Be OK: Menú y lecturas para esta Navidad (15/12/2018)

Voz 1279 00:27 hola qué tal muy bien así entonó navideña Cuéntame porque éste está riendo ha decidido cambiar cambiarla sintonía del programa suponía que te iba a parecer muy bien pero no sé a juzgar por tu cara roja mirando al control y te ha gustado mucho la verdad es que no me lo esperaba tengo que decirte que no me lo esperaba yo no soy muy de villancicos tengo que decirte pero bueno íbamos a hablar de la Navidad no venga pues si te desplazaban que quedara claro bueno como decíamos llega la Navidad llegan las como

Voz 1474 00:56 vidas la cenas los invitados en casa muy bueno en España que somos muy de que nos guste comer tenemos una de las mejoras gastronomía

Voz 1279 01:05 el mundo eso seguro bueno pues quizás nos pasamos un poco en esta fecha no sé tú qué piensas hombre yo creo que sí que pero fíjate abre a ti qué te parece yo creo que más que los días de Nochebuena y de Nochevieja nos pasamos más en las cenas con amigos de las comidas con amigos porque al fin y al cabo de qué estamos ya la gente empieza a celebrar casi en noviembre empieza a quedar con amigos para celebra penas de Navidad como si no se fueron a ver nunca más no sé a lo largo del año a mí me parece un poco de pero bueno mira cada uno que haga lo que quiera nosotros estamos aquí para recuperar el nuestros famosos decálogos y hablar de los diez pasos para preparar una cena de Navidad lo más saludable posible porque bueno la verdad es que no hay que renunciar a comer bien ni a los platos típicos de cada zona ya sabemos que hay platos típicos que se suele hablar esa es la tradición claro pero bueno que también hay que tener cuidado de que luego la comida esa no siente mal porque no sirve de nada

Voz 0187 02:00 la gran comilona que al día siguiente vamos hasta mira yo te voy a contar una cosa el récord que he visto de un paciente que cogió peso en Navidades fueron ocho kilos

Voz 1509 02:13 en un mes de navidad semana unos días centrales y le pregunté que cómo lo había hecho porque realmente me parecía algo muy sorprendente era un método para apuntar no Duque te dedicas también ayudará actores

Voz 0187 02:25 descubierto algo que yo no sabían pues me contó que tenía un pasillo muy largo en su casa y que habían colocado una bandeja de turrón dulce estas al principio y al final del pasillo

Voz 1279 02:34 decidí voy venía cogía las bases yo arriba pasillo

Voz 0187 02:37 es una cosa y hacer bastantes kilómetros

Voz 1279 02:40 pues compensar con aquella ingesta masiva de polvorones bueno pues yo como tú decías el decálogo que esto no gusta mucho porque resulta más fácil no más sencillo quedarse con con las diez normas para para conseguir algo parece que está como más subidito y sobretodo que es más fácil de conseguir esa es mi impresión entonces si te parece venga un empezamos una empezamos yo imagino porque te conozco ella es mucho tiempo que el primer punto siempre será planificar

Voz 1509 03:06 no bueno enfrentarnos a ningún menú a ninguna compra de Navidad

Voz 0187 03:09 sin saber exactamente qué queremos cocina muy importante planificar y también es una buena idea por ejemplo otros queremos compra imagínate que hemos y queremos hacer una n un pescado también hay que tener en cuenta el precio que el precio sube mucho cuando nos acercamos a los días cercanos a lo que son las fiestas una buena idea es ir al mercado ver que los precios todavía no están altos comprarlo Isabel congelarlo y luego saber descongelar lo que esto ya lo hemos hablado muchas veces entonces muy importante ordenar que es lo que queremos a llevar una buena la lista de la compra para tener todos los ingredientes que queremos compra y así no acabar comprando por ejemplo muchos entrantes y que luego se nos olvide el plato principal a veces pasa que nos llenamos de entrantes y luego lo que realmente le importan de no o que lo que realmente a nivel nutricional tenía más valor pues ese besugo se ha quedado ahí porque no

