Judit Carrera, nueva directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCBB)

Voz 1113 01:33 gran parte del poder requerido para actuar con eficacia del que disponía al Estado moderno se desplaza al políticamente incontrolable espacio global avanzó hace once años el sociólogo Zygmunt Bauman en su obra Tiempos líquidos en ese espacio global se devaluó la democracia pierde calidad la sanidad tiene educación es cierto que la era de Internet y las redes sociales el ser humano se siente más sólo tiene miedo al futuro que es propenso a las depresiones nuestra invitada conversado lo largo de los últimos años con mujeres y hombres que han hecho del oficio de pensar la razón de subida sus ideas forman un caleidoscopio fascinante del mundo de hoy del mundo del futuro

Voz 3 02:12 hacia dónde va

Voz 4 02:26 primos en momentos de gran incertidumbre política y social y la reflexión

Voz 0874 02:30 yo creo que se hace cada vez más necesaria en esta este planeta que avanza con demasiadas prisas tu crees Judith que faltan más espacios para la reflexión

Voz 5 02:39 yo pienso en efecto que que que estamos en un momento de incertidumbre radical en en gran parte del mundo y que las los espacios de reflexión y de pensar conjuntamente cuáles son los retos cuáles son las las las principales líneas de de de concebir el futuro son más necesarios que nunca efectivamente

Voz 0874 02:57 las llamado incertidumbre radical

Voz 5 03:00 bueno sí creo que me que en las últimas décadas hemos vivido una crisis profunda de las grandes estructuras sociales tradicionales

Voz 6 03:07 como la como la familia como como el trabajo como la religión también la revolución tecnológica de los últimos años ha ha cambiado la nuestra en forma

Voz 5 03:15 estar en el mundo podemos estar simultáneamente en diferentes en diferentes lugares a la vez los progresos científicos

Voz 6 03:22 bien han han cambiado muy radicalmente la manera de entender la propia condición humana la posibilidad de alargar la vida de forma de forma ilimitada por ejemplo cambia cambia de forma estructural

Voz 5 03:32 no que qué qué significa ser humano hoy estas cosas que tiene algunos aspectos muy positivos de muy muy emancipado es también genera mucha preocupación y muchos interrogantes que que hacen que la gente digamos que que siempre se preocupe ese necesites estos espacios para reflexionar

Voz 0874 03:50 claro es que las reflexiones lo contra todo lo contrario de la simpleza que es la que nos invade ahora mismo no en forma de ciento cuarenta caracteres a veces tuve que hay mucha gente dispuesta a regresar a esa reflexión

Voz 5 04:01 yo creo que después de unos años de de de iluminación con las nuevas tecnologías hay un cierto regreso a la a la a la la edad a la necesidad de encontrarse juntos nosotros hemos vivido en los últimos años un aumento muy sustancial de de la de la participación en los actos culturales que organizamos notamos estas estas ganas de volver a encontrarse presencialmente físicamente de de de pensar con el cuerpo de de de estar juntos irá compartir preocupaciones pero también formas de de imaginar y futuro sin sin pesimismo

Voz 0874 04:33 estamos charlando con Judit Carrera que es politóloga allí es directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona El FC bebé nos atiende desde allí desde Radio Barcelona y junto a ella José Martí Gómez qué tal José cómo estás

Voz 1113 04:43 hola buenos días di hola en esa crisis que hablabas antes que esa crisis coge de lleno también a la Iglesia católica en un momento de auge de las iglesias evangelistas de las sextas las sectas perdón así los populismos que relaciona hay esa Kiss identidad se mezcla todo

Voz 5 05:04 bueno yo creo que hay que hay que hay que todas estas estos nuevos fenómenos lo que están demostrando en el fondo es que el ser humano no ser exclusivamente material que son un ser que está permanentemente en busca de sentido higiene esta búsqueda de sentido pues encuentra digamos en el momento en que en que se pierden los monopolios de las de las Ander religiones o de la en los sistemas político los tradicionales entran en crisis pues en en estas grietas no empiezan a salir a todo tipo de ofertas un poco a demanda de de de de la población y entonces es a partir de aquí en la en la que se digamos se derrumbaron un poco las las ganan los grandes paradigmas tanto religiosos como políticos que a los que estábamos acostumbrados en ochenta y nueve

Voz 1113 05:46 noventa y tres se hablaba de un nuevo orden global y ahora estamos parece en un desorden global o no

