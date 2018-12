Cómicos en huelga de hambre

Voz 1 00:00 no no no no no

Voz 2 00:10 por qué nosotros celebramos la Navidad ponemos el Belén

Voz 3 00:14 ponemos el árbol celebramos nuestras tradición

Voz 4 00:16 pero nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos ya que no les guste

Voz 5 00:19 que se aguante porque que nosotros somos españoles

Voz 6 00:24 a vivir que son dos y Javier D

Voz 0874 00:26 Pino faltando decir desde cuando un español de hace falta pasaporte manual del buen Espanyol made in Teodoro García De Gea Antonio Castelo comenta Antonio Bueno Javier yo

Voz 0210 01:00 cuando de pequeño iba una casa y sólo ponían el Belén

Voz 7 01:03 en malo eh se decía en esta casa no haber muchos regalos eran mayores que hubiera Airbus verdad tiene riesgo cómo estás buenos días buenos días yo reveses que ponían si sí me parecían como súper yanquis y ponía a nadie se va a mi casa mira que siempre vais a parte de ahí vamos claro

Voz 0874 01:19 pues de esa Pamplona que es otro rollo alguien barrera que nunca

Voz 8 01:22 pues mira yo estoy viendo que soy muy poco española porque a quince de diciembre aún no ha puesto ni árbol ni Belén como lo vivo en mi casa

Voz 7 01:30 dónde vives servía Elboj es que yo vivo en el aeropuertos hoteles me despierto digo donde estoy y no estoy parece

Voz 0210 01:36 que todo esto de Bosch Cataluña es porque la peña no tiene plancha Chan que limpiar pescado es mucho tiempo libre

Voz 7 01:43 hay mucho tiempo podemos celebrar el Día de Acción de

Voz 0210 01:45 también cierto que puede hacer una promo que estoy están en Valladolid con Jorge Ponce y con irrumpiendo en hábito cuando Silvia estamos

Voz 8 01:52 bien se comen Valladolid y lo mejor de actuar ahí luego salir y comer el papeleo hombre yo yo siempre

Voz 0210 01:57 siempre que voy a Valladolid y visitó sitios emblemáticos como el sitio donde nació Aznar por ejemplo

Voz 7 02:02 la Sala Borja eh Sala Borja Borja además podría llamarse de otra manera en Valladolid Valladolid Borja

Voz 0210 02:11 vamos por ejemplo nos tomamos unas copas seguir vamos por ejemplo a mear a un portal donde vivía claro claro

Voz 7 02:16 ha dicho Sala Borja Mari Valladolid tú tienes una

Voz 0874 02:21 lo mastica que celebrar en tu cronología personal me ha parecido

Voz 8 02:25 cada uno más al te refieres a que he cumplido años

Voz 0874 02:27 si no quieres comentarlo sí bueno

Voz 8 02:30 estoy estoy en ese en ese cambio de número que te da bajos nunca me dado hasta ahora de verdad te lo juro te lo juro Schumpeter

Voz 0210 02:38 esto con el tema porque físicamente está muy bien no

Voz 8 02:40 sí está el cada vez estoy más y sin operarme harina lo veo pero pero es verdad que en este cambio de número aparte me encontré con un montón de gente de mi generación excepto Lourdes Lancho que lo llevaba muy bien el resto es tantos como verdad pero no está claro

Voz 0210 02:53 te da mucha gente de tener muchos años no

Voz 7 02:56 o es que son muchos años

Voz 8 02:59 que no se lo lleva bien de lujo se del Pino porque

Voz 7 03:03 acusando a otro que se mantiene estable estancia programada yo no lo sé no lo sé vea buscaron volvamos a la

Voz 0874 03:11 esta cantidad tranquilos porque hay más puntos que pueden conciliar como esta españolidad por ejemplo dice esto

Voz 5 03:17 los españoles celebramos la Navidad y la Semana Santa y nos sentimos orgullosos de nuestros agricultores con la Capra Roma dependemos al que quiera ir a los toros que vaya y al que no le guste que no vaya pero que no se prohibe nada

Voz 7 03:33 está bien te iba a decir arriba España ya chuletón toro

Voz 0210 03:40 muchísimas cosas en de yo no estoy orgulloso de todos los agricultores hay gente que seguro que no estoy orgullosa e Jones otros seguro que sí que prohibe nada

Voz 0874 03:51 estos años de Zapatero intentando yo que sé pues promover las startups da imagen de Ferran Adrià a la España unida no la caza

Voz 0210 03:58 a toro pasado con un tractor sobre el montón de ideas programa

Voz 0874 04:02 en fin orgullosos de nuestros agricultores decía también sobre todo del marido de Silvia Clemente presidenta de las Cortes de Castilla y León que según el diario incrementó un treinta por ciento los beneficios de su empresa de patatas justo cuando su mujer dirigía Agricultura en plena crisis una casualidad es una actualidad mirar esta foto que se ha dejado encima de la mesa es ese disgusto la noticia que aparecía esta semana agricultores griegos muestran el lado sexy de su trabajo para estimular a los jóvenes a seguir su oficio como remedio de la crisis se vea un aún

Voz 8 04:31 no saben que no son

Voz 0210 04:34 lo hacemos con animales no que no se puede no no lo digo por lo menos en España sí

Voz 0874 04:40 en las las vacas de fondo pero él estaba manejando en no yo creo no en

Voz 7 04:43 la foto mira pero por llamarle no llama alemán es muy de película americana vuelto al pasar el lo hipster por lo menos ahora tendrá ya quedamos pertinente recogen en cosechadora claro mira la vaca un poco demasiado extrañamente yo no sé qué le mira a él

Voz 0874 04:59 agricultores en calendario agricultores sexy yo no sé si en España ese calendario debería protagonizar lo Teodoro o cómo sería ese agricultor español

Voz 0210 05:08 tú en el en el Vaticano el lunes Javier si se a estos viajes qué hago yo eh sí estuvo en el Vaticano

Voz 0874 05:16 encanta alfombra castellano y también ha habido una cosa

Voz 0210 05:18 a que me compré que me Filippo el calendario de curas sexy

Voz 7 05:22 no lo dice sentirse dijo lo juro un calendario

Voz 0210 05:25 curas curas sexys todos los años sacan un calendario de curas jóvenes guapos Soccer simplemente pero que ella no

