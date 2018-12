Gol de Leo Messi (Levante 0 - FC Barcelona 4)

Voz 1

00:00

Pino del quince de la segunda mitad ojo Luis Suárez que entra en el área buscar el centro deja solo Arturo Vidal otra psiquiátrica el abogado Hugo hat trick del Béjar jugador del mundo este fue fácil le pero ha culminado una gran acción iniciada por Luis Suárez que tira el caño para zafarse de su marcador del pase al otro lado llegaba Arturo Vidal y el chileno sabe quién es el jefe Se la entrega Mesic a portería vacía y con su bendito Izquierdo la envía al fondo de la red para redondear pero el sesenta de partido hat trick y asistencia un día más en la oficina aunque algunos no lo ampara el mejor jugador del mundo caras de resignación en el Ciutat de València sirven sino no jugará igual hoy en Levante hubiera tenido opciones pero vaya amigos no va a pedir disculpas el Barça por contar con el diez en sus filas hattrick Tenessi en el quince de la segunda para afianzar como líder del líder al Barça en lo más alto de la tabla hora de juego Levante cero Messi Barça cuatro