse cuenta de la realidad que cada vez tenemos más niñas que nos llama y nos dijo

Voz 2 11:31 o sea In Christ After After no In den de and More oigan un matrimonio

Voz 1454 11:49 yo sólo tengo catorce años y mis padres quieren casarme pero yo no quiero yo quiero continuar mis estudios es así que vengan

Voz 2 11:56 en Madrid hay hay Aries

Voz 1454 12:29 no necesitamos caminar más porque yo sólo les se ha hablado de distrito pero si miramos los datos de toda India son cifras muy altas en algunos distritos se sigue casando a niñas con catorce años la región del Rajastán es la que tiene cifras más altas pero en las zonas donde ha estado trabajando la fundación hemos visto grandes cambios en los niños en la generación anterior a esos niños después después de recibir en relación a la mayoría de los padres son agricultores idea agricultores han pasado a ser asalariados y no sólo eso hay ingenieros hay doctores hay de artistas la educación de cada niño repercute en todo su entorno Fahmi y hemos conseguido muchos cambios no es fácil es difícil y un poco lento pero está pasando hoy en día

Voz 1667 13:26 cuénteme quién cómo y a cambio de que se acuerdan esos matrimonios con menores

Voz 2 13:34 because

Voz 1667 13:37 yo estoy un Essen Child Gal Chaib en India alzar la mayoría de las veces son los padres

Voz 1454 13:48 pues eso es así por la discriminación que siguen sufriendo las niñas dentro de su propia familia

Voz 1454 14:12 incluso entablar una deuda porque no llegan a pagar el precio de ese matrimonio

Voz 1454 14:34 el segundo asunto es que no tienen protección y una niña es acusada antes de cumplir los dieciocho años nadie querrá casarse con ella no hay ningún tipo de protección para estas niñas además los padres no quieren gastar nada en la educación de las niñas quieren guardarse el dinero para pagar la boda porque las bodas son muy caras en India

Voz 1454 14:57 de explicarle a un hombre que si daba educación a su hija podría valerse por sí misma que traería muchos cambios a la familia

Voz 1667 15:25 eso demuestra que todavía hay mucho trabajo que hacer no hay que convencer a los hombres

Voz 1454 15:40 hay que conseguir cambiar la mentalidad de ambos hombres y mujeres y lo primero es que haya respeto hacia las mujeres respeto por las niñas y su valor como niñas futuro valor como mujeres tenemos que pensar y trabajar en ello tenemos que hacer conferencias y poco a poco llegará el cambio en las mentalidades pero el respeto es esencial derbi sólo con ese respeto de los problemas a disminuir

Voz 1667 16:14 quería hablar de otros asuntos hace unas semanas India derogada la Ley de adulterio que seguía vigente a día de hoy que ha cambiado con eso

Voz 1454 16:36 Monza algo sí ha cambiado antes de la ley cuando una pareja se casaba el hombre se convertía en el dueño de la mujer ahora ya no pasa eso el cambio ha llegado y si una mujer quiere irse con otro hombre es libre de hacerlo pero de momento es sólo un papel ahora hay que cambiar la mentalidad de los ciudadanos tienen que respetar a las mujeres la ley está ahí pero ahora hay que ponerla en práctica

Voz 1454 17:21 somos seres humanos y el mismo respeto que tenemos por nosotros mismos tenemos que sentirlo por los demás por sus sentimientos por sus decisiones hemos conseguido un pequeño paso más de igualdad

Voz 1667 17:44 qué otros cambios hacia la igualdad real puede identificar usted

Voz 1454 18:10 dependencia económica sólo cuando una mujer es económicamente independiente es capaz de tomar decisiones puede tomar las riendas aunque socialmente se la sigue habiendo de una determinada manera pero esa sociedad debe mantener el respeto

Voz 1454 18:27 la ley laboral también está cambiando la mujer también ha sufrido mucho en ese entorno ha sufrido de todo incluidos abusos sexuales pero ahora la ley ha cambiado para prohibirlos garantizar la protección de la mujer

Voz 1454 18:58 a él existe el deber de proteger a cualquier mujer que esté trabajando y eso es bueno eso ha hecho que puedan concentrarse en el trabajo lo hagan bien y puedan vivir mejor