Voz 0874 05:31 no es mentira esto de cuentas eh no no no no es una pose

Voz 0210 05:34 guarra que ponen nada es cuando cámaras normal pero son unos chavales guapísimo es la verdad verdad de paisano estoy no sé si que vales casi sí

Voz 7 05:44 juro que no hay ningún homosexual entre ellos no Papa

Voz 8 05:46 yo creo que los eligen bien no no no es imposible

Voz 7 05:49 por eso Teodoro no está solo

Voz 0874 05:52 en esta cruzada para ello cuenta con su presidente y sin embargo amigo Pablo Casado

Voz 9 05:56 todo es veníamos por la calle volcó Niza con mi mujer nos hemos encontrado con con varios primos cerca de aquí de preguntas ateo oye uno del me me anda la localización y aparezco en la manga yo pienso yo digo claro

Voz 4 06:11 Teo dijo que antes de que acabara el año yo tenía que estar en la manga conseguido

Voz 11 06:16 no me vallado pero casi casi

Voz 7 06:18 tú muy de hacerle la pelota en el Partido Popular no sé si yo que mira tripa

Voz 0210 06:24 pues no que gane

Voz 7 06:27 el gran más que me estoy acordando del programa que tenía Terele

Voz 8 06:29 las tardes con la mesa camilla ante mil años yo es que esto me suena todo eso ya

Voz 0210 06:34 en la manga en usted Z que ya está cerrado y era en octubre en una fecha muy rara eso no fue nadie a verlo aquí en carrera

Voz 8 06:41 por eso hay que buscar justificación si sabía fútbol

Voz 0210 06:44 no era un día muy malo en un chiringuito de verano en mitad de un frío enorme sólo actuando hace nadie estaba en un hotel llegue y de repente aparecen Federico Trillo ya manda huevos que un te muy raro en un momento muy raro bueno me vi algo que no tenían que ver

Voz 7 07:01 alguien me dijo no digas nada y tú lo cuentas alegría

Voz 0874 07:06 cruzándose contiguo también me tenía que ver pues donde esa visita Murcia suponemos que para agradecerle ateo que le consiguiera un hotel en la manga casado decidió apoyar sus tesis como si los dos fueran uno solo

Voz 3 07:16 vienen ahora a prohibir los toros sin darse cuenta que dan trabajo a ciento noventa mil personas en España que seis millones de españoles van a los toros siquiera él ya sí o a seguir

Voz 0874 07:29 no perdona los toros si quieren son muchos más de seis cuatro pasar los que van de verdad

Voz 0210 07:35 ha al de toros de La Ser Javier que sin ser

Voz 0874 07:38 es la misma no Manolo Molés echen ciento ochenta nueve mil personas más

Voz 7 07:42 esta tiempos a Goya Picasso lo banderilleó han pasado todos los todo

Voz 0210 07:48 ese Marichalar a los toros no que esos toros si no les diesen trabajo que harían pedir por las calles andar delinquiendo

Voz 10 07:54 bueno así tengo más Toros la caza a casa

Voz 3 07:57 se ponen a prohibir la caza sin darse cuenta que hay ni más ni menos que seis mil millones de euros asociados a ese sector productivo millas eh que además vertebra el entorno rural y el medio natural

Voz 0874 08:11 sí porque todo el mundo sabe que si el cazador se va al pueblo se muere sí sí

Voz 8 08:15 por la revista Kathy pesca un momento si es bueno español que empiece a decir darse cuenta de que que me pone muy nerviosa que sacó como SD queriendo no parece vino del mismo claro que hablen bien ya son tan españoles si si te cazan y sociedades

Voz 0874 08:30 entonces productivos que vertebre en el medio natural por último casado decide cambiar el por el diesel

Voz 3 08:36 quieren subir los impuestos al diésel no se dan cuenta que ponen en riesgo a doscientas mil personas que fabrican coches diésel en España y que van a meter a mano en el bolsillo a diecisiete millones de conductores sábado fíjese usted por dónde les ha dado por comprar un motor diésel sin pensar que iba a venir un gobierno tan sectario e irresponsable que hasta se meten tu capacidad de elección

Voz 7 08:57 que tienen prohibir las lámparas de alquitrán eh nos has prohibir

Voz 8 09:04 porque esto ya ocurrió Pedro Sánchez él solo

Voz 0210 09:06 sí él solo si tirarlo la la

Voz 8 09:09 lo que más contamina es el arbolito ambientado en ese que cuelga al todos los coches son lo que más eso lo demás y eso eso yo soy yo el sudor del conductor

Voz 0874 09:16 qué tal cantidad de demagogia no agarrarse esto de que se Nos quieren prohibir cosas y yo como soy muy liberal quiero defender prohibiciones bueno pues mira por donde a ver quién es el sectario que le dice al primo de Rajoy que no compró un diésel porque contamina y que el cambio climático y todo esto no esto debe de ser lo que llaman el espíritu de Navidad en el Partido Popular es un momento en el que humano del PP se da cuenta de que no es bueno prohibir según García Egea aquí no se prohíbe nada ni toros ni cazar ni echar humo ni tirar cómicos a los tiburones esto no lo he dicho Teodoro pero tenía que sacar de alguna manera

Voz 7 09:50 oye no porque cada vez que Benítez tú le de cómicos

Voz 0874 09:53 el agua lo más peligroso son mi vida yo yo sabía mira el el el tanque de el Acuario estaban nuestra espalda todo el público lo veía yo sabía que cuando Antonio acabará saltando podrían pasar dos cosas de las dos cosas pasó la mejor no la peor no sabía era o una doble peineta un calvo

Voz 7 10:09 que la la cremallera del claro en el nombre Gabilondo estabas nervioso eh estábamos

Voz 0210 10:17 no lo digo yo que he hecho más nervioso porque tú te lo dije sabes que me negué hace un mes hacerlo luego insistir este fuerte ya blanda que no me podían

Voz 0874 10:25 es que le dije nada todo esto es lo que estoy aquí

Voz 0210 10:27 sí pero aquí me dio instrucciones de no no puedes no hacerlo yo tengo miedo a los peces pero mucho pero Umia

