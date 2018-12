El Larguero (14/12/2018): La mejor previa de un fin de semana cargado de deporte

Voz 1 00:00 tú

Voz 2 00:54 las once y media a las diez y media en Canarias sola todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este catorce de diciembre día en el que ha

Voz 1991 01:01 hincado la décimo sexta jornada de Liga en Primera División lo ha hecho con el partido que ha disputado en Balaídos entre el Celta de Vigo y el Leganés que ha terminado con empate a cero en un encuentro podemos decir discretito por no decir malo e aunque éste esto que es animado al final en el último tramo los últimos veinte minutitos ya hay hemos tenido mejor partido de hecho achuchados él el Celta tenido varias horas no es buenas y ha rematado Deza de una forma deliciosa e Iago Aspas al al larguero pero no ha podido marcar el Celta con lo cual al final reparto de puntos con este resultado el conjunto gallego se queda octavo veintiún puntos a uno de los puestos europeos mientras que el Leganés es décimo sexto con dieciocho es decir ahora mismo con cuatro de ventaja sobre el descenso para mañana otros cuatro partidos a la una de la tarde en el Coliseum Getafe Real Sociedad a las cuatro y cuarto el Atlético de Madrid Juan Zorrilla lo hace contra el Valladolid a las seis y media ya en el Santiago Bernabéu el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano veremos no no va a estar ahí veremos cómo recibe el Santiago Bernabéu a Isco ya sabéis el gestito el otro día a la grada en el partido de Liga de Campeones en vamos a ver vamos a ver cómo se lo toma el público de él del Bernabéu ya a las nueve menos cuarto en Ipurúa Eibar Valencia en Segunda División resultado definitivo Málaga uno Cádiz cero además hoy la plantilla del Reus ha comparecido en rueda de prensa para comunicar su decisión de dar oficialidad a las denuncias emitidas contra el club por el impago de las fichas de los últimos tres meses esto significa que el Reus va a poder disputar el partido este fin de semana se va a enfrentar al Córdoba pero sin no cambia mucho la película tiene pinta que va a ser el último partido del Reus este año en esta en esta competición vamos a ver si esto lleva a la desaparición o no del del club y hay que esperar a a última hora pero vamos si esto se lleva a cabo tal y como está ahora mismo el tema el el Reus abandonaría dicción y luego veremos si como subsiste o no en ya sabéis que en los partidos que se hayan disputado con el Reus se quedan tal y como están los resultados se mantienen todo el resto de partidos que queden las fechas en los emparejamientos que tengan esos equipos contra Reus será siempre victoria para conjunto que se enfrente al al Reus es decir hay equipos que se han beneficiado si porque hay equipos que todavía en la primera vuelta nos han enfrentado al Reus con lo cual van a ganar dos partidos contra Rusia si ya habría otros equipos que han dejado puntos empatando o perdiendo en la primera vuelta porque ya se han enfrentado contra ellos pero estas son las normas que estaban al inicio de temporada y estas son las normas que firmaron todos los clubes que puede ser absurda la norma pues puede ser pero la firmaron todos con lo cual hay que acatarla en baloncesto partido correspondiente a la décimo tercera jornada de la Euroliga hay buenísimas noticias porque ha ganado el Herbalife Gran Canaria recibía en casa al Buducnost ya ganado de diez puntos noventa y cinco ochenta y cinco el conjunto canario que empezó ya en frío en esta competición qué le ha cogido ya el pulso poquito a poco a poco se va metiendo iba compitiendo de tú a tú ya con los más grandes de de Europa las once XXXIV treinta y cuatro contado todo empezamos

Voz 3 04:05 para esos padres que se trabaja en un menú de veintisiete platos para esos hermanos que ponen en árbol y turrones y esas madres que se preocupan porque todos tenga no la sonrisa porque este es un mensaje para todos los que mantenemos viva la ilusión este año es muy fácil acertar con El Corte Inglés nos gusta la Navidad

Voz 4 04:38 no quiero escribir

Voz 2 05:09 el caso siguen ya Gill la primera conexión del día la buscamos en Balaídos donde han empatado a cero el Celta de Vigo el Leganés Jacobo Z qué tal muy buenas muy buenas Yago el

Voz 1991 05:21 el partido ha sido malo el primer tiempo ha sido bastante aburrido se ha animado al final para mí si alguien Sedena cargaba a los tres puntos pero vamos de largo el Celta

Voz 0841 05:29 sí yo creo que eran dos guiones muy diferentes el Celta al estilo Cardoso que es un fútbol de proponer de querer llegar de hacer ocasiones pero la telaraña de Pellegrino funcionó muy bien muy ordenado en Leganés que por algo lleva con ésta ocho partidos ocho jornadas contando los dos partidos de Copa sin sin perder

Voz 1991 05:47 y la verdad es que el guión les salió muy bien a Pellegrino

Voz 0841 05:50 antes setenta minutos aguantó al Celta y las dos más claras las tuvo en sirio uno en la primera parte y otro en la segunda el Celta así setenta por ciento posesión dominando incluso durante

Voz 1991 06:01 en una fase del partido jugando contra

Voz 0841 06:03 les atraso calla acompañando a los dos centrales y los dos laterales de extremos pero como bien apuntabas cuando baja el ritmo en Leganés en la presión y el Celta metió una marcha más y los cambios llega a los cinco minutos locos con el remate de Maxi a la cruceta

Voz 1991 06:16 a Aspas que para eh Pichu Cuéllar

Voz 0841 06:19 Pioneer que salvo Agustín Zaha bajo palos Beltrán que se va fuera por poco otro disparo de Bryce fueron cinco seis minutos de locura del Celta pero volvió a aguantar muy

Voz 1991 06:27 si bien el el Lega las arremetidas

Voz 0841 06:30 finales cero cero hizo un poquito más el Celta los puntos ganaría el Celta pero mucho

