Reportaje | Quitarle el polvo a la memoria. La situación de los archivos españoles

a poco la batalla de la recuperación de nuestra memoria de la memoria de este país se libra en muchos frentes uno fundamental son los archivos miles y miles de documentos esperan a veces más a veces menos clasificados a que alguien se haga preguntas a que llegue un familiar o un investigador revise la información que contienen estantería debió para abajo

Voz 2 00:43 ocho alturas dos edificios total ciento setenta kilómetros de documentos

Voz 1 00:51 para poder contarles cualquier historia como la de Leoncio Badía el enterrador de Paterna en los años más duros de la represión franquista es esencial acudir a estos mastodóntico guardianes del pasado

Voz 3 01:04 podrían perfectamente ser una escena de Cuéntame un poco sí claro claro

Voz 1 01:08 estamos en el haga el Archivo General de la Administración que está en Alcalá de Henares es el más grande de España nos lo enseñan por dentro Jesús su subdirector

Voz 3 01:20 no ahora mismo si se huele como extraño no dije pues el olor a papel

Voz 2 01:36 mira en mil novecientos seis fondos de Industria los de Tura

Voz 1336 01:41 es una cosa es que antes estaban separados por ministerio por ministerios ya lo hacíamos por planta estos te de la Marina al otro Hacienda están para la son poquita operaban hoy en día está se está todo resuelto pero en principio se creó cada planta Cadaval cada lado era por el ministerio ha parado el cuerpo Adrià Shiva el Shimano lo que tiene que decir describir no se describe ese ahí que yo conocía no con la gente el archivero de ensayos moderno no les gusta ninguno escribí

Voz 3 02:14 son los propios organismos a los que tienen los que tenemos tienen acceso a su documentación vale entonces tu trabajo aquí venía a buscar el momento no sé cuánto tiempo llevas trabajando aquí bueno ya me decía Julio XXXVIII nuestros

Voz 1336 02:31 no creo conocerlo un poquito yo creo que en esto hoy en día no tengo ninguna ningún tipo de problemas buscar cualquier comentario

Voz 3 02:40 te verías capaz de otro sabuesos no

Voz 1336 02:45 en cuanto estoy te lo encuentra llevo Veinticinco buscando documentación de la vimos oficiales ustedes

Voz 3 02:52 está solo entonces para buscar hasta ahora mismo es

Voz 1336 02:55 lo antes éramos cinco seis y hemos terminado uno íbamos al terminar cero para mí es un problema es mejor si es mejor archivo de España hay practicamente casi de Europa que éste

Voz 1 03:13 cuántas veces hemos escuchado la frase España no es país para historiadores recuperar la memoria es una cuestión de salud democrática hay desgraciadamente ha bastado entrar en el archivo para comenzar a descubrir qué tal vez por cuestiones de voluntad política no se hace todo lo posible se une a la conversación Mercedes la directora

Voz 2 03:34 aquí hay documentos y libros lo que pasa es esto no se que no nos no sea transformado encaja nos no sea con ocho personas que te he comentado hoy día o con el mejor de los casos dieciséis personas trabajando aún así es imposible haber llegado a dieciséis personas claro o más ha sabido pero ese posible a Tendero es que somos de España

Voz 6 04:00 esto es así en Omaha contagiando trabajar en discos hemos hecho somos mucho pues para trabajar de diciembre cuando es posible en la que yo sé es administrativos hay gente de restauración

Voz 3 04:13 ocho personas espera ciento cuarenta y siete kilómetros comer van ciento setenta en la identificación valorarlo difundirlos ves una los usuarios a nosotros tenemos la noche ganaría el poco interés a lo mejor por conocer lo que es voluntad política

Voz 7 04:31 el presupuesto es priorizar no es política y eso hice una estimación de los kilómetros lineales que están relacionados con memoria histórica en toda España era bueno pues eso era el consta que tenía toda digitalización era un kilómetro de AVE yo lo que planteaba era el AVE sirve para vertebrar España pues bueno yo creo que invertir un kilómetro de AVE con aquellas personas que fueron y ejecutadas por el régimen que bien fuero canceladas por sus ideas políticas o bien que fuera que fueron depurados no

Voz 1 05:15 este dato impresiona con lo que cuesta un kilómetro de AVE Se digitalizar los archivos de todo el país relacionados con memoria histórica parecería que durante muchos años ha sido más importante vertebrar un país a través de un transporte para ricos que a través de su menor

Voz 3 05:32 yo el acceso a la documentación

Voz 1 05:45 que contienen los archivos españoles se rige todavía hoy por la Ley de Secretos Oficiales de mil novecientos sesenta y ocho qué ha fallado para que una democracia como España sea una ley franquista la que regule el acceso a la historia hace a penas un par de meses visitaba nuestro país el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad la justicia y la reparación y la garantía de no repetición el argentino Fabián Albeoli esto dijo al Congreso

Voz 4 06:14 la negación del acceso a los archivos implica en la comisión de un crimen de un delito no sólo una cuestión administrativa la negación del acceso a los archivos es o complicidad obstrucción con la justicia o encubrimiento a gusto del consumidor leamos entienden entonces hay que establecer el marco jurídico que todavía falta aquí para que se acceda plenamente a los archivos fundamentalmente

Voz 3 06:44 los archivos instituciones militares

Voz 1 06:51 complicidad obstrucción a la justicia o encubrimiento es el resultado de una ley que no establece periodos para desclasificar la documentación eso no sucede en ningún país de nuestro entorno esta anomalía permite que el pasado quede enterrado y atenta así contra la transparencia que debe tener un Estado democrático que sea una ley franquista la que regula el acceso a los archivos nos llama la atención a nosotros pero mucho más a quiénes vienen aquí e investigar es el caso de Francesco un historiador italiano afincado en Francia que nos da testimonio de lo complejo que resulta investigar en nuestro país

Voz 3 07:28 llevo bastante años

Voz 8 07:30 investigando un particular teoría

Voz 9 07:33 lo de los cincuenta sesenta y bueno

Voz 3 07:35 esos motivo por el que te trae a España a buscar la documentación oye si exactamente tienen la tanto ponernos en italiano francés español que algo con lo cual un hecho

Voz 8 07:46 el ente desde cuándo dónde en los archivos españoles en la Ley de Secretos Oficiales de mil novecientos de Santa Fe ocho eso no es sólo un problema en sí

Voz 1 07:56 como ley franquista es que eh

Voz 8 07:58 en algunos archivos a como es prácticamente siguen cuidaron de arbitrariedad es decir que no sólo sesión a partir de mil novecientos sesenta y ocho no tienen edición las consultas son muy complicada sino que alguna veces que se llegue a cerrar nació que son muchos más antiguo los es totalmente un sentido a mí me parece bastante raro que en un Estado democrático con España y similar manteniendo prácticamente volver sobre la consulta acción de los archivos por los civiles porque es una hagan el mismo increíble