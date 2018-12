Gayá, sobre su penalti: "Tiene que haber el mismo criterio para todos"

Voz 1991 00:00 Nos vamos yo creo que ya están en valenciano y para hablar con uno de los protagonistas del partido entre el Eibar y el Valencia hola qué tal muy buenas

Voz 1 00:08 hola buenas noches de haber llegado a casa no

Voz 0645 00:11 estamos aquí aún ahora vamos a salir estamos sea puerto de aquí

Voz 1991 00:14 a qué estáis a que estáis todavía hay en el País Vasco vale vale vale oye con qué sensaciones ha sido hoy de Ipurúa

Voz 0645 00:23 pues jodidos no damos no porque yo creo que que hemos hecho un buen partido sobre todo un buen primer tiempo muchas ocasiones mucho la llegada Si bueno vamos con con un empate que que bueno que no nos sabe bien porque creo que que oye no sé si me pareció muy competitivo en un campo muy difícil pero pero bueno nos damos con la sensación de de seguir adelante de ganarla ahí a ver si cambia la dinámica la pregunta bueno si lo ves a cámara lenta Hay repetido pues y que me da pero mi sensación y Illa de Vela del Campo es que me roza apenas no no cambia la trayectoria yo salto para intentar evitar el balón con el pie pero claro de manera involuntaria cuando tú saltas yo levantó la mano pero es que no cambie la trayectoria eso es lo que mejor estoy triste por eso porque si tú me dices que me dan la mano llevaba algo pero es que el balón es que el balón es un centro que la trayectoria pero pero bueno te hace vivir si no queda otra no tiene

Voz 1991 01:29 la razón en todo lo que has dicho lo que pasa es que el reglamento Gaya no habla de intensidad quiere decir en cuanto la pelota contacta no no yo te digo los reglamentos nadie quiere decir tú te pones a hablar del reglamento intensidad en el caso de agarrones dentro del área y la bola te tocan la mano es penalti

Voz 0645 01:47 sí pero ha por ejemplo y hemos visto un penalti del Atlético de Madrid

Voz 1991 01:50 correcto porque no lo estoy

Voz 0645 01:53 no no no se entiende el criterio porque al final de Atlético de Madrid también tiene la mano incluso que prevé que le da más que cambia más la trayectoria tiene la mano levantada yo al final lo que quiero es ir a cortar el centro con el tie faltando eso hace que levante la mano pero a mí el árbitro me dice que que que que es intencionada que es una malintencionada yo por eso estoy triste porque es que no sé cómo va a ser intencionadas a mano

Voz 1991 02:20 ah el árbitro te dice a ti que interpreta que tú le das voluntariamente

Voz 0645 02:24 claro claro claro claro yo también un jugador del del Eibar también me dice que que el bar lo que tiene es que la imagen es imagen a cámara lenta y es lo que lo que está haciendo daño en este sentido porque en directo apenas fina me da me Rosa pero la imagen que le como que el balón me da pero es que en directo ha sido un plan yo notado un roce este mismo digo imposible tiene que que eso sea mano porque mi rosa en la mano

Voz 1991 02:50 pues sí han pintado además gesto me imagino El Vestuario había muchos rebotes no por nada sino porque hemos escuchado a Rodrigo con los compañeros de de Being quejándose amargamente luego Marcelino también diciendo que no entiende muy bien el criterio del bar es decir que estéis un poco que malditos no

Voz 0645 03:08 te has quemado por qué te ha pasado así no pero si hubiera sido al contrario pues así lo ha si hubiera sido diferente es también lo tenemos que decir pero a mí lo que realmente me duele es el criterio de porque a unos y a otros no es que no sé lo que lo que duele y lo que yo creo que tiene que arreglar porque al final el criterio yo creo que tiene que para todos iguales sino para unos y para otros no

