Entrevista a Andrés Suárez

Voz 1751 00:00 después de más de un año de gira el estado en Europa

Voz 1 00:17 que ha después de haber pasado por unas haciendo cuentas sesenta ciudades bueno pues Andrés Suárez seguido ido quitando peso de encima no ha ido haciendo conciertos con la sensación para un público bueno pues que se ha ido dando cuenta de que cada vez necesita menos en un escenario y ahora ahora vuelve a Madrid acaba la gira aquí y lo hace con tres fechas los próximos veintisiete

Voz 1751 00:38 el veintiocho y veintinueve de diciembre en la sala y esta mañana aquí con nosotros Andres Suárez qué tal buenos días buenos días encantado de volver a hablar de igualmente he no sé si después de tanto viaje cuando toca suelo en Madrid también de alguna manera sientes que tocas tierra no que tocas casa salas que me vieron crecer Libertad ocho

Voz 2 01:03 absolutamente y me encanta que que podamos hablar de esto porque yo soy gallego ya creo que ya se va notando a medida que voy hablando pero pero yo en Madrid y me siento en casa Mali a Madrid le debo todo hay gente que me dice De aquí no tienes con las mucho lícita yo lo mucho cariño porque tengo mucha morriña porque yo soy de una aldea llamada es una playa maravillosa y un nuevo En días como hoy así medios y grisáceo se siente en casa no pero yo va a Madrid le debo todo Libertad ocho El metro el el Palacio de los Deportes la cantidad de A

Voz 3 01:32 amigos que me han ayudado aquí

Voz 2 01:34 por supuesto que cuando uno ahora por ejemplo cómo llegar de Latinoamérica como si uno llega al aeropuerto de Madrid

Voz 3 01:40 es alucinante cómo no siendo gallego se siente

Voz 4 01:42 Madrid yo creo que es un lugar de puertas abiertas que no recibe a todos un poco el centro de de todo más mucho más que una capital y aquí me siento muy a gusto y soy muy feliz ahora estoy viviendo en Torrelodones

Voz 2 01:54 es una mezcla entre Galicia y Madrid sea es como una sierra con un lago Tello y todo mente estoy muy fueron seis años de Lavapiés ahora hacerlo ahora Torrelodones hablando

Voz 1751 02:05 acuerdos vamos a escuchar del dos mil once en esa sala el Libertad ocho con Diego Cantero

Voz 5 02:13 a ver de la noche

Voz 1751 02:25 el otro día le hicieron en EFE México y allí decías que que que sabes lo que es ir a tocar un local y cantar para nadie no pisto que normalmente la gente lo intentó ocultar los artistas no hablan de esto no suelen hablar tú no a pesar de que hace años que que no te pasa tú

Voz 3 02:44 coño sabes con perdón lo que es el éxito sino has sino conoces el fracaso es decir yo no respeto todo tipo de decisión profesional artística todo camino a seguir pero esta gente que comienza cantando para veintidós mil personas y bueno es maravilloso oye así es eso pero no sé si se acerca la realidad o no sé si lo que rápido llega rápido se va tiene que cantar para dos valorar que dos personas han pagado cinco diez ocho oros XX me da igual por impartí porque están ahí de han dejado a sus hijos para ir a verte ocho kilómetros

Voz 1751 03:18 Andrés estas pasando por uno de los mejores momentos de su carrera séptimo álbum desde una ventana has fichado persone has viajado estás en lo más alto decides volver al principio no a pensar en los principios de los artistas a dispensar una iniciativa que se llama abriendo ventanas que ha reunido a artistas M agentes no exista palabra me gusta no sé no sé cómo explicarlo artistas que llevan mucho tiempo currando solo no gente joven que se van a subir al escenario de la sala But a tocar contigo en qué ha consistido este este proceso de selección como así

