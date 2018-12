Carmen Jordá: "Desde que ha existido la F1 ha habido 900 hombres y solo 2 mujeres"

Voz 1991 00:00 vamos a hablar de motor en El Larguero porque este fin de semana arranca la fórmula Manu Franco qué tal muy buenas

Voz 1385 00:14 sí señora efectivamente es una competición muy diferente a la Fórmula uno que ya terminó a finales de noviembre así que se desarrollan ciudades la primera de todas la ciudad saudí y es que además va a tener lugar un acontecimiento a yo creo que es histórico porque va a haber un test de mujeres en un país en el que hace apenas unos meses

Voz 1385 00:39 es bueno que pudieran conducir que hasta entonces desgraciadamente de manera incomprensible aún el plan aquí voz

Voz 1991 00:46 mandaba de podían por decirlo pronto manda pelotas que si de dieciocho haya pasado en sólo un año que en Arabia Saudí permitan conducirá a la mujer desde luego ahí se atrevan ya avanzamos demasiado despacio perdona a mano decía

Voz 1385 01:00 no no que te digo que que me que es tremendo pero pero bueno por lo menos lo han conseguido ir con ese motivo vuelve a haber un un test de mujeres más aquí que ser campeonato de corporal que es un campeonato que bueno es de coches eléctricos que están entrando prácticamente todas las marcas está prácticamente desde el comienzo va a entrar en Mercedes el próximo año esta BMW ya está también de las marcas de del grupo pesado el juego de Peugeot Citroën etcétera está Venturi ahí bueno el bastante más que para entrar por ser también dentro de poco o sea que es el campeonato que está consiguiendo lo que le gustaría haberlo logrado la Fórmula uno con los motores híbridos que entrarán todos los fabricantes así que la verdad es esto entiendo bastante éxito el máximo promotor eso Alejandro Agag y bueno todos le conocemos también por ser el yerno de José María Aznar el anterior Gobierno pero más allá de eso es un tipo que que es un hombre negocios bastante brillante

Voz 1385 01:57 bueno unas bastante amigo también de Bernie Ecclestone el anterior jefe de la Fórmula uno que ha logrado como digo llevarla a hacerle la fórmula ecos un campeonato que cada vez está teniendo más aceptación cada vez está y bueno en por todos los países están llegando a muchísima gente y además con una idea muy buena Allés coches eléctricos y además que se desarrollan en ciudades mitad de era ciudades hoy mismo que siempre hemos la Fórmula uno de Mónaco que todo el mundo alucina pues esto en ciudades como Roma París o Nueva York en las dos últimas citas

Voz 1991 02:37 estos coches podrían conducir por la Gran Vía los Fórmula uno no lo que quería hacer efectivamente

Voz 1991 02:56 el segundo que tenemos protagonista porque una de esas seis mujeres es Carmen Jordá Hola Carmen qué tal estás

Voz 2 03:03 hola buenas noches qué tal todo bien

Voz 1973 03:06 sí aquí más en Riad años tumbando al país y preparándonos para para el desde entonces

Voz 1991 03:12 sí y me imagino que con muchas ganas de que esto empiece

Voz 1973 03:16 sí hoy hemos estado en el equipo y la verdad es que no había dicho todavía esa nueva generación el fórmula eh el de este año sólo necesita una batería entonces no tienen que parar como años anteriores y la verdad es que eso es un gran avance la fórmula eh

Voz 1385 03:35 bueno yo yo me he estado

Voz 1973 03:37 por primera vez viendo el coche haciendo todos los ajustes que hacen falta para para el test del domingo bueno mañana es la carrera de tres pilotos oficiales obviamente

Voz 1991 03:48 Carmen al margen de evidentemente el motor motor eléctrico un motor de gasolina que grandes diferencias hay entre la fórmula y la Fórmula uno

Voz 1973 03:58 bueno como tú has dicho es un motor eléctrico que obviamente pesa muchísimo más entonces el comportamiento del coche es diferente ir también hay una cosa bastante importante que pagaré que las dos neumáticos que utilizamos en la fórmula eh apenas tienen gripe no son como lo son como los de la Fórmula uno entonces eso se nota muchísimo porque cuando el motor pesa mucho más ya penas quinientos viven los neumáticos pues hace que que la conducción sea completamente diferente a un Fórmula uno

Voz 1991 04:29 no vamos que os vais subiendo por las paredes no es el coche para terminar de de de manejar Luis de controlarlo hay que echarle muchas horas eh