Voz 1991 03:32 bueno también es cierto que estamos en la primera temporada que llevamos dieciséis jornadas y que esto lo tenemos que ir puliendo un poco de entre todos que estamos aprendiendo no como quien dice sobre sobre la marcha Gaià al margen de temas polémicos el equipo ha merecido más hoy porque el primer tiempo yo creo que ha estado bien el segundo tiempo igual ha bajado un poquito no

Voz 0645 03:51 sí yo creo que hemos hecho un de los los tiempos que has hecho en esta Liga o no el equipo ha salido con mucha intensidad sabemos que el Eibar en casa es un equipo fuerte bueno te mete muchos centros y hemos defendido bastante bien todas las acciones sí sí que es verdad que que en la segunda parte en los primeros diez minutos ellos han salido un poquito más metidos pero bueno tampoco nos han creado acciones de peligro recuerdo de una falta al larguero pero bueno son acciones a balón parado yo creo que hemos hecho un partido bastante bueno con mucha intensidad y nos Fathi no contrarrestar esa esa ese juego que tiene el Eibar muy directo y bueno yo creo que hemos merecido un poco más hoy bueno seguiremos seguimos trabajando oí ganar el Huesca en casa

Voz 1991 04:40 sois los reyes del empate diez de dieciséis partidos eh

Voz 0645 04:44 sí estamos dando mucho pero pero bueno he trataremos de que de que a partir de ahora entonces empates vuelta se vuelven en victorias ahí una estoy seguro de que iba a hacer

Voz 2 04:59 acabó décimo cuartos

Voz 1991 05:01 a a terceros en en Champions más cerca del descenso que del objetivo que es estar peleando o era estar peleando por la Liga de Campeones los mil diecinueve de cambiar mucho la película bueno en la Champions ya no tenía mucho que hacer ahora centrarse en la Europa League pero en Liga tiene cambian mucho la película

Voz 0645 05:18 si tiene que cambiar en este sentido no que estamos empatando mucho oí pero bueno no estamos lejos de de ganar porque empatar al final estás cerca también de perder pero pero el equipo en yo creo que ha merecido más puntos de los que lleva pero sí que es una realidad que estamos empatando mucho y eso sí que tiene que cambiar no tenemos que que matar los partidos por ejemplo hemos tenido haya apenas para para haberlo matado oí bueno no nació así y estoy estoy seguro que como que partido el Huesca en casa tenemos que conseguir la victoria si si a partir de ahí seguir creciendo seguir ganando oí bueno aunque aún queda mucho pues llega ya

Voz 1991 05:56 te agradezco eh te agradezco que nos atienda hace ahora a las doce y cuarenta y tres que lo hagas con esta sinceridad con esta naturalidad que creo que es lo más fácil no muchas veces antes de no hablo el no ser buscar otro tipo de cosas tal normalidad no sea quiero decir mucho más

Voz 0645 06:13 sí sí sí sí totalmente no al final se dicen las cosas como como no la siente y bueno yo he sentido y un poco de frustración y bueno no pasa nada te diga la realidad de las cosas que puedo estar equivocado o no pero pero aún hay cosas que por ejemplo lo eh es que me he dicho al árbitro porque eso no se me me voy me voy ganado incluso verdad Concorde Leiva ha dicho que para él no era penalti que la lo que pasa es que en la imagen en la repetición a cámara lenta pues sí que interpretan cosas diferentes pero que para él no era penalti pero bueno al final para esos países árabes que viertan a veces fallan bueno tampoco he dicho que que hayan fallado no pero para mí que prácticamente no no desvía el balón y para mí

Voz 1991 07:01 pues nada lo dicho es que te lo agradezco comentárselo a tus cuatrocientos cuarenta compañeros que tienes la primera división que naturalidad que no pasa nada que se pueda hablar con con total tranquilidad y nada que la próxima vez que charlemos contigo espero que sea en otra circunstancia hablando de otras por otros motivos no en una aseguraron más como además agradable vale

Voz 0645 07:19 creo que así un abrazo grande Gayá hasta luego