Voz 5 05:53 yo pienso que sí que en los años noventa eran unos unos años de de optimismo acababa de caer el Muro de Berlín estaba a punto de acabar el régimen del Apartheid había caído el sistema comunista no era un mundo en el que aparecía que la que la democracia se se imponía ya a alrededor alrededor del mundo inacción mundos sin fronteras en los primeros años de la globalización también no eran eran los primeros años de Internet que parecía que era simplemente un potencial de que ofrecían potencial de libertad muy grande Irán años también de una cierta eh cierto crecimiento económico no hay daños de de certezas no de de de de confianza en el futuro yo creo que veinticinco años después del mundo es un lugar mucho más hostil mucho más incierto mucho más y hemos hemos empezado a vivir la la la la la cara o oculta o la cara oscura de de la globalización y de Internet mundos claramente un espacio con mucho muchísimas más fronteras al mundo no ha parado de segregarse la democracia está claramente en crisis en la mayor parte del mundo

Voz 0874 06:53 luego esa es que sin ser demasiado pesimista en tiempos de incertidumbre la gente parece refugiarse en mensajes cuanto más simples mejor ahí está trompo está Vox no te preocupa ese auge de los fanatismos simples

Voz 5 07:06 sí me preocupa profundamente osea creo que creo que son una de las peores crisis de la de la democracia de las últimas décadas yo pienso que que hay que generar espacios de resistencia cívica digamos contra contra este tipo de mensajes que lo único que hacen es es digamos retro alimentarse entre ellos si destruirla la los espacios que tenemos de de convivencia en común

Voz 0874 07:27 qué parte de esa crisis de identidad de la que habla es tendría que ver quizá con el culto al al consumismo a la cultura selfie hedonista digamos

Voz 5 07:37 bueno yo creo que que en esto han contribuido las nuevas tecnologías no esta esta esta idea de de que el el el tú te puedes hacer optimismo constantemente no irá aquí los la las nuevas tecnologías han han han ofrecido una herramienta más a para para profundizar en esta crisis consumista de la de la que estás hablando a pesar de todas formas también pienso que que digamos que hay todo una una sección de la de la población que que está realmente preocupada por lo que está pasando que realmente se moviliza a por causas justas no va a favor de la libertad de expresión a favor de la libertad de creación y que por lo tanto digamos este individualismo tampoco es tan generalizado diría yo

Voz 1113 08:15 cómo cómo está cambiando el mundo Internet

Voz 5 08:20 buena pregunta yo creo que que bueno que Internet tiene un potencial emancipados muy grande no no nos ha nos ha abierto las las posibilidades de conocimiento de forma infinita no la gala esta capacidad que tenemos de acceder al saber es es es es increíble no es eso es muy digamos tiene un potencial enorme y al mismo tiempo ya se ha demostrado que es un arma también de de

Voz 1113 08:43 arruinado las enciclopedias empresas os y una niña

Voz 5 08:48 sí sí está transformando la la la

Voz 6 08:50 el sector del libro está lo todos remen llovió realmente pienso que se que es la la la

Voz 5 08:54 evolución más más profunda que que que hemos vivido en los en los últimos tiempos sociólogo en que tú conoces

Voz 1113 09:01 yo más bien advirtió ya hace tiempo que las redes sociales a través de imponer acabarían siendo un peligro

Voz 5 09:08 sí yo creo que lo que han hecho la las las os en las las redes sociales bueno como siempre como como todas las tecnologías cada vez que ha habido un avance tecnológico pasó con la radio pasó con la televisión no ha pasado ahora con las redes sociales digamos las cada instrumento tecnológica depende del uso que se haga no no no el el el el instrumento en sí no es ni malo ni bueno sino que depende del del luso que cada uno le otorgue no pero sí que es cierto que que las redes sociales han contribuido a fragmentar la esfera pública han contribuido a a a agregó a desgranar digamos el el este espacio compartido y a crear grupúsculos de de gente que se retroalimenta entre ellas no y que lo que hace realmente es es confirmar opiniones más que abrir no nuestra nuestra mente a a a opiniones contrarias en este sentido no pero también es un espacio de control políticos un espacio de censuras o sea que que que digamos

Voz 6 09:58 como todo instrumento tecnológico tienen un lado positivo y el lado oculto

Voz 0874 10:02 está claro ha contribuido a radicalizar un poco el discurso seguramente hacer que la narrativa sea más agresiva pero tú crees que como nueva tecnología igual que lo fue en su día la televisión la radio Ésta es la primera que afecta directamente a la calidad democrática