Voz 1279 03:57 no lo hemos tomado porque nos hemos llenado de de cositas pequeñas que hemos ido picota entonces lo más importante plan en fin planificar el menú contiene que esto está muy relacionado con con lo que supongo que me vas a decir ahora que es el eterno picoteo que nunca acaba porque a veces vas a comidas en las que nunca nunca llega un plato es no te pasan una hora dos horas comiendo poquito de allí un poquito de aquí y claro al final

Voz 1474 04:20 eso es lo lo menos nutritivo y lo menos ordenado el mundo

Voz 1509 04:23 claro sea lo más recomendable desde mi punto de vista sería preparar prime

Voz 0187 04:27 lo una especie de aperitivo So Ho entrantes luego podríamos hay gente que simplemente hacen los aperitivos y el segundo plato pero también podemos hacer unos aperitivos un primer plato segundo plato hay casas por ejemplo en las que se toma mucho sopa de marisco que es un primer plato maravilloso momentos podemos poner unos pequeños entrantes a base pues no sé algo de marisco jamón así que también hay es verdad que suele ganar siempre la proteína luego una buena sopa de marisco luego por ejemplo una carne un pesca ahí estaría bastante equilibrado las sopas son un primer plato muy típico de la Navidad no por ejemplo en Andalucía siempre comemos

Voz 1279 05:00 es sopa de picadillo de primero Navidad después la Carme que sea pero primero

Voz 0187 05:05 el cara a todo el mundo si hay gente que también por ejemplo también es muy también hace muchos sitios tomar Lombarda como en Navidad no aquí en Madrid y Madrid ejemplo si lombarda bueno es una verdura que enormemente se prepara con piñones y con pagas pero también estaría bien como primer entrante pero es verdad que si ya nos perdemos en los canapés en los hojaldre en A Illa poco poco podemos arreglarlo podía ir decidimos sí

Voz 1279 05:29 dar por canapés por aperitivos porque a veces bueno al final gusta no y cuando llegas a una cena al momento de la primera Copa hablar con todo el mundo reencontrarte pues el picoteo inevitable cuales dirías que son los aperitivos más adecuado que menos hacen que la cena senos desequilibrado pues

Voz 0187 05:47 una buena idea sería el marisco cocido o el marisco a la plancha también podemos poner a ver un buen embutido

Voz 1279 05:52 lo que pasa que también hay que tener cuidado porque es verdad que son más grasos pero por ejemplo un buen jamón ibérico es eso no quién va a decir quién va a decir que no a esto pero bueno que siempre

Voz 0187 06:02 llamativas que podemos hacer yo invitaría a todo aquello que son canapés

Voz 1279 06:05 pequeños con lo que decíamos no con

Voz 0187 06:07 con hojaldre con salsa de esos mucho más dinero

Voz 1279 06:10 Dopico eso sí podemos evitarlo mejor

Voz 1474 06:13 hay no has dicho alguna

Voz 1279 06:15 ejemplos de primeros platos segundos un poco todos los los imaginamos porque suele primar la carne pero claro supongo que no vale lo que decimos siempre no vale un cualquier primer plato para un segundo no siempre tiene que haber un un equilibrio

Voz 0187 06:27 hay una cosa que siempre noto que falta en las cenas de Navidad una buena ensalada no es como que una ensalada como que no pega pero es verdad que una palabra yo no es muy navideña pero una ensalada bonita no con ingredientes yo que se le puedes poner Granada Le puedes poner nueces también podría venir muy bien para acompañar para poner en el centro de la mesa y yo creo que al final si la pones la gente acaba poniéndose en el plato hay mucha gente también que opta por tomar un consomé por ejemplo en consomé con que es algo ligerita a veces le echan un huevo también el primer plato debería ser algo un poco boliviano y luego ya pasaríamos al segundo plato y el segundo plato por ejemplo si podemos elegir una guarnición imagínate que optamos por una carne pues primero cuidar la manera de cocinar que sea mejor asada o a la plancha íbamos a poner una guarnición por ejemplo de patatas pues que sean patatas asadas pero también pueden también están muy ricos y lo cocinados con verduras entonces bueno jugar un poco con no ya que voy a comer una carne la verdad es que la carne por la noche cordero o algo así siempre lo vamos a digerir peor que sí fueron pescado pero que esa guarnición pues pueden ser unos espárragos o pueden ser unas setas que también pensemos en una guarnición de verduras y no tengamos que pensar siempre en una guarnición de patatas es buen momento es de hablando de carne pescado para recordar que los suyos comprar