Voz 1973 04:38 sí la verdad es que sí ir a las chicas que estamos aquí en el que vamos a hacer va a ser bastante difícil porque aparte de ser un pero es muy complicado va a ser la primera vez que no salimos en este coche que es nueva generación subir deportividad circuito que apenas conoces que es la primera vez que se corre que además hoy cuando han hecho estaba todavía muy lleno de arena

Voz 1991 05:03 yo no soy bastante inviertan sí sí

Voz 1973 05:06 si mañana mejorará muchísimo mañana mejorará muchísimo obviamente después de estoy en carrera de fórmula eh pero aún así no es un circuito que ya se ha rodado inquirir que está digamos adaptado aquí hay muchas cosas que que hay que tener en cuenta que que obviamente son son más difíciles

Voz 1991 05:27 está virgen porque ya estaba demasiado nuevo por decirlo una forma todavía no han rodado Carmen la formula he es el futuro puede llegar a desbancar a la Fórmula uno

Voz 1973 05:41 bueno yo tampoco tengo que opinar de que es el futuro no yo creo que la Fórmula uno es el pico del automovilismo donde hay mucha historia donde están grandes fabricantes yo creo que la fórmula de también es campeonato que se ha creado hace cinco años creciendo a niveles muy grandes y que cada vez más fabricantes importantes están uniéndose a este campeonato porque pues sí yo creo que en general todas las todos los fabricantes de coches miran por el medio ambiente y creo que eso también es el futuro no sé qué campeonato será el futuro pero pero lo que sí es una realidad es que los coches eléctricos son el futuro que no se tiene

Voz 1385 06:30 si quería comentar también que este es un poco el regreso de Carmen a la competición Carmen es probablemente la mejor piloto que ha habido en España contra el caso de María de Villota y es una mujer que en los últimos tiempos ha dedicado quizá más a su carrera esa la publicidad porque creamos hacer la chica es una belleza y bueno pues también la llaman las marcas en publicidad la hemos podido ver incluso en suelo ahí en el luminoso de Nueva York por ejemplo no pero ella siempre ha soñado con el automovilismo se le da muy bien mucho mejor de lo que mucha gente piensa yo creo que que va a sorprender va a sorprender fórmula eh que luego a parte de eso para el próximo año también hay una competición de mujeres por primera vez en el automovilismo y sabemos que todos los deportes tenis atletismo etcétera entre hombres y mujeres y es algo que en el automovilismo en el mundo motor hasta ahora no había habido Louis y me gustaría un poco de Carmen contara Un poco de sobre este campeonato hoy sobre desesperada que es ese campeonato de mujeres

Voz 1973 07:32 bueno la verdad es que yo veces que desde que se menciona hoy campea únicamente mujeres como alternativa a poder ayudará a que hubieran escoger la fórmula así que he apoyado porque creo que es una gran iniciativa sí que dará más oportunidades las chicas que cuando llegamos al pico de la automovilismo como en la en la Fórmula dos o en la gente tres digamos que es muy difícil esa barrera de pasar a la Fórmula uno en los últimos años han habido en novecientos no no los dos años desde que la formula una existe a marido novecientos pilotos en Fórmula uno hombres y dos mujeres pues obviamente está claro que que es más difícil que las mujeres accedan a la Fórmula uno de es creo que este campeonato quiere ayudar a que haya más mujeres preparadas para la pueda llegar un a la Formula uno y que por eso iban a crear un campeonato que pues podamos correr todas juntas ver quiénes la mejor

Voz 1991 08:25 además Carmen creo que es muy importante no el hecho de hacerlo en Arabia Saudí que lo comentábamos al inicio Manu yo que ya le vale no hasta hace un año la mujer no podía conducir en Arabia Saudí

Voz 1973 08:39 pues sí y además es sorprendente porque aquí mismo en el hotel estamos acabamos de llegar al circuito a las ocho y no podíamos ir al gimnasio porque está prohibido que las mujeres accedan al gimnasio a determinadas horas entonces hay ciertas cosas que son mucho que antes en este país pero al mismo tiempo el Gobierno que hay ahora mismo quiere abrirse mucho más a eso está intentando hacer cambios es por eso que han decidido traer a a ciertas chicas para que corramos para que hagamos un test perdón el domingo después de acarrea fórmula eh

Voz 1991 09:13 y la verdad es que tienen de lo que tienen de riqueza le falta en sentido común a estos a estos países que todavía vive en en el en la Edad Media