Voz 8 10:33 los veces todos a todos los precios si es como miedo

Voz 0210 10:35 Donald es absurdo todos los años me tiró en medio del mar para intentar como bucear mucho y tal para quitarme lo pero lo tengo siempre lo ha tenido

Voz 0874 10:43 a veces especies por peces quiere decir Paqui no

Voz 0210 10:46 eso sí cualquier cosa que hay en el agua de cualquier tamaño un preservativo le puede dar un ataque

Voz 7 10:52 porque yo nado en Alicante que ahí sólo está lleno

Voz 12 10:58 no

Voz 0874 11:08 hay una fecha que con más interés que la que tanto nos gusta en este programa que es la lotería

Voz 7 11:13 la vista si no que pero este año este año estén lo hubiese están no no no

Voz 0210 11:19 nosotros no no está ya hecho lo del hombre

Voz 7 11:21 eso sí te vamos a tener un bombo un poco

Voz 0874 11:27 el recuerda Javier Cansado que cuando cuando nuestro cogerlo durante seis años decía yo lo voy contigo y al final de la mañana estaba a punto de colgarse de un árbol es el más duro el mundo el más duro del mundo lo vas a vosotros

Voz 7 11:39 en Madrid la lotería del sábado el sábado pasado yo he dicho algo yo voy a estar volando no yo

Voz 0874 11:49 pero a mí me habrían dicho algo se cayera salen darle Benach

Voz 7 11:51 durante hecho nada apostó sí sí

Voz 0210 11:54 a ver como se nota con más prosperado increíble te puedes saltar porque

Voz 0874 12:00 bueno qué pasó el XXI veo que pasará desde ese día el Gobierno ha decidido trasladarlo el Consejo de Ministros a Barcelona a pesar de las amenazas de boicot de los CDR de tomar el Parlament y proclamar la república catalana a lo mejor se les está yendo un poco de las manos a lo mejor no fue una idea para empezar esto de ir a hacer el Consejo de Ministros a a Barcelona y que tengan cuidado los independentistas a ver si se van a quedar sin la subida de sueldo que Pedro Sánchez quiere anunciar ese día

Voz 10 12:26 una subida del veintidós por ciento del veintidós por ciento la mayor desde mil novecientos setenta y la explicación es clara un país rico no puede tener trabajadores pobres

Voz 0874 12:38 pero estimaba que independizarse en catalán en un país rico si puedes ganar novecientos euros al mes

Voz 8 12:43 no la quién acabará a las marcas blancas como nos fastidia en eso me pongo de parte de Vox las autonomías

Voz 0210 12:50 esto de Pedro Sánchez en Cataluña es como cuando en tu caso un año dicen oye que no hacemos la Nochebuena en casa de tus padres gentes

Voz 7 12:59 y es todo un infierno los que lo hacen ahí no quieren hacerlo los que vamos vamos a mala

Voz 0210 13:05 eso se está mirando el reloj para marcharte a ver si nadie quiere nadie

Voz 0874 13:09 a todo esto con seis mil policías a tu alrededor burdamente es el Gobierno apela al bolsillo del Parlament ciudadanos insiste con un cartel ciento cincuenta y cinco

Voz 13 13:16 sí cuando millones de catalanes estamos en manos de un peligro público lo que tiene que hacer el Gobierno de España es protegernos ante ustedes

Voz 0874 13:26 R Es más buenas los ciudadanos

Voz 7 13:28 a sí

Voz 0874 13:31 bueno Quim Torra que venía en plan de su retiro espiritual y ayuno de dos días en el monasterio de Montserrat no estaba para

Voz 10 13:37 ninguna habremos escuchas es una mala esa es una masa está mala sanos no está mal sanos e Parquesol sonada mala para olas sí sonó una masa ahí está muy tensos eh

Voz 7 13:51 el comer dos días pero además ciento cincuenta y cinco es un número lo es una palabra ha patinado este hombre

Voz 0874 13:58 terreno les sienta bien por lo que se ve la situación en Cataluña no solamente protagonizó las intervenciones en el Parlament también lo hizo en la sesión de control del Congreso si hay un muerto

Voz 0040 14:08 Cataluña oiga usted

Voz 10 14:10 va a ser responsable de la policía

Voz 0874 14:13 esta cayendo muy bajo más eleva la Sánchez que no se mueran bien Catalunya ese día

Voz 7 14:16 a nadie pero de nada eh con la humedad que pierda el Barça ya alguien le ve algo no no no no no

Voz 0874 14:25 vengo para ser culpa suya Mora que muere ahí de lo que muera y no es tanto muerto como otra cosa lo que le preocupa Albert Rivera

Voz 0040 14:31 señor Sánchez soportamos cada día un señor que a usted y a mí nos llama bestias tapadas con una diferencia a usted no le importa ya se a mí sí que me importa que me llame bestias a un señor que es un xenófobo que usted le llamó el depende la policía española tenía usted razón no sé si era Pedro Sánchez el presidente de gobierno que lo dijo pero tenía usted toda la razón

Voz 0874 14:49 le duele que le llamen bestias no

Voz 7 14:52 no me gusta mucho porque es como un insulto redundante no lo que quitar a cambiarlo por gilipollas integral casa integral no engordan como Quim Torra esta pole bajo

Voz 0210 15:00 como es verdad

Voz 7 15:03 en todo el mundo tiene lo que quiere es a todo

Voz 0210 15:05 el mundo tiene un enemigo claro ahora mismo yo creo que eso les da mucha paz mental antes no antes había un momento que había muchos partidos pero a veces cambiaba de amigos ahora no todo el mundo tiene cómo su antagonista ahí está todo bien

Voz 7 15:16 si sí dicen para mí es el mejor momento no sé si es catalán

Voz 0874 15:21 Albert Rivera porque le molesta todo que presidentes acaso no

Voz 0040 15:25 no menos MK los anillos en el Sánchez mostré que no llaman cuenta con nadie que usted no llamen los grupos de la Cámara aunque estén no quiera diálogo nosotros por España somos también responsables para apoyar a usted sino al presidente que ocupa en estos momentos

