Daniel Hierrezuelo: "Este año incluso me he llevado a mi hijo de 17 años y ha sido inolvidable"

Voz 1991 00:00 para el tramo final de El Larguero Marta Casas qué tal muy buenas

Voz 1509 00:03 hola Yago buenas noches tenemos que hablar de una iniciativa

Voz 1991 00:05 Eva de esas que nos gusta comentar en el Larguero ONUCI

Voz 1509 00:08 una iniciativa que me opiniones eh preciosa Yago por segundo año consecutivo una expedición de la ONG holísticas pro África ha viajado a Etiopía para intentar ayudar y colaborar en una sociedad que a día de hoy sigue muy atrasada con estos viajes es el segundo año ya te digo buscan mejorar las condiciones de vida sobre todo bueno de todos vale pero sobretodo de los niños o con discapacidad ya que a causa de sus condiciones son más vulnerables en esa sociedad suelen además estar en una situación de exclusión social todo de la mano de Pablo Yanes un ex fisioterapeuta del Real Madrid el presidente de holísticas o África y un año más se han sumado a esta iniciativa han estado estos días allí en Etiopía ayudando colaborando Mateo Ramos ex árbitro de la ACB Iñaki de Miguel ex jugador también Daniel Hierrezuelo eh actual árbitro de la Liga Endesa ACB que le pillamos entre vuelo y vuelo además volviendo de partidos de la Euroliga Ike no ha querido faltar en este segundo año a esta precioso iniciativa que Sastre

Voz 1991 01:04 quebrado en Etiopía o la Daniel qué tal muy buenas cómo estás todo bien

Voz 1 01:10 muy bien la verdad es que ha sido una semana muy intensa donde hemos dado mucho pero sobre todo hemos recibido mucho

Voz 1991 01:18 al final tienes

Voz 1 01:19 siempre que vamos a dar pero siempre vuelves con la mochila llena de cariño de de bueno que tantas y tantas emociones y sensaciones que son inexplicable que es que hay que vivir in situ

Voz 1991 01:33 es dificil volverá a la realidad cuando uno está digamos en otra realidad que para ellos es normal pero para nosotros es lo habitual

Voz 1 01:43 choca choca en el sentido de que durante siete días la verdad es que el periodo pues rápido las condiciones que son bastante diferentes a las que el vivimos normalmente ahí y cuando vuelves pues la verdad es que choca pues porque bueno cualquier cosa que que cotidianamente lo hacemos con total normalidad con el como que que te das cuenta del valor tan grande que tiene y de la cantidad de personas que no puedan disfrutarlo como una simple ducha

Voz 1991 02:18 es tu segundo año consecutivo tenías claro no que querías volver

Voz 1 02:22 sí tenía claro que quería volver y no sólo tenía claro que quería volver sino que tengo claro que voy a formar parte de este proyecto todo todo lo que pueda ya estoy totalmente involucrado en la ONG Pablo y además lo hemos conseguido una uno de acuerdo con el Ayuntamiento de buques una localidad que está al norte montañas hay en el cuando son cedidos siete mil quinientos metros para hacer el baloncesto llevamos a la primera escuela deportiva creo que ya estamos buscando aportando dio para empezar la construcción en el año que viene

Voz 1991 03:00 Daniel qué diferencias ha encontrado en Etiopía desde el año pasado a este año

Voz 1 03:06 pues mira sumido Conte en la propia ciudad les poco ha subido la construcción Servei que que están invirtiendo otros países como China India Estados Unidos están invirtiendo en algunos en edificio pero el resto sigue exactamente igual si en el a números la más absoluta de las pobres fácil tiene serias pero con una sonrisa en la cara mí cuando te ven por la calle recibiendo Javier todo muy cariñoso

Voz 1991 03:43 cómo te surge la la el primer viaje el año pasado la opción de poder viajar e ir allí como como como te llega a la la la propuesta