Voz 3 03:48 para empezar bueno Gemma Hernández Rubén Mariscal Yolanda Samu Fontán a Galicia Castillo Verdonk cuando era yo mira cuando estuve en Cuba ha telefoneado Pablo Milanés me dijo algo el maestro me dijo la diferencia entre un telonero yo no telonero que va a dar el que después nadie es más artista ni menos artista Nickon basta eso me marcó de algún modo no yo formo parte de una generación prefiero algún modo te diré mi nombre no Rafa Pons funambulista un montón de gente que estábamos en el Libertad ocho Martín estábamos Libertad ocho en el Real ID ahí fuimos creciendo fue viniendo más gente no pues hay una nueva generación de gente de de dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós años que te decía antes fuera de micro que agarrar una guitarra y canta no te puedes imaginar permite creo que me puedo permitir decir que tienen una calidad que yo creo que por aquel entonces nosotros no teníamos ya vienen con una preparación instrumental vocal unas letras criterios si haces esto con diecinueve años

Voz 2 04:50 no harás Contreras con treinta y cinco que sucede

Voz 3 04:52 pues que a lo mejor no han tenido la oportunidad a la exposición es decir antes hablabas de de herramientas de exposición es decir el hecho de que yo esté hablando contigo lo tengo que agradecer porque seguramente me conozca gente que no me conocía no puesto es lo mismo es decir yo lo que hice fue ceder un espacio para empezar abriendo ventanas fue un una amplificación para músicos callejeros yo fui músico callejero en este país museo callejero nos han enseñado los de arriba a entenderlo como un mendigo que pide dinero en un artista que trabaja en la calle yo creo es muy distinta músico callejero es un artista que está trabajando no pidiendo limosna bueno tuvo un back muy bueno pero en principio luego como que lo fuimos dejando es decir que la gente le gustaba al emocionada merecía ya que ya bueno grabar un vídeo de dos minutos antes nos costaba no Imaz da mucha pena es así que haré abriendo ventanas en esta ocasión fue para gente que tal vez yo creo que talento tiene todo yo no soy nadie para juzgarlo yo creo que son unos artistas alucinantes juzguen ustedes quiero dejar claro que yo no elegí

Voz 2 05:49 cada uno ha sido jurado fue un micro abierto fue micro abierto no cuál en seis salas ciento cincuenta se presentaron más de ciento cincuenta y ciento cincuenta salieron

Voz 3 05:58 pues pues el público las salas de la noche en los que eligieron evidentemente yo fue lo primero que hizo fue negativa una iniciativa de mi de mi casa que Sony Music como citabas antes me lo propusieron me pareció brutal pero lo primero que pedí es jurado de nada yo no voy a ir a un sitio decir bien la voz mala guitarra aparte en este trabajo

Voz 2 06:17 fíjate bien es mejor que no te veo dándole a un botón ahí es como como Rato Sabina pues en este trabajo no va de esto vamos a escuchar a a uno de ellos Arrúe Maresca

Voz 5 06:29 vale

Voz 1751 06:34 dos tienen un punto en común contigo bueno primero les gusta tu música Rubén como tú empezó a componer a los catorce años las primeras canciones irse van a subir al escenario el día veintisiete la sala But en esta iniciativa a la que estamos hablando

Voz 6 06:51 y hoy devino termina una semana

Voz 1751 06:54 que comenzó este arriba de un escenario de incidentes con otros artistas todos muy diferentes algunos de los acabas de de nombrar ahora como referentes todos unidos por un motivo común que es el respeto el cariño y el apoyo a un grande a Luis Eduardo Aute

Voz 7 07:12 sin ser visto también para espantar tristezas y melancolía justo eso es lo que vamos a ser de alguna manera

Voz 8 07:25 todos nosotros aquí esta noche

Voz 7 07:28 con el invisible pero más gente que nunca en su nombre y en el de su familia que es la mía quiero daros la bienvenida a este concierto y queremos que sea una gran celebración celebrar su música Pastora

Voz 1751 07:47 vale que fue la maestra de ceremonias de ánimo animales un concierto por el que pasaron desde Ana Belén Ismael Serrano Marwan roza leen o tú mismo con este volver a verte

Voz 5 07:58 es decir

Voz 9 08:01 el seco

Voz 5 08:04 es imposible no pues no duran que espera

Voz 1751 08:21 la canción Volver a verte me gustaría que tiene alas de esa sensación que creo que tuviste lo leído en una crónica esa sensación de soy yo el que tenía que estaría bajo