Voz 1991 06:35 mérito el Lega cómo fue capaz de más

Voz 0841 06:37 sí atar este Celta de Cardoso sí he dicho yo al inicio

Voz 1991 06:40 la Yago Aspas el que remataba de cabeza no era Maxi eh que que el remates sales total es una maravilla porque además es que acudan a la pelota también al la duerme porque claro en cuanto la imprima un poquito de velocidad la bola se eleva altísima Il amortiguado con los gestos de forma presenta ya ha pegado justo la cruceta Jacobo enuncia

Voz 0841 06:56 pero muy bueno de de Juncker desde el izquierda estaba muy adelantado con lo que parecía difícil inmóvil rapidísimo como bien apunta

Voz 1991 07:02 su cuerpo en el primer palo para coger portería

Voz 0841 07:05 con la rapidez y la la violencia que impactó el balón en en la cruceta la verdad es que estuvo un poco desesperado no fue la mejor versión de Maxi Yago tamil

Voz 1991 07:14 no hemos Yago Aspas a veces desesperado porque

Voz 0841 07:16 estaba funcionando el plan Pellegrino pero bueno el Celta tuvo esos cinco seis siete minutos en donde fue un fútbol total por lo menos

Voz 1991 07:25 en Vigo están contentos que el plan ha cambiado de aquel

Voz 0841 07:27 Celta deprimido de hace un mes y pico ya dos victorias seguidas pudo haber llegado la tercera son tres partidos sin perder bueno con Cardoso ha cambiado un poco la cosa por lo menos

Voz 1991 07:37 por aquí me dice Palacio la posesión del partido es abrumadora ochenta y uno diecinueve sketch es que

Voz 0841 07:44 yo creo que había fases en las que lo hacia mucho tiempo que

Voz 1991 07:46 no veía Jacobo tanta diferencia en un partido sí

Voz 0841 07:49 yo creo que la postura la tenía muy clara a Cardoso que se iba en contra los de esa defensa de cinco un equipo muy ordenado ya te digo había momentos que estaban cerrando con tres que era Ocaña incrustado entre los centrales y los dos centrales moviendo algo el balón del equipo en el círculo central y los dos laterales de extremos tanto Juncker como Hugo Mallo aunque eso sí mérito para el que con tan poca posesión fue capaz de sacar un buen tesoro

Voz 1991 08:13 hay dos uno no desde luego luego Yago Yago Aspas que está está muy bien está formada fantasma la pide la quiere eh le corría

Voz 0841 08:21 a los compañeros cuando el equipo no encuentra soluciones Ice está ofreciendo una jugada muy curiosa Yago

Voz 1991 08:27 en la que quiere tirarlo una pared a eh

Voz 0841 08:30 Maxi Gomez en la frontal Maxi no se da cuenta porque estaba girando su cuerpo común pivote de balonmano y acaba convirtiéndose autopase y hago porque con tantas ganas

Voz 1991 08:39 con tanta voracidad que se fue

Voz 0841 08:41 como loca por el balón y disparó desde la frontal o sea que e incluso en días como hoy que no estamos viendo la mejor versión de de ocasiones de Yago en entrega en ganas en galones vuelva a ser un jugador que que define muchas cosas y sobre todo es el alma de este equipo

Voz 2 08:57 Paula Montes qué tal muy buenas noches ya trago muy buena te han dicho los técnicos en rueda de prensa pues satisfechos a ambos

Voz 1694 09:02 con matices porque Pellegrino reconocía que podía ser que Leganés hubiese cerrado en el partido de hoy en Balaídos dejaba mucho valor al punto entre un equipo que decía que tenía mucho gol y eso sí dice que el punto es más que justo por las ocasiones que tuvo al Leganés en el partido que dice fueron las más claras no

Voz 1530 09:20 pero sabíamos que teníamos que achicar mucho me Passio por la velocidad de sus delanteros la gente de banda y como ellos bueno juegan mucho cancerosa imaginábamos que íbamos a tener nuestra

Voz 1991 09:31 posibilidad que las tuvimos

Voz 1530 09:34 hemos preciso ser puntos del que adjetivo Carlo depende de rendimiento pero yo creo que junto con la cantidad de situaciones que se han visto

Voz 1694 09:42 se llevó premio el Leganés en un partido que dominó el Real Club Celta lo tenía también claro Miguel Cardoso orgulloso sobretodo del trabajo de su equipo no tanto por el resultado porque dice que la gente que vio el partido tuvo claro que sólo un equipo

Voz 5 09:57 podía haberse llevado la victoria estoy contento con el trabajo que mi hijo a dos son hecho no esté contento que tenemos pues que es claro que para todo el partido

Voz 6 10:09 que al final

Voz 5 10:12 quizás sólo un equipo podría haber ganado ese partido seguro

Voz 1991 10:17 lo cual todo el gol si estoy de acuerdo no están de acuerdo en el caso de ganar uno de los dos equipos el el partido esa tenía que ser el Celta de Vigo que ha que ha dispuesto de más ocasiones sí mejores como estaba de aforo Balaídos Paula

Voz 7 10:28 mano flojito y eso que el el Celta había regalado una entrada a los abonados y durante estos últimos días estamos con las luces de la vida Yago dado las alcalde claro no fútbol

Voz 0841 10:41 entre otras cosas hoy

Voz 1991 10:43 lo cuenta que aquí con el puente de la Constitución que tenemos todos los años justo con el alumbrado ya de de Madrid

Voz 2 10:50 Dimas en los han juntado veinte mil argentino pues imagino claro bueno pues peor si no cientos mil han pasado este puente había hallado

Voz 1991 10:57 que me parece bueno fíjate en fin que sí hombre que sí caso salud que hay que viajar que hay que moverse hasta ahí alertó de estima de moda a que si el luego te vas a la Pedra unas ostras y p'alante hombre a mí me puse malo me comí XXXII me puse horroroso no es bueno que estuve años sin comer E de treinta días cómo has vuelto a caer en las ostras sí sí sí pero con que además dicen que no las puedes con miedo porque sino es cuando te sienta mal espero con respeto vamos a decir que las ha comido en fin

