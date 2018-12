La picha de Trump

Voz 3

00:14

se lo solté a los compareció el ahí vi el otro día comiendo calamares en la calle del Desengaño yo también he tocado la estéticamente quiero decir pues hay una hipótesis que me permite afirmarlo la llaman los seis grados de separación dice que toda la humanidad está unida entre sí mediante una exigua cadena de seis personas de modo que es probable que cualquiera de nosotros haya estrechado la mano de alguien que conocía a uno que estuvo con otro que hundía le dio fuego a Robert De Niro o que proveyó era de material de barbería al peluquero de Kempes cero mi relación particular quiero de circo en dicha parte de Donald Trump es prácticamente directa pues una vez le hice una entrevista a la estrella del cine porno esto Niels le di la mano ya saben la que le tiene liada Daniels al presidente de los Estados Unidos tratada de cerca la actriz me pareció una chica noble y generosa que quería divertirse en un mundo injusto es una frivolidad sino una forma de salvar el pellejo yo le había preguntado qué le gustaba leer y a modo de respuesta ellas estupor los mofletes para dentro con los ojos muy abierto como después de la entrevista fui a comer a casa de mi madre de alguna manera también mi madre ha estado muy cerca del poder sino fuera porque que era raro podríamos decir que lo hemos tenido en la punta de los dedos me refiero al poder cuánto me acuerdo de la canción de Dylan del estribillo donde repite que se siente porque me lo pregunto muchas veces ahora que sientes en estos tiempos tan de derechas con la mano ungidas por la ficha de Trump encima es la mano con la que voto la siguiente persona en la cadena es la que hace el recuento