Voz 1454 19:09 pero lo fundamental es la educación de las mujeres yo trabajo con mujeres analfabetas hago pensar cómo pueden mejorar en sus vidas ellas trabajan duro pero les gusta porque son respetadas y se dignifica su vida

Voz 1667 19:35 usted también gestiona una casa de acogida a mujeres maltratadas cuál es la respuesta del Estado sobretodo de la sociedad india a esta lacra del maltrato

Voz 1454 20:05 desde luego que lo peor es la violencia doméstica tiene rostro de mujer en India el ochenta por ciento de las mujeres enfrentan a eso aunque en diferentes grados pero son muchas las mujeres indias que están sufriendo este problema en India mucha gente piensa en ello pero no son lo suficientemente sensibles esa sensibilidad debe llegar de los políticos hacia abajo hacia los maridos en zonas rurales sólo son las ONG las que están trabajando en ello

Voz 1454 20:47 ahí pero cada vez son más las mujeres que luchan contra ello luchan por su derecho a ser tratadas como un ser humano ellas luchan por ello e intentan traer muchos cambios en las leyes pero son los hombres los que van a tener que traer ese cambio real lo que vemos es que los hombres de treinta y cinco cincuenta sesenta años no quieren esos cambios así que intentamos centrarnos en los niños desde once años hasta adultos de veintiocho en que son mucho más sensibles cuando les hablas de sus madres de sus hermanas entonces si quieren más cambios son ellos los que traerán esos cambios eh queremos que lleguen a decir que las mujeres de su aldea ya no están pasando por esa

yo entro pues Dwayne Ready muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en Punto de Fuga muchísima suerte gratis

Voz 1667 22:47 todo es sin duda el paso del tiempo la falta de respuestas y un futuro estable para ellos y sus seres queridos una espera eterna que suele afectar al ánimo de los desplazados nuestro compañero Álvaro Zamarreño se ha ido a la frontera de Turquía y Siria ya ha visitado a una familia Siria a los que vio hace dos años son refugiados una visita para comprobar cómo les afecta ese paso del tiempo

Voz 18 23:16 el bar Magna

Voz 0116 23:19 a su familia les visitamos hace año y medio en el campo de refugiados de ella en el sur de Turquía ahora no reciben asegurando que su situación ha mejorado desde entonces les están tramitando la nacionalidad turca él trabaja de temporero en la campaña de recogida de los cítricos que es un cultivo muy reconocido en esta provincia de Jaén

Voz 11 23:38 hay al esto también mozo admitirlo la sanción

Voz 0116 23:43 Nos dice por tener ingresos y así poder mantener a su familia Nos agasajo han con la habitual generosidad Siria nos ofrecen café fruta e incluso quedarnos a comer con ellos pero ellas es sincero

Voz 11 23:57 Soccer esos has ve algo al final

Voz 0116 24:01 yo digo que siete personas iban en veinte metros cuadrados divididos en dos estancias en que la familia tiene que hacerlo todo llevan cinco años así fuera de ese país hay familias que llevan casi ocho los aspectos psicológicos del exilio de la incertidumbre se suman a las duras condiciones materiales

Voz 17 24:21 la biblioteca infantil es uno de los pocos espacios comunes para los más jóvenes de este campo

Voz 0116 24:26 que es fin de semana está llena de chavalería haciendo diferentes actividades aunque en clases les enseñan turco aquí las profesoras son sirias unida tiene treinta y un años dejó a medias la carrera de matemáticas al huir por la Guerra estamos a cinco kilómetros en línea recta de la frontera ella tardaría menos de una hora en volver a su pueblo pero no lo hace

Voz 19 24:46 el bebé Annie

Voz 0116 24:49 el miedo el miedo es el principal motivo para no volver el miedo en su caso al régimen en otros a la falta de seguridad si les garantizan esa seguridad dicen unirá volvería se siente bien acogida en Turquía que les ha abierto las puertas dice pero aquí falta trabajo hay problemas para conseguir los papeles reconoce que muchas veces piensan en ir a Europa de este campo lo ha hecho poca gente pero quedan más de tres millones y medio de refugiados sirios a este lado de la frontera sólo aquí en Hatay son medio millón hay ciudades pequeñas en que superan a la población turca hospitales escuelas viviendas difícilmente pueden crecer al ritmo necesario y el trabajo en una zona muy castigada precisamente por el cierre de la frontera con Siria tampoco es suficiente en una zona en que la mayoría han huido del régimen no perciben ninguna garantía desde Damasco para poder volver así que en gente comunidad se debate entre ese anhelo de volver y la lucha por buscarse otro futuro