Voz 2 08:29 unos petardos yo creo que se nos está olvidando en este país

Voz 3 08:33 me encanta emocionar muchísimo plena en Oviedo la grabación el segundo se nos está olvidando los maestros se nos estoy olvidando mira antes de hablábamos de Libertad ocho como una de nuestras casas porque hacemos canción no nuestra casa y hace dos meses antes de a Latinoamérica me voy a ver un concierto autor del de León llama Fabián que es espectacular en el pub es un chico de trece catorce años que sueña ser cantautora tiene una guitarra a firmas cuando abrí la funda la guitarra el iba a firmar la guitarra Diges igual que las Silvio Rodríguez sé quiénes son lo que está pasando en este país que no sabemos quiénes Pablo Milanés Silvio Rodríguez Diaw tenis Ferrandis Sabina si lo sabemos pero ya me entiendes estás dando

Voz 1751 09:12 volvemos al inicio de esta conversación que hemos empezado hablando de lo importante que es recordar

Voz 3 09:16 absolutamente absolutamente estamos sufriendo un alzhéimer cultural tan peligrosos déficit tienes catorce años vas a dedicarte a la canción de autor en concreto no sabes quién has perdido todo todo absolutamente no parece que eso no se encarga a un tipo que reivindica el pasado de una manera no en absoluto dio lo único que digo es que desaparecieron los secretos de la radio Nacha Pop Antonio Vega Antonio Flores No estoy en contra de la música electrónica de ninguna música que acapara hoy en día al cien por cien de la parrilla pero pueden dejar un cinco por ciento no más para que vuelva a sonar en la radio como yo que soy del ochenta y tres sonar

Voz 1751 09:51 decir que somos del mismo año eh

Voz 3 09:53 a qué maravilla pues crecimos rodeados

Voz 2 09:56 el arte de Cultura también había música electrónica también haría rápido Vietto

Voz 3 09:59 pero no no sucedía Esther

Voz 2 10:02 sí porque en casa como tú contaste

Voz 1751 10:05 en una carta que creo que publica ABC que estuve leyendo ayer a ti te entró Aute gracias a tu casa a tus padres y cuentas en esta carta como abres el armario si te encuentras con las cintas y ese nombre en rojo Aute no

Voz 2 10:21 el área de mis padres que que que escondía VHS de mayor buscaba VHS con otro contenido prevé mismos esa generación que buscábamos es que tenemos enfrente a dos millennials ahí están olvidando de que hable que no es eso que es VIH que es maravilloso otro día descubrió una colección de ellos

Voz 3 10:41 Mis padres de vinilos es decir dejar de de de de una serie de música que eso es un tesoro cultural y que yo creo que no tengo que nos quedemos anclados en el pasado atrás sólo para pillar impulso pero por favor mínimos recuerdo que no sé si ganamos la palabra y la cultura de esta manera porque uno pone la radio en días lucharon en las la la línea semántica de las canciones Illa da un poquito de vergüenza ajena no es decir está poquito contenido nada más

Voz 10 11:08 debo tener fe en la vida hay todavía me queda algo de el ser humano no pero que es lo más fe que deberíamos perder si perdemos ya la fe en el ser humano

Voz 5 11:16 enemigos

Voz 11 11:21 fíjate de esta esta

Voz 1751 11:22 harta dices de Aute que fuiste mi amigo secreta en mi concierto privado hablas no de la relación que tú tenías con él sin que el te conociera esa relación imaginarias

Voz 2 11:36 tuve la oportunidad de decir en libertad ocho y seis cojonudo de la risa como fue que fue es un es un es una persona

Voz 3 11:45 lo que he conocido de los gigantes de los grandes de la canción de la música es que lo son a título personal de los grandes de los sentidos ha ayudado a gente que empieza como yo gente a la que le va no también como mi no te imaginas cómo de una manera desinteresada no creo que ha dicho que no a nadie es decir cuando a alguien le pidió auxilio de algún modo no porque entonces yo recién llegada a Madrid Jones estaba tocando en el metro no tendríamos veinte años entró por la puerta porque creo que también era un homenaje en el Libertad ocho mientras por la puerta uno estas