Voz 1 03:52 pues mira fue de casualidad porque Mateo Ramos que todo lo conocéis pues fue el director lo fue el director técnico de los árbitros hace ya unos años iguana aparte yo yo es que he pitado con el mucho lógicamente me llamó para pedirme unas camisetas y cuando me lo me pidió los papeles yo te doy camisetas mira antiguo antigüedad pero para que esto se me con todo el proyecto cuando me contó que que bueno que Pablo Yanes que yo no lo conozco yo no lo conocí la verdad o no lo recordaba por lo menos me me contó la historia del que monta la ONG como monta una clínica de fisioterapia para para niños con disminuciones disminuidos físicos sí Kiko ir todo todo lo que engloba el proyecto pues les dije mira Mateo yo todas las camisetas pero las camisetas la llevo yo cuando me dijo de verdad pues sí pues yo creo que ahí empezamos a a formar parte del proyecto y a involucrar no activamente sí es bueno y este año va a estar ahí incluso me he llevado a mi hijo de diecisiete años que para él ha sido una experiencia inolvidable e irrepetible

Voz 1991 05:13 sí la verdad es que me imagino que esto ya desde el año pasado te hace ver la la vida de forma diferente no puedes puede sonar a topicazo pero ves a gente con esa hemos visto visto fotos y vídeos con esa alegría que tienen con lo poco que tiene muchas veces dices tú parecemos gilipollas aquí no lo lo ocupamos por por ciertas cosas que que a lo mejor dices jode si es que si estuviese en ellos en esta situación vamos quiero decir que iguales les das un punto de vista diferente a la vida no

Voz 1 05:45 pues imagínate puño por la casualidad que ahora mismo cuando volvemos volvemos en plena periodo de navidades lo cual es todo estás todo opulencia ir nuestras preocupaciones son que no no has entrado mesa en el restaurante que queríamos para entregarnos el festín paguen o que hay demasiada gente y me puedo tal ruido

Voz 1991 06:10 cuál

Voz 1 06:12 pues como que que de pronto mira un poco si será posible en en una vorágine y en el ritmo tan absurdo en el que nos metemos cada día pero bueno están los que vivimos bueno a veces viene bien salir que esta realidad a conocer otros mundos como como esto es que no es tan lejanas está día cinco soy el camino en avión ir a darte cuenta de la realidad que viven otras personas con un entorno totalmente difícil para para el crecimiento y para el desarrollo humano

Voz 1991 06:49 Daniel de este segundo viaje con qué momento te quedas con qué imagen

Voz 1 06:54 pues mira con la imagen que me quedo es con un niño con con un problema físico y mental bastante grande que ya el año pasado lo tuve en mis brazos porque porque estaba la madre estábamos son el de ahí que el día en el que reunimos todas las familias con niños con con disminuido disminuidos hizo le hace un poco una valoración de todo trabajo es un poco un día especial para ellos no este niño pues lo tuve el año pasado en mi corazón porque la madre estaba estaba atendiendo a otra persona y cuando llegué es que año y me volvió que es un niño que no tiene capacidad prácticamente para nada pues verle cómo se le enciende la cara y se ríe cayendo le lavaba hizo la madre sorprendida riéndose como diciendo misa que está reconocido por eso fuera para que me alto realmente

Voz 1991 08:01 duro pero eso no tiene precio Daniel Marta

Voz 1509 08:09 el se emociona Se está emocionando Daniel Hierrezuelo al al recordar ese momento habido momentos duros Dani pero también ha habido momentos además los hemos estado viendo a través de las redes sociales en los que habéis podido bailar en los que habéis podido jugar al baloncesto habéis estado con niños pero también Avis estado con adultos porque además creo que sois una especie de héroe esos reyes magos también para los árbitros unos cuarenta más o menos creo que son con los que había estado trabajando para intentar difundir también ni y enseñarles un poquito más de baloncesto no