Voz 20 25:44 Punto de fuga Pablo Morán

Nos vamos a ir ahora a Brasil quiero que escuchen las últimas palabras públicas que se conservan de una mujer que fue un referente en la lucha contra el racismo contra la pobreza y a favor de los derechos LGTB entre otras cosas es Marine Le Franco la asesinaron en Río en marzo

Voz 21 26:07 hola muy complicada a Boeing sin estructura Mairena

Voz 1667 26:12 sí participó en un acto con mujeres antes de morir decía nosotras no hacemos nada solas las victorias no son sólo de las que estamos en la cabecera de este proceso es signo de las que están construyendo bautizando elaborando y garantizando lo que hacemos juntas

Voz 21 26:29 creo que eso es lo fundamental es decir con todo el sorteo

Voz 1667 26:35 Lucía María le que todos los que construimos ese mandato somos los que nos identificamos y comprendemos ese papel yo salgo de aquí con el cuerpo el corazón y la mente fortalecidos para luchar terminaba con una frase de otra los de que dice no soy libre mientras otra mujer sea prisionera aunque sus cadenas sean diferentes a las mías

Voz 21 26:59 forma

Voz 1667 27:05 pocos minutos después la asesinaron en las calles de Río nos acompaña su madre Marinette buenos días bon día que sabe del asesinato de su hija nueve meses después

y ese aplauso con el que finalizaba pocos minutos después la asesinaron en las calles de Río nos acompaña su madre Marinette buenos días bon día que sabe del asesinato de su hija nueve meses después

Voz 1454 27:50 el mundo y eso es lo que podemos hacer escenarios pero

Voz 10 27:53 no hemos resultado positivo

Voz 1667 27:55 qué cree que simboliza Mariaire para la gente de las favelas

Voz 10 28:07 Ariel le simbolizaba todo no Madrid ELA nacido en la favela de mandaré a María él es simbolizaba la resistencia Mariela luchaba contra la desigualdad contra todo tipo de injusticia María L era un activista uno la mujer una mujer negra que siempre se ha puesto al servicio de las otras personas era eso que María representado a Mariela nación Marais creció en Marais ha hecho sea graduado en la Universidad de la universidad mientras estaban la Dama como ella mismo se llamaba Elia era una maestra no a lo bloque hizo Mariela fue siempre dar voz a las personas que no tenían voz María él es siempre les llevó adelante sus proyectos todos los que creía pues también lo ha hecho cuando llegó a concejal en el Parlamento municipal

Voz 1667 29:06 y quién podría estar en contra de todo eso hasta el punto de matar a su hija

Voz 10 29:18 no sabemos quién está detrás de este asesinato pero sí claro sabemos que Ariel le ha incomodado a molestado todo a mucha gente no porque Mariela llega concejal llegue en este paseo de poder que es básicamente un espacio ocupado por hombres broncos llega ya con cuarenta y seis mil votos lo significa que ha sido la segunda más votada de su partido político quinta concejal más votado de toda la ciudad de de Janeiro a no sabemos quién un quién sea molestado con eso o hasta qué punto a algunas personas o grupos se ha molestado con eso lo que sabemos de su asesinato es que ha sido cuidadosamente planificado no ha no sabemos quién está portadas de eso quién ha matado quién ha ordenado quién ha sido autor intelectual pero sabemos que bueno alguien está por detrás y lo que podemos hacer es luchar por justicia hasta saber quién ha matado y quién ha mandado matar

Voz 1667 30:27 días antes de ser asesinada la propia María le denunciaba que la Policía Militar de Río de Janeiro estaba aterrorizado y violentando los habitantes de las favelas decía tenemos que gritar para que todos sepan lo que pasa que está pasando con los militares dentro de las de las favelas Marinette