Voz 2 12:18 véase ponen nervioso lo que decirle

Voz 3 12:21 fue el que me dijo Tranquilo sientes estuvimos toda la noche ahora la noche que jamás olvidaré no elegante eso que yo crecí pues haciendo como que jugaba con una raqueta de tenis en una regata tenis que era mi guitarra yo ponía su VHS ponía su banda pero entonces había música la tele y en un concierto grabado La2 el le sonreía nostálgico y hablaba de aquellos años maravillosos lo que pretendo lo que creo que todos pretendemos aquel día en el Palacio de los Deportes porque había distintas generaciones es mandar ese mensaje dieciocho mil personas sentadas por favor a sus hijos a sus nietos Nuestro deber sonoro es que esto no permiten no caigan en el olvido y ojalá tengamos más discos de auto porque a veces somos tan cainitas en este país y Nos gusta tanto los interesa más el homenaje póstumo que el homenaje ahora no es decir hablábamos el otro día colabore también homenaje Robe Iniesta Extremoduro cuando Rove agua cuando Robben no este ojalá pase muchos años ahora estatuas en una plaza de pueblo habrá nombre una calle estudiarán los colegios coño porque no lo hacemos ya no perdemos el tiempo no

Voz 1751 13:22 Robben ese hombre capaz de venirse desde Plasencia era una furgoneta que se les estropeó a que una chavala de veintiún años le hiciera una entrevista cuando yo que se había mil radios en España diciéndole que por favor se sentará en una entrevista de radio

Voz 3 13:40 y todo porque un amigo suyo

Voz 1751 13:42 te a un amigo suyo dijo no no no es que yo la voy a hacer ya pero no es que te vas a sentar en no no que me acuerdo detenido a veintiuno veintidós años que pasa se me acuerdo de aquello perfectamente que estropeó la furgoneta en el camino hasta que llegó hoy pudimos hacer la entrevista es que me parecen lo estoy viendo

Voz 2 13:59 que llamar a esta oye

Voz 1751 14:02 me estoy extendiendo mucho de no no por favor

Voz 2 14:04 la charla maravillosa yo me quedo un café yo me quedo donde yo quiero que me cante es un poco no que los canteranos los oyentes de A Vivir Madrid es que a veces me había que estaba con el micro

Voz 1751 14:17 que no es que antes un poquito no de veintisiete veintiocho y veintinueve Andrés Suárez de las Álava así es que te vas a hacer qué

Voz 3 14:24 pues la verdad es que una de las canciones que más me estaba emocionando ahora y forma parte esto último disco desde una ventana y mira a cerrar en las al abad con tres soldados no entrarán anotadas es todo un sueño es este tercer Single que se llamaba tal vez te acuerdas de Mike tuve el honor y la suerte cantarlo con una amiga a la que admiro y quiero que se llama Nina el grupo Morgan vocalista que que el futuro y el mundo suyo va a triunfar más de lo que imaginamos todos

Voz 1751 14:49 pues cuando quieras portavoz yo también me

Voz 3 14:52 olvidé del micro fíjate más empezado

Voz 1751 14:54 dos y acabamos con una canción que se titula tal vez te acuerdas de mí

Voz 12 15:04 sí

Voz 13 15:07 tal vez te acuerdes de mí con el paso de los años no por mí misma nuevos ni mi futuro no revivir tal vez te acuerdes de mí un niño de sencilla sin guitarra y cuando ya no tanto como cuando cuando no quieras dormir por dormir topar quizá no entienda Escudero de mí

Voz 14 16:04 yo

Voz 13 16:06 tal vez me olvide de Ci la edad que ofrecen rápido bares las mujeres cada vez con Pape

Voz 16 16:32 Prce

Voz 13 16:40 nadie escapa

Voz 18 16:48 cortarte mi impuesto llores a escondidas porque no te abrazan cuando solamente que era sienten quién eres

Voz 19 17:02 es una línea

Voz 20 17:05 no me voy a dudar kurda Teddy

Voz 1751 17:08 mi

Voz 16 17:13 verdes

Voz 21 17:14 sí