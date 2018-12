Francisco Ibáñez: "Mortadelo y Filemón podrían llamarse Juan y Pepe y serían la hostia"

Voz 1 00:00 no

Voz 3 00:33 ya claro estáis acostumbrados últimamente baños de masas no hubiese estado en Granada en Valencia

Voz 0874 00:58 no estáis hoy en el estudio de solos os parecerá que esto es como un acústico después de un concierto en un estadio Julio Rey cómo estás Julio buenos días muy buenos días y no sólo en la tele por cierto

Voz 3 01:11 llevarán contar si digo que baños y el de Antonio Castelo en Valencia

Voz 0874 01:18 así eso sí que fue un baño de masas quiere ir de peces también Mauro Entrialgo cómo estás Mauro buenos días hola muy buenos días en Barcelona Aleix Saló que tales como estás bon día y a José María Pérez Peridis cómo estás José María bien bien porque un poco de orden en ese estudio que tú tú eres el señor bueno para las televisiones que es mentira

Voz 3 01:38 pues con la tele estamos totalmente distraída

Voz 0874 01:42 claro esto es una cosa que yo hago siempre que entro al estudio como lados compañeros de Carrusel tienen siempre un montón de televisión expuestas para ser que todos los partidos o en informativos también por si pasa algo yo las apagó todas porque me distraen los invitados

Voz 1532 01:54 día es que es un personaje de cómic que es capaz de ver cuarenta televisiones a la vez a veces se entera de todo

Voz 3 02:01 súper poder hombre eso cualquier ama de casa España puede hacerlo

Voz 0874 02:08 qué estaba pensando José María tengo delante un par de las historietas has dibujado esta semana claro todos estaréis ideológicamente muy bien no se sentir es casi insultados con la aparición de de de de Vox pero han hecho un pedazo de favor a los dibujantes porque tú estás sacando jugo tremendo al al al líder de Vox dibujado como un pulpo Iker ahora tiene Vox bótox como dices no

Voz 1109 02:31 claro tienen Vox eso es lo bueno la posición actual tiene Vox botox porque han acordado se les ve AMS hermosos lustrosos peticionarios es falta la por la calle pidiendo en ciento cincuenta y cinco por favor

Voz 3 02:49 ya no mira me parece

Voz 1109 02:51 entonces cincuenta y cinco anterior no no pueden pasar una hora sin decirlo no les da algo

Voz 0874 02:58 pero en serio

Voz 1109 03:00 pura caricatura de Vox eh fíjate que todos son de la misma pero él tiene un perfil no sé yo lo he visto sí como digo no te pasas es exactamente el perfil no no yo creo que esto se refería antiguo y otro tipo de antiguo

Voz 1532 03:19 el otro día vi que hacen una prueba en Internet es esto de que en la cara en dos mitades y luego nos las juntan con su reflejo que tenemos dos dos caras completamente distintas todo el mundo porque no somos simétricos en cambio hacían la prueba con este hombre Isaías exacto

Voz 3 03:35 en una carta enviada del diablo III tu de de algún

Voz 4 03:40 el antiguo en el que son completamente simétrico macho español al clásico

Voz 1109 03:46 a mí lo que me da más apuro por no decir otra cosa es la enorme firmeza hay decisión que hay en su Hess lavar

Voz 4 03:57 está a punto de Franco no tiene otro tono

Voz 3 04:03 es verdad

Voz 1532 04:06 luego tenemos que tener cuidado porque es que ahora ya se ha puesto de moda lo de que digas lo que digas le estás dando votos a a Vox uno sabes dónde me cuenta que dices buenos días le estás dando votos no no existe debo estar dando pues sí

Voz 1109 04:20 es dar presencia

Voz 1532 04:22 algo tiene tiene parte de razón pero es que hay otra que dices no llamen fascistas a los fascistas que les das votos y que les llamo plastilina no

Voz 4 04:33 de todas formas siempre se nos ha dicho que contra Aznar dibuja vamos mejor pero no es verdad la verdad es que no nos gustaría tener volver a dibujar Aznar ni yo creo que no es nuestro caso Treball

Voz 3 04:44 no yo les digo monte pero ayer ya salió por hay otra vez debajo

Voz 1109 04:49 está vamos está en espíritu está ahí está el espíritu aznarí no y además es el pegamento de los tres

Voz 0874 04:57 pero pero pero esto esto yo creo que esto planteabais vosotros tenéis no no no no me engañan no os gusta Vox pero si viene muy bien pues esto es gasolina para vuestras viñetas

Voz 0062 05:07 bueno a ver también una Siria habían una invasión alienígena

Voz 3 05:10 no pero sí las guerras Apocalipsis Now pero ciertamente pero cada uno dibuja lo que dibuja dibujar

Voz 1109 05:21 lo que puedo

Voz 3 05:22 pero yo que soy que lo dice es mirándome a mí no

Voz 1109 05:27 la vida al hacer la caricatura ves cuánto cuesta a Sánchez cuánto cuesta a Rivera bastante ha casado sin embargo os juro que yo me puse se enfrente de el ordenador vi mirando eso que pone imágenes a la primera caricatura dije pero a qué hago

Voz 4 05:53 ya está hecho en cualquier caso no hace mucho en esta tertulia decíamos que Vox y ahora ya estamos hablando de la caricatura de sí

Voz 1532 06:03 ya le has hecho ya Peridis la hecho caricatura

Voz 3 06:06 ya ha podido que se llevaba los otros se detenía

Voz 1109 06:11 la pata de Rivera

Voz 0874 06:12 no no pero es verdad que tú no te metes en tu viñeta hay encima es un personaje que ahora ya es un pulpo encima líder de Vox ya ya está ya es historia