Voz 5 10:15 yo pienso que que que cuando han nacido las tecnologías también se pensó con la televisión se pensó con la radio no en en su momento Sócrates hablaba del del drama que sería la llegada del libro no porque que destruiría la memoria de la piel de los de los oradores públicos no de manera que a mi me gusta siempre relativizar el el el drama que suponen estas estas tecnologías no lo que pasa que es cierto que que digamos que ahora lo que ha pasado es que estas estas nuevas tecnologías no hay nadie que la regule osea que no hay no no no hay no hay antes había digamos había un control político sobre sobre sobre los medios de comunicación públicos ya había las cosas que se podían decir las cosas que no suspender el avión mínimo marcó de protección digamos legal que que hacía que que que hay unos principios estuvieran protegidos ahora hay veinte empresas mundiales que están jugando utilizando nuestros datos Los datos que regalamos gratuitamente no para para hacer sus cálculos políticos y también para para para retro limitada retroalimentan un sistema político y económico que nos va a la contra no y que por lo tanto como bien decías también afecta claramente la democracia

Voz 0874 11:22 el vamos a hablar un poco de cultura si quiere si podemos empezar hablando del centro que dirige el año que viene va a tener un presupuesto de diez millones y medio de euros lo cual creo que es un veinticinco por ciento menos que hace diez años no no hemos terminado de salir de la crisis en el ámbito de la cultura o no hay demasiado interés en en apoyarla tú crees que los políticos Diallo general han han desprestigiado ya han asfixiado a la cultura durante estos últimos años

Voz 5 11:45 bueno yo creo que el que el sector de la cultura ha sido uno de los sectores más castigados por la por la crisis no estamos hablando de diez años de diferencia esté esta disminución de nuestro presupuesto ha sido progresivo a lo largo de de estos años nosotros seguimos teniendo un apoyo político grande a nuestra institución la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona Nuestros principales patronos pero pero sí que es cierto digamos que el apoyo a la cultura en general y no es no forma parte de ninguna prioridad política a en ningún tipo de gobierno

Voz 1113 12:13 cómo puede hacerse crecer ese sector cultural en crisis más inversiones más educación de la gente impulsando le tú vas en autobús en metro en nadie Leo libro nadie ni un periódico todos miran el móvil eso es un señalado una identidad de una crisis

Voz 5 12:29 sí yo creo que y al mismo tiempo yo creo que hay un resurgir como decía antes no de de de las ganas de de entender qué está pasando el mundo no hay que quizás no es con el apoyo de de de un de un de un libro pero pero que hay muchísimas ganas de nosotros tenemos un un unas exposiciones que tienen nexos lo absoluto en los últimos tres o cuatro años ha habido un resurgir au unas ganas de volver a consumir cultura que que que nos aleja de esta idea de de crisis del sector cultural no y en este sentido yo pienso que el el sector cultural a los a lo largo de los últimos años también ha aprendido a trabajar de otra forma no depender tantísimo de las subvenciones pública vas a trabajar más en cooperación es internacionales no ha habido un aspecto positivo de esta de esta crisis que es que nos hemos tenido que que hemos tenido que aprenderlo

Voz 6 13:16 una nueva cultura de trabajo no en la que la cooperación

Voz 5 13:19 pero ya no es una opción sino que es una obligación

Voz 0874 13:21 esas ganas de entender el mundo que tu detectas seguramente entre el público incluso tu centro cuando le pones cara a esas ganas de es caras jóvenes

Voz 5 13:30 hay hay una una nueva movilización de gente joven realmente en los últimos en las últimas dos o tres años ahí y en función de los temas que se traten también no nosotros ahora por ejemplo cuando tratamos temas vinculados la cuestión del cuerpo del género el feminismo en las cuestiones trans género hay hay seiscientas insiste de setecientas personas muy jóvenes que que atienden y que vienen a a participar a a conferencias de personalidades relativamente conocidas y a mi esto me da señales de esperanza no en las que en las que cuando tratas temas que a ellos les preocupan realmente se se movilizan y simbolizan mucho

Voz 0874 14:06 la cultura puede tener importantes solamente si la convertimos en un espacio de comunicación un espacio para compartir cosas tú crees que hay suficientes espacios para hacer esto

Voz 5 14:15 yo creo que en este sentido aquí sí que se han reducido un poco los spa los espacios para compartir para mí la cultura es es fundamental Un fundamentalmente un espacio de Puente un espacio de puente entre entre nuestro lugar de origen y El Mundo un espacio de puente entre la entre las voces consolidadas las voces emergentes un espacio de puente entre diferente es disciplinas artísticas entre la gente del mundo del cine la literatura de la filosofía del arte es también un puente entre entre diferentes públicos no y en este sentido pienso que la cultura tiene un rol muy muy importante que jugar no en en en abrirse en abrir y en crear espacios de encuentro donde hay ahí donde hay conflicto no yo creo que la cultura es un espacio de disolución del club del del conflicto y en este sentido la promoción John de espacios comunes en los que gente que no se puede hablar fácilmente no a nosotros por ejemplo nos cuesta mucho muchas veces pues encontrar a interlocutores de de otras partes de España no de escritores gallegos vascos andaluces no yo creo que en España hay han desaparecido digamos espacios en los que gente de diferentes espacio y zonas del país digamos podamos encontrarnos de forma fácilmente el reflexionar juntos