Voz 23 30:49 qué acotes Ancelotti pues se pretende cuestas denunciando

Voz 10 30:55 a la Policía comete muchas atrocidades en las favelas son muchos vio muy violentos Marie L estuvo siempre presente denunciando todo esta violencia de la policía hay de hecho días antes de de ser asesinada ya había hablado públicamente denunciando un unidad específica de la policía que es el batallón de número cuarenta y uno que es una unidad de policía militar conocida como muchas atrocidades y crímenes que son emblemáticos bonos sin que la policía llega siempre muy

Voz 1667 31:31 chao

Voz 10 31:32 a mucha gente a ir los las víctimas de la Policía son siempre los mismos grupos que son los grupos que Marie L A protegía hay defendía que son los jóvenes los jóvenes negros los jóvenes pobres de las favelas IPC guía Mariela también denunciaba específicamente la intervención federal de carácter militar en la seguridad pública de Río de Janeiro María él ese Seprona Concilio públicamente en contra de intervención a él ya sabía que eso no era la solución para la seguridad de tío que hay que haber Andrea les da una intervención en el acceso a la salud y en el acceso a la educación a incluso Mariela habría sido nombrada como relatora de una comisión para monitorear la intervención federal en Río de Janeiro María le había se había posicionado públicamente de manera muy duras en contra la intervención a Mary Ellen defendía que las minorías no necesitaban de una voz no Ariel he conocido muy bien muy de cerca que nación afable además se ha creado en la y entonces era muy legítimo que Marine Le fuera estamos

Voz 1667 32:58 pero por qué es lo que tienen que entender a nuestros oyentes Marinette es que la policía militar en Río de Janeiro tiene carta blanca para hacer lo que quiera o dónde están los límites que es lo que lo que no puede hacer

Voz 10 33:19 yo no sé si diría exactamente en la policía tiene como una carta blanca para ocultar pero es que es como si la policía no tuvieron ningún conocimiento sabiduría que le llega sin ninguna planificación objetivo a llegan a las favelas así sin ninguna planificación objetivo entonces mata a mucha gente y mata inocentes no no tienen así como una visión específica sobre las favelas a las comunidades a para hacer lo que hacen pero tienen sí mucha discriminación contra las personas que viven en las favelas ven que allí hay mucha gente buena mucha gente trabajadora que la mayoría de las personas no tienen ninguna participación actividades criminales entonces lo que pasa es que la policía llega haya en las comunidades más favelas sin ninguna planificación a cualquier hora tiene un impacto enorme por ejemplo las escuelas cuando la policía llega están cerradas e incluso a la posibilidad de los que reciben las favelas de ir y venir ya cuando hay intervenciones de la Policía pues este derecho está bueno violado las personas no pueden ir venir lo pueden comunicarse eso tiene un impacto enorme para la gente que vive

Voz 14 34:35 Ellos a

Voz 1667 34:50 nos acompaña también de hecho no está ayudando a en las labores de traducción para entendernos con Marinetti unas acompañar buenos días Renata

Voz 10 34:59 buenos días que que ha significado en las

Voz 1667 35:01 es innato de María en el contexto de de de de esa violencia no en Brasil

Voz 10 35:07 bueno el asesinato de una defensora de derechos humanos no es sólo más un asesinato aún que Brasil tenga sesenta y tres mil homicidios por año un asesinato de unas defensora de derechos humanos es algo muy pacto escolar porque quieren mata un defensor de derechos humanos no quiere sólo matan aquella persona adquiere enviar un mensaje de miedo de silencio de hecho quiere provocar miedo y silenció quiere paralizar o lucha mismo proderechos osea que hace cien a dar una defensoras de derechos humanos concejal de tamaño visibilidad como María Franco no es sólo un impacto para la vida de Marcelo su familia es un ataque en contra los derechos humanos y es por eso que las respuestas del estado brasileño debe ser fuerte en términos de investigar y responsabilizar los que han matado Marine Le para que este mensaje de Demetrio miedo y silencio no se concretó dice

Voz 1667 36:03 a eso iba no Renata porque uno de los principales problemas que se plantean a la hora de afrontar estos asesinatos en en Brasil es la impunidad

