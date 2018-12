Nos colamos en el rodaje de la última película de José Luis Cuerda, "Tiempo después"

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:04 exageración dirá lo ibas de Zaragoza desde aquí listos adiós a pesar de lo abrimos decíamos que nos decía que ellos se incorporaban a nuestra llegada no ahora

Voz 3 00:25 insisten ensayo de la secuencia que se llama teatrillo que es lo que están haciendo una ciudad al texto sin marcar las posiciones de los actores después en función de eso es cuando ya se ponen así ilumina específicamente para el plano Joseba rodar y luego sólo novedad

Voz 4 00:42 hasta en eso claro no lo es ninguno bueno pues es la primera vez que hago figuración y bueno pues básicamente lo que hacemos es enriquecer el plano no tenemos que interactuar y bueno pues principalmente eso yo lo a hacer eso pues bultos sospechosos decorar que que la película sea más creíble más no es real

Voz 5 01:02 estamos rodando en concreto la secuencia cuarenta y siete tienen sesenta y ocho el guión así que un poquito más de la mitad previo a que la gente del poblado invada el edificio representativo del establishment entonces en este punto los dos barberos que que trabajan en el edificio es para resaltar una poesía para hacer los ánimos de la gente del edificio

Voz 4 01:24 en la mayoría de los rodajes la asociación es que la gente es como que

Voz 6 01:28 está echando polvo no hay mucha como mucha excitación y mucha locura rodaje lo que pasa es que es como que como que la gente está haciendo el amor no es todo con una calma mucha suavidad esto yo creo que que José Luis contagia también hay en el equipo hay cierta admiración incierto respeto entre ese cree aún hay más silencio de la habitual como una atmósfera especial que ha creado el anfitrión que es que José Luis Cuerda

Voz 7 01:52 a mí me importa mucho que ese diferencial de Amanece que no es poco que todo el mundo entienda que es una película que es prima hermana o cuñada de Amanece que no es poco pero que el precedente no pese demasiado sobre esta película entonces hemos querido remitirlos a ella lógicamente porque somos muchos los fans que queramos esa película pero por otro lado le hemos dado lustre nuevo no hemos querido es rejuvenecer y darle un empaque novedoso a esta película

Voz 1322 02:19 es un buen jaleo hace está haciendo una peli maravilloso y muy feliz pero buen jaleo tenemos cuarenta y dos actores tenemos también muchas localizaciones hemos estado una semana durmiendo fuera un equipo de ochenta personas pero la verdad esto es muy bonito sabes ir buscando cada una de las piezas para que la peli salga adelante especial aquí

Voz 4 02:37 hemos visto varios del siglo XVIII esclavos con agua el estuario del siglo XVI con ropa de los noventa con ropa de los ochenta una locura a la hora de conseguir un vestuario que narrativa mente apoye este guión tan estrambótico

Voz 0057 02:55 a nadie se le escapa nadie de los que están implicadas en el en el proyecto aunque es algo histórico que cuerda esté haciendo esta película no sólo por el viernes cuerda lo que significa en el cine español sino por lo que significa específicamente Amanece que no es poco la huella que dejó Amanece que no es poco no podía quedarse si tiene algo esto casi te diré trascendental de toda una generación rindiéndose a los pies del Maestre oí diciéndole voy a poner todo lo lo que tengo todo lo posible para que la gente

Voz 8 03:29 lo escuchaban había focos había cámaras técnicos de sonido hemos hemos trasladado por unos momentos

Voz 0874 03:35 ha sido una película que es cuanto menos surrealista porque transcurre en el año nueve mil ciento setenta y siete en la acción se sitúa entorno a un edificio donde habitan humanos que han sobrevivido a catástrofes naturales

Voz 8 03:46 sobrevivido también al desempleo que es otro tipo de catástrofe natural

Voz 0874 03:49 sí pero todo en esta película lleva el sello de uno de nuestros mejores directores de cine tiempo después se estrena dentro de un par de semanas seguramente disfrutaremos de nuevo de la comedia inteligente del mundo delirante de subdirector

Voz 8 04:02 José Luis Cuerda tiempo después recupera el legado de esta otra película