Voz 4 06:20 pero en la de hoy o en la de ayer

Voz 1109 06:23 pues ya no era un pulpo sino que era algo que que empujaba da da bastante de sí porque el perfil el perfil permite una línea que no sabes cómo termina

Voz 0874 06:33 no es es muy interesante pero él es muy bien acogido al perfil de de este ojalá pudiera te lo digo con con el eh bueno es banderas les sí es una chufa

Voz 1109 06:48 con esto de Eslovenia pues yo creo que ha llegado al clímax porque no se puede decir mayor tontería expresó

Voz 4 06:58 la mejor clima de trabajar la infravalora eso capacidad de carga más no no no

Voz 3 07:06 más

Voz 1109 07:09 porque ha expresado lo que piensa mucha gente

Voz 3 07:13 la IV raptor bueno

Voz 0062 07:18 pero lo que piensan muchos catalanes estas diciendo

Voz 3 07:21 yo no no pero bueno aquí creo que me he explicado lo que tú estás ahí lo vive

Voz 1109 07:33 es bueno a ver yo te pues yo te puedo

Voz 0062 07:35 desde aquí hay mucho sector muy implicado con uno subsector muy pocas que te cortaría todas las carreteras diaria todas las cosas pero lo lo da la verdad le cuesta irse al bar a tomar la calle

Voz 1109 07:46 sea sabes lo que pasa que se empieza a esas cosas empiezan donde se empiezan la historia nos va a llevar a todos donde que

Voz 0062 07:55 no no estoy completamente de acuerdo siempre se puede ir a peor es algo que a veces se nos olvida estamos quejamos como estábamos

Voz 3 08:02 y uno de enero se puede ir a peor hasta diga

Voz 4 08:04 es la primera guerra mundial en verano pero pero pero tampoco no corremos demasiado no no te perdona Alex el XXI se pudo ir a peor cómo está el ambiente

Voz 1109 08:17 es que sabes que pasa es que

Voz 0062 08:20 en la calle aquellas completamente normal piensa que al final independentismo es es un movimiento muy de clase media muy de clase media el chaval que va a cortar la calle muchas veces es hijo de clase media universitario que ya es decir bueno a ver puede algunos si otros menos no puede meter una grupo tan diverso en en una sola pero generalmente es más clase media entonces es curioso porque ha sido un agente que generalmente ha estado a favor de golpe ahora es antisistema

Voz 3 08:52 pero de una manera muy clase media

Voz 1109 08:55 los sales en Cataluña hubo siempre un movimiento anarquista tremendo

Voz 0062 09:00 sí de acuerdo pero la clase obrera bien bien

Voz 1109 09:03 pero eso subyace en las sociedades si no creas que ese va ir luego cuando alguien en la cúspide de vosotros a cortar carreteras ir a la abrir las autopista es decir el que tiene que mantener la la seguridad y el orden en una sociedad es el primer agitador eso no

Voz 0062 09:24 completamente de acuerdo no no no me parece un bocas de hecho yo no sé cómo pudieron este tío ahí pero es un parlamento de ahí para empezar pero a partir de ahí pues bueno pues de Boca Boca chanclas chanclas

Voz 1109 09:36 ya ya pero así empiezan Pedro

Voz 0062 09:40 sí se calientan los sí las escopetas las carga el diablo si se completamente de acuerdo oye pues

Voz 0874 09:45 nosotros abran en las tiras que los que dibuja es tira diaria tenéis tenéis la sensación de fin de legislatura de de agotamiento

Voz 5 09:54 hombre yo creo que es evidente aparte que

Voz 4 09:57 que no es que lo sintamos porque en el fondo nosotros lo que hacemos es observar cómo somos simples observadores Hay yo creo que la dinámica ahora indica precisamente eso no

Voz 5 10:10 el problema del presidente Sánchez

Voz 4 10:14 ha empezado en Andalucía ha empezado en Cataluña a continuar en Andalucía yo creo que el epílogo buenas con los presupuestos yo me remontando con las

Voz 1109 10:23 la moción de censura está pensada para consumo no no solamente para derribar a un Gobierno sino para que le suceda una mayoría relativamente estable el menos entonces era una votación claramente a Rajoy pero

Voz 4 10:40 clarísimo y la gente suspiró

Voz 1109 10:43 entonces lo que no hay es armazón porque claro

Voz 4 10:47 no se pensaba José María que en este tiempo iban a hacer programa

Voz 1109 10:50 ya te lo un problema de programa es un problema de que no tienes una mayoría porque claro con los líderes de los que te apoyan en la cárcel on huelga de hambre que demonio mayoría puede desmontar si es una rebelión por un lado contra el Estado el Estado a través de los jueces ha actuado

Voz 0874 11:08 de una manera muy dura

Voz 1109 11:10 es muy dura porque la prisión preventiva extendida tanto tiempo hombre digo yo que por Navidades por Navidades por Dios podían desde el mes de diciembre de noviembre haber mandado a los presos a casa ya está

Voz 4 11:25 todo va muy bien muy bien lo qué pasa salvando todo me sale punto ar

Voz 1109 11:35 los demás son la ir fueron y Comín con lo que dicen no ayudan nada en absoluto a medidas de otro tipo porque claro están echando gasolina en el incendio y están dando los partidos acérrimos españolistas y lo que ha nacido todo toda la munición del entonces ese ese ese gobierno no se sostiene por ningún lado