Voz 10 36:12 de hecho en Brasil son decenas de defensores de derechos humanos asesinados todos los años la mayoría de los casos no son investigados dados esta impunidad en los casos de los homicidios de defensores alimenta este proceso esta espiral de violencia contra defensores porque es como si el Estado brasileño diga que que sí que se puede matar defensores en Brasil que sepuede silenciarlos defensores en Brasil o sea que si debemos a seguir la lucha por derechos pero yo un paso fundamental esencial es a la justicia Si no hay justicia para los defensores asesinado los derechos humanos están en riesgo los otros defensores de derechos humanos están en riesgo este proceso de violencia contra defensores no va a parar sin no hay investigación justicia

Voz 1667 37:03 estábamos hablando de las favelas pero aunque otros escenarios y concretizado esa violencia contra contra los defensores contra los activistas

Voz 10 37:10 me he hecho a la mayoría de los defensores de derechos humanos asesinados en Brasil ha son defensores del derecho a la tierra los recursos naturales Brasil les un país con un muchos casos de conflictos por tierra de comunidades rurales afrodescendientes de llamadas que hubo bolas pueblos indígenas trabajadores rurales de manera general hay esas son mayoría pero no sólo sea activistas defensores de los derechos de mujeres de personas LGBT a defensores de los derechos yo a la vida ya una vida libre de violencia si la violencia de la policía o las ejecuciones extra judiciales todos esos son amenazados in desean a son asesinados todos los años

Voz 1667 37:53 regata esto no aparecido así de repente verdad porque la gente tiene ahora mismo el recuerdo próximo del Mundial de los JJOO en Brasil de su existía todas esto de este acoso a los a activistas

Voz 10 38:05 ese es un punto esencial o sea a este contexto no es una sorpresa no es nuevo de hecho es muy importante señalar que el Estado brasileño

Voz 10 38:17 eres habilidad de hacer parar esta violencia y adoptar medidas de bueno de investigación responsabiliza acción por estos crímenes contra defensores de derechos humanos pero también de prevención a osea Amnistía ya viene diciendo que los homicidios de defensores de derechos humanos podrían haber sido impedidos porque muchas veces los defensores son amenazados antes de ser asesinados hice denuncian estas amenazas y el Estado no hacía nada osea muchas veces al Estado saben que los defensores de derechos humanos están pero no hacen nada para que no sean asesinados misma cosa con la violencia de la policía osea a la policía de Río de Janeiro en Brasil en general macha miles de personas todos los años sólo el año pasado cinco mil personas por lo menos han sido asesinadas por la policía y al Estado brasileño no hace casi nada para acabar con la violencia de la policía e investigar estos casos

Voz 1667 39:14 ya estamos a tres semanas más o menos de la llegada de Bolsonaro a la presidencia qué esperáis

Voz 10 39:22 sonaron a en su en las elecciones

Voz 10 39:28 en un discurso abiertamente anti derechos humanos a lo que esperamos es que todo lo que ha prometido lo que ha dicho no se concretó osea a tiene una agenda anti derechos humanos y esperamos que no se concretó dice porque el presidente de un país tiene responsabilidad de proteger y promover derechos no de actuar en contra los derechos

Voz 1667 39:51 una última pregunta para Marinette nos comentaba Renata que uno de los objetivos de los asesinatos como el de Marbella es provocar el silencio que la gente se desmovilice y que no cuente lo que le pasa como romper ese silencio que que sí ha podido calar en mucha gente

Voz 10 40:16 el silencio o la única manera es no parar Mou ha ido digo no sólo por mi hija pero también por todas las personas amenazadas especialmente en Brasil no puede callar a las fuerzas en Brasil y en otros países tienen que ampliarse tienen que unir cada vez más a no podemos aceptar esta negligencia a las personas que defienden los derechos humanos no nos podemos dejar intimidar y no nos podemos dejar silenciar tenemos que llevar esta agenda del derechos humanos con fuerza y claro con según qué tal en cualquier Gobierno sea bajo cualquier gobierno en cualquier país de la Unión uno no dejar este activismo acaba no dejar que seamos intimidado

Renata martinete pobre gato gracias

comenzamos hoy con una de las voces que más eh su en todo el mundo para combatir la violencia sexual como arma de guerra

