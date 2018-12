"Confiamos en la investigación que se está llevando a cabo"

Voz 1667 00:00 Nos vamos a ir ahora a Brasil quiero que escuchen las últimas palabras públicas que se conservan de una mujer que fue un referente en la lucha contra el racismo contra la pobreza y a favor de los derechos LGTB entre otras cosas es Marine Le Franco la asesinaron en Río en marzo

Voz 1667 00:25 participó en un acto con mujeres antes de morir decía no nosotras no hacemos nada solas las victorias no son sólo de las que estamos en la cabecera de este proceso signo de las que están construyendo pauta ando elaborando garantizando lo que hacemos juntas

Voz 1667 00:48 trece a le que todos los que construimos ese mandato somos los que nos identificamos y comprendemos ese papel yo salgo de aquí con el cuerpo el corazón y la mente fortalecidos para luchar y terminaba con una frase de Audrey los de que dice no soy libre mientras otra mujer sea prisionera aunque sus cadenas sean diferentes a las mías

Voz 1667 01:16 ese aplauso con el que finalizaba pocos minutos después la asesinaron en las calles de Río nos acompaña su madre Marinette día que sabe del asesinato de su hija nueve meses después

Voz 4 01:37 yo sé que las investigaciones que dominan es un caso muy simbólico a pero el tiempo de las investigaciones no es el mismo tiempo de nosotros no a lo que podemos hacer es esperar un resultado positivo claro que estos nueve meses sido de mucho dolor pero lo que tenemos es esperanza en este trabajo del equipo que está investigando y eso es lo que podemos hacer es tener esperanza tenemos resultado

Voz 1667 02:06 estimo que cree que simboliza María a la gente de las favelas

Voz 4 02:19 Ariel le simbolizaba todo no Madrid ELA nacido en la favela de mandaré a Mariel es simbolizaba la resistencia Mariel él luchaba contra la desigualdad escombros contra todo tipo de injusticia María L era un activista una mujer una mujer negra que siempre se ha puesto a servicio de las otras personas era eso que Mariela representado a Mariela nación Marais creció en Marais ha hecho sea graduado en la Universidad de la universidad mientras estaban la madre como ella mismo se llamaba Elia era una maestra de sería a bloque hizo L fue siempre dar voz a las personas que no tenían voz María él es siempre les llevó adelante sus proyectos todo lo que creía días después también lo ha hecho cuando llegó a concejal en el Parlamento municipal

Voz 1667 03:18 y quién podría estar en contra de todo eso hasta el punto de matar a su hija

Voz 4 03:30 no sabemos quién está detrás de asesinato pero sí claro sabemos quema Ariel le ha incomodado ha molestado a mucha gente no porque Mariela llega concejal lleguen este espacio de poder que es básicamente un espacio ocupado por hombres broncos llega ya con cuarenta seis mil votos significa que ha sido la segunda más votada de su partido político quinta concejal más votado de toda la ciudad de de Janeiro a no sabemos quién es quién sea molestado con eso o hasta qué punto a algunas personas o grupos se ha molestado con eso lo que sabemos de su asesinato es que ha sido cuidadosamente planificado no ha no sabemos quién está aportarles de eso quién ha matado quién ha ordenado quién ha sido autor intelectual pero sabemos que bueno alguien está por detrás de lo que podemos hacer es luchar por justicia hasta saber quién ha matado quién ha mandado matar Marie L

Voz 1667 04:39 días antes de ser asesinada la propia ley denunciaba que la Policía Militar de Río de Janeiro estaba aterrorizado hoy violentando a los habitantes de las favelas decía tenemos que gritar para que todos sepan lo que pasa que está pasando con los militares dentro de las de las favelas Marinette

