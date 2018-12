Keko: "Esperemos que el sábado se cumpla la ley del ex"

Voz 1 00:00 hola muy buenas noches qué tal estás todo bien

Voz 0065 00:03 bien todo muy bien muy tranquilo ya a punto de el

Voz 1991 00:05 lo primero que tal el pie porque has estado fastidiado ya lleva un par de jornadas seguidas pero qué tal estás

Voz 0065 00:12 bien muy bien ya todo pirado gracias a Dios así que tenía exactamente pues tuve una impugnación de Pablo

Voz 2 00:22 para empezar a todas estas cosas que uno piensa que sólo me pasa a mí y a quién mire yo yo parece que no tienen pues ya he Castilla y bueno la verdad que ha sido más bien de lo que todos esperábamos

Voz 1991 00:36 me imagino que son de esas lesiones que no son graves en cuanto a la lesiones sí pero sí muy dolorosas muy molestas no

Voz 0065 00:44 pero usted es el tipo de lesiones que que en el momento y ni siquiera tienes que parar pero que con los días se va ir plasmando va yendo lo peor bueno puedes hacer vida normal parece que no es nada pero a la hora de la bota ahí de Alcampo vas cojo perdido y bueno ya no está creando otros problemas a prestar tu cuerpo bueno también tuvimos la suerte de que el equipo iba como un tiro y que bueno semana no vamos a forzar las ciento tampoco alguna así con la tontería pues me tiro

Voz 1991 01:13 eh tú eres te pertenece al Málaga estas cedió en el Valladolid qué tal qué tal en Pucela

Voz 0065 01:17 bien muy bien ya saludando al frío y a la niebla sí por eso empezamos a saludarlo pero bien y contento recuperando sensaciones futbolísticas nada esperemos que termine bueno es que sea un un gran año y ya veremos lo que pasa es que vamos de momento bien viviendo el momento presente

Voz 1991 01:40 que estás comprobando en sus propias carnes porque le llaman a Zorrilla el estadio de la pulmonía

Voz 1 01:45 bueno ya había estado aquí estuve en sí pero no es lo mismo no es lo mismo jugar de forma aislada un partido que jugar todos los partidos en casa del invierno eh

Voz 0065 01:53 no no pero pero vine yo jugué aquí en Valladolid ya

Voz 1 01:56 has verdad dos mil nueve dos mil diez que estaba está más que acostumbrado

Voz 0065 02:01 dos mil nueve dos mil diez pero me acuerdo que en aquella época pues lo típico no tenías mi familia ni nada más solo que la una dedicaba a entrenarse volverá a casa con la calefacción puesta entonces bueno no tendrá mucho si hace frío si estabas ahí en caso Tirado es innato enterado ahora que tienes que ir con los niños a los para por qué tienes que llevarlo a la piscina o que tienes que salir con la mujer así te dices madre mía qué es esto

Voz 1991 02:25 estaba estuvo muy a disgusto de la dos mil nueve dos mil diez cuando estaba solo ahí

Voz 0065 02:30 ya saben la la inmadurez que te hace pasar rápido por los sitios es

Voz 1991 02:34 tapas diferentes etapas diferentes eran tú eres ex del Atlético de Madrid por si alguien no se acuerda canterano del Atlético de de Madrid te queda algo de Atlético

Voz 0065 02:45 sí me he quedado todo no mucho crítico sí la verdad que que todo cuando llegue al fútbol profesional pues no tuve una suerte bueno debuté ya salir del Atlético después la suerte luego de vestir la camiseta aquí así vida pero yo sigo siéndolo siempre lo digo siguen adelante todo el equipo hay que yo sigo hay que seguir para el ocho de sus éxitos de lo que han crecido al club desde que yo estuve allí y bueno nunca se sabe pero ahora lo que me he pensado es que se cumpla el sábado de Lex sí sí sí correcto que siempre suele

Voz 1991 03:21 ceremonia partido incluso marcar gol a a los ex tú lo celebraría sonó

Voz 0065 03:26 bueno yo he Jamal que un gol con el Atlético hace un par de años Allende Calderón con el Eibar fue una jugada en la que me hicieron daño entre la excusa de que me hicieron daño

Voz 1 03:38 tal y como esta de disimular no disimulada porque uno está encontré dentro pero no sabe qué hacer

Voz 0065 03:46 ha pasado mucho tiempo no sé si siquiera la gente que está en el club tú bueno que es que se acuerden entonces no sé si lo celebraría depende del momento de la digo que gol fuera

Voz 1991 03:59 esto hablamos tú debutante de la mano de Javier Aguirre un veintinueve de octubre de dos mil ocho en Copa del Rey frente al Orihuela que da lejos ya

Voz 1 04:08 sí señor sí señor sí ha llovido ya llovido sí se ha visto lo hemos hecho los del ellos y sus mapas a mí lo de la otra etapa del Valladolid pero hemos hecho los deberes eh te lo aseguro