Voz 28 41:26 John espacial Shirley quise de da la risa

Voz 0861 41:34 sólo la lucha contra la impunidad puede romper la espiral de violencia sexual que sufren los más vulnerables bueno es es el mensaje que ha defendido en Oslo el médico congoleño Denise llegue el último Nobel de la Paz que ha recogido esta semana su galardón junto con la también Nobel de la Paz la activista iraquí nadie Murat que perdió a su madre ya seis hermanos en el genocidio yazidí un genocidio que se repetirá porque según la Nobel de la Paz los responsables de esta masacre ni siquiera han sido detenidos esta semana obviamente también nos interesamos por el Pacto Mundial de las Migraciones que sea firmado en Marrakech es el primer acuerdo intergubernamental negociado bajo el paraguas de Naciones Unidas para conseguir avanzar en una migración segura ordenada irregular los firmantes se comprometen por ejemplo a trabajar en el origen en la raíz del problema tratando por ejemplo de minimizar los factores que empujan a miles y miles de personas en todo el mundo a huir de sus países bueno sitúa sobre el papel parece una buena noticia pero tampoco

Voz 0116 42:44 hay que lanzar las campanas al vuelo porque está

Voz 0861 42:46 acuerdo es una simple declaración es decir no es un tratado y por tanto no es vinculante esa es la pega que ha explicado aquí en la SER Pablo Cebrián y una persona una voz muy reconocía en este campo porque fue vicepresidente del Comité de la ONU para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familiares

Voz 0518 43:05 cuando es un tratado vinculante como uno de los elementos centrales para que esto avance es la voluntad política de cada uno de los está pasando en definitiva todo el sistema de Naciones Unidas que depende de la voluntad pues lo que sí es interesante que luego de de mucho tiempo de no tener la posibilidad de lograr de tener a todos los Estados dialogando sobre este tema creando algún tipo de mecanismo donde todos los estados hora más había pues lamentablemente una todo no no han firmado puedan dialogar sobre esto pueden encontrar mecanismos es un paso adelante ha tratado obligatorio para que de alguna manera una puede viviendo hoy dándolo a también supervisión como hacían las leches que cada uno de los países que tiene este mecanismo de supervisión y que en definitiva tiende a lo mismo no garantizar derechos a todas las personas que conforman una sociedad donde tienen Productions

Voz 0861 44:02 en el mundo se calcula que cerca de doscientos sesenta millones de personas consideradas migrantes bueno este pacto global la verdad podría inspirarse en el trabajo que se está planteando en el observatorio de emigración africana un modelo para conseguir que se protejan precisamente los derechos de los migrantes una herramienta que nos va explicar desde Rabat nuestra corresponsal Sonia Moreno

Voz 1594 44:22 es una herramienta para analizar el fenómeno de la migración con estadísticas confiables y estrictamente africanas se instalará en Rabat con el objetivo de adquirir un mejor conocimiento de fenómeno migratorio para poder manejarlo mediante la observación la recopilación de estadísticas la comprensión de las motivaciones y los perfiles de los migrantes se adoptó en la cumbre africana de Mauritania en el mes de julio y se firmó durante el Pacto Mundial de emigración en Marrakech el diez de diciembre el ministro marroquí de Exteriores Nasser grita lo entiende como una implementación del acuerdo y uno de los Ter retos del pacto ya aprobado

Voz 29 44:54 el pack Bermeja Jamper Disseny Batua Gica

Voz 1594 44:59 el pacto permitirá a través de iniciativas como el Observatorio africano conocer mejor este fenómeno el perfil de los migrantes además oponerse a ideas preconcebidas suspicacias o estereotipos sobre la migración y de hecho los representantes de la ONU en Marrakech citaron el ejemplo del observatorio porque el texto de la declaración insiste en la creación y el fortalecimiento en los observatorios de migración y ese deseo transmitió también el propio Rey Mohamed VI ver este trabajo multiplicado por la creación de instituciones similares en otras regiones

