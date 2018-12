Historias con nombre de mujer: los mejores libros y películas para terminar el año

Voz 0098 00:00 hacía mucho tiempo que Fátima Mahmoud periodista no nos visitaba de hecho no no había venido a vernos en esta temporada ya teníamos muchas ganas de que venir hablarnos de cine de libros qué tal Fátima cómo estás

Voz 1 00:40 nada muy bien las echaba de menos tenía ya ganas de venir de que vas a hablarnos hoy pues nada hoy quiero hablarles tanto de cine como de literatura aprovechando que llevaba tanto tiempo sin sin venir Iggy Iggy bueno a ser unas pequeñas pinceladas tanto de de tres libros que cree que creo que tenemos que detenernos en ello más tres películas realizadas por mujeres empiezan por los libros te parece que empezamos por los libros venga bueno en esta ocasión lo que he querido es que el sujeto seamos nosotras éramos las mujeres y para ello elegido tres libros que creo que son bueno creo que fue una apuesta segura de leer estas navidades y que va a enganchar a todos nuestros oyentes son los premios la neta de este año que el yo Julia de Santiago poste y ello y un mar violeta oscuro de llanta Arili también por otro lado rescatar bueno rescatar no sino también detenernos en pelea como una chica de la periodista Sandra Sabatés no está ilustrado por por Ana de Juan

Voz 0385 01:43 hablemos primero del de poste que yo te parece además me gusta porque este es un libro que va sobre mujeres pero escrito por un hombre

Voz 1 01:50 sí es bueno lo interesante es que Santiago poste aquello que uno de los escritores que están especializados en toda la en toda la época romana y que ya escrito dos trilogía es la de la de Trajano presenta un su manuscrito lo presentan los premios Planeta sobre esta emperatriz romana y Julia doma que es la mujer de Septenio severo entonces es interesante como Santiago se da cuenta que realmente la historia tiene este vacío donde no se detiene en las mujeres que son importante en esta época quien mucho más en este sentido ha investigado ha profundizado en ella no has regalado esta maravillosa novela que evidentemente que tiene una fase de documentación brutal Josep zonal y a la vez él va rellenando Laguna con bueno con toda bueno con todo con todo

Voz 2 02:45 a su experiencia toda su documentación y todo su bagaje no entonces bueno nos presenta una

Voz 1 02:51 mujer increíble hay que bueno que consiguió sobrevivir en un mundo de hombre ente

Voz 2 02:57 dos forjar una dinastía solo digo esto Barack

Voz 0385 03:00 aquí que la gente la le vale te parece que hablamos ahora el del de hayan Tamarit Guillot te de tengo que reconocer que me lo estoy leyendo que voy por la mitad y que me está encantando

Voz 1 03:10 la verdad que es una novela increíble yo creo que nadie ose a nadie puede quedarse indiferente cuando lea la novela porque hay Anta lo que hace es que a raíz de intentar conocer a a las mujeres de su familia ya que su madre fallece cuando ya sólo tiene nueve años Caterina Pepa va descubriendo tanto la vida de toda de todas Alinha materna no tanto de la vida de su madre Ekaterina como es su abuela Ángela de su bisabuela Elvira en el fondo ellas un viaje catártico donde en esa novela ves como ellas entrelaza entre las voces de todas estas mujeres cómo ve cómo estas mujeres valientes talentosa además qué increíble que viven situaciones de oprimida por por por los hombres a los que aman no entonces bueno yo creo que que es una novela que que no pase reflexionar y que y que no va a ser que no no va a dejar indiferente a nadie que que la lea porque porque bueno porque creo que al final a a el el lector hará su propia búsqueda no

Voz 0385 04:15 sí recuerdo que que tú me contaste que cuando pena leíste al final me digital gelatina tienes que leer porque a mí me ha dejado muy tocada no que te dio ahí bien te dio

Voz 1 04:25 pues son estas novelas que te revuelven no diga que te que te hacen mirar hacia adentro es inevitable

Voz 0385 04:31 y la tercera

Voz 1 04:32 bueno y la tercera pelea como una chica de bueno en la presentadora del intermedios Sando Sabatés que es lo que todo el mundo le ponemos cara y sabemos que tiene pues lo que hace en esta ocasión que ella rescata la fascinante pida te mujeres del siglo XX no hasta nuestros días un además ha tenido no ha estado acompañada en este viaje por por Ana de Juan que una ilustradora increíble que no la conozca por favor que enseguida se ponga a buscarla es que llegas melancólicas no tienen esas cara si Iggy

