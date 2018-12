"Los rumores falsos minan la convivencia y la paz de una sociedad"

Voz 4 00:00 de Lourdes Lancho buenos días hola qué tal regresar a casa porque Nadal Nadal no

Voz 5 00:40 Nadal si no no pero tengo que volver a Madrid porque tengo que revisar los bombos y los las bolitas del sorteo y todo esto no sé que no los tiene Lutero dónde estás y no te enteras es Navidad el sorteo todo esto

Voz 6 00:54 no no me lo ha Cake a que será lo mejor de aquí casualidad coincide ah vale vale ahora caigo

Voz 1312 01:01 me han dicho que igual hay problemas con la línea pero no sé

Voz 6 01:04 bueno tú te has preparado también el Consejo de Ministros de la semana

Voz 1312 01:06 sí sí sí hay que hacerles un pan con tomate para para almorzar que decimos aquí en vez de desayunar sabes que aquí decimos es a almorzar tenemos un lío luego cuando no salimos desde fuera

Voz 6 01:16 con lo del desayuno y el almuerzo oye pero

Voz 1312 01:19 vamos a empezar con una buena noticia matizada pero oye algo es algo

Voz 6 01:32 yo te refieres a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que aprobó ayer el Consejo de Ministros porque hemos hablado varias veces aquí de los problemas derivados de la burbuja del alquiler de cómo habían aumentado los desahucios de alquileres por encima de los alzamientos hipotecarios ayer lo explicaba el ministro de Fomento José Luis Ábalos

Voz 8 01:49 se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años se amplía también el plazo de prórroga tácita que ahora estaba en un año pasa a tres años se limitan las garantías adicionales a la fianza ahora simplemente se podrían exigir hasta un máximo de dos mensualidades como

Voz 1312 02:08 pero no está mal el Real Decreto aprobado ayer reformando la Lao que es uno de los puntos del acuerdo presupuestario acordado con Podemos que critica Podemos y a esta nueva norma no incluye sistemas para controlar sea limitar los precios del mercado del alquiler que el año pasado tuvo subidas de un nueve por ciento

Voz 6 02:27 ha ido para que no pase lo que pase en muchas ciudades españolas quizás puedan admitir enmiendas en la tramitación parlamentarias está muy claro

Voz 1312 02:33 sí sí seguro pero en la crítica de en este punto de limitar los precios de alguna manera coinciden con Podemos las asociaciones de consumidores y usuarios y el sindicato de inquilinos que nacen como crítica ahí como algo necesario para paliar los efectos de la burbuja del alquiler regular los precios y poner una serie de motivos justificados para rescindir los contratos de alquiler si no es prorrogar simplemente de tres a cinco años la la rescisión del contrato sin un motivo justificado Jaime Palomera portavoz del sindicato de inquilinos de Barcelona añade estos otros puntos que debería necesariamente tratarse para luchar contra el alquiler abusivo

Voz 9 03:08 queda fuera la cuestión de la regulación de todo lo que tiene que ver con los fondos buitre es decir las Sofía porque el Gobierno se niega de momento a eliminar los privilegios fiscales de los que gozan muchos de estos fondos crean Sotheby's sociedades mercantiles que les permiten no tributar no pagan impuesto de sociedades esto es una anomalía que debería eliminarse para siempre para evitar eh que se produzca esa distorsión Ike los fondos buitre sigan siendo punta de lanza de esta burbuja otra cuestión fundamental que queda fuera del acuerdo es lo que relacionado con eh las viviendas vacías no hay ninguna medida valiente en este decreto que permita a los ayuntamientos movilizar los tres millones y medio de vacías viviendas que hay en España que es un tercio de la vivienda vacía de toda Europa

Voz 6 04:15 es un quiero y no puedo no es lo que tiene que estar en minoría al final el martes por cierto se iban a celebrar las preliminares en el Supremo del juicio contra los líderes independentistas por los excedentes del veinte de septiembre el referéndum o la consulta del del uno de octubre