Voz 9 04:10 qué te has dado un hombre Venio desbancar mala suerte

Voz 1284 04:13 T O ya sabe lo que tiene que hacer arrancarlo tras plantarlo eso te puede morir en el cambio pero si no estás perdido lo que chupo nombre te deja la tierra seca como la voy a arrancar

Voz 10 04:30 me da lástima también

Voz 1284 04:34 pues da lo mismo lo tienes que arrancar mejor ahora que todavía no habla eh luego da más guerra se el mayor el rizo más

Voz 0874 04:43 qué le hace mayor el rizo más en el verano de mil novecientos ochenta y ocho José Luis Cuerda apareció en la Sierra del Segura en Albacete que rodó en seis semanas Amanece que no es poco que es una comedia surrealista que se ha convertido en una película de culto que cuenta con legiones de seguidores incluso con una religión no no les miento aquí ahora llega a la que de manera oficiosa poderío a ser o podría ser considerada como la segunda parte o el auto homenaje a esa película dirigido y escrito por el propio Cuerda nosotros queríamos intentar descifrar por qué Amanece que no es poco se ha convertido en lo que es que es uno de los recuerdos cinematográficos más entrañables de toda una generación de espectadores para hablar de esto nos acompañan Fernando Ramos que es profesor de Historia del cine no necesita Complutense de Madrid está en Radio Madrid cómo estás Fernando bueno

Voz 11 05:28 muy buenos días que también en Radio Albacete está

Voz 0874 05:31 esos Antonio López que es director de la Filmoteca de Albacete que te a José Antonio

Voz 11 05:34 muy buenas

Voz 0874 05:35 también Juan Ángel Martínez que es presidente de los amanecía estas qué tal Juan Ángel bueno lo primero o con los cargos de los dos primeros invitados entienden bien explica tuyo que son amanecía

Voz 12 05:46 las pues somos los fans de Amanece que no es poco

Voz 0874 05:50 en Asturias simplificado mucho no solamente sus fans creo que hacéis cosas no

Voz 12 05:54 no sé si organizamos actividades a través de la película hay como todo sobre principalmente en los pueblos donde se rodó en Ayna Albacete imposible organizar actividades cae vuelos principalmente organizamos una quedada anual en estos pueblos donde recorremos los escenario no vamos jugamos trivial pues cosas cosas que hacemos los amanecía

Voz 0874 06:19 relacionados con lo que más les gusta haber frenado Tura es el serio entonces aquí bueno de José Antonio también pero tu cuenta que te has visto la película

Voz 11 06:28 me lo estaba preguntando por la mañana seis siete veces no lo sé supongo que claro ante los marxistas eso será casi un pecado pensada no pero claro

Voz 0874 06:39 tú sabías descifrar por qué esta película particularmente esta película se ha convertido en lo que es

Voz 13 06:44 yo creo que

Voz 11 06:47 no yo me he quedado un poco desarmado ante esta película no sea por un lado soy un gran fan de ella y creo que la he visto bastantes es una persona normal que me perdón lo saben pero por otro lado por otro lado como profesor como persona me interesaran la historia de cine es una película que me dejan poco desarmado no muy bien de dónde viene ni ni que cuál ha sido sus sus influencias posteriores au qué influencia ha tenido en la historia del cine español es muy difícil de de trazar podemos llamar una una genealogía de esa película Isabel por qué porque funciona sin lo cual me parece super interesante claro desde mi punto de vista más académico no más serio

Voz 0874 07:21 tú entiendes y casi diría en calidad de profesor en tienes que había gente que se sepa diálogos de memoria claro bueno

Voz 11 07:29 yo no me conozco todos todos los diálogos de memoria como dicen los conocen los seguro pero pero sí que tiene bueno en mi grupo de amigos pues también tiene tiene este este estatus de culto no podríamos Jesús

Voz 0874 07:42 tú como director de la Filmoteca este impacto fue fue inmediato o fue una cosa que fue fraguando se cuando pasado el tiempo no no fue