Voz 2 11:28 Paula Jacobo un abrazo a los dos un abrazo hasta luego ya las

Voz 1991 11:31 once y cuarenta y uno y seguimos seguimos vamos con lo de mañana que tenemos cuatro partidos mañana la evolución

Voz 7 11:42 no les gusta la evolución estoy estoy va hacia adelante han pasado ochenta años que os lo vemos mejor

Voz 8 11:50 por hoy mejor gracias a la evolución compartimos contigo una sociedad más tolerante y el compromiso social es patrimonio de todos y eso se llama evolución el grupo social once ochenta años de inclusión social contigo hemos de la evolución una revolución

Voz 2 13:12 le prometió a Marta Casas que iba a sonar Amaya hola la colaboración que han hecho con Carolina Durante en este caso Amaya con Carolina Durante hablamos del Real Madrid y Rayo Vallecano que es mañana a las seis y media de la tarde Antón Meana qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas

Voz 1991 13:29 música cuando ya suena a Maya de Operación Triunfo

Voz 2 13:32 te gusta más eh esta canción me los hacía en absoluto de Yago de me encanta para el viernes por la noche y nunca de Porriño

Voz 1991 13:39 a empezar a la campeona además que Bale no está no

Voz 0231 13:45 B Se pierde el partido de mañana y es una buena oportunidad Yago para que aparezcan en el once Isco o Asensio porque no los dos explicaba gallego Hora veinticinco Deportes que el Madrid quiere que ese acá el culebrón Isco hay que recuperar al soldado Isco decía gallego y es un momento perfecto quitar a Bale porque está lesionado a lo mejor dejar en el banquillo Lucas Vázquez y apostar por un dibujo con Benzema Asensio e Isco lo veremos mañana a la espera de que confirme el once el señor Solari hoy le han preguntado mucho por Isco Alarcón y cuando le cuestionan sobre si el gesto famoso del día del CSKA fue a la grada o al árbitro Solari responde así

Voz 6 14:24 estoy muy lejos ese sentido más he leído me me da la impresión de que protesta con protesta un córner una falta no no lo sé de de todas maneras el foco muchas veces está puesto en en lo anecdótico e Gwen cosa que sucede que a ustedes les llaman la atención el nuestro inexorablemente tiene que estar puesto no en otras cosas así es el nuestro

Voz 1991 14:44 yo lo tengo claro San gestos a la grada no no hay ningún tipo de protesta ni nada que lo quieran disfrazar como lo quieran disfrazar me parece muy bien que también es de alguna forma proteger a su jugador pero Solari no se había metido en un lío y no trata de dar la vuelta a la situación para intentar maquillar la miras sólo Isco sabe a quién iba dirigido punto a la otra cosa le pregunta Isabel te has ta si es sencillo estoy contigo pero bueno que que también quiere proteger a a Isco que ha tenido un par de cositas el día que no se quedó a saludar ahora tiene este es encara con la grada que Nasir tampoco ha sido Meana Damon vamos a poner aquí íbamos a llevarle a a al juicio final sea quiero decir va bueno tampoco pasa nada no no volvamos

Voz 0231 15:26 es un gesto normal ya está futbolero la reacción no es la correcta no debería ocurrir si hace falta que se disculpe pues que lo haga si el quiere pero no me parece para crucificarlo ni para que el Bernabéu se le eche encima creo que puede seguir siendo un jugador útil para el Madrid y querido por el estadio Santiago Bernabéu

Voz 1991 15:42 eh que más ha hecho Solari esta

Voz 0231 15:44 ya sé que desde que la decía por la mañana al argentino tenía ganas de ponerla contigo en el Larguero fíjate

Voz 0841 15:49 que cuando le preguntan por el ruido externo

Voz 0231 15:52 por la crítica al Madrid la frase filosófica con acento argentino que deja Santiago Hernán Solari

Voz 6 15:58 hombre en el Real Madrid y cómo no vamos a creer en el Real Madrid después de ciento quince años de historia trece Champions tantos trofeos y tanta ligas y tantas leyendas creo sinceramente os digo que no

Voz 7 16:09 contar Nomura

Voz 6 16:10 con la externa que puedo hacer me parece que estar instalados en la hipérbole es es un poco cursi también

Voz 1991 16:19 me encanta me encanta Solari sobre todo me mola cuando prepara la vaselina mañana es cuando dice lo de con ternura os lo digo con ternura lo voy a decir pero voy a soltar un palito bueno es que el Real Madrid es hipérbole en sí misma quiero decir que que parece que Solaria está descubriendo ahora un club que conoce perfectamente que sabe dónde está para para lo malo en el Real Madrid es todo exageración todo se magnifica igual que en el que en el Barcelona no sean a me sorprende que a estas alturas todavía Solari este con este tipo de de historias esto es el Real Madrid no es el Alcantarilla bajo estos

Voz 0231 16:57 la frase es brillante como a mí me parece

Voz 1991 16:59 maravillosa cómo no vamos a confiar en el Real

Voz 0231 17:02 el Madrid empieza y termina con la hipérbole y con lo que es cursi a mí me está gustando Solari cada vez hay menos gente pero a mí me gusta Sandy me gusta como entrenador me gusta en la rueda de prensa y creo que tiene un toro muy complicado que acepta el reto y que lo puede pasar mal porque ahora mismo el Madrid tiene una plantilla con bastantes bajas aunque puede recuperar a Marcelo hoy ha entrenado Casemiro Nacho estaba a lo lejos en el campo de entrenamiento