Voz 0874 12:00 sí pero atentó de José María porque fíjate si si eso pasara a de repente los los los políticos presos pasarán la Navidad en en en sus casas hay una encuesta del diario punto es que da ayer de esta mañana que dice que en las próximas elecciones tal y como están las cosas ya tienen el siete por ciento de los votos uno coma seis millones de votantes entre diez y once diputados estoy seguro de que si si Oriol Junqueras cena en su casa en Nochevieja en vez de un siete por ciento sería un nueve por ciento porque esto también para ellos es alimento

Voz 1109 12:29 claro claro que si ese alimento lo la derecha al igual que fue alimento para el PP la la campaña que hizo contra el Estatuto que algunos medios la convirtieron en una campaña contra Cataluña de aquellos polvos vienen estos lodos porque sí

Voz 0062 12:46 estoy condicionan mucho contigo Peridis olla no no

Voz 1109 12:49 bueno voy otros días yo contigo Caribe

Voz 6 12:53 a ver lo que pasa con el tema catalán no siempre bueno sí sí

Voz 4 12:55 no

Voz 1109 12:56 ah yo pero en el fondo coincidimos en lo que ocurre es que cuando se hace política en un Estado complejo para agravando unos problemas conseguir votos en la cazuela es una inmoralidad manifiesta eso es eso es muy muy inmoral ir bueno ese da político a corto plazo y el voto

Voz 0062 13:17 el voto barato sale muy caro

Voz 1109 13:20 ahora sale muy farolillos es el corto plazo esa parte de todo claro pero claro los estados y las naciones pues no sobreviven arrastran problemas no resueltos Anteriormente cada conflicto no resuelto o qué la guerra mal rematada en la siguiente Primera Guerra Mundial penalidades Alemania sin cuento empobrecimiento de Alemania por los daños Adolfo Hitler su mal a los muertos de la primera los de la segunda catástrofe de Europa entonces los problemas hay que ir abordándolos lo que pasa que no se puede cuando se dice de reformar la Constitución donde pillamos un consenso como el setenta y siete porque ya no hay una conciencia de haber sufrido la guerra la represión El exilio de querer la paz

Voz 4 14:07 pero conviene recordar que estoy de acuerdo contigo pero conviene recordar que este contexto nuevo surge precisamente en Cataluña para tapar la corrupción una crisis que para conseguir votos a favor Artur Mas clarísimamente para para conseguir motos claro uno lanza la pelota hacia adelante pero qué fue antes el huevo la gallina

Voz 3 14:31 sabes que tenía unas ganas de poner el huevo huevo tenía unas ganas de salir del culo

Voz 4 14:38 que no es bueno pues en los unos por los otros estás Mauro Entrialgo está mirando con

Voz 1109 14:44 una sonrisa Séneca pista que tenían que darle los radioyentes

Voz 1532 14:49 nombres como ley son poco sorprendido con tu con tu discurso estamos un poco la vista yo sí

Voz 3 14:55 lo de tu rueda de la la que yo me pregunto

Voz 0874 14:59 es nuestro invitado sin decir quiénes que dice está poniendo caras al escuchar lo que estamos hablando como diciendo a mí dejadme

Voz 3 15:07 no está bastante cansado

Voz 6 15:08 la tele ahora mismo

Voz 3 15:11 por ahí hay tres teles

Voz 4 15:14 no ha pasado a los dos que nos hemos quedado con cara de maricones en la pantalla

Voz 0874 15:18 tú y yo yo a mi me gustaría que que todos encontráramos un poco lo que lo que significa para nosotros es está invitado yo decía antes que llevamos unos cuantos años lo que estamos aquí también espero que volviera al programa especial ante yo quería Junta con vosotros no que os dedicáis en parte a lo mismo en buena medida a lo mismo a yo lo primero que se me viene a la cabeza es en cuando esos tebeos estaban expuestos en los kioscos en los laterales no salió un tebeo nuevo dibujado por él ponían el lateral del kiosco quedarme mirando el quiosco y pensé

Voz 1109 15:48 las jala me lo compraran ojalá

Voz 0874 15:50 el Reyes estuviera a la vuelta de la esquina de Reyes no ir y luego el olor a tinta cuando lo habrías pero forma parte de mi de mi infancia todos los dibujos

Voz 1532 15:59 yo recuerdo hasta el primer libro que tuve que era que mi hermana estaba enferma de hepatitis y entonces les regalaron uno de estos por no para que no se aburrió era en casa que tenía que estar encerrada y entonces nos lo leíamos no varias veces sino una vez al día por lo menos es el primero que tuve de este hombre que Estado y con cuando se llamaban tebeos ti te gusta tanto pero yo me refiero ya al al primer libro a la primera recopilación

Voz 1109 16:27 los personajes de nuestro invitado que como habéis dicho el nombre no nos lo piso tenía un personaje maravilloso que era el botones sacarina en la oficina

Voz 3 16:39 algunos lo has dejado nieve aquí en la oficina había

Voz 1109 16:44 botones que era igual que sacarina tenía lo granitos en nariz Venus el gorrito sacarina lo tenía todo se lo olvidaban las cosas bueno

Voz 4 16:53 no no me he reído nunca en mi vida con un tebeo me partí a mí siempre me ha hecho pensar en Almodóvar del botones que empezó de botones

Voz 1109 17:02 se cerca un poquitín más arriba del voto

Voz 4 17:04 es decir que cuando salían esa camino tu ya trabajadas sí

Voz 1109 17:11 si te digo que cerca del fotones es decir que cuando que estaba encima del botón yo yo sí me descuidado como El botones no tenía que abrir los cierres de establecimientos o sea que me reía matar a matar porque no se podían hacer no sé si Báñez que es nuestro invitado digo yo vaya