Voz 0065 04:18 sí creo que el Atlético lo lo tiene claro

Voz 1 04:21 la gente con Javier Aguirre ahí bien

Voz 0065 04:25 en Orihuela me acuerdo perfectamente ya hace muchos parches para muchos algo yo cuando pitos que era el sitio le ahora lo sigo haciendo pero imagínate en aquella época con muchísima ilusión lo que pasa es que bueno no en aquella pues era un club que estaba en transición tenía bastante crisis yo creo que no era ideal para para que debutara en los los camperas no es porque los entrenadores sufrirán una presión constante al entrenador y cada partido se jugaban el puesto entonces bueno es una situación fácil

Voz 1991 04:59 no no era una situación efectivamente cómoda para que pudiese entrar en el equipo un canterano digamos que estaba Se jugaban demasiado los entrenadores no había mucho margen de maniobra oye que con tu tienes XXVI no

Voz 1 05:11 veintiséis veintiséis o XXXVI cuántos tienes

Voz 0065 05:17 en el DNI veintiséis luego no

Voz 1 05:20 no

Voz 1991 05:20 qué espera espera sea veintiséis años ha jugado Atlético de Madrid Valladolid

Voz 1 05:26 sí en Girona porque el Loco Abreu corre bueno más camino eh pero mira Atlético de Madrid Valladolid

Voz 1991 05:31 Girona Cartagena Gross seto Catania Albacete Eibar Málaga y otra en Valladolid jode con veintiséis desde luego moverte te ha movido

Voz 3 05:41 sí sí en que que

Voz 0065 05:43 yo en mi antigua vida un nómada o o algo de eso y lo sigo llevando dentro bueno el fútbol te ofrece estas cosas para bien o para mal Le yo me lo tomo siempre para bien o como como manera de crecer y de vivir experiencias obviamente a uno le hubiese gustado crecen en la cantera del Atlético de estar allí hasta que se recibe pero al final lo hace diez privilegiados en en el mundo del fútbol bueno es lo que sí que sí que es cierto que yo he cambiado bastante demasiado bueno nunca se sabe cuál va a ser el el sitio antes que te hacía antes

Voz 1991 06:26 sí yo recuerdo en aquella época en la que tú estabas en la cantera del Atlético de Madrid que se hablaba de un hostal Koke Keko que estaban en la cantera del Atlético de de Madrid con lo cual

Voz 0065 06:36 sí sí que que que Luiz Pereira siempre estamos en el ordenador invicta con con con la misma miel

Voz 1991 06:50 si sigues manteniendo relación con ex compañeros en el Atlético de Madrid o nos separa

Voz 4 06:57 si al final el fútbol culé

Voz 0065 07:00 no jugamos somos compañeros y amigos pero luego cuando te separados pues es difícil porque hay gente a la que no ves todo el año o baños extranjero otros salvado por ahí cada uno tiene sus vidas sus familias muebles no es tan la semana tasa Hay otra vez otra semana en verano Navidad de otra en verano casi que no tienes tiempo de never antiguos compañeros y yo sigo bastante bueno sigo manteniendo relación con con que cuando cuando me ve cuando jugamos en contra y demás pero luego al final cada uno tiene su vida y ya es difícil

Voz 1991 07:36 esto amigos has hecho porque si hablamos que has estado en diez equipos porque el Valladolid el del dos mil nueve dos mil diez que estuviste nada tiene que ver prácticamente con el de esta temporada es decir diez equipos has asestado veinte más o menos compañeros conocía doscientos jugadores que has tenido compañeros

Voz 0065 07:52 eh amigo enemigo

Voz 1 07:54 cuál cuál dedicó en serio a vale vale no pero bueno

Voz 1991 08:01 evidentemente uno no se puede llevar bien con todo el mundo

Voz 0065 08:05 pero que era único sí he conocido muchos compañeros como te decía antes cosa que te ofrece el fútbol se conocer dicha gente hay muchas maneras de ver la vida gente que le mucho los países muchas culturas bueno hemos por ejemplo decía que yo me lo tomo de esa manera cuando he cambiado mucho es muy enriquecedor bueno ese creo que es el el lado positivo

Voz 1991 08:28 bueno italiano lo controlará no

Voz 0065 08:30 sí sí sí el italiano lo manejo la verdad que bastante bien a mí yo siempre les hablo italiano desde que nacieron

Voz 1 08:37 bueno que Nacional les hablo en italiano

Voz 0065 08:40 Ellos bueno ya saben diferenciar en Italia así así así que bueno es una cosa que yo puedo aportar que me siento orgulloso