Voz 1474 07:38 hola el nuestros mercados Noel los mercados locales Si también que al final

Voz 1279 07:44 la persona de confianza de tu barrio que te suele vender la carne el pescado en estas ocasiones es un valor añadido porque de conocer les puedes preguntar cómo prepararlo y si tienes en casa más personas de las habituales sino controlas mucho de cantidades siempre está poder interno con el mundo

Voz 0187 07:59 las relaciones claro también lo que decíamos antes tener en cuenta que también es una buena opción comprar con antelación y congelar porque los precios sí que varían muchos así nosotros dejamos la compra de por ejemplo de El día de Nochebuena para ese mismo día por la mañana los precios han subido mucho entonces bueno también es una opción comprarlo oí congelarlo por ejemplo si vamos a estar por un pescado que queremos que hay que hay que congelar los y sí por el riesgo de anisakis pues nos da igual Brad lo dos semanas au tres semanas antes y tenerlo congelado descongelar lo bien en la parte baja del frigorífico para lo consumirlo estos días tú que segundo plato escogería en tu cena de Navidad que carne hay o qué o quién

Voz 1509 08:39 no pavimentación que nunca nunca suele llegar al al al segundo al segundo plato pero nosotros solemos hacer siempre

Voz 0187 08:45 una eh nos gusta mucho el o un pavo relleno una vida rellena o algo así no solemos comer cordero ni cosas de esas porque a mí por la noche me resulta demasiado pesado pero es verdad que un pavo por ejemplo una chiquitita rellena de pues se puede reinar de carne picada de de fruto seco rico está muy rica así la verdad que sí y luego además esa carne e como siempre te sobra porque al final no no llegas ahí con muchas ganas luego la puede utilizar para para comerla durante la semana siguiente y es una carne que está muy rica es una salsa que este rica por ejemplo puede exponer asar verduras con Arda y luego esas verduras triturar la así te sale una salsa que tiene verduras que está muy rica

Voz 1279 09:25 para acompañar a a punto yo normalmente sólo con él eso

Voz 1474 09:29 que algún día deberíamos hablar de el día

Voz 1279 09:31 más desequilibrado del año a nivel nutricional que es el uno de enero eso cualquier persona lo sabe porque ahí empieza la dura etapa de restos porque tampoco

Voz 1509 09:42 hagan el uno de enero normalmente el dos y el tres sigue habiendo en de Nochevieja

Voz 0187 09:46 la Navidad parece como que no sobra tanto no yo tampoco les es verdad que el el el día uno siempre habla de más restos más restos que el día veinticinco pero a otra cosa que también puedes hacer has hecho como en mi caso una plaga no te apetece estar comiendo Popular da tres días seguidos pues congelarla y luego en la sacando adelante así no te queda como chico comiendo los restos del día de Navidad o el día en choquen yo creo que eso es una buena idea la puedes congelar en incluso en raciones individuales y luego puede ser sacando la poco a poco lo de congelar a mí siempre me parece muy buena opción porque lo que no hay que hacer estira el alimento entonces a lo mejor no te apetece comer tres veces seguidas el mismo alimento pero dentro de dos semanas ya te apetece muchísimo y entonces ahí lo descongelar bien y lo tienes que con el problema de las

Voz 1474 10:26 entidades ocurre otra cosa es en la propia escena

Voz 0187 10:29 cómo controlar comer pues eso

Voz 1279 10:32 ya es normal es que te comería cualquier otro día del año

Voz 0187 10:34 y además peso una cosa estás hablando estas distraída muchas donde te estás dando cuenta ni de lo que estás comiendo al final comes más cantidad de alimentos que nunca comería para cenar porque yo no sé tú pero hoy un cordero para cenar nunca jamás jamás entonces es y además estas hablando que tampoco es muy consciente de lo que estás tomando entonces yo creo