Voz 3 17:35 nadie lo imaginaba conocía al botones

Voz 1109 17:39 pero es que que tras todos eran simpáticos porque eran chavales que tenían edad de estar jugando en la calle jugaban en la oficina sea todo lo que hacían era una diversión no sea así

Voz 7 17:53 Francisco Ibáñez buenos días hola buenos días qué tal estás entre los tuyos lo sabes no luego ya está

Voz 6 18:00 yo te he recordado Viejo tiempo también me estuviera conociendo el pelo

Voz 3 18:05 no queremos eh esto es una reunión

Voz 0874 18:10 venta Mondas al final eh

Voz 6 18:13 bueno no sé nada usted está oyendo toda la primera parte ya me sienta me he sentido como un intruso y tal yo estoy a la política a lo único que conozco es el el partido Mortadelo el bolero español

Voz 3 18:27 bueno yo estoy seguro

Voz 7 18:30 esto no me meto

Voz 6 18:33 hacía metía personajes de la historieta de lo político y tal pero claro lo que hacemos otro al día siguiente están los periódicos las radios y tal lo que hago yo tarda que yo lo termino tengo un álbum que se que se colorea antes que se rotura de tal tará tres o cuatro meses y entonces ocurre muchas de cuando sales al personaje que has metido hace tiempo ya que a partir de este mundo dije dijeron mire a de me ocurrió con uno estaba ya en la última página pues que era muy conocido en todo el país muy gordito que tener un caballo está imperioso eh no sólo de España el cuarenta y cuatro en la página cuarenta y tres terminando ya la batería Ravi puesta en este momentos no noticia para todo el país acaba de fallecer por la pagina cuarenta y tres todo Jedi

Voz 7 19:24 no creo hubiera pasado

Voz 6 19:27 estaba sacarlo y bueno pero aparte a a pitar cara a iba del dijo nunca nunca

Voz 3 19:35 que has desayunado Francisco claro

Voz 4 19:38 digo digo hojas tan deprisa como hablase

Voz 6 19:41 el hombre lleva veinte minutos pobre ese poder de costumbre de los vitorianos entonces lo hacía hay muy poco caso entonces digo aquello que a un dibujante al mundo y que yo hago es torito da ya ya pero que vi desde que trabaje ya en serio de la antigua Abbey el tiren de decía hay que no usted allí aprenda mire usted de Basauri suyo el otro sale de cuál es que hay estar en virtual bueno usted lo todo entonces hito acostumbrado cuando el micrófono delante

Voz 7 20:19 sí sí sí batallón

Voz 4 20:24 apolítica Francisco es modesto porque yo creo que en el fondo Bárcenas además de por corrupto va a pasar a la historia por haber salido en un Mortadelo

Voz 6 20:33 no pero fíjate tengo critique como el el tesoreros llevaban

Voz 3 20:38 sí no tengo la venta favor

Voz 6 20:40 loseta tener cuenta que cuando lo saco alguna vez algún personaje de Toyota es como como gancho simplemente

Voz 3 20:48 a mi me parece que salía

Voz 6 20:51 el siete de sus viñetas eran cosas del molt

Voz 3 20:54 a peineta deja te deja una pregunta no

Voz 1109 20:59 espero yo había en mi estudio un delineante semana Daniel muy bajo que eran videos cero dibujaba con las dos manos te imaginas yo tal y como hablas tu dibujaba es con las dos manos con la

Voz 6 21:11 a partir de izquierdas mire usted es que hacía directo de la historieta lo lógico lo lo lo los más lo hacer yo qué sé yo trabajando bien en una cinco seis páginas de semana sabes cuando estábamos en teoría el que hacía diez era un héroe era una cosa fabulosa cosas increíbles yo llegué hacer veinte páginas que conlleva de cojo como te la legislatura pues lo hacía al día lo hacía mejor antes estabais hablando antes de cosas le van Colita a veces yo yo trabajé en un banco bueno mejor dicho no trabaje yo estuve en un banco estuve pues entonces tengo el hombro izquierdo tengo más bajito que el derecho librería por detrás venían sujeta otra vez porque Soler de mi farragosa páginas de las letras esto lo otro tenía dibujito está ahí pasamos no el periodo cuanto más bajo es porque te pegaban golpes

Voz 7 22:09 vale

Voz 6 22:10 el banco fue una celebración por parte de tal por parte de Lucas Luca la golpe

Voz 4 22:17 oye entonces tenía razón yo conocía a fondo a los votantes

Voz 8 22:25 sí sí

Voz 6 22:27 era alto y es verdad ciclo yo no fui no fui como el sacar lo encontrar Andorra pero un cabezón que fue fuera y tenía que recurrir al ruedo de la plaza todos los promotores ya lo creo porque si ya lo creo

Voz 4 22:42 tus personajes Francisco de dónde sacas eso nombre esta

Voz 6 22:46 no no tiene importancia en un hombre no porque tengo una cierta a la larga no es no es el personaje que hace que hace el nombre porque montado decir como podía Juani Pepe y momento pero sería la hostelería y no sería lo mismo

Voz 7 23:04 o es que no te

Voz 0874 23:07 que yo yo yo pensaba Francisco que en realidad igual no estás engañando a todos yo tengo la presión de que tú estás súper al tanto de la política que te interesa muchísimo y que la insertas de manera muy sibilina en todas tus historietas