Voz 10 15:38 presidió el Gobierno en La Moncloa o no el daño me llamas

Voz 7 15:42 a mí me escribes él está mandando interrogantes de esto es que esconde pueden ahí eh con los interrogantes imagino que tienen truco que hace mucha gente que

Voz 0210 15:56 en el estado de Whatsapp se ponen escribiendo y tres puntas Susper

Voz 7 15:59 si te parece que te está poniendo algo

Voz 0874 16:02 no sí que hay una persona con la que Rivera últimamente hace Match en en Tinder dice ido responsabiliza a la oposición oiga llamarnos por teléfono

Voz 3 16:09 quiere pero si yo estoy ya roto relaciones sin habla sin hombre habla oiga

Voz 0874 16:14 pues tú sentimental ahí Pablo Casado molesto con que el presidente no le llama también comparte con Albert un objetivo vital

Voz 3 16:20 así como ruego casi común SOS de la buena gente en Cataluña señor Sánchez aplique de una vez el artículo ciento cincuenta y cinco en el primer Consejo de Ministros como presidente del Gobierno aplicar el artículo ciento cincuenta cinco Cataluña señor Sánchez aplique de una vez el artículo ciento cincuenta y cinco sólo tiene que ir a un consejo de ministros e iniciar el procedimiento para aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 0874 16:48 le gusta doscientos cincuenta y cinco está

Voz 7 16:49 hombre también Doña Manolita estoy pensando creo que está agotado toda mi comedia

Voz 0210 16:55 la extrema derecha para ahora cuando Sagan cuando llegan les selecciones sabes que tengan algún referente porque ahí va a haber un hueco muy grande

Voz 0874 17:03 si tienes mucha practica además no tuvo arranca está haciendo entrevistas con Esperanza Aguirre así que lleva ya un camino

Voz 0210 17:08 yo estuve en la fundación del Box hizo un reportaje el día que que hicieron la primera rueda de prensa ya que ella culpa pues no lo sé pero

Voz 8 17:16 la Sexta que la gente acusa a la sexta de no da demasiada

Voz 0210 17:18 bueno no había nadie aquel día en esa sala que no tuvieran menos de noventa y dos años era una cosa flipa pues mira sida Benjamín

Voz 8 17:26 todo porque han ido para atrás y ahora están ahí los cacharritos

Voz 0210 17:29 a veinticinco personas de dos mil años parecido Señor de los anillos cuando se juntan al principio todo

Voz 3 17:36 bueno Casado se vino arriba y empezó con las citas literarias citaba usted a verle bien decía que la libertad de los lobos acabó suponiendo la muerte de las ovejas no sólo había preparado segunda cita literaria usted te lo voy a Machado podría también sabes que el mal político es el que intenta que el viento sople donde pone una vela y el que tiene éxito se que tiene que poner la vela por dónde sopla el viento

Voz 7 18:00 ha estudiado Casado semana contra una galleta China no

Voz 0210 18:04 intenta ser Pablo Iglesias pero no se va a quedar

Voz 7 18:07 ni Echenique no es que no hablan rap sino la Senra no Molas no bueno escucha escucha a escucharle timar

Voz 3 18:14 ya hay un viento huracanado en Cataluña y en el resto de España que pide que usted actúe que que se aplique de una vez por todas el artículo ciento cincuenta y cinco todos

Voz 0874 18:24 la misma con el T5 rima

Voz 7 18:27 sí arrima

Voz 0874 18:29 el que Machado estuvo muy presente en el discurso del líder del PP la verdad es que hubo muy poca poesía mucha bronca entre él y el presidente del Congreso escuchar

Voz 3 18:37 parece poco Capala la policías que se manifiesta le parece poco que viertan es cierto a la puerta del juzgado le parece poco que tiren pintura amarilla en el portal de un juez o que el escrache en un restaurante en su lugar de veraneo de parece poco que al presidente del Partido Popular le reviente en las ruedas del coche te pinten esvásticas

Voz 7 18:54 bueno eso es lo a todos lo saben

Voz 0874 19:00 ya sabemos si a Pedro Sánchez le parece poco o no lo que sí sabemos es la opinión que tiene de su contrincante

Voz 10 19:05 por lo menos dirija se a este pleno dirija sea este Gobierno viví casi a mí no con el estilo faltón que tiene que que utiliza que utiliza sí

Voz 11 19:16 finalmente el parlamentarismo

Voz 10 19:18 está usted convirtiendo el parlamentarismo señoras en una suerte de suma Antonio de eslóganes sin ningún tipo de significado de significante

Voz 0874 19:26 de usted estoy de acuerdo con Pedro Sánchez aquí casado en el Congreso habla como si estuviera en un mitin no se ha dado cuenta de que hay lugares en los que hay gente dispuesta aplaudir y a lugares en los que tienes que dialogar pero en fin un faltón que suma eslóganes sin significado dice Pedro Sánchez insignificante

Voz 7 19:41 a que venir Jordi Hurtado hace para darles con este suma vamos allá vamos he llamado yo siempre te no no nos da tiempo

Voz 0874 19:50 puede haber algo más hiriente que eso siempre señor

Voz 10 19:54 dado no mienta además de ser faltón no miedo

Voz 0874 19:58 mire mire si no mira esto es el Congreso cada miércoles y jueves estaba visto lo que se ha convertido

Voz 7 20:05 sí ya está pagado pero yo que me lo pongo

Voz 0210 20:08 mañana se en veinticuatro horas ya sabéis muy mi porro de marihuana audiovisual el veinticuatro horas de Televisión Española eso te lo ponen anestesia la vida de su mal

Voz 0874 20:17 un par de semanas hicimos un reportaje en el Congreso con Javier Pérez Andújar siete Nos colamos nos habían prohibido la entrada entonces lo que hicimos fue pues exactamente lo contrario que es entrar sin ningún pase y nos colamos incluso hasta hasta la sala del hemiciclo Nos sentamos Javier yo en en el asiento del presidente y la vicepresidenta y lo que más me llamó la atención antes de que viniera H vernos que también no sé si era lo cerca que están unos de otros no digo los diputados entonces sino a los grupos parlamentarios en la esto que escuchamos aquí tan rápidamente allí se lo dicen prácticamente a la Caracas ya es es como un club de comedia es lo más parecido pero que te puedes imaginar