Voz 11 17:26 pero espera estar bien lo antes posible

Voz 0231 17:28 le hice el Madrid tiene que estar al cien por cien sobre todo en en febrero marzo cuando llegue la la Champions en la Liga no está desconectado no es haciendo buenos partidos lo del CSKA un desastre el partido en Huesca no está a la altura del Real Madrid pero yo sí creo que al Madrid le benefició el cambio de entrenador y creo que Solari mejora Lopetegui en la banda en la rueda de prensa

Voz 1991 17:47 sí bueno desde luego para mí en rueda de prensa me parece que mejora notablemente en el discurso de Lopetegui te puede gustar más o menos a mi me gusta más un entrenador como como Solari pero bueno eso no significa ni que sea ni mejor ni peor son estilos diferentes a mí me decanto más por el rollo Solari en las cosas como son tema Isco por cerrar el tema Meana hay que ver no como reacción al Bernabéu la importancia que le da el el aficionado del del conjunto blanco ya te digo no no no deja de ser una tontería pero falla dos pases y ojito eh

Voz 0231 18:22 sí yo tengo dudas mañana yo creo que esa es la regla facilísimo con un buen gol con un buen pase la gente va a seguir siendo de Isco Alarcón eso no va a cambiar creo que ha calado bastante el discurso propagandístico de que era al árbitro me han sorprendido hoy viendo

Voz 1991 18:35 muestra por ejemplo una equipo Carreño Deportes Cuatro yo

Voz 0231 18:37 creo que esto no se lo creía nadie que no sólo iba a tragar nadie parece que hay gente que se lo ha tragado pero bueno no pasa nada que es un gesto como te decía antes natural mañana hay que ver primero si le pone de inicio y segundo cómo reacciona el estadio Santiago Bernabéu es un jugador especial Isco tiene eso el talento suficiente para cambiar los pitos en aplausos hay Isco para rato aunque en él tenga esa relación tan estrecha con Solari creo que si el club se lo propone pueden revertir un poco la situación y luego me quedo con una expresión que me decía hoy en el vestuario que discos así que Isco no haya intentado Yago cambiar absolutamente nada ni mostrarse más feliz ni más triste Él quiere que esto termine como el año pasado con él en el campo jugando el Madrid ganando copas

Voz 1991 19:19 es lo que tiene también la gente que tiene algo especial como en este caso Isco para lo bueno y para lo malo tiene las cosas muy buenas y muy malas no hay término medio en los tipos como como discos son genios o le puede llamar como un tío con una varita con un toque especial pero tiene sus cosas como como suele pasar en estos casos eh veremos veremos cómo acaba la película pero yo te digo esto ya es ahora la pregunta Rafal corta pero yo creo que Xisco mantiene este rol como ahora hasta final de temporada ojito ojito en verano

Voz 0231 19:50 a ver qué puede que puede pasar algo más llana han tenido la comida de Navidad con el presidente Florentino si el abrazo de Florentino Pérez con sus niños y Asensio Isco que ahora parece que no son Trending Topic así que nada a ver como vemos mañana los dos pero el abrazo de Florentino con sus chavales con la Sensi con Isco ha sido portada en casi todos los periódicos

Voz 1991 20:13 nada que ver la comida el Madrid como la que tuvimos nosotros ayer de la redacción e sea quiero hacer favor nada que ver la calidad tenemos aquí jugamos tocamos la derecha la izquierda entrábamos salíamos

Voz 0231 20:26 profundizar íbamos a suyo la banda la bajada vais a balones remataba de cabeza había gente que sacaba al córner remataba a Dios sin precedentes

Voz 2 20:36 no rodaba la banda incluso no no no corría la rodaba

Voz 0231 20:40 hubo de todo parecía casi un Ultra Maratón será igual corría que andaba en bici que nadaba espectacular yo a las doce estaban casados o sea que aquí estoy como

Voz 1991 20:48 es muy fresco como una rosa estoy gracias

Voz 2 20:52 esta mañana un abrazo un abrazo hasta mañana Yago Rafa Alkorta muy buena

Voz 1991 20:55 más primera pregunta cómo crees que va a recibir el Bernabéu a Isco dos aplausos indiferencia

Voz 1414 21:04 pues espero que bien espero que es un jugador del Madrid a mí nunca me ha gustado a los jugadores de la casa no sé qué son una de que es un equipo muy exigente afición muy exigente pero yo creo que es un jugador de es una valía para mí incalculable platillos la que ahora no está teniendo el rol que han tenido en otras ocasiones pero que queda mucha temporada las zonas pueden cambiar así que espero que le reciban con un aplauso que realmente creo que es lo que se merece

Voz 1991 21:37 qué te pareció el gesto el otro día sin ser nada dramático

Voz 1414 21:41 pero qué te pareció bueno me pareció una redacción una una reacción que que que puedo llegar a entender un jugador cuando le pitan no no es agradable que te piten a todos en algún momento nos han pitado y yo creo que también tenemos que saber convivir con ello no pero es cierto que quizá reacciones a veces pueden pasar si es que es así porque lo único que saben lo que ha pasado se él todos interpretamos que evidentemente hace una exclamación alguien alguien del público que quizás la dicho algo que no le ha gustado en ese momento pues a ti Cole ha salido no pero no no creo que haya que la matizar más

Voz 12 22:21 parece que es un error pero es un error

Voz 1414 22:23 me ha cometido muchísima gente y que también hay que comprender cuando estás ahí abajo con la presión que tienes perdiendo cero tres intentando hacer las cosas bien intentando hacer una jugada de gol tú sabes que te piten yo lo puedo entender creo que es un error pero lo puedo entender

Voz 1991 22:37 de esta misma temporada es que se me viene ahora mismo la cabeza cuando estaban pitando a un canterano del Betis pero que era Francis y a Quique Setién cogió el brazo dijo como iros a tomar tal quiero decir que fue el entrenador defendiendo no pase nada o sea quiero decir otra cosa es que Twitter Scola grada hay que vaya la gente de tu hijo de tal no sé tanto pues hombre se ha ido la olla pero que es una así que que queréis que es lo que hace Isco Juanjo tampoco creo que esa no era otro mundo que lo debe evitar pues por supuesto que lo de evitar pero