Voz 1385 09:23 dice que iba a decir yo que ha recibido la fórmula alguna crítica precisamente por eso no por cómo está llena de saudí todavía por el asesinato de Jamal Khashoggi etc pero hay que darle un poco la vuelta y es el valor que están teniendo previsto Cortés de mujeres país en el que la mujer pues desde luego no no está tratada como como merecen

Voz 1973 09:42 sí es muy difícil y la verdad es que es un gran paso yo creo que están dando pero es difícil chocante cuando ves esas situaciones como no pueda acceder un gimnasio todas las mujeres completamente tapadas te te el hall del hotel hacia fuera hasta que llegamos al circuito también nosotras las mujeres que no somos aquí tenemos que estar completamente tapada desde las cosas te choca mucho cuando lo ves y no lo entiende pero sí que es verdad que están poco más abiertas y que quieren hacer cambios respecto a eso

Voz 1991 10:12 oye carmín he podido leer a lo mejor he leído mal pero he podido leer que hay una norma por la cual el público decide darle una potencia extra a uno de los pilotos durante la carrera

Voz 1973 10:32 sí además hay una sala específica que los coches cuando cogen el hecho a Bush tienen que estar posicionados

Voz 1973 10:47 oye que no es nada interesante de de la fórmula eh lo veo bastante positivo porque al final es lo que se trata no pues que los espectadores los fans que los siguen que puedan interactuar más con todos los pilotos con los equipos y lo hacen más accesible y cercano al público

Voz 1991 11:03 yo por mi parte terminó Carmen hablado mucho y de la posible llegada de Fernando Alonso a la fórmula te parecería bien que llegas a la Fórmula E sería bueno para la Fórmula eh

Voz 1991 11:20 el Cabildo pilotos que han dicho pues no sería del todo bueno claro porque los iban pasar por la derecha por la izquierda encima

Voz 1973 11:26 obviamente es pues no sé yo a mí me parecen pagué que ella genial no se Fernando qué planes tiene futuro pero yo creo que obviamente sería uno de los grandes en fórmula eh

Voz 1991 11:40 lo pasaría muy bien bueno yo creo que de momento Fernando de la cabeza puesta en pruebas de resistencia manual le tú la última Carmen

Voz 1385 11:48 no solamente hay que comentar que dices que estás de la que se hablaba era XXXV genios de euros cuales alguno me lo han confirmado pero es lo que lo que se hablaba allí la última Carmen Toro

Voz 1385 12:01 bueno no crea Che el año pasado yo estuve cerca Subbética camine naves aquí en la SER te pagan poco a si yo tengo

Voz 1385 12:10 siempre había porque si te vi pero pero Carmen que tampoco está mal tampoco canta descalza yo quiero desearle lo mejor lo mejor que me muy bien ahí está ultimada preguntas precisamente sobre eso es ver si hay alguna casi sirve para algo bueno sentido de que oiga las mejores puedan ir a fórmulas claro pues solamente por por entrenar y ver a las mujeres ahí pista

Voz 1973 12:41 sí yo creo que que es de sentido porque tampoco tiene mucha lógica que los pilotos después de haber estado durante todo un día en una carrera ya haber entrenado ya lo estoy de pretemporada con el coche que se va a correr que nosotras suban a usted aquí de repente como es que Ramos hace maravillas no lo que es un es esa no es realista entonces es más el significado que tiene que podamos estar nosotras haciendo un test con ellos que realmente el los resultados que puede haber detrás porque también como tú sabes Manu toda la preparación que tenía un equipo es es de pretemporada de simulador es a las cosas ahora mismo a nosotras no nos han dado la oportunidad obviamente estimado así que por ejemplo yo sí que he podido hacer dice que otras amplia pero los los pilotos de oficiales usted de pretemporada se conocen perfectamente el coche

Voz 1991 13:45 nada esto arranca este fin de semana es la fórmula e ir poco a poco le van dando más bolas más metiendo más patrocinadores va entrando más pasta y eso significa que cada vez el espectáculo es mayor Carmen Jordá que mil gracias por estar en El Larguero en la noche de hoy la previa del arranque de estaba fórmula eh y que te vaya fenomenal la temporada vale

Voz 1973 14:06 muchísimas gracias a vosotros gracias a la próxima

Voz 1991 14:08 Manu hay que estar atentos a la fórmula eh y vamos a ver cómo le va a Carmen no