Voz 1509 10:53 qué debe de haber grandes indigesto la ese te estas noches

Voz 0187 10:57 incluso fíjate con atraganta mientras el otro día estaba preparando un artículo y descubrí que las muertes por atragantan vientos son mayores que por accidentes de tráfico Madrid en España que mucho cuidado con los planteamientos con no masticar bien la comida la de por uvas me imagino que también habrá no en liar el jamón el jamón mieles Un poco sí nos hemos vuelto muy drásticas pero pero es verdad que que lo de los atraganta mientras no es una tontería o sea que ya se equiparen bueno que haya más que muertes por accidentes de tráfico no le damos la suficiente importancia de problema que tenemos es a que masticar muy es la comida aunque comamos Cordero y los niños cuidadito cuidadito con los niños

Voz 1279 11:36 basta con el alcohol y con el azúcar de por ejemplo

Voz 0187 11:39 lo las bebidas tipo sorbete o cócteles que que se utilizan para acompañar la comida claro es verdad que hay muchas familias que tienen que tienen costumbre de preparamos sorbete también para para diferenciar no para para pasar como de de intermedio entre un plato y otro pues intentar que sea lo posible osea que pues que no tenga mucho azúcar sobre todo que no tenga alcohol o que tenga muy poco alcohol los niños alcohol cero Sunny en Nochevieja ni nada a los niños alcohol cero iba a tener un poco de cuidado es verdad que puedes hacer un pequeño sorbete simplemente que lleve zumo de limón que lleve Yerbabuena ya con eso ya tiene simplemente para cambiar un poco un poco del sabor para pasar de un sabor a otro con los postres pues bueno pues elegir un postre que sea ligero porque si después de haberte come un cordero de repente te por Brown

Voz 1279 12:33 de chocolate caliente con helado de vainilla por ejemplo

Voz 0187 12:37 mira yo el año pasado un puesto que me encantó que fue eh un hojaldre que estaba hecho con con champán y con frutas

Voz 1279 12:45 Bosch era súper ligero porque que da más

Voz 0187 12:48 muy bonito porque quedaba el hojaldre con las frutas así era una capa demoras una capa de arándanos era hojaldre que hojaldre no perdona era gelatina que la página sabes que es muy rica en proteínas

Voz 1279 12:58 a la agenda de la gelatina entonces era

Voz 0187 13:00 latina con frutas entonces es la verdad que estaba rico y bueno era muy bonito sobre todo que yo creo que hay para que no se entre un poco con los ojos y quedó muy chulo para ponerlo de postre recuerda que la temporada pasada hablamos con Rosa Arda que tenía

Voz 1474 13:14 millones de recetas es verdad ideas a quién quiera poder rescatar ese programa y había un montón de ideas para postres supera atractivos que nunca se te ocurriría hacer y qué diste muchísimo una cena una cena este tipo son el típico

Voz 1509 13:28 que cae rendido claro yo creo que para cerrar

Voz 0187 13:31 y yo pondré una cosa pequeña no puestecito pequeño para lo típico no terminar con el sabor dulce bueno y luego ya lo que me parece un despropósito es poner ahí en mitad de la mesa

Voz 1509 13:42 en vez del pasillo medio porque

Voz 0187 13:46 el mente yo estoy segura que sea una persona le pusiera delante todo lo que se va a comer esa noche no sólo con flipando está diría no puede ser que me a entrar todo esto pues sí pues sí te va a entrar es hoy más y también cuidado con mezclar al tipos de alcohol que es una cerveza luego vino luego que es una copa lo que sí ahora mezclo con no sé qué claro a sirvo hay enfrentamiento Family

Voz 1279 14:06 te voy a decir que llegan Ángela Quintas a cargarse en la sobremesa típica

Voz 1509 14:09 porque allá cantando villancicos con los mantecados delante ya te lo da

Voz 1279 14:13 digo pues esto son las diez normas tampoco hemos dejó

Voz 0187 14:18 donada ya lo sabíamos todos somos

Voz 1279 14:21 con su Pepito Grillo la voz de la conciencia pero ya lo sabe

Voz 0187 14:23 esto

Voz 1279 14:24 hay un una cosa que tú recuerda siempre que es muy importante seguir cenando qué pasa mucho que las di los días que no son la cena de Nochebuena la cena de Navidad de la cena de empresa estamos tan hasta arriba que nos olvidamos no saltamos comida claro lo que pasa que