Voz 13 23:11 tampoco hay que darle la que matarle sería absurdo correcto correcto si estoy de acuerdo

Voz 1414 23:16 en ahí abajo y entender la situación y si al final es verdad que que son todo topicazos pero es que es verdad cuando lo hemos vivido como lo hemos vivido los que mejor al fútbol que sabemos que hay veces que lo luego te das cuenta cuando llegaba a casa y bueno pues igual

Voz 12 23:31 dice no no hecho esto pero test pesa

Voz 1414 23:34 si te sale pues porque en ese momento estás cabreado

Voz 1991 23:36 sí porque sabes que que el partido está haciendo un partido

Voz 1414 23:39 Pedro para los aficionados están los alumnos

Voz 1991 23:41 devoluciones que se les está claro está

Voz 1414 23:44 no no no te da tiempo no eres tan frío como para pensárselo

Voz 1991 23:48 si sigue con este rol Isco es decir hombre de recambio sin sentirse importante es decir desde que llegó Solari el papel que está llevando en el Real Madrid tú crees que puede tener consecuencias en el futuro de Isco en el Real Madrid en verano

Voz 1414 24:05 pues espero que no espero que no porque es un buen jugador y los jugadores tienen que estar en los grandes equipos como el Madrid pero todo depende del todo depende del de lo que le dice a su de pero evidentemente el hasta ahora hasta ahora el once de Solari es otro once donde no entrar a él donde hay una serie de jugadores que quizás no tienen el talento que tienen Icaza ofrecen unas cosas que es lo que quiere Solari no es lo que demanda en una situación tan comprometida como es la que ha tenido desde que es entrenador no a mi me parece que cuando no le queda todavía la fase cortante de Champions que era la fase importante de Liga de Copa todos van a ser importantes y lo que es y lo que es yo creo que claro es que hay que tenerle no hay que tenerle aquí porque de una manera y para eso también te digo una cosa él es un profesional y sabe lo que es estar en un equipo como el Madrid con muy buenos jugadores y que por detalle pues puede que el entrenador elija otro jugador lo que tienes que hacer es bueno seguir entrenando

Voz 0065 25:06 claro seguir trabajando intentar

Voz 1414 25:09 intentar decirle que se equivoca con él

Voz 1991 25:12 Isco titulares

Voz 1414 25:15 no lo sé a mí me extraña mucho que no jugaba Lucas porque Lucas es un jugador que está haciendo lo que le pides Madrid jugador de no jugó favor trabajador jugador que hace muy bien lo que tiene que hacer y a mí me extrañaría mucho que les dejara fuera a Lucas yo creo que entrara uno de los juegos más me sido que disco

Voz 1991 25:36 pero no creo no creo que sea para mal era muy favorito el Madrid lleva dieciséis bit teorías de forma consecutiva remar contra el Rayo es Rafa

Voz 1414 25:45 sí lo que pasa es que el rais no equipo es un equipo atrevido es un equipo que que está en una zona muy complicada con lo cual seguramente veremos a ver qué riesgos toma no yo creo que ellos también también que el Madrid no está en su mejor momento es muy duro yo tengo la sensación de que le Rayo bailar por el Madrid iba a ir a darle a intentar robar el balón arriba y luego tiene jugadores técnicamente son buenos que te pueden hacer daño pero hombre sobre el papel yo creo que el Madrid cita mostrar una buena versión en casa para no poner una firma

Voz 1991 26:21 bueno pues veremos mañana se enfrenta al Real Madrid al Rayo Vallecano que está metido la parte de abajo y necesita puntuar para salir del del descenso y engancharse al a la permanencia gracias Rafa un abrazo hasta mañana

Voz 1414 26:32 un abrazo Yago o las once

Voz 1991 26:35 cincuenta y seis seguimos

Voz 14 26:40 sí Papá Noel no te lo trae todo

Voz 15 26:43 día si esta Navidad piden los un smartphone Nokia tres punto uno plus exclusivo Media Mark por sólo ciento ochenta y nueve euros Up to Navidad más UAW en tu tienda allí en medio punto es

Voz 17 26:58 Nos el Deportivo quiere ser un programa cercano familiar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego la adrenalina de la competición porque cuando llega

Voz 7 27:09 cuando llegue ese punto Carrusel deportivo se convierte en una vez en una montaña rusa

Voz 1804 27:16 no obstante desde aceite por la locura desatada

Voz 17 27:25 y finalmente análisis repasó del día ya nos retiramos a dormir y es un poquito nuestro día a día

Voz 18 27:33 de el ciclo de la vida Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 7 27:41 señora Mari caretas sean me Jaume Mata Hari o además debí libertad también quiere quitarme el nombre Mata Hari significa el ojo del amanecer eso sí sí con todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser en la sección a la carta de la app de Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad toda la SER Marco

Voz 19 28:10 lo que sí eras de Laser cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 20 28:18 dime

Voz 7 28:19 éramos realistas

Voz 6 28:20 si tu pareja puede abandonar T un día sin que el despegues más de tus amigos de Facebook oyente pueden dejar de seguir te puede hecha

Voz 1414 28:37 estaba era obvio hay que la vida es incierto está pendiente de un joven que Monroyo pero si hay algo que nunca abandonará la Cadena SER no exacto se veía venir

Voz 21 28:50 no se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en la cuña lo ja

Voz 20 28:59 siempre esto

Voz 2 28:59 hemos conseguido

Voz 21 29:02 bueno desde que empecé a oír las

Voz 19 29:11 cuenta con las pase lo que pase

Voz 23 29:24 el larguero

Voz 1991 29:28 pero con Yago de Vega

Voz 2 30:29 mañana a las cuatro y cuarto el Atlético de Madrid visita Zorrilla para medirse al Valladolid Pedro Fullana qué tal muy buenas