Voz 0874 15:26 sí pero eso lo que crees que pasa yo creo que sí

Voz 5 15:28 complicado porque por lo que decíamos antes de la revolución tecnológica un poco no que se han roto los espacios osea que sean que se han cerrado un poco los espacios de comunes comunes no hay también yo creo que se deba a un poco la a la una la crisis de los espacios mediáticos no de lo de los de los espacios que reflejan el conjunto el conjunto de España no los hay muchas veces a nosotros no nos es muy difícil saber qué está pasando en otras en otras partes de España porque todo lo que no pasa por Madrid digamos muchas veces cuesta cuesta más de de de es desde encontrar esos espacios de de circulación no yo creo que que ha habido una una bueno una una pérdida digamos de la del de los de los espacios compartidos y que tienen mucho que ver también con la crisis económica y la crisis tecnológica vinculado a los medios

Voz 1113 16:11 el feminismo qué papel juega la cultura

Voz 5 16:14 yo creo que es lo que el feminismo es una lucha que va mucho más allá de la de las mujeres no el el feminismo es una es una batalla a para dar voz a las voces en visibilizar no sea para dar visibilidad al al a los sectores invisibles no es una es una representación de la alteridad con lo cual yo creo que el feminismo es importante no sólo como una lucha a favor de la igualdad para las mujeres sino también por por esta esta capacidad que tiene no de de de generar un espacio de sensibilidad hacia los grupos invisibilizan a dos no también yo creo que el que el feminismo aportó otra lucha universal que es que es la la de que el cuerpo y lo personal es político

Voz 0874 16:54 tu interior es un centro importantísimo de fomento de la cultura pero vives en una ciudad y el centro estaba una ciudad que tiene un momento políticamente muy complicado en qué medida ese proceso político que está en marcha o ese conflicto político que está en marcha ha afectado al desarrollo de vuestras actividades

Voz 5 17:10 para nosotros digamos estamos viviendo una una crisis política muy muy importante para nosotros simplemente ha reforzado el el nuestro papel como espacio de reflexión de ídem encuentro de la ciudad yo creo no en la la la capacidad de de generar espacios que den herramientas para entender lo que está pasando no para dar contexto muchas veces contexto global intentamos lo que intentamos hacer también estar herramienta es para para poner nuestra crisis política en un contexto más amplio más europeo más más internacional y en este sentido nosotros no hemos tenido ningún impacto directo o au de lo que estamos viviendo no sí que hemos notado quizás un aumento del como decía no del del interés por por por reflexionar conjuntamente por monos esta preocupación compartida por por la pérdida de de de certezas de las que estábamos hablando

Voz 0874 17:59 día pero pero tienes que en algún momento o estás alerta por si acaso en algún momento alguien quiera utilizarlos en algún sentido o en otro

Voz 5 18:07 la verdad es que yo soy un gran defensor de la autonomía del mundo de la cultura respecto de la política el CCCB siempre ha sido un espacio muy independiente de de de las presiones políticas y creo que que va a seguir siendo así

Voz 1113 18:18 entre la gente del oficio de pensar que has conocido ya es conocido muchos hay diferencias de óptica iré visión de futuro entre los hombres y las mujeres

Voz 5 18:28 qué es más difícil a responder de forma categórica esta pregunta es una pregunta interesante yo creo que que hay muchas feminidad de sigue hay muchas masculinidad Smile que que que es muy difícil establecer fronteras fuertes no entre entre la masculinidad y la feminidad y que por lo tanto es verdad digamos que para mí es muy difícil de fieras es una mujer y por lo tanto me dirá tal cosa no ah sí que es cierto no que ha que ha sido históricamente en los últimos años más difícil conseguir que vinieran mujeres a a hablar digamos que que hombres no que las mujeres todavía siguen siendo menos presentes en el en el en la esfera pública que es oculta mayor para para para digamos invitarla así para Ipad para la tenerlas físicamente en el en nuestro centro en este sentido yo creo que quizás sí que las mujeres digamos tienen por norma general un una mayor sensibilidad por las cuestiones del feminismo por las cuestiones más vinculadas al mundo del cuerpo del género de la intimidad de la vida privada que que que los hombres pero digamos tampoco afirmaría de forma muy muy categoría