Voz 0187 14:40 sí sí yo he comido termina de comer a las siete

Voz 1279 14:42 eh

Voz 0187 14:43 me imagínate no quedamos a comer comemos comida postre reposa en que te no será siete es verdad que luego no voy a tener hambre pero sí yo alguno alguno hay uno muy prolongada o tengo que tener cuidado porque ahí también mi cuerpo puede utilizar la masa muscular como combustible es verdad que no me voy a volver a sentar otra vez a comer un plato de comida porque no me apetece pero bueno una buena opción por ejemplo sería como un yogur antes de irme a la cama hay muchas veces también encontrado gente que dice bueno como esta noche voy a hacer tengo una cena de empresa no lo voy a yo ya no como ya y como llegas a esa cena de empresa es que vas a ser el primero que te vas a comer todos entonces yo creo que es mejor no llegar con tanta ansiedad con el estomago tan vacío para no acabar comiéndote todo lo que hay todo lo que te vayan a atacar al camarero que lleva la bandeja es bueno que yo creo que a ver que todos vamos a cometer excesos durante esos días pero que tener un poco a poco la cabeza en su sitio no y que que no se va a acabar mañana la comida que vamos a seguir comiendo y que el lunes volveremos a comer otra vez no que parece que que miramos como si no hubiera mañana

Voz 1279 15:39 que la gente tampoco se asuste que en casa de Ángel aquí

Voz 1474 15:42 darse celebrar la Navidad por supuesto lo pone la gente hasta arriba arriba ya para terminar me produce cierta curiosidad en no sé si algún algún paciente que tú tengas en en la consulta al que hayas hecho un seguimiento durante muchos meses y en medio de ese tiempo caiga la Navidad cómo cambia nuestro

Voz 1279 16:01 pero metabolismo quizás hombre de una época como la

Voz 0187 16:03 Amilcar yo creo que solemos abusar de sobre todo el consumo de grasas entonces sí que puede ser que tengamos un poco más de colesterol lo que los triglicéridos se disparen O'Shea Nos da por ver mucho alcohol alguna trans Amina sanos algo un poco alterada pero lo que hay que hacer es luego volver otra vez a alimentar de manera correcta es decir a nutrir unos a volver a hacer nuestras comidas al día a volver a hacer deporte sea no puede ser que que hagamos un parón de un mes pues porque son Navidad eso sea no sea aunque sea navidades tenemos que seguir haciendo deporte cada uno adaptada a sus necesidades pero hay que seguir haciendo deporte pues cuando llegue enero pues llegará la cuesta de enero y tendremos que empezar otra vez a a abajo claro desde más abajo y sobre todo no tiene mucho sentido haber hecho un esfuerzo para haber perdido peso hasta noviembre y que luego en un mes vuelve la recuperar yo creo que no merece la pena no quiere decir que no hagas es esa que no comas cosas diferentes el día de Nochebuena de Navidad pero bueno que el resto de los días tengas un poco cuidados a que esto no es carta blanca para que tú ya bueno pues ahora ya puede hacer todo lo que quiera durante un mes porque eso además tampoco te va a sentir te va a sentar bien y al final lo que tu decías tus analíticas puede ser que al final incluso aparezcan ahí datos que te digan oye te has pasa

Voz 1474 17:11 bueno pues ahí van esos diez pautas esas diez reglas como cada uno quiera llamar au alguna más porque creo que nos ha regalado uno dos extras ya cada uno vamos a cumplirlo no eso ahí lo dejamos

Voz 0187 17:51 hacía mucho tiempo que Fátima Mahmoud periodista no nos visitaba de hecho no había venido a vernos en esta temporada ya teníamos muchas ganas de que venir hablarnos de cine de libros qué tal Fátima cómo estás