Voz 14 07:50 mediato de la película hay que recordar que alcanzó apenas cien millones de recaudación de pesetas de pesetas hablamos de euros hablamos de pesetas de la época que ojo en ciudades como Madrid donde en aquella época se exhibían las películas con durante más semanas pues sí que fue un pequeño éxito encontró un cierto público pero en ciudades más pequeñas no es el caso de Albacete porque lógicamente había robado ya que tuvo un público extra extraordinario nunca mejor dicho

Voz 11 08:18 pues en el resto pues pasó por las carteleras de forma fugaz

Voz 14 08:21 no entonces pues la productora que nunca mejor llamada Compañía de aventuras audiovisuales aquello fue una aventura para ellos y la película pues no alcanzo a su público y después hay que recordar que precisen también por el hecho de que estaba producida como decíamos una compañía que que no no era una de las grandes productoras de de nuestro país pues estuvo deambulando durante veinte años pues entre los los DVD's de periódico regalando se practicamente en los mercadillos de estos de centro comercial vendiéndose muy barata hasta que llegaron las redes sociales ahí es cuando la película se revaloriza es decir es una película que bueno pues las sobre todo Youtube más que las redes sociales el propio Youtube que después se apoya en Facebook son los que convierten la película en un en una obra de culto de nuestro cine yo recuerdo para el veinte aniversario de la película hace ahora o va a hacer ahora diez años

Voz 13 09:13 y había gente que venía

Voz 14 09:16 de todos los puntos de España que algunos nos decían nos hace mucha ilusión verle en pantalla grande y otros nos decían Nos hace ilusión verla entera agradecen visto nunca entera se conocían la película por fragmentos de You Tube les encantaba pero no habían visto nunca la película entera además un una especie de de de prueba de test de de un screening desde ahora pero posterior al estreno veinte años después ver las reacciones del público como la películas había adelantado veinte años al a su época quizás dando juego

Voz 0874 09:45 bueno creo que tú tenías doce años cuando estén en otra película

Voz 15 09:48 decía yo participé de extra en parece que no es poco hacia un papelito de de línea deprimido y yo tenía doce años

Voz 12 09:54 cuando fuese éste no yo que fui al cine yo vi vivía en Ayna Albacete que venía al cine FIA brete después fui a ver Amanece que no es poco sea que

Voz 11 10:07 qué era lo mismo no sé si

Voz 12 10:09 entonces era algo muy llamativo sobre todo es que venas con gente de todos los que estábamos en el cine me acuerdo en el cine Gran Hotel un cine que no existe ahora es un hotel a que en en la plaza del Altozano en Albacete la gente que fue a verla prácticamente a le gustaba es algo que también recuerdo perfectamente

Voz 14 10:27 cómo venían autobuses de de ahí y Nikos a ver la película como incluso algunas señora mayor salía diciendo la películas espantosa lo único bueno de la película que se evitar

Voz 0874 10:39 que tengo barría para casa no

Voz 16 10:42 entonces hemos ganado osea yo alcalde de cura don Andrés de maestro no se ha presentado nadie osea que sigue

Voz 17 10:56 de Mercedes también han salido cinco adulterado

Voz 16 11:02 pero bueno esto ya se lo diremos a ellas para que los maridos si quiere y si no pues no monja quiero salir la Cristina va a aprobar de Marie macho unos meses

Voz 17 11:17 Idoia Gómez de homosexual

Voz 9 11:20 claro

Voz 16 11:20 eh eh también ha salido que los de la invasión se tienen que ir al hay alguna americano también

Voz 18 11:41 creo que eso no

Voz 0874 11:42 que durante durante el rodaje había incluso Strasse actores que pesaban que Cristo era de surrealista que se estaban riendo de ellos

Voz 14 11:48 sí sí cuenta José Luis una anécdota muy divertida

Voz 4 11:51 de una vecina de creo que sería de harina no sé no sé es la Asamblea de Mujeres el Liétor mujeres inyector que

Voz 14 11:59 lo que libro que le dijo es tengo muchísima ilusión por hacer esta escena porque aparece Aurora Bautista que es mi referente mi ídolo bueno yo yo toda la vida póngame cerca José Luis La Puebla puso muy cerca tan cerca que en

Voz 12 12:12 la película sabemos ahora se puede ver como la

Voz 14 12:14 mujer que lógicamente no conocía el guión pues se sorprende impone unas caras que son dramáticas cuando escucha Aurora Bautista su ídolo de la España redentora decir aquello de quién se presenta puta saque que hubo un poquito de estaba pensando