Voz 0210 20:51 sí y aun así siempre me me todas las mañanas ponen el ponen cosas de los diputados pues debates tal y son seis están está subiendo muchísimo el tono porque yo los escucho desde la habitación del ordenador y ahora les escucho antes no les escuchaba están gritando con dos pero un montón todos los días es de verdad

Voz 0874 21:07 bueno el miércoles un diputado del Partido Popular que se llama Alfonso Cantón dejaba su escaño no porque estuviera imputado en ninguna trama corrupta que es como los diputados del PP suelen dejar su escaño sino porque se va al Parlamento andaluz

Voz 7 21:18 tengo aquí grandes amigos todos saben que en mi casa recibiré con una copa de fino fresquito

Voz 0874 21:28 bueno como hay tanto dos veces la escasa tendrá que ser grandes ruedas no sabemos si al olor del vino o de la concordia Alberto Rodríguez de Podemos le dedicó unas palabras que son entrañables cuando vienen de Podemos y son para alguien del PP llevó

Voz 14 21:42 me lo voy como se que esto ha grabado ya para la historia de par en Los Ángeles este país no sé si no voy a repetir lo creo que lo voy a decir y quedan el diario de sesiones nunca se que les fuera decir algo o a alguien así esta cámara menos un diputado el Partido Popular pero creo que lo vamos a echar de menos iba a decir algo que que creo que es de las cosas más bonitas que se puede decir aliens es usted una buena persona y le ponen calidad humana este sitio

Voz 0874 22:09 muy bien que en un momento bonito bien esto por eso está bien yo creo que Alberto Rodríguez

Voz 7 22:15 buenísimo es una chorrada pero no es una chorrada de verdad que para el súper raro pero vayan buenas personas de hombre Jolín

Voz 0874 22:22 gente que va a ser una petición de mano en directo cómo no

Voz 7 22:24 bueno hay que ponen Come como los partidos de la M

Voz 0210 22:27 él está Eric pasa la Cámara si te toca con alguien te ves

Voz 0874 22:31 otro que también quiere cambiar el tono del Parlamento de eso estaría bien eh

Voz 7 22:35 mira mira

Voz 0874 22:38 sólo con la cámara como en la pista de tenis de las que bajan y suben con unas

Voz 0210 22:41 voy con un corazoncito sabes que Chopin pos producción que cuando te toca con alguien te tienes que besar

Voz 0874 22:46 pues de Pablo Iglesias que también quiere cambiar el tono o no de toda la Cámara pero algo sí

Voz 15 22:50 pero ojalá el Partido Popular sonar a un poco más a Ana Pastor y un poquito menos José

Voz 3 22:56 María Aznar

Voz 0874 22:58 en eso creo que estamos de acuerdo muchos sobre todo por los recuerdos que tenemos de José María Aznar quién es que rectificar es de sabios el mismo Iglesias no sorprendió el jueves con esto escucha

Voz 3 23:06 yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela la situación económica es nefasta podido decir cosas políticamente que ahora no comparto y creo que que rectificar en política está bien

Voz 7 23:25 bueno pues esta no por no es una chorrada

Voz 0210 23:29 es que a mí me parece que tú puedes decir de repente pues amén de seguir no piensan lo mismo que hace tres años lo que hace cinco me parece bien

Voz 7 23:36 ahora que llevan a rectificar nada que te descuidas Castelo

Voz 0210 23:43 te digo que desarma a mucha gente que no lo depende todo bueno pero de acuerdo ahora que me que tenéis que decir con eso es que me parece bien

Voz 0874 23:50 lo que van a decir contrario lo que dice Llum no a medida que te haces mayor uno acaba de de izquierda es de cintura para abajo entonces a lo mejor el problema sino también a Felipe González

Voz 7 23:59 qué le queda un debe de estar José María solo con Luis Aznar senador del PP tuvo Pablito

Voz 0874 24:05 o es un rifirrafe durante la comisión de investigación de financiación de los partidos

Voz 3 24:09 después de una hora ustedes ya se han cansado de preguntar sobre la financia

Voz 16 24:13 de mi partido que imita los ahora usando sólo interrumpidas señor llevamos tanto su discurso pero pues bebidos usted a una sola pregunta no ha respondido usted a una sola pregunta y me gustaría avanzar lo que le preocupa tanto que hable que le que le preocupa

Voz 7 24:30 usted a las cabras

Voz 0874 24:33 hay esa es la relación normal entre el podemos ir Pepe a partir de ahí es obvio que ni Venezuela ni comentarios machistas nada a partir de aquí la protagonista de la comisión fue

Voz 10 24:43 habrá que habrá noble animal herido a la cámara

Voz 0210 24:47 hola Adela

Voz 7 24:50 pobres no soy el novio la muerte retiro

Voz 8 24:52 la arraiga usted ustedes digo digamos animales que considere

Voz 0210 24:57 con este Lalo granjero creíamos que están enseñando el lado más sexy de la jugador

Voz 0874 25:03 pues esto es aburrir a las cabras qué tal una comisión más teatralizada todavía

Voz 3 25:07 un noventa por favor me dejan que como él La venganza de Don Mendo tercie ya lo mejor tercio se lo agradezco aquí mismo este puñal nuestra muerte lustros o dinero hundir y te daré muertes si lo juro produce y luego tú misma tú clava se la CNE la venga

Voz 7 25:23 no hubo una allí o de Pedro pero nada conseguí Muñoz sea la cuarta me plantee volvía la carta jugando pues este es nuestro congreso que bueno rato los palacios baje

Voz 17 25:39 tenemos

Voz 0874 25:40 no tengo me tarde cosas antes de parar tú no nueva pieza en el juicio de la Gürtel que es la operación Kitchen ya lo sabéis investiga pues como interior pagó con fondos reservados a varias personas para que expusieran a Bárcenas hicieran con cualquier documento que pudiera incriminar a miembros del Partido Popular es decir era garantizar que Si dentro del PP no sabían datos suficientes martillazos al disco duro desde Interior le diera todavía alguno más ahí está Juan Sergio Rios el chófer del ex tesorero que cobró dos mil euros y un puesto en la Policía Nacional por cierto dos mil euros

