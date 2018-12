Fernando Belasteguin: "Tenemos un deporte muy nuevo y solo condenado al éxito si todos remamos en el mismo sentido”

Voz 1 00:00 hola buenas noches qué tal cómo estás cómo te va todo bien

Voz 2 00:03 bien muy bien acá jugando el máster en Madrid y la verdad es que es muy contento después de cuatro meses estar otra vez repite Hay muy contento de estar cumpliendo profesionalmente

Voz 1991 00:12 qué tal por Madrid somos muy seguras de padel entendemos de padel

Voz 2 00:17 si el público madrileño era octubre viviendas Madrid del dos mil uno al dos mil ocho en dicha visión de Castillo fue vivir a Barcelona y el público de Madrid la ciudad por eso creo con Angus si hay Madrid yo creo que son los sitios de cultura de paz de Louis después a partir de ahí con los años se ha ido popularizado por todo el territorio español

Voz 1991 00:42 creo además que tanto en Argentina como en España somos buenos aficionados al pádel que entendemos que tenemos grandes competidores Bella Si miramos el cuadro en el femenino todo españolas y si miramos el masculino es argentinos españoles y un brasileño

Voz 4 01:01 sí yo creo que no

Voz 2 01:05 lo dejaba claros antes se en las

Voz 4 01:07 casi España tiene un absoluto

Voz 2 01:10 hace muchísimos años atrás en los chicos era en su mayoría argentino pero van saliendo cada vez más españoles y brasileños poco Paulo encima la persona que que durante trece años fue logró uno durante cinco años no pero dos o sea que Pablo no son pocos los brasileños pero los ha representado muy bien

Voz 1991 01:30 sino en los que hay son bueno lo que hay sólo se mete en hablando de Pablo Lima como os habéis encontrado Pablo Lima y tu después de estos meses sin competir

Voz 4 01:42 muy bien la verdad que muy contento porque es difícil y más con lo con lo competido que está en él encontramos hoy después de cuatro meses más a nosotros que pareciera que todo lo que cercan a un valor es excelente Zidane en un torneo en cinco años de su carrera deportiva entonces

Voz 5 02:04 cuando no a la falta de competitividad L

Voz 2 02:07 me has dado

Voz 6 02:10 y ser campeón pares fracaso no la verdad es que se otro muy común

Voz 4 02:17 mucho más cómodo de lo que los dos lo pensar mucho creo que lo hablamos claramente en El Vestuario pues partido que no cinco jugando con como así que muy contento

Voz 1991 02:27 mañana tenéis rival buena a estas alturas ya los emparejamientos son todos duros tenía una pareja como es Le Bron Martín Díaz que creo que es bastante potente además mezcla argentino española que siempre peligroso eh

Voz 4 02:42 sí sí

Voz 2 02:44 pero estamos expresó parejas del año en donde está hasta que has porque lo hiciste muy bien mañana hace Jutta con euros dos jugadores como juego ofensivo espectacular nosotros vamos a tratar de combatirlos con la solidez pie

Voz 4 02:59 qué es lo que nos ha llevado a la sito durante los tres primeros países a su Pablo IVA y este año y porque ha sido un año muy feo para mí lo deportivo a nivel de lesiones pero nosotros tenemos una sola característica de juego

Voz 1 03:14 iba a jugar con nuestras armas óyeme la qué significa este torneo para el mundo del pádel

Voz 4 03:21 el Masters Pay Pal es un cierre en un año cada vez mayor crecimiento del paro

Voz 3 03:29 el padre Él no para de crecer porque

Voz 2 03:32 me muy lindo a nivel amateur y a nivel profesional el Faina el cierra una una temporada que nosotros

Voz 4 03:41 con Pablo los trece años jugamos juntos

Voz 2 03:43 este es el cuarto es siempre será a final de año o hemos llegado al final de año con el objetivo cumplido

Voz 1 03:49 vi el pastel pero este año quiero

Voz 2 03:51 no hemos jugado prácticamente nada juntos no nos encantaría hacerlo Ipar El Mundo el padre del Master final es el cierre un año espectacular que que que deja como está como buen sabor de boca tanto los jugadores como la gente para preparar la temporada del año viene

Voz 1991 04:07 a y vela cuál es el secreto para eso estar tanto tiempo a tan buen nivel en el mundo del pádel lo yo no no es fácil tú tienes ahora treinta y nueve años pero es que con veintidós fuiste número uno sea quiero decirte los ve desde los veintidós que llega hasta el número uno que ya empezaste antes a competir alto nivel hasta los treinta y nueve es una pasada

Voz 2 04:29 mira en poco después

Voz 7 04:32 a un poco ja ja

Voz 4 04:34 si hay que se terminan racha de dieciséis años y ocho meses

Voz 2 04:40 siempre te preguntaba no cuál era la sensación ibas a tener cuantas no sea más no pero bueno porque prácticamente toda la vida