Voz 0874 12:31 Fernando que tú has dado clases de cine en Alemania durante años también creo que aquí en Jos estaban en Washington

Voz 11 12:36 sí es como otra como como traduces esto está eso es imposible de traducir pero pero bueno te dar cierto consuelo saber que por ejemplo a la hora de Berlanga durante muchos años al también muy difícil de traducir no sabe general el humor es sobre todo un humor tan tan tan local o nacional podríamos llamar es muy difícil de traducir a otros a otros contextos no entonces sea de una ser una esas esas películas con las que uno chocan muy a menudo porque no se trata simplemente de una de lo que está contando cómo no cuenta sino también unos referentes culturales que son muy difíciles de desentrañar no hablamos por ejemplo los chistes de la película que son más menos se pueden entender dentro de la lógica narrativa de la película pero cuál es el papel que tiene la Guardia Civil con qué con qué significados por ejemplo está está impregnado el personaje deshacen cuando se pone a hablar sobre sobre el libre albedrío no sé a qué papel juega la Guardia Civil dentro de ese contexto que son cosas que yo creo que desde fuera son muy difíciles de desentrañar

Voz 1284 13:34 supongo que me respetarán se doctoró apretando padre déjate déjate que un hombre la gama siempre es un nombre la cama eh

Voz 0874 13:45 es una de las frases clásicas de la película hallazgo Fernando VII que tú creas que se te escapa de la película que no llega a Santander

Voz 11 13:53 yo creo que sí evidentemente porque siempre que la veo siempre redescubre algo entonces espero que la próxima vez descubra algo que esta vez se más se me ha escapado no mucha se preparando un poco esta esta intervención puesto a leer lo que había dicho sobre todo cuerda sobre la propia película es decir decía osea la firma que todo todo este surrealismo estaba estaba muy pensado había una lógica detrás de esa ficción no no es sino simplemente es una cuestión meramente arbitraria lo lo que eso son cuestiones vitales lo que de lo que está pasando ahí sino que hay una una cierta lógica Isasi Seal la si miras la película desde esa perspectiva intentas ver un poco entre líneas cuál es la lógica detrás de todo eso pues sí que sí que se abre nuevos juegos universos nuevas como las formas de interpretarla escenificado no Juan Ángel tú cómo amanecía hasta

Voz 0874 14:40 tú te consideras Fang solamente de amanecen no de José Luis Cuerda

Voz 12 14:43 me gusta notas de José Luis Cuerda yo soy ante todo está soy muy fan de Amanece que no es poco que por ejemplo me encanta me me parece preciosa la lengua de mariposas es otra película que con esto

Voz 15 14:55 pero sí que hay mucho humor muy parecido esto antes habla hay que que más había podido parecer a esto que más donde ha creado poco de tendencia ser los humoristas de Albacete esto Sevilla Joaquín Reyes Muchachada Nui pues yo creo que bebe mucho de de Amanece que no es poco a la hora de hacer subir su tipo su tipo de humor es un referente ha sido un referente para para ellos

Voz 0874 15:22 cuando queríamos hacerlo lo decía al principio este espacio sobre Amanece que no es poco para entender un poco casi su significado sociológico si me apuras no porque dentro de poco se estrena una película que es tiempo después hace muchos meses la gente que produce esa película tuvo la amabilidad de dejarnos que nos colamos en un rodaje para ver cómo es trabajar con José Luis Cuerda nuestras compañeras Beatriz Nogal Isabel Bolaños estuvieron durante aquellas semanas preguntaron lo que quisieron preguntar esto es lo que les contaron

Voz 0057 15:50 todos los actores que vienen tienen la sensación tenemos la sensación pues cómo deben tener los que trabajan con Woody Allen no de oye que te pago yo sí sí pueden ser por participar en esto

Voz 0075 16:01 yo había ha trabajado con José Luis Cuerda hace veintitrés años cuando hicimos el máquina baja yo era muy diferente que ahora ahora es un señor sosegado dictados en el máquinas los hizo sufrir pero mucho mucho mucho