Voz 7 30:36 lo de este año

Voz 1991 30:38 las lesiones del Atlético de Madrid tienen una maldición iban a tener que ir yo que sé hacer eh que sea el vudú hubo cosas de éstas para quitarse los malos augurios y las las malas historias porque se recupera Filipe y ha caído última hora alemán es que esto no para eh

Voz 0231 30:54 sí a Rosa arrastró a golpe importante que se dio en el partido ante el Brujas esta semana un golpe en el tobillo es verdad que se marchó cojeando pero le hemos visto entrenar estos días y parecía que estaría a punto para el partido pero en esta situación en la que está el Atlético de Madrid es evidente que Diego Pablo Simeone no quiere arriesgar no lo hizo con Felipe en la Liga de Campeones tuvo que arriesgar con Jiménez y al final fíjate que es ha vuelto a romper así que cuando un futbolista tiene el más mínimo problema el Atlético de Madrid hay un poco de sí consiste en eso son veintiséis lesiones en lo que llevamos de temporada son trece jugadores diferentes que ya han caído sólo hay seis que de momento no se ha lesionado durante lo que llevamos de año y a partir de ahí es evidente cuando alguien te el mínimo síntoma de baja por las manos de los médicos y a partir de ahí a tomar la mejor decisión pero siempre con la prudencia fíjate que para el partido de de mañana en Valladolid vuelve Juanfran que no estaban los últimos partidos pero tampoco va a forzar va a jugar áreas de inicio en defensa prácticamente van a estar pues los disponibles Juanfran estará en la recámara pensando en el futuro pero hay psicosis hay psicosis con las lesiones porque es evidente el Atlético Madrid está viéndose vapuleado por ese aspecto y a partir de ahí está llevando la temporada como puede pero sí que luchar por los títulos necesita a todos los jugadores hasta el final

Voz 1991 32:09 eh Saúl Ñíguez porcino dejase lateral izquierdo vuelva a centro del campo que diría el tío y han cumplido las cosas como son pero que a él le gusta más el centro del campo

Voz 0231 32:19 sí pero es uno de esos como y por eso le gusta mucho a Diego Pablo Simeone porque sabe que son futbolista que donde lo pongas rinden el centro por la banda de central que lo utilizado esta temporada en los últimos tres partidos de forma consecutiva en el lateral zurdo lo hecho bastante bien le cuesta bastante más cuando lo utiliza sólo de carrilero cuando jugaba con tres centrales y dos carrileros como por ejemplo el año pasa de Leganés le costó muchísimo a atacar y defender a pesar de su versatilidad iba a volver al centro del campo en principio elevamos saber en la banda si hacemos caso lo que estaba probando en el día de hoy Diego Pablo Simeone deberemos volcado en la banda porque va a apostar en principio por jugar con Rodrigo ICO que por dentro que es una pareja que es la pareja del futuro uno que es un auténtico pulpo llega prácticamente a todos los balones es una red recuperando como es el caso de Rodrigo a la hora de de organizar el juego es mucho mejor que por dentro con Saúl por fuera que además puede sorprender no es lo que aprueba en alguna ocasión Simeón esta temporada que ha dado buen resultado que de inicio va a poner en practica mañana acompañados de Correa que sea la gran novedad en el centro del campo por la banda derecha vuelve Cale Nick al ataque junto a Antoine Griezmann en defensa como te decía prácticamente lo que tiene Diego Pablo Simeone no tiene mucho más va a tener Arias va a tener Filipe que reaparece tras la lesión en el centro de la zaga los dos disponibles los dos centrales que tiene que son Savic Godin en la recámara estará Juanfran un Atlético de Madrid que tiene un nivel de exigencia importante esta temporada tiene la final de la Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano iba a tener un cruce de octavos complicado al ser segundo de grupo en la liga sigue ahí a pesar de estar con malos resultados fuera de casa donde sólo ha conseguido una victoria

Voz 1991 33:53 en la Liga ideó Pablo Simeone han

Voz 0231 33:56 enviado este mensaje a todos aquellos que piden máxima exigencia este equipo a pesar de la lesiones

Voz 1991 34:02 hemos puesto al Atlético de Madrid

Voz 25 34:04 suele estar segundo no están bueno yo creo que eso es lo bueno pase fantástico completar segundo genera más exigencia un me gusta pero la exigencia subió tenemos con la responsabilidad que tenemos ser autocríticos

Voz 1991 34:21 es que esto viene con con el trabajo quiero decir unos acostumbra a lo malo eh y cuesta más pero se acostumbra lo malo eh pero también acostumbra lo bueno cuesta bastante menos el Atlético de Madrid a últimos años se ha acostumbrado a cosas muy buenas y eso significa que ahora mismo como se veía al Atlético de Madrid hace diez años no tiene nada que ver a como se severa a día de hoy el Atlético Madrid cuando llega el Cholo Simeone estaba en en una pérdida de identidad una una practicamente sin ningún tipo de personalidad era aún un club a en lo deportivo a la deriva completamente Simeone poco a poco ha creado un proyecto que bueno para empezar ha hecho historia llegando a finales de de la Liga de Campeones siendo capaz de ganarle una Liga al todopoderoso Real Madrid Barcelona cuando eran dos equipos de extraterrestres era imposible usa el tercero en los años anteriores quedaba a veinte puntos el Atlético de Madrid se ha metido a competir de tú a tú esto tiene el mérito del ADN Simeone que vamos la inculcado a este club ya estos jugadores que van a muerte con el entrenador que saben la idea que tienen la defienden por encima de todas las cosas y evidentemente ahora al Atlético de Madrid el ser segundo pues dices tú sí segundo está muy bien pero pero no me deja del todo contento y eso es porque el Atlético de Madrid se ha acostumbrado a base de trabajo y esfuerzo a pelear por cosas importantes a pelear por títulos una segunda posición empiezas a ver poco esos que las cosas están haciendo muy bien