Voz 6 23:17 no es por ejemplo que tal pero no no no no no ten en cuenta que se ha hecho la alturas estamos ya en el segundo cincuentenario de enfermos yo estoy preparando ya material para el tercer cincuentenario ya sí sí yo veces me dice no al tus cosas ordenadores ordenador mi ordenador si el lo tengo lo tengo a veces me dice Paco vienen a comer unas unas

Voz 0062 23:49 por eso porque ahora hay muchos dibujantes jóvenes que pues bueno jóvenes cualquier edad escuchando las listas de música de Spotify mientras dibujamos no son muchas horas el dibujar y hacer una página tú escuchas algo de forma mientras dibuja si trabajas

Voz 6 24:02 no no porque yo estoy te estoy pensando guión de la siguiente yo no tengo tiempo de escuchar de los dientes cuando yo digo poquillo el XXIV pongo Laura canaria para tener para trabajar yo continúo así igual a mi edad todavía que hace veinte años que tendría está jubilado de veinte a yo yo continúo como dale que te digo a veces me dice oye tú cuando te hubiera cuando Nadal yo cuando cuando venga el boom Michel IPIC de la política tras oye que todo el mundo yo digo coño va está encima de la cabeza sobre el papel

Voz 3 24:42 tú no tú no lo has contrarreloj no escritas en esprín perpetuo Francisco

Voz 7 24:51 no es nutra El esta de la la que que hacía periodista que las de la cosa de suceso Rubio Olic que Rubio se llamaba me estaba escuchando Emilio oye que si tú trabajas ir a que habla se archivó millonario

Voz 3 25:07 sí sí

Voz 6 25:07 hombre tertuliano podría ser pero cubre se Haití

Voz 0062 25:10 supera Hespérides

Voz 3 25:13 pero oye pero pero siempre con te Boyer

Voz 0874 25:21 de vuelta a solamente ya dejamos el tema de la política tú vives en Barcelona el pues es tiene que ser una tentación para ti no no insertada de alguna manera no hacer humor con eso no

Voz 6 25:31 no no no no me mira a mí me decía hace muchos años que en aquella época anterior a nivel tal me decían oye que que que trabaja en la que me te lo público porque lo hace nadie tal como está la situación en cuanto a tocar me encanta entrenamientos en lanzar mitad ya sean siempre aparte de esas mantener eso hay mil cosas temas que tratar de meter semienterrada donde sacarle coña tal y eso la verdad cuando la jugosa ya campeonato siguieron sin salir dado que es que esperaba solamente esa esa vía para meter en las públicas de verdad que no no servía pagará cual la verdad pero pero

Voz 0062 26:04 política tocas porque el argumento de Mortadelo y Filemón otro personaje es socio político cuando has hablado de la crisis de los bancos ha hablado de verano

Voz 6 26:15 las mafias ha hablado de la Q3 española

Voz 0062 26:17 tú crees que quizá probablemente el tema catalán de alguna manera secuela por allí

Voz 6 26:25 no mí me mire estos temas porque te lo pues ser el cual gritado entre los dos factores los que cubra quiero Jean Marie tal y si te mete con ese tema toca toca por un lado los lotes la caja lo ese pueblo todos los a me va a decir propias clientes consigue tocar lo que pasa que te siempre cuenta a veces me contaba gente que decía o cuando cuando no te estás refiriendo a este lado todo todo el mundo ocultaba hago algún parecido con una semblanza italo cuando yo no trabajaba y muchísimo pero no oye yo estoy en casa como Fire emitió como decía antes las veinticuatro veinticinco hora como aquellos que lo hablas con

Voz 7 27:05 yo te enteras de nada televisión una más que a Mortadelo XXV diga

Voz 0062 27:14 Francisco que no te pide el cuerpo hacer algo con los restos de Franco

Voz 3 27:19 eso me gustaría eh

Voz 6 27:21 todo lo dicho por eso te digo el ahí es muy Alpes o para que se vea que lo que estoy haciendo no estoy todavía en la escuela de Altamira una de actualidad de tal no pelucas indicaron y ensalza el niega y además es que sea trenes hacia donde la caída más débil acuerdos un antiguo presidente tuvimos aquí Esther del como sea madre ver Felipe preguntaba mucho mis cosas que una su mujer ahí para Reyes va a regular las mujeres ya ponerse a ganarle el último ejemplar de Mortadelo o la colección completa sea todo bien todos menos

Voz 3 28:00 no no se rían nunca has con ácido

Voz 0062 28:06 es conocido a todos los presidentes del Gobierno desde las

Voz 6 28:09 yo personalmente no lo que vale vale vale vale pero

Voz 0062 28:13 ya sabía sobre sus simpatías o no sobre tu trabajo

Voz 6 28:16 bueno más que te pille te echamos una ojeada queda lo que dicen lado pero también ya tenía ver que ya con el tiempo el preocupa lamentó además mira yo voy cuatro con un periódico y tal vez todos los chiqueros de la cosa política lo bien también también de yo soy un poco el desgraciado yo no sé para esto no sé lo bien que me que estáis aquí que ahí magnífico por otra parte la cosas más más lo que hacemos los que los que se note al Denis estatal el otra cosa distinta completamente digo yo que al existir también

Voz 7 28:51 el ejemplar

Voz 3 28:57 pero además mira en francés

Voz 1109 28:59 B hay una cosa que además lo demuestras ahora con esta conversación la humildad el trabajo el ver el trasfondo de la sociedad tú tú lo que hace es aunque parezca que no es de su tiempo y cuentas perfectamente se ve la evolución de los personajes el trasfondo de la sociedad es como leer entre líneas la sociedad cuando pasean cenan se verán muchas cosas