Voz 1312 04:28 sí hay preocupa el estado de los que están en El Aaiún no huelga de hambre que tampoco se sabe muy bien tenemos unos problemas de semiótica con todo esto ayer supimos que el ex conseller Jordi Turull está siendo atendido en la enfermería de la cárcel de de Les Dones eh este este es un tema que habrá que ir siguiendo lo que lo que pasa con estos presos y otro tema fuera de la agenda habitual que se coló en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el secreto profesional de las fuentes periodísticas recordemos que lo recoge el artículo veinte de la Constitución y que se ha visto vulnerado esta semana por una orden judicial en Mallorca sabes Javier que se

Voz 5 05:02 en requisar los móviles los ordenadores además ya ahí es que es una

Voz 1312 05:07 medida muy drástica no requisar eh pues esa esas herramientas de trabajo no móviles ordenadores de un grupo de periodistas de Europa Press el Diario de Mallorca que lo hace el juez para investigar más presuntas filtraciones de del juicio en el llamado caso Cursa

Voz 10 05:32 este Gobierno está en la defensa constitucional de la libertad de expresión de todas sus herramientas e por lo tanto tiene confianza en que este asunto sede resolverá e de la forma más adecuada

Voz 1312 05:47 si mañana vamos a vamos a escuchar en nuestra tertulia jurídica el ideal de justicia Chaves que hablamos de varios temas de actualidad como pues también la huelga de hambre de los presos pero también de esto quiero hacer un pequeño adelanto porque vamos a escuchar ahora la opinión tajante Un jurista del prestigio de José María Mena exfiscal jefe de Catalunya

Voz 11 06:05 los periodistas ascienden dos derechos constitucionales a los dos distintos el de la libertad de conciencia que protege al periodista le su jefe de un periódico Il el secreto que protege al a las fuentes del cauce del periodista son dos cosas distintas aquí algún tendrá que haber pasado para que hayan hecho eso porque es que sino no se entiende que de su mano mayor esa gente quebranto en dos artículos fundamentales de la constitución de una tacada noise imagina

Voz 6 06:44 claro no es imaginable pero este jueves tan hermético que tampoco explica que lo ha hecho así que habrá que esperar a ver qué

Voz 1312 06:49 se argumente sobre todo si es irregular porque luego el Constitucional puede cargarse una investigación contra un empresario que presuntamente controlaba ya acumulaba mucho poder en Mallorca no bueno mañana más a las ocho y media a partir de las ocho y media en el ideal de justicia

Voz 14 07:22 contrata la información ayer leyendo un medio digital

Voz 1312 07:25 que la tasa de paro española es del catorce por ciento

Voz 14 07:28 mientras que la de la población extranjera es del veintiuno

Voz 6 07:32 que es verdad

Voz 15 07:33 a lo inmigrantes reciben ayudas sociales que nosotros

Voz 17 07:39 bueno ya le puede estar diciendo toda una serie de ayudas sociales tan vinculada a la necesidad de esa persona sino a su origen a la eco que vivo venga

Voz 1312 07:51 bueno estamos escuchando fragmentos de una campaña cero cero rumores la puesta en marcha el Centro de Iniciativas para la cooperación Batán una ONG de Córdoba que trabaja en temas de cooperación educación y comunicación social y que pretende eso concienciarnos de de los bulos que se hinchan hemos sabido el el sonido de ese globo hinchándose cuando cada vez que hacen un comentó

Voz 5 08:11 yo de estos de baja de Vara no sí sí de un cuñado

Voz 6 08:14 ah últimamente en los programas electorales también es mucho más grave si en Andalucía no