Voz 0210 26:11 pero es el chófer eh a la Policía Nacional le te lo digo yo creo que ahí bajó de Hernando

Voz 7 26:15 dos muy poco ser policía nacional Barros

Voz 0874 26:18 por otro el falso cura os acordáis de ese falso cura que se coló en la casa de Bárcena

Voz 7 26:21 sí sí yo no estaría tranquilo con el batería Taburete si fuera Willy es porque estás en tu propio poniendo ahí

Voz 0210 26:29 pero era un infiltrado es una operación a cambiar la inducción todas las placas de y Pepe yo pensaba que era eso

Voz 0874 26:37 sí financiada por oye vamos a hablar del Rey luego íbamos a hablar de alguien que tiene una posición del del de antes yo quiero tener me gustaría no yo lo digo para que en estos minutos de pausa penséis poco hasta dónde queréis llegar en las preguntas que le vais a hacer lo de Querrey al Recre yo él él no trabaja en la SER pero pues juegas en esa año nada pensarlo porque lo que queráis sabe mucho estamos a vivir con Virginia con Antonio Castelo con Llum Barrera insisto como decía antes vamos a hablar del Rey dentro

Voz 0210 27:37 tú Javier Cansado todos programa es el programa que más audiencia tiene de de la radio de España hasta ahora es la quemarlo se oye diga lo que diga mi del sur de Europa voy a lanzar una todos los niños los niños lo sabéis que vuestros padres voten a Bob porque los niños saber lo que votan vuestros padres vamos a hacer una broma vamos todos a pedir para

Voz 7 27:58 los Reyes el baby VOR negro vamos para fastidiar vamos a pedido a todos el Baby Born negro que va a ser hubiera

Voz 0874 28:06 sí eso niños

Voz 7 28:09 otra e iba a ser una risa una risa superen la detenida

Voz 0874 28:14 he vuelto a saber con quién queda es mejor pactar de hecho Moreno Bonilla cada vez más cerca su presidencia no habla de pacto sino de diálogo ya que mencionas a Vox escucha

Voz 3 28:22 otros desde el minuto uno hemos dicho que íbamos a hablar con todos que íbamos a hablar también con Vox Vox es una fuerza política que has surgido de las urnas que ha surgido por el a

Voz 0874 28:32 yo de casi cuatrocientos mil andaluces

Voz 3 28:35 evidentemente va a ser escuchada y que nosotros queremos escucharte

Voz 0874 28:38 pero él ciudadanos que hasta ahora estaban muy a favor de pactar con Vox ahora parece que se lo está pensando

Voz 0040 28:43 la ciudad fíjense que la mesa de negociaciones del Partido Popular y nadie más en esa mesa si queremos que los populistas no gobiernen ni comunidades autónomas ni alcaldías ni España los constitucionalistas nos tenemos que poner de acuerdo con los populistas bueno

Voz 0874 28:59 populista claro claro si las palabras han defendido al líder de Vox que rápidamente escribió en Twitter lo siguiente lleva pistola Ribera de que lo mismo socio de Susana que de Libertas desprecia a los cuatrocientos mil andaluces de Vox si lo que pretende es el visto bueno socialista para continuar el socialismo con otras siglas en no levantar las alfombras que no cuenten con nosotros

Voz 7 29:20 pienso continuar el socialismo llevar pistolas de ya visto

Voz 0210 29:23 según respetase hombre yo todo lo que dicen cuadro gijonés

Voz 7 29:26 pero bueno cuidado ese tío lleva pistola el lo vamos a ver qué

Voz 0210 29:32 cuidado eh cuidadito con las bromas con que tú puedes faltarle a Rivera en el Parlament su Caja pero este pidió al

Voz 0874 29:37 no pero tengo cuidado decía escuchábamos a Rivera dando su opinión contando lo que está pasando en las negociaciones de Andalucía como si eso fuera más con la Ejecutiva nacional que con la andaluza así que esta semana tuvo que salir Juan Marín a marcar territorio

Voz 18 29:49 estaba hablando de formar un gobierno yo creo que con mucha seriedad con mucha sensatez insisto con mucha calma mucha tranquilidad lógicamente que buena Villegas nuestro secretario general es razonable igual que estar entre otras fuerzas políticas pero no les quepa la menor duda de que viviera las negociaciones soy yo

Voz 0874 30:06 que manda es él eso queda claro además en un partido como ese pues hay que decirlo no sé con con cierta seriedad no son muy disciplinados llevan por Obama si Susana Díaz que es como no se había que agarrarse prefiere tirar por el camino de la línea

Voz 19 30:19 sí porque este partido no lo va a poner rodilla nadie al PSOE de Andalucía no lo va a poner de rodilla nadie ha ganado las elecciones no con la amplitud que queríamos verdad pero

Voz 7 30:29 eh eh oye cada vez es más Hart no ha ganado

Voz 0210 30:33 Camps por ciento que se están copiando mucho contra haciendo una broma con visitar el chiste de Luis y que hay que si lo habéis oído que tiene un autor es el que Messi es muy gracioso no lo mejor de su trayectoria que es el de cuando Si tú consideras que un tío que viene llega tu país nadando desnudo sin estudios y sin dinero te quita el trabajo que les un minutito

Voz 7 30:55 pues tiene muchas rotondas y te lo están reproduciendo

Voz 0874 31:09 hablando de racismo de muñequitos bajo el árbol de Navidad muñequitos negros

Voz 0210 31:13 pero luego verdad

Voz 0874 31:15 el que fuera entrenador del Barça comparecía en rueda de prensa y le preguntaron por episodios racistas en el campo de fútbol respondió esto

Voz 17 31:21 Smith goes to descubre te tifones Indian tipo fuera Baker II tenemos

Voz 0874 31:29 bien el no es racista porque sus hijos van al colegio con indios negros y gente normal

Voz 8 31:34 a ver si salía en el alemán y el inglés en la cabeza ahí el catalán y el castellano si es que los idiomas es que hay que hablar español sacado

Voz 0210 31:42 yo que llevan a a mucha confusión en Andalucía a partir ahora el CIS lo haría solo en la grada el Betis pues según la encuesta la hacen sólo en la grada del Betis en la grada del sí