Voz 0874 29:25 en el PP son dos personajes que presentarán a toda una generación de de de chapuceros

Voz 3 29:32 mira a España

Voz 8 29:35 que no venga vamos de claro

Voz 6 29:40 a veces a alguien me dice oye tú estás haciendo cirugía aprendería más como tal y firmó lo concreta ya que lo Lary en los farragosos libros de la historia de España de todo porque todas asistió esto lo otro más allá de las escuchas de todo lo he hecho yo déjame déjame que mira bajo mis cosas quizás repasa cuando he dicho pero te con ideas

Voz 1109 30:00 es el trasfondo este trazó impregna la vida cotidiana impregna tus dibujos y por lo tanto trasciende la política ahí de otra manera es más sutil no lo pretendes está en tu inconsciente pero sale porque pintas la sociedad de tu tiempo

Voz 6 30:17 yo igual que cae bien a veces encontrado colgado en mayo

Voz 7 30:21 a Gul o algo que según

Voz 6 30:24 la a ver que me dice me dice oye mira yo cojo me meto en la cama y sabes qué hago un lector y me duermo más feliz pues hago de mi apartamento equívocos en la farmacia en tu Güito como somnífero

Voz 7 30:41 no vamos a hacer una perrita

Voz 4 30:44 aquí volviendo a estas eh tú estás pendiente de la competencia Francisco por ejemplo te gusta Astérix

Voz 1109 30:51 sí

Voz 6 30:52 sí claro que me gusta oye mira yo cuando esté como estéril y otros otros varios como comer a mí se mojaron los zapatos que se recoge ya no es la paz porque me cae la baba hasta los tobillos cuando dibujante guionista que tenía voluntad lo que pasa es que aquí no se pueden lo que del Estado muriendo que queramos gol nos quedamos que hace que es una película de la Chan el que hacer Súper López editado que me quedo yo pienso decir quién queda mal la Imaz es un verdadero ejército aquellos buenos tiempos de yo o el sí fue Peñarroya ambos ciento era madre y quedamos la obra todos todos los metido en Hora Veinticinco a diario y tal yo lo voy muy hablamos con la Bien es una pena pero vamos a verlo

Voz 4 31:42 pero bueno cada vez que sale un Mortadelo es noticia eh

Voz 7 31:47 yo

Voz 6 31:48 no yo estoy yo yo con eso estoy como cuando el libro luego cuando voy a firmar ejemplares entonces con aquello antiguo autores teatrales que a día de la estreno sigan por detrás del escenario por el telón cambia un agujerito a ver si había mentido al que ha venido gente les voy a decir más siempre lo digo ventaja y es que me acompañan comercial que me acompaña lo hace treinta años que están diciendo lo mismo esto me recuerda

Voz 0062 32:12 Javier del Pino cuando hacemos bolos con público en directo llena

Voz 7 32:17 eh

Voz 0874 32:20 no se a mil personas siempre Javier

Voz 1109 32:25 en el último

Voz 0874 32:26 en tu último álbum Francisco que es del sesenta aniversario de la trama también tiene concomitancia con la actualidad los detectives bueno Mortadelo y Filemón tienen la peligrosísima Yaris gravísima misión de ir a colea de Alibaba cuyo máximo mandatario Simpson acelerado sale Juan contra casa atómicas misiles intercontinentales y bombas de hidrógeno y eso claro no le gusta nada a Mister Tron el presidente de los Estados juntitos profesor Mateos estará junto al cliente que disolverá las neuronas cerebro raquíticas coleando

Voz 6 32:55 lo no tiene mucha colocar que fue encontrado la yo estoy más tonto que me olvida más de la mitad lo tengo siempre aquellos diccionario de sinónimos porque se movía aquel momento de palabra y cada paso que se eso que dice eso les gusta mucho a la gente eso de los sesenta años y aprendí una cantidad de términos médico que desgraciadamente ya tienen el autor está totalmente igual o peor

Voz 3 33:25 disfrutas

Voz 6 33:26 si si te parece mentira es verdad que a veces llega un momento que está al me dice mira cuando termine tabú voy a poner una página encima de la otra mujer esté adicional a los sin papeles voy a meter una cerilla debajo y a hacer puñetas todo toda vez detener a los autores y una portada portada acostumbra hacerla temas portada y un montón de Lola la viejecita que sube con la moto Estepa porque entonces sí que me encanta tu boquita de piñón y esto es lo que te voy chiste general con la que ponía el esto es la magnitud de estos detalles a veces no lo he mirado dejó de lo que yo metió en está página podía Betancort siete podía haber hecho a ver lo que estoy haciendo

Voz 0874 34:19 de del hecho déjame que te pregunte una cosa porque estás entre los tuyos digamos gente que dibuja yo siempre claro un dibujante por el programa o algún otro dibujante siempre dicen que dibujan mal no ninguno de vosotros reconoce un poco vuestra calidad artística pues Pedro Bojan muy bien a mi me gusta mucho déjame decirlo como dijo las manos la manada en los personajes

Voz 6 34:37 bueno casi siempre tiene muy en cuenta aquello de que yo que se le dice que quieren lo que te hablamos más con los que nunca con la boca a mí siempre me ha gustado la boca las malos y a veces me saca la que ya atontado de salieron en el Guinness dichos mortal yo seguiré cuántos dedos viví todo lo contado son tantos cientos de miles de años no no no son mucho más que en verano están también los dedos de los pies también lo pienso