Voz 3 18:04 nada muy bien las echaba de menos tenía ya ganas de venir de que vas a hablarnos hoy pues nada hoy quiero hablarles tanto de cine como de literatura aprovechando que llevaba tanto tiempo sin sin venir Iggy hay bueno a ser unas pequeñas pinceladas tanto de de tres libros que cree que creo que tenemos que detenernos en ello más tres películas quizás por mujeres empiezan por los libros te parece que empezamos por los libros venga bueno en esta ocasión lo que he querido es que el sujeto seamos nosotras éramos las mujeres y para ello elegido tres libros que creo que son bueno creo que fue una apuesta segura de leer estas navidades y que va a enganchar a todos nuestros oyentes son los pre mis Planeta de este año que el yo Julia de Santiago poste y yo y un mar Violet oscuro de hayan Arili también por otro lado rescatar bueno rescatar no sino también detenernos en pelea como una chica de la periodista Sandra Sabatés no está ilustrado por por Ana de Juan

Voz 0187 19:07 hablemos primero de poste Guillot pareja además me gusta porque este es un libro que va sobre mujeres pero escrito por un hombre

Voz 3 19:14 sí es bueno lo interesante es que Santiago postes aquello que uno de modelo escritores que están especializados en toda la en toda la época romana y que ya escrito dos trilogía es la de la de Trajano presenta un su manuscrito lo presenta los premios Planeta sobre esta emperatriz romana de Julia doma que es la mujer de Septenio severo entonces es interesante como Santiago se da cuenta que realmente la historia tiene este vacío donde no se detiene en las mujeres que son importante en esta época tan quien mucho más en este sentido ha investigado ha profundizado en ella no has regalado esta maravillosa novela que evidentemente que tiene una fase de documentación bruta Ali excepcional y a la vez él va rellenando Laguna con bueno con toda bueno con todo toda su experiencia toda su documentación y todo su bagaje no entro se bueno nos presenta una mujer increíble y que bueno que consiguió sobrevivir en un mundo de hombres Inter

Voz 7 20:21 no forjar una dinastía solo digo esto Barack

Voz 1509 20:24 para que la gente lo le vale te parece que hablamos ahora el del de hayan Tamarguillo

Voz 0187 20:29 te de tengo que reconocer que me lo estoy leyendo que voy

Voz 1509 20:32 Dati que me está encantando

Voz 3 20:34 la verdad que es una novela increíble yo creo que nadie ose a nadie puede quedarse indiferente cuando le hasta novela porque lo que hace que a raíz de intentar conocer a a las mujeres de su familia ya que su madre fallece cuando ya sólo tiene nueve años Caterina Pepa descubriendo tanto la vida de toda de toda esa línea materna no tanto de la vida a su madre Katerina como es su abuela Ángela y de su bisabuela Elvira en el fondo ellas un viaje catártico donde en esa novela ves como ellas entrelaza entre las voces de todas estas mujeres cómo ve cómo estas mujeres valientes talentosa además qué increíble viven situaciones de oprimida por por por los hombres a los que aman no entonces bueno yo creo que que es una novela que que no pase reflexionar y que y que no va a ser e Iker no no va a dejar indiferente a nadie que que la lea porque porque bueno porque creo que al final a a él

Voz 1509 21:37 lector a su propia búsqueda no yo recuerdo que que tú me contaste que cuando tutela leíste al final me inquieta Ángela te la tienes que leer porque a mí me ha dejado muy tocada hasta que te dio ahí bien te dio

Voz 1279 21:49 el fuerte son estas novelas que te revuelven no

Voz 3 21:51 eh que te que te hacen mirar hacia adentro es inevitable

Voz 0187 21:55 y la tercera

Voz 3 21:56 bueno y la tercera pelea como una chica de bueno en la presentadora de El intermedio Sandra Sabatés que que todo el mundo le ponemos cara y sabemos que tiene pues lo que hace en esta ocasión es que ella rescata la fascinante pida te mujer del siglo XX no está nuestro día ir y bueno además ha tenido no ha estado acompañada en este viaje por por Ana de Juan que una ilustradora increíble que no la conozca por favor que enseguida se ponga a buscarla pues es que llegas melancólica no con esas caras muy bueno entonces aparecen tanto escritora políticas Maestrad poeta etcétera no tenemos Emilia Pardo Bazán Rosalía de Castro Mattia de maestro María Moliner entre muchas otras no y al fin y al cabo lo es un espejo en el que mirarnos osea yo creo que que este libro hay que hay que D