Voz 0874 31:52 ya que estamos en fútbol la Enrique Cerezo presidente del Atlético de Madrid tiene algo más que una idea escucha

Voz 3 31:57 sí alguno dicen que el Atleti no tiene dinero para renovar que Griezmann se lo llevó

Voz 17 32:03 bueno yo la verdad

Voz 0210 32:04 te digo una cosa yo nunca hablo mal

Voz 17 32:07 la educación y menos con una mujer

Voz 10 32:09 no voy a Casa Lucio

Voz 7 32:12 sí ya lleva Broncano el dinero no me gusta nada le gustan las muchísimo

Voz 0210 32:17 pero como no entendían lo de menos una mujer cuando hay muchísimas mujeres que tienen muchísimo más poder que él

Voz 7 32:24 sí de otras cosas hablan no

Voz 0874 32:28 pero mira yo estoy en Washington dos noticias de aquí tu tu tu tu tu dos monjas roban medio millón de dólares y se lo gastan en los casinos de Las Vegas

Voz 8 32:35 es por eso una mujer me hay que darles dinero porque no lo gastamos en cualquier cosa

Voz 0210 32:40 se esperaba un colegio católico

Voz 0874 32:42 desde Los Ángeles el portavoz de la iglesia todo el mundo sabía que les gustaba viajar a Las Vegas y jugar un poco un poco a poco aunque no con el dinero de las donaciones que lo hacían en el colegio las hermanas han confesado comprometida devolverlo todo

Voz 0210 32:54 hombre si las monjas son unas de las personas más feministas del Mundo salieron de su casa diciendo que se iban a casar con un nombre para obligación pero eligieron un nombre que no existía que lo aguante es un

Voz 7 33:04 mira yo hubiese pusieron el disco de Madonna Like a virgin llamaron como material

Voz 0210 33:11 te voy a engañar no existe

Voz 0874 33:20 me decía que hoy íbamos a hablar de el Rey ha visto debutado quede cual yo lo he dicho antes no es de este reino

Voz 21 33:28 estoy deseando porque tomarme seis meses desde que lo siento mucho me equivoco

Voz 0874 33:36 hoy no volverá a ocurrir solamente vamos a hablar de El Rey vamos a hablar con el Rey con él con este Rey

Voz 22 33:43 sabes una cosa me estoy muriendo pero no tengo más que matar voy a hacer antes de entrar en coma voy a matar hace

Voz 0874 33:55 cinco personas más cinco personas más Estella Alberto San Juan haciendo del Generalísimo cosa que tiene que doler mucho en la cabeza Alberto cómo estás buenos días

Voz 0059 34:05 hola qué tal buenos días y gracias Javier por por el programa

Voz 0874 34:10 yo decía que ponerte en la piel de Franco te tiene que te rústica haría no

Voz 0059 34:15 he pues como actor fue un disfrute hacerlo porque supongo que que tiene que ver con la función terapéutica del teatro para los actores que es sublime de nosotros pues más criminales son menos agradables para no para honor experimentar las en la vida real está muy bien hacerlo en una película un escenario hacer de un genocida como en este caso

Voz 0874 34:43 el la voz ya lo hemos visto que la tendría que trabajar mucho para llegar a ese tono que se parece mucho porque

Voz 7 34:48 sí la verdad de Franco hablando por lo que Le conocías no color si va a veces qué quedamos a comer

Voz 0874 34:56 que a poco hablaba pero la es el respecto

Voz 0059 34:59 por el que el que la hace parecida en su cabeza porque lo único que tiene parecido es que es aguda pero bueno igual que

Voz 0874 35:07 desde entonces me quedo un poco con Franco di

Voz 0059 35:09 creo que en qué qué

Voz 23 35:12 simplemente con unas gafas de sol y la el cráneo rapado que llevo en la película pues que el espectador lo recrea en su cabeza yo tengo Alberto

Voz 8 35:22 yo dije fíjate que no te pareces en nada absolutamente claro de repente Conesa en sólo con el complemento de las gafas y el rap parte la cabeza de poner un tricornio Tejero no de una leche no

Voz 0210 35:37 sí que Franco tenía muy buen cutis

Voz 7 35:39 es difícil de replicar el pie no pero sí sí que muy mala leche logro en la película

Voz 0874 35:46 al cine un poco este compromiso del espectador de teatro que es el de creerte a los personajes a pesar de que los tienes delante sabes que son actores mucho más que un ejercicio mucho más voluntario que en el cine porque vosotros sois solamente tres es tu Luis Berdejo y Willy Toledo pero sois cuán cuantos personajes desde Carrero Blanco hasta Cebrián disputan Kissinger

Voz 0059 36:05 eh Luis Bermejo interpreta solamente a Juan Carlos I E que el planteamiento de la película de Juan Carlos I recién destronado digamos un poco en el eh en la última fase cronológica de su vida pues una madrugada despierta despierta o cree despertar dentro de una pesadilla en la cual recibe la visita de personas relevantes de su vida en forma de fantasmas digamos algo parecido Cuento de Navidad de de de y esa y a través de ese encuentro con los fantasmas de su vida pues va repasando eh momentos de su infancia de su juventud de su reinado sobre todo

Voz 0874 36:46 venía aparece

Voz 8 36:49 los cinco grupos familiares su hermano y su padre me dio lo digo es un hombre sí me me da mucha pena Juan de Borbón hombre sí pero si lo de hijo de Rey padre Rey pero nunca fue Rey en sí mismo no es un nombre que siempre me da mucha pena aparece mucha gente árabe saudí

Voz 7 37:10 yo hablo de Adri Mahler

Voz 0874 37:15 antes que el Rey tuvo cuando lo sabe antes de antes de ser película fue obra de teatro durante yo creo que un par de años no Alberto sin ningún problema no no tú dices yo sé entre de Vox con pistolas

Voz 0059 37:27 no no no eh no hubo nunca ningún problema

Voz 8 37:31 sí hicimos la imagen de Willy Toledo que lo yo

Voz 0874 37:35 la ha puesto el problema pero en fin que yo

Voz 8 37:37 ah vale

Voz 0059 37:39 bueno sí la verdad es que huy en

Voz 0210 37:42 será parece Willy Toledo al Rey también hola

Voz 0059 37:45 sí la verdad es que no pero el CL aparece por ejemplo de Cebrián ir de