Voz 0231 36:00 qué listón está subiendo fíjate ese resuelve muy rápido hace ocho años cuando no está Simeone era un lujo jugar la Liga de Campeones llevan seis años consecutivos jugando la Liga de Cannes

Voz 1991 36:10 claro es que es lo que decimos fui Ana tú el año que viene en hostelería campeones es un fracaso de temporada Jupp

Voz 0231 36:15 fue el año pasado han querido acabó ocho años halló en la fase de grupo

Voz 1991 36:18 efectivamente y hace ocho años las digo Madrid no entraba campeones yo decía bueno entraba más o menos dentro de lo normal no de el punto en el que estaba al Atlético Madrid pero a día de hoy tú te imaginas la Liga de Campeones el Atlético de Madrid no sería un fracaso no estar pues es alemán

Voz 0231 36:32 mentalmente como como la Liga quizás ahora por encima todo el mundo al final los presupuestos están allí no Madrid Barça están un paso por encima quizás presupuestariamente que el Atlético de Madrid pero Atlético de Madrid ya como mínimo está obligado a ser tercero por presupuesto y por capacidad de crecimiento de los últimos años esto es muy sencillo mira Yago cuando el Atlético Madrid ganó la Liga en el dos mil catorce la plantilla practicamente era cincuenta por ciento del presupuesto la plantilla actual del Atlético de Madrid y mucho son los mismos se lleva ya el setenta y ocho por ciento del presupuesto es decir un crecimiento interno una exigencia máxima a nivel de de petición y a nivel deportivo pero también a nivel económico a partir de ahí es evidente el listón va subiendo la exigencia también todo el mundo te mira con otros ojos y ahora ser segundo en tu grupo de la Liga de Campeones hombre no es un fracaso pero es evidente que todo el mundo tiene claro que tenía que ser primero y ellos los primeros E internamente lo tienen claro

Voz 1991 37:21 gracias Fullana hasta mañana hasta mañana en el Valladolid Aaiún ex canterano del bueno es canterano no canteranos es toda la vida ex jugador del Atlético de Madrid canterano del conjunto rojiblanco ha estado en un montón de de equipos hola qué tal buenas noches

Voz 0065 37:38 qué tal estás todo bien

Voz 26 37:40 bien todo muy bien muy tranquilo ya a punto de enormes

Voz 1991 37:43 lo primero que tal el pie eh porque has estado fastidiado ya llevas un par de jornadas seguidas pero qué tal estás

Voz 0065 37:49 bien muy bien ya todo el ahora mismo que tenías exactamente y lo tuve una situación

Voz 27 38:00 pues a todas estas cosas que uno piensa que sólo me pasa a mí

Voz 0065 38:03 a seis mil euros de acuerdo en que parece que nunca

Voz 26 38:06 no es mala pero me apoyaba Castilla La Estrella y bueno la verdad es lo que todos esperábamos

Voz 1991 38:13 me imagino que son de esas lesiones que no son graves en cuanto a la lesiones sí pero sí muy dolorosas muy molestas no

Voz 0065 38:21 no es el tipo de lesiones que que parece que no es grave que te haces en el momento y ni siquiera tienes que parar pero que con los días se va ir plasmando cayendo peor bueno en puedes hacer vida normal parece que que no es nada pero a la hora de la bota ahí de campo vas cojo perdido ahí bueno ya nuestra creando otros problemas a prestar tu cuerpo bueno también tuvimos la suerte de que el equipo iba como un tiro y que bueno vamos a soportar las viento tampoco nadie medio

Voz 1991 38:50 eh tú eres te pertenece al Málaga estas cedió en el Valladolid qué tal qué tal en Pucela

Voz 0065 38:54 bien muy bien ya saludando al frío y la niebla sí por eso empezando a saludarlo pero bien y contento recuperando sensaciones fútbol

Voz 28 39:08 en chicas nada esperemos que termine

Voz 0065 39:11 bueno que sea un gran año y Illa

Voz 28 39:14 veremos lo que pasa pues vamos de momento viene viviendo el momento presente

Voz 1991 39:17 se está comprobando en sus propias carnes porque él llaman a Zorrilla el estadio de la pulmonía

Voz 0065 39:23 bueno ya había estado aquí estuve en verano

Voz 1991 39:25 no no lo mismo jugar de forma aislada un partido que jugar todos los partidos en casa del invierno eh

Voz 0065 39:30 no no pero pero vine yo juega aquí en el Valladolid ya

Voz 1991 39:33 es verdad dos mil nueve dos mil diez esta vez está acostumbrado

Voz 0065 39:38 dos mil nueve dos mil diez pero me acuerdo que en aquella época pues lo típico no tenías mi familia ni nada estaba más solo que la una dedicaba a entrenarse volverá a casa con la calefacción puesta entonces bueno no tendrá mucho si hace frío si en caso Tirado es innato enterado ahora que tienes que ir con los niños a los que te tienes que llevarlo a la piscina o que tienes que salir con la mujer temía que es esto

Voz 29 40:01 a que estaba estuvo muy a gusto en la dos mil nueve dormía cuando estaba solo ahí

Voz 0065 40:07 ya saben la la inmadurez que te hacen pasar rápido por los sitios intermitentes etapas diferentes etapas diferentes

Voz 1991 40:13 el eran tú eres ex del Atlético trip por si alguien no se acuerda canterano del Atlético de de Madrid te queda algo del Atlético

Voz 0065 40:22 si se queda todo no mucho el mítico sí la verdad que que todo bueno cuando llegué al final pues no tuve la suerte bueno de Butelle ya salir del Atlético después de la suerte luego de vestir la laca que estoy aquí echadas y vida pero yo sigo siendo siempre lo digo siguen adelante ética pues el equipo hay que yo sigo hay que seguir para muchas de sus éxitos de lo que han crecido de lo que ha cambiado el club desde que yo estuve allí