Voz 7 22:47 pararlo también junto con los otros ni las películas bueno las película yo me he detenido sobre

Voz 3 22:53 todo porque estoy un poco harta de que todas las las películas que vemos a lo largo del año estén realizada por hombre era

Voz 1509 22:59 has Dalí a tu lado feminista aquí

Voz 3 23:02 la total ya que tengo el micrófono que quedó aprovecha podía ser la revolución pues ha decidido hablar de trece películas que están realizadas por mujeres en esta ocasión sí están realizadas por ella justamente hoy se estrena la película de Icíar Bollaín Eli que un biopic sobre el bailarín cubano Carlos Acosta no que él se interpreta a sí mismo en su etapa de madurez no cuenta la historia de bueno nos cuenta la historia este bailarín desde su más tierna infancia que él realmente quería ser futbolista pero como su padre desempeña porque ve que tiene talento y que debería ser bailarín no como este mulato llega a ser el primer bailarín en el Royal Ballet de Londres cosa que no había ocurrido hasta ese momento y como bueno como él a día de hoy es un gran coreógrafo pero que vive en Cuba esa cubana tal que el echaba de menos y que realmente ayuda a otro bailarines a ser primera figura no entonces bueno es una película que ha pasado por el Festival de Cine de Donostia ha sido premiada mejor guión que ya saben que Paul Laverty le le acompaña muchas de sus películas haciéndolo guiones ya en un tándem increíble no la segunda otra de las películas que se estrena también el veintiocho de diciembre a final de este año la división de la japonesa Naomi Kawase que es una es una una directora que que se caracteriza por Suu por por la belleza las imágenes que utiliza también por la metáfora no en a un cine muy metafórico de hecho recordarán todos los oyentes una pacte una pastelería en Tokio no

Voz 1509 24:35 esa te encantó además esta es una de tus preferidas

Voz 3 24:39 alguien entonces bueno en esta ocasión visión en el fondo es una película que está interpretada por la actriz Juliette Binoche que interpreta una escritora francesa que conoce a un hombre misterioso en la montaña de la región japonesa de Nara y que a pesar del obstáculo de del lenguaje no incluso de la cultura ambos se sienten atraídos y tienen la necesidad cómoda acercarse el uno al otro yo realmente está peli todavía no sabes Senado pero les animó haberla yo creo que es una hermosa metáfora sobre el tiempo

Voz 7 25:12 amor y por último

Voz 3 25:16 bueno el estreno de que será ya para el próximo año de la directora libanesa nadie aquí que todos la conocimos tú por por cara no no hay historia de mujeres en la peluquería era muy muy divertida que cada una tiene una historia que contar muy interesante que al final así un retrato de el IVA no no de de ese bueno del Peyroux de contemporáneo no hay dejaban entrever en el fondo todo

Voz 8 25:44 la sociedad no todas la sociedad

Voz 3 25:47 libanesa en esta ocasión ella de nuevo toca el tema de de su ciudad que es lo que le interesa sobre todo denunciar todo lo que allí sucede no oí habla de bueno esta película empieza con un juez que le pregunto un niño de diez años que porque ha denunciado sus padres no y la respuesta este niño es por haberme dado la vida esto de alguna manera muestra la película en el fondo no va explicando el porqué el niño da esta respuesta tan dura no aparentemente pero pero bueno forma parte del día a día de los refugiado de cómo viven en qué condiciones es un poco lo que muestra la la película de hecho bueno esta película avenido premiada en el Festival de Cine de Cannes y Carlos Boyero ha dicho maravilla en su crítica sobre sobre

Voz 1509 26:35 esta película a quemar porque no pinta que nos va a dar ahí en la fibra sensible no si o sí pues muchas gracias Fátima tenemos tres libros para leer tres películas para ver hasta enero saque Nos quedamos con muchos deberes te contaremos que nos ha parecido genial gracias hasta luego

a Angela volvemos en un par de semanas no sé en qué condiciones tenemos bueno hay quienes pueden escuchar siempre de la Cadena SER Cadena Ser punto com plataformas digitales estamos siempre por ahí

bueno que pasen unas felices fiestas hasta luego adiós