Voz 4 05:07 a la policía comete muchas atrocidades en en las favelas son muchos vio muy violentos le estuvo siempre presente de anunciando todo esta violencia de la policía ID hecho días antes de ser asesinada ella había hablado públicamente de anuncia un don unidad específica de la policía que es el batallón de número cuarenta y uno que es una unidad de policía militar conocida por cometer muchas atrocidades y crímenes que son emblemáticos sin la policía llega siempre muy violenta en las favelas macha mata mucha gente a los las víctimas de la Policía son siempre los mismos grupos que son los grupos que Marie L A protegía hay defendía que son los jóvenes los jóvenes negros los jóvenes pobres de las favelas IPC guía Mariela también en denunciaba específicamente en la intervención federal de carácter militar en una seguridad pública de Río de Janeiro María él ese pronuncio públicamente en contra de intervención a él ya sabía que eso no era la solución para la Securitate en trío que hay que haber en realidad una intervención en el acceso a la salud y en el acceso a la educación a incluso Mariela habría sido nombrada como redactora de una comisión para monitorear la intervención federal en Río de Janeiro María le había se había posicionado públicamente de manera muy duras en contra la intervención ha Ariel Lem defendía que las minorías necesitaban de una voz no le conocía muy bien muy de verlas porque nación las favelas se ha creado en la verlas y entonces era muy legítimo que Marine Le fuera estamos

Voz 1667 07:10 claro porque lo que tienen que entender nuestros oyentes Marinette es que la policía militar en Río de Janeiro tiene carta blanca para hacer lo que quiera o dónde están los límites que es lo que puede y lo que no puede hacer

Voz 4 07:31 yo no sé si diría exactamente que la policía tiene como la carta ponga para ocultar pero es que como dice la policía no tuvieron ningún conocimiento sabiduría que le llega sin ninguna planificación objetivo a llegan a las favelas sin ninguna planificación objetivo mata a mucha gente y mata inocentes no no tienen así como una visión específica sólo va favelas a las comunidades a para hacer lo que hacen pero tienen sin mucha discriminación contra las personas que viven en las favelas que allí hay mucha gente buena mucha gente trabajadora que la mayoría de las personas no tienen ninguna participación son actividades criminales entonces lo que pasa es que la policía llega haya en las comunidades más favelas sin ninguna planificación a cualquier hora tiene un impacto enorme por ejemplo las escuelas cuando la policía llega están cerradas e incluso a la posibilidad de los que residen unas favelas de ir y venir ah cuando hay intervenciones de la Policía pues este derecho está violado las personas no pueden ir venir no pueden comunicarse eso tiene un impacto enorme para la gente que BP

Voz 4 08:50 Sir logia viven en las favelas noche cómo protegerse Hugo prevenirse porque es inclemente en la policía llega a la hora que quiere no y con eso también matan mucha gente y mucha gente inocente

Voz 1667 09:02 nos acompaña también de hecho no está ayudando en las labores de traducción para entendernos con Marinetti unas acompañar Renata buenos días Renata

Voz 4 09:11 buenos días qué es lo que ha significado en las

Voz 1667 09:13 es innato de María ya en el contexto de de de de esa violencia no en Brasil

Voz 4 09:19 bueno el asesinato de una defensora de derechos humanos no es sólo más un asesinato aunque Brasil tenga sesenta y tres mil homicidios por año un asesinato de unas defensora de derechos humanos unas es algo muy pacto escolar porque un defensor de derechos humanos no quiere solo matar aquella persona quiere enviar un mensaje de miedo de silencio de hecho quiere provocar miedo y silenció quiere paralizar o lucha mismo proderechos osea que hace cien a dar una defensoras de derechos humanos el concejal de tamaño visibilidad como María Le Franco no es sólo un impacto para la vida de Marielo su familia es un ataque en contra los derechos humanos y es por eso que las respuestas del estado brasileño debe ser puerto en términos de investigar y responsabilizar los que han matado Marine Le Parc este mensaje de medio miedo y silencio no se concretó dice

Voz 1667 10:15 eso iba no Renata porque uno de los principales problemas que se plantean a la hora de afrontar estos asesinatos en en Brasil es la impunidad