Voz 19 16:15 hay cosas que proponen sí que te parece muy buenas ideas y una de sus frases es si Bilbao sí es muy buena pero a mí no me gusta que de digo que estáis da muchas cosas pero al mismo tiempo es muy mirado para que nada se salga de lo que verdaderamente tienen su cabeza y lo que tiene acuerden su cabeza es gigante

Voz 11 16:37 para nosotros no sabían contra tanta guasa de José Luis

Voz 20 16:40 nos habían dicho que era mucho exigente muy Tritón

Voz 4 16:43 todo lo contrario yo todo lo día llegan a tres de eso hay

Voz 20 16:47 estoy deseando irse a su casa buena película

Voz 7 16:50 porque es un tipo brillantísimo es muy lúcido muy muy inteligente y luego también muy divertido que eso también es importantísimo me estoy divirtiendo mucho él es muy ansioso es muy ansioso eso es verdad como director es muy ansioso bueno el cine que lleva unos tiempos tan prolongados y tal pues medir ese carácter ansioso pues así lo complicadísimo pero

Voz 0057 17:14 en el fondo muy bien la verdad es que está siendo un rodaje soy

Voz 21 17:18 dado no cata nada el ganado

Voz 1058 17:21 no sé el tiempo yo cuando se pide silencio es que si no se calla todo el mundo no sirve de nada porque no se puede trabajar se está todo el mundo hablando entonces hay que decir silencio con para que se oiga en todo el espacio pero yo que soy muy bruto doy un grito ya hemos visto que ha sido eficaz he dicho silence ya han reconocido que acuerda el que gritaba silencio y todo el mundo sea calladas hemos podido seguir trabajando divinamente

Voz 21 17:46 de gas

Voz 0874 17:54 la idea de tiempo después sale de la cabeza de Arturo Valls cómo estás Arturo buenos días

Voz 22 17:59 hola qué tal muy buenos días cómo estás muy bien

Voz 0874 18:02 de coco como de brutos cuerda cuando él mismo dice que es bruto

Voz 23 18:05 bueno déjame especificar que la idea expuesta surge del propio juez es ponerlo en marcha has hecho tú eso sí eso sí un productor impulsor después de ver que bueno que la industria pues bueno que no se animaba a producir una una película de José Luis Cuerda Producto bruto contaba es decía había una allí de de Arce una de las jefas de equipos decía que me habían cortado no sabía derrotado yo efectivamente también tenía con esta con esta noticia no un ogro y a veces entra en cólera sí y luego realmente en este rodaje ha sido bueno no sé si es verdad o qué pero esto está totalmente está más más más más calmado gusta más calmado y lo que sí es verdad que os Luis es es all school es vieja escuela rodábamos a a toma única prácticamente una toma dos como mucho introduce es buena da tenemos José Luis pero sí un plano corto dame dame algo que estaba aquí personas maquillar desde la tenemos te pero también puedo por la calabaza Felipe puede llevar la contraria no no es sencilla pero pero ha sido maravilloso pero sea la calma al lado os espero a que se ha creado de la admiración que sentía a casi todo el equipo por por José Luis no

Voz 0874 19:26 claro eso te decía yo escuchaba antes en el en el primer reportaje a a Berto Romero que sale en la película participan la película hay decía que debe ser pues como era en su día trabajar con Woody Allen ahora ya un poco menos porque ha pasado lo que ha pasado no tú tenías esa impresión de estar en algo que bueno pues podría ser o podrían ser trascendental

Voz 24 19:43 pues absolutamente bueno también es verdad que se me estaba cayendo va de oiga la verdad es que no es consciente que

Voz 23 19:51 si anula estaba orgulloso estas cosas pues todavía más pero pero efectivamente se compró inhumanas en sitios donde se comprobó además que era una de las cosas que más placer produce como productor que el llamar a compañeros actores en algunos casos amigos para ofrecerles trabajar en esta película no entonces cuando oían cuando el Nobel el cuerda lo que dejaba en terminar la frase no era como un poco lo que apuntaba Bertone visitó disipó pagar vio desde oye mira que hay hay un tirón lo que bueno pues se tiene los mimbres de Amanece que no es poco y si no retira bien