Voz 1312 08:20 sí sí sí por eso desde Andalucía tiene su relevancia que que se haga esta esta campaña no para desinflar estas noticias falsas estos bolos aquí en el programa hemos hablado con muchas asociaciones y NG andaluzas que trabajan combatiendo precisamente la la inhumanidad no del del trato que tenemos con estas personas que que vienen a trabajar a nuestro país el caso del absurdo de muchos de estos bulos que se convierten en verdades de de tanto repetir los de de pasarnos lo por las redes sociales ninguno de estos comentarios tan extendido se sostiene en datos reales pero da mucha la verdad es que cuando recibes un mensaje así a mucha gente le da pereza contrastar os haberla la información no es siquiera te quieren escuchar Rafael Cantero buenos días

Voz 18 09:01 hola qué tal Rafael Cantero

Voz 1312 09:04 no es coordinador del área de educación para el desarrollo de CIC batalla esta campaña se llama cero cero rumores y añadir desinfla los rumores no es muy difícil nadar contracorriente de estos bulos de de de estas mentiras que criminalizan a los inmigrantes

Voz 18 09:20 bueno hay una doble el mero un tubo para todavía no puede no tragamos todo todo lo que no llega a través de las redes sociales fundamentalmente en un grupo de Whatsapp de damos credibilidad como como si fuera un información contrastada y en segundo lugar es difícil detectarlos no no realmente no tenemos tiempo para para para recoger sus datos para contrastar la información para para ver si realmente sí formación que lo han pasado realmente nació venga como acción real o es un bulo como ocurre con los rumores no

Voz 6 10:07 pero luego está siempre vosotros y bueno supongo que queréis tener sobre todo impacto en las redes sociales que es donde se consumen buena parte de esos tumores pero ya sabes que ahí la gente solamente atiende mensajes muy simples algo pues de hacer campañas de tres segundos o de cuatro palabras eh

Voz 18 10:21 efectivamente nosotros empezamos empezamos que esta campaña con una serie de talleres no comunicativo muy claro y hemos puesto en marcha una metodología en la que también lo que estamos procurando que pasemos ser comunica mi comunicación a gente para sigo hacer comunicado con que tiene en mente activos en este caso hemos vivido era audiovisual inyectan están madera la gente que ha participado en talleres impartidos en la campaña ha construido yo limosna tú haces relacionados con el tema hablaremos otro es muy significativo porque normalmente de sus actores de información de lo que se cambiando un poco como consumidores de información a este posicionamiento hizo mucho más pro activa sobre todo sobre una cuestión como los rumores que bajo nuestro punto de vista es muy grave muy grave porque ni nada convivencia Hay incapaz de una sociedad no

Voz 6 11:29 Rafael Cantero al décimo Fatah gracias si suerte con esa campaña desde aquí intentamos también siempre colaborar para que las mentiras no nos acaben convirtiendo en esa realidad de pesadilla que se difunde por las redes gracias un abrazo

Voz 18 11:41 seis grados mucho el versionado

Voz 1312 11:44 además Javier por puro sentido práctico egoísta el Instituto Nacional de Estadística actualizado los datos demográficos de nuestro país y la tasa de nacimientos es la más es la más baja de desde que hay registros y la población ha aumentado un poco es por la llegada de de trabajar de estos trabajadores que recordemos cotizan incluso aunque no trabajen porque pagan impuestos comprando consumiendo etc

Voz 6 12:04 claro es que el el mensaje simple que deberían yo que sé que es un poco extender esta gente por las redes es ese necesitamos extranjeros para cobrar nuestra pensión entiende que tiene fácil esto no es la culpa de que no tenga

Voz 1312 12:15 hemos más hijos no es de quienes normal no es este quienes mantienen en esta situación de precariedad no

Voz 1312 12:27 hace un par de semanas hablábamos a de la huelga del personal sanitario en Cataluña de las protestas en Andalucía de los médicos también sí

Voz 6 12:33 son del personal sanitario en toda España que es preocupante precariedad en la contratación salarios bajos jornadas de trabajo demasiado largas poco tiempo de Atención al Paciente algunos incluso ya tiran la toalla ahí se dedican otra cosa y muchas veces tienen que soportar la rabia de quiénes están al otro lado los pacientes y sus familiares que pierden los nervios que acaban incluso agrediendo al personal sanitario