Voz 3 04:48 de ahí

Voz 2 04:50 la verdad es que lo decía siempre no y lo voy a decir siempre de cómo entrenado cada día como si fuera o para mí yo te puedo asegurar que disfruto mucho más la sensación entreno viene de abajo bien hecho día a día porque soy un enfermo de mejorar día a día no disfruto nada de los Triunfos y quizás eso es lo eso es lo que me ha llevado esa obsesión a mejorar diariamente a mantenerme durante dieciséis años y ocho meses como número uno te puedo asegurar que ahora el codo va bien ojalá que el año que viene estando sano pueda aspirar a lo máximo no yo creo que el mejor premio de carrera profesional hacer dieciséis cero uno sino el haber entrenado cada día como si fuera el tipo para mí esa sensación no se compara con ningún año de número uno

Voz 1991 05:42 tú que has vivido y además los bebido en el mundo profesional cuánto ha cambiado el pádel desde que tú tenías esos veintidós años ha ahora que tienes treinta y nueve todo este tiempo bueno la evolución es brutal el seguimiento creo que cada vez es mucho más popular ha evolucionado muchísimo no

Voz 2 06:01 te puedo asegurar que como todo no las empresas han evolucionado los deportes han evolucionado y padre no ha sido ajeno porque tenemos que ser conscientes de que tenemos un deporte muy buen juego nuevo condenados solamente al éxito todos los actores que están muy circuito profesional los jugadores los practicante los clubes las federaciones tenemos ante nosotros un deporte que solamente puede tener éxito Si vamos todos en el mismo sentido eso te puedo asegurar que en el torneo de así años atrás no tiene nada que ver con lo que hasta ahora no me cabe la pero te lo firmo ahora mismo quién lo que hoy se están viviendo me pádel y los estadios de padel van a quedar tipo para no hacer el padre el denso de diez años no

Voz 1 06:47 me sabe la la menor duda no

Voz 2 06:50 lo único que tenemos que tener claro lo único eso sin opción encarecidamente a todos los que estamos dentro del mundo del pádel es sacarnos la careta de una vez y tirar todos para el mismo igualado porque tenemos por delante un futuro deporte

Voz 1 07:03 fantástico tú de Buenos Aires pero ojo provincia de Buenos Aires soy de un pueblito te pregunto por la Libertadores o no lo que quiera no adoré a vale

Voz 1991 07:16 el lo que te Rivero de boca por fastidiar sabes

Voz 2 07:21 no no no hechos y argentino fanático del fútbol el padre el cual fútbol la cuando me cuando vi que jugaba River Boca la final estaba escasa hizo porque digo voy a voy a hacer conté fueran yo te un partido histórico no siempre que pasan en cosas históricas tienes que estar contento que tener la suerte de vivirlo y más uno que es un fanático del deporte después viendo todo lo que pasó te lo puedo asegurar que me han hecho Canio aunque

Voz 3 07:46 qué ha sido

Voz 2 07:47 es una de las mayores vergüenza serlo entonces para mi ha sido muy feo muy feo ver un River Boca fuera de Argentina que no está argentinos presumimos siempre tener el clásico como litro de todo el mundo y que no es seamos capaces de hacerlo en Argentina lo que más cuando castigada que hasta ahora todos estos años tanto el presidente River como el presidente boca porque los jugadores sé hasta dónde tienen poder el presidente Boque y el de River estaban alguna posibilidad de dejar una lección de principios y valores para toda la juventud el deporte argentino yo creo que lo hemos desaprovechado hemos tiene debido ante las presiones que pueda haber y el deporte Argentina yo creo que ha salido perjudicado mi visión

Voz 1991 08:30 no no de lo que era

Voz 2 08:32 se estábamos ante una posibilidad de una enseñanza histórica para mí yo creo que ha sido una vergüenza

Voz 1 08:39 bastante en fin no no vamos a hablar de esto que bastante digo asustó a su víctima Im muchísimas gracias por darle darle espacio que sí que era de hecho notas a otros quién nos gusta mucho

Voz 2 08:52 hombre hemos hemos pedido a gritos que la prensa nos acompaña ahora por suerte gracias al trabajo de la gente lo están haciendo muy bien cada vez que que no no me cabe duda que un jugador profesional de padres cuatro entero muy bien porque porque queremos dar a conocer este hermoso deporte

Voz 1991 09:10 nosotros queremos hablar de este hermoso deporte Fernando Velastegui y nada que estás como en tu casa porque he vivido aquí durante

Voz 1 09:17 este año maravilloso por eso te digo

Voz 1991 09:20 saque está medio español que iba a así que nada que mucha suerte para este fin de semana vale un abrazo muy fuerte