Voz 0861 45:33 bueno conocer el origen esos problemas sin duda es clave y con ese objetivo precisamente la ONG Entreculturas ha publicado estos días un estudio llamado caminos al norte esta organización ha viajado al Cuerno de África para tratar de entender las migraciones en este caso desde Etiopía entre culturas hecho una radiografía de las migraciones en el terreno para romper sobre los mitos de alguna forma también intentará pagar discursos de odio que luego acaban castigando a los migrantes Macarena Romero es técnica de ciudadanía en esta ONG

Voz 30 46:05 Nos hemos acercado al Cuerno de África en concreto Etiopía de la mano de un equipo de investigadores africanos para rescatar sobre todo dos mensajes el primero es que el ochenta y cinco por ciento de las personas refugiadas inmigrantes se encuentran en movimiento dentro del continente africano en los países limítrofes a los conflictos como en el caso de Sudán del Sur Eritrea Somalia con Etiopía además también queremos señalar la necesidad de establecer discurso sosegado que no sean alarmistas basados en hechos reales y verídicos para fomentar una cultura de acogida y hospitalidad

Voz 31 46:43 me retira más señor

Voz 0861 46:50 si no no nos olvidamos de los migrantes que continúan en la caravana que aún lucha por cruzar hacia Estados Unidos migrantes que continúan bloqueados en Tijuana hace ya un mes que llegó la primera caravana hasta México y bueno hay cerca de dos mil quinientas personas cerca de quinientos son niñas y niños preocupa las condiciones en las que están viviendo estos pequeños precisamente para garantizar un es de una escenarios seguro para todos ellos la ONG visión ha puesto en marcha un proyecto de atención que no ha explicado aquí en Punto de Fuga Jorge Navarro gerente de acción humanitaria en esta ONG Méjico

Voz 32 47:24 en estos momentos la crisis migratoria en Tijuana siendo muy complicada delicada e inestable la misma está rodeada de incertidumbre y hay muchísima falta de información sobre los procesos que deben estar en estos migrantes a pesar de esto desde que se realizó el cambio a que Benito Juárez que estaba justo en la línea fronteriza con Estados Unidos al albergue el barro tal gracias a que las autoridades federales se han hecho cargo de la gestión del mismo ha habido una mejoría considerable en las situaciones hoy en día este cuenta con un hospital de campaña en la zona con consultas médicas con dentista hay una mayor capacidad en los sistemas de cuestionamiento ya tenemos una división entre hombres que están viajando solos y familias lo cual nos permite tener una mujer por protección infantil iría además hoy en día ya tenemos un mejor registro el control de quiénes entrarían quiénes salen de de la zona con todo esto además jugó en conjunto con UNICEF para lograr un estatus de protección infantil donde con otras organizaciones como Save the Children realizamos actividades con los menores donde buscamos fortalecer la autoestima la resiliencia detectar casos críticos para poder referir los con las autoridades

Voz 27 48:43 hoy vamos a terminar nuestro viaje

Voz 0861 48:44 en Palestina porque la tensión en la zona sigue siendo bastante elevada sobre todo a raíz de las últimas incursiones del Ejército israelí que ha entrado en Ramala sin que se sepa muy bien qué están buscando Nos vamos hasta la zona corresponsal en Jerusalén batirle con Berry

Voz 33 48:59 el Ejército israelí se ha adentrado en la ciudad de Ramala dos noches consecutivas con objetivos que no están claros pero que siembran la incertidumbre entre la población palestina anoche el Ejército confiscó grabaciones de cámaras de seguridad y exigió que varios ciudadanos enseñaran sus documentos de identidad pese a que Ramala está bajo control administrativo y de seguridad de la Autoridad Palestina todo ello a pocos metros de la sede del Gobierno de Mahmud Abbás diferente a la única oposición de grupos de jóvenes que lanzaron piedras a los soldados según fuentes oficiales seis palestinos resultaron heridos todo ello ocurre días después de que un coche disparará contra varios israelíes cerca de una colonia de Cisjordania varios israelíes resultaron heridos entre ellos una mujer de treinta años los agresores lograron darse a la fuga

Voz 1667 50:24 pues hasta aquí el programa de este sábado seguimos el resto de la semana sabéis en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter somos arroba punto de fuga y también en el podcast de nuestra web para que escucháis el Poliorama donde y cuando queráis nos encontramos dentro de siete días el próximo sábado feliz semana adiós

