Flash Deportes SER de las 14:30 (15/12/2018)

acaba de terminar el primer partido de Liga del sábado Getafe uno Real Sociedad cero con gol de Jorge Molina el conjunto azulón se mete en puestos europeos por la tarde cuatro y cuarto Valladolid Atlético de Madrid seis y media Real Madrid Rayo Vallecano sin Bale en los locales ya las nueve menos cuarto Éibar Valencia por cierto entrevista de Luka Modric tras ganar el Balón de Oro en el diario croata es porque no Bosti sorprenden las palabras contra el Cholo Simeone Modric dice que es normal que defienda a su jugador Griezmann pero que tiene la necesidad constante de menoscabar al Real Madrid y sus jugadores e insinuar situaciones que no son reales para explicar los triunfos del club blanco añade el croata que tiene mucho respeto por Atlético de Simeone pero que no es justo ni correcto que lo logros del Madrid sean una tesis populista sobre el favoritismo del club blanco además en Segunda División se salva al Reus el club estaba efectuando los pagos que les debían a sus jugadores garantiza por ahora la continuidad en Liga Un dos tres juega al fútbol este fin de semana en Lleida se decide campeón de la Copa Asobal de balonmano hoy semifinales primero a las cuatro se enfrentan Bidasoa Irún y Frankie Granollers ya las seis no hacen Barça Lassa ahí ABANCA Ademar de León las últimas siete edición en las ha ganado el Barça que busca este fin de semana su décimo cuarta Copa Asobal y en fútbol sala a lo largo de este sábado se juega la última jornada de la primera vuelta de Liga los ocho mejores en los los participantes en la Copa de España del primer fin de semana de marzo en Valencia faltan por clasificarse dos parten como se teme lo tomo Jaén Paraíso Interior Peñíscola Eric sólo les vale ganar y esperar derrotas para entrar a Industria Santa Coloma Pidal Ribera Navarra ya las ocho contaremos por cierto en Carrusel deportivo el clásico entre Barça e Inter en el Palau Blaugrana un Carrusel deportivo que ya está en marcha para más información deportiva de Cadena Ser punto com y aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo como siempre en todas las emisoras de la Cadena SER