Morales: "Cuando Messi está por la labor de jugar, es el más desequilibrante del mundo"

Voz 1991 00:00 los escucha a la figura del Levante que seguro que mañana sólo va a intentar poner muy difícil al al Barça José Luis Morales qué tal buenas noches

Voz 1 00:07 pues o las buenas noches cómo estás todo bien bien bien tanzano doy yo cómo va

Voz 2 00:13 bien me han recuperado del golpe

Voz 1 00:16 la torcedura de lo todavía no sea al cien por cien no

Voz 1991 00:20 además con este partido y yo creo que hace falta poca motivación no yo creo que cuando uno se enfrenta a un rival tan importante es que hace sean no no hace falta decir mucho no

Voz 2 00:32 si no la verdad es que ante los rivales de tipo Barcelona Real Madrid Atlético de Madrid es muy fácil no conseguir motivación al final pues son partidos muy bonito de disputar que que no gusta jugar a todo sí ya te digo es algo muy bonito de de poder hacer mi esperemos que salga al gas rodado y Podemos con podamos conseguir los tres puntos

Voz 1 01:01 no está el Levante en el mejor momento

Voz 1991 01:04 nada

Voz 2 01:06 bueno no estamos en una muy buena situación tenemos las ideas muy claras venimos te de una dinámica muy positiva estamos peleando por llegar cuanto antes a a nuestro objetivo que son cuarenta y dos puntos si sí cerrarlo Si conseguirlos cuanto antes y lo voy a partir de ahí pues si se consiguen antes de que acabe la temporada hasta dónde puedo llegar

Voz 1991 01:35 mira eso te iba a preguntar yo ahora si se piensa en algo más porque con la dinámica que lleváis precisamente hombre yo creo que hay que ser positivos no quiero decir da da para pensar en algo más que no sea sólo la la permanencia no

Voz 2 01:50 a ver los números están ahí no oí

Voz 1 01:52 yo ahora mismo bono y el juego que jugar muy bien

Voz 2 01:56 bueno la verdad que ya te digo el juego está haciendo bueno lo votos que que hemos conseguido vienen por méritos propios por hacer bien las cosas que ya la clasificación pues ahora nos nos marca que que estamos sextos en puestos de Europa pero sí que es verdad que sí la gente se ilusiona puede ver a a un Levante creando cosa mayores pues no sí que es verdad que que dentro del vestuario lo tenemos muy claro hoy en nuestro primer objetivo es la permanencia ya te digo llegar cuanto antes a a esos cuarenta y dos Si Eider ante pues tenemos a un rival muy complicado como es el Barcelona hay sería muy importante conseguir los tres puntos para dar un pasito más

Voz 3 02:43 ahora objetivo te iba a decir cómo se le gana

Voz 1991 02:46 este Barcelona pero ya lo hicisteis el año pasado saque ya lo sabéis

Voz 2 02:51 el año pasado lo fue un partido muy bonito de pero los que no pero además me dio de de si mucho el partido no porque fuimos el único equipo que que consiguió vencerle la temporada pasada pero que era nuestro último partido en casa ahí creamos despedirnos con con un buen partido aunque sabíamos que era complicado no pero Barcelona ahí conseguimos sacarla de las TI y esperemos que este fin de semana pues podamos conseguir lo mismo no

Voz 1991 03:23 pues es complicado ganarle al Barça a un partido de Liga imagínate una eliminatoria de Copa

Voz 2 03:29 bueno vamos a enfrentarnos a tres veces en un mes y bueno al final es otra competición es una competición muy bonita y que que bueno pues pelearemos hasta hasta el último minuto hoy ya te digo primero pensaremos en el partido de Liga ahí ya después de navidades pues nos prepararemos primero para Girona luego el Barcelona

Voz 1991 03:58 ya te digo con mucho

Voz 2 03:59 la ilusión no porque al final poder conseguir ganarle al Barcelona

Voz 4 04:04 eh

Voz 2 04:05 es algo que complicado pero que que aún no pues cantó a uno personalmente como a nuestra afición pues la haría muy feliz