Voz 4 10:24 de hecho en Brasil ha son decenas de defensores de derechos humanos asesinados todos los años la mayoría de los casos no son investigados con a dos está impunidad en los casos de los homicidios de defensores alimenta este proceso está pues esperados de violencia contra defensores porque es como si el Estado brasileño diga que que sí que se puede matar defensores en Brasil que se puede silenciar los defensores en Brasil osea que si debemos a seguir la lucha por derechos pero un paso lo fundamental esencial es a la justicia Si no hay justicia para los defensores asesinado los derechos humanos están en riesgo los otros defensores de derechos humanos están en este proceso de violencia contra defensores no va a parar sin no hay investigación justicia

Voz 1667 11:15 estábamos hablando en las favelas pero aunque otros escenarios Se concretizado esa violencia contra contra los defensores contra los activistas

Voz 4 11:22 de hecho a la mayoría de los defensores de derechos humanos asesinados en Brasil ha son defensores del derecho a la tierra los recursos naturales Brasil es un país con un muchos casos de conflictos por tierra de comunidades rurales afrodescendientes llamadas que lo bolas pueblos indígenas bueno trabajadores rurales de manera general esas son mayoría pero no sólo se activistas defensores de los derechos de mujeres de personas LGBT a defensores de los derechos a la vida ya una vida libre de violencia sí en siete de la policía o las ejecuciones extra judiciales todos esos son amenazados son asesinados todos los años

Voz 1667 12:05 el esto no parecido así de repente verdad porque de la gente tiene ahora mismo el recuerdo próximo del Mundial de los JJOO en Brasil de Suria existía toda secta de este acoso a los a activistas

Voz 4 12:17 ese es un punto esencial o sea a este contexto no es una sorpresa no es nuevo de hecho es muy importante señalar que el Estado brasileño ha no cumplió con su obligación de responsabilidad de hacer parar esta violencia y adoptar medidas de bueno de investigación responsabiliza acción por estos crímenes contra defensores de derechos humanos pero también de prevención a Amnistía ya viene diciendo que los homicidios de defensores de derechos humanos podrían haber sido impedidos porque muchas veces los defensores son amenazados antes de ser asesinados hice denuncian estas amenazas y el Estado no hacía nada osea muchas veces al riesgo que los defensores de derechos humanos estaban pero no hacen nada para que no sean asesinados misma cosa con la violencia de la policía o sea la policía de Río de Janeiro en Brasil en general macha miles de personas todos los años sólo el año pasado cinco mil personas por lo menos han sido asesinadas por la policía y estado brasileño no hace casi nada para acabar con la violencia de la policía e investigar estos casos

Voz 1667 13:26 ya estamos a tres semanas más o menos de la llegada de Bolsonaro a la presidencia qué esperáis

Voz 4 13:32 Bono ha Bolsonaro a en en unas elecciones ha tenido un discurso tóxico y un discurso abiertamente anti derechos humanos a lo que esperábamos es que todo lo que ha prometido lo que ha dicho no se concretó osea tiene una agenda anti derechos humanos y esperamos que no se concretó dice porque el presidente de un país tiene responsabilidad de proteger promover derechos no de actuar en contra los derechos

Voz 1667 14:03 una última pregunta para Marinette nos comentaba Renata y que uno de los objetivos de los asesinatos como el de Mari es provocar el silencio que la gente se desmovilice y que no cuente lo que le pasa como romper ese silencio que que sí ha podido calar en mucha gente

Voz 4 14:26 no para para romper el silencio o la única manera es no parar el activismo ha ido digo no sólo por mi hija pero también por todas las personas amenazadas especialmente en Brasil no se puede callar a más fuerzas en Brasil y en otros países tienen que emplearse tienen que unir cada vez más a no podemos aceptar esta negligencia con las personas que defienden los derechos humanos no nos podemos dejar intimidar y no nos podemos dejar silenciar tenemos que llevar esta agenda del derechos humanos con fuerza sí claro con tal en cualquier Gobierno sea bajo cualquier gobierno en cualquier país de la Unión uno no dejar este activismo acaba no dejar que seamos dados