Voz 0874 19:33 pero cuando dices que siguen estando menos presentes crees que las mujeres también tienen que dar un paso adelante para para tener más visibilidad

Voz 5 19:41 bueno yo creo que que que hay que hacer un esfuerzo no realmente para para para dar este este paso pero que que el que el esfuerzo tiene que ser un poco más más colectivo no realmente las las mujeres bueno venimos de una historia de invisibilidad muy grande en la esfera pública y en este sentido digamos el esfuerzo es fácil poner facilidades no para para que las mujeres podamos optar a a puestos de responsabilidad pública

Voz 1113 20:06 ha llevado al cargo con un niño de dos años como conciliar el trabajo y la maternidad como puedo

Voz 5 20:15 cómo puedo yo creo que es que es una pregunta yo creo que es bueno visibilizar que que que que hay hijos no y que hay niños en en el mundo ya está pregunta yo a mi me gustaría mucho que también la hicieran a a los hombres no hay que decir que es bueno ponerlos sobre las ponerlos sobre la mesa hay decir que así que que hay niños que es difícil de que hay días que se me ponen bueno por la mañana no tengo canguro y mi madre no me para ayudar a que es difícil y que a pesar de todo yo creo que que bueno que que es posible no es posible y que y que y que es importante como decía Javier que las mujer es también tengamos este impulso para para dar para dar el paso adelante no para para contribuir en la medida que podamos a a que deje de ser una excepción y que y que deje de ser una normalidad no que deje de ser noticia que una mujer dirija un centro cultural

Voz 0874 21:03 sabes qué pasa hace muchos años cuando yo me quejaba de que con mis hijas pequeñitas no podía trabajar la gente me miraba raro como diciendo si eres hombre no tiene derecho a quejarte de eso así que la pregunta es la que te dices no sé si fuera su nombre alguien te habría hecho esa pregunta de cómo concilia

Voz 5 21:16 sí sí exactamente eso animaba a la pregunta todos los hombres porque si no parece que vaya a niños

Voz 0874 21:21 ahora bien yo lo bueno que tiene es que tienes por delante en qué líneas crees que debería crecer el Centro de Cultura

Voz 5 21:29 bueno yo creo que el que el el Centro de Cultura es un es una historia de un éxito no son centro cultural multidisciplinar digamos que que el que reflexiona sobre los grandes retos de la sociedad contemporánea a través de diferentes lenguajes culturales diferentes formatos grandes exposiciones debates festivales de todo tipo y lo hace toda la vez Si este carácter multidisciplinar es el que a mí me gustaría mantener ir reforzar en el en el el futuro no con lo cual en las grandes exposiciones los los grandes debates de filosofía de literatura son son espacios que yo voy yo voy a mantener pero sí que me me gustaría a partir de esta de esta de este legado digamos que que que que hago me me hago propio reforzar toda toda todo el vínculo del mundo de la cultura con el con el sector de la educación pienso que la la educación y la cultura comparten objetivos no que es la de formar ciudadanos libres y Ciudadanos CRIT pocos que históricamente se han dado un poco la espalda no la la educación se entendía que la educación es la de la desde el nacimiento a los dieciocho años medio a partir de edad adulta Nos ocupamos los museos en los centros centros culturales yo creo que esto ha cambiado de forma radical iraquí porque porque bueno pues las nuevas tecnologías la el alargamiento de la de la esperanza de vida hacen que la educación sea una tarea para toda la vida como como bien defiende la UNESCO desde hace muchísimos años entonces yo creo que la mayoría de grandes museos del mundo desde el MOMA la Tate de Londres están trabajando están reformulado a través de programas educativos no que es crear de forma creativa a espacios en las que en los que vincular a niños pequeños adolescentes que que puedan empezar digamos a a ser el que los ciudadanos del futuro al final no yo por lo tanto digamos me gustaría mucho que el de que el CCCB del futuro tuviera unos nuevos programas educativos en los que digamos reforzaran es este vínculo

Voz 0874 23:16 puedes ver esa cara de los niños descubriendo algo que va a ser una pasión de por vida que es la cultura no Judith Carreras politóloga es directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que son tanto por dentro con ayudado en en varias ocasiones a José y a mí con algunos proyectos que tenían que ver con este programa de Judith mucha suerte con lo que tienes por delante porque es es bueno para todos que tenga esa esa suerte en un beso Ford muchísimas gracias hasta luego hasta luego José haylos a vivir que son dos días Javier del Pino