Voz 0062 35:06 tal y Filemón al ser calvos te ahorra en dibujar mucha pena

Voz 6 35:09 sí a veces me dice eso es que el parecido con el autor pintadas no no digo yo mira porque hace de hacer un personaje Calvo hacerlo con pelo respecto de las de la página una cantidad de horas de trabajo y yo hicimos un trío de personajes hoy estaría muy en boga también tardía muy muy muy puesto al día era en la quilla de su profesión sin empleo dijo que tenía bueno una cantidad de pero tenía como como está mandado tal cuando iba por la segunda pagina yo me está vacío pero que desgraciado cada página octava horas llorar llorar pintando pero lo me miraba dice Juan Jet pinta tu pero prefiero tener cómo estás tú dejas pero bueno ya estaba hecho mira navegan por internet lo yo no sé lo que todo eso lo tengo la idea yo qué coño no lo he clubes para tengo una cosa en el televisor esas cosas que esos suplementos el otro aparato que se ponen en peligro lo que ETA una vez también Nieto en casa ver al pequeño detalle que una cosa es decisión yo dame dame dado intentaba llevaba yo no tener en cuenta de día de mi nieto de miraba no ya a unos

Voz 3 36:16 sí sí ya sé

Voz 6 36:19 Lavrov afirmó tú coges chaval ya te hablo de mito cuando tenía siete años sabía hacer las cosas mil veces mejor que yo no me avergüenzo los bruto miro es la pura verdad esto News New suele del telefonillo la lícita de aquí

Voz 7 36:33 ejemplares se llamaba como no se puede decir que ordenó que ahorro

Voz 6 36:39 sí la verdad es verdad lo que yo vi a mi me regaló una vez un ordenador lo regaló mi hija la salud de una vez de la prehistoria usó el aparato este esteta gira estúpido aparato que se permitía cuando aunque no quería sacarlo los el transcribir en el poder de cambiar me decía esto en los escribas y estúpido pasa más que yo gano sabia pero hay muchos otros correcto pero bueno enviar volvió a Sofía que durante un tiempo le dio otro servicio lo hice servir de mil al barrio ya que está creando

Voz 3 37:14 cisco estos personajes están más alto son más modernos que tuvo cuando moderno dos preguntas como dibujadas

Voz 1109 37:27 tú tienes negro si es incorrecto lo retiro porque dibujadas directamente al a tinta

Voz 6 37:36 no no no lo lo lo lo no esa cosa desde cuando tiene una cierta maestría en fin lo hace ya que la más queda queda quedan malamente mira yo lo yo soy de las que ellos de los del detallito costarle hasta la última rayita todo a veces sí a veces ayudante dado que Jaume imposible llevarlo todo todo Galante da David bueno bueno pero mira a la historieta de la la la la valoramos en cien esta ayuda que otra cosa representado un veinte por cien de enviar ochenta porque es el pensar sobre el personaje era Peter los guiones quieras llamar eso es ochenta hemos interpuesto y luego otro veinte está que les ponen el color el que alguna vez pasa la viñeta tinta que es como el crío qué pasa aquí la caligrafía con la pandilla inglesa ponía el trazo por encima está que hace el vendedor que hacerle colista todo esto forma porque lo siento tenemos y lo que ya o que haya suficiente ya

Voz 4 38:33 se disculpa con Javier nos pregunta que a lápiz

Voz 0874 38:36 entonces

Voz 6 38:37 sí sí sí sí sí sí sí determinado completamente sí lo que pasa es que Davis siempre tanto trabajo yo lápiz los gastos no digo que sea tonelada en cambio goma y muertas de risa me acoge me coge me rascar un poco está claro tras del tanto trabajo había bien bien las cosas no perdió el tiempo con la estúpida volviendo a once vital la goma sacando humo bueno yo lo que quería decir es que

Voz 0062 39:06 claro cuando uno pensé en In Ibáñez no cualquier dirigente hay vuestra generación un ápice la mano no en el dibujo el tal pero viendo cómo va tu cabeza realmente tu trabajo esta vez cabeceaba cien lo que me sorprende es que hablando ahora detrás estás muy al día de la actualidad muy al día y aunque te hemos preocupa preguntado esto pero escuche Radio miras tele e internet donde te formas porque estoy convencido que por algo te papas de todo

Voz 6 39:33 como siempre diré por redes sociales que no dijo tampoco es que te es cierto pero yo te quito también escucha escucha escoge

Voz 0062 39:46 en internet radio televisión y periódicos cuál prefieres

Voz 6 39:50 periódicos radios y periódicos sí sí intenso todo connota no tengo ni idea de mal después de esta XXV la quedaba algo más de una vez metido haciendo esas viñetas a cuadrícula ocho determinar cuál es meterme otra cuadrículas de la pantalla

Voz 0874 40:09 vamos antes hablamos de Astérix y de sus autores también el personaje ha perdurado al autor y dibujante guionista a ti qué te gustaría que pasará con con Mortadelo por ejemplo

Voz 6 40:19 así sí sí yo siempre he dicho que continúe yo no sé cómo pero cuando yo cambio mi mujer conmigo

Voz 7 40:28 a pesar de que continúe

Voz 6 40:32 el problema es que hoy dibujante aquí en nuestro país hay magnífico y maravilloso de aquello claro como os decía antes que a mí se me cae la baba mirándole Lujanes mucho el guión el guionista y muchas veces es una aquí siempre hay un señor que bueno ya empieza a contar chistes te encuentra se cuentas setenta y ocho chiste de una gracia tremenda tele vuelca por el suelo de Saitama el señor cuantos entera que tú hacer y eso es lo gracioso de verdad cuenta de lo que les pasa que te acabo porque cosas