Voz 1312 12:52 si se sienten muchas veces solos ante ante el peligro y es por eso que las clases de defensa personal que organiza el jefe de Paliativos del Hospital Niño Jesús de Madrid tienen tanto éxito que cuando fue nuestra compañera de Radio Madrid Isabel Salvador se sorprendió al ver a casi treinta personas aprendiendo técnicas

Voz 6 13:08 es que lo piensen esto sí

Voz 1312 13:10 sí pues un viernes por la tarde el doctor Ricardo Martino que es el médico que las organiza es cinturón negro primen primer dan en kick full Cathay en taekwondo iba hace de forma voluntaria simulado mucho cualquiera se mete con él bueno como la intrépida periodista que es Isabel ya sabes que es una una gran periodista de de trinchera pues se apretó el cinturón rosa palo que tiene en artes marciales Isère puso hacer llaves con ellos

Voz 20 13:37 está angulas tengo espacio por detrás puede estar un poquito más tranquilo porque yo me voy suelto

Voz 21 13:49 en mi caso fue simplemente que consideraran que estaban esperando demasiado tiempo simplemente por eso hoy que había pasado un niño con más prioridad que su hijo se pusieron muy agresivos amenazando incluso con agredir con armas de fuego entonces esos momentos de pérdidas de control de situaciones que no sabes cómo han podido llegar a ese momento pero que te encuentras a veces solo a veces pues con suerte estás cuando un enfermero tienes un botón de seguridad como hay en muchos hospitales sobre en muchas zonas de urgencias

Voz 22 14:21 pero si no está solo

Voz 20 14:24 qué que vienen terminaciones nerviosas para soy me divulgada topillos interesante entonces si tenéis un Boeing de lleváis en una situación dramática con el bolígrafo podéis soltar dando en cualquier punto

Voz 22 14:40 estaba nerviosa las agresiones verbales son muy frecuentes en determinados ámbitos de los pitará en urgencias nace una vez amenaza porque impone el una prueba complementaria un tratamiento que no es hoy indica y a pesar de dialogar dialogar dialogar acaban amenazando y bueno

Voz 21 15:00 tienes muy poco tiempo no siempre puede gestionar con toda la paciencia hiciera la consulta se depende también de lo que está pasando por la cabeza de la otra persona igual que en todos los sectores hay veces que la situación se descontroló hay que determinados individuos con los que te que te

Voz 4 15:18 algo tiene que estar fallando para que un viernes por la tarde escena aquí veinticinco personas aprendiendo defensa personal

Voz 20 15:25 algo está fallando estamos la sociedad es más impaciente en general no necesitamos más inmediatez en todo el tenemos menos paciencia a veces pensamos que el sistema sanitario lo da todo que los médicos lo pueden todo y que todo se puede diagnosticar al instante y bueno pues todas las cosas requieren su tiempo muchos de estos problemas se previenen con una buena información si no les damos a entender a la población que el sistema sanitario lo puede todo y lo da todo pues a lo mejor son más realistas y tienen menos expectativas

Voz 6 16:02 usted imaginarlo entonces que es médico hay sentado al otro lado de la mesa tiene que aprender a defenderse de pacientes con mal carácter pasa que tiene que ser claro Isabel Salvador que es el paradigma de la amenaza no que cuando pasea por la relación la gente se aparta a su

Voz 1312 16:15 yo por si acaso me he venido a Barcelona

Voz 6 16:18 vamos a hablar ahora del del acoso escolar del Bulli

Voz 1312 16:20 precisamente nuestro compañero Dani Sousa también ha sido el que se ha prestado a una experiencia se fue al colegio San Cristóbal de Madrid para conocer un proyecto de la ONG Helsinki España que se llama jóvenes para jóvenes en el que estudiantes universitarios van a colegios para hablar debatir y concienciar son contra el acoso escolar en este caso lo hacen con alumnos de cuarto de Primaria