Voz 0874 20:27 que conste que quiera darse que hay actores que esperaban ese llamada me recibieron estando

Voz 23 20:31 lo hizo a sabiendas de

Voz 0874 20:34 voy a hacer una faena es preguntar a las tres personas que nos acompañan a ver si alguno de ellos ha visto ya tu película digamos tiempo no no les voy a pedir una crítica sobre dónde sea muy benévola pero a ver qué nos cuenta que yo creo que Juan Ángel tú que eres el presidente de los suyos has visto

Voz 15 20:51 sí sí la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo que le gustaban hace poco que vaya a haber tiempo después que aproveche que sí que está la va a poder ver en pantalla grande cantábamos conjuntamente la DEA soportando echar a los cines a a poderlo a poder disfrutar de de esta película ahi ir con José Luis Cuerda pues que veo que la gente se lo va a pasar bien qué es lo que muchas veces también es lo importante cuando alguien pues en sus ratos de ocio busca relajarse un poco pues que que se va a divertir que también se va a ir con un poco de mirarse la conciencia uno mismo porque es una película también dura con mucho mensaje con mucho mensaje cámaras de los poco y donde se dan palos por todos lados

Voz 22 21:38 sí sí así es que hay que aclarar que no es una segunda parte al uso como ya estaba tú abundando en mucho más profunda y tiene una trama una estructura mucho más asequible no no no son esas viñeta de Amanece que no es poco pero sí que sí que beber ese ese estilo no ese universo de de cuerdas y entonces creo que sí que estás que la amistad han salido han salido bastante bastante concreto sí sí

Voz 14 22:02 como Fernando de Jesús creo que vosotros no lo había visto todavía si yo la puede ver en la en el un homenaje que se le hizo a José Luis en la decadente del proyecto ahí y la verdad es que una pipa inequívocamente cuerda y entonces bueno pues con todo lo bueno y todo lo malo que puede tener para los que les gusto o no les gustaron que en realidad es decíamos la segunda pero sería a la cuarta porque es como tal y CC Así en el cielo como en la Tierra Éstas son las cuatro películas de alguna manera que tienen ese humor más propio de José Luis está en esta lo que pasa es que hay una crítica social mayor

Voz 13 22:37 van a encontrar puntos de de

Voz 14 22:40 así dura con la realidad que tenemos día a día y eso pues yo creo que va a entroncar en que encuentro público quizá más amplio del que en su día encontraron las las precedentes

Voz 0874 22:49 eso son una cosa más Fernando es tú como profesor de Historia del Cine qué difícil es verdad que una película como fue la original Veiret saber si la si ésta de la que estamos hablando Le ocurre algo parecido pero como fue la original que entronque de esa manera como una sociedad como la española verdad

Voz 11 23:03 sí a mí me parece a mí me parece que es más muy paradójico no porque precisamente quizás ese ese aspecto de de insularidad que tienen la película en un primer momento es la que a lo largo del tiempo la le ha permitido ser tan atemporal no es una película que a día de hoy está muy muy fresca muchísimo más fresca que otras películas contemporáneas saber porque creo que es a la larga lo que más ha permitido esa esa ese redescubrimiento casi casi treinta

Voz 25 23:27 entonces pues la conversación Fernando Ramos es profesor de Historia del Cine en la Universidad Complutense de Madrid Jesús Antonio López ex director de la Filmoteca de Albacete Juan Ángel Martínez ex presidente de los amanecía estas pierdes pero la conversación compañeros un abrazo ir Arturo yo sé el esfuerzo que has puesto en esto recuerdo hace ya yo creo que años cuando empieza esta hablar de esto has puesto

Voz 0874 23:50 mucho trabajo así que suerte nosotros bueno bueno para recuperar gastos esto es lo que consiguiendo

Voz 22 23:56 bueno estamos plagado de verdad con el recibimiento que ha tenido la Pelli en diferentes festivales como San Sebastián Gijón Sevilla yo con eso estaría estaría lo decía pero vamos y si esto es muy bonita muy romántico si fuera rentable ya sería

Voz 0874 24:11 venga un abrazo Arturo

Voz 4 24:13 claro y hasta luego