Voz 3 41:06 no has dicho que tirase

Voz 1532 41:08 dos tras una armario cómo escribes los talibanes osea en qué materiales lápiz sobre hoja es máquina de escribir

Voz 6 41:16 bueno se bueno esto de hecho va como como compositor como cogerle el papel pautado que el pentagrama que empieza a poner la cuando termina coge la trompeta toros por interpretar mitad porque todo me tengo papel aparte entre Pozo Negro un pentagrama sobre un lugar adecuado o te voy anotando lo que ocurre lo que dicen los personajes cuando lo determinado los en vez de coger la trompeta poco lápiz run run run me va a pasar aquello a sacarlas a la patronal y lo cojo coge las Smith por cierto cierto ni siquiera además ni siquiera conjuró el el el los cacharros lo que hay ahora Ignacio Oliver hay que continúa echando humo y tal vez continúe siendo mi amiga íntima ya lo veo pues si ya lo has dicho

Voz 0874 42:02 yo no yo me pregunte también de Francisco sin la época en la que estamos y por supuesto lo sabes una época de corrección política yo ahora veo algunas historietas tuyas hoy por ejemplo me parecen mucho más violentas de lo que me parecían cuando la Liga de pequeño pero pensando en que las leyera mis hijas decía las cosas que le pasan por definir no se muere nunca no

Voz 3 42:19 lo lo lo

Voz 6 42:21 eso me ha acusado alguna vez es es muy violenta tú qué tal mira yo siempre clado yo he trabajado para para tomar todas las para obtenidos para los mayores y tal yo recuerdo ahora hasta entonces cuando ya es más jovencillo había muchos circos yo recuerdo circo los críos sobre todo cuando salían los Payá el clown y el augusto tal cuando cuando ese regalos curioso cuando el club les que el el el cable de sacudía la tortazo que por tierra o viceversa ETA bloqueada todos los gigantes ha sido le hacía mucha gracia lo crió aquellos simplemente Mortadelo y Filemón historieta sencillamente el eso pero pero

Voz 0874 42:57 por ejemplo de Mortadelo y Filemón con Ofelia y no se ha evolucionado es distinta ahora que se decía hace cuarenta años

Voz 6 43:04 va a ser un poco de así que claro siempre va persiguiendo a la que yo sí sin llegar nunca es simplemente una has ido daban conservando siempre la las distancias además pensó que que le gusta mucho la gente también se me persiguiendo a multas escapando Bella eso les gusta mucho a la gente

Voz 1109 43:24 te te cuesta mucho crear nuevos personal pues

Voz 6 43:29 yo creado por el incremento entre los cuatro que tuvieron todo mucho más no he podido seguir haciéndolo polvo por falta de tiempo y lo crearon personajes lo creamos cuando lo que estamos haciendo llegado un momento que que el dinero los dice oye el quizás pensar otra cosa no siga tenemos por eso entonces hay que crear otro personaje muere que crear otro pero que el Mall está como el tuviera hace diez años para aquellas ya tengo esto

Voz 0874 43:55 claro que sí y uno no funciona porque ya no hay sala

Voz 6 43:59 no no seguiría funcionando sí sí sí sabemos pero os pasa eso mira a ver también más que más que el sacarina más que incluso más que Mortadelo vista que rompe techos

Voz 3 44:09 sí

Voz 6 44:10 me gusta Aurore Ball pues varias cosas

Voz 0874 44:13 a los discapacitados ahora eh

Voz 6 44:16 no se ha quejado algún el lector se ha quejado le ha pillado contestarle diciendo que no se queje español tratarle burlarse porque allí estará el mismo caso que el personal que hay Angeles gafas tienes que llevarlo a casos de la mano no es ni mucho menos pero el personajillos ese además es que se prestan muchos de los su discapacidad comer queráis llamar a sacar gags hay más Gal y sobre todo es uno solo de estos medios mi personaje pareja Filemón incluso por tríos kitsch y este es uno solo encima Yago osea Nkunda

Voz 7 44:48 hacen ventila enseguida maravilloso

Voz 4 44:51 que sepas Francisco que ya estás en las redes sociales ahora mismo

Voz 0874 44:55 a nombre ya me imagino pero no se prodiga tanto de de hecho Francisco déjame tengo se despide de ella pero el me me quedo con dos sensaciones en una que podías haber dibujado tres historietas en este tiempo de conversación IBI serían mucho más rico ahora todavía dos que tengo la sensación de que techo tres entrevistas en el tiempo de una

Voz 7 45:14 es el Real Madrid que pasa que no está ya lo echarle la culpa vosotros

Voz 0874 45:24 pero pero espero que sepas que llevábamos años detrás de ti y sé que no es muy reacia este tipo de comparecencias te agradecemos mucho la visita y esperamos que dentro de unos cuantos años pues vuelvas a contarnos un poco el estado de las cosas

Voz 6 45:34 nosotros lo que es mucho mucho todo un abrazo

Voz 7 45:36 lo da todo por nosotros que sigas disfrutando y que sigue

Voz 0874 45:39 dejando porque no has hecho disfrutar y ese forman parte de nuestra infancia de todos los que estamos aquí incluso de la de Peridis así que a mí

Voz 7 45:49 sí sí sí

Voz 0874 45:52 pero gracias Julio Rey José María Pérez Peridis Mauro Entrialgo le sale un abrazo

Voz 9 45:56 no puedes

Voz 3 45:59 sí sí

Voz 0874 46:06 la