Voz 28 40:50 bueno he

Voz 0065 40:52 nunca se sabe pero ahora lo que me he pensado que se cumpla el sábado la ley de Lex

Voz 1991 40:57 sí sí sí correcto que siempre suele hacer von partido incluso marcar gol a a los ex tú lo celebraría sonó

Voz 0065 41:04 bueno yo en ella que un gol con el Atlético hace un par de años allá en el Calderón contra el Eibar fue en una jugada en la que me hicieron daño entre la excusa de que me hicieron daño tal me quedaría aquí como que no va disimulada porque aún no está contento por dentro pero no sabe qué hacer ha pasado ciertamente mucho tiempo no sé si siquiera la gente que está en el club tú bueno que es que se acuerden entonces no sé si lo celebraría depende del momento yo he que gol fuera

Voz 1991 41:37 esto hablamos tú debutante de la mano de Javier Aguirre un veintinueve octubre dos mil ocho en Copa del Rey frente al Orihuela queda lejos

Voz 0065 41:45 sí señor sí señor y ha llovido ya huido sí ha visto cómo se vio

Voz 1991 41:52 se va pasa a mí lo de la otra etapa del Valladolid pero hemos hecho los deberes la aseguramos esto

Voz 0065 41:56 en el lado del Atlántico lo lo tienes contó con todo Javier Aguirre ahí en en Orihuela me acuerdo perfectamente ya se muchos parches palmito tras le ahora lo sigo haciendo pero imagínate en aquella época con muchísima ilusión lo que pasa que bueno en aquella tocarlo pues era un club que estaba en transición tenía bastante claro yo creo que no era ideal para para que debutara en los los campeones no es porque los entrenadores una presión constante hagas Infocal entrenador cada partido pues se jugaban el puesto entonces bueno es una situación fácil

Voz 1991 42:36 no no era una situación efectivamente cómoda para que pudiese entrar en el equipo un canterano digamos que estaba sea jugaban demasiado los entrenadores no había mucho margen de maniobra oye que con tu tienes XVI no sí si veintiséis o treinta y seis cuántos tienes

Voz 0065 42:55 en el DNI veintiséis luego

Voz 1991 42:57 no no es que espera espera sea veintiséis años ha jugado Atlético de Madrid Valladolid en Girona

Voz 0065 43:04 los equipos que el Loco Abreu corre bueno más camino

Voz 1991 43:06 B pero mira Atlético de Madrid Valladolid Girona Cartagena Gross seto Catania Albacete Eibar Málaga y otra en Valladolid jode con veintiséis desde luego moverte te ha movido

Voz 0065 43:18 sí sí sí es en que que yo en mi antigua vida nómada o o algo de todos los yo llevando dentro bueno el fútbol te ofrece estas cosas para bien no para mande yo me lo tomo siempre para bien es como como manera de crecer y vivir experiencias obviamente a uno el hubiese gustado crecen en la Kamprad al Atlético de estar allí hasta que se retire pero al final lo hace y privilegiados en en el mundo del fútbol pero es lo que nos toca vivir que sí que es tiempo que yo he cambiado bastante demasiado

Voz 1385 43:57 no

Voz 0065 43:58 bueno nunca se sabe cuál es cuál va a ser el el sitio en que te hacía antes

Voz 1991 44:03 sí yo recuerdo en aquella época en la que tú estabas en la cantera del Atlético de Madrid que se se hablaba de un hostal Koke Keko que estaban en la cantera del Atlético de Madrid con lo cual

Voz 0065 44:13 sí sí que que que en vísperas siempre estamos en el con Pereira como entrenador invita

Voz 12 44:20 Coco que compete con la misma mierda me parece

Voz 29 44:27 sigues sigues manteniendo relación con ex compañeros en el Atlético de Madrid o nos separa

Voz 0065 44:34 si al final el fútbol pues bueno vamos está somos compañeros y amigos pero luego cuando te separa pues es difícil porque hay gente a la pareja que no ves en todo el año o dos años extranjero otros salvado por ahí cada uno tiene sus vidas sus familias muebles no es tan la semana tasa Hay otra vez otra semana en verano en Navidad de otra en verano y casi que es tiempo de nevera antiguos compañeros y yo sigo bastante bueno sigo manteniendo relación con con que cuando cuando me veo cuando jugamos en contra y demás pero luego cada uno tiene su vida Hay

Voz 1694 45:12 sí Donato amigos has hecho porque si hablamos claro

Voz 1991 45:15 he estado en diez equipos porque el Valladolid el del dos mil nueve dos mil diez que estuviste nada tiene que ver prácticamente con el de esta temporada es decir diez equipos has estado veinte más o menos compañeros conocía doscientos jugadores que has tenido compañeros

Voz 0065 45:28 eh amigos y enemigos ya o no sé cuál va no no no es el alma

Voz 1991 45:35 en serio

Voz 0065 45:37 ah vale vale no pero bueno

Voz 1991 45:39 evidentemente uno no se puede llevar bien con todo el mundo pero es que era el hedonismo sí

Voz 0065 45:44 he conocido muchos compañeros como te decía antes cosa que te preste el fútbol quiso conocer mucha gente y muchas maneras de ver la vida gente que muchos países muchas culturas bueno la suplencia que yo me lo tomo de esta manera cuando he cambiado mucho es muy enriquecedor sí bueno ese creo que es el el lado positivo bueno el italiano lo controlará no sí sí el italiano lo manejo la verdad que bastante bien a mis yo siempre les hablo italiano desde que nacieron en tres años

Voz 1991 46:14 qué bueno que Nacional les hablo en italiano

Voz 0065 46:17 si ellos bueno saben diferenciar en Italia si el jueves nada así

Voz 1991 46:26 así que bueno es

Voz 0065 46:27 hay una cosa que yo puedo aportar que me siento orgulloso

Voz 1991 46:30 por su que se más idiomas también lo intentaría damos

Voz 0065 46:33 es que soy un poco a los demás