Voz 1 08:39 sí cuando cuando yo me involucra el año pasado en este esto pues Pablo ya me habló con la Federación metió pueden les dijo que que Vitro Ferré Euroliga FIBA que estaba dispuesto a colaborar con ellos para Etiopía y entonces la federación se acercó rápidamente y preparó un clínic para los cuarenta mejores harto intentos hemos estado trabajando con ellos intentando mejorar sus condiciones de la pista Hay Whitney el tanto de las nuevas reglas que son incontables daños la verdad es que es un trabajo muy satisfactorio porque porque es muy poco ellos lo agradecen y sobre todo son una auténtica esponja no parece mentira que con el pueblo con el poco entonces digamos los pocos medios que tienen rápidamente lo cogen todo está en su casa atentos ahí lo aplican rápidamente y la verdad es que es muy grande el trabajo que se hace en tres días parece que que es un mes de trabajo con ello y la verdad es que somos muy muy contento y luego Lol los momentos doce pues bueno allí divide con ellos mismos mucha alegría porque lo reciben con los brazos abiertos con mucha satisfacción y la verdad es como una sensación muy especial para nosotros nos sentimos tan feliz allí hemos son timo pues como en casa y va origen y da lugar a momentos de quinientos muy bien muy divertidos y muy bonito

Voz 1509 10:15 ha comentado Dani que que te has llevado a esta segunda aventura a tu hijo Danny de diecisiete años porque quería que hubiera otras realidades que te ha dicho cuando ya estaba sentado ya habéis hablado de todo lo que habéis vivido y compartido allí

Voz 1 10:28 bueno he sido algo realmente es maravilloso soy increíble poder primero poder vivirlo conmigo porque desgraciadamente no tenemos mucho tiempo para estar junto y al que ni mi compromiso laborales no no no no me permites mi igualan con vivir esta experiencia con él ya estaba allí ayudando a los niños y jugando con ellos viendo realmente eso cómo se visten como la cantidad de carencias que tienen el tenerlo allí en la misión conmigo mucho dos con agua helada por la noche con un chorrito que cada martes para que no te pique todas estas cosas algo que parece soy bastante incómodo por no en una experiencia muy especial sobre todo para un niño de no

Voz 1991 11:22 en fin creo que

Voz 1 11:24 creo que ha sido que ha sido muy buena idea llevar todo y que y que una vivencia soy llegó al que no va a olvidar en su vida

Voz 1991 11:32 se daría si alguien está escuchando y quiere colaborar y ayudar como lo puede hacer

Voz 1 11:38 bueno es bastante fácil nadie nosotros tenemos una web que que la web Hollis pero África metiendo este trozo entonces le sale la web y puedes ver perfectamente todos los ojos los proyectos que tenemos tantos de fisioterapia de la escuela de baloncesto ahí una opción que pues no entraba al colaborar que que ahora mismo pues no tenemos otro todo a nuestros familiares que están allí apoyando a tope con este proyecto mi madre se hizo socio las el otro día aportando una cantidad mensual también bueno sí sobre todo lo bueno es que con con todo el respeto para todas las demás ONG que que hay muchísima bondad que que hace un grandísimo trabajo tanto en África como en muchas con todo el mundo pero pero bueno gente más o menos que conoce Jo cercana hay que sabes que que va a llevar ayuda in situ que la vas a vivir Lavagna contabilizó la banda te la van a desarrollar la verdad es que la verdad es que es muy bueno

Voz 1991 12:50 pues Daniel Hierrezuelo que enhorabuena enhorabuena por participar en este tipo de de iniciativas que no lo dejes que sigas nosotros desde este lado pues les daremos la la visibilidad que que podamos vale

Voz 1 13:04 pues yo quiero agradeceros a vosotros también el darle visibilidad estará esté a este proyecto él es bueno yo seguiré contando oí seguir animando a todo vosotros el que algún día Provence ópera aquí viva es la experiencia que merece la pena vivir