Voz 1 08:53 por supuesto se más idiomas también lo intentaría

Voz 0065 08:56 soy un poco Gañán y los demás

Voz 1991 08:58 mira yo siempre digo lo mismo Keko una de las grandes envidias que tengo yo del futbolista es el poder viajar conocer otras culturas el conocer otros idiomas yo no entiendo esos jugadores que a lo mejor están dos años en otro país vuelven sin hablar ni papa no te digo en chino e te vas a China no hablan ni papa en dos años lo puedo entender pero te vas a Inglaterra coño Huelva hablando inglés por lo menos en Francia

Voz 0065 09:19 vale si el problema el problema del veinte se vaya China Easy vuelva yo tengo un hijo con los con los ojos rasgados problema

Voz 1991 09:30 hay ello estamos hablando tras esto habría que no

Voz 1 09:33 me paso el idioma pero desde luego te un recuerdo de por vida

Voz 0065 09:43 pero si tiene alguna cosa que hay que aprovechar también que el futbolista viaja mucho y demás pero

Voz 2 09:52 muchas veces sí si sólo vas a jugar el partido antes la Champions que vas a jugar al extranjero

Voz 0065 09:59 es difícil conocer las ciudades

Voz 5 10:01 si te y casi no conoces bien voy a ningún sitio de pleno si tú no sales del hotel muchas veces es verdad

Voz 1991 10:08 en vamos a ponernos un poquito sería cómo se le gana al Atlético de Madrid hasta Atlético de Madrid que sobre todo es tan difícil hacerle gol

Voz 0065 10:17 bueno yo no sé cómo cómo se le gana porque he tenido la suerte de de desde que bueno no te veo que no enfrentada yo no lo he tenido la suerte de ganarles entonces yo no te puedo responder a esa pregunta si que es cierto que mínimo mínimo tienes que hay guardarla en la intensidad que tienen niños que es máxima sino superarla y luego ya a partir de ahí pues que tenga suerte que no tengan el día que vengan con diez lesionados que acaban de jugar la Champions Si bueno montón acumulando y que sea

Voz 1 10:51 el día D y la hora H ya acabó Keko te has imaginado te gustaría volver un día al Atleti

Voz 0065 10:57 sí por supuesto por supuesto lo imaginado me encanta día sí que es cierto que que ahora mismo es tan lejos pero en el fútbol nunca se sabe esto un día para otro y bueno yo trabajo para para ellos para volver al Atlético no bueno para

Voz 5 11:14 seguir creciendo él si donde dan porque es que es lo que te digo nunca se sabe por cierto qué tal con Ronaldo

Voz 3 11:21 bien bien Hay

Voz 0065 11:24 creo que que va a mejorar mucho el club sobre todo a nivel de visibilidad

Voz 1991 11:29 sí desde luego que bueno bueno

Voz 0065 11:32 además en sentido tranquilo hemos tenido la suerte que él también desde que él compró el club hace tres meses los resultados ha sido positivo me ha habido ninguna crisis el viene a los partidos viene los fines de semana tres saluda Carlos con nosotros lo que hemos tenido usted que todo va bien y entonces todos son son buenos buenas caras muy buena sintonía no la verdad es que todo me lo imagino

Voz 1991 11:56 no como en el campo muy nervioso no se ponía nunca eh sea era un tío de lo más relajado de lo más tranquilo que bueno hasta tío eh

Voz 0065 12:02 he sentido el al número uno era número uno la celebración que que tenía esa con el delito normales sólo suya porque era era el número uno me acuerdo que hace un cuando juegas los partidos de temporada ante el infortunio este que tuve tuve una ocasión contra el portero y me dijo al día siguiente me dijo tu cuando llegue allí delante del portero lo que tienes que hacer es llamarme así a caros digo más gente tú piensas ah coño no dice cualquier entrenador aquí presidente pero tú sabes pero claro a Ronaldo a ver cómo le dices esas así el tiraba los porteros y en cien tocar el balón

Voz 1991 12:42 correcto me imagino que te habría hecho el gesto este existan creo que fue en un partido de Copa el con el Inter al alza al Nacho creo que fue que hizo dos amagos así con dos cintas con el cuerpo que no tocó la bola y al final se fue del portero Él acabó empujando

Voz 0065 12:54 han sido años años pues pues eso el de estos tiraban pero hace digo con tranquilidad con naturalidad como el que te va comiendo los caracoles

Voz 1 13:02 sí sí

Voz 0065 13:07 a un lado y a otro lado así nacía con la cabeza rapidísimo claro claro yo también yo también lo pensé lo que pasa cuando fui a hacer eso queda ahí en sitios

Voz 1991 13:18 que a la cabeza pero luego el cuerpo no respondía de la misma manera

Voz 1 13:24 en fin dicho que nada

Voz 1991 13:26 que disfrutes de partido de mañana contra tu sex que vaya a todo fenomenal restó la temporada que no tengas ningún tipo de percance ninguna lesión vale