Voz 8 37:50 de Felipe Gonzáles la o no aparte

Voz 0059 37:56 di sus personajes algunos de sus personajes más queridos

Voz 7 38:00 eso eso es un amigo pero además es oye funcionan mejor la obra

Voz 0874 38:05 en en determinadas lo digo porque Antonio va esta noche a Valladolid actuar allí funciona mejor en determinadas ciudades que otras

Voz 0059 38:12 pues el funcionó bastante bien en general la verdad curiosamente en Valencia cuando estuvimos también hubo un intento de boicot por parte de España dos mil que es el que era una convocaron una especie concentración frente al teatro y tal día como hoy estaba les con banderas español así poniendo en un aparato el novio de la muerte canciones así pero nada más que desde entonces eso ha crecido dada la dimensión que tienen hoy las amenazas a teatros en Valencia por ejemplo

Voz 0874 38:46 sí pero no no tuvimos ningún

Voz 0059 38:48 problema sólo anécdotas como esta que te he contado tuvimos dos temporadas haciéndolo en la última semana que estábamos con la función en el Teatro del barrio hace un año y pico graba hicimos la película en unas semanas así digamos fruto de un arrebato lo decidimos quince días antes montamos un equipo a toda velocidad Illa rodamos y lo hemos estado un año hasta que hemos conseguido acabar la el montaje sonido de imagen pues producción todo el rollo y ahora por fin estrenar

Voz 0874 39:19 hay que decir que hay también algo de ficción en la película por ejemplo la entrevista que Jesús Hermida le hizo al Rey en la película le pregunta si cobró comisiones millonarias eso sí contribuyó a que las familias más poderosas del franquismo siguieran siéndolo es la clave de bóveda Un poco de un sistema de saqueo en beneficio de grandes empresas muy conocidas eso es ficción total porque Jesús Hermida nunca habría hecho esa pregunta Alberto

Voz 0059 39:41 no por eso empieza a esa entrevista diciendo Jesús Hermida hizo una de signo bastante que decir bastante complaciente con el Reino uno de sus últimas entrevistas por parte de Jesús Fermí que es del Rey de la parte informativa los hechos a los que referencia eh en digamos todos a todos los datos han sido publicados en muchos casos la mayoría son datos de los que hay constancia ahí están publicados en en en en la suficiente número de investigaciones como para considerar los contrastados ese trae prueba sobre otros como puede ser el 23F otras cuestiones pues sólo sólo hay indicios abundantes

Voz 8 40:24 no no eso es como lo de cómo como esa conversación de de Kissinger con Carrero Blanco no también ahí estaba un poco

Voz 0059 40:32 sí sí digamos que ya

Voz 24 40:34 ah

Voz 0059 40:36 si no sé no sé si leyenda o realidad

Voz 8 40:38 por eso digo indicios que

Voz 0059 40:41 eh que que que que hacen que parezca difícil realmente que la embajada norteamericana y las

Voz 8 40:46 yo etcétera no tuvieran ajá se enterase bien lo que estaba pasando

Voz 0059 40:51 que el comando de ETA que lo hizo pudiera hacerlo sin conocimiento de ellos hay digamos hay piezas que no encajan

Voz 0874 40:58 a dicha mención además el el 23F escucho en segundo este fragmento de la película mira

Voz 10 41:03 para atajarlo y lo provocara muchas veces durante a para el golpe esperando a que alguien me explique qué pasó el veintitrés de febrero del año ochenta y uno dice también era Willy no

Voz 0059 41:15 si vivía esto es cierto Tejero lo lo pregunto lo lo dijo en el juicio dijo yo todavía estoy preguntando qué

Voz 8 41:21 por lo que falló qué pudo fallar no

Voz 0059 41:24 bueno o o se sentía que había sido utilizado y engañado que

Voz 0874 41:29 si había contado no era lo que estaba pensado en el en el desarrollo de I la obra de teatro y ahora el estreno de esta película Alberto has has llegado a sentir cierta empatía por el Rey has llegado a pensar bueno pues pobrecillo le ha tocado vivir

Voz 8 41:44 pero si si si realmente

Voz 0059 41:48 como como tú diosa del Rey Juan Carlos I de la de la película es un personaje es una es una construcción realiza a través de la ficción es un hombre que sufre por todo hombre que sufre por todo ser humano que sufre pues sí siento cierta empatía al Juan Carlos I persona la de la realidad no tengo ni idea que siente muy como manera de saberlo ni tampoco especial

Voz 0210 42:13 una película que podría ser muy graciosa es el podría aparecer de repente haga cola

Voz 8 42:19 no obstante cosas que entiendo

Voz 0210 42:22 el de discursos Juan Carlos tú ya hemos compartido muchas veladas eso

Voz 7 42:26 a las modelos que tiraba por la borda podría Sofía

Voz 0874 42:32 podría ser la gran comedia también eso pues bueno hay también sí sí funciona Alberto esperamos una segunda parte o un spin off con alguno de los personajes que a tú has estado encantado de volver a interpretar lo Alberto San Juan director e intérprete de unos doscientos personajes de la película El Rey Alberto un abrazo fuerte

Voz 0059 42:48 muchas gracias porque luego luego

Voz 0874 42:51 carrera Antonio Castelo Virginia ría tú hasta hasta cuándo porque no

Voz 7 42:56 no se acabó antes de que salga bien hay algo me decía que tenía derechos de vacaciones

Voz 0874 43:02 yo yo yo sigo aquí en Washington pero de verdad que no

Voz 0210 43:05 esta noche estoy en Valladolid por cierto en la Sala Borja con Jorge Ponce y Rubin que viene no sé si puede la lotería

Voz 8 43:11 que el jueves voy a estar en Miranda lo que sí está nevado no llegó la lotería te digo a la lotería del veinte al veintidós buf hay mucho lío

Voz 0874 43:18 mira

Voz 6 43:19 en mi carrera hasta presentar un antes y un después

Voz 0874 43:23 la noticia a vivir que son dos días Javier del Pino