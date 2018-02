Carmen: "Doy clases a mujeres que fueron a la escuela en el franquismo, años de incultura y cerrazón"

Voz 1

00:00

me llamo Carmen Velasco soy maestra jubilada vivo en un pueblo de la Sierra Norte de Madrid y es aquí donde realizo una actividad que me llena de satisfacción doy clase a dos mujeres que fueron a la escuela en los años cincuenta en pueblos de Extremadura de Madrid hacemos muchas cosas ortografía gramática vocabulario pero sobre todo aprendemos a pensar a ponernos retos envejecer de forma vida no sabes una ventana al mundo me dicen con gran ilusión inventado métodos para acercarles todo tipo conocimientos sin que se sientan frustradas debatimos leemos hacemos visitas trabajamos el resto de las materias ahora nuestro centro de interés es la sin sombrero aquellas mujeres olvidadas de la Generación del veintisiete y la segunda parte de mi relato va a comenzar ahora es lo que decía al principio la escuela de los años cincuenta chicas como yo les digo para que no crean que aquella maestra doña Sacramento era un hecho aislado no enseñaba porque no sabía qué las señas de identidad de la escuela del franquismo eran la incultura la cerrazón la estrechez mental en recuerdo de aquellos compañeros tan maltratados maestros y maestras de la República estoy haciendo justicia histórica algún día vamos a contar esta experiencia la historia de nuestro taller de aprendizaje y aquí estoy Pepa empezando a Contador con tu programa