Voz 1991 04:13 pues sí pasito a pasito primero con la Liga luego llegar a la Copa habrá tiempo para para pensar en todo Morales estás en el mejor momento de tu carrera

Voz 2 04:24 puede ser no creo que desde que llegué pues ha ido mejorando como como jugador me he ido asentando oí impedido a comprar a la categoría de verdad que que ahora después de tres cuatro años que llevó en primera división pues está viendo Doha o morales rápido morales muy muy decidido no cuando sale al terreno de juego voy bastante maduro no oí creo que sí que se podría decir no que te estoy en mi mejor momento en cuanto al número no porque sí que de verdad que que la temporada pasada acabe con con diez goles pero cuatro-cinco de estos últimos los hice los últimos dos meses si en esto pero meses que llevamos ahora de competición casi cuatro pues llevo otro cinco oí la verdad es que me estoy sintiendo muy cómodo hoy y sobre todo por la nueva posición no es la que me me coloca al míster que es de delantero y creo que es está viendo o morales incluso pues mucho más llegador oí sobre todo con mucho más goleador

Voz 1991 05:29 bueno esto es ya es opinión personal yo creo que tendrías que tener tu oportunidad en en la selección española entiendo viendo el nivel que estás dando lo que aportas te lo planteas es decir estás pendiente cuando hay una lista de Luis Enrique estás mira a saber si si si vas convocado no

Voz 2 05:50 yo agradezco tu tu opinión personal no yo la verdad que esa habla mucho no el tema de si tengo que o no a la selección incluso antes del Mundial también también se habló mucho y bueno al final uno tiene ilusión porque no pero también es verdad que es muy complicado oir que que sólo pueden ir XXIII hay un seleccionador que tiene que elegir entre muchísimos jugadores muy buenos y al final pues es muy difícil contentar a todos no en algún momento yo yo he pensado en que podía ir pero bueno para mí es un orgullo no que en este caso tú que has dicho que que me de la oportunidad como toda la gente que que lo ha dicho pues personalmente es un orgullo que que digáis eso para no

Voz 1991 06:40 bueno a ver si sirviese Enrique en su momento piensa lo mismo y te llegas a esa oportunidad que sería fantástico desde luego de Messi como separar a Messi porque viendo por ejemplo el otro día el partido contra el el Espanyol cuando Messi está así es casi imparable

Voz 2 06:57 sí es muy complicado pararle no muy bien cuando lo jugando o no lo lo tiene delante pues hace lo que puede no para intentar pararle ya al final pues cuando Messi por la labor de de jugar pues y es el jugador más desequilibrante del mundo y es uno de los que a lo más a los que más difícil como rival Podemos podemos parar no entonces con muchas ayudas que los compañeros intentaremos hacer todo lo posible para para que el menor peligro posible encontrar hay bueno pues sea veremos no cojo volveremos

Voz 1991 07:42 oye lo de comandante Morales no sé si te gusta no te gusta de dónde viene

Voz 2 07:48 no pues me tiene que gustar porque me lo me lo auto

Voz 5 07:54 con nombre yo no anda pues entonces

Voz 1 07:56 como para que no te gusta

Voz 2 07:59 el año dimos la segunda

Voz 1 08:02 visión pues el equipo

Voz 2 08:04 necesitaba un poquito más de todo Si bueno pues después de Navidades por todo lo que había la dado el club por mí pues decidí coger un poquito de galones y dar un pasito hacia adelante aquí bueno pues con un gol contra el Rayo Vallecano pues haciendo gestos bendita bueno pues a partir de ahí pues empezaban a hacer comandante ya están liado que que se ha ido no haciendo un poquito más grande

Voz 1991 08:35 pues nada comandante que enhorabuena por esta temporada que estás llevando no sólo tú sino también el Levante suerte en el partido de mañana que vaya bien el resto de la temporada vale