Voz 2 05:05 bueno hay entonces aparecen tanto escritoras políticas maestra poeta etcétera no tenemos Emilia Pardo Bazán Rosalía de Castro Mattia de maestro María Moliner entre muchas otras no y al fin y al cabo lo es un espejo en el que mirarnos

Voz 1 05:20 yo creo que que este libro hay que hay que dar

Voz 2 05:23 a orar lo también junto con los otros las películas bueno las película yo me he detenido sobre todo porque estoy un poco harta de que todas la las películas que vemos a lo largo del año estén realizada por hombre no

Voz 0385 05:35 gracias a tu lado feminista aquí están

Voz 1 05:38 la total ya que tengo el micrófono que quedó aprovecha pueda ser la revolución pues ha decidido hablar de trece películas que están realizadas por mujeres en esta ocasión sí están realizadas por ella justamente hoy se estrena la película de Icíar Bollaín Eli que un biopic sobre el bailarín cubano Carlos Acosta no que él se interpreta a sí mismo en la en su etapa de madurez cuenta la historia de bueno no cuenta la historia este bailarín desde su más tierna infancia que él realmente quería ser futbolista pero como su padre desempeña porque ve que tiene talento y que debería ser bailarín no como este mulato llega a ser el primer bailarín en el Royal Ballet de Londres cosa que no había ocurrido hasta ese momento como Ivonne como él a día de hoy es un gran coreógrafo pero que vive en Cuba es a cubana tal que el echaba de menos y que realmente ayuda a otro bailarines a ser primera figura no entonces bueno es una película el Festival de Cine de Donosti ha sido premiada mejor guión que ya saben que Paul Laverty le le acompaña muchas de sus películas haciéndolo guiones y hacen un tándem increíble no la segunda otra de las películas que se estrenan también el veintiocho de diciembre a final de este año es la división de la cineasta japonesa Naomi Kawase que una una una ir lectora que que se caracteriza por Suu por por la belleza de las imágenes que utiliza también por la metáfora no en un cine muy metafórico de hecho recordarán todos los oyentes una pacte una pastelería en Tokio no que desate encantó además

Voz 0385 07:14 esta es una de tus preferidas

Voz 1 07:16 entonces bueno en esta ocasión visión en el fondo es una película que está interpretada por la actriz Juliette Binoche que interpreta una escritora francesa que conoce a un hombre misterioso en la montaña de la región japonesa de Nara a pesar del obstáculo de del lenguaje no incluso de la cultura ambos se sienten atraídos y tienen la necesidad como de acercarse el uno al otro yo realmente esta peli todavía no se ha estrenado

Voz 2 07:43 pero les animó haberla yo creo que es una

Voz 1 07:45 hermosa metáfora sobre el tiempo

Voz 2 07:48 amor y por último

Voz 3 07:52 bueno el estreno de

Voz 1 07:53 el que será ya para el próximo año de la directo

Voz 2 07:55 ahora libanesa a nadie la aquí que todos la conocíamos por subir por por cara

Voz 1 08:01 me historia de mujeres en la peluquería que era muy muy divertida que cada una tiene una historia que contar muy interesante que al final hacía un retrato de ese Líbano o no de de ese bueno del Peyroux de contemporáneo no hay dejaban entrever en el fondo

Voz 2 08:20 todas la sociedad a toda la sociedad a Líbano

Voz 1 08:23 esa en esta ocasión ella de nuevo toca el tema de de su ciudad que es lo que le interesa sobre todo denunciar todo lo que allí sucede no y habla de bueno esta película empieza con un juez que le pregunto un niño de diez años que por qué ha denunciado sus padres no y la respuesta este niño es por haberme dado la vida esto de alguna manera muestra bueno la película en el fondo no va explicando el porqué el niño da esta respuesta tan dura no aparentemente pero pero bueno forma parte de día a día de los refugiado de cómo viven en qué condiciones es un poco lo que muestra la la película de hecho bueno esta película venido premiada en el Festival de Cine de Cannes y Carlos Boyero ha dicho maravilla en su crítica son

Voz 0385 09:11 hombre sobre esta película a quemar porque no me pinta que nos va a dar ahí en la fibra sensible no

Voz 1 09:16 sí yo creo que sí

Voz 0385 09:18 pues muchas gracias Fátima tenemos tres libros para leer tres películas para ver hasta enero saque Nos quedamos con muchos deberes te contaremos que no ha aparecido