Voz 1490 16:53 hemos aprendido a volar como pájaros ganar como los pero no hemos aprendido sencillo Artest Martin Luther es una persona y la gente no sólo por ser un poco solo pues yo me cambió de colegio a este con cinco años porque está en un colegio con muchos problemas in acuerdo que en último año que estuve en el colegio un niño me empezó a pegar siempre estaba yo sola muy pocos días

Voz 25 18:16 me

Voz 1949 18:18 han que estamos tratando hoy Se llama jóvenes para jóvenes es un proyecto que llevamos trabajando desde el año dos mil uno es a través de nuestro trabajo y que nos dedicamos a trabajar en universidades con universitarios Si a través de ellos llegamos a centros escolares pero eso lo llamábamos jóvenes para jóvenes porque nosotros lo que hacemos es formar a universitarios en derechos humanos y luego son ellos los que van a centros escolares a dar clase a jóvenes y a niños en estos temas

Voz 26 18:48 insiste que los niños son crueles no sólo por el tema del acoso escolar sino en general derechos humanos sexualidad yo creo que todos estos temas hay que desarrollarlos porque se habla muy poco de ellos son por ejemplo a la sexualidad es un tema tabú tenemos que aprender de ello más ahora con todo el tema de las redes sociales tenemos que informarles que aprenda aunque estudien

Voz 25 19:13 que sí

Voz 1490 19:15 lo veo Martín yo habíamos aprendido que un poco que es el Bulli hemos dado nuestros ideas de lo que hay que hacer es cuando vemos una persona que le hacen bullying o a nosotros que nos hacen bullying

Voz 27 19:33 e intentar razonar con él antes de que lo está haciendo mal sino para hay que decírselo a un adulto mayor para que hable

Voz 5 19:46 tu un adulto mayor me encanta el concepto yo no yo no sé si soy adulto mayor mira que te digo

Voz 6 19:53 yo creo que nunca acaba de ser adulto mayor no eres adulto lo que te catalogan así pero mayor te haces pero yo me pregunto cómo sería de pequeños te imaginas de niño al escritor Javier Pérez Andújar tendría es año particular también cuyas curioso si vamos a escucharle

Voz 11 20:22 los altera los con el otro día comiendo calamares en la calle del Desengaño yo también he tocado la de Trump hipotéticamente quiero decir pues hay una hipótesis que me permite afirmarlo la llaman los seis grados de separación dice que toda la humanidad está unida entre sí mediante una exigua cadena de seis personas de modo que es probable que cualquiera de nosotros haya estrechado la mano de alguien que conocía uno que estuvo con otro que hundía Le dio fuego a Robert De Niro o que proveyó era de material de barbería al peluquero de Kempes cero mi relación particular quiero decir con dicha parte de Donald Trump es prácticamente directa pues una vez le hice una entrevista a la estrella del cine porno Storm Niels el edil Amano ya saben la que le tiene liada y Daniels al presidente de los Estados Unidos tratada de cerca la actriz me pareció una chica noble y generosa que quería divertirse en un mundo injusto frivolidad sino una forma de salvar el pellejo yo le había preguntado qué le gustaba leer y a modo de respuesta ellas estupor los mofletes para dentro con los ojos muy abiertos como después de la entrevista fui a comer a casa de mi madre de alguna manera también mi madre ha estado muy cerca del poder sino fuera porque queda raro podríamos decir que lo hemos tenido en la punta de los dedos me refiero al poder cuánto me acuerdo de la canción de Dylan del estribillo donde repite que se siente porque me lo pregunto muchas veces ahora que sientes en estos tiempos tan de derechas con la mano

Voz 6 22:08 queda por detrás

Voz 11 22:10 encima es la mano con la que voto la siguiente persona en la cadena es la que hace el recuento